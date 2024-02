Fotbalové přestupy ONLINE: Lingard by měl zamířit do jihokorejského Soulu, Traoré posílil Villarreal

Přestupové okno ve většině evropských lig se začátkem února sice uzavřelo, v některých soutěžích včetně české však transfery pokračují. Spekulace a informace o hostováních, novinkách v kontraktech či dokončených přestupech sledujte v aktualizovaném speciálu Livesport Zpráv.

2. ÚNORA

15:20 – SPEKULACE – Galatasaray dotahuje příchod Serge Auriera z Nottinghamu Forest. K oficiálnímu představení 31letého obránce podle novináře Fabrizia Romana zbývají poslední detaily.

14:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Chris Führich spojil i svoji další budoucnost se Stuttgartem. Šestadvacetiletý křídelník podepsal novou smlouvu do roku 2028, jejíž součástí je výstupní doložka přes 17 milionů eur.

12:48 – SPEKULACE – Galatasaray by měl nakonec posílit také útočník Carlos Vinícius. Osmadvacetiletý Brazilec by měl dorazit z Fulhamu na hostování do konce sezony. Oznámen by podle Fabrizia Romana mohl být ještě v pátek.

12:25 – SPEKULACE – Přestup obránce Serge Auriera z Nottinghamu Forest do Galatasaraye má stále naději na úspěch. Jednatřicetiletý reprezentant Pobřeží slonoviny má podle Fabrizia Romana velký zájem přesun dokončit. Největším problémem transferu mělo být rozložení plateb. Kluby by však nyní měly být blízko dohodě.

11:55 – SPEKULACE – Jesse Lingard je bez angažmá od 1. července 2023. Za tu dobu měl odmítnout několik nabídek včetně těch od týmů ze Saúdské Arábie. Za nové působiště si nakonec zvolil FC Soul z Jižní Koreje, kam by měl v pondělí odcestovat na zdravotní prohlídku a následně podepsat smlouvu. Ta by měla trvat dva roky a z 31letého Angličana udělat nejlépe placeného hráče v lize.

10:20 – PŘESTUP – Teprve 16letý Chorvat Luka Vuskovič už má jistotu přestupu do Tottenhamu, který je v plánu 1. července 2025. Do té doby ale stále patří mateřskému Hajduku Split. Ten ho ovšem pro jarní část sezony vyslal na hostování do polského Radomiaku Radom.

08:30 – NEDOTAŽENÝ PŘESTUP – Už to vypadalo, že přestupu Saida Benrahmy do Lyonu nemůže nic zabránit. I francouzský klub v pátek potvrdil, že s hráčem podepsal všechny potřebné dokumenty. Čekalo se jen na potvrzení ze strany West Hamu, jenž měl vyplnit formulář ve FIFA Transfer Matching System. To se ovšem nestalo, a to ani přes upomínky Lyonu.

06:30 – PŘESTUP – Pablo Fornals po čtyřech a půl letech končí ve West Hamu United a vrací se do Španělska. Sedmadvacetiletý záložník přestoupil do Realu Betis.

06:10 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Zpátky do Anglie se vrací Enes Ünal, jenž byl v minulosti hráčem Manchesteru City. Šestadvacetiletý útočník Getafe bude do léta hostovat v Bournemouthu, který má rovněž opci ve výši 16 milionů eur.

05:40 – PŘESTUP – Bertrand Traoré natrvalo odchází z Aston Villy a stěhuje se na Pyrenejský poloostrov. Osmadvacetiletý křídelník posílil Villarreal, s nímž se dohodl na smlouvě pro zbytek sezony.

1. ÚNORA

23:34 – HOSTOVÁNÍ – Andrey Santos se po neúspěšném hostování v Nottinghamu vrátil do Chelsea, obratem ale putuje na další výpůjčku. Devatenáctiletý brazilský záložník bude do léta působit ve spřáteleném Racingu Štrasburk.

22:47 – PŘESTUP – Chorvatský útočník Petar Musa, který působil i na Žižkově, v Liberci a ve Slavii, opouští po roce a půl Benfiku. Záhřebský rodák si zahraje MLS, do konce roku 2027 se upsal Dallasu. Více informací najdete v článku.

21:32 – PŘESTUP – AS Řím dotáhl příchod Tommasa Baldanziho z Empoli, které vyinkasuje 10 milionů eur a dalších pět může obdržet na základě bonusů. Italský reprezentant do 21 let se Giallorossi upsal do roku 2028.

21:20 – HOSTOVÁNÍ – Italskou nejvyšší soutěž si opět zahraje David Okereke, který bude z Cremonese hostovat v Turínu FC. Nigerijský útočník může následně ke Granata přestoupit na základě opce.

21:14 – PŘESTUP – Adam Wharton se může těšit na Premier League. Devatenáctiletý anglický záložník přestoupil z druholigového Blackburnu do Crystal Palace, který za něj zaplatil 22 milionů liber.

19:54 – PODPIS SMLOUVY – Zkušený útočník Islam Slimani se vrací do belgické nejvyšší soutěže. Poslední půlrok strávil v Brazílii v dresu Coritiby, nově bude oblékat dres Mechelenu. Ten s alžírským reprezentantem, jenž byl k mání na volném trhu, podepsal kontrakt do konce sezony.

19:39 – HOSTOVÁNÍ – Turecký křídelník s dánskými kořeny Emre Mor změnil angažmá v rámci Süper Lig. Fenerbahce, za které v aktuálním ročníku odehrál jen šest ligových zápasů, jej poslalo na hostování do Karagümrüku. Toho se v jarní části sezony bude týkat boj o záchranu.

19:33 – HOSTOVÁNÍ – Turín FC dotáhl příchod italského stopera Mattea Lovata, který dorazil formou hostování do konce sezony ze Salernitany. Součástí dohody mezi účastníky Serie A je i opce na případný přestup. Letos odehrál rodák z Monselice v dresu celku z Kampánie 13 zápasů, jedenáctkrát z toho v základní sestavě.

19:01 – PODPIS SMLOUVY – Hradec Králové posílil brankář Milan Knobloch. Jednatřicetiletý gólman, který už s Votroky absolvoval soustředění v Turecku, podepsal v novém působišti coby volný hráč smlouvu na rok a půl. Východočeský prvoligový klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

18:24 – PŘESTUP – Podle informací serveru inFotbal.cz má záložník Slavie Jakub Hromada namířeno do zahraniční. Slovenský středopolař se vydá do Rumunska, kde posílí Rapid Bukurešť, mělo by jít o trvalý přestup.

18:22 – PŘESTUP – Tottenham ve středu hlásil posilu z Chorvatska. Luka Vuškovič, šestnáctiletý odchovanec Hajduku Split každopádně přestoupí k řadám londýnského giganta až v létě. Zbytek sezony stráví na hostování v polské Ekstraklase, jeho příchod oznámil Radomiak Radom. Dosavadním největším úspěchem mladého stopera je účast ve finále mládežnické Ligy mistrů, ve kterém v dresu chorvatského týmu padl s dorostem Alkmaaru.

18:02 – PŘESTUP – Jednu rošádu hlásila v poslední přestupový den Bundesliga. Zkušený dvaatřicetiletý útočník Kevin Behrens vyměnil Union Berlín za Wolfsburg, vedení celku z Dolního Saska každopádně při představování hráče na svém webu neuvedlo ani délku hráčovy smlouvy, ani přestupovou částku. Podle serveru transfermarkt.de inkasuje berlínský klub celkem 2 milióny eur.

17:38 – SPEKULACE – Slavii po Aihamu Osuouvi opustí i Taras Kačaraba, podle informací inFotbal.cz přestoupí do Dunajské Stredy. V české nejvyšší soutěži se ukrajinský obránce poprvé objevil v únoru 2018, kdy jej angažoval Liberec. Ve Slavii Kačaraba působil od ledna 2021, odehrál za ni 78 zápasů a vstřelil dva góly.

17:12 – PŘESTUP – Sparta potvrdila odchod Jamese Gomeze, dvaadvacetiletý obránce se do roku 2028 upsal dánskému Odense. Gambijský reprezentant přišel do Sparty v létě z Horsens, na Letné se však neprosadil. V podzimní části sezony zasáhl jen do osmi soutěžních zápasů.

16:53 – KONEC SMLOUVY – Islandský brankář Rúnar Alex Rúnarsson strávil podzimní část sezóny na hostování v Cardiffu City, jeho výpůjčka ovšem byla ukončena, přičemž Arsenal, hráčův pevný zaměstnavatel, následně v poslední přestupový den oznámil, že se s hráčem domluvil na rozvázání kontraktu. "Všichni v klubu děkují Alexovi za jeho přínos a přejeme mu hodně štěstí do budoucna,” stálo v klubovém vzkazu. Nové angažmá zatím Rúnarsson nenašel.

16:37 – HOSTOVÁNÍ – V posledních dnech přestupových oken bývá Nottingham tradičně velmi aktivní, což platí i letos. Forrest oznámili změnu působiště Alexe Mightena, jenž strávil podzim na hostování v belgickém Kotrijku. Nyní byl anglický křídelník poslán na další výpůjčku, do konce sezony bude jeho služby využívat Port Vale, účastník League One.

16:01 – SPEKULACE – Fulham usiluje o posílení útoku a pro své potřeby si vyhlédl ve Stuttgartu forvarda Silase. Reprezentant z DR Konga by mohl do Premier League zamířit formou hostování, v celém transferu by každopádně podle informací novináře Floriana Plettenberga ze stanice Sky Germany měla být zahrnuta také povinná opce na přestup ve výši 15 milionů eur. Sám hráč by se údajně přesunu z Bundesligy nebránil.

15:28 – HOSTOVÁNÍ – Posledních šest měsíců strávil na hostování v domovském Häckenu, nyní však míří o poznání jižněji. Slávistický obránce Aiham Ousou odchází na hostování s opcí na přestup do španělského Cádizu a vyzkouší si tak La Ligu. Sešívaní tak regulují počet středních obránců, který se ve středu rozrostl o Davida Zimu.

15:24 – PŘESTUP – Útočník Luiz Henrique se po roce a půl stráveném v Betisu stěhuje zpátky do Brazílie, jeho příchod oznámilo Botafogo. Cena za přestup zveřejněna nebyla, nicméně podle informací transfermarkt.de inkasuje sevillský celek 16 milionů eur.

15:21 – HOSTOVÁNÍ – Španělský křídelník Jordi Mboula se z Itálie vrací do vlasti, jeho hostování do konce sezony potvrdil Santander. Letos v dresu Verony odehrál Mboula 11 utkání v Serii A, pouze pětkrát se ale objevil v základní sestavě a nedal ani gól. Po nepovedeném podzimu tedy hledal novou motivaci a souhlasil s hostováním v týmu účastníka La Ligy 2.

15:16 – HOSTOVÁNÍ – Albánský obránce Marash Kumbulla neodehrál v aktuální sezoně vinou dlouhodobého zranění za AS Řím ani minutu. Nyní získá prostor na rozehrání se v Sassuolu, které jej získalo formou hostování do konce sezony.

14:31 – PŘESTUP – Španělský obránce Sergio Akieme nebyl spokojený v posledním týmu La Ligy Almeríi, zamířil proto do Ligue 1. Za šest milionů eur jej získala Remeš, s aktuálně šestým celkem tabulky podepsal smlouvu až do roku 2029.

14:26 – SPEKULACE – Představení Magnuse Mattssona coby nového útočníka FC Kodaň je už jen otázkou času. Podle Fabrizia Romana zašle dánský velkoklub za klíčového hráče do Nijmegenu s bonusy až čtyři miliony eur (zhruba 100 milionů korun). Podle webu bt.dk už za sebou má dánský forvard i zdravotní prohlídku.

13:01 – PŘESTUP – Aston Villa potvrdila příchod Morgana Rogerse z Middlesbrough, anglický forvard podepsal v novém klubu kontrakt na pět a půl roku. Villans za něj zaplatili sedm milionů liber, dalších osm mohou doplácet v případě splnění smluvních dodatků.

12:25 – PŘESTUP – Že je vše ohledně přesunu Jamese Gomeze na trase Sparta – Odense domluveno, potvrzuje i dánský novinář Farzam Abolhosseini z webu bt.dk. Podle něj přestupová částka za dvaadvacetiletého reprezentanta Gambie činí milion eur.

12:24 – PODPIS SMLOUVY – Slavia s posilováním nekončí! Do kádru českého vicemistra by se měl podle informací serveru iSport.cz stěhovat ještě Lukáš Vorlický. Ofenzivní univerzál, který k soutěžnímu utkání nastoupil kvůli zranění kolene naposledy loni v březnu, se do Prahy přesune po rozvázání smlouvy s italskou Atalantou. Bergamo dvaadvacetiletý odchovanec brněnského fotbalu opustí po šesti a půl letech a u sešívaných by měl zahájit své angažmá v B týmu.

12:11 – HOSTOVÁNÍ – Wolves překvapivě rozšířili svou sbírku Leminů. Tým z Premier League podepsal smlouvu s Nohou, dospívajícím bratrem záložníka Maria Leminy. Nová posila, které je 18 let a hraje na křídle, přichází na hostování do konce sezony z Paris Saint-Germain.

11:54 – PŘESTUP – 1. FC Union Berlín podepsal smlouvu s 23letým útočníkem Yorbe Vertessenem z PSV Eindhoven. Rodák z Tienenu strávil konec minulé sezony na hostování v belgickém klubu Royale Union Saint-Gilloise. V této sezoně odehrál v Eredivisii jen 142 minut - stihl však vstřelit tři góly a přidal také asistenci. Německý celek za jeho příchod zaplatil 4,75 milionu eur.

11:46 – HOSTOVÁNÍ – Nottingham v závěru přestupového období představil kromě Giovanniho Reyny také portugalského útočníka Rodriga Ribeira ze Sportingu. Osmnáctiletý Portugalec přichází do Anglie na hostování do konce sezony, součástí dohody je opce na přestup.

11:08 – HOSTOVÁNÍ – Záložník Brightonu Mahmoud Dahoud dohraje sezonu na hostování v bundesligovém Stuttgartu. Pokud by chtěl poté nový klub získat 28letého reprezentanta Německa nastálo, musel by zaplatit okolo deseti milionů eur.

10:38 – SPEKULACE – Chviča Kvaracchelija jedná s Neapolí o první úpravě smlouvy od svého příchodu z Dinama Batumi, zatím ale shodu s klubem ani zdaleka nenašel. Zatímco vedení italského celku mu nabízí čistý roční plat ve výši čtyř milionů eur, tedy trojnásobek současné hodnoty, gruzínský křídelník požaduje sedm milionů.

10:27 – HOSTOVÁNÍ – Třiadvacetiletý útočník Jessic Ngankam se stěhuje v rámci Bundesligy. Sbírat zkušenosti a potřebné minuty ho na hostování do konce sezony do Mohuče poslal Eintracht Frankfurt.

10:10 – PŘESTUP – Už je hotovo. James Gomez opouští pražskou Spartu a s dánským Odense podepsal smlouvu na pět let, alespoň to tvrdí gambijský novinář Foday Manneh. Kluby zatím dohodu oficiálně nepotvrdily.

10:09 – PŘESTUP – FC Porto ve středu oznámilo, že podepsalo smlouvu do roku 2028 se středním obráncem Otáviem Ataídem z Famalicãa. Brazilec bude oblékat dres s číslem 31. Podle tamních médií zaplatili Draci Famalicãu za jednadvacetiletého Brazilce přibližně 12 milionů eur.

09:54 – HOSTOVÁNÍ – Giovanni Reyna byl oficiálně potvrzen jako nová posila Nottinghamu Forest. Anglický tým měl za půlroční hostování 21letého Američana zaplatit Borussii Dortmund jeden milion eur. Reyna bude v novém působišti nastupovat s číslem 20.

09:32 – SPEKULACE – Anglický Bournemouth začal sondovat situaci okolo útočníka Getafe Enese Ünala. Účastník Premier League se měl informovat o případných osobních podmínkách šestadvacetiletého tureckého forvarda.

09:30 – SPEKULACE – Armando Broja stále nemá jasno o své budoucnosti. Chelsea, která albánského útočníka v posledních dvou zápasech takřka vůbec nevyužila, se má rozhodnout v nejbližších hodinách. Zájem o služby mladého forvarda má Fulham, který si dokáže představit hostování s budoucí opcí na přestup. Do hry se však znovu hodlá vložit také Wolverhampton.

08:55 – SPEKULACE – Dosáhne Fiorentina ještě na jeden vytoužený příchod? Fialky se intenzivně snaží o Alberta Gudmundssona, Janov však nabídku ve výši 22 milionů eur ve středu odmítl. Nyní je tak na tahu opět zaměstnavatel Antonína Baráka, jenž v poslední den přestupů usiluje o změnu adresy.

08:24 – HOSTOVÁNÍ – Orel Mangala odchází na hostování do Olympique Lyon. Nottingham Forest za belgického středopolaře dostane 10 milionů eur, dalších 15 milionů bude nová posila francouzský velkoklub stát v případě uplatnění budoucí opce.

08:14 – SPEKULACE – Morgan Rogers je spojován s přesunem do Aston Villy. 21letý útočník v současné době stále ještě patřící Middlesbrough už měl podle Fabrizia Romana projít zdravotní prohlídkou a brzy má podepsat smlouvu s novým klubem.

07:16 – PŘESTUP – Bryan Zaragoza se nakonec připojí k Bayernu už v zimě. Vedení mnichovského klubu tak reaguje na zranění Kingsleyho Comana a do Granady poputují 3 miliony eur navíc. O dalších 4,5 milionů eur se navíc rozroste "bonusový balíček".

07:09 – SPEKULACE – Miguel Almirón byl celé přestupové období spojován s odchodem z Newcastlu zejména směrem do Saúdské Arábie, pravděpodobně však nakonec zůstane v dresu Magpies. Přesvědčen je o tom i manažer klubu Eddie Howe.

06:50 – SPEKULACE – Během posledního dne přestupů se anglický Nottingham Forest podle informací renomovaného novináře Fabrizia Romana pokusí posílit post brankáře.

06:25 – HOSTOVÁNÍ – Na vytoužené hostování odejde z londýnské Chelsea talentovaný středopolař Andrey Santos. Brazilský záložník, který se připojil k Blues teprve nedávno, by se měl na čas stát hráčem francouzského Štrasburku.

31. LEDNA

23:43 – SPEKULACE – James Gomez by se mohl na poslední chvíli stěhovat ze Sparty, kde od letního příchodu v součtu odehrál jen osm zápasů, zpět do dánské Superligy. O jeho služby se zajímá v boji o záchranu namočené Odense. Tamější web campo.dk informoval, že 22letý gambijský reprezentant už v cílové destinaci podstoupil zdravotní prohlídku.

23:35 – SPEKULACE – Obránce Chrislain Matsima nemá v Monaku příliš velké vytížení, což by se mělo změnit na hostování v Clermontu. Zapůjčení francouzského mládežnického reprezentanta má být být zfinalizováno během čtvrtka.

22:12 – PŘESTUP – Fanoušci Slavie se v závěru přestupového období dočkali velké posily do defenzivy. Z italské Serie A se do klubu po necelých třech letech vrací David Zima (23), kterému se v Turíně nepodařilo prosadit do základní sestavy a v Edenu se pokusí před blížícím se Eurem restartovat kariéru. Pražský celek za služby stále perspektivního obránce, jenž v Edenu podepsal smlouvu do června 2028, zaplatil podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka čtyři miliony eur (asi 99 milionů korun). Více informací si můžete přečíst v článku.

21:36 – HOSTOVÁNÍ – Fiorentinu oficiálně posílil Andrea Belotti z AS Řím. Třicetiletý útočník do toskánského klubu zamířil na půlroční hostování bez opce.

21:14 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Carlos Alcaraz dorazil ze Southamptomu na hostování s opcí do Juventusu. Pokud by chtěl italský velkoklub 21letého argentinského záložníka získat v létě natrvalo, musel by podle Fabrizia Romana do Anglie poslat zhruba 50 milionů eur.

21:05 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – CFC Janov dotáhl příchod Vitinhy z Olympique Marseille. Bývalý útočník Bragy bude na Apeninském poloostrově do léta hostovat, součástí dohody je opce ve výši 25 milionů eur.

20:56 – HOSTOVÁNÍ – Werder Brémy získal druhou lednovou posilu. Jednadvacetiletý francouzský záložník Skelly Alvero přichází na půlroční hostování z Lyonu, posléze může na severu Německa zůstat díky opci.

19:35 – HOSTOVÁNÍ – Andres Dumitrescu zamířil do Slavie na začátku sezony, v sestavě sešívaných se ale objevil jen párkrát. Proto se 22letý rumunský obránce vrací na půlroční hostování bez opce do Sepsi, odkud do Prahy přišel.

19:16 – HOSTOVÁNÍ – Dukla si z Pardubic do konce vypůjčila obránce Matěje Helešice. Dohoda neobsahuje opci, odchovanec Baníku, jenž v české nejvyšší soutěži hrál i za České Budějovice a Opavu, má s východočeským klubem smlouvu platnou do roku 2026.

