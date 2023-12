Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmiho odstupné je téměř čtvrt miliardy, Baník má první posilu

S novým rokem 2024 se opět otevře přestupové okno, v oběhu je zase několik velkých jmen. Přestupové spekulace a informace o novinkách, kontraktech či dokončených transferech sledujte v aktualizovaném přestupovém speciálu Livesport Zpráv.

27. PROSINCE

19:56 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Uruguayský útočník Matías Arezo se po půlročním hostování v Peňarolu Montevideo vrátil do španělské Granady. Na podzim nastřílel v uruguayské lize ve 33 zápasech 18 branek.

19:41 – PŘESTUP – Manchester City se dohodl s River Plate na příchodu Claudia Echeverriho. Úřadující anglický šampion za 17letého ofenzivního záložníka, který ještě zůstane v argentinském klubu na hostování, zaplatí 25 milionů eur, což je výše jeho výstupní klauzule.

18:21 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Bremer předčasně prodloužil kontrakt s Juventusem. Brazilský obránce je se "Starou dámou" nově vázaný do roku 2028.

18:10 – SPEKULACE – Slavii může v lednu opustit Ukrajinec Taras Kačaraba, jenž má zájemce ve Spojených arabských emirátech. Prakticky nevyužívaného stopera chce získat tým FC Baniyas.

17:37 – PŘESTUP – Vedení Lipska potvrdilo zisk Eljifa Elmase z Neapole. Bundesligový klub za reprezentanta Severní Makedonie, jenž podepsal smlouvu do roku 2028, zaplatí 25 milionů eur. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník má v Lipsku nahradit Emila Forsberga, který po devíti letech věrných služeb odchází do MLS, konkrétně do sesterského New Yorku Red Bulls.

15:48 – PŘESTUP – Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi je zase o něco blíž angažmá v Eintrachtu Frankfurt. Podle německého deníku Bild se oba kluby dohodly na odstupném ve výši devět milionů eur (zhruba 222,3 milionu korun). Posledním krokem je úspěšné absolvování zdravotní prohlídky, jež nigerijského útočníka čeká ve čtvrtek.

15:28 – SPEKULACE – Ilaix Moriba nehraje roli v plánech Lipska a německý klub co nevidět opustí. Mladý záložník se vrátí do španělské ligy a bude hrát za Getafe, dohoda je velmi blízko a vše by mělo být potvrzeno během nejbližších hodin.

14:33 – SPEKULACE – Guillermo Maripán se dostal do hledáčku Rennes, které zahájilo jednání o možném přestupu. Chilský obránce hraje za Monako, letos nastoupil ke 12 zápasům.

12:24 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Renato Sanches hostuje z PSG v AS Řím a italský klub se chystá odeslat hráče zpět do Francie o šest měsíců dřív. Portugalský záložník je často zraněný a v italském klubu zklamal, trenér José Mourinho s ním přestává počítat.

10:40 – PŘESTUP – Bruno Méndez je oficiálně novou posilou Granady. Uruguayský reprezentační obránce přijde zdarma z brazilského Corinthians, španělskému klubu se upsal do června 2027.

10:19 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Matteo Gabbia se během nadcházejících dní vrátí do AC Milán. Obránce hostuje ve Villarrealu a italský klub si ho chce předčasně stáhnout zpět, španělská strana hráčovi nebude bránit.

10:04 – PŘESTUP – První zimní posilou Baníku Ostrava je slovenský obránce Matúš Rusnák. Příchod 24letého hráče ze Žiliny je v závěrečné administrativní fázi. Rusnák strávil celou seniorskou kariéru v Žilině, především jako hráč na pravý kraj sestavy. Se Žilinou zasáhl také do 12 zápasů v evropských pohárech, v nichž i dvakrát skóroval. Před rokem byl premiérově nominován do slovenské reprezentace na zápasy s Chile a Černou Horou.

09:06 – SPEKULACE – V blížícím se zimním transferovém okně by se mohl urodit zajímavý přesun na trase Mladá Boleslav – Jablonec. Hlavní role se může týkat 26letého středopolaře Tomáše Ladry, jenž se stal po příchodu trenéra Marka Kuliče spíš náhradníkem a v tomto ligovém ročníku má na kontě jen 532 odehraných minut s bilancí jedné trefy a dvou gólových asistencí. Někdejší mládežnický reprezentant nyní může zakotvit právě na Střelnici, kde už působil v první polovině ročníku 2020/21.

