Fotbalové přestupy ONLINE: Hummels přestupuje do Serie A, Osimhena čeká hostování

ONLINE | Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

4. ZÁŘÍ

20:45 – PODPIS – Poslední hodiny v roli hráče bez angažmá za sebou má Mats Hummels. 35letý německý obránce po minulé sezoně opustil Dortmund a nakonec vyztužil zadní řadu AS Řím, v úterý se dohodl na podmínkách a ve středu podepsal smlouvu. Více informací v článku.

18:41 – HOSTOVÁNÍ – Galatasaray potvrdil příchod Victora Osimhena z Neapole, která s útočníkem přestala počítat a dokonce ho vyškrtla ze soupisky pro Serii A. Nechtěný kanonýr do tureckého klubu zamířil na roční hostování bez opce, Partenopei zároveň aktivovali doložku na prodloužení smlouvy do roku 2027. Více informací v článku.

Osimhen už je v Turecku. AFP

18:00 – SPEKULACE – Belgickou ligu si může vyzkoušet Davy Klaassen, jenž nemá angažmá po konci v Interu Milán. Jednatřicetiletý záložník jedná s Royalem Antverpy, stále však čeká ještě na další nabídky.

15:55 – PŘESTUP – David Huf opouští Pardubice a bude hrát za Ružomberok. Slovenský klub na svém webu oznámil, že pětadvacetiletý útočník podepsal smlouvu do června 2026. Zájem mělo také druholigové Brno, hráč zvolil odchod na Slovensko.

15:20 – SPEKULACE – Dušan Vlahovič opět pálí ostrými a vedení Juventusu plánuje jednání o nové smlouvě. Srbský útočník má kontrakt do června 2026, turínský klub chce spolupráci prodloužit o další dvě sezony.

14:30 – PODPIS – Robert Skov po minulé sezoně opustil Hoffenheim, německou ligu ale bude hrát i nadále - dánský záložník se dohodl na angažmá v Unionu Berlín.

10:05 – SPEKULACE – Iker Muniain je hrající legendou Athleticu, po minulé sezoně ale z Bilbaa odešel a nyní si konečně našel nového zaměstnavatele. Ofenzivní fotbalista by měl hrát za argentinské San Lorenzo, dohoda je podle tisku na spadnutí a vše má být podepsáno ještě dnes.

10:00 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Reprezentační záložník Antonín Barák nehraje roli v plánech nového trenéra Fiorentiny Raffaeleho Palladina a reprezentační přestávku si zpestří výletem do Turecka. Český fotbalista změní dres, nově by měl hájit barvy Kasimpasy. Informoval o tom italský web Gazzetta dello Sport.

Statistiky Baráka v Serii A. Livesport

07:00 – HOSTOVÁNÍ – Mahmoud Trezeguet po dvou letech odchází z Trabzonsporu. Někdejší vyhlédnutá posila Slavie zamířila na roční hostování bez opce do katarského Al Rayyan SC.

06:40 – PODPIS – Vancouver Whitecaps podepsal Stuarta Armstronga, který byl bez angažmá po konci v Southamptonu. Skotský záložník se zámořským klubem podepsal smlouvu do konce roku 2026.

06:25 – SPEKULACE – Mats Hummels se podle všeho stane dalším novým stoperem v kádru AS Řím. Německý obránce je volným hráčem a v italském celku se měl dohodnout na jednoleté smlouvě, dnes ho čeká zdravotní prohlídka.

3. ZÁŘÍ

22:46 – HOSTOVÁNÍ – Crvena Zvezda pokračuje ve zbrojení, ze Stuttgartu přivedla na roční hostování ofenzivního univerzála Silase. Podle informací Mozzart Sport je předkupní právo na reprezentanta Konga stanovené na 10 milionů eur.

22:38 – PŘESTUP – Turecko za Srbsko vyměnil Rade Krunič, jenž přestoupil z Fenerbahce do Crvene Zvezdy. Třicetiletý bosenský záložník se tak místo Evropské ligy může těšit na Ligu mistrů.

21:24 – PŘESTUP – Ondřej Lingr se po roce vrací do Edenu, Slavia ofenzivního univerzála koupila za 2,2 milionu eur (55 milionů korun) z Feyenoordu, kam jej loni pustila na hostování. Osmnáctinásobný český reprezentant podepsal se svým staronovým klubem smlouvu do června 2028. Více informací najdete v článku.

20:07 – PŘESTUP – Nathanaël Mbuku natrvalo opouští Augsburg, ve kterém se po příchodu z Remeše neprosadil. Dvaadvacetiletý francouzský křídelník zamířil do Dinama Záhřeb, bundesligový klub si ale ponechal právo na zpětný odkup.

18:39 – PŘESTUP – Baník Ostrava před koncem přestupového okna vyztužil zadní řady Alexanderem Munksgaardem z HNK Gorica. Šestadvacetiletý dánský obránce, jenž prošel Midtjyllandem nebo Aarhusem, podepsal v Česku tříletou smlouvu.

17:41 – KONEC SPEKULACÍ – Conrad Wallem nakonec zůstane ve Slavii, která podle informací infotbal.cz odmítla nabídky belgického Kortrijku i dalších klubů. Vršovický celek si chce norského záložníka ponechat a znovu ho zapracovat do sestavy.

16:18 – PŘESTUP – Druhou posilu během jednoho dne představila Slavia, z Budučnosti Podgorica přivedla na přestup dvacetiletého útočníka Vladimira Perišiče. Čerstvý reprezentant Černé Hory podepsal v Edenu smlouvu do roku 2028 a nové angažmá začne v druholigovém B-týmu. Více informací najdete v článku.

15:48 – SPEKULACE – Do belgické ligy se zřejmě vrátí Dennis Praet, který je bez angažmá po konci v Leicesteru City. Třicetiletý belgický záložník má jednat s Royalem Antverpy, ve hře je také angažmá v jeho bývalém klubu Anderlechtu.

15:02 – PŘESTUP – Joane Gadou nebude čekat na šanci v PSG a vydává se za novou výzvou do Rakouska. Nadějný francouzský obránce přestoupil do Salcburku, úvodní soupěř Sparty v Lize mistrů za něj zaplatí 10 milionů eur (250 milionů korun).

12:46 – PŘESTUP – Brazilský záložník Ángelo Gabriel mění po roce v Chelsea působiště. Anglický klub oznámil, že devatenáctiletý fotbalista přestoupil do saúdskoarabského Al Nassru, který za něho údajně zaplatí 25 milionů dolarů (asi 567 milionů korun).

12:33 – HOSTOVÁNÍ – Jamal Lewis nebude ani letos bojovat o místo v prvním týmu Newcastlu. Severoirský obránce loni hostoval ve Watfordu a nyní si ho do konce června příštího roku vypůjčilo brazilské Sao Paulo.

12:20 – PŘESTUP – Slavia získala očekávanou posilu na pravou stranu obrany, do vršovického celku přestoupil z belgického Beerschotu za 2,2 milionu eur (55 milionů korun) Simion Michez. Rodák z Belgie, který hájí barvy Kamerunu, podepsal v Edenu smlouvu do června 2028 a stal se částečnou náhradou za Davida Douděru, který z rodinných důvodů bude Slavii chybět v některých zápasech podzimní části sezony. Více informací najdete v článku.

