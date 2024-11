Atalanta v lize vyhrála pošesté za sebou a v neúplné tabulce se dotáhla na vedoucí Neapol

Atalanta Bergamo vyhrála v italské lize šestý zápas v řadě. Ve 12. kole porazila Udine 2:1, výsledek otočila až po prohraném poločase a na několik hodin se vyhoupla do čela tabulky. Lídra Serie A určí večerní zápas mezi obhájcem titulu Interem Milán a dosud vedoucí Neapolí, který začne ve 20:45.

Atalanta má nejproduktivnější útok v soutěži, ale proti Udine se dlouho nemohl prosadit. Nejlepší střelec italské ligy Retegui sice už po čtvrthodině hlavičkoval do sítě, ale z 12. gólu v sezoně se radoval jen chvíli. Videorozhodčí odhalil, že míč se cestou odrazil od zad Lookmana a nigerijský útočník stál v ofsajdu. V nastavení prvního poločasu šli hosté překvapivě do vedení, postaral se o to tvrdou střelou Kamara.

Trenér domácích Gasperini měl šťastnou ruku, když po změně stran poslal na trávník Bellanovu. Po jeho centrech do šestnáctky padly v rozpětí pěti minut dva góly. Při prvním zakončil Pašalič, při druhém si Touré srazil míč do vlastní branky. A tak jediným stínem zápasu z pohledu domácích bylo zranění albánského obránce Djimsitiho, který nejspíš přijde o sobotní zápas s Českou republikou v Lize národů.

AS Řím – Boloňa (15:00)

Fiorentina – Verona (15:00)

Monza – Lazio (18:00)

Inter Milán – Neapol (20:45)

Tabulka Serie A