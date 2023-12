Výhru AC Milán ozdobil snový debut mladíka. Fialky našly recept na Veronu až v závěru

AC Milán v utkání 16. kola Serie A porazil na San Siru Monzu 3:0. Hlavní postavou se při snovém debutu v A-týmu Rossoneri stal obránce Jan-Carlo Simič (18). Na hřiště se dostal kvůli zranění Tommase Pobegy a na konci první půle si připsal premiérovou trefu v dospělém fotbale. Fiorentina přetlačila Veronu brankou Lucase Baltrána v závěru 1:0, Antonín Barák odehrál proti svému bývalému zaměstanvateli druhý poločas. Duel mezi Udinese a Sassuolem skončil remízou 2:2.

Krátce po nevydařené hlavičce Oliviera Girouda v samém úvodu předvedl úžasné sólo přes čtyři hráče Tijjani Reijnders a zakončením mezi nohy brankáře otevřel skóre. Rossoneri byli při chuti, ale proti stál Michele Di Gregorio, který v krátkém časovém sledu zneškodnil střelu Christiana Pulišiče i následnou ránu Thea Hernándeze. Ve 28. minutě zamířil z hranice vápna Alessandro Florenzi, ovšem jeho pokus vyškrábl De Gregorio. Před přestávkou potáhl míč Rafael Leão, jehož přihrávku na malé vápno uklidil Simič.

Domácí i v druhém dějství zůstali velmi aktivní a svůj další gól mohl přidat v 53. minutě Simič, avšak jeho hlavička mířila těsně vedle pravé tyče. Monza se odmítala vzdát a ke snížení skóre měl možnost Andrea Colpani, když vypálil před šestnáctkou na Mikea Maignana, ale ten stačil vyrazit míč nad břevno. V 76. minutě rozjeli domácí krásnou kombinaci, kterou ozdobil úspěšným zakončením k pravé tyči Noah Okafor. Domácí úpravu výsledku nedovolili, a tak si kromě tří bodů připsali i čistý štít.

Domácí do zápasu nevstoupili šťastně, neboť již ve druhé minutě brankář Pietro Terracciano podcenil rychlost Martina Hongly a v malém vápně kamerunského záložníka fauloval. Míč si postavil Milan Djurič, Terracciano však napravil své zaváhání a špatně zahraný pokutový kop i následnou dorážku zlikvidoval. Gólman Fiorentiny čaroval dál, když v deváté minutě vytáhl střelu Cyrila Ngongeho z bezprostřední blízkosti. Síť na druhé straně poté rozvlnil M’Bala Nzola, při zpracování si však pomohl rukou, a skóre se tak neměnilo.

Fiorentina držela míč na svých kopačkách, nebezpečná ale byla především Verona. Ve 29. minutě na malém vápně hlavičkoval Djurič, stejně jako při penaltě však trefil brankáře. O chvíli později si po přihrávce na penaltu vylámal zuby na Terraccianovi i Ngonge. Fialky na ofenzivní snažení hostů nenašly odpověď a do kabin odcházely bez jediné střely na branku. Po změně stran sáhl domácí trenér Italiano hned ke třem střídáním, na hřiště poslal i českého záložníka Baráka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Změny byly hned zřejmé, ve 47. minutě se v šanci objevil Jonathan Ikoné, ani on však nezamířil mezi tři tyče. Ani živější domácí však nezpomalili ofenzivu Verony, která se i nadále více tlačila do zakončení a vytvářela nebezpečné situace před Terraccianem. Trápení Fiorentiny v 79. minutě prolomil Beltrán, který využil malého důrazu obránců Verony po jednom z centrů a díky výrazné teči Bruna Amioneho poslal svůj tým do vedení. Hosté se i po obdrženém gólu tlačili dopředu, Fialky si však těsné vedení zkušeně pohlídaly.

Přestože šli domácí do dvougólového vedení zásluhou přesné trefy a asistence Roberta Pereyry, museli se po smolné závěrečné půlhodině smířit s bodem. V 59. minutě byl totiž vyloučen Pereyrův argentinský krajan Martín Payero, což dodalo hostům potřebnou vzpruhu. Dvakrát se pak z penaltového puntíku prosadil Domenico Berardi, čímž znovu odsunul domácí blíže sestupovému pásmu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka Serie A