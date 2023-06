Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

21. ČERVNA

15:40 – PŘESTUP – S očekávanou zprávou vyrukoval AS Řím. Novou posilou Giallorossi se oficiálně stal Evan N'Dicka, francouzský obránce podepsal pětiletý kontrakt. Rozhodl se neprodloužit končící kontrakt ve Frankfurtu a na jeho stěhování do italské metropole nic nezměnila ani závěrečná snaha konkurenčního AC Milán. Minulý týden se N'Dicka podrobil zdravotní prohlídce, ve středu podepsal smlouvu do června 2028.

N'Dicka podepsal s AS pětiletý kontrakt. asroma.com

15:28 – PŘESTUP A HOSTOVÁNÍ – Slavii posílil nigerijský útočník Muhamed Tijani z Ostravy, smlouvu podepsal do června 2028. Na hostování do Baníku jde Brazilec Ewerton. Více informací v článku.

15:08 – SPEKULACE – Ryan Gravenberch o zájmu klubů PL: "Čekal jsem, že v Bayernu budu hrát více, také jsem si myslel, že dostanu více šancí. Chci se zase vrátit k hraní, zvlášť v mém věku. Doufám, že se mi to podaří v Bayernu, jinak se musíme poohlédnout dál."

15:05 – SPEKULACE – Barcelona pracuje na zárukách registrace pro Ilkaye Gündogana – jde o dokumenty ve spojitosti s La Ligou. Německý středopolař je pro vedení katalánského klubu prioritou číslo jedna už od ledna.

14:40 – SPEKULACE – Zatímco jeden prodej je na spadnutí, odchod Masona Mounta je i nadále ve hvězdách. Blues totiž odmítli další nabídku Manchesteru United, tentokrát ve výši 50 milionů liber. Red devils nechtějí zaplatit "šílenou" částku, ale Chelsea požaduje více.

14:15 – PŘESTUP – Už to vypadá jako hotová věc. Kai Havertz se stane první letní posilou Arsenalu. Vicemistr Premier League zaplatí za německého ofenzivního univerzála rivalovi z Chelsea 60 milionů liber, dalších pět mohou Blues obdržet v bonusech. Bývalý hráč Leverkusenu podepíše na severu Londýna dlouholetou smlouvu a s radostí se připojí k projektu, který vede Mikel Arteta.

12:42 – SPEKULACE – Tottenham pokukuje po novém středním obránci. Stát se jím má Edmond Tapsoba, stoper Leverkusenu, kterého Spurs dlouhodobě sledují. Obránce z Burkiny Faso tlačí na přestup, který je však zatím "v plenkách".

12:39 – SPEKULACE – Co bude dál s Xavim Simonsem? Talentovaný Nizozemec má za sebou průlomovou sezonu v PSV, aktuálně o něj však opět usiluje PSG. Pařížané mohou svého bývalého hráče dostat zpět pod Eiffelovu věž, mají na něj totiž právo zpětného odkupu za pouhých 6 milionů eur (pouze v červenci). Vše je tak na dvacetiletém šikulovi, který v brzké době rozhodne o své budoucnosti – zájem mají i Man. United, Arsenal, Brighton, Tottenham, Dortmund a Lipsko.

12:35 – PODPIS SMLOUVY – Real Madrid se bude i nadále spoléhat na Toniho Kroose. Obě strany byly několik týdnů domluvené na ročním prodloužení smlouvy a nyní došlo k oficiálnímu potvrzení. Více informací v článku.

12:22 – SPEKULACE – V Anglii se začíná schylovat k dotažení dohody mezi Arsenalem a Chelsea v případu Kaie Havertze. Německý ofenzivní univerzál má namířeno k Gunners za 65 milionů liber! Vedle Fabrizia Romana zmiňuje takřka jistý obchod i specialista na severolondýnský klub David Ornstein.

12:18 – SPEKULACE – Fotbalisty Mladé Boleslavi by mohl posílit bývalý slávistický útočník Júsuf Hilál. Bahrajnský reprezentant se dnes zapojil do přípravy týmu trenéra Marka Kuliče. Středočeský klub na twitteru uvedl, že o angažmá třicetiletého hráče intenzivně jedná.

11:41 – SPEKULACE – Velmi blízko je další přestup do Saúdské Arábie. Al-Hilal dokončuje příchod Kalidoua Koulibaliho, který se připojí po bok Rúbena Nevese. Jde tak o další odchod hráče Chelsea do Saudi Pro League, se kterou jsou spojovaní i Ziyech, Aubameyang či Mendy.

11:39 – SPEKULACE – Viktorii Plzeň může opustit Tomáš Chorý, na něhož podle novináře Jana Dočkala přistála nabídka ve výši milionu eur z Ferencvárose. Loňský mistr FORTUNA:LIGY však požaduje alespoň 1,2 milionu eur. Variantou má být – jako u bývalého spoluhráče Jeana-Davida Beauguela – také exotické angažmá.

11:36 – PŘESTUP – Matteo Kovačič už je hráčem Manchesteru City! Chorvatský středopolař vyměnil Chelsea za anglického mistra, který za něj zaplatil 30 milionů liber.

