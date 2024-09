Naštvaný prezident Fiorentiny: Italský systém je ostuda, tituly vyhrávají zadlužení giganti

Italský fotbalový systém je ostudou, protože neumožňuje klubům investovat do nových stadionů. Giganti přitom vyhrávají díky dluhům. Tato ostrá slova prohlásil Rocco Commisso (74), prezident Fiorentiny.

Americký miliardář italského původu stojí v čele klubu sídlícího v centru Toskánska už pět let. "Dostali jsme se dvakrát do finále Konfereční ligy a jednou v domácím poháru. Když si dáte dohromady výsledky, investice a vytvoření nového tréninkového centra, celkové hodnocení je určitě pozitivní," zamyslel se nad svým působením ve Fiorentině v rozhovoru pro deník La Gazzetta dello Sport.

Fiorentině se podařilo vybudovat jedno z nejrozvinutějších center v Evropě. Nový stadion je však prozatím v nedohlednu. "Je to bolavé místo. Bohužel italský fotbalový systém je ostudou nejen pro nás, ale pro všechny, kteří chtějí investovat," říká kriticky na adresu místní federace.

Stadio Artemio Franchi, domov hráčů Fiorentiny. Profimedia / Fabrizio Corradetti / LaPresse

"Všechno vlastní obce, kladou tisíce limitů, ty nakonec blokují soukromé investory, kteří jsou připraveni postupovat. Stadiony musejí být ve vlastnictví klubů," myslí si Commisso, mimo jiné zakladatel páté největší společnosti kabelové televize v USA. "Nemyslím si, že je to moje vina, ovšem absenci nového domovského stánku považuji za největší selhání. Za pět let jsme nemohli nic změnit," tvrdí.

Dluhy velkých klubů

Předním týmům v Serii A nezávidí. Podle něj za úspěchem stojí dluhy, které je už mnohokrát málem přivedly na mizinu. Díky penězům z fondů se mohly vrátit do života.

"Stále si kladu otázku, zda by některé kluby, které v minulosti triumfovaly, mohly vůbec vstoupit do další sezony. Chtěl jsem koupit AC Milán, ale dostal ho pan Yonghong. Všichni víme, jak to dopadlo. A co Zhang Kangyang? Už ani nevíme, kde je. Kvůli dluhům v Oaktree musel Inter opustit," vytahuje konkrétní případy.

Neopomněl ani Juventus, nejúspěšnější klub v Itálii. "Exor musel po Ronaldovi přijmout záchrannou půjčku 900 milionů eur, aby vyrovnal účetnictví. A to navzdory ročním příjmům 450 milionů, což je třikrát víc než Fiorentina," uzavřel Commisso.