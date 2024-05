Triumf proti odevzdanému Fulhamu řídil dvougólový Gvardiol. Citizens se natahují po titulu

Fotbalisté Manchesteru City zvítězili ve 36. kole Premier League na půdě Fulhamu 4:0. Dvěma góly se blýskl v poslední době ve fantastické formě hrající Joško Gvardiol (22), jehož na listině střelců doplnili další hvězdný mladík Phil Foden (23), který se prosadil přibližně po hodině hry k tyči a mistr světa Julián Álvarez (24). Tým ze západního Londýna s Citizens prohrál již pošestnácté v řadě.

Dalším z řady týmů, které se chtěly pokusit zastavit momentálně rozjeté Citizens, byli v nepříliš oslnivé formě hrající Chalupáři. Ti v předchozích sedmi ligových duelech uspěli za tři body pouze jednou, zatímco jejich soupeř v nejvyšší anglické soutěži zvítězil šestkrát za sebou. Fulham navíc proti Manchesteru táhl šňůru 15 soutěžních proher v řadě.

Ani tentokrát to od samého začátku utkání nevypadalo pro The Cottagers optimisticky. Z vůbec první střely hostujícího celku totiž po pohledném individuálním průniku do vápna soupeře vytěžil přízemní ranou k levé tyči úvodní branku Gvardiol. Převahu City nepřerušilo ani zranění kotníku Nathana Akého. Trápící se Fulham nedokázal v první půli ani jednu svou akci zakončit střelou. Krátce před změnou stran mohl náskok favorita navýšit po rohovém kopu Manuel Akanji, sám na vzdálenější tyči však nedokázal sklopit svůj volej.

Ve druhém dějství se po pohledné sérii přihrávek dostal ke střele z úhlu Bernardo Silva, jeho zakončení na bližší tyč nicméně bez větších obtíží zlikvidoval Bernd Leno. V 59. minutě bylo o osudu utkání vzhledem k jeho průběhu prakticky rozhodnuto – po individuální akci Silvy se balon odrazil k Fodenovi a také druhý levý krajní hráč The Sky Blues se prosadil přízemní ranou k tyči.

Na listinu střelců se mohl po hodině hry zapsat také Erling Haaland, jeho lob ovšem brankovou konstrukci přeletěl. Další hřebíček do rakve Fulhamu zatloukl svým druhým gólem v zápase chorvatský bek Gvardiol, který skluzem na vzdálenější tyči dorazil centrovaný míč za záda bezmocného Lena. V nastaveném čase se pak druhé žluté karty v utkání dočkal Issa Diop, konečné skóre zápasu určil suverénním pokutovým kopem do pravého dolního rohu branky Álvarez.