10:47 – SPEKULACE – Al-Ahli Saudi dotahuje příchod Édouarda Mendyho z Chelsea. Jednatřicetiletý brankář je se saúdskoarabským klubem dohodnutý na tříleté smlouvě.

10:33 – PODPIS SMLOUVY – Olympique Marseille by měl po Igoru Tudorovi převzít Marcelino. Obě strany se dohodly na podmínkách dvouleté smlouvy, nyní už se bude pouze čekat na oficiální potvrzení.

09:22 – PODPIS SMLOUVY – Ondřej Zmrzlý je spojován s odchodem ze Sigmy Olomouc, kde ale měl pod hrozbou přeřazení do rezervy prodloužil smlouvu. Čtyřiadvacetiletý univerzál, který je v hledáčku Baníku Ostrava, se mateřskému klubu zavázal do roku 2025.

08:40 – PŘESTUP – Další "HERE WE GO"! Tentokrát italský novinář Fabrizio Romano informuje o přestupu Hakima Ziyecha do saúdskoarabského Al Nassru. Marocký ofenzivní univerzál tak po třech sezonách v Chelsea zamíří na Blízký východ, kde se zahraje po boku Cristiana Ronalda. A to minimálně do roku 2026.

07:55 – PŘESTUP – Juventus se podle italských médií domluvil s Marseille na přestupu polského fotbalisty Arkadiusze Milika, který už v turínském klubu v uplynulé sezoně hostoval. "Stará dáma" za devětadvacetiletého útočníka zaplatí šest milionů eur (142,5 milionu korun) plus případné bonusy.

Milik se do Juventusu přestěhuje natrvalo. @juventus

06:17 – PODPIS SMLOUVY – Argentinský kanonýr Lionel Messi podepíše v novém působišti Interu Miami dvouletou smlouvu s opcí s ročním příjmem ve výši 50 až 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun), napsal list Miami Herald. Sedminásobný nejlepší fotbalista světa by si měl odbýt premiéru v dresu floridského týmu 21. července proti Cruz Azul v Leagues Cupu, v němž se utkávají účastníci MLS s mexickými kluby.

06:10 – SPEKULACE – Máme tu další, tradiční "HERE WE GO" v podaní specialisty na přestupy Fabrizia Romana. Tentokrát má zaznít velmi brzy v podaní Ángela Di Maríi. Argentinský mistr světa totiž mění adresu – po neúspěšném angažmá odchází z Juventusu. Dlouho to vypadalo, že se bývalý hráč PSG vypraví za oceán, aby si zahrál po boku Lionela Messiho, nakonec však vše nasvědčuje jeho návratu do Benfiky. V Lisabonu by měl šikovný křídelník podepsat smlouvu na jeden rok.

20. ČERVNA

20:26 – KONEC V KLUBU – Útočník Zdeněk Ondrášek nebude pokračovat ve Wisle Krakov, za kterou v uplynulé sezoně druhé polské fotbalové ligy po vážném zranění kolena naskočil do jediného zápasu. Třináctinásobný polský mistr dnes na svém webu oznámil, že s bývalým českým reprezentantem neprodlouží smlouvu.

17:15 – SETRVÁNÍ V KLUBU – Několik týdnů se fotbalovým světem šířily spekulace o možném odchodu Heung-Min Sona do Saúdské Arábie, ten však nyní vše jednoznačně popřel a potvrdil setrvání v Tottenhamu. Podle jeho slov pro něj nejsou peníze tak důležité a raději bude hrát ve své oblíbené lize.

17:00 – PODPIS – O budoucnosti Gaviho je podle Fabrizia Romana jasno. Španělský talent podepsal s Barcelonou kontrakt až do roku 2026 a na zádech bude nosit číslo 6.

16:30 – KONEC V TÝMU – Bývalý český reprezentant Jan Morávek vydržel v Bohemians 1905 po návratu z ciziny jen jednu sezonu. Třiatřicetiletý záložník, který v poslední době laboroval se zraněním, po vypršení roční smlouvy v Ďolíčku skončil. Bez bližších podrobností o tom na začátku přípravy informoval pražský klub.

Sezona se Morávkovi nepovedla. Livesport

16:00 – SPEKULACE – Úřadující šampioni z Letné mají údajně zálusk na libereckého útočníka Victora Olatunjiho. Na autora osmi ligových branek přitom Severočeši nedávno uplatnili opci ve výši 12 milionů korun.

13:55 – SPEKULACE – Marcus Rashford by měl i nadále střílet branky za Manchester United. Anglický útočník má smlouvu na poslední rok, probíhají ale jednání o prodloužení spolupráce a dohoda údajně není daleko.

12:00 – PŘESTUP – Chelsea pokračuje v obměně kádru a dnes oficiálně potvrdila příchod jedné očekávané posily do útoku. Z Lipska na Stamford Bridge dorazí Christopher Nkunku. O transferu francouzského útočníka se mluvilo už loni a v prosinci fotbalista podepisoval předběžnou dohodu. Nyní uzavřel šestiletý kontrakt, do Německa by prozatím měla putovat suma 60 milionů eur, dalších 10 milionů bude ve hře díky bonusům. Více informací najdete v článku.

