Neapol předvedla obrat proti Veroně, De Ketelaere uspěl proti Laziu dvakrát

Fotbalisté Neapole zvítězili ve 23. kole Serie A na domácí půdě s Veronou 2:1. Nadějné ofenzivní výpady domácích dlouho odrážel skvěle chytající Lorenzo Montipó (27). Hellas se navíc v 72. minutě dočkal úvodního zásahu, když se po nenápadném přímém kopu prosadil premiérovou trefou v italské nejvyšší soutěži Diego Coppola (20). S hořkou odpovědí přispěchal chvíli nato Cyril Ngonge (23), jenž v zimě přestoupil právě z kádru Mastini. V závěrečných minutách zvrátil výhru na stranu domácích skvěle hrající Chviča Kvaracchelija (22).

Ve formě hrající fotbalisté Turína pouze remizovali se Salernitanou 0:0. Souboj týmů, které na základě typické barvy jejich dresů pojí přezdívka "Granata", se dlouho odehrával bez větších šancí.

Tu nejvážnější si dominantní domácí vypracovali v 58. minutě, kdy nebezpečně hlavičkoval Samuele Ricci. Hosté z ní ovšem vyvázli bez újmy a teprve podruhé v sezoně udrželi čisté konto, to se přitom na turínském Stadio Olimpico nikomu nepovedlo už od října.

Statistiky zápasu. Livesport

Po úvodním tlaku domácích Kvaracchelija vypálil zpoza pokutového území a provětral Montipa, jenž jeho pokus vyrazil. Za malou chvíli vyslala neapolská 77 po rohovém kopu další dalekonosný projektil, který skokem ke své pravé tyči vykryl Montipó. Poté se hra zklidnila a diváci sledovali vyrovnaný duel, v němž se ani jednomu z týmů nedařilo projít přes zabezpečenou obranu soupeře.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ve druhé půli mohli jít hosté velmi rychle do vedení, když se po standardní situaci objevil na vzdálenější tyči Coppola, ten ale nedokázal usměrnit míč mezi tři tyče. O pár minut později se po přihrávce z levé strany natahoval po míči v malém vápně Giovanni Simeone, ale jeho šanci vychytal Montipó. V 72. minutě zahrávali Scaligeri další z několika volných přímých kopů. Postavil se k němu Tomáš Suslov, jehož centr dopravil zády do sítě skákající Coppola.

Nedlouho poté se Neapoli podařilo srovnat. Jesper Lindström nahrál z levé strany do vápna volnému Ngongemu, který nekompromisně poslal balon mezi tři tyče. Vyrovnávací trefa dodala domácím potřebnou energii, díky níž se dostali do mnoha příležitostí. V 87. minutě jednu z nich využil Kvaracchelija, jenž zpoza šestnáctky vyslal nádhernou střelu, jež zapadla do horního pravého rohu brány.

Atalanta si trpělivým postupem vypracovala první možnost v 15. minutě. Sead Kolašinac využil dobrého centru a hlavičkoval do dolního rohu brány, kde byl připraven skvěle zasahující Ivan Provedel. Italský gólman však zůstal neprůstřelný už jen pár vteřin. Prakticky hned nato totiž další ve vápně vyhranou hlavičkou sklepl Giorgio Scalvini míč Pašaličovi, který prudkou ranou rozvlnil síť.

Římané byli blízko vyrovnání z přímého kopu, střela Luise Alberta se ale pod břevno těsně nevešla. Před odchodem do šaten dostala Atalanta příležitost pokutového kopu poté, co jeden z obránců Lazia zahrál ve vlastním vápně míč rukou. Darovanou šanci proměnil ranou k tyči De Ketelaere.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran Bergamo kontrolovalo pohodlné vedení a nepouštělo soupeře do žádných šancí. Krátce po hodině hry naopak mohl zvýšit jeho náskok po milimetrovém pasu Pašaliče Aleksej Mirančuk, který uvnitř pokutového území ale nasměroval míč jen doprostřed brány. Kouč Maurizio Sarri se snažil neuspokojivý pohled změnit střídáními, ani ty ovšem Atalantu nevykolejily.

V 76. minutě tak korunoval vydařený týmový i individuální výkon druhou trefou v duelu De Ketelaere, jenž prošel z pravého kraje hřiště až do vápna, odkud se prosadil ranou na bližší tyč. Na klidném závěru zápasu už nic nezměnila ani v 84. minutě proměněná penalta Cira Immobileho.

Inter – Juventus (20:45)

Tabulka Serie A