Černá série Parmy nebere konce, na výhru čeká od srpna. Bonny v závěru zahodil penaltu

Nováček italské Serie A Parma protáhl černou sérii na sedm zápasů bez vítězství. V 9. kole hrál doma s Empoli 1:1, o výhru ho připravil neproměněný pokutový kop osm minut před koncem. Lazio Řím porazilo Janov 3:0 a postoupilo na páté místo.

Empoli přijelo po dvou porážkách a s jedním z nejslabších útoků v Serii A, který měl na kontě jen šest branek. Bilanci si nijak nevylepšil, do vedení ho dostal vlastní gól, smolařem byl Francouz Coulibaly.

V 80. minutě Charpentier z Konga svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži vyrovnal a za další tři minuty mohl diváky znovu rozjásat Francouz Bonny. V Neapoli penaltu proměnil, tentokrát však trefil jen břevno.

Hosté jsou už sedm kol bez vítězství a propadli se na sestupové příčky. Skóre otevřel Nizozemec Noslin, který v Evropské lize pyká za červenou kartu a v té italské v poslední době hrál vždy jen pár minut. V závěru pak Španěl Pedro a Uruguayec Vecino náskok pojistili.

O málokdy vídanou přestřelku se postaraly dva kluby, od nichž by to nikdo nečekal. Monza během prvního poločasu dvakrát vedla, ale nováček z Benátek pokaždé odpověděl. Podruhé se o to postaral rakouský stoper s českými kořeny Michael Svoboda. Brankáři neměli svůj den, všechny čtyři střely skončily v síti. Po změně stran se už ale skóre nezměnilo. Po remíze 2:2 Benátky díky lepšímu skóre opustily poslední příčku, na niž kleslo Lecce.