Nkunku byl pro Lipsko důležitým hráčem. Livesport

11:20 – SPEKULACE – Arsenal se i nadále snaží získat německého reprezentanta Kaie Havertze z Chelsea. Gunners poslali podle Daily Mail Blues vylepšenou nabídku ve výši 60 milionů liber (55 + 5 v bonusech).

09:50 – SPEKULACE – Poté co z PSG odešel Lionel Messi, se stal hlavním cílem pařížského útočník Tottenhamu Harry Kane. Anglického reprezentanta už měl schválit i trenér Luis Enrique, který se podle francouzského listu Le Parisien stane novým koučem PSG.

Harry Kane je záruka hromady branek. Livesport

09:30 – ODMÍTNUTÁ NABÍDKA – Bývalý anglický fotbalový reprezentant Steven Gerrard odmítl možnost trénovat v Saúdské Arábii. Třiačtyřicetiletý kouč, jenž je od říjnového propuštění z Aston Villy bez angažmá, měl lukrativní nabídku z klubu Al-Ettifaq. Nakonec se ale rozhodl, že ji nepřijme. Více informací najdete v článku.

08:45 – SPEKULACE – Kluby ze Saúdské Arábie v tuto chvíli cílí také na Marcela Brozoviče z Interu Milán. Třicetiletý reprezentant Chorvatska má přitom v italském klubu platnou smlouvu až do roku 2026.

08:15 – SPEKULACE – Záložník Koke by rád prodloužil smlouvu s Atléticem Madrid, podobně se na celou situaci pak dívá i vedení. Jednatřicetiletý fotbalista v celku z hlavního města Španělska strávil celou dosavadní kariéru, do prvního týmu patří od sezony 2009/2010 a kontrakt má na poslední rok.

06:45 – SPEKULACE – Dortmund stále pokračuje v jednání ohledně příchodu záložníka Edsona Álvareze z Ajaxu. Do Amsterdamu poslal již svou první nabídku, možná ovšem nebude cesta mezi Německem a Nizozemskem tak dobře vydlážděná, jak by si Borussia představovala. Mexičan je sice nakloněný přesunu k BVB, očekává se však, že jeho zástupci nyní ještě předloží Die Schwarzgelben protinávrh. Pořád navíc není úplně vyjednaná přestupová částka, Ajax si představuje 40 až 45 milionů eur, což se aktuálně zdá bafuňářům Dortmundu příliš.

Statistiky Livesport

06:40 – AKTIVACE OPCE – Jenom krátce byl Lorenzo Colombo kmenovým hráčem Lecce. Mladý útočník zde letos hostoval z AC Milán a klub aktivoval opci na přestup za 2,5 milionu eur. Na to okamžitě reagovali Rossoneri, ti pro změnu uvedli do provozu opci o zpětném odkupu za 3,5 milionu eur.

06:30 – SPEKULACE – Podle novináře Fabrizia Romana je příchod Sergia Busquetse do Interu Miami už jen otázkou času. Americký klub, který už si pojistil služby Lionela Messiho, se španělským záložníkem ladí už jen detaily smlouvy. Busquets má nicméně také dvě nabídky ze Saúdské Arábie.

19. ČERVNA

17:55 – PŘESTUP – Mladou Boleslav posílil po odchodu z Olomouce stoper Florent Poulolo, k týmu se připojí až po reprezentačních povinnostech na Martiniku. V kádru pokračuje i třetí nejstarší hráč ligy, jednačtyřicetiletý Marek Matějovský. Klub o tom informoval v tiskové zprávě. Více informací najdete v článku.

Mladoboleslavští zahájili letní přípravu @fkmladaboleslav

16:24 – PODPIS SMLOUVY – Odejitého Garyho O'Neila nahradí v Bournemouthu na pozici hlavního kouče Andoni Iraola. Smlouvu podepsal do června 2025. Bývalý španělský stoper Bilbaa naposledy trénoval Rayo Vallecano v La Lize.

16:05 – Jablonecký fotbalista Tomáš Hübschman ani v 41 letech nekončí s kariérou. Podle klubového webu bude za Severočechy hrát i v příští sezoně. Více informací najdete v článku.

15:47 – PŘESTUP – Zatím jedinou novou tváří Slovácka je gólman Milan Heča, dvaatřicetiletý odchovanec klubu, který působil pět sezon ve Spartě, za niž odchytal 51 zápasů. "Filip Nguyen je na odchodu a tak jsme rádi, že Milan je zpátky," oznámil kouč Martin Svědík.

15:45 – PODPIS SMLOUVY – Robert Hrubý jako volný hráč podepsal tříletou smlouvu s Bohemians. Do Ďolíčku se bude stěhovat ze Zlína. Devětadvacetiletý záložník ve FORTUNA:LIZE působil v pěti různých týmech. Do ligy nakoukl v dresu pražské Slavie. Dále ho cesty zavedly do Teplic, Jablonce, Zlína a hned dvakrát do Ostravy. Poslední dvě sezony strávil na zlínské Letné, kde v dresu místních Ševců bojoval o záchranu. V nedávno skončeném ročníku si dokonce zahrál i baráž, v níž se Zlínem uspěl. Více informací najdete v článku.

Robert hrubý míří do Bohemians bohemians.cz

15:40 – PŘESTUP – Organizaci Sparty opouští bývalý reprezentant Ladislav Krejčí. Hráč se zkušenostmi ze Serie A bude hrát za Hradec Králové.

