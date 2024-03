Salernitaně se záchranářské plány hroutí, s oslabeným Udinese získala jen bod

Fotbalisté Salernitany ve 27. kole Serie A remizovali s Udinese 1:1. Granatu poslal do vedení již v 10. minutě Loum Tchaouna (20), ovšem za domácí Friulani ještě do poločasu vyrovnal svou první trefou v ročníku Hassane Kamara (29). Tým ze Salerna sice měl od 66. minuty výhodu jednoho muže navíc, k vítězné brance mu to však nepomohlo. Přestože hosté po třech prohrách alespoň bodovali, stále se nacházejí s šestibodovým odstupem na posledním místě tabulky.

Mezi tři tyče se v úvodu zápasu nevešla rána Tchaouny, který pálil z dobré pozice svou slabší nohou těsně nad branku. V 10. minutě však francouzský útočník svou levačkou zakroutil míč přesně do vinglu, a poslal tak tým ze Salerna do vedení. Na druhé straně se k zakončení ve vápně dostal Lorenzo Lucca, jeho pokus ale pohotově vyrazil Guillermo Ochoa.

Domácí čekali na další příležitost do 39. minuty, kdy se po krásné týmové akci ocitl sám před brankou Sandi Lovrič, jeho střela ale těsně minula levou tyč. V nastavení první půle se po přesném centru Floriana Thauvina akrobaticky prosadil Kamara.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na začátku druhého dějství pálil z přímého kopu Thauvin, jeho obstřel ale těsně minul prostor tří tyčí. Zkušený Francouz byl vidět i při další akci svého týmu, když v 62. minutě centrem našel Festyho Eboseleho, ten však pálil z voleje nad břevno. Irský obránce vzápětí oslabil svůj tým, když po druhé žlutě kartě musel předčasně do sprch.

Přesilovku chtěl v 70. minutě využít Tchaouna, ve vápně si skvěle převzal míč, pak jej ovšem napálil pouze do přední tyče. Šanci dokonat obrat měl v 85. minutě Joao Ferreira, do rány se mu ale položil Giulio Maggiore.

