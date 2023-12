Fotbalový víkend ONLINE: Sparta má pro Loučku novou roli. Aston Villa překonala své maximum

Základní skupiny evropských pohárů jsou minulostí a kluby se tak mohou opět soustředit na domácí soutěže. Návrat ligového fotbalu s sebou přináší i plno informací a zajímavostí. Aby vám neutekly, a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen očima dat.

Neděle 17. prosince

21:20 – Jen 14 zápasů potřeboval Harry Kane v německé Bundeslize, aby soupeřům nasázel 20 branek. Stihl to podstatně rychleji než všichni ostatní hráči v historii, kteří na tuto metu dosáhli. Druhý v pořadí Uwe Seeler potřeboval 21 zápasů a třetí Erling Haaland to stihl za 22.

21:00 – Sparta zakončila podzimní část prvoligové sezony vítězstvím 2:1 po obratu nad Teplicemi, přestože v domácím utkání 19. kola od čtvrté minuty hráli v oslabení. Obhájci titulu v čele neúplné tabulky přezimují s pětibodovým náskokem na pražského rivala Slavii. Ta v neděli v Ostravě zvítězila 3:2, k dobru má ještě odložený zápas ve Zlíně. Venku otočila výsledek i Plzeň, která porazila Olomouc 3:1 a vrátila se na třetí místo.

20:48 – Almería v La Lize nevyhrála ani na 17. pokus. Na domácí půdě získala pouze bod s Mallorcou za bezbrankovou remízu a v tabulce dál zůstává přikována na úplném dně. Gól nenabídl ani střet Realu Sociedad s Betisem, přestože nabídl atraktivní fotbal. A remízou, tentokrát 1:1, skončil i duel mezi Las Palmas a Cádizem.

20:34 – Rangers ve finále Viaplay Cupu porazili Aberdeen 1:0 a poprvé od sezony 2010/11 získali v této soutěži trofej.

20:06 – Sparta odehrála téměř celé utkání proti Teplicím v deseti poté, co byl ve čtvrté minutě vyloučen Lukáš Sadílek. Nakonec ovšem s vypětím všech sil vybojovala výhru po gólech Ladislava Krejčího a Victora Olatunjiho, čímž si upevnila vedoucí postavení v lize.

19:46 – AC Milán porazil v neděli Monzu, proti níž se při debutu prosadil Jan-Carlo Simič. Talentovaný obránce se zapsal mezi střelce v 18 letech a 229 dnech, v éře tří bodů za výhru v milánském dresu skórovali jako mladší pouze Alberto Paloschi a Alexandre Pato.

19:32 – Bayer Leverkusen Xabiho Alonsa si díky pohodlnému vítězství 3:0 nad Eintrachtem Frankfurt v 15. bundesligovém zápase sezony upevnil pozici v čele tabulky. Jeho pronásledovatel z Mnichova hraje se Stuttgartem. Vývoj utkání můžete sledovat na webu Livesport.cz.

19:28 – Liverpoolu se nepodařilo po výhře Arsenalu získat zpět první místo v tabulce Premier League, když svěřenci Jürgena Kloppa uhráli s houževnatým Manchesterem United pouze bezbrankovou remízu.

19:20 – Aston Ville se povedl jedinečný kousek. Nikdy ve své historii nevyhrála v jednom kalendářním roce tolik zápasů (25), jako v tom aktuálním.

19:09 – Baník Ostrava podle informací webu infotbal.cz zaslal pražské Slavii nabídky na dva její hráče. Jednak by mělo jít o 20letého Ebrimu Singhateha a jednak o stejně starého Filipa Horského. Oba v současné době hostují v jiných týmech.

18:07 – Luboš Loučka už nebude nadále součástí realizačního týmu Briana Priskeho, ve Spartě se totiž přesune do role hlavního trenéra B-týmu. Jeho asistenty budou Tim Sparv a Lukáš Bláža. "Vážím si toho, že mi Tomáš Rosický dává tuhle šanci. Důležité pro mě je i to, že budu mít i nadále možnost spolupracovat s Brianem, který mě v životě a roli trenéra výrazně formoval a posunul. Budeme nadále pracovat na tom, aby byly nejen A-tým a B-tým co nejvíce propojené a pracovaly podle stejných principů," uvedl pro klubový web Sparty Loučka.

17:50 – Saúl Ñíguez nechyběl v základní sestavě Atlética Madrid pro utkání na půdě Athleticu (0:2), které pro 29letého záložníka bylo jubilejním 400. za Colchoneros.

