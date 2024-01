Frosinone bodovalo po více než měsíci, Žurkowski sestřelil Monzu třemi góly

Hráči Frosinone po více než měsíčním čekání bodovali, když ve 21. kole Serie A porazili Cagliari 3:1. Navzdory probíhajícímu Africkému poháru byli velmi vidět právě hráči z černého kontinentu, ale zatímco šance domácího Walida Cheddiry (25) zůstaly nevyužity, v barvách Rossoblu se ve 26. minutě radoval ze svého vůbec prvního gólu v seniorském fotbale Ghaňan Ibrahim Sulemana (20). Hrdinou Empoli se stal Szymon Žurkowski (26), který při výhře 3:0 nad Monzou zazářil hattrickem.

Na první vážnější situaci si museli diváci počkat do 17. minuty, kdy se tvrdou ranou z pravé strany hřiště prezentoval Cheddira, nicméně hostující brankář Simone Scuffet skvěle zasáhl. Marocký útočník si posléze vytvořil i další šance, rodák z Udine ale držel akcie hráčů ze Sardinie nad vodou.

Trest za promarněné možnosti přišel pro domácí ve 26. minutě. Vysoký centr do vápna sklepnul Andrea Petagna po tvrdém souboji přímo na nohu Sulemany, jenž razantní střelou k pravé tyči poslal Cagliari do vedení. Frosinone si do konce poločasu vytvořilo řadu příležitostí na vyrovnání. Únik Cheddiry ovšem zneškodnil Scuffet a v nastavení zaúřadoval videorozhodčí, jenž dal kvůli faulu pokyn odvolat trefu Enza Barrenechey.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Smůla se hostů držela i po změně stran. Nejprve žádný z hráčů ve žlutých dresech nedokázal usměrnit střílený centr z levé strany mezi tři tyče a následně se vyznamenal Scuffet, který vykopl pokus Francesca Gelliho. V 64. minutě přece jen přišlo zasloužené vyrovnání. O to se postaral kapitán Luca Mazzitelli, jenž hlavičkou do protipohybu brankáře přetavil vzdušnou pobídku Abdou Harrouiho v gólovou asistenci.

Čtvrthodinu před koncem domácí dokonali obrat, když Soulé zakroutil míč z přímého kopu mimo dosah Scuffeta. V závěru mohli svěřenci Claudia Ranieriho srovnat, proti byl ale Stefano Turati, který se hned dvakrát vyznamenal proti hlavičkám z hranice malého vápna. V nastavení pak zpečetil výhru domácích Kaio Jorge.

Domácí do utkání vstoupili ofenzivněji než soupeř. Už po 10 minutách hry je mohl poslat do vedení Emmanuel Gyasi, jenž běžel sám na Alessandra Sorrentina, ten však jeho ránu na zadní tyč vyrazil. Záhy už ale mladý brankář vytahoval míč ze své sítě. Skvělým volejem zpoza vápna se totiž prezentoval Žurkowski, jenž usměrnil balon nechytatelně do levého dolního rohu.

Monza byla po inkasované brance mírně aktivnější. Do náznaků šancí se propracovali Lorenzo Colombo a Andrea Colpani, gólman Azzurri ale zůstával klidný. Skóre se tak znovu měnilo na druhé straně. Žurkowski se dostal po rychlém brejku nejdříve k odraženému míči a hlavičkou přesně pod břevno znovu rozveselil domácí ochozy.

Žurkowski slaví jeden za tří gólů. AFP

Se třemi novými hráči usilovala Mozna po změně stran o snížení, důrazní beci Empoli jí však nedávali potřebný klid pro zakončení. Ojedinělou příležitost si hosté vypracovali v 55. minutě, kdy nebezpečně hlavičkoval Dany Mota, před brankovou čarou ale zasáhl gólman Elia Caprile.

Životní zápas tak korunoval třetím zásahem Žurkowski. Ten vystihl v 73. minutě špatnou rozehrávku hostů, založil rychlý protiútok a se štěstím se chvíli nato dostal ke gólové dorážce.

Salernitana – Janov (18:00)

Lecce – Juventus (20:45)

Tabulka Serie A