08:56 – SPEKULACE – Inter Milán údajně není moc spokojený s výkonností dvou svých útočníků Marka Arnautovice a Alexise Sáncheze, a podle informací italského sportovního listu La Gazzetta dello Sport hodlá ofenzívu posílit. Vyhlédl si Anthonyho Martiala z Manchesteru United, který by mohl být dostupný také proto, že kontrakt u Rudých ďáblů mu vyprší na konci této sezony. Anglický celek údajně není nakloněný prodloužení spolupráce, i proto by hráče mohl chtít prodat během zimy, aby neriskoval jeho letní odchod bez jakékoli finanční náhrady.

08:17 – SPEKULACE – Belgický křídelník Largie Ramazani platí v mužstvu Almeríe za stabilní část sestavy, podle informací francouzského serveru Foot Mercato, specializujícího se na přestupy, by každopádně během zimy mohl zamířit do Ligue 1. Zájem o něj údajně mají dva kluby, a to Lyon a Lille, které se prý chtějí pustit naplno do bitvy o zisk 22letého ofenzivního hráče.

26. PROSINCE

22:16 – SPEKULACE – Už několik dnů rezonuje v Berlíně téma kolem zkušeného stopera Leonarda Bonucciho, který by po půl roce stráveném v dresu Unionu rád zamířil během zimy zpátky do Itálie. Mezi 36letým obráncem německého klubu probíhají aktuálně rozhovory s AS Řím a jedná se o smlouvě, která by byla platná do konce sezony. Především má ale hodně napilno Bonucciho agent Alessandro Lucci, který se snaží vyjednat u účastníka Bundesligy povolení pro odchod hráče do Serie A.

17:24 – SPEKULACE – Claudio Echeverri je podle posledních zpráv domluven na pětileté smlouvě v Manchesteru City. Sedmnáctiletý záložník v budoucnosti přijde z River Plate a argentinský klub vyinkasuje přes 20 milionů eur, v nejbližších dnech bude vše potvrzeno oficiální cestou. O teenagera má však zájem i Chelsea.

14:56 – SPEKULACE – Plzeň může půl roku před koncem smlouvy opustit rovněž Jhon Mosquera, jenž údajně zvažuje návrat do Kolumbie. Třiatřicetiletý křídelník vyjma Plzně v české nejvyšší soutěži nastupoval rovněž za Slovan Liberec a Bohemians 1905.

12:22 – SPEKULACE – Adam Vlkanova ve Viktorii Plzeň pravidelně nenastupuje, i proto nejspíše změní působiště. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník má podle nejčerstvějších informací namířeno do Polska, konkrétně do Ruchu Chorzów.

11:53 – SPEKULACE – Federico Bernardeschi loni v létě odcházel z Juventusu do Toronta a nyní má velký zájem o návrat do Turína. Italský křídelník je připraven tomu i něco obětovat a přistoupit na nižší plat.

11:06 – SPEKULACE – Raphaël Varane není důležitý v Manchesteru United, klub zvažuje jeho prodej a proti změně dresu nic nenamítá ani sám obránce. 30letý stoper se podle posledních zpráv rozhodl pro odchod do Saúdské Arábie.

25. PROSINCE

22:08 – SPEKULACE – Italské médiu Il Mattino informuje, že tamní mistr z Neapole pokukuje po posilách do zadních řad. Mezi vytipovanými cíli má být i obránce pražské Sparty Martin Vitík. Český reprezentant je tak v hledáčku dalšího italského velkoklubu, v minulosti ho totiž sledovat AC Milán.

21:07 – SPEKULACE – Dominic Solanke dal letos už dvanáct soutěžních branek a odměnou by se mu mohlo stát zajímavější angažmá - výkony útočníka Bournemouthu pozorně sleduje Tottenham.

15:38 – SPEKULACE – Nordi Mukiele nepatří do základní sestavy PSG a během ledna by mohl změnit dres. Obránce možná zamíří do Itálie, uvažuje o něm AC Milán.