19:11 – SPEKULACE – Mahmoud Dahoud by podle informací Sky Germany měl být na odchodu z Brightonu, kam se stěhoval během letního přestupového období. O jeho přesunu zpátky do Bundesligy, kde naposledy oblékal dres Dortmundu, jedná Stuttgart. Ten by německého záložníka rád získal na hostování do konce sezony s opcí na přestup.

17:30 – PŘESTUP – Ruslan Malinovskyj podle očekávání natrvalo přestoupil z Olympique Marseille do CFC Janov, který zaplatí 7 milionů eur. Třicetiletý ukrajinský záložník na Apeninském poloostrově uzavřel nespecifikovaný kontrakt.

17:24 – SPEKULACE – Nabil Fekir měl namířeno z Realu Betis do saúdskoarabského Al-Ittihadu, který měl zaplatit 12 milionů eur bez bonusů a k tomu by se opačným směrem vydal Jota, nakonec ale z transferu sešlo. Důvodem je skutečnost, že se včas nepodařilo dotáhnout přesun druhého jmenovaného do LaLigy.

16:25 – PŘESTUP – Leverkusen natrvalo opustí Nadiem Amiri, jenž se bude stěhovat v rámci německé nejvyšší soutěže. Podle informací Sky má 27letý záložník namířeno do Mainzu, který zaplatí 1,5 milionu eur.

16:05 – SPEKULACE – Andrey Santos by mohl zamířit na hostování do Štrasburku, tuto možnost zvažuje vedení Chelsea, které brazilský záložník patří. Devatenáctiletý fotbalista na podzim neúspěšně hostoval v Nottinghamu, Blues si ho stáhli začátkem ledna.

16:02 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Andrea Belotti odcestuje do Florencie, kde se ve čtvrtek ráno podrobí zdravotní prohlídce. Italský útočník se do Fiorentiny přesune z AS Řím, kluby jsou domluveny na hostování bez opce.

15:49 – JEDNÁNÍ – Soustředění Baníku v Turecku opustil útočník Ladislav Almási. Ostravští na něj dostali nabídku a dali slovenskému reprezentantovi možnost jednat s nejmenovaným klubem. Almási přišel do Ostravy v létě 2021 z Ružomberku, za slezské mužstvo odehrál 68 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal 23 branek a dvě asistence. Na podzim se v nejvyšší soutěži trefil jen jednou.

15:10 – PODPIS SMLOUVY – Prostějov se ve druhé lize pokusí zachránit trenér Radim Kučera. Poslední tým tabulky převzal rodák z Vigantic a bývalý kouč prvoligových Teplic či Ostravy po dvojici Josef Mazura, Pavel Zavadil, která skončila v pondělí. Tým ztrácí bod na 14. Varnsdorf a dva body ho dělí od 12. béčka Sparty, na jehož hřišti zahájí 3. března jarní část sezony.

14:02 – SPEKULACE – Stuttgart věří, že před koncem přestupového okna dotáhne hostování Mohameda Dahouda z Brightonu. Německý středopolař, který se po přesunu z Dortmundu v Premier League neprosadil, by byl pro VfB zajímavou posilou v boji o evropské poháry.

13:55 – HOSTOVÁNÍ – Turín obchoduje s obránci a dalším přírůstkem do zadní řady se podle všeho stane Adam Masina. Ten přijde z Udinese, kluby jsou domluveny na podmínkách hostování.

13:46 – PODPIS SMLOUVY – Jerome Boateng přicestoval do Itálie a má před sebou zdravotní prohlídku v Salernitaně. Zkušený německý obránce se zkušenostmi z Herthy, Hamburku, Manchesteru City a Bayernu Mnichov je volným hráčem, po minulé sezoně opustil Lyon.

13:26 – PŘESTUP – Defenzivu Atlétika vyztužil Gabriel Paulista, zkušený brazilský stoper přišel zdarma z Valencie. Netopýři neměli v plánu prodloužit mu končící smlouvu, chtěli ušetřit na jeho platu, a obě strany se nakonec dohodly na předčasném rozvázání spolupráce. Paulista se obratem podrobil zdravotní prohlídce v Madridu a podepsal kontrakt do června tohoto roku.

13:10 – HOSTOVÁNÍ – Miguel Crespo změnil pro jarní část sezony působiště. Příchod portugalského záložníka oficiálně oznámil aktuálne 13. celek La Ligy Rayo Vallecano, kde bude rodák z Lyonu působit formou hostování do konce ročníku. Španělský klub podrobnosti k transferu nesdělil, není tedy jasné, zda má s Fenerbahce, Crespovým zaměstnavatelem, vyjednanou opci na přestup.

13:03 – SPEKULACE – Hned dvě posily v boji o záchranu v Ligue 1 má během následujících hodin dotáhnout Lyon. Francouzský velkoklub se potácí v krizi, z níž by mu měl pomoct středopolař Orel Mangala z Nottinghamu Forest. Rovněž druhá akvizice je z Premier League – z West Hamu by se měl stěhovat na hostování s opcí (5 milionů eur + 12 milionů eur) do Francie Said Benrahma.

12:59 – PODPIS SMLOUVY – Gabriel Paulista už není hráčem Valencie, španělský klub neměl v plánu prodloužit mu končící smlouvu a kontrakt nakonec byl ukončen už nyní. Brazilský obránce bez práce dlouho nezůstal, brzy vyrazil do Madridu na zdravotní prohlídku v Atlétiku.

12:22 – HOSTOVÁNÍ – Vitinha je v Janově, kde ho čeká zdravotní prohlídka. Italský klub si útočníka vypůjčí z Marseille, jednat se bude o hostování s opcí na trvalý přestup.

12:12 – SPEKULACE – Lille si vyhlédlo novou posilu v Norsku. Jak chápe situaci italský novinář Fabrizio Romano, francouzský celek se již dohodl s Valerengou, která mimochodem po sestupu bude působit od nové sezóny až ve druhé nejvyšší soutěži, na přestupu srbského útočníka Andreje Iliče. Transfer by měl vyjít celek ze severu Francie na zhruba 4 milióny eur. Lékařské testy jsou pro hráče rezervovány už na středu, aktuálně se řeší jen detaily ohledně osobních podmínek třiadvacetiletého bělehradského rodáka.

11:57 – HOSTOVÁNÍ – Francouzský pravý záložník Romain Faivre přestoupil v létě z Lyonu do Borunemouthu, okamžitě byl však poslán zpět do Ligue 1 na hostování do Lorientu, kde mimochodem působil rovněž i v jarní části minulého ročníku. Anglický klub nyní oznámil, že jeho výpůjčka u Les Merlus, která měla trvat do konce sezony, končí. Hráč se připojí ke spoluhráčům na ostrovech během čtvrtka, nosit bude dres s číslem 8.

11:03 – PŘESTUP – Carlos Alcaraz si po angažmá v rodné Argentině a anglickém Southamptonu poprvé vyzkouší také Serii A. Jak hlásil při středečním dopoledni, tedy den před uzávěrkou přestupů v top pěti evropských soutěžích, italský žurnalista Fabrizio Romano, bude se konat jeho transfer do Juventusu. Jednadvacetiletý záložník absolvuje podle dohody lékařskou prohlídku v Anglii, do 24 hodin následně odcestuje do Turína za předpokladu, že obdrží potřebná víza.

10:01 – HOSTOVÁNÍ – Aktuálně patnáctý celek La Ligy z Mallorky uvítal při středečním dopoledni novou posilu pro křídelní prostor. Už v prosinci se objevily spekulace, že srbský ofenzivní hráč Nemanja Radonjič není spokojený se současným herním vytížením v Turíně a že si žádá odchod jinam, novou motivaci přitom bude hledat ve Španělsku. Tam bude hostovat do konce sezóny, podle informací ze španělského sportovního deníku Marca je součástí dohody i opce na trvalý nákup.

09:58 – SPEKULACE – Nechtěný a nepotřebný, takovou nálepku má nyní v PSG útočník Hugo Ekitiké, jehož chce vedení francouzského klubu zkrátka předat dál. Už v létě byl spojovaný s odchodem do Frankfurtu, tehdy však přestup sám hráč odmítl. Nyní se ale podle zpráv francouzského sportovního deníku L’Équipe znovu tahle otázka nabízí. Les Parisiens věří v úspěšný konec aktuálních diskuzí.

Eintracht, který je mimochodem již s Ekitikém domluvený na osobních podmínkách, chce hostování s následnou opcí, právě ta je ovšem tématem sporu. Zatímco účastník Ligue 1 si představuje, že by měla být její výše nastavena na 30 miliónů eur, ten bundesligový si představuje částku o 10 miliónů nižší. Dohoda by každopádně mohla nastat, pokud se obě strany domluví místo fixní transferové cifry na určitých budoucích bonusech.

09:44 – HOSTOVÁNÍ – Giovanni Reyna se v posledních lednových dnech dostal do přestupových spekulací s Nottinghamem a Marseille, jak každopádně uvádí italský novinář Fabrizio Romano, bude se stěhovat na Ostrovy. Jednadvacetiletý americký ofenzivní záložník bude u účastníka Premier League působit formou hostování z Dortmundu do konce sezóny, dolaďují se už pouze poslední detaily mezi všemi zúčastněnými stranami.

09:36 – SPEKULACE – Kosovský reprezentant Edon Zhegrova patří v Lille ke stabilním článkům sestavy a jeho výkonů si podle televizní stanice Sky Germany všimli v Lipsku. Zpráva na každý pád dodává, že přestup by se v případě realizování konal až během léta a ne v posledních dnech aktuálního transferového období. Saský výběr se už poptal ve Francii na pořizovací cenu a bylo mu vzkázáno, že odejít může hráč za částku ve výši 17 až 20 miliónů eur.

09:03 – SPEKULACE – Další italský zájem o Antonína Baráka? O záložníka Fiorentiny se prvotně zajímala mistrovská Neapol, z přesunu příbramského odchovance pod Vesuv ale nakonec sešlo. Devětadvacetiletý reprezentant by se ale přeci jen nakonec mohl stěhovat na novou adresu, snahu o jeho zisk totiž podle informací televize Sky projevilo Cagliari. Až 18. tým Serie A vede uznávaný odborník Claudio Ranieri a Barák by se v novém působišti opět sešel v jednom klubu s krajanem Jakubem Janktem. Klapne dohoda o půlročním hostování s opcí?

08:45 – SPEKULACE – George Ilenikhena během léta přestoupil z francouzského Amiensu k úřadujícímu belgickému mistrovi z Antverp, a jak uvádí novinář Ben Jackson ze serveru Get BeNe Football News, tenhle sedmnáctiletý talent by se mohl v budoucnu stěhovat na jinou, lukrativnější adresu. Neuvedl ovšem případný seznam potenciálních zájemců. Letos zasáhl útočník narozený v Nigérii už do dvaceti duelů Jupiler Pro League, a ačkoli je nasazovaný převážně z lavičky náhradníků, nastřílel už šest branek.

06:22 – SPEKULACE – Opravdu velmi blízko je podle serveru sport.cz návrat Davida Zimy do pražské Slavie. Reprezentační stoper, který právě z Edenu zamířil do Turína v létě 2021 za 7,5 milionů eur, by měl během středy podstoupit v hlavním městě zdravotní prohlídku. Odchovanec Olomouce vyjde českého vicemistra zhruba na 4,5 milionů eur (cca 111 milionů korun).

30. LEDNA

16:50 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Obránce Angeliňo v posledních letech často střídá kluby a pokračuje v tom i letos v lednu. Španěl si poprvé zahraje italskou nejvyšší soutěž, na hostování z RB Lipsko si ho vypůjčilo římské AS. 27letý fotbalista v pondělí prošel zdravotní prohlídkou a dnes podepsal kontrakt, jehož součástí je opce na přestup za pět milionů eur. V hlavním městě Itálie bude nastupovat v dresu s číslem 69 a je druhou zimní akvizicí do zadní formace, už před ním dorazil Dean Huijsen.

16:45 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Noha Lemina selhal v Sampdorii a na skok se vrátí do PSG. Mladému záložníkovi bude ukončeno hostování, pro zbytek sezony pak bude zapůjčen do Wolverhamptonu, který bude mít i opci na přestup.

16:30 – PŘESUN K "B" TÝMU – Kontroverzní posila Slavie Mohamed Ihattaren se po skončení portugalského soustředění připojil k "B" týmu Pražanů, přičemž hlavním cílem bude pro nizozemského hráče dohnání kondice.

16:10 – SPEKULACE – Trenér Leverkusenu Xabi Alonso by během ledna rád získal ještě jednu posilu a na jeho seznamu je Marco Asensio. Záložník hraje za PSG a zimní stěhování příliš reálné není, francouzský klub s hráčem počítá.

15:05 – SPEKULACE – Peru Nolaskoain loni hostoval z Athleticu v Eibaru a do druholigového španělského klubu se vrátí, vedení dojednává podmínky. Záložník má v Bilbau kontrakt do konce sezony, letos naskočil jen k pěti zápasům.

14:30 – PŘESTUP – Bryan Zaragoza září v dresu Granady a má v kapse přestup do Bayernu Mnichov, otázkou zůstává, kdy se do Německa přestěhuje. Bavorský klub během podzimu dojednal přestup platný od 1. července a nyní zvažuje, že křídelníka přivede už v lednu. Důvod představuje Kingsley Coman, francouzský reprezentant si poranil koleno, čeká ho delší pauza a Bayern potřebuje náhradu.

Zaragoza prožívá skvělou sezonu. Livesport

13:20 – PODPIS – Ivan Rakitič za měsíc a půl oslaví 36. narozeniny a tou dobou si bude užívat prvního mimoevropského angažmá. Zkušený chorvatský záložník v úterý v poledne rozvázal kontrakt se Sevillou, jeho novým chlebodárcem bude saúdskoarabský Al Shabab.

11:20 – PŘESTUP – Crystal Palace má jenom pětibodový náskok na příčky znamenající sestup z Premier League a ke klidné záchraně by měla pomoci nejnovější posila, pravý okraj obrany londýnského klubu bude mít nově na starosti produktivní Daniel Muňoz. Kolumbijský reprezentant přichází za deset milionů eur z belgického Genku, v Londýně podepsal smlouvu na tři a půl roku.

10:10 – PŘESTUP – České Budějovice získaly vytouženou posilu do útoku. Německý kanonýr Jakob Tranziska přichází do Dynama z rakouské Admiry Wacker, přičemž vedení klubu se s hráčem dohodlo na smlouvě na jeden a půl roku s opcí na další rok.

06:00 – PŘESTUP – Luiz Henrique zítra dorazí do Brazílie a stane se nejdražším nákupem v historii Botafoga, které dohodlo přestup za 20 milionů eur. Brazilský křídelník přijde z Betisu a ve vlasti by se nemusel zdržet dlouho, vyloučena není varianta, že ho za pět měsíců koupí Lyon.

29. LEDNA

22:15 – PŘESTUP – Ghana neuspěla na africkém šampionátu, skončila už v základní skupině a budoucnost tak mohl vyřešit Alidu Seidu. Obránce přestoupil z Clermontu do Rennes, to zaplatilo 11 milionů eur.

19:21 – SPEKULACE – Jak to bude nakonec s reprezentačním obráncem Davidem Zimou? Některé zdroje uvádí, že by mohl zamířit do Hamburku, ale expert Sky Sports Gianluca Di Marzio teď přišel s informací, že Zima by mohl hrát za pražskou Slavii.

16:59 – SPEKULACE – Jota v červenci přestupoval ze Celticu do Al Ittihadu a nyní by se mohl do Evropy vrátit. Portugalský křídelník není v Saúdské Arábii spokojen a o jeho příchod usiluje West Ham, londýnský klub už je domluven s hráčem.

13:31 – HOSTOVÁNÍ – Atlético Madrid za Fenerbahçe podle očekávání vyměnil Çağlar Söyüncü. Turecký reprezentant se do vlasti přesouvá na půlroční hostování bez opce.

13:18 – HOSTOVÁNÍ – Fotbalisty Bohemians 1905 posílil útočník David Huf. Pražané získali pětadvacetiletého hráče z Pardubic, nejlepší střelec podzimní části druhé ligy bude v Ďolíčku hostovat do konce sezony s pevně stanovenou opcí na přestup. "Klokani" o tom informovali na svých internetových stránkách.

12:44 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – David Zima by podle médií měl zamířit z FC Turín na hostování do konce sezony do Hamburku. Televize Sky uvedla, že reprezentační obránce dnes podstoupí v Německu zdravotní prohlídku a poté by měl v druholigovém klubu podepsat smlouvu. Součástí dohody má být opce na přestup za šest milionů eur (148,5 milionu korun). Více informací najdete v článku.

12:03 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Atlético Madrid brzy potvrdí příchod Moiseho Keana z Juventusu. Třiadvacetiletý útočník momentálně podstupuje zdravotní prohlídku a následně podpisem stvrdí půlroční hostování bez opce.

11:56 – SPEKULACE – Barcelona podle informací novináře Fabrizia Romana získá Lucase Bergvalla z Djurgårdenu, kterému zaplatí 7 milionů eur a další tři na možných bonusech. Sedmnáctiletý záložník se do Katalánska přesune za půl roku.

10:53 – PŘESTUP – Přestup Ivana Rakitiče do Saúdské Arábie je hotovou věcí. Al-Shabab FC se dohodl na příchodu zkušeného záložníka ze Sevilly. Pětatřicetiletý fotbalista se saúdskoarabskému klubu zaváže do roku 2025.

10:46 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – AS Řím dotahuje příchod Angeliña z RB Lipsko. Do Říma 27letý obránce míří na půlroční hostování s opcí ve výši pěti milionů eur bez bonusů. Španělský hráč by měl na Apeninském poloostrově během dneška absolvovat zdravotní prohlídku, současně bude ukončeno jeho hostování v Galatasarayi.

10:06 – SPEKULACE – Jaroslav Šilhavý má podle informací deníku Sport namířeno do Ománu. Bývalý trenér české fotbalové reprezentace by měl převzít tamní národní tým. Reprezentace státu z arabského poloostrova na probíhajícím asijském šampionátu dvakrát remizovala a nepostoupila ze skupiny.

10:00 – SPEKULACE – Sporting možná po roce a půl opustí Jerry St. Juste, který se může vrátit do Nizozemska. Sedmadvacetiletého obránce chce formou půlročního hostování s opcí získat PSV Eindhoven.

9:51 – SPEKULACE – Karviná si vybrala dvacetiletého kamerunského zadáka Jamese Ndjeungoueho ze Žiliny. Ve slezském celku by měl strávit půl roku na hostování. Perspektivní mladík zatím v Žilině nepatří mezi klíčové hráče. Z osmnácti možných ligových startů zasáhl do hry devětkrát a dohromady odehrál 720 minut, s tím, že dalších 360 minut si připsal ve druhé nejvyšší slovenské soutěži.

9:01 – PŘESTUP – Michael Frey nehrál v Antverpách a nakonec odchází do druhé anglické ligy. Švýcarského útočníka koupil Queens Park Rangers, podmínky nebyly zveřejněny.

8:12 – SPEKULACE – Florian Neuhaus sice v létě prodloužil smlouvu s Borussií Mönchengladbach, přesto je ve hře jeho odchod. Šestadvacetiletý záložník se podle německých médií ocitl v hledáčku Stuttgartu, kam by mohl zamířit na hostování s opcí.

28. LEDNA

22:23 – SPEKULACE – Nabil Fekir je na radaru několika klubů ze Saúdské Arábie. Zástupci účastníků nejvyšší soutěže v Asii již navázali kontakt s Realem Betis, současným zaměstnavatelem alžírského ofenzivního záložníka, zatím jsou však jednání v počáteční fázi. Smlouvu má Fekir platnou do roku 2026.

21:42 – SPEKULACE – Óscar Cortés před sezonou posílil Lens a nyní by jej mělo čekat další stěhování. Dvacetiletý kolumbijský útočník má namířeno do Skotska, podmínky hostování dolaďují Rangers.

21:29 – SPEKULACE – Nizozemský útočník Myron Boadu paběrkuje v Monaku a není vyloučen jeho návrat do vlasti. Někdejšího střelce Alkmaaru by rádo získalo Twente, aktuálně třetí tým Eredivisie se zajímá o jeho hostování.

21:01 – SPEKULACE – Bruno Onyemaechi opustí Boavistu, v následujících dnech by měl přestoupit do Nantes. Kluby jsou domluveny na odstupném 3,2 milionu eur, nigerijského obránce čeká příští týden zdravotní prohlídka.

20:33 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Odchod Ivana Rakitiče z Evropy se přiblížil. Chorvatský záložník příští týden odcestuje ze Sevilly do Saúdské Arábie, kde posílí Al Shabab. Všechny strany jsou na transferu domluveny, vicemistra světa z roku 2018 čeká zdravotní prohlídka.

