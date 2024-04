Politano polil útočníky Neapole živou vodou, Monza kapitulovala během šesti minut

Neapol zvítězila ve 31. kole Serie A na hřišti Monzy 4:2 a v lize naplno bodovala po třech zápasech. Domácí se sice brzy ujali vedení, Partenopei se však k bleskovému šestiminutovému obratu nadechli v 55. minutě, kdy ihned po příchodu Mattea Politana na hřiště vyrovnal Victor Osimhen a dvě minuty nato dokonal zvrat ve skóre právě střídající italský forvard. Vítěznou trefu zařídil Piotr Zieliňski. Hosté výhrou zlomili střeleckou marnost z posledních dvou vzájemných duelů, v nichž vyšli gólově naprázdno.

V deváté minutě si domácí Alessio Zerbin na levé straně efektním zpracováním připravil míč na centr, který posadil přesně na hlavu Djuriče a zkušený bosenský forvard poslal ze vzduchu Lombarďany do vedení. Partenopei mohli srovnat krok krátce nato, když se do zakončení po rohovém kopu a skrumáži v šestnáctce dostal Giovanni Di Lorenzo.

Kapitán hostů však z hranice malého vápna trestuhodně přestřelil. Převaha Neapole postupem času narůstala, gólové příležitosti nicméně dlouho nepřicházely. Až v závěru prvního dějství po dobrém napadání Osimhena nebezpečně pálil Chviča Kvaracchelija, dobře postaveného Micheleho Di Gregoria nicméně neprostřelil.

Přestávka aktivitu Neapolitánců nepřerušila a v 55. minutě se dočkali zaslouženého vyrovnání. Na centr si naskočil Osimhen a za cenu vlastního zdraví usměrnil balon mimo dosah Di Gregoria. Následně přišla pětiminutovka výstavních tref. Otočku ve skóre zařídil fantastickým volejem zpoza vápna Politano, na kterého navázal dalekonosnou ranou Zieliňski.

Monza nesložila zbraně a zásluhou technického pokusu Andrey Colpaniho do šibenice se vrátila do zápasu. Gólové hody nicméně po hodině hry ještě obohatil Giacomo Raspadori, který se po jednoduché dorážce zapsal na listinu střelců jen pár vteřin po příchodu na trávník. Zbytek duelu už si hosté pohlídali a dovedli utkání do vítězného konce.

Osmihenovy statistiky proti Monze. Opta by Stats Perform

Tabulka Serie A