15:11 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Toni Kroos má v Realu Madrid smlouvu jen do konce sezony a vedení plánuje předložit mu nabídku na prodloužení o další rok. Zkušený německý záložník nebude s řešením budoucnosti spěchat, podle tisku se rozhodne až v červnu.

14:20 – SPEKULACE – Victor Osimhen krátce před vánočními svátky podepsal s Neapolí nový kontrakt, taková skutečnost ovšem neznamená, že by nigérijský forvard zůstával v italském klubu dlouhodobě. Podle neapolského deníku Il Mattino, který odkazoval na zdroje z webu CalcioNapoli24, hráčův agent Roberto Calenda i nadále pracuje na tom, aby se uskutečnil budoucí přestup do Premier League.

13:06 – SPEKULACE – Vitinha před rokem přestupoval za více než třicet milionů eur z Bragy do Marseille a není vyloučeno, že se za několik dní bude stěhovat znovu. Portugalský útočník ve francouzském klubu zklamal, nevybojoval si místo v základní sestavě a tisk spekuluje o další změně dresu.

12:42 – SPEKULACE – Lewis Ferguson byl už od konce listopadu spojovaný s možným odchodem z Boloni do Juventusu a italský novinář Daniele Longo ze serveru CalcioMercato.com během vánočních svátků prozradil, že vedení Staré dámy v posledních dnech kontaktovalo agenta 24letého záložníka, aby se poptalo na možnosti možného transferu. Ten by se každopádně uskutečnil zřejmě až v létě, I Rossoblú si hráče chtějí ponechat ještě pro jarní část sezóny také proto, aby mu potenciálně navýšili cenovku. Ferguson je mimochodem na seznamu hlavních přání Massimiliana Allegriho, kouče turínského velikána.

11:21 – PŘESTUP – PSG je na přestupovém trhu během vánočních svátků velmi aktivní, dotahuje postupně transfer Lucase Beralda ze Sao Paula, přičemž jak uvádí francouzský deník Le Parisien, již příští týden bude představena ještě jedna posila z Brazílie. Osmnáctiletý defenzivní záložník Gabriel Moscardo zamíří do hlavní francouzské metropole z Corinthians, není však jasné, zda se okamžitě po stvrzení kontraktu zapojí do zimní přípravy. Brazilský klub by měl za hráče utržit kolem 20 miliónů eur.

10:59 – PODPIS SMLOUVY – Už nějaký ten pátek jedná Inter Milán o prodloužení spolupráce se záložníkem Nicolem Barellou, podle nejnovějších informací italského novináře Nicola Schiry přitom dojde k definitivnímu podpisu během příštích několika týdnů. Alespoň si to tedy nyní myslí italská strana, která věří v pozitivní konec všech promluv. Kontrakt by měl šestadvacetiletý středopolař podepsat do roku 2028.

10:16 – PŘESTUP – PSG možná ještě do konce kalendářního roku zahlásí novou posilu do obrany. Jednání ohledně Lucase Beralda postoupila natolik vpřed, že už francouzský gigant zarezervoval termín pro zdravotní prohlídku. Brazilský stoper by měl brzy vyrazit se svými agenty přímo do Paříže, aby zde zároveň podepsal dlouhodobou smlouvu. Sao Paulo získá podle informací italského novináře Fabrizia Romana za přestup 20 miliónů eur bez bonusů, jak už bylo poodhaleno před pár dny.

09:45 – SPEKULACE – Už před několika dny italský novinář Nicoló Schira zveřejnil informaci, že se AC Milán zaměří během zimy na přivedení dvou hráčů na pozici stopera, a tyto zprávy nyní potvrdil také italský insider Fabrizio Romano. Pevně se tak italská strana rozhodla hlavně proto, že se na seznam marodů dostal střední obránce Fikayo Tomori. Plán je takový, že si I Rossoneri nejprve stáhnou z hostování zpět Mattea Gabbiu, který aktuálně působí ve Villarrealu, a další posilu pak míní získat z cizích zdrojů.

09:10 – SPEKULACE – Alexis Sánchez by mohl být dalším veteránem, který zamíří do saúdskoarabské soutěže. Na ofenzivního univerzála Interu Milán se totiž vyptává Al Ittihad.