15:00 – PODPIS SMLOUVY – Hráče Celticu Glasgow bude opět trénovat Brendan Rodgers. Kouč ve skotském klubu prožil úspěšné období v letech 2016 až 2019, kdy s týmem slavil třikrát za sebou domácí treble. Nyní podepsal smlouvu opět na tři roky. Informovali o tom zástupci skotských šampionů na klubovém webu.

13:52 – ODCHOD – Bournemouth se překvapivě zbavil trenéra Garyho O'Neila, který tým v uplynulé sezoně udržel v Premier League. "Za Garyho úspěch v minulé sezóně mu budu vždy vděčný. Bylo to těžké rozhodnutí, ale bylo učiněno s velkým rozmyslem, abychom si před nadcházející sezónou vytvořili co nejlepší pozici," řekl majitel klubu Bill Foley.

13:50 – Do přípravy fotbalistů Plzně se zapojil i slávistický záložník Ibrahim Traoré. Svěřenci staronového trenéra Miroslava Koubka začali fyzickými testy. Traorého přestup na západ Čech se finalizuje. Více informací najdete v článku.

12:20 – PŘESTUP – České Budějovice zahájí letní přípravu na novou sezonu i se záložníkem Matoušem Niklem. Jednadvacetiletý hráč zamířil do Dynama z pražské Slavie, kde v uplynulé sezoně působil v druholigovém "béčku", a s Jihočechy podepsal smlouvu do 30. června 2026. V mužstvu se sejde s otcem Markem Niklem, který českobudějovický tým trénuje.

Poslední ročníky Matouše Nikla. Livesport

12:15 – PŘESTUP – Ofenzivu Realu Madrid posílí reprezentační útočník Joselu. Třiatřicetiletého fotbalistu španělský velkoklub získal na roční hostování z Espanyolu, který sestoupil do druhé ligy. Součástí dohody je i opce na přestup. Real očekávanou akvizici potvrdil na webu.

9:25 – PŘESTUP – Ofenzivní záložník Michal Ševčík přestoupil z Brna do pražské Sparty. Dvacetiletý fotbalista podepsal s ligovými šampiony víceletou smlouvu. Více i informací najdete v článku.

8:15 – PŘESTUP – Přestup kapitána Wolverhamptonu Rubéna Nevese do saúdskoarabského Al-Hilálu, který marně usiloval o argentinskou hvězdu Messiho, je hotová věc. Šestadvacetiletého záložníka, který má s Wolves smlouvu ještě na jeden rok, klub z Rijádu koupí za 55 milionů eur (1,3 miliardy korun). Neves podepsal smlouvu do roku 2026.

8:00 – PŘESTUP – Dvacetiletý odchovanec pražské Slavie František Matys bude od nové sezony hájit barvy Sigmy Olomouc. Stoper od února 2020 hostoval v druholigovém Vyškově. Z hostování v UD Ibiza se zpět na Hanou po třech letech vrací také útočník Lukáš Juliš. Hostování ze Sparty si prodlouží záložník Jan Fortelný. Více informací najdete v článku.

7:35 – SPEKULACE – Arsenal chce přebudovat svou zálohu a podle Daily Telegraph se rozhodl nabídnout k prodeji ghanského záložníka Thomase Parteye. Třicetiletý hráč strávil v dresu Gunners doposud tři sezony.

Thomas Partey se možná rozloučí s Arsenalem. @DeadlineDayLive

18. ČERVNA

22:14 – SPEKULACE – Burnley se připravuje na návrat do Premier League a jednu novou akvizici přivítá z Borussie Dortmund. Nováček anglické nejvyšší soutěže dotahuje hostování devatenáctiletého obránce Soumaïly Coulibalyho, součástí dohody má být rovněž předkupní právo, jehož výše bude upřesněna.

21:58 – SPEKULACE – Slávista David Jurásek je na přestupovém trhu žádaným zbožím. Kromě Wolfsburgu se měla do hry vrátit Benfica, které podle deníku Record ztroskotalo jednání s Milosem Kerkezem z Alkmaaru. Český reprezentant se rázem stal prioritou Orlů, kteří mají chystat nabídku ve výši 10 milionů eur (237 milionů korun), z čehož by dva miliony závisely na bonusech. Slavia by za levonohého beka chtěla 15 milionů eur a v tomto ohledu jí nahrává zájem dalších klubů. Mezi nimi mají být Brighton, Salcburk nebo Olympique Marseille.

David Jurásek je žádaným zbožím. @slaviaofficial

19:00 – SPEKULACE – Nadále je kmenovým hráčem Sparty, to by se ale mohlo brzy změnit. Matěje Hanouska by totiž vedení Ankaragücü, kde krajní obránce od března hostuje, rádo získalo na přestup. Turecký klub už údajně zaslal na Letnou oficiální nabídku.

17:20 – SPEKULACE – Brazilský megatalent je velmi blízko přestupu do Barcelony. Katalánci se blíží k dohodě s Atlétikem Paranaense ohledně Vitora Roqueho. Za Atlantik by měla putovat částka 35 milionů eur, přičemž dalších 10 milionů budou Blaugranas doplácet na možných bonusech. Smlouva, která měla být zpečetěna už v sobotu, bude platná do roku 2028.

