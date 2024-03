AC Milán navázal na postup přes Slavii a uspěl i na hřišti Verony, Juventus remizoval s Janovem

Fotbalisté AC Milán zvítězili ve 29. kole Serie A na hřišti Verony 3:1. Hosté si svůj úspěch zajistili orámováním poločasové přestávky dvěma brankami, neboť krátce před odchodem do šaten otevřel skóre Theo Hernández (26) a nedlouho po návratu na trávník stvrdil vítězství favorita Christian Pulisic (25). Červenočerní tak potvrdili úspěch z pohárové Evropy proti sešívaným a na Scaligeri si po stejném výsledku, jakého dosáhli ve čtvrtek v pražském Edenu, vyšlápli posedmé v řadě. To Juventus jen potvrdil velký pokles formy, když pouze remizoval s Janovem 0:0.

Úvodní gól zápasu měl ve čtvrté minutě na kopačce Fikayo Tomori, jenže rodák z Calgary nedokázal centrovaný míč usměrnit mezi tři tyče. Daleko lépe si v zakončení počínal Pulisic, jehož pumelici z pravé strany hřiště zastavilo až břevno. Verona se osmělila krátce před půlhodinou hracího času, kdy Tijjani Noslin přízemním pokusem o kousek minul branku Rossoneri.

Ve 44. minutě už se ale skóre měnilo. Postaral se o to Hernández, který u postranní čáry zachytil balon a následně pronikl do vápna Mastini, kde po sražené přihrávce chytře přehodil Lorenza Montipá.

Hned v 50. minutě hrubě chyboval domácí Pawel Dawidowicz, jehož jako posledního hráče obral o míč Noah Okafor. Ten se následně vydal na rychlý úprk vpřed, který však zakončil pouze střelou do brankáře. Ke štěstí hráčů AC Milán se ale balon vyražený Montipém odrazil přímo před dobíhajícího Pulisica, jenž zvýšil vedení Rossoneri.

Domácí mohl vrátit do hry Noslin, svoji hlavičku z dobré pozice ovšem namířil nad břevno. Mladý útočník se neúspěchem nenechal odradit a v 65. minutě tvrdou ranou zpoza vápna přece jen vykřesal naději na bodový zisk. Domácí si poté vytvořili výraznou herní převahu, k vyrovnání to ale nevedlo. Byl to naopak Samuel Chukwueze, jenž povedeným volejem přidal třetí gól Lombarďanů.

Již v sedmé minutě mohl otevřít skóre zápasu Mattia Bani, stoperovu hlavičku po prudkém centru však skvěle vytěsnil Wojciech Szczesny. Házenkářské obehrávání soupeřova vápna Juventusu dlouho nepřinášelo ovoce, ve 27. minutě tedy Federico Gatti zkusil štěstí utaženou přízemní ranou z dálky, překvapivě nebezpečný pokus si ale Josep Martínez pohlídal.

Obránce Staré dámy se dostal do zakončení i po půlhodině hry, kdy ho ve vápně našel Filip Kostič, střelu ovšem stihli Janované zblokovat.

Do druhého dějství vstoupili Le Zebre lépe, akce již nekončívaly ještě v zárodku před pokutovým územím hostů. Pár minut po hodině hry začalo ve vápně Janova přihořívat. Nejprve si na jeho hraně našel prostor ke střele do tyče Samuel Iling a chvíli poté hlavičkoval těsně vedle Dušan Vlahovič, což zopakoval i v 75. minutě.

Konstrukce brány Martíneze se hlasitě rozezvonila i v závěru, kdy ji přízemní ranou napálil Moise Kean. Frustraci si v nastavení vybil na soupeři Vlahovič a po druhé žluté šel do kabin o něco dříve.

