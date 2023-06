Benzema údajně podepsal tříletou smlouvu se saúdskoarabským mistrem Al-Ittihadem

ČTK

Benzema už by měl mít v Saúdské Arábii podepsáno.

Francouzský fotbalový útočník Karim Benzema (35) po odchodu z Realu Madrid podle agentury AFP podepsal tříletou smlouvu se saúdskoarabským mistrem Al-Ittihadem. Úřadující držitel Zlatého míče, který hrál za "Bílý balet" 14 let, při rozlučce v Madridu jméno nového zaměstnavatele nepotvrdil.

Real Madrid oznámil odchod svého kapitána v neděli před závěrečným zápasem sezony s Bilbaem, ve kterém Benzema přispěl proměněnou penaltou k remíze 1:1. Se španělským klubem mimo jiné získal čtyři tituly a pětkrát vyhrál Ligu mistrů. Trenér madridského týmu Carlo Ancelotti po utkání přiznal, že ho rozhodnutí jednoho z nejlepších útočníků světa zaskočilo.

"Je to smutný den, protože opouštím tento klub. Bolí mě to, protože jsem měl v hlavě jeden sen - přijít do Realu Madrid a ukončit tady kariéru. Ale život vám občas nabídne jiné příležitosti," řekl Benzema na tiskové konferenci.

Benzema do Realu přestoupil v roce 2009 z Lyonu, se kterým získal čtyři tituly. Bývalý francouzský reprezentant za madridské mužstvo odehrál 648 soutěžních zápasů a dal 354 gólů. Víc branek za "Bílý balet" nastřílel jen Cristiano Ronaldo (450).

Karim Benzema se v Realu stal legendou. Livesport

"Moc děkuji Realu Madrid, byla to jízda. Díky prezidentovi (Florentinu Pérezovi) jsem si mohl splnit dětský sen. Všechno, co jsem tady vyhrál, jsem si také užil s dětskou radostí. Nikdy na nejlepší klub světa nezapomenu. Ale nyní je čas odejít a začít jiný příběh," prohlásil Benzema.

Portugalský útočník momentálně také působí v Saúdské Arábii. Ronaldův Al-Nassr v minulé sezoně skončil druhý právě za Al-Ittihadem. Trenérem mistrovského celku z Džiddy je Portugalec Nuno Espírito Santo, jenž v minulosti vedl Porto, Wolverhampton nebo Tottenham.

S lukrativním angažmá v Saúdské Arábii je spojován také argentinský útočník Lionel Messi. Pětatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa bude na konci června volným hráčem po konci v Paris St. Germain.