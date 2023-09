Lazio dalšího titulového aspiranta nepřelstilo. Juventus těžil ze souhry útočného tandemu

Juventus porazil ve čtvrtém kole Serie A Lazio 3:1 a nadále si udržuje skvělou formu. K vítězství Staré dámy přispěl třetím gólem v sezoně Federico Chiesa (25), čímž překonal svůj střelecký zápis ze zraněními pokažené minulé sezony a potvrdil tak slova hlavního trenéra, podle nějž se mu letos bude dařit mnohem víc. Hlavní hvězdou duelu však byl jeho kolega z útočné vozby domácích Dušan Vlahovič (23), jenž zaznamenal dva přesné zásahy.

Lazio si po překvapivých prohrách s Lecce a Janovem připsalo poměrně nečekaný triumf v Neapoli. Na skalpu úřadujícího mistra se dvěma asistencemi podílel skvěle hrající Felipe Anderson, jenž byl připraven v základní sestavě i proti Juventusu. Ten dosud neprohrál, avšak znovu se nemohl spolehnout na služby Paula Pogby. Tentokrát to však nebylo kvůli zranění, ale z důvodu pozitivního dopingového testu.

Začátek duelu vyšel lépe domácímu celku, když se už v 10. minutě prosadil Vlahovič povedeným volejem přesně k tyči. Vzápětí mohl kanonýr "Staré dámy" skórovat znovu, jenže jeho prudká hlavička proletěla nad břevnem. Krátce před půlhodinou hry o sobě dal vědět druhý střelec Juventusu. Chiesa se tvrdě opřel do balonu z hranice vápna a propálil vše před sebou. Domácí útočníci zůstali při chuti, když Vlahovič zkoušel své štěstí z otočky. Vytáhlý Srb ovšem zamířil pouze do míst, kde stál Ivan Provedel.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na úvod druhé půle mohlo být u černobílých ještě veseleji, ale Adrien Rabiot z bezprostřední blízkosti nechal vyniknout Provedela. Ovšem i Orli o sobě dali vědět. Daichi Kamada vběhl s míčem do soupeřova vápna a tvrdě vypálil, nicméně na poslední chvíli do jeho rány skočil jeden z obránců. Proti pumelici Luise Alberta zpoza vápna už se ale nikdo nepostavil, ta tak zaplula až do pravého horního rohu. Na snížení okamžitě odpověděl Vlahovič, jemuž se při zakončení ze střední vzdálenosti nevedlo hůře.

