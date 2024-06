Prezident Liverpoolu: Jsem odhodlaný jednoho dne odehrát duel Premier League v New Yorku

Premier League v New Yorku, Tokiu nebo Rijádu. Takovou myšlenku přednesl v rozhovoru pro britský deník Financial Times americký byznysmen Tom Werner, majitel a prezident Liverpoolu. Zatímco na Ostrovech se na něco takového netváří, především kvůli viditelnému odporu fanoušků, FIFA údajně míní vytvořit pracovní skupinu, která vydá doporučení a posune následně ideu směrem k případně realizaci.

Zámořské soutěže v ledním hokeji, americkém fotbale nebo basketbalu jsou na přesuny zápasů například do Evropy zvyklé. I fotbal v tomto ohledu občas prezentuje svůj sport jinde než v domácích podmínkách, hlavně národní superpoháry daných lig se už v minulosti konaly v různých koutech světa. Velkokluby před sezonou často podnikají také turné po Spojených státech. Nikdy tam však nebylo uskutečněno soutěžní utkání.

Konzervativní prostředí Anglie svoje pořádky stěží mění. Vedení anglické nejvyšší soutěže nemá v plánu povolit sehrávat utkání na jiných místech, Werner se každopádně bude snažit svůj postoj prosadit. "Jsem odhodlaný jednoho dne odehrát duel Premier League v New Yorku. Dokonce mám takovou bláznivou představu, že nastane den, kdy budeme hrát jeden zápas v Tokiu, další o pár hodin později v Los Angeles, pak zase o pár hodin později v Riu a poté o pár hodin později v Rijádu," uvedl.

Myslel přitom také na liverpoolské fandy. Určitě nechce upřít těm, kteří pravidelně docházejí na stadiony, aby o některá střetnutí přišli. "Najdeme způsob, jak jim nabídnout velmi levné cestování a ubytování. Takže pokud Liverpool bude hrát proti Nottinghamu Forest, podpoříme ty, kteří dorazí do New Yorku. Uděláme to atraktivní i pro ně," pokračoval. "Chceme z toho prostě udělat den, kdy se oslavuje fotbal, kdy se oslavuje Premier League," dodal.

Wernerův kolega John Henry, zároveň spoluzakladatel Fenway Sports Group, která The Reds vlastní, ovšem není na stejné vlně. "Není to něco, co bych obhajoval, nebo něco, co by mě zásadně zajímalo," vzkazoval. "Klub nás už dříve ujistil, že tohle případně bude předmětem konzultace s naším fanklubem, a to v souladu s dohodou, jakou jsme uzavřeli," stálo v prohlášení fanouškovské rady anglického velikána.