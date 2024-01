Inter se na tři body pořádně nadřel. Výhru nad Veronou vystřelil v nastavení Frattesi

Fotbalisté Interu porazili v 19. kole Serie A Veronu 2:1. Lídra tabulky poslal do vedení už ve 13. minutě Lautaro Martínez (26), jenž vsítil svou 16. branku v sezoně. Hellas se sice po změně stran stal prvním týmem po téměř třech měsících, který na stadionu Nerazzurri v ligové soutěži skóroval, k bodům to však nevedlo. V nastaveném čase totiž po nejistém zákroku brankáře zajistil domácím výhru střídající Davide Frattesi (24). Mastini, kteří navíc ve 100. minutě nedali penaltu, tak protáhli svou těžko uvěřitelnou bilanci, když na San Siru v Serii A ještě nikdy nezvítězili, a to ani v součtu s venkovními duely proti AC Milán.

Úvodní minuty utkání patřily překvapivě hráčům ve žluto-modrých dresech. Do palebné pozice uvnitř pokutového území se probojoval Tomáš Suslov. Slovenský reprezentant však situaci nevyřešil optimálně a nastřelil pouze stojnou nohu Yanna Sommera.

A tak se dostali ke slovu svěřenci Simoneho Inzaghiho. Henrikh Mkhitaryan si pomohl rychlou narážečkou a posléze oslovil nabíhajícího Martíneze, jenž zkušeně uklidil míč šajtlí na bližší tyč. Na druhé straně se do vzduchu zavěsil Milan Djurič, ale balon nasměroval přímo do rukavic švýcarského gólmana.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Po návratu z kabin mohl přidat uklidňující zásah Marcus Thuram. Syn slavného otce však ze vzdušného souboje vytěžil pouze hlavičku, která nechala Lorenza Montipa v klidu. Po kombinaci na jeden dotek přiťukl Martínez na hranici šestnáctky míč Hakanu Calhanogluovi, jehož tvrdý projektil skončil jen těsně vedle pravé tyče. V 74. minutě byl Inter za své nevyužité šance potrestán.

Ondrej Duda dostal na pravé straně příliš mnoho prostoru, následně vyprodukoval střílený centr do pokutového území, na ten si naběhl čerstvě střídající Thomas Henry a kolenem usměrnil balon na místo určení. V nastaveném čase však Nerazzurri přece jen přetavili závěrečný tlak v kýžený gól. Hlavním hrdinou se stal Frattesi, jenž využil Montipova zaváhání a z dorážky rozvlnil síť. Zápletku mohl ještě přidat střelec Henry, ale z pokutového kopu orazítkoval pouze tyč.

Frosinone – Monza (15:00)

Lecce – Cagliari (18:00)

Sassuolo – Fiorentina (20:45)

Tabulka Serie A