24. PROSINCE

20:20 – PŘESTUP – Johnny Cardoso se již v zimě přesune z brazilského Internacionalu do Realu Betis, který chtěl původně 22letého záložníka angažovat až před novou sezonou. Po zranění Giida Rodrígueze, jenž bude se zlomenou lýtkovou kostí chybět minimálně do března, však dojde k transferu již nyní.

19:45 – SPEKULACE – Prakticky po celý podzim se hovoří o tom, že Lautaro Martínez hodlá setrvat u svého současného zaměstnavatele z Interu, a italský novinář Nicoló Schira na Štědrý den reportoval, že je dohoda ohledně prodloužení spolupráce na velmi dobré cestě. Zbývá prý doladit jen poslední detaily. Už v červenci údajně proběhla prvotní jednání, nyní vše směřuje k tomu, že argentinský forvard zůstane v Miláně do roku 2028. Dočkat by se měl také navýšení platu.

17:30 – SPEKULACE – Sedmnáctiletý argentinský záložník Claudio Echeverri se podle informací italského novináře Fabrizia Romana poprvé ve své kariéře vydá do světa, konkrétně tedy do Evropy k řadám Manchesteru City. Anglický celek ani během Štědrého dne neustával v jednáních s River Plate, který hráče zaměstnává, a postupuje směrem k úspěšné dohodě. Transfer by měl vyjít úřadujícího mistra ze světového šampionátu klubů na 20 milionů eur. Hráč by každopádně ještě měl na nějakou dobu vydržet formou hostování ve stávajícím působišti. Již dříve se hovořilo o zájmu Realu Madrid a Barcelony, evidentně je však nyní na tahu klub z Ostrovů.

15:50 – SPEKULACE – Sedmnáctiletý mladík Joel Ndala je přestupovým cílem RSC Štrasburk, uvádí L'Équipe. Křídelník Manchesteru City má smlouvu platnou do léta 2024.

14:40 – SPEKULACE – Eljif Elmas míří z Neapole do RB Lipsko, kde podle informací Sky v sobotu podepsal smlouvu. Oficiální potvrzení transferu se však uskuteční až po vánočních svátcích, kdy budou dokončeny poslední detaily transferu.

13:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Hammarby IF oznámil prodloužení smlouvy s Jusefem Erabim. Švédský klub si 20letého útočníka, který je spojován s řadou klubů, včetně pražské Slavie, prodloužil smlouvu do konce roku 2026.

12:05 – SPEKULACE – Zřejmě už po čtyřech měsících skončí angažmá fotbalového mistra Evropy Leonarda Bonucciho v Unionu Berlín, kde je spoluhráčem českého záložníka Alexe Krále. Podle německých a italských médií se chce šestatřicetiletý obránce vrátit do rodné země a jedná s AS Řím. Více informací najdete v článku.

11:30 – HOSTOVÁNÍ – FC Porto a Cruzeiro se dohodly na ročním hostování Gabriela Verona. Součástí půjčky 21letého křídelníka bude také opce ve výši 10 milionů eur.

11:10 – SPEKULACE – Joao Félix by mohl i nadále pokračovat na hostování v Barceloně – ta má prý požádat o zapůjčení z Atlétika Madrid také pro sezonu 2024/25 s tím, že na jejím konci bude mít povinnost ho odkoupit.

Bilance Joaa Félixe. Livesport

10:20 – PODPIS – Bruno Méndez se vydá na první evropské angažmá - čtyřiadvacetiletý obránce po vypršení smlouvy v Corinthians posílí Granadu, které se zaváže do roku 2027.

07:30 – SPEKULACE – Ajax sice částečně napravil příšerný start do sezony, ale pořád přezimuje až na páté příčce devět bodů od Ligy mistrů, což vedení údajně povede k okamžitému okysličení kádru. Napravovat se mají především špatné letní nákupy, takže se klub již v lednu pokusí zbavit zejména trojlístku Georges Mikautadze, Gastón Ávila a Carlos Forbs, který dohromady Ajax vyšel na necelých 45 milionů eur.

23. PROSINCE

20:49 – PŘESTUP – Zbrojovku Brno v druhé lize posílil zkušený obránce Luděk Pernica, jenž dosud působil v Plzni. Klub oznámil návrat svého odchovance na oficiálním webu. Třiatřicetiletý stoper nehrál od dubnové operace kolena.