17:04 – Stefan Simič se po více než třech měsících dočkal prvního ligového startu v dresu Eibaru. Český obránce do dnešního odpoledne naskočil ke dvěma pohárovým zápasům, v neděli dostal šanci v utkání na půdě Alcorcónu, kde druholigový celek prohrál 0:1.

16:31 – Bournemouth a Luton by měly odehrát nový zápas. Oba týmy proti sobě nastoupily včera odpoledne a duel byl předčasně ukončen za stavu 1:1 poté, co v 65. minutě zkolaboval hostující Tom Lockyer. Podle regulí se nebude dohrávat zbytek utkání, místo toho se začne od první minuty za stavu 0:0.

15:27 – Athletic Club včera porazil Atlético Madrid (2:0), na čemž se podíleli bratři Williamsové, kteří shodně oslavili jubileum. Iñaki Williams odehrál 400. soutěžní zápas za baskický klub, zatímco pro jeho mladšího bratra Nica to byl 100. start v mateřském působišti.

15:20 – Noah Okafor po příchodu z lavičky gólem pojistil výhru AC Milán nad Monzou (3:0), záhy však nuceně střídal. Švýcarský útočník si přivodil další svalové zranění, z něhož se přitom sotva zotavil.

15:16 – Vladimír Darida se po měsíci znovu gólově prosadil v řecké Superlize, ve 39. minutě domácího zápasu s OFI Kréta poslal Aris do vedení 1:0. Pro někdejšího kapitána národního týmu to byla druhá branka v sezoně a celkově sedmá v celku ze Soluně, do něhož přestoupil z Herty letos v lednu. Jak se mu povede ve zbytku utkání, můžete sledovat na Livesport.cz.

14:25 – Oscar Dorley chybí Slavii v dnešním zápase na půdě Baníku Ostrava. Liberijský reprezentant je nemocný, což platí i pro Tarase Kačarabu. Disciplinární trest si odpyká opora zadních řad Igoh Ogbu, jehož nahradil kapitán Jan Bořil. Po nemoci stále není připravený nastoupit Lukáš Provod.

13:33 – Tři až čtyři nové akvizice hodlá v zimním přestupovém okně přivést Zlín. Trenér Bronislav Červenka si přeje útočníka, středního defenzivního záložníka a krajního hráče.

12:02 – Chelsea v nadcházejících týdnech nebude k dispozici Marc Cucurella, jenž si minulý týden na půdě Evertonu (0:2) pochroumal kotník. Bývalý hráč Brightonu, Getafe nebo Barcelony má chybět do února.

11:11 – Houssem Aouar ve zbytku letošního roku pravděpodobně nepomůže AS Řím. Alžírského reprezentanta trápí svalové zranění v oblasti třísel.

10:24 – Atlético Madrid včera prohrálo v Bilbau s místním Athleticem (0:2), u čehož ve druhém poločase nechyběl José María Giménez. Pro uruguayského reprezentanta se jednalo o jubilejní 300. soutěžní zápas za Rojiblancos.

09:55 – Newcastle si včera poradil s Fulhamem (3:0), na seznam si však zapsal další dva zraněné hráče. Ještě během prvního poločasu museli ze zdravotních důvodů odstoupit Fabian Schär a Joelinton.

09:40 – Alexis Sánchez nepomůže Interu ve večerním zápase s Laziem. Chilského reprezentanta nepustí do hry svalové zranění.

08:58 – Davy Klaassen dostává v dresu Interu od svého zářijového příchodu z Ajaxu jen velmi málo prostoru, letos třeba v Serii A nastoupil pouze do třech duelů, a logicky se tak objevily spekulace, že by mohl řady milánského celku opustit. Takové zprávy ovšem vyvrací italský žurnalista Nicoló Schira, který tvrdí, že třicetiletý nizozemský středopolař hodlá zůstat u I Nerazzurri minimálně do konce této sezóny.

08:30 – Poslední 19. kolo podzimní části FORTUNA:LIGY dnes uzavřou všichni tři úspěšní pohároví zástupci. Obhájce titulu a lídr tabulky Sparta bude hostit od 18 hodin Teplice, o tři hodiny dříve začnou zápasy Ostrava – Slavia a Olomouc – Plzeň.