19:13 – HOSTOVÁNÍ – Jablonec posílil slovenský mládežnický reprezentant Sebastian Nebyla, do severočeského klubu přišel na hostování s opcí z chorvatské Istry. Dvaadacetiletý záložník se narodil v Německu, ale prošel reprezentačními výběry Slovenska. Odchovanec trnavského Spartaku už v 16 letech podepsal dvouletý kontrakt s West Hamem, poté působil v Dunajské Stredě a Istře.

17:41 – SPEKULACE – Zajímavý přestup se rodí na trase Benfica – Dallas. Tým z americké MLS si podle informací Fabrizia Romana pořídí bývalého útočníka Slavie Petara Musu. Za chorvatského forvarda zaplatí někdejší zaměstnavatel Zdeňka Ondráška více než 10 milionů eur, další tři miliony eur tvoří bonusy. Musa by měl zkraje týdne podstoupit zdravotní prohlídku a poté podepsat smlouvu.

17:34 – PODPIS SMLOUVY – Talentovaný osmnáctiletý záložník Rocco Vata se zatím v dresu Celticu výrazněji neprosadil, to ovšem podle informací italského novináře Nicola Schiry neznamená, že by klub s hráčem nepočítal do budoucna. Aktuálně předložil teenagerovi nabídku na prodloužení spolupráce o další čtyři roky, současná smlouva mimochodem má vypršet na konci sezóny. Vata by měl na návrh svého současného zaměstnavatele zareagovat během následujících dnů.

16:14 – PŘESTUP – Douglas Costa je konečně pod smlouvou. Po dřívějších neúspěšných námluvách s Juventusem a Samsunsporem zamířil zpátky do rodné Brazílie, jeho příchod z trhu volných hráčů během neděle oficiálně potvrdilo Fluminense. Smlouvu podepsal třiatřicetiletý křídelník, který naposledy v říjnu působil u Los Angeles Galaxy, do července 2025.

14:24 – SPEKULACE – Už během prosince se objevila spekulace, že by Juventus rád získal Felipeho Andersona z Lazia, na začátku ledna byl spojovaný třicetiletý brazilský křídelník také s Aston Villou či některými celky ze Saúdské Arábie, a server La Lazio Siamo Noi, specializující se prostředí římského celku, nyní aktualizoval, že je hráč velmi blízko přestupu do turínského klubu. Transfer se však má uskutečnit až během následujícího léta, finální dohoda by mohla být zpečetěna během února.

14:09 – SPEKULACE – Nizozemský útočník Thijs Dallinga platí v Toulouse za jeden ze stěžejních ofenzivních pilířů, jeho výkonů si přitom všiml Brentford, který podle zdrojů L’Équipe položil v nedávné době na stůl konkrétní nabídku. Damien Comolli, prezident francouzského klubu, ovšem návrh účastníka Premier League ve výši 18 miliónů eur na přestup okamžitě smetl ze stolu. Hlavní funkcionářský představitel Le Téfécé by totiž chtěl hráče zpeněžit za daleko větší částku, konkrétně za 35 až 40 miliónů.

12:44 – SPEKULACE – Už několik měsíců je spojovaný kanadský útočník Jonathan David s přestupem z Lille, jak každopádně uvádí deník L'Équipe, ani během zimy by se neměl stěhovat na jinou adresu. Už v létě se přitom očekávalo, že sever Francie opustí a přesune se do Chelsea, tehdy však londýnskou stranu odradily vysoké finanční nároky ze strany LOSC, které požadovalo 60 miliónů eur. Podle informací televizní stanice Téléfoot každopádně i nadále monitoruje Davidovu situaci několik klubů ze zahraničí, včetně Neapole, AC Milán a Atlétika Madrid.

11:58 – PŘESTUP – Bayern získal francouzského obránce Sachu Boeyeho z Galatasaraye. Turecký klub se tím pádem bude muset obejít bez defenzivní opory v únorovém souboji s pražskou Spartou v Evropské lize. Německý šampion oznámil, že s Boeyem uzavřel smlouvu do roku 2028, přestupnová částka podle informací turecké strany činí 30 milionů eur (743 milionů korun), dalších pět milionů eur (124 milionů korun) tvoří bonusy. Více informací najdete v článku.

09:31 – HOSTOVÁNÍ – Už nějakou dobu se hovoří o tom, že by Moise Kean mohl zamířit dočasně z Juventusu na jinou adresu, přičemž spojovaný byl především s odchodem do madridského Atlétika. Takový přestup přitom bere italský novinář Fabrizio Romano jako hotovou záležitost. Italský forvard zamíří do LaLigy formou hostování do konce sezóny, španělská strana zaplatí za výpůjčku 500 tisíc eur. Do hlavní španělské metropole by se měl rodák z Vercelli vydat během následujících 24 až 48 hodin, aby tam dokončil lékařskou prohlídku.

27. LEDNA

23:32 – SPEKULACE – Miralem Pjanič by se mohl vrátit do Evropy a znovu okusit francouzskou ligu, o jeho příchodu uvažují Méty. Bosenský záložník v minulosti oblékal dresy Lyonu, AS Řím nebo Juventusu, aktuálně ho zaměstnává Al Sharjah ze Spojených arabských emirátů.

20:51 – SPEKULACE – NEC Nijmegen odmítl nabídku FC Kodaň na útočníka Magnuse Mattssona. Dánský klub ale svou snahu získat 24letého Dána nevzdává a pravděpodobně svou nabídku zvýší. Nijmegen by navíc mohl být ochotný naslouchat, protože Mattssonovi končí v létě smlouva. Stěžejní hráč nizozemského celku se v aktuálním ročníku v lize trefil desetkrát a připsal si čtyři asistence.

20:30 – HOSTOVÁNÍ – Bayer Leverkusen jen pár minut po bezbrankové remíze s Mönchengladbachem oznámil zisk nové posily do útoku. Je jí 31letý Španěl Borja Iglesias, který do BayAreny dorazil na hostování do konce aktuálního ročníku z Realu Betis. "Se svým fotbalovým profilem může zaplnit mezeru při absenci Victora Boniface," řekl sportovní ředitel Bayeru 04 Simon Rolfes.

19:20 – SPEKULACE – Už brzy by mohlo skončit angažmá Ivana Rakitiče v Seville. Zkušený záložník má kontrakt do konce sezony, španělský klub ale dostal nabídku od saúdskoarabského celku Al Shabab.

17:25 – PŘESTUP – Anderlecht získal nového brankáře, z dánského Lyngby přišel Mads Kikkenborg. Belgický klub zaplatil 1,3 milionu eur, s hráčem podepsal kontrakt na čtyři a půl roku.

15:54 – SPEKULACE – Divock Origi ukončí nepovedené hostování v Nottinghamu a na skok se vrátí do AC Milán. Belgický útočník se v italském klubu dlouho nezdrží, za pět milionů eur by měl přestoupit do Los Angeles FC.

13:41 – HOSTOVÁNÍ – Atlético Madrid je na zimním přestupovém trhu aktivní, podepsalo už Horatiu Moldovana a Arthura Vermeerena a blíží se také k zapůjčení útočníka Juventusu Moise Keana. Navzdory možnému setrvání Ángela Correi Fabrizio Romano uvedl pro Caught Offside, že Atleti by měli brzy dokončit Keanův přesun, čímž by před uzávěrkou přestupů výrazně posílili útočné možnosti Diega Simeoneho. Ten má k dispozici také několik zkušených útočníků včetně Antoina Griezmanna, Álvara Moraty, Memphise Depaye a Correi.

13:21 – SPEKULACE – Saúdskoarabská Saudi Pro League, tradiční destinace pro veterány, se snaží diverzifikovat své hráčské portfolio, a tak se zaměřuje i na mladé talenty. To dokládá nově též nabídka 30 milionů eur za dvacetiletého argentinského křídelníka Juventusu Matíase Soulého, jenž je momentálně zapůjčen ve Frosinone. Navzdory zájmu Al Ittihadu, který trénuje Argentinec Marcelo Gallardo, dává Soulé přednost setrvání v Itálii, kde pod vedením Eusebia Di Francesca vyniká v dresu Frosinone, za nějž v 19 zápasech Serie A vstřelil 9 gólů a je nejlepším střelcem klubu.

12:59 – SPEKULACE – Mexický Cruz Azul usiluje o podpis pravého obránce Jorgeho Sáncheze z Ajaxu. Situace 26letého Mexičana je ovšem zamotaná, jelikož má do konce této sezony zůstat na hostování v FC Porto. Přestupová částka by se měla pohyboval kolem 4,3 milionu eur, ale pokud by Ajax k transferu zvolil, musel by zároveň zaplatit portugalskému týmu smluvní pokutu ve výši 650 tisíc eur. Cruz Azul se nicméně nabídl, že tuto částku doplatí. Pokud totiž chce stihnout Sáncheze registrovat, musí ho přivést před 1. únorem.

12:52 – PŘESTUP – Srbský reprezentant Nemanja Matič přestoupil z Rennes do Lyonu. Oba kluby transfer potvrdily, Olympique získal zkušeného záložníka za 2,6 milionu eur. Vítěz Premier League s Chelsea a bývalý hráč Manchesteru United podepsal s trápícím se klubem smlouvu na dva a půl roku.

12:45 – SPEKULACE – Maxime Estève z Montpellier je podle deníku L'Équipe přestupovým cílem Burnley, které za něj nabídlo 12 milionů eur. Levonohý francouzský obránce má ale několik dalších zájemců a jeho klub s prodejem zatím nespěchá.

11:24 – SPEKULACE – Král střelců minulého ročníku Serie A Victor Osimhen opustí po sezoně Neapol, uvedl to šéf obhájce italského titulu Aurelio De Laurentiis. "Víme, že půjde do Realu Madrid, PSG nebo do Anglie," řekl o nigerijském útočníkovi, jenž v prosinci prodloužil s Neapolí smlouvu do roku 2026. Kontrakt podle italských médií obsahuje výstupní klauzuli ve výši 130 milionů eur. Více informací najdete v článku.

10:07 – PŘESTUP – Obránce Galatasaraye Sacha Boey dorazil v sobotu ráno do Mnichova, kde ho čeká zdravotní prohlídka, po níž by měl být oficiálně představen jako nová posila tamějšího Bayernu.

09:43 – SPEKULACE – Fabrizio Romano přišel s novinkou týkající se zájmu několika klubů o Róberta Boženíka. Počet Slováků ve Veroně by se totiž podle něj mohl zvýšit na tři. Místní Hellas jedná s Boavistou o příchodu Boženíka, jenž by měl nahradit Milana Djuriče, který odchází do Monzy. Čtyřiadvacetiletý slovenský útočník by v týmu doplnil krajany Ondreje Dudu a Tomáše Suslova.

09:30 – SPEKULACE – Druholigový saúdskoarabský klub Al Qadsiah měl do Španělska zaslat nabídku na přestup Nabila Fekira z Realu Betis za 18 milionů eur. Ačkoli ji současný záložníkův klub přijal, 30letý Francouz ji podle novináře Santiho Aouny smetl ze stolu.

26. LEDNA

23:58 – PŘESTUP – Olympique Marseille oznámil podpis smlouvy s jednadvacetiletým levým obráncem Quentinem Merlinem z Nantes za částku 12 milionů eur. V pátek večer se tak uzavřela diskutovaná přestupová sága, která upoutala pozornost nejen příznivců Nantes i Marseille, ale také českých fanoušků. Francouzský klub měl totiž mít jako další možnost připravené angažování Davida Juráska z Benfiky.

22:06 – SPEKULACE – Brighton jedná s Leicesterem City o přestupu Kiernana Dewsbury-Halla. Lídr Championship požaduje za svého klíčové záložníka 30 milionů liber, tuto částku však aktuálně sedmý celek Premier League odmítá zaplatit. Vyjednávání bedlivě sledují také další zájemci – Brentford, Arsenal a Fulham.

20:52 – SPEKULACE – David Zima není spokojen se svým vytížením v turínském FC a rád by si našel angažmá, kde by pravidelně nastupoval. O devatenáctinásobného reprezentanta projevil zájem druholigový německý Hamburk, jenže kluby zatím nenašly společnou řeč a čas mají jen do čtvrteční půlnoci, kdy se uzavře přestupové okno. Německá strana preferuje půlroční hostování s opcí.

18:55 – PŘESTUP – David Ankeye si zahraje italskou Serii A, z moldavského Sheriffu Tiraspol jej koupil FC Janov. Aktuálně 11. celek tabulky zaplatil za jednadvacetiletého nigerijského útočníka 2,5 milionu eur.

17:44 – PŘESTUP – "Here we go!". Podle Fabrizia Romana je v dalších případě hotovo – Sacha Boey je novým hráčem Bayernu Mnichov. Bavorský velkoklub přivítá francouzského obránce Galatasaraye na zdravotní prohlídce, po níž třiadvacetiletý hráč podle vlastních slov využije "životní příležitost".

15:18 – HOSTOVÁNÍ – Mohammed Diomande opustil dánský Nordsjaelland a minimálně několik měsíců stráví ve Skotsku. Záložníka z Pobřeží slonoviny si na hostování vypůjčili Rangers, součástí dohody je i opce na trvalý přestup.

15:14 – PODPIS SMLOUVY – Nicolas Anelka, jenž během kariéry hrával i za Fenerbahce, se vrací do Turecka. Někdejší francouzský útočník bude pracovat pro Ümraniyespor, druholigový klub ho najal jako výkonného ředitele.

15:07 – PŘESTUP – Kabinu Atlétika v pátek oficiálně opustil Ivo Grbič, jenž přestoupil do Sheffieldu United. Chorvatský gólman dříve působil v Hajduku Split nebo Lille a Atlético za něho v létě 2020 zaplatilo sedm milionů eur. Přes jasnou jedničku Jana Oblaka se však do brány pořádně nedostal, odchytal jen 14 soutěžních zápasů a v probíhající sezoně ani jeden. V Sheffieldu podepsal smlouvu na tři a půl roku a stal se konkurencí pro Wese Foderinghama, který letos v Premier League nevynechal ani minutu.

13:19 – PŘESTUP – Nehuén Pérez míří z Udinese Calcio do Neapole, která by i s bonusy mohla zaplatit 18 milionů eur. Třiadvacetiletý argentinský obránce má podepsat čtyřletou smlouvu s opcí.

11:58 – KONEC SMLOUVY – Fotbalový Liverpool oznámil prostřednictvím svých internetových stránek, že jeho manažer Jürgen Klopp po sezoně skončí ve funkci hlavního trenéra. Němec na slavné adrese působil od října 2015, v roce 2019 klub dovedl k triumfu v Lize mistrů, o rok později pak po 30 letech vrátil na Anfield Road mistrovskou trofej. Více informací v článku.

10:01 – PODPIS SMLOUVY – Nové angažmá si našel Souleyman Doumbia, jenž byl volným hráčem po letním konci v Angers SCO. Sedmadvacetiletý obránce bude ve zbytku sezony hrát za Standard Lutych, součástí dohody je rovněž opce na další sezonu.

09:18 – PŘESTUP – Fabrizio Romano hlásí další "Here we go!". Tentokrát jde o Arthura Vermeerena, kterého z Antwerp získalo Atlético Madrid. Slavný španělský velkoklub zaplatí za belgický talent 25 milionů eur.

09:09 – PODPIS SMLOUVY – Sporting si pojistil Afonsa Moreiru, jenž podepsal nový kontrakt do roku 2029. Osmnáctiletý křídelník však má obratem zamířit na hostování do Gil Vicente.

08:39 – SPEKULACE – Manfred Ugalde míří z Twente do Spartaku Moskva, jenž může i s bonusy zaplatit 15 milionů eur, což by z 21letého útočníka udělalo nejdražší prodej klubu z Enschede. Ugalde by měl brzy odletět na zdravotní prohlídku.

06:15 – SPEKULACE – Bayernu nevyšlo snažení o zisk zkušeného obránce Kierrana Trippiera, a tak bavorský celek nasměroval svou snahu do Turecka. Podle informací renomovaného novináře Fabrizia Romana je francouzský bek Galatasaraye, který bude v play off Evropské ligy čelit Spartě, Sacha Boey blízko pátečnímu odletu do Mnichova, jednání mezi oběma kluby však ještě nemají finální podobu.

25. LEDNA

22:19 – PŘESTUP – Jean-Mattéo Bahoya přestoupil z Angers SCO do Eintrachtu Frankfurt, který podle nepotvrzených zpráv zaplatí 8 milionů eur a navíc polovina této sumy ještě zůstává ve hře na bonusech. Teprve 18letý ofenzivní hráč s bundesligovým klubem podepsal smlouvu do roku 2029.

20:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Manchester United prodloužil smlouvu s brankářem Radkem Vítkem do léta 2027. Na jaře bude hostovat v Accringtonu ze čtvrté anglické fotbalové ligy. Více informací v článku.

16:05 – PŘESTUP – Dva talentované Brazilce v průběhu dvou měsíců přivedlo vedení PSG. Od ledna barvy francouzského klubu hájí obránce Lucas Beraldo, k němuž přibyl Gabriel Moscardo. Osmnáctiletý záložník přišel z Corinthians a stál 20 milionů eur, novému chlebodárci se upsal do června 2028. Dres šampiona Ligue 1 neoblékne hned, pro nadcházejících pět měsíců byl formou hostování odeslán zpět do brazilského klubu.

14:00 – PŘESTUP – Za Manchester City střílí branky Julián Álvarez a vedení mu přivedlo jednoho argentinského krajana. Anglického mistra posílí žádaný Claudio Echeverri. Manchester za talentovaného mladíka zaplatil 14,5 milionu eur a s hráčem podepsal kontrakt na čtyři a půl roku, pro nadcházejících jedenáct měsíců se Argentinec vrátí formou hostování do River Plate. Více informací najdete v článku.

11:05 – ZKOUŠKA – Fotbalisty Bohemians 1905 by mohl posílit nejlepší střelec druhé ligy David Huf. Pětadvacetiletý útočník, který dal na podzim během hostování v Chrudimi 12 branek, odletěl s Pražany na soustředění do Turecka. Na webu o tom informoval pardubický klub, v němž je Huf kmenovým hráčem.

09:20 – SPEKULACE – Devětadvacetiletý španělský obránce Jonny Otto je hráčem Wolverhamptonu od roku 2018, a ačkoli nikdy nebyl vyloženě pevnou součástí základní sestavy, minimálně po šest sezon se ukazoval jako platný náhradník. V aktuálním ročníku, v tom sedmém v pořadí, každopádně vypadl z plánů úplně, a tak se rozhodl pro novou motivaci. Jak uvedl italský novinář Fabrizio Romano, stěhovat by se měl na trvalý přestup do soluňského PAOK. V pátek je naplánovaná lékařská prohlídka, smlouva by následně měla být podepsána do roku 2025, přičemž bude existovat opce na prodloužení kontraktu o jeden další.

08:15 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Martin Chlumecký se po půlroce vrací do Pardubic. Ve 13. týmu nejvyšší soutěže bude na jaře hostovat z druholigového polského celku Podbeskidzie Bielsko-Biala. Východočeši to uvedli na svém webu s tím, že dohoda neobsahuje opci na přestup. Chlumecký působil v Pardubicích už v minulé sezoně, kdy hostoval z Ostravy. V Podbeskidzie byl stabilním členem základní sestavy, přesto se rozhodl pro návrat.

07:40 – PODPIS – Bývalý útočník Manchesteru United Javier Hernández se rozhodl pro návrat do svého mateřského klubu Chivas Guadalajara. Hráč, který je po celém světě znám pod přezdívkou "Chicharito", strávil poslední tři roky v MLS, kde hájil barvy LA Galaxy.

07:15 – HOSTOVÁNÍ – Loni devatenáctiletý krajní obránce Ayoub Amraoui nastoupil k sedmi zápasům Nice v Ligue 1, letos se však ve stejném počtu utkání objevil pouze na lavičce náhradníku a nezapsal nakonec ani jednu minutu, a tak ho klub poslal sbírat zkušenosti do třetí francouzské nejvyšší soutěže. Jeho příchod formou hostování do konce sezóny oznámilo ve středu Nancy, které dodalo, že nemá možnost hráče vykoupit na základě opce.

06:40 – PŘESTUP – Florent Muslija si znovu zahraje německou nejvyšší soutěž, když přestupuje z Paderbornu do Freiburgu. Druholigový klub dostane odstupné milion eur, detaily smlouvy jako obvykle bádenský celek nezveřejnil.

24. LEDNA

19:51 – ODCHOD Z TÝMU – V Hradci Králové končí po roce a půl slovenský brankář Pavol Bajza. K týmu trenéra Václava Kotala se připojí v přípravě na jarní část sezony bývalý liberecký gólman Milan Knobloch, který byl naposledy ve Zlatých Moravcích. O formě jeho působení ve východočeském celku se jedná, uvedl klub na svém webu.