11:05 – HOSTOVÁNÍ – Pantelis Chatzidiakos neměl místo v sestavě Cagliari a stěhuje se do Dánska. Řecký stoper bude letos hostovat v FC Kodaň, součástí dohody je opce na přestup.

09:36 – PŘESTUP – Spekulace se potvrdily a nizozemský fotbalový útočník Steven Bergwijn přestoupil z Ajaxu Amsterdam do Al-Ittihádu. Bývalý hráč Tottenhamu měl v nizozemském velkoklubu smlouvu až do roku 2027, podle webu Ajaxu za něj saúdskoarabský tým zaplatí 21 milionů eur (526 milionů korun).

Šestadvacetiletý ofenzivní fotbalista si svým přestupem uzavřel cestu do nizozemské reprezentace. "Steven Bergwijn jde ve 26 letech do Saúdské Arábie. Je jasné, že tohle nemá nic společného se sportovními ambicemi. Jeho účet v nizozemském národním týmu se uzavřel," řekl nekompromisně trenér Ronald Koeman.

09:19 – PŘESTUP – AS Řím uvolnil Joãa Costu do Al-Ettifaqu. Giallorossi za 19letého křídelníka obdrží devět milionů eur.

08:44 – SPEKULACE – Spekulace o přestupu Jakuba Jankta do Slovanu Bratislava se nazakládaly na pravdě. Ve vyjádření pro inFotbal.cz je odmítl sám hráč. "Jsem v Itálii a doteď jsem přestup neřešil. Ani mi nikdo nevolal," řekl Jankto.

08:22 – HOSTOVÁNÍ – Victor Osimhen bude v nadcházející sezoně hájit barvy Galatasaraye Istanbul. Z Neapole do turecké metropole odešel na hostování bez následné opce.

2. ZÁŘÍ

23:43 – SPEKULACE – Neapol si podle webu Football Italia pojistí Chviču Kvaraccheliju, jenž se dočká výrazného navýšení platu. Gruzínský reprezentant měl souhlasit s prodloužením smlouvy do roku 2029 s ročním příjmem sedm milionů eur včetně bonusů.

23:22 – PŘESTUP – Obránce Chris Smalling je oficiálně novou posilou Al-Fayha FC, se kterým podepsal dvouletou smlouvu. Bývalý anglický reprezentant přestoupil do saúdskorabského klubu z AS Řím, kde měl smlouvu na poslední rok.

23:04 – SPEKULACE – Ajax brzy opustí Steven Bergwijn, jenž kývl na lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie. Nizozemský křídelník má za sebou zdravotní prohlídku v Al-Ittihadu, který za něj zaplatí 25 milionů eur (625 milionů korun).

22:47 – PODPIS SMLOUVY – Olympiakos oznámil příchod forvarda Williana, který byl bez angažmá po odchodu z Fulhamu. Bývalý brazilský reprezentant úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a podepsal roční smlouvu.

22:00 – PODPIS SMLOUVY – Sevilla si pojistila služby Loïca Badého. Žádaný francouzský obránce, který byl před uzavřením přestupového okna spojovaný se Stuttgartem nebo AS Řím, podepsal novou smlouvu do roku 2029. Součástí dohody je výstupní doložka ve výši 50 milionů eur (1,25 miliardy korun).

21:06 – PŘESTUP – Sporting získal Conrada Hardera z Nordsjaellandu, jemuž pošle 19 milionů eur (475 milionů korun) a navrch mu ponechal 20% podíl z případného dalšího prodeje. Teprve devatenáctiletý útočník může být náhradou za Viktora Gyökerese, který by mohl po sezoně vyrazit za novou výzvou.

20:41 – PŘESTUP – Záložník In-beom Hwang přestoupil z Crvene Zvezdy Bělehrad do Feyenoordu. Jihokorejský reprezentant v novém působišti podepsal smlouvu do roku 2028.

18:20 – PŘESTUP – Sparta s jistotou účasti v Lize mistrů posiluje defenzivní řady. Už pátou novou letní tváří letenského týmu se stal belgický stoper Elias Cobbaut, který se do Prahy stěhuje z italské Parmy. Na Apeninském poloostrově působil od roku 2021, uplynulou sezonu ale odehrál v mateřském Mechelenu. Na Spartě podepsal levonohý obránce dlouhodobou smlouvu. Více informací v článku.

16:56 – SPEKULACE – Fabrizio Romano hlásí, že Victor Osimhen se v létě přece jen bude stěhovat. Nigerijský forvard, který měl nakročeno do Saúdské Arábie a nakonec byl Neapolí vyškrtnut ze sestavy pro Serii A, by měl zamířit na roční hostování do Galatasaraye. Istanbulský celek by se tak postaral v závěru přestupového období o pořádnou bombu, neboť o služby Osimhena usilovaly ty vůbec nejslavnější světové značky. Více informací v článku.

16:35 – SPEKULACE – Jakub Jankto si možná vyzkouší angažmá v další zemi, po štacích v Itálii, Španělsku a Česku by měl zamířit na Slovensko. Alespoň o tom informuje fanouškovská stránka účastníka Ligy mistrů Slovanu Bratislava.

15:28 – SPEKULACE – Podle belgického novináře Sachy Tavolieriho je hotovo – obránce Elias Cobbaut je aktuálně v Praze, kde podstupuje zdravotní prohlídku před přestupem z Parmy do Sparty.

14:41 – PŘESTUP – PSV Eindhoven posílil Adamo Nagalo z Nordsjaellandu. Úřadující vítěz Eredivisie za 21letého obránce zaplatí sedm milionů eur.

13:02 – SPEKULACE – A zase Slavia. Sešívaní se podle informací serveru inFotbal.cz dohodli na podmínkách víceleté smlouvy s kamerunským obráncem Simionem Michezem. Dvaadvacetiletý bek belgického Beerschotu, jenž podepíše smlouvu do roku 2029, by měl Pražany vyjít až na tři miliony eur (asi 75 milionů korun).

13:00 – SPEKULACE – Ze Slavie by mohl na konci přestupového období odejít norský křídelník Conrad Wallem, o nějž se v minulosti zajímal třeba druholigový anglický Preston. Aktuálně má ofenzivní univerzál Pražanů blízko do Belgie, vršovický klub podle podle deníku Nieuwsblad jedná s Kortijkem. S informací přišel server inFotbal.cz.

12:56 – KONEC SPEKULACÍ – Leandro Trossard nezamíří z Arsenalu do Al Ittihadu. Gunners nabídku ve výši 35 milionů eur odmítli, protože křídelník zůstává důležitou součástí budoucích plánů. Saúdskoarabský klub proto obrátil pozornost na Galena z FC Porto.

11:23 – SPEKULACE – Al Ittihad ještě bude nakupovat a dalším hráčem na jeho seznamu je Leandro Trossard, londýnskému Arsenalu za belgického útočníka už měl nabídnout 35 milionů eur.

11:18 – SPEKULACE – Danilo Pereira nehraje roli v plánech PSG a schyluje se k jeho odchodu. Záložník by měl zamířit do Saúdské Arábie, v pokročilé fázi jsou jednání o transferu do Al Ittihadu.