08:02 – Lipsko porazilo v sobotu Hoffenheim 3:1 v rámci předposledního bundesligového kola tohoto kalendářního roku, a překonalo tak hranici 500 gólů v německé nejvyšší soutěži. Stačilo mu na to mimochodem celkem 253 zápasů. Rychleji to zvládly už pouze Bayern (za 231 zápasů) a Mönchengladbach (za 240 utkání).

Sobota 16. prosince

23:39 – Everton se po disciplinárním odečtu 10 bodů rozjel, v 17. kole Premier League vyhrál v Burnley 2:0 a zaznamenal čtvrtý ligový triumf v řadě. V sobotu navíc dosáhl na další gól ze standardní situace. Pokud se odečtou penalty, více branek v anglické nejvyšší soutěži letos žádný jiný tým nezapsal. Celek z liverpoolského Goodison Parku jich nastřádal rovných 10.

22:47 – Neapol v 16. kole Serie A porazila Cagliari 2:1, přičemž vítězný gól dal Chviča Kvaracchelia. Gruzínský reprezentant se tak podílel již na 30 brankách (17 gólů a 13 asistencí) ve 49 zápasech italské nejvyšší soutěže. Od sezóny 2004/05 pouze Domenico Berardi (31 bodů v prvních 42 utkáních) a Pato (30 ve 45) měli podíl na 30 a více trefách svých týmů ještě předtím, než dosáhli na metu 50 ligových střetnutí.

22:36 – Švédský forvard Emil Forsberg po bezmála 10 letech opouští RB Lipsko. Stal se posilou RB New York, kde podepsal smlouvu do roku 2026 s opcí. S fanoušky klubu, za který hrál od ledna 2014, se rozloučil vítěznou brankou v domácím utkání s Hoffenheimem.

21:53 – Prohlubující se krizi Sevilly odnesl další trenér. Uruguayec Diego Alonso u týmu, který v minulé sezoně vyhrál Evropskou ligu, ale v La Lize mu hrozí boj o udržení, vydržel pouze dva měsíce a týden. Vedení ho odvolalo jen pár minut po sobotní domácí porážce 0:3 s Getafe. Alsonso převzal Sevillu v říjnu, kdy nahradil Josého Luise Mendilibara, jenž doplatil na mizerný začátek sezony. Nevedl si však lépe a nedočkal se jediné ligové výhry, byť na to měl osm pokusů. Stejně dopadla Sevilla i v Lize mistrů. V tabulce domácí soutěže je na 16. místě, s evropskými poháry se rozloučila.

21:44 – Victor Osimhen potvrdil, že se mu proti Cagliari střelecky daří. Prosadil i ve čtvrtém vzájemném a napodobil svou výbornou bilanci z duelů proti Sampdorii. Žádný jiný hráč Neapole od začátku devadesátých let nedokázal vstřelit góly v každém z úvodních čtyř vzájemných zápasů proti dvoum různým týmům.

21:37 – Atletico Madrid prorálo v Bilbau 0:2 a teprve potřetí pod vedením trenéra Diega Simeoneho ztratilo tři ligové venkovní zápasy za sebou. Poprvé se to výběru argentinského kouče stalo v dubnu 2012 a podruhé téměř přesně před dvěma roky.

21:20 – Fotbalisté Lipska porazili Hoffenheim 3:1 a překonali hranici 500. gólů v Bundeslize. Stačilo jim na to 253 zápasů. Rychleji to zvlídli pouze Bayern (231 zápasů) a Mönchengladbach (240).

20:10 – Českobudějovické Dynamo pod vedením dočasného realizačního týmu zmobilizovalo síly a po solidním výkonu si z Ďolíčku veze na jih Čech bod za remízu 0:0. Naopak Bohemians potvrdili, že doma se jim v aktuální sezoně nedaří, od druhé poloviny září tam v lize dali jediný gól.

19:41 – Everton se v posledních zápasech výsledkově zvedl. Zásadní podíl na zlepšení mají standardní situace. V případě odečtení gólů z pokutových kopů dali Toffies ze standardek již deset branek a jsou nejlepší ze všech týmů Premier League.

19:36 – Newcastle porazil Fulham 3:0 a ukončil třízápasové čekání na bod. Vítěznou branku vstřelil Lewis Miley, jenž se ve věku 17 let a 230 dní stal nejmladším hráčem Newcastlu v Premier League. Zároveň je nejmladším střelcem nejvyšší anglické soutěže od dubna 2009, kdy se v 17 letech a 226 dnech prosadil Federico Macheda.

