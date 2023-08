Stadion Lutonu čeká v Premier League křest ohněm. Po 31 letech na něj zavítá West Ham

Dlouhé čekání Lutonu Town na přivítání fotbalu té nejvyšší úrovně zpět na útulném domovském stadionu Kenilworth Road skončí v pátek, kdy se jeho hráči utkají s West Hamem United a pokusí se získat první body v sezoně.

Klub, který se mezi elitu vrátil poprvé od roku 1992, si musel odložit úvodní domácí zápas sezony proti Burnley, protože na jeho stadionu ještě probíhaly stavební práce. Ty zabraly 13 týdnů a stály zhruba 10 milionů liber (280,5 milionu korun).

Těžké úvodní porážky na hřištích Brightonu a Chelsea nebyly pro klub, který si účast v Premier League zajistil vítězstvím nad Coventry City v play off druhé anglické ligy, nečekané. Očekávání před návštěvou West Hamu, který se stane prvním prvoligovým týmem, jenž odehraje ligový zápas na Kenilworth Road od dob Aston Villy před 31 lety, však narůstá.

I po modernizaci tribuny Bobbers je kapacita stadionu Lutonu pouze 11 300 diváků, což je zhruba stejně jako kapacita Vitality Stadium v Bournemouthu, který taktéž hraje v Premier League.

Co se týče vzhledu, vypadá tento svérázný domov Lutonu jako výlet do minulosti: Lemují ho viktoriánské domy a jeden vchod vede přes zahradu sousední nemovitosti. Jedno je ale jisté. Atmosféra, kterou vytvoří fanoušci Hatters, jichž se v pátek na stadion nacpe co nejvíce, otřese 118 let starým stadionem v základech. "Všichni spojení s klubem vědí, co v pátek přijde, a neskutečně se na to těší," pronesl trenér Rob Edwards.

"My se musíme postarat o sportovní stránku, ale soudě podle toho, jací byli fanoušci na výjezdech, se nemůžu dočkat, co v pátek večer předvedou. Nálada, jaká tu panuje, je neuvěřitelná," dodal.

Útočník Cauley Woodrow, který tento týden skóroval při vítězství v Ligovém poháru na Kenilworth Road proti Gillinghamu, uvedl, že Luton musí ze svého domova udělat nedobytnou pevnost.

V posledních osmi domácích ligových zápasech byli Lutonští navzdory sestupu v roce 1992 skutečně neporaženi, přičemž posledním týmem, který je na Kenilworth Road v nejvyšší soutěži porazil, byl West Ham. Je nepravděpodobné, že by se Kladiváři nechali zastrašit cestou na hřiště s malým komfortem, ale velkou vášní, protože sezonu začali v pořádném stylu a ze tří zápasů získali sedm bodů. Vítězství na Kenilworth Road by je tak alespoň na jeden večer poslalo na vrchol tabulky.