19:16 – PŘESTUP – Deportivo Guadalajara oznámilo návrat Javiera Hernándeze, jenž byl bez angažmá po konci v LA Galaxy. Pětatřicetiletý útočník si za domovský klub zahraje po čtrnácti letech.

17:50 – SPEKULACE – Hradec Králové podle serveru isport.cz oslovil Tomáše Vaclíka, jenž nemá angažmá po nedávném konci v New England Revolution. Čtyřiatřicetiletý brankář však odmítl s vysvětlením, že čeká na nabídky ze zahraničí. Pokud ho ale žádná neosloví, má se k jednání s východočeským klubem vrátit.

15:20 – HOSTOVÁNÍ – Sparťanský fotbalista Tomáš Schánělec bude na jaře působit ve Zlíně. Předposlední tým prvoligové tabulky získal jednadvacetiletého útočníka na půlroční hostování bez opce. Oba kluby o tom informovaly na webu. Schánělec dal v minulé sezoně za sparťanskou rezervu v druhé lize osm branek. Formu si udržel i na podzim, kdy se v 15 utkáních trefil sedmkrát. Ve Zlíně dostane příležitost rozšířit svoji bilanci dvou ligových startů.

15:00 – SPEKULACE – Angeliňo, jenž z RB Lipsko hostuje v Galatasarayi, byl spojován s FC Turín, nakonec by však měl zamířit do věhlasnějšího italského klubu. Podle nejnovějších zpráv je na hostování s opcí 27letého obránce domluvený AS Řím.

14:25 – HOSTOVÁNÍ – Emmanuel Dennis se z hostování v Istanbulu Basaksehir vrátil do Nottinghamu Forest, obratem se však přesouvá do druhé anglické ligy. Šestadvacetiletý křídelník bude do léta pomáhat Watfordu.

12:35 – SPEKULACE – Bundesligový lídr z Leverkusenu je blízko k získání posily do ofenzivy. Vedení Bayeru sice původně vyhlásilo, že se nechystá zbrkle posilovat kádr, když až do dubna vypadl ze hry kanonýr Victor Boniface. Realita nicméně vypadá jinak. Německý klub se blíží dohodě o hostování Borji Iglesiase ze španělského Realu Betis. Pokud jednání klapnou, klesnou zřejmě šance českého útočníka Adama Hložka na to, že se prosadí výrazněji do základní sestavy. Více informací najdete v článku.

11:55 – PŘESTUP – Člen širšího kádru fotbalové reprezentace Aleš Matějů přestoupil v rámci druhé italské ligy z Palerma do Spezie. Krajní obránce uzavřel s posledním týmem tabulky smlouvu do konce sezony s povinnou opcí v případě udržení v soutěži. Spezia to uvedla na webu. Více informací najdete v článku.

09:40 – SPEKULACE – Kevin Mbabu je aktuálně na hostování v Augsburgu, podle informací z webu 1908.NL by však mohlo být tohle angažmá předčasně ukončeno. O hráče, který patří Fulhamu, má totiž zájem Feyenoord. Rotterdamský celek se v nejbližší době údajně chystá oslovit anglickou stranu a poptat se na možnosti výpůjčky do konce sezony. Švýcarský obránce letos nastoupil ke 12 bundesligovým duelům, devětkrát se zjevil v základní sestavě. Mohl by tak hledat působiště, kde by herní minuty sbíral obecně ještě pravidelněji.

08:30 – SPEKULACE – Zkušený třiatřicetiletý útočník Milan Djurič by podle italského novináře Nicola Schiry mohl změnit angažmá. Rodáka z Bosny a Hercegoviny, hájícího barvy Hellasu, by rád získal konkurent ze Serie A, a to Monza. Ta už poslala do Verony konkrétní nabídku, která má činit 2 miliony eur za přestup včetně bonusů. Smlouva je pak připravená pro případnou novou posilu do roku 2026.

07:50 – SPEKULACE – Kapitán české fotbalové reprezentace do 21 let Václav Sejk opustil pražskou Spartu a v jarní části sezony bude hostovat v druholigovém nizozemském klubu Roda Kerkrade. Součásti dohody není opce na přestup. Úřadující mistři o odchodu jednadvacetiletého útočníka informovali na webových stránkách. Více informací najdete v článku.

Statistiky hráče. Livesport

07:40 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Vedení West Hamu se nakonec podařilo dotáhnout příchod Kalvina Phillipse z Manchesteru City. Defenzivní záložník, jenž k úřadujícím šampionům přišel v roce 2022 z Leedsu za 45 milionů liber, odehrál za Citizens pouze 31 zápasů. Nyní bude do konce aktuálního ročníku hostovat u "Kladivářů", londýský klub má navíc možnost uplatnit opci na přestup.

23. LEDNA

23:35 – KONEC SMLOUVY – Elio Capradossi se stal volným hráčem. Italský obránce před rokem a půl posílil Cagliari a v letošní sezoně neodehrál ani jednu soutěžní minutu, s vedením se nakonec dohodl na ukončení spolupráce.

21:22 – SPEKULACE – Ofenzivně laděný záložník Giovanni Reyna je na odchodu z Dortmundu a reálné obrysy dostává stěhování amerického reprezentanta do Anglie. V pokročilé fázi jsou jednání o hostování v Nottinghamu, ten chce i opci na trvalý přestup.

21:19 – SPEKULACE – Arthur Vermeeren je připraven opustit Antverpy, jeho další kroky by měly směřovat do španělské La Ligy. Mladého belgického záložníka úspěšně lanaří Atlético, kluby mají být domluveny na odstupném 22 milionů eur, dalších pět milionů bude ve hře díky bonusům.

21:14 – HOSTOVÁNÍ – Villarreal shání posily a třetí novou akvizicí v průběhu ledna se stal Yerson Mosquera. Dvaadvacetiletý kolumbijský stoper přišel na hostování z Wolverhamptonu, součástí dohody není opce na přestup. Už před ním na palubu Žluté ponorky nastoupili Eric Bailly a Goncalo Guedes.

18:47 – SPEKULACE – Ivo Grbič je na odchodu z Atlétika. Chorvatský brankář má smlouvu jen do konce sezony a španělský klub využije poslední možnost na jeho zpeněžení. Vedení mu odsouhlasilo požadavek na uvolnění do jiného klubu, jeho novým zaměstnavatelem by se měl stát Sheffield United.

16:29 – PODPIS SMLOUVY – Novým asistentem trenéra Pavla Hapala se v Baníku stal Jan Romaněnko. Dosavadní kouč ostravského týmu U17 doplní realizační tým A-mužstva poté, co v něm z rodinných důvodů skončil Angličan Danny Searle. Slezané zároveň dotáhli příchod Matúše Rusnáka. Čtyřiadvacetiletý slovenský pravý krajní bek či záložník, který s týmem trénuje od začátku přípravy, podepsal smlouvu na tři a půl roku s opcí.

15:32 – HOSTOVÁNÍ – Olomouc posílil ofenzivní univerzál Ebrima Singhateh, Sigma jej získala na roční hostování ze Slavie. Dvacetiletý gambijský útočník by ještě měl být součástí obchodu mezi Pražany a Hanáky za beka Ondřeje Zmrzlého, který do vršovického celku nedávno přestoupil. Talentovaný gambijský hráč na podzim hostoval ve Vlašimi a ve druhé lize osmkrát skóroval.

14:24 – SPEKULACE – Fortuna Sittard dotahuje příchod Jaydena Braafa z Hellasu Verona. Jednadvacetiletý nizozemský útočník se má na hostování v aktuálně 12. celku Eredivisie rozehrát po vážném zranění kolena.

14:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Éder Militao si hned na úvod sezony vážně poranil koleno a měl tak dostatek času na jednání o další budoucnosti. Brazilský obránce bude rovněž v dalších letech oblékat dres Realu Madrid, Bílý balet si jeho služby pojistil do června 2028.

12:41 – HOSTOVÁNÍ – Schalke získalo první zimní posilu, z Burnley si do konce sezony vypůjčilo makedonského útočníka Darka Čurlinova, jenž u Königsblauen hostoval již v sezoně 2021/22. Součástí dohody mezi oběma kluby má být opce ve výši 2,5 až 3,5 milionu eur.

12:38 – SPEKULACE – Hradec Králové se dohodl na příchodu první zimní posily, kterou se podle serveru iSport.cz stane Daniel Kaštánek z rezervního týmu Sparty. Dvacetiletý záložník míří na východ Čech na hostování.

12:33 – SPEKULACE – Člen širšího kádru české reprezentace Aleš Matějů v Itálii velmi pravděpodobně opět změní adresu. Bývalý hráč Brescie, který v současné chvíli patří Palermu, má namířeno na hostování s opcí do Spezie. V posledním týmu Serie B by měl příbramský odchovanec během úterý podstoupit zdravotní prohlídku.

12:25 – PODPIS SMLOUVY – Záložník Arturo Vidal uzavřel pověstný kruh a znovu bude nastupovat za mateřské Colo-Colo, odkud před necelými 17 lety vykročil do Evropy. V té chilský veterán prošel Leverkusenem, Juventusem, Bayernem, Barcelonu a Interem a před půldruhým rokem zamířil do Brazílie, kde si zahrál za Flamengo a krátce za Athletico Paranaense. Momentálně je v závěrečné fázi rehabilitace po zranění kolena, ve známém prostředí uzavřel smlouvu do konce letošního roku.

10:26 – PODPIS SMLOUVY – Yannik Keitel zřejmě po sezoně jakožto volný hráč odejde z Freiburgu. Třiadvacetiletý záložník se podle Sky dohodl na smlouvě se Stuttgartem.

09:12 – PŘESTUP – Aston Villu posílil Kosta Nedeljković z Crvene Zvezdy, které byl obratem srbskému klubu zapůjčený do konce sezony. Detaily transferu 18letého obránce ani jedna strana nespecifikovala.

07:15 – SPEKULACE – Podle informací serveru sofoot.com se o středního obránce Slavie Igoha Ogbua zajímá francouzské Rennes. Tradiční účastník Ligue 1, který v aktuální sezoně úspěšně působí i v Evropské lize, zatím jen mapuje situaci okolo třiadvacetiletého Nigerijce. Sešívaní jsou na případný odchod klíčového obránce připravení, během zimní přestávky se totiž domluvili na příchodu Štěpána Chaloupka z Teplic.

06:08 – SPEKULACE – West Ham United je stále blíže a blíže nové posile do středu zálohy. Vedle Tomáše Součka by ve středové formaci Hammers mohl brzy nastupovat i Kalvin Phillips, který se neprosadil do kádru Manchesteru City a hledá nové angažmá. Jednání mezi anglickým reprezentantem a londýnským klubem jsou stále intenzivnější, aktuálně se tak řeší na úrovni klubů podoba dohody.

22. LEDNA

23:37 – PŘESTUP – Snahu prosadit se v Bayernu, kde nastupovat pouze za rezervu ve čtvrté lize, Lucas Copado vzdal. Dvacetiletý německý útočník se vydává do Rakouska, do roku 2028 se upsal aktuálně třetímu celku tabulky LASKu.

22:13 – PŘESTUP – Azor Matusiwa, dosud stabilní článek záložní řady Remeše, se v rámci Ligue 1 přesunuje do Rennes. Smlouvu podepsal na čtyři a půl roku, desátý celek tabulky vyšel transfer na 16 milionů eur. Ve hře ovšem údajně mohou být ještě budoucí bonusy ve výši čtyř milionů eur.

20:44 – PŘESTUP – Juventus oficiálně představil fanouškům novou posilu do obrany. Portugalec Tiago Djaló sice letos kvůli dlouhodobému zranění nenastoupil v dresu Lille do jediného soutěžního utkání, přesto si ho lídr Serie A vybral do svých řad. Transfer ho nevyjde na závratnou sumu, do Francie pošle 3,6 milionu eur, přičemž dalších 3,1 milionu může zaplatit za případné bonusy.

19:58 – HOSTOVÁNÍ – Anglický středopolař Myles Peart-Harris odehrál v této sezoně za Brentford v Premier League jen tři zápasy, i proto jej londýnský klub poslal sbírat zkušenosti na hostování. Do svých řad ho do konce sezony ulovil Portsmouth, který momentálně vede tabulku třetí nejvyšší anglické soutěže.

17:46 – HOSTOVÁNÍ – Vitesse bude se záchranou v Eredivisie vypomáhat Adrian Mazilu, jenž dorazil na hostování do konce sezony z Brightonu. Klub z Arnhemu nemá na osmnáctiletého rumunského křídelníka či útočníka opci.

17:29 – HOSTOVÁNÍ – Německou nejvyšší soutěž za řeckou mění Jordi Osei-Tutu. Anglický obránce Bochumi bude do konce sezony vypomáhat celku PAS Giannina, součástí hostování není opce na přestup.

16:16 – PODPIS SMLOUVY – Milan Kerbr se oficiálně stal novým asistentem trenéra Slavie. Někdejší obránce Slovácka, Liberece a Sigmy přišel právě z Olomouce jako náhrada za Jaroslava Köstla, jenž odešel k české reprezentaci. Smlouvu podepsal do června 2026. Více informací najdete v článku.

15:36 – SPEKULACE – Kalvin Phillips je na odchodu z Manchesteru City, nadále by však mohl působit v Premier League. Úřadujícího anglického šampiona ohledně 28letého záložníka kontaktoval West Ham United.

15:05 – PŘESTUP – Viktorii Plzeň brzy opustí Pavel Bucha, jenž míří do FC Cincinnati. Pětadvacetiletý záložník dostal svolení k odletu do USA, kde ho čeká zdravotní prohlídka a následný podpis smlouvy.

14:42 – PODPIS SMLOUVY – Viktorii Žižkov na jaře čeká boj o udržení ve druhé nejvyšší soutěži, což dostal za úkol nový realizační tým v čele s trenérem Markem Niklem. Jeho součástí bude jako druhý asistent také Václav Kadlec, který dosud působil u mládeže pražského klubu.

13:22 – PŘESTUP – Matěj Helešic má namířeno z Pardubic do druholigové Dukly Praha. Oba kluby momentálně řeší podmínky působení 27letého obránce Na Julisce.

12:07 – KONEC SMLOUVY – Duklu Praha opustil Marek Červenka, jenž se s druholigovým klubem nedohodl na prodloužení končící smlouvy.

11:46 – PODPIS SMLOUVY – Newell's Old Boys oznámili podpis Évera Banegy, jenž poslední tři a půl sezony hájil barvy saúdskoarabského Al Shababu. Bývalý argentinský reprezentant se do vlasti vrací po dlouhých 16 letech, v novém působišti se zavázal do konce roku 2025. Banega nejde do neznámého prostředí, dres šestinásobného argentinského mistra již oblékal ve druhé polovině sezony 2013/14, kdy zde hostoval z Valencie.

10:23 – KONEC SMLOUVY – Baník Ostrava rozvázal spolupráci s anglickým asistentem trenéra Dannym Searlem, jenž požádal o ukončení smlouvy z rodinných důvodů. "Danny nás požádal o uvolnění. Má určité rodinné problémy a vysvětlil nám, že momentálně by bylo velmi složité skloubit je s angažmá v tak velké vzdálenosti. Potřebuje teď být doma v Anglii. Dohodli jsme se tedy, že skončí. Rozešli jsme se jako přátelé, popřáli jsme mu, ať se mu vede v soukromém i fotbalovém životě a poděkovali mu za spolupráci," prohlásil na webu šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

10:02 – HOSTOVÁNÍ – David Jurásek mění po pouhém půlroce působiště. Reprezentační krajní bek zamířil z Benfiky, kde nenaplnil vysoká očekávání, na hostování do Hoffenheimu. Bundesligový celek, jehož barvy hájí Pavel Kadeřábek (31), získal někdejšího hráče Slavie na hostování do konce sezony. Součástí transferu by měla být podle dřívějších informací serveru inFotbal.cz i opce na trvalý přestup ve výši 12 milionů eur (asi 297 milionů korun). Více informací v článku.

09:37 – SPEKULACE – Budoucnost Václava Sejk bude zřejmě mimo Spartu. Alespoň ta úplně nejbližší, neboť kapitán reprezentační jednadvacítky není na soupisce letenského klubu pro soustředění ve španělské Marbelle. "Společně s Václavem Sejkem a Tomášem Schánělcem klub řeší formu jejich herního vytížení v následujících měsících," stojí v prohlášení Sparty na klubovém webu.

08:08 – SPEKULACE – Podle serveru inFotbal.cz se v nejbližších dnech bude opět řešit budoucnost Marka Havlíka. Záložník Slovácka, který během podzimní části FORTUNA:LIGY nasázel 10 branek, je v hledáčku Viktorie Plzeň. Západočeši mají o osmadvacetiletého středopolaře velký zájem, neboť řeší odchod jiného záložníka Pavla Buchy do MLS. Brzy by mělo dojít na konkrétní jednání.

06:43 – HOSTOVÁNÍ – Almería má během pondělí uvítat novou posilu pro ofenzivní složku hry. Italský novinář Fabrizio Romano uvádí, že by měl devatenáctiletý argentinský křídelník Luka Romero podstoupit v dopoledních hodinách lékařskou prohlídku. K aktuálně poslednímu celku tabulky LaLigy dorazí formou hostování do konce sezóny, v dohodě mezi hráčovým nynějším zaměstnavatelem z AC Milán a španělskou stranou není možnost trvalého nákupu na základě opce.

21. LEDNA

18:50 – SPEKULACE – Juventus za Atlético Madrid vymění Moise Kean. Colchoneros podle novináře Alfreda Pedully za půlroční hostování 23letého útočníka zaplatí 400 tisíc eur, neměli by však mít opci na přestup.

16:47 – SPEKULACE – Patrik Hellebrand by nakonec mohl z českobudějovického Dynama směřovat do Slovanu Bratislava. Web infotbal.cz uvedl, že jihočeský klub se chce především zbavit finanční zátěže, kterou přináší kontrakt 24letého záložníka. Místo něj by navíc do Dynama ze Slovenska mohli dorazit dva mladíci na hostování.

14:20 – SPEKULACE – David Puškáč, jemuž po sezoně vyprší smlouva v Bohemians 1905, se nejpozději v létě přesune do Jablonce, kde podle informací webu infotbal.cz podepsal smlouvu o volném přestupu. Ve hře však zůstává, že by se na sever Čech přesunul již v zimě, variantou je výměna za Jana Chramostu.

12:30 – SPEKULACE – José Mourinho je po konci v AS Řím spojován se saúdskoarabským Al Shababem, podle nejnovějších zpráv by však nejraději pokračoval na Apeninském poloostrově, konkrétně by mohla být ve hře Neapol. Šedesátiletý kouč se má kvůli tomu příští týden sejít s prezidentem úřadujícího italského mistra Aureliem De Laurentiisem.

09:00 – SPEKULACE – Italský bouřlivák Mario Balotelli by opět mohl změnit svou adresu a vrátit se do rodné země. O služby kontroverzního hráče údajně stojí poslední tým Serie A – Salernitana. Balotelli v současné chvíli patří turecké Adaně Demirspor, kde působí od léta a podepsal tam smlouvu do konce sezony s opcí.

Statistiky hráče. Livesport

08:00 – PODPIS – Další lednovou posilou Olympiakosu Pireus se stal Chiquinho, portugalský záložník přišel zdarma z lisabonské Benfiky.

07:20 – HOSTOVÁNÍ – Eduard Sobol v minulosti hrával za Club Bruggy a do Belgie se vrací, na hostování s opcí si ho ze Štrasburku vypůjčil Genk. Ukrajinský obránce je dobře znám i českým fanouškům, jednu sezonu oblékal dres Slavie.

20. LEDNA

19:45 – SPEKULACE – Attila Szalai se neprosadil v Hoffenheimu a po několika měsících se bude stěhovat o dům dále. Maďarský obránce bude pokračovat v německé lize, podmínky hostování dojednává Freiburg.

16:20 – SPEKULACE – Záložník Pavel Bucha opouští Viktorii Plzeň. Pětadvacetiletý hráč nenastoupil do sobotního přípravného zápasu proti druholigové pražské Dukle, protože se chystá vyrazit na zahraniční angažmá. Podle informací inFotbal.cz by měl po víkendu odletět na zdravotní prohlídku do Spojených států, kde si jej vyhlédl klub FC Cincinnati. Podle zdrojů efotbal.cz je ve hře i odchod do Turecka. "Jasné je to, že z klubu odejde," řekl pro efotbal.cz zdroj blízký vedení západočeského klubu.

Statistiky hráče. Livesport

14:00 – HOSTOVÁNÍ – Juanmi předčasně ukončí hostování v saúdskoarabském klubu Al Riyadh a vrátí se do Španělska. Útočník Betisu by měl hostovat v Cádizu, všechny strany jsou domluveny na podmínkách hostování.

13:20 – PŘESTUP – Josh Doig opustil Hellas Verona a jeho novým zaměstnavatelem je Sassuolo. To zaplatilo šest milionů eur, s krajním obráncem podepsalo víceletý kontrakt.