19:30 – Luton v oficiálním prohlášení potvrdil, že Tom Lockyer je při vědomí. "Všichni doufáme a modlíme se za našeho vůdce a kapitána, který už naštěstí reaguje. Byl převezen do nemocnice. V této chvíli nevíme, co konkrétně se našemu hráči stalo a jaké budou další kroky. Děkujeme Bournemouthu a lékařskému personálu za jejich okamžitou reakci, která byla naprosto úžasná,“ stojí v prohlášení. „Nyní je čas, aby se všichni naši hráči, zaměstnanci a příznivci spojili jako vždy a vyjádřili Tomovi a jeho rodině lásku a podporu. Naše myšlenky jsou s ním a jeho nejbližšími."

19:25 – Filip Žák celý podzim čekal na svůj první gól v dresu Zlína. V posledním utkání před pauzou se osmadvacetiletý útočník prosadil dvakrát a pomohl Ševcům k důležité výhře 4:0 nad Hradcem Králové. "Pořádně jsem si oddechl, protože jsem na to čekal strašně dlouho. Jsem rád, že to konečně přišlo, a že jsem to prolomil. Doufám, že to tam bude padat na jaře."

18:30 – Důvod k úsměvu měl rovněž Martin Svědík, trenér Slovácka, které vyhrálo na půdě Mladé Boleslavi: "Počkali jsme si na gólovou chvilku, rozhodli ze standardní situace a utkání dotáhli do vítězného konce. Jsme velmi rádi, že jsme uspěli s těžkým soupeřem. Boleslav je do ofenzivy opravdu velmi dobrá, takže jsme rádi, že jsme to udrželi s nulou a hlavně tříbodovým ziskem."

18:12 – Trenér Lutonu Rob Edwards šel po odloženém utkání v Bournemouthu zatleskat přítomným fanouškům v ochozech Vitality Stadium. Teprve čtyřicetiletý trenér, který byl i u červnového kolapsu Toma Lockyera, měl při tom slzy v očích.

18:09 – Velkou radost měl po zápase Pardubic s Libercem trenér domácích Radoslav Kováč: "Získali jsme tři body, které jsme strašně potřebovali. Předtím jsme čtyřikrát po sobě prohráli. Klukům jsem říkal už před zápasem, že dnes je důležité vyhrát, protože si vždy pamatuješ konec."

18:04 – Skvělé pocity mají po sobotním utkání ve Zlíně. "Zápas pro nás začal fantasticky, skvěle jsme zvládli první poločas proti velmi silnému soupeři. Byli jsme efektivní, dobře jsme zvládali přechody do útoku a dávali jsme góly," těšilo trenéra Ševců Bronislava Červenku, jehož svěřenci zvítězili nad Hradcem Králové 4:0. Více informací o sobotních zápasech FORTUNA:LIGY najdete v článku.

17:56 – Na Vitality Stadium už se v sobotu hrát nebude. Vedení Premier League oficiálně odložilo utkání mezi Bournemouthem a Lutonem kvůli kolapsu hostujícího kapitána. "Naše myšlenky jsou s Tomem Lockyerem a všemi hráči zapojenými do dnešního zápasu," uvádí nejslavnější klubová soutěž světa ve svém prohlášení na sociální síti X.

17:40 – Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana doktor Lutonu potvrdil, že je Lockyer "při vědomí a reaguje". Se stejnou informací přispěchal na sociální síti X i Gary Lineker.

17:30 – Opravdu znepokojivé scény nabízí aktuální pohled do Bournemouthu. Kapitán hostujícího Lutonu Tom Lockyer se totiž bez cizího zavinění zhroutil k zemi. Oba týmy opustily hrací plochu a zápas byl přerušen. Devětadvacetiletý Velšan mimochodem už zkolaboval jednou, když Hatters v červnové baráži bojovali o Premier League.

17:20 – Milan Petržela si 500. start v české nejvyšší soutěži zpříjemnil vítězstvím, jeho Slovácko si veze tři body z Mladé Boleslavi po výhře 1:0. V dalších sobotních utkáních 19. kola FORTUNA:LIGY remizoval Jabloenc bez branek s Karvinou, Pardubice porazily Liberec 2:0 a Zlín překvapivě zničil Hradec Králové 4:0. Více informací najdete v článku.

15:55 – AC Milán se v Serii A drží na předních pozicích, ale k titulu má poměrně daleko, v Lize mistrů nezvládl postoupit do osmifinále, takže obecně je pro něj tahle sezóna zatím ne zcela pozitivní. A jak uvádí italský novinář Nicoló Schira, budou I Rossoneri během zimního přestupového období posilovat. Údajně vidí velký problém na pozici stopera, dokonce se tak zaměří na přivedení dvou nových hráčů na tento post.