11:04 – SPEKULACE – Marcos Leonardo se v pondělí podrobí zdravotní prohlídce. Brazilský útočník přestupuje z Benfiky do saúdskoarabského Al Hilalu, kluby se minulý týden dohodly na odstupném 40 milionů eur.

10:29 – KONEC SPEKULACÍ – Feyenoord neposílí Mads Bidstrup ze Salcburku. Nizozemský celek neakceptuje požadovanou cenu za 23letého záložníka.

09:16 – KONEC SPEKULACÍ – "Zůstává u nás," odpověděl jasně ředitel Bayernu Max Eberl na otázku ohledně Kingsleyho Comana. Francouzský křídelník byl v posledních týdnech spojován s odchodem do Arábie, kde se o jeho služby zajímal Al Hilal. Bavorský velkoklub měl sice přijmout nabídku z Blízkého východu, Coman se ale rozhodl pro setrvání v Německu.

09:15 – PŘESTUP – Marco D'Alessandro loni hostoval v Pise a z Monzy odchází rovněž nyní – křídelník přestoupil do druholigového italského Catanzara.

08:18 – SPEKULACE – Co bude s Thomasem Müllerem? "Uvidíme, co se stane. Jen tělo stárne. Bojuju proti tomu. Není to o mně ani o délce trvání smlouvy. Všechno je jednoduché. Jen se snažím ukázat trenérovi, že jsem také možností pro základní sestavu," řekl zkušený forvard Bayernu Mnichov.

06:42 – SPEKULACE – Opravdu rušno bude během pondělí na obou nejznámějších pražských fotbalových adresách. Zatímco Sparta chystá před boji v Lize mistrů představit posilu do defenzivy v podobě belgického obránce Eliase Cobbauta z Parmy, konkurenční Slavia má na dosah příchod kamerunského wingbacka Simiona Micheze z belgického Beerschotu. Sešívaní navíc usilují i o návrat Ondřeje Lingra z Feyenoordu. "On svoji situaci řeší – a tady má vždycky dveře otevřené. A nemůže tomu být nikdy jinak. Uvidíme, jak to dopadne. Všechny přestupy řeší kluci, vedení klubu. Nemám teď nové informace," uvedl v neděli kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

Simion Michez v minulosti působil také v Anderlechtu. Livesport

06:37 – SPEKULACE – Ve Slavii to nevyšlo, Mohammed Ihattaren však příliš dlouho smutnit nemusí. Někdejší obrovský talent nizozemského fotbalu, jenž na konci března rozvázal spolupráci s vršovickým klubem, totiž dostatne další šanci na restart, tentokrát se ho pokusí probudit AZ Alkmaar. S informací na sociální síti X přispěchal účet věnující se marockému fotbalu, s nímž má díky rodičům bývalý forvard PSV či Juventusu velkou spojitost.

1. ZÁŘÍ

18:08 – SPEKULACE – Fotbalisté Slavie přece jen nejspíš získají pravého beka Simiona Micheze. Podle informací deníku Sport obránce belgického Beerschotu sleduje nedělní domácí duel sešívaných proti Pardubicím a v pondělí by měl s pražským klubem podepsat smlouvu. Slavia chce obránce angažovat z logických důvodů. David Douděra (26) z rodinných důvodů nebude schopen absolvovat část podzimních zápasů, především pak evropské výjezdy. A druhý pravý bek Lukáš Masopust je mimo hru kvůli svalovému zranění. Pražané navíc nadále jednají i o návratu Ondřeje Lingra z Feyenoordu. Více informací najdete v článku.

16:45 – SPEKULACE – Memphis Depay v létě rozvázal kontrakt v Atlétiku Madrid a od té doby si hledá nového zaměstnavatele. Nizozemský útočník by mohl pokračovat ve španělské lize, zájem o něho má Sevilla.

16:00 – SPEKULACE – Ve většině Evropy je trh uzavřen, Sevilla by přesto mohla přijít o jednoho hráče. Terčem spekulací je Lucas Ocampos, argentinského křídelníka chce Monterrey a mexický klub nabízí přes sedm milionů eur.

Statistiky hráče. Livesport

15:30 – ODCHOD – Omar Rekik se nedočká prvního startu za áčko Arsenalu, 22letý obránce se v Londýně neprosadil a po několika hostováních s ním vedení nyní rozvázalo spolupráci.

14:45 – SPEKULACE – Feyenoord je v kontaktu se zástupci Crvene Zvezdy a obě strany dnes budou jednat o jednom přestupu. V hledáčku rotterdamského celku je In-Beom Hwang, srbský klub si korejského záložníka cení na sedm milionů eur.

13:15 – HOSTOVÁNÍ – Brankář Matt Turner se na sezonní hostování připojí k londýnskému Crystal Palace. Třicetiletý gólman tak po jedné sezoně opouští Nottingham Forest a rozšiří americkou kolonii u Eagles, kde už od roku 2022 působí krajan Chris Richards.

12:29 – SPEKULACE – Podle belgického novináře Davida van den Broecka je Sparta blízko k podpisu další velké zahraniční posily. Obránce Elias Cobbaut je údajně na cestě k tomu, aby si zahrál Ligu mistrů. Šestadvacetiletý hráč prošel akademií KV Mechelenu a následně strávil tři sezony v Anderlechtu, momentálně však působí v italské Parmě, kde pro tento rok pravděpodobně nenajde uplatnění.

11:47 – PŘESTUP – O jedničku mezi tyčemi přišel bulharský klub Levski Sofia. Z bulharského klubu odchází Plamen Andreev, brankář přestoupil za 1,2 milionu eur do Feyenoordu.

10:30 – HOSTOVÁNÍ – Leander Dendoncker nebude čekat na šance v Aston Ville. Belgický záložník na jaře hostoval v Neapoli a nyní se prozatím dočasně vrací do domovského Anderlechtu, ten si zajistil i opci na přestup.

10:17 – SPEKULACE – Chris Smalling opouští evropský fotbal a míří na Blízký východ! Anglický stoper odchází z AS Řím a podle italského novináře Fabrizia Romana se připojí do Al Fahya FC. Čtyřiatřicetiletý obránce podepsal smlouvu do roku 2026, zdravotní prohlídku podstoupí v hlavním městě Itálie v pondělí. Římané si jako náhradu vyhlédli Maria Hermosa, který je aktuálně volným hráčem a mezi oběma stranami probíhají jednání.

08:56 – SETRVÁNÍ V TÝMU – Jméno Harryho Maguireho bylo v letošním přestupovém období častokrát skloňované s možným odchodem z Manchesteru United. Erik ten Hag se vyjádřil, proč jedenatřicetiletý hráč Rudé ďábly neopustil. "Potřebujeme široký kádr. Harry bude mít tuto sezonu velmi důležitou roli, jsem velmi rád, že je zpátky v reprezentaci Anglie," uvedl nizozemský kouč.

07:51 – KONEC SMLOUVY – Samuel Kalu už nebude nadále oblékat dres Watfordu. Sedmadvacetiletý nigerijský křídelník se s klubem domluvil na předčasném ukončení smlouvy.