17:09 – PŘESTUP – Lipsko posílí ofenzivní záložník Eljif Elmas z Neapole. Čtyřiadvacetiletý reprezentant Severní Makedonie dnes podle italských médií absolvoval v Německu zdravotní prohlídku a podepíše s bundesligovým klubem smlouvu do roku 2028. Neapol za něj dostane 25 milionů eur (přes 614 milionů korun). Elmas nahradí v Lipsku Švéda Emila Forsberga, který opustil klub po devíti letech a zamířil do MLS do New York Bulls.

15:16 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Nejlepší střelec minulého ročníku Serie A Victor Osimhen o rok prodloužil smlouvu s Neapolí. Úřadujícímu ligovému šampionovi se čtyřiadvacetiletý nigerijský útočník upsal do konce června 2026. Informoval o tom klubový web. Podle médií by si měl bývalý hráč Wolfsburgu, Charleroi nebo Lille ročně přijít na deset milionů eur (asi 246 milionů korun). V novém kontraktu je také výstupní klauzule ve výši 130 milionů eur.

22. PROSINCE

21:37 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Hammarby se podle nejčerstvějších zpráv dohodlo na prodloužení smlouvy s Jusefem Erabim, který je v hledáčku řady evropských klubů včetně pražské Slavie. Momentálně má švédský mládežnický reprezentant kontrakt do konce příštího roku.

18:04 – PODPIS SMLOUVY – Lionel Messi si znovu zahraje s Luisem Suírezem, uruguayský útočník po vypršení smlouvy v brazilské Gremiu podepsal s Interem Miami roční smlouvu s možností prodloužení o jednu sezonu. S argentinským mistrem světa strávil Suárez v Barceloně šest let a pomohl jí ke čtyřem ligovým titulům i triumfu v Lize mistrů. Messi hraje za klub Davida Beckhama od léta a dovedl ho k prvnímu úspěchu v krátké klubové historii, vítězství v letním Leagues Cupu.

17:20 – SPEKULACE – Slavia možná opět zaloví v norských vodách. Bedlivě prý skautuje senegalského obránce ve službách Tromsø El Hadjiho Malicka Dioufa, teprve osmnáctiletého zadáka, jenž může nastoupit i jako levý stoper ve tříčlenné obraně. Jednání mezi kluby už měla být zahájena, podle norského deníku Nordlys Slavia nabídla až 44 milionů korun.

17:13 – SPEKULACE – Gustavo Scarpa by se brzy mohl natrvalo vrátit do rodné Brazílie. Záložník Nottinghamu, který aktuálně hostuje v Olympiakosu, vyjednává o přestupu do Atlétika Mineira za částku kolem čtyř milionů liber. Scarpa dříve zářil v barvách Palmeiras, se kterým vyhrál osm trofejí včetně dvou Copa Libertadores.

12:16 – SPEKULACE – Eric Bailly by se mohl vrátit do Villarrealu, trenér Marcelino má o někdejšího obránce Manchesteru United zájem. Devětadvacetiletý reprezentant Pobřeží slonoviny patří od letošního září Besiktasi, ze který ale nehraje a nedávno byl dokonce vyřazen z prvního týmu. Ve Villarrealu působil v letech 2015 až 2016.

10:53 – SPEKULACE – O jednoho z klíčových hráčů by během ledna mohl přijít Paderborn, aktuálně šestý celek druhé nejvyšší německé soutěže. Terčem přestupových spekulací je sedmigólový Florent Muslija, o kosovského útočníka se zajímá bundesligová Bochum.

21. PROSINCE

08:50 – SPEKULACE – Jak informoval na síti X Michal Kvasnica, Baník Ostrava, by mohl být po zimním přestupovém okně bohatší jak o jihlavského mladíka Lukáše Filu, tak o krajního hráče Žiliny Matúše Rusnáka. Oba hráči mají patřit k ostravským cílům.

