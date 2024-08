Fiorentina znovu zakopla, doma remizovala s nováčkem. Turín přemohl Atalantu

GABRIELE MALTINTI / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Fiorentině vstup do sezony nevychází. K remízám z úvodního kola Serie A s Parmou a play off Konferenční ligy s Puskás Akadémií přidala další plichtu, tentokrát s nováčkem z Benátek. Neprosadil se ani Antonín Barák, který letos za Fialky nastoupil vůbec poprvé. Naopak Turín FC doma porazil Atalantu 2:1 a v novém ročníku ještě neprohrál. Chorvatský záložník Mario Pašalič za hosty v nastavení neproměnil penaltu.

Vzhledem k vysokým teplotám nebylo překvapivé, že se utkání neslo v pomalejším tempu. Především hostům, kteří byli v pozici outsidera, tempo zápasu svědčilo a domácí Fiorentinu do žádných větších šancí v prvním poločase nepustily.

Fiorentina, která do utkání vstupovala v pozici jasného favorita, zaznamenala první nebezpečnější střelu 10 minut před koncem prvního poločasu. Fabiano Parisi se snažil překvapit Jesseho Joronena na bližší tyči, jeho pokus nicméně hostující brankář vytlačil na roh, z něhož nakonec nic nebylo. Finský brankář se musel činit i o pár momentů později, když zlikvidoval prudkou střelu Amira Richardsona.

Poločasová pauza přišla pro Fiorentinu v nevhodnou chvíli, když se pomalu začala dostávat do tempa. Druhé dějství nicméně začala skvěle, když se Moise Kean se po pouhých šesti minutách dostal do gólové šance, ale pálil přímo do Joronena. A přestože La Viola i nadále útočila, obranný blok Benátek si dokázal s ofenzivními snahami domácích poradit.

Zápas na stranu svého týmu mohl strhnout Francesco Zampano, který si na hranici pokutového území převzal balón a střelou mířil do pravého horního rohu. Jeho střela sice byla přesná, ale Pietro Terracciano nebezpečnou střelu zblokoval.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nakonec se ani jedna ze stran nedokázala prosadit, defenzivně pevné Benátky frustrovaly Fiorentinu až do samého konce a dokázaly z utkání vytěžit cenný bod. Hosté navíc dokázali přerušit nepříznivou bilanci, když si v posledních šesti vzájemných zápasech na hřišti Fiorentiny pokaždé připsali porážku.

Turín, který zakončil minulou sezonu osmi výhrami v osmi domácích zápasech v řadě, začal aktivně. Valentino Lazaro však promarnil stoprocentní příležitost, když v souboji jeden na jednoho s brankářem Atalanty Marcem Carnesecchim poslal balón na tribunu.

Na opačné straně donutil domácího gólmana Vanju Milinkoviče-Saviče k zákroku Mateo Retegui. Jako první se v gólově prosadila Atalanta, když ve 26. minutě poslal hlavičkou míč do sítě Davide Zappacosta.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Atalantě nicméně vedení vydrželo pouze pět minut, když Ivan Ilič zužitkoval přesnou přihrávku za obranu od Che Adamse a vyrovnal na 1:1. V nastaveném čase byl Turín blízko k tomu, aby zápas otočil, ale skvělý obranný zákrok Isaka Hiena zajistil, že oba celky šly do kabin za vyrovnaného stavu.

Domácím však stačilo pouhých pět minut druhého poločasu, aby dokonali obrat, když Adams zaznamenal svou první trefu za Turín. Svěřenci Paola Vanoliho měli navrch a krátce před hodinou hry se zdálo, že fotbaloví bohové jsou na jejich straně – Retegui trefil břevno a Milinkovič-Savič posléze dokázal usměrnit hlavičku Maria Pašaliče mimo nebezpečí.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce, která intenzitou navázala na první poločas, nejdříve Adams otestoval pozornost Carnesecchiho. O chvíli později Atalanta znovu trefila brankovou konstrukci, tentokrát po střele Charlese De Ketelaereho. V samotném závěru Atalanta dostala příležitost odnést si ze zápasu alespoň bod, nicméně chorvatský útočník Pašalič nedokázal nařízenou penaltu proměnit, když Milinkovič-Savič odhadl směr jeho střely.

Turín zvládl v posledních 10 vzájemných zápasech svého nedělního soka porazit teprve podruhé, díky čemuž si zároveň dokázal udržet v novém ročníku Serie A neporazitelnost. Atalanta bude usilovat o nápravu v dalším kole, ve kterém ji čeká mistrovský Inter.