07:30 – SPEKULACE – Mario Hermoso je po odchodu z Atlétika Madrid volným hráčem a zájem o jeho služby nově má AS Řím. Italský klub měl původně posílit jiný obránce Tiago Djaló z Juventusu, Portugalec ale neprošel zdravotní prohlídkou.

07:15 – HOSTOVÁNÍ – Flavius Daniliuc si znovu zahraje italskou nejvyšší soutěž. Rakouský obránce odešel ze Salernitany na hostování do Hellasu Verona, součástí dohody je opce na přestup.

31. SRPNA

20:40 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Jadon Sancho je oficiálně hostem v Chelsea. Křídelník přišel z Manchesteru United, londýnský klub bude příští léto stát 20 milionů liber, přičemž dalších pět může ještě zaplatit na bonusech.

20:01 – PŘESTUP – Soupeř pražské Slavie z předkol Ligy mistrů Union Saint-Gilloise přivedl z chorvatské Rijeky Franja Ivanoviče. Za 20letého reprezentanta Chorvatska zaplatil čtyři miliony eur.

19:35 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Marcos Leonardo po necelém roce opustí portugalskou Benfiku. Jeho služby si za 40 milionů eur podle Fabrizia Romana zajistil Al Hilal. Jednadvacetiletého brazilského forvarda čeká ještě zdravotní prohlídka, poté podepíše smlouvu s roční mzdou pět milionů eur.

19:16 – SPEKULACE – Nizozemský web 1908.nl specializující se na Feyenoord informuje, že Slavia Praha vstoupila do hry o ofenzivního záložníka Ondřeje Lingra. Rotterdamský klub je údajně ochotný 25letého hráče uvolnit na přestup, transferové podmínky spolu ale ještě celky neprojednávaly. Lingr do nizozemského velkoklubu odešel ze Slavie před minulou sezonou, nikdy se ale neprobojoval do pozice stabilního hráče základní jedenáctky. Po odchodu Arneho Slota přišel i o místo žolíka.

18:58 – PŘESTUP – Po dvou sezonách opouští Mohamed Belloumi portugalské Farense. Na přestup jej získal účastník anglického Championship Hull, jenž za dvaadvacetiletého křídelníka zaplatí 5,5 milionů eur.

18:24 – PŘESTUP – Drahou posilu do středu pole získal v posledních momentech Celtic, Rangers ovšem nechtěli zůstat pozadu, a tak zalovili v Itálii. Z druholigového Sassuola přivedli ofenzivně laděného záložníka Nedima Bajramiho.

17:58 – HOSTOVÁNÍ – Marcus Harness pomohl Ipswichi k postupu do Premier League, anglickou nejvyšší soutěž si ale nezahraje - irský záložník odešel hostovat do druholigového Derby.

17:36 – PŘESTUP – Alexisu Claude-Mauriceovi ve Francii pšenka příliš nekvetla, štěstí proto zkusí v Německu. Nice šestadvacetiletého záložníka uvolnilo do Augsburgu bez finanční kompenzace.

17:23 – HOSTOVÁNÍ – Marocký záložník Sofyan Amrabat byl oznámen jako nová posila Fenerbahce. Osmadvacetiletý středopolař tak bude po neúspěšné sezoně v Manchesteru United hrát pod vedením Josého Mourinha. Podle všeho by se mělo jednat o roční hostování.

17:11 – PŘESTUP – Teprve šestnáctiletý obránce Alvin Ayman se dočkal přestupu z Wolves. Velký anglický talent zamířil do Liverpoolu, opačným směrem míří 2 miliony liber. Mládežnický reprezentant podepsal s Reds smlouvu na pět let.

17:00 – HOSTOVÁNÍ – Kabinu West Hamu opustil Kurt Zouma. Francouzský obránce bude letos působit v Saúdské Arábii, na hostování ho získal Al Orobah.

16:40 – PŘESTUP – Drahou posilu do středu pole Arneho Engelse získal v posledních momentech přestupové období Celtic, Rangers ovšem nechtěli zůstat pozadu, a tak zalovili v Itálii. Z druholigového Sassuola přivedli ofenzivně laděného záložníka Nedima Bajramiho.

16:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Stuttgart během léta přišel o několik důležitých hráčů, Maximilian Mittelstädt ale bude v kabině pokračovat – obránce prodloužil kontrakt do června 2028.

14:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Willy Gnonto stráví i další část kariéry v Leedsu United, druholigový anglický klub s útočníkem prodloužil smlouvu do června 2028.

13:20 – HOSTOVÁNÍ – Arthur Atta dostal šanci zahrát si italskou ligu. 21letý záložník bude letos hrát za Udinese, které fotbalistu získalo na hostování z FC Metz.

11:50 – PŘESTUP – Bundesligový Hoffenheim získal krátce před uzávěrkou přestupů Brazilce Arthura Chavese, jenž hraje stejně jako nedávná posila z Plzně Robin Hranáč ve středu obrany. Třiadvacetiletý fotbalista přestoupil z druholigového portugalského týmu Académico Viseu, o délce smlouvy Hoffenheim neinformoval.

11:20 – HOSTOVÁNÍ – Francouzský tým Stade Brest, jenž bude jedním ze soupeřů pražské Sparty v Lize mistrů, posílil švýcarský fotbalista Edimilson Fernandes. Osmadvacetiletý obránce či defenzivní záložník odešel do třetího mužstva uplynulé sezony francouzské ligy na hostování z Mohuče, protože chtěl více herní praxe.

10:30 – PŘESTUP – Na své poměry drahou posilu získal do svých řad Celtic. Z Augsburgu přivedl středopolaře Arneho Engelse, za kterého do německého klubu poslal 11 milionů eur.

10:05 – HOSTOVÁNÍ – West Ham se v posledním přestupovém dnu hráčů především zbavoval, jednu zvučnou posilu přesto dotáhl, byť na hostování. Z Paříže si vypůjčil španělského středopolaře Carlose Solera.

09:40 – HOSTOVÁNÍ – O Armanda Broju výrazně usiloval především Ipswich, nakonec ale zamíří do jiného anglického klubu. Albánského útočníka Chelsea na rok poslala do Evertonu.

09:05 – PŘESTUP – Vedení Viktorie Plzeň dokázalo velmi rychle zareagovat na odchod Robina Hranáče do Hoffenheimu a z Partizanu Bělehrad přivedla Svetozara Markoviče, který v srbském klubu zastával roli kapitána. Markovič se s klubem dohodl na tříleté smlouvě. Více informací najdete v článku.

Statistiky Markoviče v Partizanu. Livesport

08:25 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Přestože se Chelsea kvůli nadbytečnosti zbavila Raheema Sterlinga, do klubu stejně přivedla jiného křídelníka – Jadona Sancha z Manchesteru United. Anglický reprezentant bude londýnský klub stát 20 milionů liber, přičemž dalších pět může ještě zaplatit na bonusech.

Poznámka Jana Morávka: "Za mě další nepochopitelný tah Chelsea. Místo toho, aby se zaměřili na nějaké defenzivní hráče, tak přivedou dalšího křídelníka. Přitom už teď tam mají obrovskou konkurenci v podobě Neta, Félixe, Maduekeho, Nkukua, Mudryka, Palmera apod. Sancho byl skvělý při své první štaci v Dortmundu, následné angažmá v Manchesteru United už pro něj ale bylo složité. Poslední sezona v Dortmundu nebyla úplně špatná, ale už to nebyl ten Sancho z dřívějších let."

