Ten Hag se o svou práci nebojí. Jsem tu, abych vyhrával, říká před zápasem s Liverpoolem

Nemá to jednoduché. Působí v klubu, kde se neúspěch neodpouští. Erik ten Hag (53) se ale o svou pozici nebojí, přestože Manchester United zažívá jednu z nejhorších sezon za několik posledních let. Tlak roste a Nizozemec ví, že to jeho soubor bude mít v neděli na Anfield Road mimořádně těžké. Zvláště se vzpomínkou na poslední návštěvu ikonického stadionu, která skončila ostudným debaklem 0:7.

A proto už v neděli večer mohou fanoušci Rudých ďáblů trápit další rozpaky. United, kteří jsou v tabulce šestí, totiž cestují na Anfield Road bez zraněného obránce Maguirea, aby se utkali s vedoucím týmem Premier League Liverpoolem.

"Nemám žádné obavy. Jsem tu totiž proto, abych vyhrával, a musím přimět tým, aby hrál lépe. I když hrajete dobře, ani pak není dobré dost dobré," nechal se slyšet Ten Hag.

Posledních 10 zápasů Manchesteru United. Livesport

Jeho tým v současné době předvádí výkony a výsledky jako na horské dráze. "Jsme teď nekonzistentní, takže musím na hráčích zapracovat, aby byli schopni hrát na vysoké úrovni delší dobu. Budeme budovat tým, který bude schopen konkurovat. Jsem přesvědčen, že můžeme mít tým, který dokáže vyhrávat," dodal Nizozemec.

United minulý víkend utrpěli ostudnou domácí porážku 0:3 s Bournemouthem a v úterý prohráli v Lize mistrů s Bayernem Mnichov, čímž se z pohárové Evropy pro jaro odstřihli. Maguire, nejlepší hráč Premier League za měsíc listopad, navíc opustil hřiště se zraněním třísel a Ten Hag posléze uvedl, že anglický stoper nebude k dispozici ani pro zápas s Liverpoolem.

V minulé sezoně utrpěli United na Anfieldu ostudný debakl 0:7, ale ten Hag trval na tom, že tentokrát bude jeho tým bojovat mnohem více. "Musíme se z toho poučit a v neděli můžeme ukázat, že jsme to dokázali. Myslím, že každý má velkou motivaci, když jede na Anfield. Je to skvělé místo. Víme, že to bude těžké, ale myslím, že každý špičkový fotbalista chce v této výzvě uspět."

Pod úterní prohru s Bayernem se z velké části podepsal nedostatek šancí. Klub z Old Trafford vystřelil na branku Bavořanů jednou a Rasmus Hojlund, který v milionářské soutěži vstřelil pět branek, si nevytvořil prakticky žádnou šanci. Stejně tak tomu je i na ligové scéně, kde dánský útočník zatím gólově mlčí úplně.

"Skóroval na nejvyšší úrovni – v Lize mistrů dal pět gólů, což je od mladého hráče obrovský výkon. Není mnoho těch, kteří to dokážou. Má potenciál, to si uvědomujeme. V Premier League bude dávat góly. Vidím, jak se mu daří v tréninku," uklidnil trenér.