Frosinone na sedmý pokus pokořilo Atalantu. Empoli zůstává bez bodů i gólů

Frosinone slaví první triumf po návratu do Serie A.

Frosinone porazilo ve druhém kole Serie A 2:1 Atalantu a zaznamenalo premiérové vítězství po návratu mezi italskou elitu. První tři body do tabulky nejvyšší italské soutěže si připsala i Monza, která doma přehrála Empoli 2:0. AC Milán hostí Turín FC, na jehož střídačce je připraven do hry naskočit i David Zima, a AS Řím se pokouší napravit úvodní remízu se Salernitanou na půdě Verony.

Domácí o triumfu rozhodli již v první půlhodině, kdy se střelecky prosadili Abdou Harroui a Ilario Monterisi. Výhra má pro tým ze střední Itálie ještě větší význam, neboť nejenže nikdy Bergamo neporazil, ale ani v jednom z předchozích šesti vzájemných střetnutí nedokázal skórovat. Z domácí lavičky náhradníků přihlížel zápasu i český obránce Daniel Macej.

Aktivnější Brianzoli rozhodli o svém vítězství v závěru prvního poločasu, kdy se pohledným projektilem pod břevno prosadil Andrea Colpani. Domácí záložník krátce po změně stran vedení Lombarďanů navýšil, a poprvé v dresu Biancorossi tak zaznamenal dvě přesné trefy v jednom zápase. Hosté naopak síť soupeře opět nerozvlnili a krčí se bez vstřelené branky a bez bodů na dně tabulky.

