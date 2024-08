Šéf Premier League Masters: Je načase, aby byl případ Manchesteru City vyšetřen a uzavřen

Manchester City čelí 115 obviněním vzneseným ze strany Premier League kvůli údajnému porušení finančních předpisů. Generální ředitel anglické nejvyšší soutěže Richard Masters v návaznosti na mediální spekulace, že se případ začne projednávat už v září, prohlásil, že je čas, aby byl případ uzavřen a otázky veřejnosti zodpovězeny.

Manchester City byl v únoru loňského roku obviněn ze 115 údajných porušení finančních pravidel od doby, kdy ho v roce 2008 převzala společnost Abu Dhabi United Group, později zastoupena skupinou City Football Group. Případ byl k projednání předán nezávislé komisi.

Pokud budou Citizens shledáni vinnými, může jim být udělena pokuta, v horším případě odečteny body. Nepravděpodobnou, ale možnou variantou je také to, že by byli přeřazeni do nižší soutěže. City ale jakékoli pochybení odmítá a obvinění zpochybňuje. V případu zatím nebyl vynesen žádný verdikt.

"Nyní je čas, aby byl případ vyšetřen," řekl Masters v rozhovoru pro BBC, který byl zveřejněn v úterý. "Táhne se to už řadu let a myslím, že je samozřejmé, že případ musí být projednán a uzavřen," dodal.

V pondělí deník The Times informoval, že slyšení proti City ve věci údajných porušení pravidel má začít v září a výsledek bude znám začátkem příštího roku. "Až bude případ projednán, bude zveřejněno rozhodnutí a v rámci tohoto procesu budou zodpovězeny všechny otázky, na které byste chtěli, abych odpověděl," uvedl Masters.

Navzdory tomu, že nad klubem visí mrak, manchesterský celek v minulé sezoně navázal na svůj treble z roku 2022/23 a získal jako první v dějinách čtvrtý titul v Premier League v řadě. Své tažení novou Premier League zahájí Citizens 18. srpna na půdě Chelsea.