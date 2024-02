Calzona na lavičce Neapole i slovenské reprezentace? Už měl dostat souhlas od svazu

Slovenský fotbalový svaz (SFZ) údajně souhlasil s tím, aby Francesco Calzona (55) vedl vedle tamního národního týmu i italský klub SSC Neapol. V pondělí o tom informovali novináři Matteo Moretto a Fabrizio Romano.

Šéf úřadujícího italského mistra Aurelio De Laurentiis chce, aby se Calzona ujal funkce co nejdříve a nahradil na lavičce Waltera Mazzarriho. Rozhodnutí by mělo padnout v pondělí a podle italských médií by v Calzonově realizačním týmu měl být i bývalý dlouholetý kapitán slovenské reprezentace a hráč SSC Marek Hamšík.

Partenopei se v lize trápí, z posledních osmi zápasů vyhráli pouze dva a v tabulce jim patří až devátá příčka. O víkendu doma pouze remizovali 1:1 s Janovem. Ve středu je čeká úvodní zápas osmifinále Ligy mistrů proti Barceloně.