Zdlouhavý odchod Rice do Arsenalu. Kladivářům se komplikuje příprava na novou sezonu

Trenér West Hamu David Moyes (60) připustil, že jeho celek má kvůli táhnoucímu se přestupu Declana Rice (24) do Arsenalu svázané ruce. Dohoda mezi kluby padla již před 10 dny, anglický reprezentant je však oficiálně stále hráčem West Hamu. Moyes prohlásil, že na přestupovém trhu nemůže nic plánovat, dokud nebude přestup definitivně uzavřen.

Sezona Premier League začíná za měsíc a West Ham se vypravil na předsezonní turné do Austrálie bez svého kapitána. V týmu, který čekají přátelské zápasy proti Perth Glory a Tottenhamu Hotspur, ale nenajdeme ani žádnou posilu, která by Rice v příští sezoně mola nahradit. "Dokud to nebude hotové, nemůžeme nic podnikat," posteskl si Moyes novinářům v Perthu.

To, že West Ham Rice bude muset nahradit, je zřejmé. Čtyřiadvacetiletý záložník byl motorem týmu při tažení Evropskou konferenční ligou i v honbě za záchranou v Premier League. Moyes ale jméno vytipovaných posil prozradit nechtěl. "Každý ví, jaká je situace. Očekáváme, že se něco stane. Nemyslím si, že bychom mohli Declana nahradit stejným typem hráče. Mužstvo budeme doplňovat trochu jiným směrem, ale nečekejte ode mě nějaké náznaky. Jména si nechám pro sebe," řekl zkušený manažer.

Vzhledem k absenci Rice a několika dalších opor se West Ham může v Perthu pochlubit mladým kádrem. "Kvůli pozdnímu konci sezony a mezinárodním zápasům s námi nejsou všichni naši zahraniční hráči, takže je to skvělá příležitost pro některé mladé hráče a hráče, které s námi máme nyní," zmínil Moyes na adresu výběru, v němž chybí i čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

První zápas od pražského triumfu ve finále Evropské konferenční ligy nad Fiorentinou odehrají Kladiváři v sobotu. "Z našeho pražského úspěchu pořád žijeme. Jsou tu fantastické vzpomínky, které jen tak nevyblednou. Nesmíme ale žít pouze z minulosti. Posunuli jsme se dál a nyní se plně soustředíme na novou sezonu," uvedl Moyes, jenž na lavičce West Hamu načne již pátou sezonu.