08:00 – PŘESTUP – Očekávaný přestup Jana Kuchty ze Sparty do Midtjyllandu byl oficiálně dokončen. Produktivní útočník na Letné hrál od léta 2022 a během svého působení výrazně přispěl ke dvěma mistrovským titulům, jednou slavil i triumf v MOL Cupu. S dánským klubem měl Kuchta podepsat čtyřletý kontrakt. Více informací najdete v článku.

Poznámka Jana Morávka: "Vzhledem ke konkurenci a příchodu Albiona Rrahmaniho se to nejspíš dalo očekávat, bylo vidět, že s dalšími novými hráči jeho pozice slábla. Pro Kuchtu to bude svým způsobem vysvobození, Midtjylland je zajímavá destinace i pro život, navíc se tam potká s Adamem Gabrielem. Dobrý přestup pro něj i pro Spartu."

Jan Kuchta a jeho statistiky ve Spartě. Livesport

07:25 – HOSTOVÁNÍ – Jedno velké jméno na poslední chvíli ulovil i Arsenal, který se s Chelsea dohodl na ročním hostování Raheema Sterlinga. Devětadvacetiletý křídelník byl pro Blues přebytečný, ve smlouvě však není opce na trvalý přestup, takže se rychlonohý hráč po sezoně vrátí na Stamford Bridge. Anglický reprezentant v Premier League odehrál 379 zápasů, nastřílel 123 branek a na dalších 63 přihrál.

Sterling a jeho statistiky v Chelsea. Livesport / Profimedia

07:20 – PŘESTUP – Arsenal nakonec dotáhl do zdárného konce odchod Eddieho Nketiaha. Od Crystal Palace by za pětadvacetiletého útočníka měl obdržet částku okolo 30 milionů liber.

0:35 – PŘESTUP – Giovani Lo Celso ukončil své působení v Tottenhamu a vrátil se tam, odkud do Londýna přišel. Argentinský záložník za 4 miliony eur přestoupil do španělského Realu Betis.

0:34 – HOSTOVÁNÍ – V samém závěru přestupového okna pustil West Ham na hostování dvojici hráčů. V rámci Premier League se stěhuje James Ward-Prowse, jenž bude oblékat dres Nottinghamu, Nayef Aguerd míří do Realu Sociedad.

0:29 – PŘESTUP – Zdá se, že přestup Ivana Toneyho z Brentfordu do Al Ahlí je u konce. Sky Sports informoval, že dohoda je potvrzena.

0:25 – HOSTOVÁNÍ – Sébastien Haller nehrál výraznější roli v plánech Borussie Dortmund a příští sezonu tak stráví ve Španělsku. Na roční hostování získal reprezentanta Pobřeží slonoviny Leganés.

0:12 – PŘESTUP – Auston Trusty po sestupu opouští barvy Sheffieldu, namísto toho si zahraje Ligu mistrů. V Celticu podepsal americký reprezentant pětiletý kontrakt.

Hráčovy poslední sezony. Livesport

30. SRPNA

23:58 – PŘESTUP – Na dvaadvacet milionů eur vyšel Wolverhampton příchod brazilského středopolaře Andrého. Tuto částku za třiadvacetiletého hráče obdrželo jeho mateřské Fluminense.

23:47 – PŘESTUP – Arnaut Danjuma se sice ve Villarrealu usmířil s kabinou a v úvodu sezony pravidelně nastupoval, nakonec ale přeci jen Žlutou ponorku opustil. Smutnit přesto nemusí, za Gironu si může zahrát i Ligu mistrů.

23:43 – HOSTOVÁNÍ – Lyon oznámil, že si z Galatasaraye na sezonu vypůjčil reprezentanta Pobřeží slonoviny Wilfrieda Zahu.

23:31 – PŘESTUP – Neapol oznámila přestup Billyho Gilmoura z Brightonu. Zdálo se, že dohoda ztroskotala, jenže klub Premier League na žádost hráče přestup povolil.

23:21 – HOSTOVÁNÍ – Mladý hráč Liverpoolu Ben Doak se připojí k A-týmu Middlesbrough na sezonní hostování. Teprve 18letý křídelník přitahoval zájem i dalších účastníků Championship, mezi neúspěšnými zájemci byl například Hull.

23:12 – SPEKULACE – Útočník Neapole Victor Osimhen podle Sky Sports z klubu neodchází. Jedním z mužů, kteří se zřejmě připojí k Chelsea, je však Jadon Sancho z Manchesteru United, přičemž kolují zprávy, že mezi kluby byla dohodnuta smlouva o zapůjčení se závazkem odkoupení.

Poznámka Jana Morávka: "Za mě další nepochopitelný tah Chelsea. Místo toho, aby se zaměřili na nějaké defenzivní hráče, tak přivedou dalšího křídelníka. Přitom už teď tam mají obrovskou konkurenci v podobě Neta, Félixe, Maduekeho, Nkukua, Mudryka, Palmera apod. Sancho byl skvělý při své první štaci v Dortmundu, následné angažmá v Manchesteru United už pro něj ale bylo složité. Poslední sezona v Dortmundu nebyla úplně špatná, ale už to nebyl ten Sancho z dřívějších let."

22:50 – HOSTOVÁNÍ – Velké rušno v závěrečných hodinách přestupového okna panovalo na trase AS Řím – AC Milán. Vlci na sever Itálie zapůjčili útočníka Tammyho Abrahama, do hlavního města naopak pro tuto sezonu míří Alexis Saelemaekers.

22:48 – PŘESTUP – Manchester United znovu po dvou letech přivádí velkou posilu na post defenzivního záložníka. Po pouhém roce v Paříži se na Old Trafford stěhuje Manuel Ugarte, Rudí ďáblové za uruguayského záložníka zaplatí až 50 milionů liber.

22:20 – HOSTOVÁNÍ – Robin Gosens se vrací do italské ligy a letos bude oblékat dres Fiorentiny. Ta obránce získala na hostování z Unionu Berlín, součástí je povinná opce na přestup za 7,5 milionu eur.

22:07 – PODPIS – Mahmoud Dahoud bude i v nadcházející sezoně nastupovat v německé Bundeslize. Coby volného hráče jej z Brightonu přivedl Eintracht Frankfurt.

21:47 – PŘESTUP – Lutsharel Geertruida po dvanácti letech opouští Feyenoord a vůbec poprvé se stěhuje pryč z Rotterdamu. Nizozemský reprezentační obránce si zahraje Bundesligu v barvách RB Lipska.

21:26 – SPEKULACE – V rámci Londýna se může stěhovat Raheem Sterling. Chelsea o anglického křídelníka nestojí, azyl by tak mohl najít v Arsenalu, jenž aktuálně řeší podmínky možného hostování.

21:08 – PŘESTUP – Podle očekávání Scott McTominay opouští Manchester United. Odchovanec Rudých ďáblů si vyzkouší Serii A, získala jej totiž Neapol. Ta by za skotského reprezentanta měla zaplatit částku přesahující třicet milionů eur. Více informací v článku.

20:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Novou smlouvu s ostravským Baníkem podepsal 19letý mladík Patrik Měkota. Nadaný obránce bude ve Slezsku působit minimálně do konce sezony 2025/26.

19:50 – HOSTOVÁNÍ – Andrej Ilič by měl letos střílet branky za Union Berlín, německý klub srbského útočníka získal na hostování z Lille.

Hráčovy předchozí sezony. Livesport

19:25 – HOSTOVÁNÍ – Nicoló Casale si letos zahraje Ligu mistrů, obránce Lazia si na hostování vypůjčila Boloňa. A není sám. Gianluca Gaetano bude zase hostovat v Cagliari z Neapole.

18:45 – PŘESTUP – Rekordní prodej hlásí Kodaň, které se podařilo za 20 milionů eur zhodnotit Orriho Óskarssona. Dvacetiletý útočník, jenž reprezentuje Island a v letošní sezoně v šesti zápasech nastřílel pět gólů, bude nově oblékat dres Realu Sociedad.

Poznámka Jakuba Dvořáka: "Výborný přestup pro obě strany. Pro Kodaň se jedná o rekordní prodej, Real Sociedad získá velký talent. Klub klasického hroťáka potřeboval. V minulosti tuto úlohu zastávali Alexander Isak a Alexander Sörloth. Myslím, že Oskarsson na ně může navázat. Ve spojení s Oyarzabalem a Kubem vytvoří silné trio. Zajímavé je, že tento přestup souvisel i s Janem Kuchtou. Kodaň měla českého forvarda na seznamu, kdyby Oskarsson odešel. Zdá se, že Midtjylland byl rychlejší."

17:55 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Wolfsburg přivádí posilu do obrany. Z Kodaně přichází na hostování s opcí Denis Vavro. Osmadvacetiletý Slovák v klubu nahradí Maxence Lacroixe, jenž míří do Crystal Palace.

Poznámka Jana Morávka: "Denis Vavro by měl zacelit díru po Lacroixovi, jenž odchází do Crystale Palace. Ve Wolfsburgu tak zřejmě vytvoří stoperské duo se Sebastiaanem Bornauwem. Určitě je to pro něj velký kariérní posun a zároveň také obrovská výzva."

16:44 – HOSTOVÁNÍ – Chelsea se nadále činí v odchodech. Kolonie hráčů zapůjčených či prodaných do Štrasburku, jenž má stejného majitele jako Blues, rozrostla o Djordjeho Petroviče. Mladý srbský gólman odešel na roční hostování, předtím podepsal prodloužení smlouvy s vylepšenými podmínkami.

16:23 – PŘESTUP – Další z kola ven, Chelsea prodala Deivida Washingtona do sesterského Štrasburku. Stále teprve 19letého útočníka koupili Blues loni za 16 milionů eur, francouzský celek za Brazilce zaplatí o 5 milionů více. Londýňané tak vydělali na hráčovi, který za A-tým odehrál celkem 25 minut.

16:15 – HOSTOVÁNÍ – Arsenal získal náhradu na post brankáře. Neto bude zapůjčen z Bournemouthu, snaha o trvalý podpis 35letého Brazilce totiž nebyla úspěšná. Gunners tak hbitě reagovali na odchod Aarona Ramsdalea do Southamptonu.

15:57 – KONEC SPEKULACÍ – Český brankář Vítězslav Jaroš setrvá v Liverpoolu. Loni hostoval 23letý gólman v Rakousku, kde hrál za Sturm Graz, jemuž pomohl k zisku titulu po dlouhých 13 letech. Server infotbal.cz přišel s informací, že Reds chtějí využít mladíka jako třetí možnost mezi tři tyče.

15:40 – JEDNÁNÍ – Chelsea předložila vylepšenou nabídku Victoru Osimhenovi. Jedná se o druhý návrh finančního ohodnocení pro Nigerijce, Blues se stále snaží držet nově nastavené sensibilní platové struktury. Nabídku Neapoli předloží Londýňané až poté, co získají souhlas od hráče.

15:22 – KONEC JEDNÁNÍ – Marc Guéhi zůstane v Crystal Palace. O reprezentanta Anglie usiloval Newcastle, ani s nabídkou blížící se 80 milionům eur ale neuspěl. Přišla totiž moc pozdě, Straky předtím strávili několik týdnů podhodnocováním stopera. V jeho přestup doufala i Chelsea, které náleží 20 % z prodeje produktu její akademie. „Mohu potvrdit, že zůstane. Nikdy o tom nebylo pochyb. Gratuluji klubu a majitelům, že se nikdy nevzdali,“ řekl kouč Orlů Oliver Glasner.

15:06 – HOSTOVÁNÍ – Kolega Tomáše Součka ze středu pole, James Ward-Prowse, odejde na hostování do Nottinghamu. Kmenový hráč West Hamu si loni v lize připsal sedm gólů a sedm asistencí, anglický záložník je specialistou na standardní situace.

14:52 – PŘESTUP – Brankář Aaron Ramsdale se pokusí pomoci se záchranou v Premier League nováčkovi ze Southamptonu. Ten anglického gólmana získal na přestup a podepsal s ním čtyřletou smlouvu. Gunners by mohli i s bonusy vydělat až 30 milionů eur, více informací naleznete v článku.

14:30 – JEDNÁNÍ – Jadon Sancho má zájem o přesun z Manchesteru United do Chelsea. Londýňanům od dětství fandí, navíc zná z akademie Manchesteru City další tři hráče Blues i jejich manažera Enza Marescu. Jednání mezi kluby probíhají, naopak zájem Juventusu vychladl. Dá se také čekat, že Blues se pokusí do dohody zařadit některého z nechtěných hráčů.

14:10 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Buď jeden, nebo druhý. Ivan Toney již podstupuje zdravotní prohlídku pro případný přestup do Al Ahli, 47 milionů eur má obdržet Brentford. Tým z blízkého východu ale zároveň prioritizuje Victora Osimhena. Vzhledem k tomu, že oba hráči jsou spojováni i s Chelsea, může dojít k situaci, kdy každý celek uzme jednoho z útočníků.

14:00 – JEDNÁNÍ – Hektická přestupová sága Victora Osimhena se dnes dočká rozuzlení. V boji o Nigerijce zústala Chelsea a Al Ahli. Saúdskoarabský celek nemá problém vyhovět klubu i hráči s veškerými finančními požadavky. Neapol kývla na nabídku 80 milionů eur včetně bonusů, útočník by pak v rámci čtyřleté smlouvy obdržel 30 milionů eur ročně. Čeká ovšem na Londýňany, ke kterým by raději. Blues předložili méně výdělečný návrh, jednání nadále pokračují.

12:30 – HOSTOVÁNÍ – Carlos Soler míří do Anglie. West Ham získal z PSG sedmadvacetiletého záložníka na hostování s opcí na přestup.

12:10 – PŘESTUP – Brankář Sam Johnstone opustil Crystal Palace. V Premier League bude nově chytat za Wolves, ten za brankáře zaplatil 12 milionů eur.