11:41 – PŘESTUP – První zimní posilou jabloneckých fotbalistů se stal křídelník Bienvenue Kanakimana. Čtyřiadvacetiletý reprezentant Burundi přestoupil na sever Čech z týmu lídra druhé ligy Vyškova a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovaný víceletý kontrakt. Jablonečtí o tom informovali na svém webu.

11:15 – SPEKULACE – Český obránce David Zima by se mohl brzy přesunout z italského FC Turín, kde herně strádá, na novou prestižní adresu. Zájem o mladého reprezentanta je v Německu. Původně chtěla hráče angažovat Hertha BSC, ale podle informaci listu Morgenpost už není nejžhavějším zájemcem. Jedničkou je momentálně Hamburger SV. Více informací najdete v článku.

10:45 – SPEKULACE – Tottenham myslí i na budoucnost a tu by mohl představovat Antonio Nusa. Teprve osmnáctiletý křídelník patří Clubu Bruggy a londýnský klub začal jednat o podmínkách přestupu, cena by se mohla pohybovat okolo 25 milionů liber.

08:00 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Chelsea předčasně ukončila hostování Cesareho Casadeie v Leicesteru City. Londýnský klub stažením 21letého záložníka reaguje na četná zranění ve středu pole.

19. LEDNA

21:01 – PŘESTUP – Neapol dotáhla příchod Cyrila Ngongeho z Hellasu Verona, který má bez bonusů vyinkasovat 18 milionů eur. Třiadvacetiletý křídelník pod Vesuvem podepsal dlouholetý kontrakt.

18:15 – HOSTOVÁNÍ – Villarreal si do konce sezony z Wolverhamptonu Wanderers vypůjčil Goncala Guedese, jenž předtím ukončil nevydařené hostování v Benfice. Součástí dohody není opce na přestup. Guedes se do mateřské Benfiky vrátil loni v lednu, a přestože hned v prvním ligovém zápase pomohl gólem porazit Santa Claru a následně slavil zisk titulu, celkově vzato byly jeho výkony zklamáním.

15:50 – HOSTOVÁNÍ – Obrovskou posilu hlásí Hajduk Split. Vedení klubu se do jeho řad podařilo získat formou hostování Ivana Perišiče z Tottenhamu. Chorvatský reprezentant se do Hajduku vrací po 17 letech. Více informací najdete v článku.

15:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Milan Havel v pátek podepsal novou smlouvu s Viktorií Plzeň, viktoriánský dres bude nosit až do roku 2027. Více informací najdete v článku.

12:55 – SPEKULACE – Goncalo Guedes se stane novou posilou Villarrealu, dohoda je na světě a portugalský křídelník by se během víkendu měl podrobit zdravotní prohlídce. Guedes je kmenovým hráčem Wolverhamptonu a v letošní sezoně neúspěšně hostoval v Benfice, na hostování si ho vypůjčí i Villarreal.

10:15 – SPEKULACE – Salzburg zahájil přípravu na druhou polovinu sezony a od týmu by se už brzy mohl odpojit Oumar Solet. Obránce chce Neapol a italská strana se dohodla na podmínkách s vedením rakouského mistra, nyní hledá společnou řeč s hráčem.

09:10 – PŘESTUP – Shavy Babicka podpisem smlouvy na tři a půl roku stvrdil přestup z Arisu Limassol do Toulouse. Kyperský celek dostane odstupné ve výši 2,75 milionu eur.

18. LEDNA

22:19 – PODPIS SMLOUVY – Al Ettifaq si předčasně pojistil služby trenéra Stevena Gerrarda. Saúdskoarabský klub prodloužil s bývalým anglickým reprezentačním záložníkem smlouvu do roku 2027.

21:54 – PODPIS SMLOUVY – Nizozemec Bart Straalman se stal třetí zimní posilou Vyškova. Sedmadvacetiletý stoper nastupoval za De Graafschap, Sarpsborg, Rodez a Grenoble, od léta byl volným hráčem. "Potřebovali jsme do kádru i střední generaci hráčů, jako je právě Bart. Přichází zkušený kluk, který má starty v první nizozemské lize a měl by být přínosem do jarní fáze sezóny," řekl k nové akvizici generální manažer Zbyněk Zbořil.

21:13 – PODPIS SMLOUVY – Ajax potvrdil příchod Jordana Hendersona, jenž po půlroce ukončil nevydařené angažmá v Al Ettifaqu. Nizozemský klub za záložníka, jehož služby si zajistil do roku 2026, nebude muset platit odstupné, Henderson se totiž v Saúdské Arábii dohodl na rozvázání smlouvy.

19:34 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana je odchod Davida Juráska z Benfiky na hostování do Hoffenheimu hotovou věcí. Obě strany během čtvrtka údajně doladily detaily transferu, jehož součástí má být opce na trvalý přestup. Ten by německý celek vyšel na 12 milionů eur.

19:26 – HOSTOVÁNÍ – Eden Karzev je dalším izraelským fotbalistou, jenž po projevu solidarity se svou zemí musel ukončit angažmá v Turecku. Istanbulský Basaksehir ho poslal na hostování do Maccabi Tel Aviv a udělil mu pokutu za příspěvek na sociálních sítích, v němž záložník podpořil izraelské rukojmí v pásmu Gaza.

17:25 – PŘESTUP – Je to oficiální. Union Berlín prodal do Realu Sociedad Sheralda Beckera a rychle si obstaral náhradu. Ze Servette Ženeva přišel Chris Bedia, německý klub za útočníka zaplatil dva miliony eur.

16:55 – SPEKULACE – Union Berlín si vyhlédl náhradu za Sheralda Beckera, který přestoupil do Realu Sociedad. Do německé metropole podle renomovaného novináře Fabrizia Romana míří útočník Servettu Ženeva Chris Bedia. Berlínský klub by měl za sedmadvacetiletého forvarda zaplatit částku kolem 2 milionů euro.

16:36 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Cyril Ngonge dorazil do Neapole a čeká ho zdravotní prohlídka. Křídelník přijde z Hellasu Verona a transfer by nakonec měl vyjít na osmnáct milionů eur, další peníze budou ve hře díky bonusům.

16:02 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Jordan Henderson už je v Amsterdamu a podrobí se zdravotní prohlídce v Ajaxu. Anglický záložník přijde zdarma z Al Ettifaqu, nizozemský klub pro něho nachystal smlouvu na dva a půl roku.

15:42 – SPEKULACE – Róbert Boženík dal letos za Boavistu devět soutěžních branek a odměnou by mu mohlo být finančně zajímavější angažmá. O slovenského útočníka je zájem ve Francii a sleduje ho Lille, dalšími nápadníky mají být FC Porto a Sporting Lisabon.

15:22 – SPEKULACE – Stefano Sensi je na odchodu z Interu Milán. Záložník letos naskočil jenom ke čtyřem zápasům a na stole má nabídku z Leicesteru, kluby jsou už domluveny na odstupném dva miliony eur.

14:43 – PŘESTUP – Fotbalisty Zlína posílil defenzivní záložník Cletus Nombil z druholigové slovenské Petržalky. "Ševci" s třiadvacetiletým Ghaňanem podepsali smlouvu do června 2027. Předposlední tým podzimní části prvoligové sezony o tom informoval na svém webu.

14:25 – SPEKULACE – Dejan Lovren přestává hrát důležitou roli v plánech Lyonu. Zkušený obránce má smlouvu do června 2025 a letos odehrál devět zápasů, v případě zajímavé nabídky mu pak vedení nebude bránit v odchodu.

13:50 – SPEKULACE – Koba Koindredi hostuje z Valencie v Estorilu a portugalskou ligu by mohl hrát i v příští sezoně, jen v dresu jiného celku. 22letého záložníka chce lisabonský Sporting, který je ochoten zaplatit pět milionů eur.

13:45 – PŘESTUP – Sheraldo Becker prošel zdravotní prohlídkou a přestoupil z Unionu Berlín do Realu Sociedad. Útočník v Baskicku podepsal smlouvu do června 2026, součástí je opce na další sezonu.

12:39 – SPEKULACE – Jérôme Boateng je v kontaktu s vedením Salernitany, která o něho má zájem. Zkušený německý obránce v minulosti oblékal dresy Herthy, Hamburku, Manchesteru City a Bayernu, bez práce je pak od konce minulé sezony, kdy se s ním rozloučil Lyon.

11:39 – SPEKULACE – O budoucnosti Kalvina Phillipse z Manchesteru City se má podle Matta Lawa z Daily Telegraph rozhodnout příští týden. Mezi kluby, které mají o jeho podpis zájem, patří Barcelona, ​​Atlético Madrid a Newcastle.

9:39 – HOSTOVÁNÍ – K fotbalistům Slovácka se na soustředění v Turecku připojil obránce či záložník Patrik Blahút. Šestadvacetiletý Slovák přišel z Podbrezové na půlroční hostování s opcí. Kluby o tom informovaly na svých webech.

7:55 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Domluveno. Jordan Henderson opouští saúdskoarabský Al Ettifaq a míří na zdravotní prohlídku do Amsterdamu. V Ajaxu by měl bývalý kapitán Liverpoolu podepsat smlouvu do konce sezony 2025/2026.

6:33 – HOSTOVÁNÍ – Očekávanou posilu uvítal Brentford. Účastník anglické Premier League při středečním večeru představil oficiálně fanouškům sedmadvacetilého španělského obránce Sergia Reguilóna, který přišel na půlroční hostování z Tottenhamu. Podzimní část sezóny mimochodem strávil formou výpůjčky v Manchesteru United. Součástí dohody nebude podle italského novináře Fabrizia Romana opce na trvalé zařazení hráče k řadám The Bees, klub z Londýna tuto informaci na svém webu neuvedl.

17. LEDNA

23:32 – PŘESTUP – Do zámořské Major League Soccer se vydává Bartosz Slisz. Polský reprezentační záložník přestoupil z Legie Varšava, kde působí i Tomáš Pekhart, do Atlanty United FC. Aktuálně pátý celek Ektraklasy za něj dostane odstupné 3,2 milionu eur.

23:00 – SPEKULACE – AC Milán chce uvolnit na hostování nevytíženého Luku Romera, jenž by se mohl vydat do La Ligy. Devatenáctiletého argentinského křídelníka či útočníka by si ráda vypůjčila Almería, která se nachází na dně španělské nejvyšší soutěže.

21:54 – SPEKULACE – Antonio Candreva vstoupil v Salernitaně do závěrečného půlroku smlouvy, což mu umožňuje jednat s dalšími kluby. Šestatřicetiletý italský záložník, jenž nadále prokazuje vysokou výkonnost, se podle informací TMW může vrátit do Lazia, kde prožil vydařené působení mezi lety 2012 až 2016.

20:53 – HOSTOVÁNÍ – Poslední celek Serie A Salernitana získal dvě posily. Ve středu byli oficiálně představeni dva hráči, kteří přicházejí na hostování do konce sezony – italský pravý obránce Alessandro Zanoli z Neapole a záložník chorvatský Toma Bašič z Lazia.

20:05 – HOSTOVÁNÍ – Bournemouth po roce opouští záložník z Pobřeží slonoviny Hamed Junior Traore, jenž bude znovu působit na Apeninském poloostrově. Bývalý hráč Sassuola posílil formou hostování s opcí Neapol.

18:29 – SPEKULACE – Nečekaný zvrat má přestupová sága Davida Juráska. O v Benfice nechtěného českého obránce měl podle italského novináře Alessanda De Feliceho projevit zájem bundesligový Hoffenheim. Vše podle něj směřuje k tomu, že bude 23letý levý bek brzy představen jako nový spoluhráč Pavla Kadeřábka. Do Německa by měl Jurásek přijít na půlroční hostování s opcí. Více informací najdete v článku.

18:07 – HOSTOVÁNÍ – Jakub Uhrinčať se oficálně přesunul z Bánské Bystrice do Sparty, prozatím se zapojí do přípravy B-týmu. "Dostal jsem příležitost být součástí největšího klubu v České republice a už se nemůžu dočkat momentu, až vyběhnu na trávník. Přicházím s pokorou, vím, že se nejprve musím aklimatizovat a poznat kluky v týmu," uvedl 22letý, jenž se Spartou podepsal smlouvu o půlročním hostování. Součástí kontraktu je i opce na přestup. Více informací najdete v článku.

17:53 – SPEKULACE – Baník Ostrava dočasně opustí Martin Hrubý, jenž dosud chytal za třetiligovou rezervu. Podle informací WEBU isport.cz zamíří 19letý brankář na hostování do druholigového Prostějova, kde se od zítra zapojí do přípravy.

17:19 – SPEKULACE – Inter zřejmě po sezoně posílí íránský forvard Mehdi Taremi, jemuž vyprší kontrakt v FC Porto. Obě strany se podle zpráv z Apeninského polostrova dohodly na tříleté smlouvě s platem tři miliony eur za sezonu.

17:16 – SPEKULACE – Faris Moumbagna má namířeno z Bodø/Glimt do Olympique Marseille, který norskému klubu zaplatí osm milionů eur. Třiadvacetiletý útočník, jenž momentálně reprezentuje Kamerun na Africkém poháru národů, během turnaje v Pobřeží slonoviny úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku.

16:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Dukla Praha si zavázala Martina Douděru. Mladší bratr českého reprezentanta Davida s druholigovým klubem prodloužil smlouvu do roku 2026.

15:15 – SPEKULACE – Slavia Praha dotahuje příchod asistenta Milana Kerbra ze Sigmy Olomouc. Podle sportovního redaktora Jana Dočkala by měla být dohoda oznámena do konce týdne.

14:35 – PŘESTUP – Al Hilal dotáhl přestup Renana Lodiho z Olympique Marseille. Pětadvacetiletý brazilský reprezentant, jenž na sebe nejvíce upozornil v Atlétiku Madrid, podepsal v novém působišti smlouvu na tři roky. Marseille za rodáka ze Serrany obdrží 23 milionů eur, značná část se však obratem přesune do Madridu. Atlético má podle nepotvrzených zpráv dostat zhruba třetinu, tedy necelých osm milionů eur.

14:20 – HOSTOVÁNÍ – Jakub Přichystal se neprosadil v Sigmě Olomouc, proto odchází na půlroční hostování bez opce do Opavy. Bývalý útočník Zbrojovky Brno má v hanáckém klubu smlouvu do konce roku 2025.

12:34 – SPEKULACE – Surinamský útočník Sheraldo Becker zamíří na trvalý přestup do Realu Sociedad a podle Fabrizia Romana za něj Union Berlín hodlá sehnat náhradu. Dokonce prý již poslal konkrétní nabídku do Servette, odkud by chtěl získat Chrise Bediu. Forvard z Pobřeží slonoviny letos prožívá plodnou sezonu, v 17 ligových zápasech má bilanci 10+3 a dvakrát skóroval i ve skupině Evropské ligy, v níž švýcarský celek dvakrát prohrál se Slavií.

12:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Matěj Ryneš byl odměněn za své podzimní výkony a se Spartou podepsal novou víceletou smlouvu. V první polovině sezony 2023/2024 stihl odehrát 18 zápasů, v jednom se prosadil a jednou asistoval. Onu gólovou přihrávku si přitom připsal v Evropské lize na Estadio Benito Villamarín proti Betisu (prohra 1:2).

11:45 – ODCHODY – Teplice před jarní částí sezony opouštějí tři hráči. Srbský obránce Nemanja Krsmanovič přestoupil do Spartaku Subotica, francouzský defenzivní univerzál Soufiane Dramé bude hostovat ve Zlatých Moravcích a zambijský záložník Ngosa Sunzu v druholigovém Táborsku. Severočeský prvoligový celek o tom informoval na svém webu. Podrobnosti nalezenete v článku.

11:32 – SPEKULACE – Slavia ve včerejším přípravném zápase rozstřílela SönderjyskE 4:0, detailně přitom mohla sledovat záložníka Ivana Nikolova. Podle deníku Tipsbladet se 21letý středopolař ze Severní Makedonie, jenž do Dánska zamířil před sezonou z Bregalnica Stip, ocitl právě v hledáčku pražského klubu. Aktuálního lídra druhé nejvyšší dánské soutěže a Slavii pojí dobré vztahy od přestupu Alexandera Baha z ledna 2021, což byl tehdy rekordní prodej v historii SönderjyskE. Současná opora Benficy si mimochodem duel svých bývalých zaměstnavatelů nenechala ujít, přestože Lisabon od Algarve dělí 250 kilometrů.

10:20 – SPEKULACE – Jakub Uhrinčať podle insidera Jozefa Kopča vymění Banskou Bystricu za pražskou Spartu, kde by měl prozatím nastupovat za rezervu ve druhé lize. Chystaný příchod 22letého stopera do letenského klubu potvrzuje také server infotbal.cz.

08:15 – PŘESTUP – V úterý v pozdních večerních hodinách představil Celtic svou první posilu roku 2024, a to na křídelní prostor. Z vídeňského Rapidu dorazil na trvalý přestup 24letý německý útočník Nicolas Kühn, který podepsal s klubem z Glasgow smlouvu na pět a půl roku. Transferovou sumu skotský celek nezveřejnil, server transfermarkt.de každopádně uvádí částku ve výši 3,5 milionu eur. Nosit bude rodák z Wunstorfu v novém působišti dres s číslem 10.

07:50 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Krátce po půlnoci Benfica oznámila, že podepsala smlouvu se Španělem Álvarem Fernándezem Carrerasem, který za ni bude nastupovat s číslem 3. 20letý mladík přichází na hostování z Manchesteru United s opcí na koupi za šest milionů eur. Ta se může stát povinnou, pokud levý obránce odehraje za Benfiku alespoň polovinu ze všech jarních zápasů prvního týmu. Více o přestupu hráče, který má nahradit Davida Juráska, si můžete přečíst v článku.

16. LEDNA

18:35 – SPEKULACE – Giovanni Reyna má dalšího nápadníka a o jeho služby se zajímá Marseille. Ofenzivní americký záložník je spojován s odchodem z Dortmundu, situaci okolo něho monitoruje i Real Sociedad.

15:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – David López za dva týdny oslaví 21. narozeniny a předčasným dárkem je nová smlouva. Mallorca se svým obráncem prodloužila kontrakt do června 2027, součástí dohody je opce na další dva roky.

14:20 – SPEKULACE – Hellas Verona prodává hráče a jeho kabinu může opustit i Cyril Ngonge. Křídelníka chce Neapol a ta dojednala podmínky přestupu za deset milionů eur, k nimž může dalších pět milionů přibýt díky bonusům. Italského mistra nyní čekají jednání se samotným fotbalistou.

13:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Vasil Kušej prodloužil smlouvu s Mladou Boleslaví do konce června 2026. Kušej přišel do Mladé Boleslavi před rokem z druholigového Prostějova. Křídelní hráč měl v létě blízko k přestupu do Utrechtu, ale kluby se nedohodly. Podle médií se o něj zajímala i pražská Slavia. Kušej ve 33 ligových utkáních zaznamenal 10 branek a sedm asistencí, za reprezentační A-mužstvo nastoupil v listopadovém kvalifikačním duelu s Moldavskem. Více informací najdete v článku.

12:45 – SPEKULACE – Caglar Söyüncü přestupoval do madridského Atlétika v létě minulého roku, novinář Matteo Moretto ze španělského serveru Relevo každopádně uvádí, že by jeho angažmá ve Španělsku mohlo po roce a půl skončit. V dresu Colchoneros totiž turecký stoper v letošní sezoně nedostává potřebný prostor, a mohl by tak mít zájem o změnu angažmá, kde by herní minuty sbíral pravidelněji. Nabídku na přestup již údajně podalo Porto, bedlivě nicméně sledují situaci i Dortmund a AS Řím.

10:30 – SPEKULACE – Daichi Kamada nenaplnil vysoká očekávání v Laziu, proto se spekuluje o tom, že by po půlroce odešel. Sedmadvacetiletý ofenzivní záložník se může vydat do Turecka, velký zájem o něho jeví Galatasaray.

06:15 – PODPIS – Nemanja Jovič si našel nové angažmá a bude hrát za Estoril, portugalskému klubu se upsal do června 2027. Srbský křídelník byl volným hráčem, koncem srpna minulého roku opustil bělehradský Partizan.

15. LEDNA

22:15 – HOSTOVÁNÍ – Joe Rothwell nebude ve zbytku sezony bojovat o místo v Bournemouthu. Devětadvacetiletý záložník odešel na hostování do druhé nejvyšší anglické soutěže, konkrétně do Southamptonu.

21:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Galeno prodloužil smlouvu s FC Porto, jemuž se zavázal až do roku 2028. Součástí nového kontraktu 26letého křídelníka je výstupní doložka 60 milionů eur.

19:45 – HOSTOVÁNÍ – Hannibal Mejbri podle očekávání zamířil z Manchesteru United na půlroční hostování do Sevilly. Součástí dohody je rovněž opce, která i s bonusy dosahuje 20 milionů eur.