20. PROSINCE

13:14 – PŘESTUP – První posilu hlásí také Slovácko. Do Uherského Hradiště se z druholigového tureckého Göztepe stěhuje rakouský útočník Marko Kvasina. Sedmadvacetiletý odchovanec vídeňské Austrie podepsal ve Slovácku smlouvu do léta 2026. "Marko byl v našem hledáčku již delší dobu a nyní jsme se dohodli na jeho účinkování v dresu Slovácka. V minulosti dokázal, že branky dávat umí a dokáže připravit brankové příležitosti i pro své spoluhráče," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

11:02 – PŘESTUP – Nový trenér Zlína Bronislav Červenka přivítal na Letné první zimní posilu. Z týmu FC Samtredia posílil Ševce gruzínský křídelník Zviad Natchkebia, který popsal smlouvu na 2,5 roku. "Byli na něj dobré reference i od jiných trenérů a funkcionářů. Viděli jsme ho na videu v několika zápasech, moc se nám líbil. Je to menší, technický, dynamický hráč na stranu, který ale může hrát i pod hrotem," uvedl Červenka pro klubový web.

19. PROSINCE

11:38 – SPEKULACE – Radoslav Kováč se chystá rezignovat na pozici trenéra A-týmu Pardubic, a to zejména kvůli neshodám s vedením na složení trenérského štábu, uvedl s odvoláním na své zdroje web infotbal.cz. Východočeský klub se po podzimní části sezony nachází na 13. místě se ziskem 16 bodů, o služby 44letého kouče má údajně stát trojice jiných prvoligových celků – Baník Ostrava, Mladá Boleslav a Slovan Liberec. Podle webu isport.cz podal Kováč rezignaci v návaznosti na vyhazov svého asistenta, ale klub ji odmítl přijmout.

11:22 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Donny van de Beek přišel do Manchesteru United v září 2020 za 35 milionů liber (cca 996 milionů korun), v Premier League ale odehrál jen šest utkání a brzy by měl změnit působiště. Podle informací BBC je na spadnutí jeho lednový přesun do Frankfurtu, kde už by měl podstupovat zdravotní prohlídku.

11:14 – HOSTOVÁNÍ – Teplice posílil český reprezentant do 21 let Albert Labík. Devatenáctiletý levý obránce bude na severu Čech do léta 2025 hostovat z pražské Slavie. Teplice o tom informovaly na klubovém webu.

Labík může v aktuálně 10. týmu prvoligové tabulky debutovat v nejvyšší soutěži. Poslední rok a půl pravidelně nastupoval ve druhé lize nejprve za slávistickou rezervu a na podzim za Vlašim, kde vstřelil tři branky. V jednadvacítce odehrál Labík na podzim kvalifikační duel s Walesem a zasáhl i do přátelského zápasu proti Slovensku.

16. PROSINCE

22:32 – PŘESTUP – Emil Forsberg přestoupil do RB New York. Švédský forvard podepsal smlouvu do roku 2026 s opcí. S Lipskem, za které hrál od ledna 2014, kdy se do něj přesunul z Malmö, se rozloučil stylově – vítězným gólem v domácím utkání s Hoffenheimem.

12:10 – SPEKULACE – Aaron Ramsdale dělá v této sezoně jen dvojku Davidu Rayovi, začíná se tedy spekulovat o tom, kam by anglický reprezentační brankář mohl zamířit. Velký zájem o něj má městský konkurent Chelsea, snahu o jeho získání ovšem jeví i Newcastle.

15. PROSINCE

18:44 – HOSTOVÁNÍ – Donny van de Beek se dočká odchodu z Manchesteru United. Nizozemský záložník by druhou polovinu letošní sezony měl strávit ve Frankfurtu, německý klub podle posledních zpráv dohodl podmínky půlročního hostování.

15:58 – SPEKULACE – Výkonů Josého Córdoby, který v bulharské nejvyšší soutěži nejprve oblékal dres Etaru a momentálně hájí barvy Levski, si začínají všímat ve slovutnějších soutěžích. O panamského stopera jeví zájem v Bundeslize, žurnalista Matteo Moretto ze serveru Relevo tvrdí, že v hledáčku má hráče Frankfurt.

15:50 – SPEKULACE – Newcastle údajně bude v lednovém přestupovém období usilovat o podpis Kalvina Phillipse z Manchesteru City, anglický záložník by měl být po Novém roce hlavním přestupovým cílem Strak. Philips přišel do kádru úřadujícího mistra z Leedsu United v létě 2022, velkého herního vytížení se však zatím nedočkal.