12:05 – JEDNÁNÍ – AS Řím posiluje založní řady. Z německého Monchengladbachu přijde Manu Kone. Za třiadvacetiletého Francouze Vlci zaplatí údajně 23 milionů eur.

Poznámka Jana Morávka: "Další skvělý přestup, pamatuji si ještě, jak jsem proti němu hrával... Tehdy šel do Gladbachu za 9 milionů eur z Toulouse a teď odchází za podstatně větší částku. Ranec pro německý klub. Po Dovbykovi, Enzo Le Féem a Soulém další výborný přestup pro AS Řím."

11:45 – SPEKULACE – Se Spartou vyhrál dva mistrovské tituly, ale Ligu mistrů si v jejím dresu pravděpodobně Jan Kuchta nezahraje. Podle informací danského webu Bold by se měl stát novou posilou Midtjyllandu. Více informací najdete v článku.

Jan Kuchta a jeho statistiky ve Spartě. Livesport

10:50 – HOSTOVÁNÍ – Villarreal pokračuje v posilování a další novou tváří v jeho kabině se stane Juan Bernat. Obránce přijde na hostování z PSG, dnes ho čeká zdravotní prohlídka.

10:00 – PODPIS – Stoper Louis Lurvink se v těchto dnech stal další posilou FK Pardubice. Na východ Čech přichází vyztužit obranu ze švýcarského druholigového Schaffhausenu. S klubem podepsal víceletý kontrakt.

09:55 – SPEKULACE – Aaron Ramsdale přestoupí z Arsenalu do Southamptonu a v londýnském klubu ho nahradí Neto, brankář přijde na hostování z Bournemouthu.

09:20 – PŘESTUP – Už jen lékařská prohlídka dělí Mohameda Simakana od přestupu do Al Nassru. Francouzský stoper, jenž za Lipsko nastupoval v posledních třech sezonách, by měl se saúdskoarabským klubem podepsat pětiletý kontrakt.

Poznámka Jana Morávka: "Myslím si, že je to pro Lipsko vynikající obchod. Simakana prodají za velké peníze (cca 43 milionů eur) a zároveň za něj mají připravenou náhradu v podobě Lutsharela Geertruidy, jenž by měl brzy dorazit z Feyenoordu za cca 25 milionů eur, což znamená, že z toho bude Lipsko ještě profitovat. Red Bull navíc může nahradit Simakana i ze svých zdrojů – v týmu jsou Lukas Klostermann a Benjamin Henrichs. Co se týče příchodu Geertruidy, tak je to zároveň velké oslabení soupeře Sparty v Lize mistrů."

Pohled Jana Morávka na přestup Simakana. Livesport

06:30 – HOSTOVÁNÍ – Soumaila Coulibaly, dvacetiletý francouzský stoper s kořeny z Mali, se vrací do své rodné země. Odchovanec z PSG, který před pár lety odešel do Dortmundu, působil v uplynulé sezóně formou hostování v belgických Antverpách, teď na výpůjčku zamířil do Brestu, s nímž se představí v Lize mistrů. Bretaňský celek představil novou posilu během čtvrtečního odpoledne.

06:25 – HOSTOVÁNÍ – Valencia získala posilu do obrany. Na roční hostování s možností opce na trvalý nákup získala sedmadvacetiletého belgického stopera Maximiliana Caufrieza. Ten loni v létě přestoupil ze Spartaku Moskva do francouzského Clermontu, s ním přitom prožil pád do Ligue 2.

06:15 – HOSTOVÁNÍ – Zkušený jednatřicetiletý obránce Mattia De Sciglio se rozhodl pro dočasnou změnu angažmá. Jeho hostování na svém webu potvrdilo Empoli. Během uplynulé sezony odehrál italský pravý bek jen jeden zápas, v Juventusu mu mimochodem končí smlouva v červnu následujícího roku.

29. SRPNA

17:25 – PODPIS SMLOUVY – Belgický kouč Tom Saintfiet získal už ve dvanácté zemi angažmá u reprezentačního týmu. Jedenapadesátiletý světoběžník tentokrát povede národní výběr Mali a na africkém kontinentu to bude už jeho sedmá štace. Jeho příchod dnes oznámil národní svaz západoafrické země, a to ve stejný den, kdy Saintfiet rezignoval na post kouče Filipín.

17:18 – SPEKULACE – Italský novinář Fabrizio Romano potvrdil, že vyjednávání mezi Chelsea a Ipswichem ohledně hostování Armanda Brojy selhaly. Albánský útočník nefiguruje v budoucích plánech Londýňanů a hledá pro tuto sezonu nového zaměstnavatele, nováček Premier League však tento transfer nedotáhnul.

16:53 – SPEKULACE – AS Řím nezastavuje ve zběsilém posilování, kromě Dovbyka, Soulého, Angeliňa a Abdulhamida by do italského hlavního města mohl zamířit i Arnaut Danjuma. Tentokrát by se však podle všeho mělo jednat pouze o roční hostování, jelikož Villareal nechce nizozemského útočníka pouštět natrvalo.

16:20 – PŘESTUP – Hvězdnou posilu představila i Neapol, která se celé léto snažila podepsat Romela Lukaka. Belgický kanonýr nakonec novou výzvu přijal v budoucích třech sezonách bude hájit azurové barvy. Chelsea za tento transfer dostane 30 milionů eur (626 milionů korun). Více informací najdete v článku.

16:14 – PŘESTUP – Wout Weghorst byl oficiálně potvrzen jako nová posila Ajaxu Amsterdam. Holandský reprezentant podepsal smlouvu na dva roky, kolik za tento přestup vyinkasuje Burnley zatím ještě nebylo odhaleno.

16:05 – SPEKULACE – Barcelona zvažuje možný podpis Adriena Rabiota, který je po konci smlouvy v Juventusu aktuálně volným hráčem. Katalánský tým se narychlo snaží najít náhradu za zraněného Marca Bernala, který si v úterním ligovém zápase přetrhl přední zkřížený vaz a mimo hru bude minimálně devět měsíců.

15:53 – ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY – Devětadvacetiletý nizozemský obránce Rick Karsdorp v roce 2017 přestoupil z Feyenoordu do AS Řím, po sedmi letech každopádně tohle spojení končí. Italský celek na svém webu oznámil, že se s hráčem dohodl na rozvázání spolupráce. Důvod zatím nebyl odhalen, spekuluje se však o tom, že to bylo kvůli neprofesionálnímu přístupu.

15:41 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lukáš Provod si svými výkony zajistil v pražské Slavii novou smlouvu. Sedmadvacetiletý záložník se klubu z Edenu upsal až do roku 2029.

15:33 – SPEKULACE – Stále není jasné, kam zamíří španělský stoper Sergio Ramos. Osmatřicetiletému hráči vypršela na konci června smlouva v Seville a od té doby je volným hráčem. Mluví se však o tom, že má čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů namířeno na Blízký východ, konkrétně do Al Orobahu.

15:09 – PŘESTUP – Liverpool oficiálně oznámil příchod Federica Chiesy z Juventusu. Reds za italského křídelníka zaplatí Staré dámě 13 milionů eur (325 milionů korun), šestadvacetiletý hráč se na Anfieldu upsal do roku 2028.