15:13 – Zlatan Ibrahimovič se nedávno vrátil do AC Milán coby konzultant skupiny majitelů, což má pozitivní ohlas i v kabině. Například Fikayo Tomori si návrat švédské legendy chválí a říká, že pomohl mentalitě v týmu.

15:06 – Ondřej Kúdela se poprvé od konce září gólově prosadil v indonéské první lize, v 94. minutě rozhodl z penalty o vítězství Persije nad PSS Sleman 1:0. Pro někdejšího stopera Slavie i národního rýmu to byla třetí branka v sezoně a celkově pátá v exotickém anagažmá. Persija však zatím nenavazuje na výkony z minulé sezony, kterou zakončila na druhém místě tabulky. Momentálně je až osmá se ztrátou 19 bodů na první příčku.

14:40 – UEFA potrestala Alkmaar pokutou 40 tisíc eur za nepokoje při domácím utkání Evropské konferenční ligy s Legií Varšava. To se však nizozemskému klubu nelíbí, proto se rozhodl odvolat.

13:59 – Ruský miliardář Roman Abramovič se pře s britskou vládou o to, jak použít zhruba 2,5 miliardy liber (přes 72 miliard korun), které dostal za prodej Chelsea. Abramovič by chtěl vytvořit nadaci, která by financovala pomoc obětem válečných konfliktů na Ukrajině i jinde ve světě, zatímco Londýn trvá na tom, aby peníze byly použity výlučně ve prospěch Ukrajiny, píše deník The Wall Street Journal (WSJ).

13:27 – Neobvyklou formu protestu předvedli fanoušci Borussie Mönchengladbach v domácím zápase s Werderem Brémy (2:2). Příznivcům se nelíbí zamýšlený krok svazu v podobě uvolnění pravidel pro vstup zahraničních investorů do Bundesligy, na hřiště tak naházeli čokoládové mince a utkání bylo přerušeno.

12:15 – Luboš Loučka skončí jako asistent Briana Priskeho, ve Spartě však bude působit i nadále. Bývalý záložník se přesune do pozice trenéra druholigové rezervy.

12:04 – Dočasný manažer Ajaxu John van't Schip bude mít za sebe v příštích dvou zápasech náhradu v podobě asistenta Michaela Valkanise. Nizozemský kouč totiž odletěl do Austrálie z důvodu svatby svého syna.

10:59 – Další bratrská dvojice v klubovém fotbale by od příští sezony mohla společně nastupovat za Real Madrid. "Bílý balet" se totiž údajně zajímá o Jobeho Bellinghama ze Sunderlandu, tedy bratra letošní letní posily a velké hvězdy Judeho.

10:40 – Aaron Ramsdale dělá v této sezoně jen dvojku Davidu Rayovi, začíná se tedy spekulovat o tom, kam by anglický reprezentant mohl zamířit. Velký zájem o něj má městský konkurent Chelsea, snahu o jeho získání ovšem jeví i Newcastle.

10:03 – Útočník Athletic Clubu Inaki Williams v sobotu pravděpodobně nastoupí ke svému jubilejnímu 400. zápasu v barvách celku s Bilbaa. A zřejmě přidá ještě celou řadu dalších, smlouvu s klubem má až do roku 2028.

09:25 – Claudio Echeverri bývá spojován s možným budoucím přesunem do Realu Madrid, nyní se však ukazuje, že by jej rád získal i jiný španělský velkoklub. Sedmnáctiletý Argentinec se totiž zalíbil Xavimu, Barcelona navíc prý už otevřela jednání s River Plate.

08:44 – Leny Yoro si svými výkony vysloužil pozornost evropských velkoklubů, Lille však svého stopera nechce prodávat levně. Osmnáctiletému Francouzovi klub stanovil cenovku ve výši 50 milionů eur.

08:27 – Sinaly Dimoandé neprožívá v Lyonu ideální sezonu a dočasným manažerem Sagem byl dokonce vyřazen z kádru. Pravděpodobný tak je jeho zimní odchod z OL, zamířit by mohl do Rennes či Salzburgu.

08:01 – Stěhování Evertonu na nový stadion se posouvá až na začátek sezony 2025/2026. O něco se tak zpozdí oproti původnímu plánu, kdy se měl přesunout v průběhu předcházejícího ročníku.

