Trenér měsíce očima analytiků: Inzaghi našel sílu Interu v precizní defenzivě

11Hacks / Filip Novák

Simone Inzaghi (47) bude na letošní květen vzpomínat jako na jedno z nejúspěšnějších období své dosavadní trenérské kariéry. Nejen, že se mu s Interem Milán podařilo probojovat mezi nejlepší kvarteto Serie A, čímž se kvalifikoval do skupinové fáze dalšího ročníku Ligy Mistrů, ale navíc v jejím letošním semifinále porazil odvěkého rivala z AC a v červnu si proto na Atatürkově olympijském stadionu v Istanbulu zahraje o ušatý pohár proti Manchesteru City. A to poprvé od roku 2010, kdy fanouškům výhru nad Bayernem Mnichov vystřílel kanonýr Diego Milito. Co jsou v současnosti největší zbraně italského týmu?

Především jde o kompaktnost, rozehrávku a skvěle fungující trio útočníků. Inzaghiho Inter se vyznačuje pragmatickým stylem hry, který kombinuje defenzivní stabilitu s rychlými a přesnými protiútoky. Klíčovou součástí jeho filozofie je jednoduchost a disciplína v defenzivě. Hráči Interu jsou velmi dobře organizovaní ve formaci 3-5-2, která jim umožňuje kontrolovat střed hřiště, kdy Džeko z pozice pravého útočníka brání hluboko v levém meziprostoru.

Tuto kompaktnost ještě doplňuje aktivní stoperská trojice, která zpravidla vystupuje velmi agresivně. Na obrázku vidíme postavení při rozehrávce gólmana AC, kdy je Inter vměstnán na extrémně malém prostoru a nenechá soupeři žádnou šanci pro klidný zisk míče z odrazu.

Tým vyniká kompaktností. 11hacks

Rozehrávka

Při rozehrávce se Inter na hřišti pohybuje v rozestavení 3-4-3, kdy se stoper Acerbi posouvá do záložní řady, Dimarco s Dumfriesem zůstávají v šířce a cílem je po sérii několika přihrávek mezi obránci a brankářem nalákat presink soupeře na Bastoniho s míčem na noze. Jedním z možných řešení je následně ostrá přihrávka na Romela Lukaka, který okamžitě z první sklepává míč na Lautara Martíneze a následně si nabíhá za obranu soupeře, aby mohl převzít Argentincův pas.

Dobrým příkladem téhle rozehrávky je hned první minuta posledního ligového utkání proti Atalantě Bergamo. Akce tehdy skončila gólem Lukaka.

Něco podobného praktikuje v Premier League trenér Brightonu Roberto De Zerbi. Ten svým svěřencům ordinuje dlouhé pasy, které jsou často sklepávány do středu hřiště, přičemž místo Calhanogla si můžeme na kraji hřiště představit na náběh připraveného Kaorua Mitomu.

Takhle vypadá rozehrávka. 11hacks

Obrana

V uplynulé sezoně se Inter mohl v Serii A chlubit nejlepším útokem podle metriky očekávaných branek, která bere v potaz kvalitu vytvořených střeleckých příležitostí. Podle ní měl během sezony vstřelit 62 gólů, a z analytického pohledu tedy přeskočil i útok mistrovské Neapole (55 očekávaných branek), které v této sezoně do soupeřovy sítě s trochou nadsázky spadlo vše, na co sáhla. Zisk titulu měla Neapol nicméně postavený z velké části na neprostupné obraně.

Osa X = očekávané branky na zápas, Osa Y = povolené očekávané branky na zápas. Livesport

Útok

Ve finální třetině Inter těžil zejména z výborné výkonnosti všech tří útočníků, kteří se v průběhu sezony střídali v základní sestavě – Edin Džeko, Lautaro Martínez a Romelu Lukaku. Pouze Victor Osimhen byl letos ve vápně soupeře nebezpečnějším hráčem než právě rychlík Martínez.

Zatímco Argentinec v Interu díky svému skvělému pohybu v šestnáctce slouží zejména jako nástroj ke střílení branek, Džeko s Lukakem jsou klíčoví pro příjem dlouhých míčů do meziprostoru. V metrice, která měří to, v jak nebezpečných prostorech jsou schopni přebírat přihrávky spoluhráčů, patří společně s Osimhenem, Giroudem a Hojlundem mezi absolutní ligovou špičku.