14:59 – SPEKULACE – Uchenna Aririerisim naskočil v nejvyšší soutěži za Baník Ostrava pouze do pěti zápasů, nigerijský obránce na sebe upozornil tolik, že už si ho do svého hledáčku přidalo francouzské Le Havre.

14:49 – PŘESTUP – Trabzonspor oficiálně potvrdil příchod Muhammeda Chama z Clermontu, jenž byl spojován rovněž s pražskou Slavií. Třiadvacetiletý hráč s tureckým klubem podepsal čtyřletou smlouvu s opcí, francouzský celek za prodej ofenzivního záložníka vyinkasuje 4 miliony eur (100 milionů korun).

14:38 – SPEKULACE – Manchesteru United se podařilo ulovit velký talent z Mali, jedná se o osmnáctiletého záložníka Sékoua Koného. Ten na sebe dost upozornil na mistrovství světa do 17 let, kde byl klíčovým článkem brozového úspěchu své země. Středopolař, připomínající vzhledem a hrou Paula Pogbu, momentálně podstupuje zdravotní prohlídku v tréninkovém centru Rudých ďáblů.

14:29 – SPEKULACE – Reprezentační záložník Antonín Barák pravděpodobně na závěr přestupového okna opustí Fiorentinu. Informoval o tom na sociální síti X novinář Nicolo Schira. Jednání o možném odchodu potvrdil i trenér Raffaele Palladino.

14:05 – SPEKULACE – Aaron Ramsdale by měl být v nejbližších hodinách představen jako nová posila Southamptonu. Šestadvacetiletý brankář je momentálně v Arsenalu brankář číslo dva, když pouze kryje záda španělskému spoluhráči Davidu Rayovi. Svatí získají reprezentačního gólmana na čtyři roky, Kanonýři za tento prodej vyinkasují maximálně 25 milionů liber (743 milionů korun).

13:43 – KONEC REPREZENTAČNÍ KARIÉRY – Svou reprezentační kariéru dnes ukončil i krajní obránce Kieran Trippier. Třiatřicetiletý hráč debutoval v dresu Anglie v roce 2017 v přátelském utkání proti Francie, od té doby stihl nasbírat 54 startů, ve kterých si připsal jeden gól a pět asistencí.

13:35 – PODPIS SMLOUVY – Maxime Lopez se po více než 4 letech vrací do své rodné země. Francouzský záložník strávil poslední roky své kariéry v italském Sassuolu, kde mu však letos v létě vypršela smlouva. Šestadvacetiletý středopolař podepsal tříletý kontrakt v hlavním městě, kde se bude snažit postoupit s Paris FC zpátky do Ligue 1.

13:11 – KONEC REPREZENTAČNÍ KARIÉRY – Jesús Navas ve čtvrtek oznámil konec reprezentační kariéry. Osmatřicetiletý Španěl se tak s národním týmem rozloučí po skoro 15 letech, když debutoval v roce 2009 v přátelském utkání proti Argentině. Za Španělsko naskočil do 56 zápasů, ve kterých vsítil pět gólů a přidal 11 asistencí, s reprezentací se navíc nemohl rozloučit lépe, jelikož svoje poslední vystoupení na této úrovni zaznamenal letos v létě při vítězství své země na Euru.

12:54 – SPEKULACE – Bylo jasné, že Neal Maupay v letošním přestupovém období opustí Everton. O útočníka projevil zájem Brentford, osmadvacetiletý hráč ovšem upřednostnil nabídku z rodné Francie a v nejbližších hodinách by měl být oznámen jako nová posila Olympique Marseille. Liverpoolský tým by za prodej měl obdržet 4 miliony eur, v podmínkách je zakomponována i 20% částka z budoucího prodeje.

12:40 – HOSTOVÁNÍ – Nejdražší brankář fotbalové historie Kepa Arrizabalaga bude v příští sezoně chytat za Bournemouth. Dvanáctý tým uplynulého ročníku Premier League získal devětadvacetiletého Španěla na roční hostování z Chelsea, kde tento týden prodloužil smlouvu do roku 2026. Arrizabalaga přišel do Chelsea v roce 2018 z Bilbaa a londýnský klub za něj zaplatil 80 milionů eur, což je dodnes rekord za přestup brankáře.

12:28 – SPEKULACE – Wolves jsou v nejbližších hodinách připraveni dokončit přestup brazilského záložníka Andrého z Fluminense. Třiadvacetiletý středopolař by měl vyjít Vlky přibližně na 22 milionů eur (550 milionů korun).

12:19 – SPEKULACE – Feyenoord může v závěru přestupového okna opustit Lutsharel Geertruida, který je spojován s Aston Villou. Potencionální náhradu si přitom nizozemský velkoklub vyhlédl v Česku, dánský trenér Brian Priske podle holandských médií preferuje svého bývalého svěřence ze Sparty Asgera Sörensena.

12:05 – SPEKULACE – Jméno francouzského reprezentanta Kingsleyho Comana je v posledních dnech častokrát skloňované s možným odchodem z Bayernu Mnichov. Rychlonohý křídelník byl spojován s přesunem na Blízký východ nebo do Barcelony, aktuálně však v britských médiích kolují informace, že o osmadvacetiletého hráče projevil zájem londýnský Arsenal.

10:00 – PODPIS SMLOUVY – John Brooks se podle očekávání vrátil do Herthy BSC. Bývalý reprezentant USA byl po odchodu z Hoffenheimu bez angažmá, se svým mateřským klubem podepsal smlouvu do roku 2026.

09:35 – HOSTOVÁNÍ – Německý mistr Leverkusen získal na hostování z Paris Saint-Germain francouzského obránce či defenzivního záložníka Nordiho Mukieleho. Naopak na hostování do Atalanty Bergamo poslal Bayer obránce Odilona Kossounoua z Pobřeží slonoviny.

09:15 – SPEKULACE – Nehuén Pérez je na cestě z Itálie do Portugalska. Obránce Udinese odejde na hostování do FC Porto, součástí dohody je povinná opce na trvalý přestup.

08:44 – SPEKULACE – Barceloně chybějí zranění stopeři Ronald Araújo a Andreas Christensen, nutně proto potřebuje nového středního obránce a hledá i v Německu. V jejím hledáčku uvízl Jonathan Tah, ten má smlouvu na poslední rok v Leverkusenu. Katalánský klub je ochoten zaplatit 20 milionů eur.

07:56 – SPEKULACE – Antonín Barák je ve skupině hráčů, kteří řeší odchod z Fiorentiny, naznačil na tiskové konferenci před utkáním Konferenční ligy s Puskás Akadémií trenér italského celku Raffaele Palladino. Tamější tisk spojuje jméno českého středopolaře s Cagliari, kde by se 29letý žáložník mohl potkat s krajanem Jakubem Janktem.

07:25 – SPEKULACE – Obránce Svetozar Markovič by měl brzy posílit plzeňskou Viktorii. Ta se podle srbských médií dohodla s Partizanem Bělehrad na přestupu v hodnotě 1,5 milionu eur. Půlka částky ale kvůli klauzuli z předchozího transferu poputuje do Olympiakosu. Západočeský klub shání posilu do obrany poté, co jeho řady opustil Robin Hranáč, jenž zamířil do Hoffenheimu