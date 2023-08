Saúdská Arábie je teď daleko otevřenější, už to není tak uzavřená země, říká trenér Hašek

Fotbalový trenér Ivan Hašek (59) v rozhovoru s ČTK uvedl, že ho překvapilo, jakým tempem se do Saúdské Arábie přesouvají špičkoví hráči z nejlepších evropských týmů. Bývalý kouč největšího saúdskoarabského klubu Al Hilal považuje za zlomové loňské mistrovství světa v Kataru, které fotbalistům ze starého kontinentu otevřelo dveře do arabského světa.

"Probíhá to hodně ve velkém, takže trochu překvapení to je. Hlavní inspirací bylo vydařené mistrovství světa v Kataru, ale fotbal je i tak v arabských zemích nesmírně populární, jasné číslo jedna. Saúdská Arábie fotbalem žije," řekl Hašek.

Už v prosinci po světovém šampionátu zamířil do Saúdské Arábie hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo a v létě ho následovala další velká jména. Kromě aktuálního držitele Zlatého míče Karima Benzemy přestoupili do tamní ligy i další vítězové Ligy mistrů Sadio Mané, N’Golo Kanté či Riyad Mahrez.

Podle Haška hráči během prvního MS v arabském světě poznali, jaký je v zemi fotbalový život. "I to může být jeden z důvodů, proč tam teď účastníci šampionátu chodí. Prvním a základním jsou ale samozřejmě obrovské finanční prostředky, které do toho saúdskoarabské kluby vložily. Je to jedna z nejbohatších zemí na světě, kluby si to mohou dovolit," podotkl bývalý kouč národního týmu a předseda svazu.

Al Hilal se může srovnávat s evropskými kluby

Hašek trénoval Al Hilal v roce 2012, a právě tam má podle dnešních informací BBC namířeno hvězdný brazilský útočník Neymar z Paris Saint-Germain. "Al Hilal je největší a nejslavnější klub v Asii. Je to mega klub, který se dá zázemím nebo zájmem tamních médií srovnat se špičkovými týmy v top pěti ligách západní Evropy. Je to zkrátka velkoklub, na které jsme zvyklí z Evropy," popsal někdejší reprezentační kapitán.

Přestupy fotbalových hvězd budí pozornost i z toho důvodu, že Saúdská Arábie podobně jako Katar dlouhodobě čelí kritice kvůli porušování lidských práv a svobod. Lidskoprávní organizace upozorňují na tzv. sportswashing, tedy že si vládnoucí režimy investicemi do sportu vylepšují vlastní image.

Hašek míní, že se země od dob jeho působení v saúdskoarabské lize proměňuje. "Vyrostly nové stadiony a především je tam i trochu jiný život, co se týče turismu a přístupu k lidem ze zahraničí. Saúdská Arábie je teď daleko otevřenější, už to není tak uzavřená země, do níž bylo těžké sehnat vízum. Chtějí jít ve šlépějích Kataru nebo Spojených arabských emirátů, založit to víc na turismu. Jedna z těch zábav může být samozřejmě i fotbal," řekla hráčská i trenérská legenda pražské Sparty.

Čeští hráči? Spíš ne

Trenér se zkušenostmi z Francie, Japonska, Spojených arabských emirátů, Kataru nebo Libanonu nevidí důvod, proč by saúdskoarabská liga nemohla být sledovaná podobně jako evropské soutěže. "Já myslím, že už ji sledujeme, i u nás už v televizní nabídce najdeme zápasy z jejich ligy. Investují obrovské finance, ale chtějí z toho dostat peníze i zpátky, třeba za televizní práva. Je to obrovský byznys," uvedl Hašek.

Nepředpokládá však, že by do Saúdské Arábie výhledově odcházeli hráči z české ligy. "Kvalita zahraničních posil je tam odskočená. Přestoupit by mohli asi jen čeští kluci se zkušenostmi ze zahraničí, třeba Schick s Hložkem z Bundesligy nebo Souček z Premier League. O hráče národního týmu by mohl být zájem, ale z naší ligy je to složité," dodal kouč, který naposledy působil před rokem a půl u libanonské reprezentace.