Frýdek se v Arisu těší na Čechy i novou výzvu, návrat do Česka v hlavě zatím nemá

Aris Soluň se těší z další české posily. Z Lucernu za Vladimírem Daridou (34) a Jakubem Brabcem (32) putuje zkušený univerzál Martin Frýdek (32). Bývalý sparťan do Řecka přestoupil po úspěšných čtyřech sezonách jako volný hráč, na konci června mu ve Švýcarsku vypršela smlouva. Hájit žluto-černé dresy má dva roky.

Po přesunu ze Sparty v říjnu 2020 se mu náramně dařilo, v Lucernu odehrál 130 zápasů a s klubem v roce 2022 dokonce vyhrál domácí pohár. Na stadionu Swissporarena působil český obránce čtyři sezony, tato kapitola je ale u konce. "Určitě na to angažmá budu vzpomínat hezky, Lucern mi přirostl k srdci," okomentoval své působení v nejvyšší švýcarské lize.

Spekulovalo se i o přestupu v rámci soutěže, velmi reálný byl Frýdkův podpis v Grasshopper Curych. "Se švýcarskými kluby jsme se bavili, ale nedomluvili jsme se. A chtěl jsem si ještě vyzkoušet nové zahraniční angažmá," přiznal. Předtím hrál i za Senici či Liberec, vrátit se do Chance Ligy zatím ale neplánuje: "Návrat do Česka ještě v hlavě nemám, samozřejmě ale uvidíme, jak to bude v budoucnu."

"Během léta jsme řešili možnosti pokračování ve Švýcarsku, aktuální nabídka Arisu však naplnila veškerá očekávání, která jsme společně s Martinem měli. Aris toužil po prověřeném hráči, který bude schopen dodat okamžitou kvalitu i bohaté zkušenosti. V Soluni budují silný tým, který má ambici útočit na silnou řeckou čtyřku a Martin je důležitou součástí tohoto projektu," uvedl k přestupu hráčův agent Viktor Kolář.

Frýdek si připsal sedm reprezentačních startů, naposledy se v národním mužstvu objevil v roce 2019. V Soluni se těší na novou výzvu i české parťáky. "Těším se na novou zemi, novou kulturu, doufám, že mi to sedne. Jak po životní, tak po fotbalové stránce. Bavil jsem se s klukama a ti si klub nemohou vynachválit, takže i to rozhodlo."

Frýdkova bilance v předchozích sezonách. Livesport

Řecká Superliga je proslulá bouřlivými fanoušky. Od loňského prosince hrály kluby dva měsíce bez podpory na stadionech. Ty byly kvůli narůstajícím potyčkám, výhrůžkám smrtí rozhodčím, kteří následně vstoupili do stávky, a smrti jednoho ze zasahujících policistů při volejbalovém derby mezi Panathinaikosem Atény a Olympiakosem Pireus pro veřejnost uzavřeny. "Na fanoušky se těším moc. Na druhou stranu jsem zvědavý, jaká ta soutěž bude ve srovnání ať už s českou, nebo švýcarskou ligou. Jsou tady dost silné kluby, těším se na to," uvedl Frýdek.

Pátý celek minulého ročníku vykopne novou sezonu nedělním zápasem proti Atromitosu. Zda do něj již český obránce zasáhne, ale není jisté: "Doufám, že připravený jsem. Jestli budu hrát, uvidíme. Nevím, jestli mě tam trenér pošle. Hrát bych ale chtěl. Uvidíme i v tréninku, jak se budu cítit, přece jen jsem se teď připravoval měsíc a půl sám bez týmu."

"Organizace bude náročná. Najít bydlení, oběhat banky... Ale myslím, že mi jak klub, tak kluci hodně pomůžou. Bude to zase něco jiného, mám rád teplo i sluníčko, takže si myslím, že si to tady užiju," řekl o přesunu ze švýcarského podhůří na slunné řecké pobřeží. "Hlavně si budu muset zvyknout na nový klub, na spoluhráče, budu se muset na ten mančaft adaptovat. Bude to složitější, ale myslím, že ne úplně náročné." V soutěži se bude potkávat i s bývalým sparťanským soukmenovcem Matějem Hanouskem, ten se po nešťastném konci angažmá v tureckém Ankaragücü dohodl s nováčkem Athens Kallithea.