Sassuolo nezvládlo přímý souboj o záchranu, Cagliari pomohlo vydařené střídaní

Sassuolu se nepodařilo navázat na předchozí domácí skalp Interu a ve 37. kole Serie A prohrálo s Cagliari 0:2. Vítězný gól Rossoblu dal v 71. minutě dvacetiletý Matteo Prati, jehož trenér Claudio Ranieri poslal na hřiště jen čtyři minuty předtím. Frustrovaní domácí se s porážkou těžko smiřovali, protože už na konci nedělního programu může být zpečetěn jejich sestup do Serie B, kde naposledy působili před 11 lety. Jakub Jankto chyběl na hostující lavičce kvůli poraněnému kotníku.

Úvod utkání nenaznačoval, že by tyto kluby bojovaly o udržení, jelikož se ani jeden z nich nehrnul do brankových příležitostí. Až ve 25. minutě byla k vidění první šance, do které se dostal domácí Pinamonti, jenž si naskočil na centr zprava, ovšem hlavou poslal míč těsně vedle levé tyče.

Rossoblu zahrozili po půlhodině hry, když po dlouhém odkopu napálil míč zpoza šestnáctky volný Gianluca Lapadula, jeho střela však o fous minula cíl. Domácí zareagovali na neuspokojivý průběh prvního dějství velmi ofenzivním poločasovým střídáním, když obránce Filippa Missoriho nahradil forvard Grégoire Defrel.

Tento strategický tah však Neroverdi nepomohl, jelikož od úvodního hvizdu druhé půle projevoval útočnou aktivitu hlavně soupeř. A v 71. minutě byli Ranieriho svěřenci za svou snahu odměněni. Po tlaku v pokutovém území si našel odražený míč Prati, jenž ho napálil k levé tyči, a radoval se tak ze své premiérové branky v Serii A.

V nastavení ještě dostali Casteddu možnost navýšit vedení z pokutového kopu, který přízemní střelou k pravé tyči proměnil sám faulovaný Lapadula. Odevzdané domácí mužstvo navíc v závěru oslabil frustrovaný Matheus Henrique, jenž se po dvou žlutých kartách za nesportovní chování předčasně poroučel do šaten.