Pátek 15. prosince

23:43 – Komentáře Mikela Artety na adresu rozhodčích po porážce s Newcastlem (0:1) se obejdou bez trestu, ve čtvrtek o tom rozhodla anglická fotbalová asociace. Španělský manažer Arsenalu si tak nezopakuje zážitek z utkání s Aston Villou, které musel slibovat z tribuny.

23:26 – Lyon vyhrál v 16. kole Ligue 1 v Monaku 1:0 a po druhém vítězství za sebou opustil poslední místo tabulky, aktuálně je šestnáctý. Jediný gól zápasu dal v 85. minutě brazilský záložník Jeffino.

22:50 – Juventus nevyužil možnost alespoň dočasně se posunout do čela tabulky Serie A, když v zápase 16. kola překvapivě pouze remizoval na hřišti FC Janov 1:1. Stará dáma tak ze druhého místa na vedoucí Inter, který má zápas k dobru, nadále ztrácí bod.

21:45 – Mönchengladbach v předehrávce 15. kola Bundesligy otočil po přestávce duel proti Werderu na 2:1, přičemž obě branky domácích dal Rocco Reitz. Německý záložník vstřelil dva góly v jednom zápase poprvé v kariéře. Tomáš Čvančara vinou nemoci chybí v nominaci Hříbat, pouze na hostující střídačce je Jiří Pavlenka.

21:03 – Druhou semifinálovou dvojici MS klubů vytvořily brazilské Fluminense a Al-Ahlí. Egyptský tým v pátečním čtvrtfinále zvítězil nad saúdskoarabským celkem al-Ittihád 3:1. Jediný gól poražených dal v nastavení Karim Benzema, jenž v poslední minutě úvodního poločasu neproměnil penaltu.

20:56 – Christopher Nkunku přestoupil do Chelsea už v červenci, během letní přípravy si ale v zápase s Dortmundem poranil koleno, podstoupil operaci a za Blues dosud neodehrál jediný soutěžní zápas. To by se mohlo změnit už zítra, francouzský ofenzivní záložník je totiž fit a měl by být připraven do utkání s Sheffieldem United. Chelsea, která je momentálně až na 12. místě tabulky Premier League, by se velmi hodilo, pokud by prokazoval stejnou formu jako v Lipsku. V německém celku skóroval v průměru každých 119 minut.

19:39 – Juan Cuadrado má problémy s achilovkou a vedení Interu potvrdilo, že se podrobí operaci. Chirurgický zákrok je naplánován na začátek příštího týdne a provedou ho specialisté ve Finsku, kolumbijský křídelník bude bez fotbalu tři až čtyři měsíce.

18:23 – O jedničku mezi tyčemi přišla Chelsea. Mimo hru je Robert Sánchez, brankář si v posledním souboji s Evertonem poranil koleno a na marodce stráví zhruba měsíc.

18:03 – Simon Kjaer je v pořádku po svalovém zranění, s nímž laboroval skoro dva měsíce. Dánský obránce trénuje naplno a brzy by se měl vrátit do sestavy AC Milán.

17:54 – Otazník visí nad zdravotním stavem opory Manchesteru City Erlinga Haalanda. Norský kanonýr City stále není stoprocentně fit po zranění chodidla a s velkou pravděpodobností nenastoupí ani v sobotu proti Crystal Palace. Nejistý je i jeho start na MS klubů.

17:51 – Marcus Rashford doléčil virózu, kvůli níž ve středu nenastoupil proti Bayernu v Lize mistrů. Útočník Manchesteru United je fit a měl by být k dispozici pro nedělní ligový souboj s Liverpoolem. Jeho spoluhráč Harry Maguire bude naopak několik zápasů mimo hru. Anglický obránce má problémy s tříslem a vánoční program Premier League se ho nebude týkat.

17:45 – Manchester City se v úterním semifinále mistrovství světa klubů utká s japonským týmem Urawa Reds, který zdolal 1:0 mexický León. Druhé čtvrtfinále mezi celky Al-Ahlí a al-Ittihád je v Džiddě na programu od 19:00. Jeho vítěz narazí na brazilské Fluminense, které je stejně jako Manchester nasazené přímo do semifinále.

17:42 – Eran Zahavi je ve 36 letech stále jedním z nejlepších izraelských fotbalistů a potvrdil to i ve čtvrtek. Jeho Maccabi porazilo Gent 3:1, zkušený izraelský útočník dal dva góly a odměnou mu je cena pro hráče týdne v Evropské konferenční lize.