18:30 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Fotbalisty Ostravy posílí nigerijský ofenzivní hráč Quadri Adediran. Afričan bude v Baníku z Českých Budějovic zatím na ročním hostování s opcí. Ostrava o tom informovala na svém oficiálním webu. Autor dvou branek Dynama v podzimní části první ligy už je v Ostravě od minulého týdne, ale až v pondělí kluby oznámily dohodu o podobě jeho angažmá. Více informací najdete v článku.

16:55 – SPEKULACE – Nicolas Kühn opustí Rapid Vídeň a stane se novou posilou Celticu. Křídelníka čeká zdravotní prohlídka a podpis smlouvy platné do června 2028, skotský klub zaplatí tři miliony eur.

15:20 – LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA – Neapol se dohodla s Bournemouthem na příchodu Hameda Juniora Traorèho, jenž by měl v úterý dorazit na zdravotní prohlídku. Bývalá opora Sassuola k Partenopei zamíří na půlroční hostování s opcí ve výši 25 milionů eur.

14:00 – SPEKULACE – Moise Kean a Samuel Iling-Junior nemají v Juventusu potřebné herní vytížení, proto je možné, že v lednu změní prostředí. Podle italských médií si chce zmíněnou dvojici vypůjčit Monza, minimálně u prvního jmenovaného je ale vícero zájemců.

Statistiky hráče. Livesport

11:35 – SPEKULACE – Norimberk by měl posílit Sebastian Andersson, který je od začátku ledna ve franském celku na zkoušce. Druholigový německý klub s 32letým útočníkem, jenž po letním konci v 1. FC Köln nemá angažmá, zřejmě podepíše smlouvu do konce sezony.

10:25 – HOSTOVÁNÍ – Davide Faraoni definitivně odchází z Hellasu Verona do Fiorentiny. Ta si obránce vypůjčila na hostování, vedle toho si zajistila i opci na přestup.

09:10 – SPEKULACE – Ondřej Lingr neprožívá vydařené působení ve Feyenoordu, proto se spekulovalo o jeho možném návratu do Slavie, jejíž je stále kmenovým hráčem. Podle serveru "infotbal.cz" se vršovický klub na ofenzivního záložníka skutečně vyptával, problémem při návratu by však byla přestupová opce ve smlouvě, která se aktivuje, když se Feyenoord zachrání v Eredivisie. Takže pokud by se 25letý český reprezentant v zimě přesunul zpátky do Edenu, zanikla by opce i domluvený transfer.

08:30 – SPEKULACE – Shavy Babicka se přesune z Kypru do Francie. Třiadvacetiletý křídelník vymění Aris Limassol za Toulouse, které zaplatí 2,75 milionu eur.

07:00 – SPEKULACE – Tiago Djaló by měl v úterý nebo ve středu přicestovat do Turína a podrobit se zdravotní prohlídce v Juventusu. Stará dáma portugalského obránce kupuje z Lille, ve francouzském klubu fotbalistovi dobíhá smlouva a jeho podpis představuje riskantní rozhodnutí, Djaló si totiž loni v dubnu poranil koleno a od té doby nehrál.

14. LEDNA

18:25 – SPEKULACE – Jordan Henderson byl podle webu gazzetta.it nabídnut Juventusu na 18měsíční hostování. Italský klub by se měl ovšem výrazně podílet na platu 33letého Angličana, který v Al Ettifaqu činí přibižně 40 milionů eur ročně. Stará dáma je ochotna nabídnout mu odměnu v maximální výši přibližně 1,5 milionu eur ročně, dohoda je tak nepravděpodobná. Velký zájem o hráče má Ajax.

17:34 – SPEKULACE – David Jurásek (23) je asi nejzajímavějším českým artiklem v zimním přestupovém období. Od Vánoc se objevilo už několik zájemců o jeho služby. Jisté je ale zatím jen to, že v Benfice Lisabon mladý obránce nejspíš pokračovat nebude. Portugalský gigant totiž pracuje na příchodu levého beka Álvara Carrerase (20) z Manchesteru United, jenž do neděle hostoval ve španělské Granadě. Do hry o Juráska se navíc nově zapojil skotský velkoklub Glasgow Rangers. Více o hráčově situaci se můžete dočíst v článku.

16:39 – SPEKULACE – Joe Rothwell nepatří v dresu v Bournemouthu k pevným pilířům sestavy, i proto se rozhodl dočasně zkusit štěstí o patro níže. Anglický středopolař má namířeno do Southamptonu, kde se během pondělí podrobí lékařské prohlídce. V mádru Saints by měl působit formou hostování.

15:51 – ZKOUŠKA – Zatímco Nedeljko Kovinič míří ze Zlína pryč, na zkoušku do týmu přišli Kenneth Ikugar z Nigérie a Gruzínec Tornike Akhvlediani.

15:29 – ZKOUŠKA – V A-týmu jen 163 minut a jeden gól. Taková je podzimní bilance 21letého útočníka Zlína Nedeljka Koviniče. Moravský celek se ho proto rozhodl uvolnit na testy do druholigové Viktorie Žižkov.

15:07 – HOSTOVÁNÍ – Japonský křídelník Masaja Okugawa odehrál v aktuální sezoně v dresu Augsburgu na bundesligové scéně pouhé dva zápasy, jeho bavorský zaměstnavatel tak neměl problém, když o služby mládežnického reprezentanta druholigový Hamburk. Tam bude Okugawa působit formou hostování do konce ročníku.

15:01 – HOSTOVÁNÍ – Turecký stoper Samet Akaydin míří poprvé v kariéře na zahraniční štaci, formou hostování do konce sezony jej z Fenerbahce získal Panathinaikos. Istanbulský klub oznámil, že součástí dohody je opce, Akaydin by se tak po finiši ročníku mohl stát kmenovým hráčem aktuálního lídra řecké nejvyšší soutěže.

14:32 – SPEKULACE – Marseille zřejmě po půl roce od přestupu z madridského Atlétika opustí obránce Renan Lodi a zamíří do saúdskoarabského Al Hilalu. Alespoň to tvrdí italský novinář Fabrizio Romano, jednání mezi všemi zúčastněnými stranami totiž podle něj dospěly do závěrečných fází. Transfer by mohl být dokončen během následujících dnů, přestupová cifra by se měla pohybovat kolem 20 milionů eur.

14:16 – SPEKULACE – Třiatřicetiletý anglický záložník Jordan Henderson se po letech strávených v Liverpoolu stěhoval v červenci loňského roku do saúdskoarabského Al Ettifaqu, podle zdrojů britského listu Daily Mirror se každopádně brzy uskuteční jeho přesun do Ajaxu. Ten s hráčem, který obecně prožívá v Asii osobní krizi a je v klubu nespokojený, jedná už několik dnů. Amsterdamský celek by Hendersona rád získal na trvalý přestup.

13:09 – SPEKULACE – Předposlední celek prvoligové tabulky Zlín by mělo posílit hned několik hráčů. Zatímco podle serveru isport.cz by měl dorazit například Fahad Bayo z druholigového Vyškova, web infotbal.cz už dříve informoval o vážném zájmu Ševců o hostování sparťanského mladíka Tomáše Schánělce.

12:31 – PŘESTUP – Devatenáctiletý útočník Radek Šiler začal zimní přípravu s B-týmem pražské Sparty. Jeho přestup z Admiry Praha byl následně dotažen v sobotu. V bývalém působišti odehrál mladý forvard celkem 26 zápasů, v nichž nasázel 14 branek.

11:02 – PŘESTUP – Osmnáctiletý útočník Miloš Lukovič debutoval na profesionální scéně na konci roku 2021. A od té doby zaznamenal v 70 zápasech napříč všemi frontami 31 branek. Jeho čísla jsou přitom o to úctyhodnější, že je nevykázal v dresu bělehradských gigantů, ale za IMT, tedy nováčka srbské nejvyšší soutěže. Jeho výkonů si všiml Štrasburk, který neváhal za přestup vysázet na stůl 4,7 milionu eur. Alsaský celek s Lukovičem uzavřel smlouvu do roku 2028, mladý útočník však do léta setrvá ve svém současném klubu na hostování.

09:40 – SPEKULACE – Případný příchod Álvara Fernándeze do Benfiky by mohl Davidu Juráskovi otevřít cestu k novým příležitostem. O mladého českého obránce se podle webu HITC zajímají Rangers a Marseille. Oba kluby údajně jednají také s Hellasem Verona o Skotu Joshi Doigovi, k jehož získání má mít blíže francouzský celek. Pokud by se tento scénář naplnil, Jurásek by se stal přestupovou prioritou Rangers. Otázkou je ale cena českého obránce, který do Benfiky přestoupil loni v létě ze Slavie za 12 milionů liber. Skotský celek preferuje trvalý přestup, za hráče však není ochotný zaplatit tolik, kolik za něj do Česka poslala portugalská strana.

08:59 – SPEKULACE – Josip Brekalo v lednu loňského roku zamířil z Wolfsburgu do Fiorentiny, angažmá u Fialek ovšem obecně není nijak úspěšné, a tak by se podle informací italského žurnalisty Nicola Schiry mohl stěhovat během tohoto přestupového období na jinou adresu. O 25letého chorvatského útočníka, který za uplynulý rok v Serii A vsítil jediný gól, údajně stojí dva zájemci, a to Salernitana a Dinamo Záhřeb, kde mimochodem po fotbalové stránce vyrůstal.

13. LEDNA

22:16 – SPEKULACE – Španělský obránce Sergio Reguilón se z hostování v Manchesteru United vrátil do Tottenhamu, brzy ale pravděpodobně znovu odejde. Na zapůjčení šestinásobného reprezentant pracuje Brentford.

20:05 – ZKOUŠKA – Poločas v sobotním přípravném utkání proti Dynamu České Budějovice odehrál v dresu Jihlavy nigerijský útočník Adeshina Fatai. Ten přišel do druholigového celku na testy a o jeho budoucnosti se rozhodne v následujících dnech. Naposledy působil 24letý Nigerijec v Radniku Bijeljina v Bosně a Hercegovině.

19:27 – PŘESTUP – 27letý obránce Ondřej Bačo opustil po více než dvou letech Hapoel Jeruzalém. Za izraelský celek si připsal celkem 76 soutěžních startů a ke konci svého angažmá v něm plnil i roli kapitána. Nově bude oblékat dres prvoligového maďarského týmu DVTK.

18:51 – HOSTOVÁNÍ – Rade Krunič se stěhuje z AC Milán do Fenerbahce. Záložník z Bosny a Hercegoviny přichází na půlroční hostování s opcí na trvalý přestup, Rossoneri mohou se všemi bonusy obdržet až šest milionů eur.

18:09 – PŘESTUP – Josef Divíšek mění působiště v rámci FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Zkušený obránce, který v minulosti hájil barvy Slovácka či Příbrami, přestoupil ze Zbrojovky Brno do Viktorie Žižkov.

16:41 – SPEKULACE – Olympique Marseille se s Veronou dohodl na angažování Joshe Doiga. Dolaďují se pouze detaily smlouvy, jednadvacetiletý skotský obránce by měl v nejbližších dnech podstoupit ve Francii zdravotní testy.

14:18 – PŘESTUP – Nemanja Krsmanovič opouští po půl roce Teplice, za jejichž A-tým nastoupil v lize jen do šesti zápasů. Srbský záložník či obránce přestoupil do Spartaku Subotica, smlouvu podepsal do roku 2028.

Krsmanovič s dresem nového zaměstnavatele. fkspartak.com

13:15 – SPEKULACE – Svou pátou a zároveň poslední sezonu v dresu Augsburgu kroutí Iago. Brazilský obránce má smlouvu do konce června a novou s největší pravděpodobností nepodepíše. Podle německého tisku se již dohodl na letním návratu do vlasti, konkrétně do celku EC Bahia.

12:52 – HOSTOVÁNÍ – Útočník David Datro Fofana po několika hodinách znovu opouští Chelsea. Mladému forvardovi z Pobřeží slonoviny bylo ukončeno hostování v Unionu Berlín a obratem byl do konce sezony zapůjčen do Burnley.

12:05 – SPEKULACE – Záložník Hamed Junior Traorè není v Bournemouthu příliš využívaný a z klubu by měl odejít. Reprezentanta Pobřeží slonoviny by ráda přivedla Neapol a hned několik anglických médií informuje o tom, že se kluby dohodly na podmínkách hostování s opcí za 25 milionů eur.

12:01 – SPEKULACE – Benfica nepočítá s Davidem Juráskem, českého krajního obránce pošle na hostování. Aktuálně druhý celek portugalské nejvyšší soutěže si ale nejprve chce opatřit náhradu. Tou je Álvaro Fernández z Manchesteru United, který letos hostuje v Granadě. Transfer by měl být dotažen během několika dní. Jurásek přišel do Lisabonu za 14 milionů eur ze Slavie a jeho jméno je spojováno s odchodem do Francie, zájem má RC Lens a posilu na levý okraj obrany hledá Marseille.

11:21 – PODPIS SMLOUVY – Někdejší nizozemský útočník Dirk Kuijt se koncem roku vrátil do práce, stal se trenérem druholigového belgického Beerschotu a nové angažmá nezačal zrovna nejlépe. Beerschot je sice na prvním místě tabulky, v pátek ale ztratil, když doma jen remizoval s rezervním týmem Anderlechtu 1:1.

11:17 – KONEC HOSTOVÁNÍ – Luke Thomas se předčasně vrací do Leicesteru. Anglický krajní obránce odešel koncem srpna na hostování do Sheffieldu United, který ale během podzimu vyměnil trenéra a Thomas přestal v plánech Blades hrát důležitou roli.

12. LEDNA

21:43 – HOSTOVÁNÍ – Korejec Kwon Hyeok-kyu před letošní sezonou posílil Celtic, kde ale zatím neodehrál ani minutu a na debut si bude muset ještě několik měsíců počkat. Odešel totiž na hostování do konce sezony do St. Mirrenu.

19:10 – HOSTOVÁNÍ – Křídelník Ola Solbakken si během jednoho roku zahraje za třetí klub. Norský reprezentant patří AS Řím, na podzim se neprosadil na hostování v Olympiakosu a nyní si ho vypůjčil japonský celek Urawa Red Diamonds.

18:46 – SPEKULACE – Trenér Leicesteru Enzo Maresca potvrdil, že hlavním přestupovým cílem Lišek je Stefano Sensi. Záložník Interu Milán je přesunu na ostrovy nakolněn, anglický celek by ho rád získal natrvalo.

16:47 – HOSTOVÁNÍ – Davide Faraoni opustí Hellas Verona a zamíří na hostování do Fiorentiny. Viola je domluvena jak s klubem, tak i s 32letým obráncem.

15:30 – SPEKULACE – Hamed Junior Traorè je jedním z hráčů na seznamu Neapole a italský klub jedná o příchodu afrického záložníka z Bournemouthu. Anglický klub fotbalistovi v odchodu nebrání a představitelé jsou ochotní ho uvolnit na hostování s opcí.

15:15 – SPEKULACE – Piotr Zieliński se podle některých zpráv dohodl na angažmá v Interu Milán. Polský záložník patří do základní sestavy Neapole, pod Vesuvem mu ovšem běží smlouva jen do konce června.

14:55 – HOSTOVÁNÍ – Filip Kaloč si poprvé v kariéře zahraje v zahraničí. Třiadvacetiletý záložník opustil Ostravu a odešel na hostování do konce sezony do Kaiserslauternu, druholigový německý celek nepotvrtdil, zda je součástí dohody i opce na přestup. Kaloč je odchovancem Baníku, za jeho první tým nasbíral celkem 118 soutěžních startů. Během podzimu však vypadl ze sestavy, ve středu pole na jeho pozici dostával přednost Jiří Boula. Více informací najdete v článku.

11:29 – HOSTOVÁNÍ – Dortmund ve čtvrtek s pompou představil svou první zimní posilu, k jeho řadám se přestěhoval Jadon Sancho, při pátečním dopoledni se přitom fanouškům očekávaně zjevila také další nová tvář. Levý obránce Ian Maatsen, podobně jako Sancho, dorazil do klubu ze Severního Porýní-Vestfálska formou hostování do konce sezóny. Nizozemský hráč si vůbec poprvé ve své kariéře vyzkouší Bundesligu.

10:12 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Jednadvacetiletý útočník David Datro Fofana se ve čtvrtek vrátil z Unionu Berlín, kde mu byla ukončena výpůjčka, u svého zaměstnavatele z Chelsea ovšem pro jarní část sezóny nezůstane. Jak uvedl italský insider Fabrizio Romano už ve čtvrtek, upekl se okamžitě jeho přesun do Burnley, kam by měl rodák z Pobřeží slonoviny podle nejnovějších informací zamířit v pátek a v sobotu podstoupit lékařské testy. Jednat by se mělo, podobně jako v Bundeslize, o hostování, ale bez možnosti koupit hráče na základě opce. Burnley přitom do konce sezóny bude hradit Fofanův plat.

10:01 – SPEKULACE – Fenerbahce brzy představí novou zimní posilu. Podle italského novináře Fabrizia Rromana se defenzivní záložník Rade Krunič přesune během dneška soukromým letadlem do Istanbulu, kde se stvrdí jeho přesun z AC Milán. Zástupci italského celku jsou připraveni podepsat všechny potřebné dokumenty. Rodák z Bosny a Hercegoviny se stane druhým rekrutem tureckého klubu v tomto přestupovém období, během čtvrtka byl již představený veřejnosti zkušený italský stoper Leonardo Bonucci.

9:37 – SPEKULACE – Antonín Barák má smlouvu ve Fiorentině do roku 2026, italský novinář Nicoló Schira ovšem zmiňuje, že jeho pozice v Toskánsku není nedotknutelná. Fanouškem českého záložníka má být dlouhodobě Mauro Meluso, sportovní ředitel Neapole, a ta údajně má o příchod hráče opravdu zájem. Fiorentina každopádně žádá trvalý přestup či jakýkoli závazek ke koupi hráči, zatímco klub z Kampánie by si představoval jen formu hostování s volnou volbou uplatnění opce na případný pevný přesun Čecha k jeho řadám. Více informací najdete v článku.

9:19 – SPEKULACE – Orel Mangala se zařadil k oporám Nottinghamu Forest, odkud by se brzy mohl přesunout za lepším. Zájem o 25letého záložníka projevily Juventus a Neapol, odkud "Stará dáma" přivedla sportovního ředitele Cristiana Giuntoliho.

9:11 – SPEKULACE – Atlético Madrid může opustit Ángel Correa. Podle informací deníku Marca má 28letý argentinský křídelník lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie, konkrétně z Al-Ittihad Club.

8:44 – PŘESTUP – Valentín Barco se může těšit na první evropské angažmá. Devatenáctiletý záložník Bocy Juniors přestoupí do Brightonu, kde má připravený dlouholetý kontrakt.

11. LEDNA

21:28 – PŘESTUP – Anglický reprezentant Eric Dier přestoupil z Tottenhamu do Bayernu Mnichov. Německý mistr na svém webu uvedl, že podepsal s devětadvacetiletým obráncem smlouvu do konce sezony s opcí. Podle médií za Diera zaplatil čtyři miliony eur (přes 98 milionů korun).

20:34 – PŘESTUP – Radu Dragusin přestoupil z CFC Janov do Tottenhamu Hotspur, který může i s bonusy zaplatit celkem 31 milionů eur. Rumunský obránce se Spurs upsal do roku 2030. Více informací v článku.

20:18 – PŘESTUP – Fenerbahce dotáhlo příchod Leonarda Bonucciho z Unionu Berlín. Bývalá dlouholetá opora Juventusu a italské reprezentace se svému novému zaměstnavateli upsala do konce sezony.

18:20 – HOSTOVÁNÍ – Ostravský fotbalista Filip Kaloč má namířeno do Kaiserslauternu. Bývalý kapitán české reprezentační jednadvacítky se ve čtvrtek odpojil od mužstva Baníku a dostal souhlas k odjezdu do Německa. Ostravský klub to uvedl na svém webu. Více informací najdete v článku.

16:55 – HOSTOVÁNÍ – Yanis Begraoui loni na jaře hostoval v Pau a do druholigového francouzského klubu se vrací, Toulouse sem útočníka uvolnilo na další hostování.

16:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lukas Klostermann bude i nadále hrát za RB Lipsko. Německému obránci končila smlouva, kterou nakonec prodloužil až do června 2028.

14:35 – SPEKULACE – Lazar Samardžič byl terčem přestupových spekulací před letošní sezonou, o odchodu z Udinese se mluví i v lednu a celá sága stále nekončí. Minulý týden to vypadalo, že záložník přestoupí do Neapole, dotaženo ale není nic a toho využil Juventus. Stará dáma je s hráčem podobně jako Neapol domluvena, Udinese požaduje 25 milionů eur.

14:10 – PŘESTUP – Třetí zimní posilou fotbalistů Slavie je obránce El Hadji Malick Diouf. Talentovaný Senegalec přišel z norského Tromsö, přičemž v Edenu uzavřel kontrakt do roku 2028. Pražané o tom informovali na svém webu. Více informací najdete v článku.