16:41 – PŘESTUP – K fotbalistům pražské Slavie se v neděli na soustředění v Rakousku připojil nigerijský útočník Muhamed Tijani z Ostravy, autor 11 ligových branek z uplynulé sezony. Kluby dolaďují podmínky jeho přesunu. Slavia o tom informovala na svém oficiálním webu.

Tijani už je se Slavií na soustředění. slavia.cz

16:03 – SPEKULACE – Další hvězda do Saúdské Arábie? Al Hilal podal nabídku v hodnotě 47 milonů liber za Rubéna Nevese. Tu Wolves přijali, neboť po dlouhém jednání s Barcelonou nechtějí na nic čekat. Žádný problém by neměly znamenat ani osobní podmínky, Portugalec je přestupu nakloněný.

15:43 – SPEKULACE – Podle deníku L'Équipe je PSG v pokročilém jednání s trenérem Luisem Enriquem. Pařížané jsou po krachu Julianem Nagelsmannem opatrní, ale Luis Enrique už údajně jejich nabídku přijal.

14:43 – SPEKULACE – Přestupové okno je v plném proudu a na moment nepolevují ani v římském AS. Jeho trenér José Mourinho údajně telefonoval záložníkovi PSG Marcu Verrattimu, aby ho zlákal do "Věčného města". Special One musí zároveň řešit trable s Paulem Dybalou, který požaduje vyšší plat.

12:57 – SPEKULACE – Německý ofenzivní univerzál Kai Havertz se dohodl s Arsenalem na osobních podmínkách a zbývá už jen tak doladit transfer s Chelsea, která mu je nakloněna. Bývalý hráč Leverkusenu s největší pravděpodobností naváže na Jorginha, který londýnské kluby vyměnil v zimě, už po reprezentační přestávce. Blues požadují 75 milionů liber, ale očekává se, že budou ochotní tradičnímu rivalovi slevit.

12:33 – SPEKULACE – Dohoda mezi Bayernem a Kim Min-Jae je v závěrečné fázi, detaily pětileté smlouvy se ještě doladí. Jihokorejský obránce je připraven ji přijmout, zatím ale není podepsaná. Klauzule, která dělá z Kim-Mina dostupné zboží, vejde v platnost 1. července. Pokud do té doby někdo nepřispěchá s lepší nabídkou, Bavořané získají novou posilu.

12:30 – SPEKULACE – Stěhování v případě Antoina Griezmann není na pořadu dne. Francouzský reprezentant se vyjádřil ke spojování jeho osoby s PSG: "Chci zůstat v Atlétiku Madrid. Jsem tam velmi šťastný a moje rodina také. Chci s Atlety vyhrát La Ligu a pokusit se udělat něco speciálního v Lize mistrů."

12:17 – SPEKULACE – "V PSG zůstanu i v příští sezoně, o své budoucnosti se pak rozhodnu až v roce 2024. Během jednoho roku se může stát spousta věcí, obzvlášť v klubu, jako je PSG," řekl Kylian Mbappé.

09:30 – SPEKULACE – Daichi Kamada ještě během června přiletí na Apeninský poloostrov a podrobí se zdravotní prohlídce v AC Milán. Japonský záložník přijde zdarma z Frankfurtu, u Rossoneri podepíše čtyřletý kontrakt s ročním platem tři miliony eur.

Kamada je v hledáčku AC Milán. @FabrizioRomano

09:23 – SPEKULACE – Hned několik klubů z Premier League a Bundesligy se zajímá o talentovaného obránce Tomáse Arauja z Benfiky. Další týdny odhalí, čemu je reprezentant Portugalska do 21 let nakloněný.

08:21 – SPEKULACE – "Jsem hrdý, že jsem hráčem Interu. Strávil jsem tu dva excelentní roky a nemám důvod odcházet... Ale víme, že fotbal může být dynamický, uvidíme, co se stane," řekl Denzel Dumfries pro Sky.

07:13 – SPEKULACE – Jednání o budoucnosti Declaca Rice vstupují do rozhodujících dnů. Arsenal hodlá předejít jakýmkoliv překvapením a chystá další nabídku – ta poslední byla ve výši 80 milionů liber. Gunners chtějí rychle rozhodnout o přestupu anglickégo reprezentanta z West Hamu na Emirates, neboť v pozoru je i Manchester City, který však zstále čeká na rozhodnutí o (ne)setrvání Ilkaye Gundogana.

17. ČERVNA

22:53 – PŘESTUP – Křídelník Dejan Kulusevski přestoupil z Juventusu do Tottenhamu, kde už rok a půl hostoval. Londýnský klub zaplatil za švédského reprezentanta 27 milionů liber (751 milionů korun). Rodák ze Stockholmu makedonského původu podepsal se Spurs smlouvu na pět let, klub vše oficiálně oznámil v sobotu večer. Více informací najdete v článku.

21:41 – SPEKULACE – Přetahovaná o Marcuse Thurama nabírá na obrátkách. Podle deníku Corriere Dello Sport je favoritem na získání francouzského útočníka AC Milán, který zvýšil svou nabídku a věří, že má před dalším zájemcem, PSG, výhodu. O syna legendy Serie A Liliana Thurama se údajně zajímá několik dalších klubů včetně Barcelony či Lipska.