15:13 – Plzeň prošla hlavní fází EKL famózně, zaznamenala totiž šest výher ze šesti zápasů a kromě své soutěže se svým počinem vepsala také do statistik Ligy mistrů a Evropské ligy. Inkasovala totiž pouze jedinou branku, což je vůbec letošní nejlepší defenzivní údaj napříč všemi třemi evropskými frontami ve skupinové části. V posledních čtyřech sezónách obdržely jediný gól v šesti duelech jen dva celky, a to Dinamo Záhřeb v ročníku 2020/21 (Evropská liga, skupina K, skóre 9:1) a linecký LASK v ročníku 2021/22 (Konferenční liga, skupina A, skóre 12:1).

15:06 – Veljko Birmančevič byl zvolen nejlepším hráčem týdne Evropské ligy. Srbský forvard pomohl dvěma góly Spartě k vítězství 3:1 v Limassolu a tím i postupu do jarního play off druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže. V nominaci byl i Mojmír Chytil, jenž rovněž dvěma brankami táhl Slavii k domácímu triumfu 4:0 nad Servette. Chytil anketu UEFA ovládl již na začátku října poté, co dvakrát skóroval do sítě Tiraspolu při výhře 6:0. Tentokrát skončil druhý.

14:14 – Clément Lenglet aktuálně působí v Aston Ville, kam ho jeho zaměstnavatel z Barcelony poslal na hostování do konce sezóny, jak každopádně uvádí italský novinář Fabrizio Romano, mohlo by být jeho angažmá u celku z Premier League předčasně ukončeno. Francouzský stoper dostával do této doby prostor pouze v Konferenční lize, obecně je tak velmi málo vytěžovaný. A zřejmě by se rád poohlédnul po takovém angažmá, kde by herní minuty sbíral pravidelněji. To se mu přitom může splnit, katalánský celek totiž registruje zájem AC Milán, který už se poptával na dostupnost hráče pro zimní přestupové období.

13:39 – Slavia ve čtvrtek završila své úspěšné tažení hlavní fází Evropské ligy jasnou výhrou nad Servette, znovu se přitom podařilo udržet čisté konto brankáři Alešovi Mandousovi. Ten se objevil v základní sestavě ve všech šesti zápasech skupiny G, nulu vzadu přitom udržel hned ve čtyřech případech. A pražský klub se prostřednictvím sociálních sítí pochlubil, že žádný jiný gólman ve skupinové části této soutěže pro rok 2023 takový počin nezaznamenal. "Jen tak dál, Mandy," stálo ve vzkazu směřovaného do kabiny.

12:40 – Trenér AS Řím José Mourinho unikl trestu zákazu činnosti za výroky na adresu sudího Mattea Marcenara. Slavný Portugalec o italském rozhodčím před nedávným utkáním se Sassuolem prohlásil, že emočně nezvládá řídit fotbalové zápasy nejvyšší úrovně. Slavný Portugalec nakonec vyvázl i díky spolupráci s disciplinární komisí "jen" s pokutou 20 tisíc eur (asi půl milionu korun). Stejnou částku zaplatí i jeho klub.

12:30 – Ředitel saúdskoarabské nejvyšší fotbalové soutěže Pro League Michael Emenalo přiznal, že v lednu nepočítá s příchodem útočníka Liverpoolu Mohameda Salaha. "Chápeme, že Mo je šťastný tam, kde právě je... V historickém, nádherném klubu v Liverpoolu. Velmi to respektujeme a nechceme na něj vyvíjet žádný nátlak," řekl.

12:22 – V posledním týmu tabulky fotbalové ligy se podle informací serverů iSport.cz a inFotbal.cz, které potvrzují i zdroje Livesport Zpráv, schyluje k velkým změnám. Na pozici sportovního ředitele Českých Budějovic má v brzké době skončit Jan Podroužek. Jeho odchod ze Střeleckého ostrova má přitom souviset se změnou v majetkových strukturách – současný boss Dynama Vladimír Koubek jedná o prodeji klubu zahraničním investorům.

11:48 – Prezident Realu Sociedad Jokin Aperribay prohlásil, že se bude i nadále snažit financovat vylepšení týmu. La Real se navíc probojoval do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Aperribay uvedl: "Klub má solidní účty. Loňský rok nebyl jednoduchý, ale hodně nám pomohl přestup Alexe Isaka." K útratám pak pronesl toto: "Hodně investujeme do hráčů, jako jsou Elustondo, Le Normand, Zubeldia, Zubimendi a Mikel Oyarzabal. A pak také do příchodů Braise Méndeze, Take Kubo, Momo Cho a Sadiqa Umara, plus zapůjčeného Alexe Sorlotha. To vše znamená značné výdaje."

