Schyluje se v Premier League ke konfliktu? Mistr podniká právní kroky proti vedení soutěže

Manchester City zahájil právní kroky proti vedení Premier League. Úřadujícímu šampionovi jsou trnem v oku ligová pravidla týkající se komerčních příjmů od přidružených stran, která klub podle agentury AP označil za diskriminační.

Ligová pravidla, která byla zavedena v prosinci 2021, se týkají komerčních příjmů od subjektů spojených s vlastnictvím klubu. Jejich podstatou je zajistit, aby kluby nemohly uměle navyšovat komerční dohody s cílem získat nespravedlivou výhodu oproti konkurentům.

City vlastní šejk Mansúr bin Zayed Al Nahyan, člen vládnoucí rodiny v Abú Dhabí a místopředseda vlády Spojených arabských emirátů. Mezi sponzory klubu patří společnost Etihad Airways, která rovněž sídlí v Abú Dhabí.

Citizens od loňského února čelí obvinění ze 115 finančních přestupků, vzhledem k rozsahu vyšetřování by se o případu mělo rozhodnout nejdříve v první polovině příštího roku. Předseda klubu Chaldún al Mubarak považuje zmínky o obviněních za frustrující.

"My jako klub musíme respektovat, že existuje proces, kterým musíme projít. Trvá to déle, než jsme doufali, ale tak už to zkrátka je," řekl ve středečním rozhovoru pro klubová média. Zároveň dodal, že by byl rád, kdyby byl klub posuzován na základě faktů a nikoliv na základě obvinění.