Inter se na tři body pořádně nadřel, Lecce jen remizovalo s Cagliari

Fotbalisté Interu porazili v 19. kole Serie A Veronu 2:1. Lídra tabulky poslal do vedení už ve 13. minutě Lautaro Martínez (26), jenž vsítil svou 16. branku v sezoně. Hellas se sice po změně stran stal prvním týmem po téměř třech měsících, který na stadionu Nerazzurri v ligové soutěži skóroval, k bodům to však nevedlo. V nastaveném čase totiž po nejistém zákroku brankáře zajistil domácím výhru střídající Davide Frattesi (24). Mastini, kteří navíc ve 100. minutě nedali penaltu, tak protáhli svou těžko uvěřitelnou bilanci, když na San Siru v Serii A ještě nikdy nezvítězili, a to ani v součtu s venkovními duely proti AC Milán.

Úvodní minuty utkání patřily překvapivě hráčům ve žluto-modrých dresech. Do palebné pozice uvnitř pokutového území se probojoval Tomáš Suslov. Slovenský reprezentant však situaci nevyřešil optimálně a nastřelil pouze stojnou nohu Yanna Sommera.

A tak se dostali ke slovu svěřenci Simoneho Inzaghiho. Henrich Mchitaryan si pomohl rychlou narážečkou a posléze oslovil nabíhajícího Martíneze, jenž zkušeně uklidil míč šajtlí na bližší tyč. Na druhé straně se do vzduchu zavěsil Milan Djurič, ale balon nasměroval přímo do rukavic švýcarského gólmana.

Po návratu z kabin mohl přidat uklidňující zásah Marcus Thuram. Syn slavného otce však ze vzdušného souboje vytěžil pouze hlavičku, která nechala Lorenza Montipa v klidu. Po kombinaci na jeden dotek přiťukl Martínez na hranici šestnáctky míč Hakanu Calhanogluovi, jehož tvrdý projektil skončil jen těsně vedle pravé tyče. V 74. minutě byl Inter za své nevyužité šance potrestán.

Ondrej Duda dostal na pravé straně příliš mnoho prostoru, následně vyprodukoval střílený centr do pokutového území, na ten si naběhl čerstvě střídající Thomas Henry a kolenem usměrnil balon na místo určení. V nastaveném čase však Nerazzurri přece jen přetavili závěrečný tlak v kýžený gól. Hlavním hrdinou se stal Frattesi, jenž využil Montipova zaváhání a z dorážky rozvlnil síť. Zápletku mohl ještě přidat střelec Henry, ale z pokutového kopu orazítkoval pouze tyč.

U prvního zakončení byl hostující Andrea Colpani, který ale nedostál své pověsti střelce a přízemní ránu z hranice šestnáctky nasměroval mimo tři tyče. Jeho celek byl nicméně nebezpečný i nadále. Valentín Carboni prostrčil se štěstím míč na Danyho Motu a ten jej uklidil přes padajícího Stefana Turatiho na místo určení.

Fotbalisté Frosinone poprvé vážně zahrozili až po půlhodině hry. K exekuci přímého kopu se postavil Abdou Harroui a prudkou střelou protáhl Di Gregoria, jenž se ale o chvíli později zranil při souboji s útočníkem soupeře. Už v jeho nepřítomnosti vybojoval balon na polovině hřiště Mota, aby posléze vyzval ke skórování Carboniho. Ten jeho nabídkou nepohrdl a levačkou zakončil kolem nohou Turatiho.

Po změně stran byl opět vidět Carboni, jenž se nejprve uvolnil a následně hledal svého oblíbeného parťáka Motu. Přihrávka na portugalského útočníka však nedoputovala, protože si ji nešťastným obranným skluzem srazil do vlastní sítě Matías Soulé. Canarini nicméně přispěchali s bleskovou odpovědí.

Lví podíl na ní měl Harroui, který z ostrého úhlu nachytal Alessandra Sorrentina a mezi rukama nově příchozího gólmana procedil míč za brankovou čáru. V 75. minutě byl Danilo D’Ambrosio nucen zatáhnout za záchrannou brzdu a ve vápně stáhl k zemi unikajícího Giuseppeho Casa. K pokutovému kopu se postavil smolař Soulé, tentokrát ale střelou do protipohybu Sorrentina slavil úspěch.

Hosté šli do duelu s jasným cílem uniknout sestupovému pásmu a už v páté minutě tomu mohl napomoct Alberto Dossena, jehož hlavička po centru z pravé strany jen těsně minula bránu. Krátce nato přišel vzruch i na druhé straně, když přetažený míč doputoval až k Joanu Gonzálezovi, ten ovšem z téměř nulového úhlu mířil jen do pozorného gólmana.

Po nabitém úvodu následovala vcelku hluchá pasáž, kterou až po půlhodině hry protrhl domácí Gendrey. Francouzský obránce si ideálně naskočil na rohový kop a díky přesné hlavičce se mohl radovat z první trefy v dresu Giallorossi. Ve 38. minutě se v malém vápně šťastně odrazil míč k Nikolovi Krstovičovi a navzdory tomu, že před ním zívala poloodkrytá brána, místo gólu na 2:0 přišlo komické zakončení až kamsi k rohovému praporku.

I po změně stran působilo nebezpečnějším dojmem Lecce, jehož náskok mohl po hodině hry zvýšit Mohamed Kaba, když si uprostřed pokutového území naběhl na skákavý centr z pravé strany. Jeho zakončení z prvního doteku ale mířilo vysoko nad. Promarněné šance nakonec přišly domácí v 68. minutě draho.

Nicolas Viola poslal ze standardní situace míč do ideálního prostoru ve vápně, kde jej nataženou levačkou zasáhl Oristanio. Ačkoliv Falcone dělal, co mohl, jeho pohotový zákrok přišel až za brankovou čarou. Rossoblu měli celý zbytek druhé půle k rozhodující trefě blíže než jejich soupeř, na konečné remíze už se ale nic nezměnilo.