11:32 – Útok na rekord v dražbě sportovních cenností dresy fotbalového mistra světa Lionela Messiho nepřekonaly. Sada šesti trikotů argentinského kapitána z vítězného mistrovství světa v Kataru se dnes prodala za 7,8 milionu dolarů (asi 174 milionů korun), oznámila aukční síň Sotheby's v New Yorku.

11:04 – Podle informací webu infotbal.cz změní liberecký Slovan majoritního majitele. Ještě v prosinci by měl smlouvu o převzetí klubu podepsat jednatřicetiletý český podnikatel Ondřej Kania. Současný většinový majitel Ludvík Karl by měl v klubu setrvat s minoritním podílem. Částka transakce, který bude údajně dle dohody použita na investice do týmu, by měla o něco málo překročit roční rozpočet celku. Do klubu by se měl po změně majitele vrátit také Jan Nezmar. Více informací v článku.

10:15 – José María Giménez z Atlétika Madrid nesl nepříznivý vývoj utkání s Barcelonou (1:0) těžce, a proto byl po žluté kartě o přestávce střídán, aby jeho trest nepřerostl ve vyloučení. To vedlo k incidentu, při němž Giménez v návalu hněvu praštil pěstí do zdi a zlomil si ruku, jak uvedl novinář Javi Gómez. Včas ovšem stihl podstoupit operaci a v následujícím zápase Atlétika proti Laziu mohl zase hrát.

09:48 – Záložník Realu Madrid Toni Kroos uvažuje na popud spoluhráče Antonia Rüdigera o návratu do německé reprezentace pro Euro 2024. Existenci takové možnosti prozradili oba hráči v rozhovoru pro Dazn po zápase Realu Madrid v Lize mistrů proti Unionu Berlín. Kroos přiznal, že byl Rüdigerovým návrhem zpočátku překvapen, zmínil ale, že ho jeho naléhání přimělo k tomu, aby o návratu vážně uvažoval a dal mu i odpověď, kterou se však rozhodl veřejně neprozradit.

09:37 – V zámořské Major League Soccer (MLS) se změní od příští sezony pravidla pro střídání a ošetřování. Oznámili to organizátoři této profesionální fotbalové soutěže. Chtějí, aby bylo méně prostojů a více čistého odehraného času.

09:17 – Ajax na závěr skupinové fáze Evropské ligy porazil AEK Atény (3:1), díky čemuž si zajistil postup do předkola playoff Konferenční ligy. Nizozemský klub do tohoto utkání jako kapitán vedl Jorrel Hato, jenž se ve věku 17 let a 282 dní stal nejmladším kapitánem Ajaxu v zápase evropských pohárů.

09:00 – Mojmír Chytil a Veljko Birmančevič. Fotbalisté pražských "S" – Slavie a Sparty – se ve čtvrtek zapsali do střelecké listiny hned dvakrát a vysloužili si tak nominaci do hlasování o nejlepšího hráče uplynulé týdne Evropské ligy. Útočník sešívaných Chytil může na ocenění, jehož vítěze UEFA vyhlašuje na svých sociálních sítích, dosáhnout už podruhé.

08:26 – Inter Milán nedostal příznivé zprávy ohledně zdravotního stavu Juana Cuadrada, jenž má od letního příchodu z Juventusu opakovaně problémy s Achillovou šlachou. Ta se podle Sky Sport Italia znovu ozvala po úterním zápase Ligy mistrů s Realem Sociedad (0:0) a vypadá to, že kolumbijský univerzál bude muset na operaci.

08:08 – Sparta zvítězila na půdě Arisu Limassol (3:1) a zajistila si postup do předkola playoff Evropské ligy. "Nevím, jestli mě úvod překvapil, protože znám kvalitu kluků. Odehráli šest dobrých zápasů v této skupině. Dnes to bylo klíčové utkání. Abychom v Evropské lize postoupili dál, museli jsme zvítězit. Zároveň jsme ale mohli z pohárů vypadnout. Jsem pyšný na to, jak dnes kluci hráli a jak k zápasu přistoupili a soustředili se na něj. Klukům patří velký respekt. Byla radost je sledovat," řekl po výhře na Kypru sparťanský kouč Brian Priske.