13:30 – HOSTOVÁNÍ – Dlouhá sága je u konce. Jadon Sancho, který v Manchesteru United neprožívá nejlepší období své kariéry, se vrací do Bundesligy, kde znovu oblékne dres Borussie Dormund. Německý klub se s United dohodl na hostování do konce letošní sezony. Více informací najdete v článku.

11:55 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Bayern už několik týdnů hledá vhodnou posilu pro obranné řady a podle informací televizní stanice Sky Germany se dokončují pouze detaily dohody ohledně příchodu Erica Diera z Tottenhamu. Devětadvacetiletý anglický stoper by už během čtvrtka měl dokonce absolvovat lékařskou prohlídku, přičemž následně stvrdit kontrakt do roku 2025 s případnou opcí na jeho prodloužení o jeden další. Bavorská strana by té londýnské měla zaplatit za transfer 4 miliony eur.

10:40 – SPEKULACE – Zkušený pětatřicetiletý záložník Nemanja Matič zamířil v létě z AS Řím do Rennes, jeho angažmá u SRFC každopádně bude trvat asi jen pár měsíců. Podle informací francouzské televizní stanice RMC Sport již Srb prchl z Bretaňského poloostrova, aby si vynutil přestup do Lyonu. Zatím oba účastníci Ligue 1 o transferu usilovně jednají, ale k dohodě o podmínkách ještě nedošlo.

Statistiky hráče. Livesport

09:55 – VOLNÝ HRÁČ – Nové angažmá si může hledat Diego Costa, který po roce a půl opustil Botafogo. Bývalý útočník Atlétika Madrid nebo Chelsea odmítl prodloužit smlouvu.

09:30 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Očekávaný návrat Jadona Sancha do Dortmundu začíná psát reálné obrysy, podle informací italského novináře Fabrizia Romana anglický křídelník aktuálně podstupuje lékařské testy. Představený jako nová posila BVB by tak měl být během čtvrtka, maximálně pátku. Německá strana aktuálně se zástupci Manchesteru United, odkud bude Sancho do Bundesligy zapůjčený do konce sezony, jen řeší podepsání potřebných dokumentů.

08:20 – SPEKULACE – Guillermo Maripán je na odchodu z AS Monaco do Rennes a knížecí celek začal s hledáním náhrady. Tou by se mohl stát Loic Badé ze Sevilly, vedení o něho má zájem.

07:30 – SPEKULACE – Fenerbahce je blízko k příchodu Radeho Kruniče z AC Milán. Turecký klub poslal na Apeninský poloostrov vylepšenou nabídku ve výši 4,5 milionu eur.

07:00 – PŘESTUP – Kevin se vydá na první evropské angažmá, Palmeiras vymění za Šachtar Doněck. Brazilský klub za 21letého křídelníka dostane odstupné 15 milionů eur.

06:45 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Tiago Djaló příští týden přicestuje do Turína a podrobí se zdravotní prohlídce v Juventusu, jemuž dá přednost před Interem Milán. Dlouhodobě zraněný obránce přijde na přestup z Lille, francouzský klub dostane odstupné 3,5 milionu eur.

10. LEDNA

18:55 – PŘESTUP – Olympique Lyon se protrápil první polovinou sezony a cestu z krize mu má ukázat také mládí. Nejnovější akvizicí francouzského klubu se stal Malick Fofana, osmnáctiletý křídelník přišel z belgického Gentu. Mládežnický belgický reprezentant podepsal smlouvu na čtyři a půl roku a Lyon za něho zaplatil sedmnáct milionů eur.

14:50 – HOSTOVÁNÍ – Jadon Sancho se vrátí z Manchesteru United na půlroční hostování do Borussie Dortmund. Součástí dohody nebude opce, BVB se bude z části podílet na platu a celkem zaplatí 4 miliony eur.

14:25 – SPEKULACE – Fenerbahce dotahuje příchod Leonarda Bonucciho, jenž po čtyřech měsících opustí Union Berlín. Šestatřicetiletý obránce letí do Istanbulu, kde má nachystaný kontrakt pro zbytek sezony.

13:30 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Nečekaný směr nabral přestup Quadriho Adedirana, jenž se měl stát velkou posilou Baníku. Podle informací portálu inFotbal.cz nigerijský útočník neprošel zdravotní prohlídkou. Údajně by mělo jít o problémy s kolenem, což by znamenalo, že se změní podoba transferu. Původně měl Adediran do Baníku odejít natrvalo za částku kolem 5 milionů korun. Vedení ostravského klubu nyní však požaduje, aby Adediran přišel pouze na hostování do konce sezony s opcí.

13:10 – HOSTOVÁNÍ – Záložník Sparty Kryštof Daněk se zapojil do zimní přípravy Pardubic, kde už hostoval v podzimní části sezony. Východočeský klub o tom informoval na svých webových stránkách. Daněk si v Pardubicích vybojoval místo v základní sestavě, odehrál deset ligových zápasů s bilancí čtyř gólů a jedné asistence. Po formálním skončení hostování se vrátil do Sparty. S pražskými obhájci titulu absolvoval kondiční testy, ale na jaře by měl pokračovat na východě Čech, což ani jeden z klubů oficiálně nepotvrdil.

Pardubický trenér Radoslav Kováč na dnešním tréninku vedle Daňka přivítal i kolumbijského obránce Pabla Ortize, jenž se vrátil později z dovolené. Na zkoušku ke třináctému celku ligové tabulky přišel ofenzivní záložník Laurent Kissiedou. Pětadvacetiletý hráč z Pobřeží slonoviny naposledy působil v Memphisu.

12:15 – PODPIS – Tomáš Poznar po konci angažmá v polské Nieciecze zamířil do Trnavy, kde už před deseti lety hostoval ze Zlína. Zkušený útočník se Spartakem podle klubového webu podepsal smlouvu do konce sezony s opcí. Více informací najdete v článku.

11:20 – HOSTOVÁNÍ – Lucien Agoumé se stěhuje z Interu Milán do Sevilly. Součástí půlročního hostování 21letého záložníka je opce na přestup ve výši 8 milionů eur.

10:55 – HOSTOVÁNÍ – Syn italské fotbalové legendy Paola Maldiniho Daniel bude hostovat z AC Milán v Monze. Dvaadvacetiletý záložník bude v jedenáctém celku Serie A působit do konce sezony. Maldini od loňského léta hostoval v Empoli, ale vedení milánského celku se rozhodlo toto angažmá předčasně ukončit. Obratem ho však poslalo do Monzy, jejímž šéfem je bývalý ředitel AC Milán Adriano Galliani.

10:15 – UKONČENÍ SMLOUVY – Tomáš Vaclík si nakonec proti Messimu a spol. nezachytá. Český reprezentační gólman, jenž do MLS přišel loni v srpnu, se v týmu New England Revolution neprosadil a klub s ním předčasně ukončil spolupráci. Více informací najdete v článku.

09:40 – SPEKULACE – AS Řím shání ještě jednu posilu do středu obrany a novou akvizici hledá ve Francii. Na seznamu italského klubu se ocitl Alexsandro, 24letý Brazilec hraje za Lille a letos naskočil ke 24 zápasům.

08:30 – SPEKULACE – Jarrad Branthwaite z Evertonu se stává na přestupovém trhu žádaným hráčem a jednoho nápadníka má i ve Španělsku. Podle deníku AS o talentovaném obránci uvažuje Real Madrid, který vede Carlo Ancelotti, pod nímž v roce 2020 debutoval za Toffees. Merengues chtějí posílit zadní řady po vážných zraněních Davida Alaby a Édera Militaa.

07:05 – SPEKULACE – Arnaut Danjuma nemá v Evertonu snadnou pozici, takže není vyloučené, že po půlroce změní prostředí. Kmenový útočník Villarrealu by se mohl vydat do Francie, zájem projevil Olympique Lyon.

Statistiky hráče. Livesport

06:30 – SPEKULACE – Místo návratu do mateřského Zlína by se měl Tomáš Poznar, jenž skončil v polské Termalice, přesunout na Slovensko. Pětatřicetiletý útočník podle novináře Michala Kvasnici posílí Spartak Trnava.

9. LEDNA

22:49 – SPEKULACE – Rumunský obránce Radu Dragusin je dohodnutý na podmínkách s Tottenhamem, očekávaný transfer však ještě může dostat nečekaný zvrat. Do jednání se totiž vložil Bayern, který měl do Janova zaslat finančně výhodnější nabídku. Od Spurs by ale měla na Apeninský poloostrov dorazit i hráčská kompenzace.

22:15 – PODPIS SMLOUVY – Americký záložník Julian Gressel se může těšit, že si zahraje s Lionelem Messim. Šestinásobný reprezentant zamířil po odchodu z Columbusu Crew do Interu Miami, kterému se upsal do konce roku 2026.

21:19 – PŘESTUP – Jablonec opouští křídelník Vladimir Jovovič. Severočeský celek oznámil, že černohorský reprezentant přestoupil do uzbecké nejvyšší soutěže, ovšem neuvedl, o jaký klub jde. Jovovič přišel do Jablonce v roce 2017 a s krátkou přestávkou tam strávil téměř šest let. V české lize odehrál 150 zápasů s bilancí 18+30, na podzim už naskakoval převážně z lavičky a neskóroval.

20:51 – HOSTOVÁNÍ – Timo Werner zamířil podruhé v kariéře do Premier League a znovu do Londýna. Německého útočníka, který neměl místo v základní sestavě Lipska a vypadl i z reprezentace, si na hostování s opcí vypůjčil Tottenham. Výše opce na trvalý přestup zveřejněna nebyla, podle ostrovních médií ale činí 14,5 milionu liber. V minulosti rodák ze Stuttgartu hájil barvy Chelsea. Více informací najdete v článku.

20:10 – PŘESTUP – Sparta dotáhla druhý zimní přestup, po albánském útočníkovi Indritu Tucim přichází rovněž na přestup Markus Solbakken z Vikingu. Norský záložník s jedním startem za reprezentační A-tým úspěšně podstoupil zdravotní zkoušku a na Letné podepsal víceletý kontrakt. Více informací najdete v článku.

19:13 – SPEKULACE – Nordi Mukiele je o krok blíž odchodu z PSG, kde plní roli náhradníka, údajně už je domluven na podmínkách angažmá v Bayernu. Francouzský obránce Bundesligu dobře zná díky dřívějšímu působení v Lipsku. V dalších dnech bude čekat na výsledek jednání mezi kluby.

16:07 – SPEKULACE – Jordan Henderson by rád opustil saúdskoarabský Al Ettifaq. Nemusel by se však vracet do Premier League, kde strávil 12 sezon v dresu Liverpoolu. Zájem o anglického záložníka má Ajax, který už jej kontaktoval.

15:43 – HOSTOVÁNÍ – Jhoanner Chávez odešel z brazilské Bahie a vyzkouší si francouzskou Ligue 1. Ekvádorský obránce bude hostovat v Lens, součástí dohody je i opce na případný přestup.

13:31 – PODPIS SMLOUVY A HOSTOVÁNÍ – Liverpool prodloužil smlouvu s českým brankářem Vítězslavem Jarošem do léta 2026, původní kontrakt by vypršel po konci příští sezony. Slavný anglický klub zároveň poslal příbramského rodáka na půlroční hostování bez opce do Sturmu Graz. Více informací najdete v článku.

13:29 – SPEKULACE – Bayern Mnichov se nejpozději po sezoně rozloučí s Ericem Maximem Choupo-Motingem, podle novináře Floriana Plettenberga však není vyloučený ani lednový odchod. Zkušeného útočníka by chtěl získat Manchester United, sám rodák z Hamburku ale preferuje odchod do Saúdské Arábie nebo Kataru.

13:11 – PŘESTUP – Nigerijský fotbalista Quadri Adediran by se měl stát další posilou Baníku Ostrava. Dvaadvacetiletý útočník už se dnes se souhlasem Dynama České Budějovic zapojil do přípravy Baníku, kluby dolaďují formu jeho působení.

12:45 – PODPIS SMLOUVY – Německý stoper Robin Koch bude i v příštích třech letech oblékat dres Frankfurtu. Kmenovému hráči Leedsu, který v německém celku od začátku ročníku hostuje, na severu Anglie po sezoně končí smlouva a do Eintrachtu se v červenci přesune natvalo jako volný hráč.

11:35 – HOSTOVÁNÍ – Slavia do Teplic uvolní obránce Ondřeje Kričfalušiho, jenž má za sebou podzimní hostování ve Vlašimi. Aktuálně oba kluby řeší formu působení 19letého hráče.

10:31 – SPEKULACE – Bayern hledá stopera. Podle posledních informací to vypadá, že jeden z cílů sportovního vedení bavorského velkoklubu Radu Dragusin zamíří do Tottenhamu, mnichovský celek proto stočil zrak do Ligue 1. Z Lens by rád přivedl rakušana Kevina Dansa.

9:32 – SPEKULACE – Radu Dragusin má údajně volnou cestu z Janova do Tottenhamu, kluby jsou podle posledních zpráv domluveny na odstupném 25 milionů eur. Pro obránce je v Londýně připravena smlouva platná do června 2029 a je na fotbalistovi, jak se rozhodne, ve hře stále zůstává i možné stěhování do Bayernu Mnichov.

8:44 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Timo Werner dříve hrával za Chelsea a do Londýna se vrací. Německý útočník Lipska posílí Tottenham, v průběhu dnešního dne se podrobí zdravotní prohlídce a následně podepíše dohodu o hostování s opcí na přestup za 14,5 milionu liber.

7:30 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Galatasaray Istanbul, soupeř Sparty v prvním kole play off Evropské ligy, vyztužil svou středovou řadu. Turecký velkoklub si z hostování v Janově stáhl záložníka Berkana Kutlu. Pětadvacetiletý fotbalista v Serii A odehrál šest zápasů, ve kterých se neprosadil.

6:13 – SPEKULACE – Nizozemský fotbalový bek Ian Maatsen má nakročeno z Chelsea do Dortmundu. Oba kluby se podle italského insidera Fabrizia Romana dohodly na hostování jednadvacetiletého fotbalisty. Ve středu by měla proběhnout zdravotní prohlídka.

8. LEDNA

23:09 – PŘESTUP – Mohamed-Ali Cho se přesunuje z Realu Sociedad do Nice. Vedení baskického celku oznámilo, že se dohodlo na podmínkách přestupu, bližší informace nicméně nebyly upřesněny. "Děkujeme moc a hodně štěstí,” stálo na sociální síti X ve vzkazu klubu směrem k hráči.

21:32 – PŘESTUP – Druhou zimní posilu oznámil AC Milán. Po Matteovi Gabbiovi rozšířil řady Rossoneri dvacetiletý obránce či středopolař Filippo Terracciano z Verony. Vedení klubu v oficiální zprávě nezmínilo, jakou částku za hráče utratilo, podle serveru transfermarkt by se mělo jednat o 4,5 milionu eur. Kontrakt v Miláně podepsal Terracciano do roku 2028, nosit bude dres s číslem 38.

21:15 – HOSTOVÁNÍ – Marseille hlásí první zimní posilu, z Besiktase přichází do konce sezony na hostování s opcí na přestup Jean Onana. Kamerunský záložník se v pondělí úspěšně podrobil zdravotní prohlídce, zkušneosti z Ligue 1 má díky dřívějším angažmá v Lille, Bordeaux a Lens.

20:26 – HOSTOVÁNÍ – Adam Vlkanova odchází z Plzně do Ruchu Chorzów. V aktuálně předposledním celku polské Ekstraklasy bude devětadvacetiletý záložník se třemi starty za národní tým hostovat do konce jarní části sezony, součástí dohody je i opce na přestup. Více informací najdete v článku.

17:22 – SPEKULACE – Tottenham dokončuje příchod Tima Wernera z Lipska. Sedmadvacetiletý německý útočník, jenž už v Premier League působil v Chelsea, odletěl do Londýna na zdravotní prohlídku. Po ní má podpisem stvrdit dohodu o půlročním hostování s opcí ve výši zhruba 17 milionů eur.

17:17 – HOSTOVÁNÍ – Fábio Carvalho se z hostování v Lipsku vrátil do Liverpoolu, obratem se ale bude znovu stěhovat. Jednadvacetiletého portugalského ofenzivního hráče si pro jaro vypůjčí druholigový anglický Hull City.

15:28 – SPEKULACE – Weston McKennie se po návratu do Juventusu z hostování v Leedsu usadil v základní sestavě a podle zpráv z Apeninského poloostrova by se měl dočkat odměny. Stará dáma hodlá s americkým záložníkem prodloužit kontrakt, jenž mu vyprší na konci příští sezony.

13:30 – SPEKULACE – Sparta se podle norského novináře Stiana Andrého de Wahla dohodla s Vikingem na ceně za záložníka Markuse Solbakkena. Dlouhodobý cíl letenského klubu údajně míří na lékařskou prohlídku.

13:07 – SPEKULACE – Arsenal pracuje na příchodu Amadoua Onany z Evertonu. Belgický záložník se netají chutí přesunout se v rámci Premier League do silnějšího klubu, celek z Liverpoolu by za něj rád inkasoval alespoň 51 milionů liber, tedy bezmála 1,5 miliardy korun.

13:00 – PODPIS SMLOUVY – Tony Mowbray se měsíc po konci v Sunderlandu vrací do práce. Stal se manažerem Birminghamu City, kde nahradil Waynea Rooneyho. Šedesátiletý anglický tenér podespal s aktuálně 20. celkem Championship smlouvu do roku 2026.

12:55 – HOSTOVÁNÍ – Marcel Wenig v letošní sezoně za A-tým Eintrachtu Frankfurt neodehrál jediný zápas a na tom už se nic nezmění, jarní část totiž stráví na hostování v Norimberku. Devatenáctiletý německý záložník se vrací do známého prostředí, ve franském klubu působil v mládežnických kategoriích.

11:36 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lukáš Mareček prodloužil s Teplicemi smlouvu do června 2026. "Je jedním z nejzkušenějších hráčů našeho týmu, patří k oporám a má také důležitou roli směrem k našemu mladému mužstvu. Proto jsme rádi, že jsme se dohodli na prodloužení smlouvy," uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek na adresu obránce či záložníka, jenž do Teplic přišel v lednu 2020 z Lokerenu. Odchovanec Zbrojovky v minulosti působil v Anderlechtu, Heerenveenu a Spartě, v české lize si připsal 244 startů, tři zápasy odehrál za národní A-tým.

8:18 – SPEKULACE – Intenzivně pokračují jednání mezi Tottenhamem a Janovem ohledně transferu rumunského obránce Radua Dragusina. Jak reportoval italský insider Fabrizio Romano při nedělním podvečeru, obě strany se přece blíží k úspěšné dohodě, aktuálně je již celá situace v závěrečné fázi promluv. Londýnský klub věří, že se vše podaří zformulovat během příštího týdne. Ústně jsou všechny strany domluvené, vše je ale navázáno na konkrétní návrh, který vedení Spurs ještě na stůl nepoložilo.

7:22 – SPEKULACE – Český gólman Vítězslav Jaroš podle dobře informovaného serveru inFotbal.cz míří z Liverpoolu na hostování do rakouského Sturmu Graz. Druhý celek rakouské Bundesligy českého brankáře údajně získal do konce sezony.

7:11 – SPEKULACE – Dny Kyliana Mbappého v PSG jsou pravděpodobně sečteny. Francouzská ofenzivní hvězda by podle serveru Footmercato měla v létě odejít do Realu Madrid. Dohoda zatím nebyla oficiálně potvrzena, zdroje francouzského serveru ale tvrdí, že Mbappé se do španělské metropole přesune 1. července jako volný hráč. Více informací najdete v článku.

7. LEDNA

18:00 – SPEKULACE – Mohamed-Ali Cho neodcestoval s Realem Sociedad k utkání Španělského poháru na půdu Málagy, na povrch přitom vypluly důvody, proč tomu tak bylo. Devatenáctiletý francouzský útočník se totiž dostal do jednání o přesunu z La Ligy do Ligue 1, o jeho služby jevily podle informací francouzského sportovního listu L'Équipe zájem Štrasburk a Nice. A jak následně reportoval francouzský server Foot Mercato, konat se bude hráčův transfer na jih Francie k Les Aiglons, kteří se velmi rychle dohodli na podmínkách přestupu s baskickým celkem. Kolik za hráče klub ze San Sebastianu utrží, zatím známo není.

16:00 – SPEKULACE – Kylian Mbappé má v PSG platnou smlouvu do konce sezony, francouzský útočník se přitom stále nerozhodl, zda zůstane ve spojení s pařížským velikánem či nikoliv, a to i díky trvalému zájmu ze strany Realu Madrid. Podle informací sportovního webu The Athletic nyní zaslal španělský klub hráči aktualizovanou nabídku, která je nižší než ta, jakou prezentoval v roce 2022. Podpisový bonus by měl činit 130 milionů eur, roční mzda byla stanovena na 26 milionů eur.

