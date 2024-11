Atalanta v lize vyhrála pošesté za sebou, AS Řím po prohře odvolal trenéra Juriče

Atalanta Bergamo vyhrála v Serii A šestý zápas v řadě. Ve 12. kole porazila Udinese 2:1, výsledek otočila až po prohraném poločase a na několik hodin se vyhoupla do čela tabulky. Pošesté vyhrála také Fiorentina, Veronu zdolala 3:1 a má dál stejně bodů jako Atalanta. Lídra Serie A určí večerní zápas mezi obhájcem titulu Interem Milán a dosud vedoucí Neapolí, který začne ve 20:45. AS Řím hned po domácí porážce s Boloňou 2:3 odvolal trenéra Ivana Juriče.

Atalanta má nejproduktivnější útok v soutěži, ale proti Udine se dlouho nemohl prosadit. Nejlepší střelec italské ligy Retegui sice už po čtvrthodině hlavičkoval do sítě, ale z 12. gólu v sezoně se radoval jen chvíli. Videorozhodčí odhalil, že míč se cestou odrazil od zad Lookmana a nigerijský útočník stál v ofsajdu. V nastavení prvního poločasu šli hosté překvapivě do vedení, postaral se o to tvrdou střelou Kamara.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Trenér domácích Gasperini měl šťastnou ruku, když po změně stran poslal na trávník Bellanovu. Po jeho centrech do šestnáctky padly v rozpětí pěti minut dva góly. Při prvním zakončil Pašalič, při druhém si Touré srazil míč do vlastní branky. A tak jediným stínem zápasu z pohledu domácích bylo zranění albánského obránce Djimsitiho, který nejspíš přijde o sobotní zápas s Českou republikou v Lize národů.

AS Řím utrpěl na svém stadionu už třetí porážku, připravila mu ji Boloňa v poměru 3:2. El Shaarawy sice vstřelil dva góly domácích a pro reprezentačního útočníka to byly první zápisy v tomto ročníku, ale hosté se trefili poprvé v sezoně třikrát.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Římský klub hned po utkání reagoval odvoláním trenéra Juriče. Na lavičce AS Řím je to už druhá změna v této sezoně. Chorvatský kouč přišel po čtvrtém kole, kdy vystřídal Daniela De Rossiho. Loučí se s bilancí čtyř vítězství, pěti porážek a tří remíz. Jeho nástupcem by podle italského tisku měl být Roberto Mancini, který mimo jiné získal titul s Manchesterem City, třikrát v italské lize triumfoval s Interem Milán a s Itálií v roce 2021 vyhrál mistrovství Evropy.

Verona má nejhorší obranu v soutěži a ve Florencii kapitulovala už ve 4. minutě. Na rozdíl od čtvrteční porážky v Konferenční lize na Kypru trenér "Fialek" Palladino vytáhl svou nejsilnější sestavu, v základní jedenáctce zůstal jen francouzský záložník Adli. Hlavní postavou byl Kean, jemuž se povedl hattrick a celkem má na kontě už osm gólů.

Tak vypadal první Keanův zásah. Opta by Stats Perform

Lazio, která má jako jediný tým stoprocentní bilanci v Evropské lize, vyhrálo v Monze a má v mimořádně vyrovnaném čele tabulky také 25 bodů. Jediný gól zápasu dal Zaccagni. Trenér Monzy Nesta dál marně čeká na první výhru před svým publikem a jeho klub tak má vůbec nejhorší domácí bilanci ze všech účastníků soutěže.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Inter Milán – Neapol (20:45)

Tabulka Serie A