Rozjetý Fulham pěti góly deklasoval West Ham, Manchester City musel otáčet zápas s Lutonem

Fotbalisté Fulhamu porazili v 16. kole Premier League West Ham drtivě 5:0. Vítěze duelu určil hrůzný první poločas Kladivářů, v němž inkasovali hned třikrát. Kanonádu domácích odšpuntoval přesnou hlavičkou Raúl Jiménez, na něhož navázal zkušený křídelník Willian. Do konce úvodního dějství se pak stihli The Cottages prosadit ještě jednou, a rozhodli tak o svém druhém pětigólovém ligovém triumfu za sebou. Nečekané problémy měli hráči Manchesteru City, kteří do zápasu s Lutonem nastoupili bez zraněného Erlinga Haalanda a nakonec byli rádi za vítězství 2:1.

Fulham přivítal soupeře na svém stadionu ve vší parádě, poněvadž Jiménez už ve 22. minutě hlavou překonal polského brankáře Lukasze Fabiaňského. Nebyla to ovšem jediná gólová radost domácích v první půli. Míč propadl až k velmi aktivnímu Willianovi, jenž měl spoustu času a prostoru uvnitř pokutového území, čehož následně i využil.

Snížení mohlo přijít ještě před přestávkou, jenže volej Jarroda Bowena mířil přesně do míst, kde se nacházel Bernd Leno. Kladiváři nicméně schytali další ránu, protože na rohový kop naskočil Tosin Adarabioyo, který se i s přispěním teče jednoho z obránců nemýlil.

I po změně stran působili hosté odevzdaně, čehož mohl využít Harry Wilson, avšak po agilní otočce ho dobře vychytal Fabiaňski. Velšský křídelník se ale zanedlouho přece jen dočkal své trefy, když střelou zpoza vápna vymetl levou šibenici. Bowen měl na noze další gól, ani tentokrát však Lena nepřekonal.

K čestnému zásahu neměl daleko ani střídající Said Benrahma, jenže s jeho ranou si opět poradil německý gólman. Naopak třešničku na dortu přidal v úplném závěru Carlos Vinícius, jemuž před prázdnou bránu nahrál Wilson.

Cole Palmer se ve 14. minutě odhodlal ke střele zpoza šestnáctky. Jeho pokus mířil do horního rohu branky, fantasticky se však předvedl brankář Jordan Pickford. Chelsea nadále hrozila, nicméně další střelu mezi tři tyče do konce poločasu nezaznamenala. Udeřit tak mohl na druhé straně Dwight McNeil. Tomu se však při samostatném úniku na gólmana zamotal míč mezi nohama, a tak ani nezakončil.

Po změně stran pálil k tyči neúnavný McNeil, brankář Robert Sánchez však fantasticky zasáhl. V 55. minutě se už domácí radovali. Dominica Calverta-Lewina ještě při samostatném úniku zastavil Sánchez, dorážku však na zadní tyč nekompromisně trefil Doucouré. Na trefu Evertonu se snažil odpovědět Palmer ranou pod zdí z přímého kopu, připravený však byl Pickford.

V 77. minutě střílel z hranice šestnáctky Marc Cucurella, anglická reprezentační jednička ale opět bez potíží zasáhla. Přestože hosté s blížícím se závěrečným hvizdem vystupňovali svůj tlak, vyrovnávací branky se už nedočkali. Naopak ještě v nastaveném čase poslal odražený míč do sítě Lewis Dobbin, pro mladíka se jednalo o premiérový zásah v Premier League.

Citizens v úvodu utkání marně hledali otevřená dvířka v dobré osobní obraně Lutonu. Thomas Kaminski se poté v 19. minutě vytáhl proti Rodriho dalekonosné střele, která plachtila pod břevno. Dobře zformovaná defenziva domácích se ovšem začala postupně rozevírat, což ke skryté ráně využil Phil Foden. Kaminski však jeho přízemní pokus se štěstím zpacifikoval.

Světlemodří pokračovali v ofenzivním nátlaku i po zbytek poločasu, o to větší šok si krátce před pauzou přichystal Adebayo. Vytáhlý forvard si totiž na zadní tyči našel nadýchaný centr Androse Townsenda z pravého křídla a zblízka nechytatelně zakončil hlavičkou.

Po změně stran byl blízko k vyrovnání Rúben Dias, z dálky však napálil pouze břevno. Slovo si tak chvíli nato vzal Silva, jenž po skrumáži ve vápně skóroval skrytou přízemní střelou k levé tyči.

Druhou ránu fotbalovému trpaslíkovi přivodil Grealish, jenž po rychlém kontru využil přesnou křižnou přihrávku Juliána Álvareze. Po bleskové otočce si již Citizens těsný náskok bez větších problémů uhlídali.