21:20 – PŘESTUP – Romeo Beckham, syn bývalého anglického reprezentanta Davida Beckhama, který byl pro letošní jaro zapůjčený z Interu Miami do rezervního týmu Brentfordu, v Anglii zůstane. Hostování se totiž změnilo v trvalý přestup, dvacetiletý křídelník podepsal smlouvu na jeden rok. Opouští tak celek, který spoluvlastní právě jeho otec, a do něhož se přesouvá Lionel Messi.

Romeo Beckham podepsal s Brentfordem smlouvu na rok. @BrentfordFC

17:04 – SPEKULACE – Podle deníku La Gazzetta dello Sport se Juventus intenzivně zajímá o talentovaného Cesareho Casadeie z Chelsea a je připraven ho přivést do Turína na hostování s opcí. Pokud by tahle cesta neklapla, je Stará dáma ochotná přistoupit na výměnný obchod, do kterého zahrne Dušana Vlahoviče. Více informací v článku.

16:25 – SPEKULACE – Timothy Castagne nemá v plánu zůstávat v Leicesteru, s nímž sestoupil z anglické Premier League. Belgický obránce se dost možná bude stěhovat do Itálie, o přestupu už začal jednat Juventus.

16:23 – SPEKULACE – Prezident Bayernu Hainer promluvil o zájmu PSG o Lucase Hernándeze: "Je to zajímavý hráč, má velké srdce na hřišti i v šatně. Slyšel jsem o zájmu PSG, ale my si ho chceme udržet. Uvidíme, co se stane v létě", řekl německé verzi Sky Sport.

16:18 – SPEKULACE – Real Madrid přetáhl do vlastních řad Juda Bellinghama, evidentně ovšem Bílému baletu nestačí jen jeden hráč Dortmundu. Podle informací německého listu Bild totiž pokukuje po možnosti ulovit rovněž Karima Adeyemiho, který by mohl být náhradou za Karima Benzemu a utvořit nové útočné trio s Viníciem Júniorem a Rodrygem. Jednadvacetiletý Němec má na každý pád smlouvu v německém klubu až do roku 2027, pokud by tak španělská strana přece o přestup chtěla usilovat, zřejmě by si musela připravit až 80 miliónů eur.

12:50 – SPEKULACE – Al Nassr se pokouší zlákat Hakima Ziyecha z Chelsea. Marocký šikula je jednání otevřený, Blues zároveň očekávají i další nabídky.

Hakim Ziyech je váben saúdskoarabským Al Nassrem. @FabrizioRomano

12:53 – SPEKULACE – "Nevím, proč se tolik mluví o mně a PSG. Věřte mi, nic se neděje," tvrdí Ousmane Dembélé, jehož výstupní klauzule činí v červenci 50 milionů eur.

11:49 – SPEKULACE – Federico Valverde odpověděl na dotaz ohledně spojování s Chelsea: "Ne, ne... Jsem v Madridu, snažím se užít si každý okamžik a zanechat stopu v nejlepším klubu na světě. Chci dál vyhrávat tituly pro fanoušky Realu Madrid," řekl.

10:48 – PODPIS SMLOUVY – Trenér brazilských fotbalových mistrů světa z roku 2002 Luiz Felipe Scolari se rozhodl obnovit kariéru. Čtyřiasedmdesátiletý kouč povede Atlético Mineiro. Klub o tom informoval na webu.

08:05 – SPEKULACE – AS Řím by rád ve svých řadách udržel Diega Llorenteho. Obránce, který patří Leedsu, se dohodl s italským klubech na podmínkách, aktuálně tak záleží na dohodě klubů. Španěl si však přeje ve Věčném městě setrvat.

06:36 – SPEKULACE – Zájem Bayernu o zisk Kylea Walkera z Manchesteru City je velmi vážný. Bavorský klub bude chtít zalepit díru na pravé straně obrany poo dchodu Joaa Cancela a Sky Sport DE přibližuje, že se v Mnichově mluví o možné oficiální nabídce.

06:33 – SPEKULACE – Chelsea je naopak připravená přijít o dva klíčové muže své ofenzivy. Další nabídku za Masona Mounta připravuje Manchester United – 40 milionů liber bylo málo, Blues požadují 70 milionů liber, zatímco velmi blízko do Arsenalu má Kai Havertz. V případě německého ofenzivního univerzála se může do hry vložit ještě Bayern.

06:30 – SPEKULACE – Nicolas Jackson z Villarrealu je velmi blízko transferu do Chelsea. Gambijský rodák, který reprezentuje Senegal, patří mezi nejvyšší priority Blues, kteří se rozhodli aktivovat klauzuli ve výši 35 milionů eur. Smlouva na Stamford Bridge by měla Jacksonovi trvat pět let.

06:24 – SPEKULACE – Na seznamu vytoužených posil francouzského PSG se údajně nachází velmi vysoko nigerijský střelec Neapole Victor Osimhen. Úřadující vítěz Serie A má být mezi potenciálními nováčky francouzského mistra výše než Randal Kolo Muani.

