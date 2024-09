AS Řím bude hledat nového trenéra, De Rossi byl po špatném startu do sezony odvolán

Trenér Daniele De Rossi (41) byl po čtyřech zápasech bez vítězství v úvodu nového ročníku italské ligy odvolán od fotbalistů AS Řím. Klubová legenda strávila u mužstva jen osm měsíců, v lednu mistr světa z roku 2006 De Rossi převzal tým po odvolaném Josém Mourinhovi. Nového kouče zatím vedení neoznámilo.

De Rossi je odchovancem a bývalým kapitánem AS, za který během 18 let odehrál 616 soutěžních utkání. Více startů v historii klubu nasbíral pouze jeho bývalý spoluhráč Francesco Totti (783).

De Rossimu se přitom na jaře dařilo. Římany posunul v Serii A na šesté místo, postoupil s nimi do semifinále Evropské ligy a vysloužil si prodloužení smlouvy až do konce sezony 2026/27. Jenže z úvodních čtyř zápasů nového ročníku nevyhrál klub ani jednou a s třemi body mu v tabulce patří až 16. místo. Cíl kvalifikovat se do Ligy mistrů je tak zatím hodně vzdálený.

"AS Řím oznamuje, že Daniele De Rossiho zbavil funkce hlavního trenéra prvního týmu. Rozhodnutí klubu je přijato v zájmu týmu, aby mohl urychleně pokračovat v nastoupené cestě, a to v době, kdy je sezona teprve na svém začátku. Danielemu, který bude v klubu Giallorossi vždy doma, srdečně děkujeme za práci odvedenou v těchto měsících s vášní a nasazením," uvádí se v prohlášení.