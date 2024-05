Souček parádním volejem pomohl West Hamu k výhře. Burnley a Luton po roce opouští Premier League

Tomáš Souček (29) dal po dvou měsících soutěžní branku a pomohl West Hamu k výhře 3:1 nad Lutonem. Ten společně s Burnley a Sheffieldem po roce opouští Premier League. Zpět do Championship tak míří všechny tři týmy, které si v minulé sezoně vybojovaly místo mezi anglickou elitou. Fotbalisté Manchesteru City zvítězili na půdě Fulhamu 4:0 a udělali další důležitý krok k titulu.

Dalším z řady týmů, které se chtěly pokusit zastavit momentálně rozjeté Citizens, byli v nepříliš oslnivé formě hrající Chalupáři. Ti v předchozích sedmi ligových duelech uspěli za tři body pouze jednou, zatímco jejich soupeř v nejvyšší anglické soutěži zvítězil šestkrát za sebou. Fulham navíc proti Manchesteru táhl šňůru 15 soutěžních proher v řadě.

Ani tentokrát to od samého začátku utkání nevypadalo pro The Cottagers optimisticky. Z vůbec první střely hostujícího celku totiž po pohledném individuálním průniku do vápna soupeře vytěžil přízemní ranou k levé tyči úvodní branku Gvardiol. Převahu City nepřerušilo ani zranění kotníku Nathana Akého. Trápící se Fulham nedokázal v první půli ani jednu svou akci zakončit střelou. Krátce před změnou stran mohl náskok favorita navýšit po rohovém kopu Manuel Akanji, sám na vzdálenější tyči však nedokázal sklopit svůj volej.

Ve druhém dějství se po pohledné sérii přihrávek dostal ke střele z úhlu Bernardo Silva, jeho zakončení na bližší tyč nicméně bez větších obtíží zlikvidoval Bernd Leno. V 59. minutě bylo o osudu utkání vzhledem k jeho průběhu prakticky rozhodnuto – po individuální akci Silvy se balon odrazil k Fodenovi a také druhý levý krajní hráč The Sky Blues se prosadil přízemní ranou k tyči.

Na listinu střelců se mohl po hodině hry zapsat také Erling Haaland, jeho lob ovšem brankovou konstrukci přeletěl. Další hřebíček do rakve Fulhamu zatloukl svým druhým gólem v zápase chorvatský bek Gvardiol, který skluzem na vzdálenější tyči dorazil centrovaný míč za záda bezmocného Lena. V nastaveném čase se pak druhé žluté karty v utkání dočkal Issa Diop, konečné skóre zápasu určil suverénním pokutovým kopem do pravého dolního rohu branky Álvarez.

Fotbalisté Brentfordu porazili Bournemouth 2:1 a získali již třetí triumf z posledních pěti ligových zápasů. Včely, které již měly jistotu záchrany, odehrály na jihu Anglie aktivní zápas, nicméně dlouho nemohly vstřelit gól. Když už to vypadalo na bezbrankovou remízu, tak se v závěru prosadil Bryan Mbeumo. Na jeho trefu ještě našel odpověď domácí ostrostřelec Dominic Solanke. Když ale v páté minutě nastavení skóroval nepokrytý Yoane Wissa, domácí již neměli na další gólovou akci čas a museli všechny body přenechat Londýňanům.

Fotbalisté Evertonu porazili Sheffield 1:0. Ani jeden celek už v předposledním utkání letošní sezony neměl o co hrát. Zatímco Toffees se i přes osmibodový odečet bez problémů zachránili, hosté se s nejvyšší anglickou soutěží po roce opět loučili. The Blades tak alespoň chtěli využít nejlepší bilance v Goodison Parku ze všech venkovních stadionů v anglické nejvyšší soutěži a utnout 12zápasovou sérii bez vítězství, o naději na pátou zdejší výhru je ale obral po půlhodině hry jediným gólem Abdoulaye Doucouré, jenž se prosadil poprvé od 10. prosince.

Newcastle pouze remizoval na domácím stadionu s Brightonem 1:1 a významně ohrozil svou účast v Konferenční lize v příští sezoně. Magpies poměrně brzy prohrávali, neboť se po čtvrthodině hry prosadil obránce Joël Veltman. Strakám se poté sice povedlo zásluhou Seana Longstaffa vyrovnat, nicméně po změně stran si nevytvořily dostatečný tlak ke vstřelení vítězné branky. Racky sice mohl s těžkým soupeřem těšit zisk alespoň jednoho bodu, stále je však strašila mizerná bilance, když z posledních 11 venkovních duelů v lize dokázali zvítězit jen jednou.

Fotbalisté Tottenhamu prolomili své trápení a porazili předposlední Burnley 2:1. Hostům dodal jiskřičku naděje na záchranu ve 25. minutě Jacob Bruun Larsen, jejich radost však po půlhodině hry proměnil ve smutek Pedro Porro, na kterého navázal po změně stran Micky van de Ven. The Clarets tak ani na 12. pokus neporazili tým ze severu Londýna na jeho stadionu a po roce v nejvyšší anglické soutěži sestupují zpět do Championship.

Fotbalisté West Hamu otočili vývoj utkání proti Lutonu nakonec zvítězili 3:1. Hosté šli v samém úvodu překvapivě do vedení, když se hlavou trefil Albert Sambi Lokonga, jenž u The Hatters hostuje z londýnského Arsenalu. První gól výpůjčky od městského rivala The Hammers však na body nestačil.

Domácí na začátku druhé půle srovnali a v 66. minutě po gólu Tomáše Součka ukončili naděje Kloboučníků na setrvání v nejvyšší anglické soutěži. Rozdíl mezi Lutonem a Nottinghamem ve skóre je totiž příliš vysoký. Další český reprezentant Vladimír Coufal odehrál celý duel a rovněž přispěl k ukončení čtyřzápasové série svého týmu bez vítězství.

Fotbalisté Crystal Palace zvítězili na hřišti Wolves 3:1. O tři body se opět postaral ofenzivní trojlístek Orlů, ve kterém znovu zářil Michael Olise, o nějž se momentálně zajímá několik velkoklubů. Útočníky londýnského klubu na druhé straně střelecky doplnil ještě Matheus Cunha, jenž pouze kosmeticky upravil skóre, a Eagles tak pošesté v řadě neprohráli. Hosté navíc prokázali, že se jim proti Wolverhamptonu daří, když vyhráli šesté z posledních sedmi vzájemných ligových utkání.