16. ČERVNA

23:30 – SPEKULACE – Julian Nagelsmann se nestane trenérem PSG. Německý kouč se podle webu sportovního deníku L'Équipe nedohodl s klubovým vedením francouzského mistra na klíčových bodech smlouvy a jednání o jeho angažování jsou u konce.

21:47 – SPEKULACE – Stoper Micky van de Ven v březnu podepsal ve Wolfsburgu nový kontrakt platný do roku 2027, a ačkoli o jeho služby projevil zájem Bayern, podle zdrojů stanice Sky Germany je Nizozemec nakloněný angažmá v Premier League. To se mu může splnit, prý ho totiž bedlivě sleduje Liverpool. Pokud by Reds měli o přestup zájem, museli by položit na stůl až 40 milionů eur (950 milionů korun). Přestupu nahrává fakt, že novým sportovním ředitelem Liverpoolu je Jörg Schmadtke, jenž donedávna působil ve stejné funkci právě v řadách Vlků.

20:13 – PŘESTUP – Hostování Dejana Kulusevského z Juventusu v Tottenhamu se změní v přestup. Švédský záložník podepíše se Spurs smlouvu do června 2027, londýnský celek za něj zaplatí 30 milionů eur (715 milionů korun), což je o pět milionů eur méně, než italská strana původně žádala. Vše bude podle Fabrizia Romana brzy oficiálně oznámeno.

Kulusevski v Tottenhamu nasbíral už přes 50 startů. @SpursOfficial

19:22 – PODPIS SMLOUVY – Na závěr kariéry se Václav Pilař vrací tam, kde fotbalově vyrostl. Hbitý čtyřiatřicetiletý křídelník s 22 starty a pěti góly za národní tým se po konci smlouvy v Plzni na dva roky upsal mateřskému Hradci Králové. Více informací najdete v článku.

17:54 – SPEKULACE – Obránce Leicesteru Timothy Castagne: "Uvidím, co se stane v budoucnu. Nějaké rozhodnutí padne. Mohl bych čekat na špičkový klub, ale co když žádná nabídka nepřijde? O tom zatím nepřemýšlím." Belgický wingbek po pádu Lišek do druhé ligy takřka jistě přestoupí. Otázka zní, kam?

17:25 – SPEKULACE – Borussia Dortmund pokračuje v jednáních o příchodu Edsona Álvareze. O mexického fotbalistu se ovšem zajímá také West Ham United, a tak BVB tlačí na přestup v co nejkratší rozmezí.

16:24 – PODPIS SMLOUVY – Fotbalisty Brightonu posílí německý záložník Mahmoud Dahoud. Do anglického klubu podle jeho webu přijde začátkem července jako volný hráč po vypršení smlouvy v Dortmundu. Sedmadvacetiletý reprezentant s "Racky" podepíše čtyřletý kontrakt.

16:21 – HOSTOVÁNÍ – Filip Horský se po půjčce ve Vlašimi vrátil do Slavie, kde prodloužil smlouvu do roku 2027, obratem se ale vydává znovu hostovat. Dvacetiletý ofenzivní hráč stráví nadcházející sezonu v Liberci.

15:12 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Obránce Jiří Fleišman a záložník Daniel Tetour budou i příští sezonu působit v Ostravě, oba s Baníkem prodloužili smlouvy do konce června 2024. Fleišman je v Baníku od ledna 2018 a v minulé ligové sezoně odehrál 31 zápasů s bilancí 3+3. Tetour do Ostravy přišel před třemi lety, v uplynulém ročníku vinou zranění zasáhl jen do 10 ligových duelů a dal jeden gól.

13:46 – PODPIS SMLOUVY – Fabrizio Romano už zase píše: "Here we go." Tentokrát ve spojitosti s Arsenalem a jeho klíčovým středním obráncem. William Saliba totiž podepíše s Gunners novou smlouvu, která bude platná do roku 2027. Nový kontrakt bude rovněž obsahovat opci na další rok.

13:19 – SPEKULACE – Leon Goretzka odmítá zvěsti o přestupu do Premier League: "Nemám jiné plány než zůstat v Bayernu. Máme velké plány na příští rok, jak řekl Joshua (Kimmich) po zápase na Ukrajině."

Leon Goretzka odmítá spekulace o přestupu. @leongoretzka_

12:48 – KONEC SMLOUVY – Arsenal potvrdil, že uvolnil Ainsleyho Maitlanda-Nilese, na trh s volnými hráči. Z tábora Kanonýrů jdou zprávy, že stále probíhají jednání s Reissem Nelsonem, který ústně souhlasil s podpisem nové smlouvy platné do června 2027 s opcí na další sezonu.

12:42 – SPEKULACE – Vítěz Ligy mistrů i anglické Premier League Manchester City dost možná přijde o svůj ofenzivní klenot. Bernardo Silva už je v kontaktu s Paris Saint-Germain. Francouzský mistr má portugalského šikulu na vrcholu svého přestupového plánu, pokud jej však bude chtít získat, bude se muset plácnout přes kapsu.