11:07 – SPEKULACE – Podle informací webu infotbal.cz změní liberecký Slovan majoritního majitele. Ještě v prosinci by měl smlouvu o převzetí klubu podepsat jednatřicetiletý český podnikatel Ondřej Kania. Současný většinový majitel Ludvík Karl by měl v klubu setrvat s minoritním podílem. Částka transakce, který bude údajně dle dohody použita na investice do týmu, by měla o něco málo překročit roční rozpočet celku. Do klubu by se měl po změně majitele vrátit také Jan Nezmar. Více informací v článku.

14. PROSINCE

17:00 – SPEKULACE – Už nějaký ten týden se v kuloárech hovoří o tom, že by se švédský ofenzivní záložník Emil Forsberg měl po devíti letech rozloučit se svým dlouholetým angažmá v Lipsku a zamířit do MLS. Italský specialista na přestupy Fabrizio Romano přitom potvrdil při čtvrtečním odpoledni, že se tak skutečně stane. New York Red Bulls ještě oficiální stanovisko nevydal, s hráčem je každopádně domluvený na podmínkách kontraktu. Ten bude platný do roku 2026 a obsahovat bude také možnost opce na prodloužení do roku 2027.

13:45 – SPEKULACE – Fábio Carvalho hostuje z Liverpoolu v Lipsku a do Anglie by se mohl vrátit o několik měsíců dříve. Mladý záložník v Německu plní roli náhradníka a Reds s tím nejsou spokojeni, v lednu by si tak hráče mohli stáhnout zpět a odeslat ho jinam.

12:10 – SPEKULACE – Vincent Aboubakar byl před několika dny vyřazen z prvního týmu Besiktase a v lednu nejspíš odejde. Kamerunský útočník by se mohl stěhovat do Ruska, zájem o něho má Spartak Moskva.

10:35 – SPEKULACE – Na soupisce Chelsea je spousta hráčů a londýnský klub se chystá kádr zúžit. Na prodej jsou podle tisku tři fotbalisté, důležité role nehrají Axel Disasi, Marc Cucurella a Conor Gallagher.

09:05 – SPEKULACE – Alex Král by se po letošní sezoně měl stát kmenovým hráčem Unionu Berlín. Český záložník v německém klubu hostuje ze Spartaku Moskva, kde mu za několik měsíců vyprší smlouva, Union má v plánu získat ho jako volného hráče.

07:50 – SPEKULACE – Velkou výzvu před sebou má Vasilije Adžič. Teprve sedmnáctiletý černohorský záložník na sebe upozornil v domovském celku Budučnost Podgorica a v dohledné době by se měl vydat do Itálie. Zájem o něho má Juventus, nejpravděpodobněji se ale v tuto chvíli jeví transfer do Boloni.

13. PROSINCE

13:30 – SPEKULACE – Dlouho se mluvilo o tom, že jednička Viktorie Plzeň a český reprezentant Jindřich Staněk (27) zamíří do zahraničí, možná ale místo toho posílí velkého ligového rivala. Podle serveru InFotbal přistála ve Štruncových sadech nabídka ze Slavie atakující dva miliony eur (cca 50 milionů korun), a ta se bude těžko odmítat. Sešívaní zároveň řeší potenciálního nového majitele, podle deníku Euro a webu InFotbal má klub od čínských majitelů koupit jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač.

13:20 – SPEKULACE – Server 90min tvrdí, že si Barcelona vyhlédla posilu v Tottenhamu. Na hostování chce přivést argentinského záložníka Giovaniho Lo Celsa (27).

12:03 – SPEKULACE – Objevují se zprávy, podle kterých útočník Romelu Lukaku (30) nezůstane v příště sezoně v Římě. Novinář Fabio Santini tvrdí, že belgický reprezentant a hráč AS Řím přijal lukrativní nabídku, aby odešel do týmu saúdské Pro League.

12. PROSINCE

17:09 – SMLOUVA – Levý obránce Tottenhamu Destiny Udogie (21) podepsal v klubu novou dlouhodobou smlouvu poté, co začal sezonu ve fantastické formě.

17:06 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana se o záložníka Manchesteru United Donnyho Van de Beeka (26) zajímají Eintracht Frankfurt a vedoucí celek La Ligy Girona. S prvním jmenovaným klubem je v pokročilém stádiu jednání.