12:38 – SPEKULACE – Liberečtí zahájili letní přípravu na novou sezonu i s obráncem Matějem Chalušem. Severočeský prvoligový klub na sociální síti uvedl, že jedná o návratu pětadvacetiletého stopera se švédským Malmö, kde má smlouvu do konce roku 2025. Slovan zároveň uplatnil opci na brankáře Huga Jana Bačkovského, kterého po jarním hostování ze Sparty získal na přestup. Více informací v článku.

12:37 – PODPIS SMLOUVY – Anglický obránce Chris Smalling podepsal novou smlouvu s AS Řím do roku 2025.

12:33 – SPEKULACE – Manchester City pracuje na příchodu Jošky Gvardiola. Jednání o osobních podmínkách probíhají dobře, stejně jako u jeho parťáka z chorvatské reprezentace Matea Kovačiče, jehož transfer by měl být hotový velmi brzy. Lipsko však prodá Gvardiola jen za obrovskou částku, jinak je připraveno si ho nechat ještě jednu sezonu.

12:15 – SPEKULACE – Už jen finální detaily ladí Real Madrid se zástupci Joselua. Španělský reprezentant, který se ve čtvrtek trefil do sítě Itálie, se dohodl s Bílým baletem na osobních podmínkách už před 10 dny a jeho návrat do královského klubu se oficiálně oznámí příští týden.

Joselu zažívá nejlepší období ve své kariéře. @SEFutbol

12:08 – NOVÁ SMLOUVA – Willy Caballero na podzim oslaví už 42. narozeniny a rovněž tou dobou by měl být profesionálním fotbalistou. Argentinskému brankáři končí smlouva v Southamptonu, vedení anglického klubu ale potvrdilo, že s gólmanem jedná o prodloužení spolupráce.

11:50 – SPEKULACE – Riccardo Orsolini dal letos za Bolognu 11 branek, smlouvu ale má jen do června 2024 a začíná se tak spekulovat o jeho odchodu. Křídelníka chce Fenerbahce a turecký klub nabízí devět milionů eur, italská strana chce ještě o šest milionů více.

11:10 – KONEC SMLOUVY – Celkem dvanáct hráčů odchází z kabiny Southamptonu, který letos sestoupil z Premier League. Za anglický klub už nebudou hrát Theo Walcott, Mohamed Elyounoussi, Goran Babic, Sam Bellis, Matthew Hall, Zuriel Otseh-Taiwo, Leon Pambou, Fedel Ross-Lang, Jak Stewart, Will Tizzard, Jack Turner, Caleb Watts.

10:33 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kaan Ayhan bude i nadále hrát za Galatasaray. Turecký obránce přišel v lednu na hostování ze Sassuola, istanbulský celek nyní aktivoval opci a hráče za 2,8 milionu eur koupil.

09:49 – SPEKULACE – Nová angažmá si budou hledat Joe Bryan, Shane Duffy, Paulo Gazzaniga, Steven Sessegnon, Thorsteinn Antonsson, Sonny Hilton, Ziyad Larkeche, Jonathon Page, Murphy Parker a Jean-Pierre Tiehi, zmíněná desítka nehraje roli v dalších plánech Fulhamu a londýnský klub nebude usilovat o jejich setrvání.

09:09 – SPEKULACE – Kam zamíří Davinson Sanchez? Setrvání v Tottenhamu prý není na pořadu dne. Spurs se rozhodl kolumbijský obránce opustit, aby nabral nové zkušenosti.

08:56 – PODPIS SMLOUVY – Gregg Berhalter bude znovu trenérem americké reprezentace, tvrdí to několik zámořských médií. Kouč tým opustil po loňském mistrovství světa v Kataru, kdy neprodloužil končící smlouvu, nyní se svazem dolaďuje poslední podmínky.

08:44 – SPEKULACE – Jorge Jesus před několika dny skončil jako trenér Fenerbahce, bez angažmá by každopádně podle informací portugalského sportovního deníku A Bola dlouho zůstávat nemusel. Podle jeho zdrojů se totiž může stát novým koučem reprezentace Saúdské Arábie, kde by nahradil Hervého Renarda, který Asii na konci března opustil. Osmašedesátiletý lodivod se saúdskoarabskou kopanou má zkušenosti, mezi lety 2018 až 2019 šéfoval lavičce místního Al-Hilalu.

08:12 – SPEKULACE – Fenerbahce je v pokročilém jednání s Edinem Džekem, který by mohl turecký klub posílit jako volný hráč. Bosenský útočník je pro istanbulský celek, jenž by měl vést jako nový kouč Vincenzo Motella, priorita číslo jedna.

06:25 – SPEKULACE – Juventus je připravený prodat všechny záložníky, kteří se mu vrátí z hostování. K dispozici tak přes léto budou Arthur Melo, Weston McKennie i Denis Zakaria. Ani jeden ze zmíněného tria nefiguruje v plánech trenéra Massimiliana Allegriho. Starou dámu by měli podle novináře Fabrizia Romana rovněž opustit dlouholeté stálice Alex Sandro a Juan Cuadrado.

06:22 – SPEKULACE – V pokročilém jednání se zdá být dohoda mezi Chelsea a Brightonem v případu Moisés Caicedo. Ekvádorský záložník je domluvený s koučem De Zerbim, že v létě klub opustí – dohoda mezi kluby však není hotová, osobní podmínky hráče téměř ano.