15:20 – SPEKULACE – Nordi Mukiele není úplně pevným pilířem sestavy PSG a podle francouzského sportovního deníku L'Équipe by mohl pro jarní část sezony změnit angažmá. Intenzivní jednání v minulých dnech o jeho hostování zahájil Bayern, přičemž součástí výpůjčky může být také opce na trvalý nákup hráče. Ta by prý mohla být stanovena na 25 milionů eur.

14:40 – PŘESTUP – Jeden transfer při neděli hlásila švýcarská nejvyšší soutěž, která má aktuálně zimní přestávku. Winterthur získal na trvalý přestup francouzského křídelníka Boubacara Fofanu ze Servette, smlouva byla podepsána do roku 2026. Přestupovou sumu celek z curyšského kantonu na svém webu neuvedl, kontrakt ve starém působišti měl každopádně Fofana platný do konce této sezony. Již v sobotu mimochodem odcestoval hráč na přípravný kemp do Turecka, kde se hlásil svým novým spoluhráčům.

11:30 – SPEKULACE – Dortmund má zájem o Iana Maatsena a zřejmě bude slavit úspěch. Obránce patří Chelsea a podle některých zpráv je hodně blízko dohoda, jednat by se mělo o hostování.

10:15 – SPEKULACE – Danny Ward nechytá v Leicesteru, spekuluje se o jeho odchodu a co se týče úrovně soutěže, mohl by si paradoxně polepšit – o reprezentačního brankáře Walesu se zajímá Sheffield United.

08:45 – SPEKULACE – Mitchel Bakker nenaplnil očekávání v Atalantě a po šesti měsících se zřejmě bude stěhovat znovu. Nizozemský obránce by měl pokračovat v italské lize, o jeho příchodu úspěšně jedná Monza.

07:30 – SPEKULACE – Fenerbahce je v kontaktu s AC Milán a oba kluby dojednávají transfer Radeho Kruniče. Bosenský záložník se s tureckým celkem už dohodl a společnou řeč zřejmě najdou i kluby, suma by se měla pohybovat mezi čtyřmi až pěti miliony eur.

Statistiky hráče. Livesport

6. LEDNA

21:30 – SPEKULACE – Do nejvyšší německé soutěže se pravděpodobně vrátí Florent Muslija. Záložník Paderbornu má dva prvoligové zájemce – Bochum následuje Freiburg.

19:30 – SPEKULACE – Wolverhampton uvolní do Frankfurtu Sašu Kalajdžiče a současně s tím hledá jiného útočníka. Vlci se porozhlížejí u konkurence, v jejich hledáčku je Danny Ings z West Hamu.

18:25 – SPEKULACE – Jordan Henderson se v létě stal posilou Al Ettifaqu, nedaří se jemu ani saúdskoarabskému klubu a už nyní by se záložník rád vrátil do Anglie. Někdejší kapitán Liverpoolu se kvůli tomu vzdá pohádkového platu, u současného zaměstnavatele si týdně přijde na 700 tisíc liber.

16:50 – HOSTOVÁNÍ – Saša Kalajdžič letí do Frankfurtu, kde ho čeká zdravotní prohlídka a podpis smlouvy s tamním Eintrachtem. Útočník přijde na hostování z Wolverhamptonu, kluby jsou domluveny.

Statistiky hráče. Livesport

16:30 – SPEKULACE – Arda Güler je konečně fit, přesto se v letošní sezoně nemusí dočkat debutu za Real Madrid. Trenér Carlo Ancelotti nevidí na jaře pro 18letého ofenzivního hráče patřičné využití, proto není vyloučené, že odejde na hostování do Villarrealu, který projevil zájem.

16:00 – SPEKULACE – Kromě Adama Vlkanovy, jenž má namířeno do Ruchu Chorzów, mohou z Viktorie Plzeň odejít i další hráči. Podle novináře Jonáše Bartoše jsou to obránci Radim Řezník s Liborem Holíkem a křídelník Jhon Mosquera.

14:50 – SPEKULACE – Ola Solbakken po trápení v AS Řím neprorazil ani na hostování v Olympiakosu Pireus, takže má zřejmě před sebou další stěhování. Pětadvacetiletý křídelník by si mohl vyzkoušet exotické angažmá v Japonsku, získat ho chce Urawa Red Diamonds, kde by se znovu setkal s trenérem Per-Mathiasem Högmem, jenž ho vedl v Bodö/Glimt.

Statistiky hráče. Livesport

13:45 – SPEKULACE – David Carmo zůstává v FC Porto za očekáváním, proto není vyloučený jeho lednový odchod. Čtyřiadvacetiletý obránce se může přesunout do Francie, podle informací RMC Sport projevil zájem o hostování s opcí Olympique Lyon.

13:30 – SPEKULACE – Union Berlín podle nejčerstvějších zpráv opustí David Datro Fofana, jenž se vrátí z hostování do Chelsea, obratem by však měl zamířit na Pyrenejský poloostrov. Na zapůjčení 21letého útočníka se domluvila Sevilla.

12:00 – PRODLOUŽENÍ HOSTOVÁNÍ – Matěj Chaluš, který byl v Liberci na hostování z Malmö, bude v severočeském klubu pokračovat i na jaře. Hostování mu bylo prodlouženo až do konce aktuální sezony.

11:20 – SPEKULACE – Timo Werner má namířeno z RB Lipsko zpátky do Anglie. Podle informací Floriana Plettenberga ze Sky finalizuje půlroční hostování 27letého útočníka Tottenham.

10:30 – PODPIS – Nové angažmá si našel Timo Horn. Bývalý dlouholetý brankář 1. FC Köln se do konce sezony upsal Salzburgu, kde bude náhradníkem Alexandera Schlagera.

09:15 – SPEKULACE – Adam Vlkanova podle očekávání brzy odejde z Viktorie Plzeň do Polska. Devětadvacetiletý záložník míří na půlroční hostování do Ruchu Chorzów, jenž bude mít následně možnost aktivovat opci ve výši 400 tisíc eur (téměř 10 milionů korun).

Statistiky hráče. Livesport

06:55 – SPEKULACE – Real Madrid sleduje dvacetiletého pravého obránce Sevilly Juanlu Sáncheze jako součást strategie omlazení obranných řad vzhledem ke stárnutí a nejistým smlouvám současných hráčů Daniho Carvajala, Lucase Vázqueze a Nacha Fernándeze. Navzdory dlouhodobému zájmu o Juanlua, který se datuje do doby, kdy mu bylo 12 let, a plánům začlenit ho do týmu letos v létě, vyjednávání komplikuje nedávné prodloužení Juanluovy smlouvy do roku 2026 s výstupní klauzulí ve výši 20 milionů eur. Real by rád dosáhl lepší dohody.

06:30 – SPEKULACE – Anglický West Ham údajně zvažuje prodej Nayefa Aguerda, a to už v zimním přestupovém období. Ačkoli jde o jednoho z klíčových mužů defenzivy Kladivářů, The Standard uvádí, že zájem ze Saúdské Arábie a Itálie by mohl vedení londýnského klubu přesvědčit k prodeji.

06:20 – SPEKULACE – Eric Dier a Bayern Mnichov. Spojení, které se podle novináře Sky Sports Floriana Plettenberga s největší pravděpodobností stane skutečností poté, co se obě strany ústně dohodly na podmínkách smlouvy. Smlouvu by měl devětadvacetiletý obránce Tottenhamu podepsat do roku 2025. Spurs by za něj měli obdržet pět milionů eur.

5. LEDNA

22:30 – ODVOLÁNÍ – Od brazilské fotbalové reprezentace byl podle médií odvolán trenér Fernando Diniz. Důvodem byla série špatných výsledků v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2026. Diniz se národního týmu ujal loni v létě jako dočasný trenér a souběžně vedl i Fluminense. Ve funkci nahradil Ramona Menezese, jenž brazilský výběr převzal v prosinci 2022 poté, co po mistrovství světa skončil kouč Tite.

21:00 – PŘESTUP – Brankář Viktorie Plzeň Jindřich Staněk (27) se stěhuje do konkurenční Slavie, v klubu podepsal smlouvu do roku 2027. Opačným směrem, tedy z Vršovic do Viktorie, se přesunou záložníci Lukáš Červ (22) a Matěj Valenta (23). I oni shodně podepsali kontrakty do roku 2027. Více informací najdete v článku.

17:20 – PŘESTUP – Slavia získala do svých řad druhou zimní posilu. Z Olomouce přichází obránce Ondřej Zmrzlý. V Edenu podepsal smlouvu do června 2027. Více informací najdete v článku.

13:40 – PŘESTUP – Talentovaný stoper Štěpán Chaloupek přestoupil z Teplic k fotbalistům pražské Slavie. V Edenu podepsal čtyřletou smlouvu s platností od 30. června 2024. Sezonu však dohraje mládežnický reprezentant ještě na severu Čech. Více informací najdete v článku.

12:30 – ZKOUŠKA – Plzeň během pátku oznámila další zajímavou novinku. Z estonského klubu Nomme Kalju přichází do Viktorie zkoušku dvaadvacetiletý útočník Alex Matthias Tamm. Jde o hráče, který v loňské sezoně ve svém klubu vstřelil jedenáct branek a připsal si i devět asistencí. Zároveň má na svém kontě i dva starty v dresu estonské reprezentace.

11:45 – HOSTOVÁNÍ – Thilo Kehrer se po roce a půl vrací do francouzské nejvyšší soutěže. Německý obránce v minulosti působil v PSG, minimálně ve druhé polovině letošní sezony pak bude dirigovat defenzívu AS Monaco. Zkušený stoper přichází na hostování z West Hamu United. Všechny strany se na tom dohodly na přelomu roku, fotbalista ve čtvrtek prošel zdravotní prohlídkou a dnes podepsal smlouvu. Knížecí celek zaplatí 500 tisíc eur a zajistil si opci na přestup za deset milionů.

11:15 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Cheick Souaré se stal první posilou Viktorie Plzeň v zimním přestupovém období. Francouzský záložník přichází na západ Čech z Vyškova na půlroční hostování s možností následné opce na přestup. Více informací najdete v článku.

10:00 – SPEKULACE – Manchester United neprožívá vydařenou sezonu, i proto již plánuje posily pro ročník 2024/25. Podle anglických médií je vysoko na seznamu Michael Olise, jenž sice má s Crystal Palace smlouvu do roku 2027, její součástí však má být výstupní doložka.

Statistiky hráče. Livesport

08:30 – SPEKULACE – Eintracht Frankfurt podle informací Sky posílí Aurèle Amenda z BSC Young Boys. Bundesligový klub má za 20letého stopera zaplatit 8 až 10 milionů eur a momentálně se jedná o tom, zda hop ještě do konce sezony nenechá zapůjčeného v mateřském klubu.

08:00 – PODPIS – Manchester City po čtyřech a půl letech opouští Zack Steffen, jenž se rozhodl vrátit do USA. Osmadvacetiletý brankář posílí Colorado Rapids, kde podepsal smlouvu do roku 2026 s opcí.

4. LEDNA

20:49 - HOSTOVÁNÍ - Nantes si vypůjčilo Traorého. Bénie Traoré zamířil ze Sheffieldu United na půlroční hostování do Nantes. Součástí dohody je - stejně jako u Tina Kadewereho - opce.

19:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf a Hannibal budou i v příští sezoně hráči Manchesteru United, který u zmíněné trojice aktivoval roční opce na prodloužení smlouvy. "Rudí ďáblové" nadále jednají s Raphaëlem Varanem a Anthonym Martialem, jejichž kontrakty mají stejnou doložku.

17:42 - SPEKULACE - Sigma Olomouc zřejmě již našla náhradu za Ondřeje Zmrzlého, který míří do pražské Slavie. Hanácký klub podle novináře Michala Kvasnici posílí Jakub Elbel z druholigového Prostějova.

15:45 – PŘESTUP – Karviná oznámila příchod Martina Regáliho z KV Kortrijk. Čtyřnásobný slovenský reprezentant, jenž se stal v Belgii nepotřebným, s nováčkem FORTUNA:LIGY podepsal nespecifikovaný kontrakt.

14:17 – KONEC SMLOUVY – AS Řím nejpozději po sezoně, kdy mu vyprší smlouva, opustí Leonardo Spinazzola. "Uvidíme, jak dopadne lednové přestupové okno. Jinak odejde po skončení smlouvy," řekl agent 30letého obránce Davide Lippi.

14:12 – HOSTOVÁNÍ – Borussia Dortmund se přiblížila k dohodě s Manchesterem United ohledně půlročního hostování Jadona Sancha. Podle deníku Bild je mezi oběma kluby potřeba dořešit poslední detaily.

13:02 – KONCE HOSTOVÁNÍ – Sergio Reguilón se vrací z hostování v Manchesteru United do Tottenhamu. Sedmadvacetiletý obránce byl na Old Trafford zapůjčený do konce sezony, nastoupil však pouze do 12 soutěžních zápasů, proto Red Devils využili možnost předčasného ukončení hostování.

12:45 – OZNÁMENÍ – Novým trenérem české reprezentace je Ivan Hašek. Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR ho dnes podle webu iSport.cz zvolil jednomyslně. Více informací v článku.

11:46 – KONEC SMLOUVY – Záložník Jakub Hora se domluvil s Českými Budějovicemi na výši odstupného za předčasné ukončení smlouvy a zimní přípravu zahájí s Táborskem.

11:23 – OZNÁMENÍ – Fotbalisté Jablonce zahájili přípravu na jarní část prvoligové sezony bez útočníků Davise Ikauniekse a Patrika Schöna. Dvojice méně vytížených ofenzivních hráčů se připojí k třetiligovému B-týmu. Severočeský klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

10:55 – PODPIS SMLOUVY – Jiří Kohout, bývalý asistent Davida Horejše, se stal sportovním ředitelem Příbrami. Místní rodák v minulosti také dlouho působil jako trenér u mládežnických týmů Viktorie Plzeň.

09:57 – OZNÁMENÍ – Česká reprezentace by ve čtvrtek měla dostat nového trenéra. O nástupci Jaroslava Šilhavého bude dopoledne jednat výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Kolem 12:30 má o výsledku jednání informovat veřejnost. Podle médií by se novým trenérem měl stát Ivan Hašek, který už národní mužstvo krátce vedl v roce 2009.

09:12 – SPEKULACE – El Hadji Malick Diouf z Tromso patrně nebude jedinou posilou Slavie na levou stranu. Podle serveru isport.cz vršovický celek dotahuje příchod Ondřeje Zmrzlého ze Sigmy Olomouc, která by měla obdržet zhruba milion eur (necelých 25 milionů korun). Čtyřiadvacetiletý univerzál byl spojovaný také s Viktorií Plzeň, ta se však nakonec rozhodla pro Cheicka Souarého z druholigového Vyškova.

08:18 – PODPIS SMLOUVY – Hajduk Split po půlroce oznámil návrat Nikoly Kaliniče, jenž od letního konce smlouvy zůstával bez angažmá. Pětatřicetiletý útočník se mateřskému klubu upsal do konce sezony a hrát bude za symbolické euro měsíčně.

07:08 – SPEKULACE – Podle italského novináře Alessandra De Feliceho není příliš pravděpodobné, že Neapol v zimě sáhne po Martinu Vitíkovi. Sparťanský stoper je sice v hledáčku úradujícího vítěze Serie A, žurnalista webů GOAL Italia či OneFootball ale píše, že Partenopei "nemají v úmyslu předložit nabídku". Zájem ze strany úspěšného klubu o českého obránce však přetrvává.

3. LEDNA

21:53 – SPEKULACE – Hugo Ekitiké má dalšího nápadníka, o jeho hostování se zajímá Wolfsburg a německý klub už začal jednat. Jednadvacetiletý francouzský útočník je nepotřebný v PSG, o jeho angažování uvažují i Lyon nebo Newcastle.

17:31 – PODPIS SMLOUVY – Novým trenérem Žižkova se stal Marek Nikl, na lavičce předposledního týmu druhé ligy nahradí Michala Horňáka. Nikl skončil v závěru listopadu v Českých Budějovicích, jeho kolega Tomáš Zápotočný vydržel na lavičce Dynama do poloviny prosince. "Marka jsem vedl tři roky v Bohemce a byl to poctivý dříč a tahoun mančaftu. Věřím, že tyto vlastnosti uplatní i při práci ve Viktorce," uvedl nový sportovní ředitel Žižkova Pavel Hoftych.

17:28 – PŘESTUP – Libereckou ofenzivu rozšířil Lukáš Letenay, dvaadvacetiletý slovenský útočník přestoupil na sever Čech z Púchova a se Slovanem podepsal dlouholetou smlouvu. Letenay byl členem slovenských mládežnických reprezentací, 190 cm vysoký hráč začal kariéru v Trenčíně, odkud zamířil na hostování a poté na přestup do Púchova. V dresu druholigového celku dal v podzimní části sezony 15 branek.

15:43 – SPEKULACE – Podle informace serveru infotbal.cz odmítl Pavel Nedvěd nabídku stát se manažerem reprezentace. Fotbalová vláda původně s vítězem Zlatého míče z roku 2003 počítala, ve středu však měl bývalý hráč a funkcionář Juventusu říct definitivní ne.

15:20 – SPEKULACE – Leroy Sané má v Bayernu Mnichov smlouvu do června 2025 a novou prozatím nepodepíše. Křídelník chce počkat a vybrat si po evropském šampionátu, hlavní roli při výběru z případných nabídek pak má hrát výše platu.

13:44 – SPEKULACE – Slavia je podle informací novináře Santiho Aouny blízko k získání Malicka Dioufa z norského Tromso. Teprve devatenáctiletý levý obránce je na cestě do Prahy, kde během čtvrtka podstoupí zdravotní prohlídku. Pokud proběhně vše dle očekávání, vyjde Senegalec klub z Edenu asi na 2,8 milionů eur (asi 70 milionů korun).

13:10 – SPEKULACE – David Jurásek se zatím v novém angažmá výrazně neprosadil a před blížícím se evropským šampionátem tak logicky hledá možnosti, jak více nastupovat. Z portugalské Benfiky by mohl reprezentační obránce zamířit na hostování do francouzské Ligue 1, kde projevuje zájem o jeho služby úřadující vicemistr RC Lens.

12:15 – SPEKULACE – Tottenham v posledních dnech intenzivně jedná o příchodu rumunského stopera Radua Dragusina z Janova, s italskou stranou každopádně rozpravy neprobíhají nijak hladce. Posilu, kterou si vyhlédl přímo Ange Postecoglou, kouč Spurs, totiž italská strana nemíní prodávat za každou cenu. Londýnský výběr má naplánované nové kolo rozhovorů, protože počáteční návrh ve výši 23 miliónů eur za přestup účastník Serie A odmítl. Podle informací italského insidera Fabrizia Romana požaduje ještě o 7 miliónů více.

12:00 – PŘESTUP – Dvacetiletý stoper Štěpán Chaloupek se v Teplicích stal neodmyslitelnou součástí severočeské obrany, novinář Michal Kvasnica z Deníku Sport přitom tvrdí, že brzy jeho příchod oznámí jedna z nejlukrativnějších adres v Česku, tedy pražská Slavia. Ta hráčovy výkony dlouhodobě sleduje. Chaloupkův přestup se každopádně uskuteční až během léta, takovou podmínku si Teplice při jednáních údajně vydobyly, protože pro tenhle ročník obecně nechtějí oslabovat kádr.

11:20 – SPEKULACE – Špatná zpráva pro Viktorii Plzeň i nigerijského útočníka Rafiu Durosinmiho. Z vysněného přestupu do bundesligového Eintrachtu Frankfurt zřejmě nic nebude. Informuje o tom německý deník Bild. Ten tvrdí, že slibně rozjetá jednání o přestupu zhatila definitivně zdravotní prohlídka hráče. Nešlo o zraněné koleno, lékaři měli objevit jiný problém a německý klub se rozhodl hráče neangažovat. "Přestupové spekulace nebudeme komentovat," uvedl pro Livesport Zprávy Václav Hanzlík, tiskový mluvčí Viktorie. Více informací v článku.

11:06 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Brankář Martin Jedlička zahájí minimálně zimní přípravu zpět ve Viktorii Plzeň. Západočeši si svého gólmana stáhli z hostování v Bohemians Praha, čímž pravděpodobně reagovali na skloňovaný odchod Jindřicha Staňka do Slavie. Vyloučené však není ani to, že se Jedlička do Ďolíčku vrátí.

10:48 – SPEKULACE – Česká reprezentace během čtvrtka údajně definitivně představí nový realizační tým, ze Slavie se přitom k nároďáku má přesunout do pozice asistenta Jaroslav Köstl, současný pobočník hlavního šéfa lavičky Jindřicha Trpišovského. Podle informací Deníku Sport již pražský celek má vyhlédnutou náhradu, lovit by přitom měl na Moravě. Přesunout by se mohl do hlavní české metropole Milan Kerbr, který je v současné chvíli v Sigmě pravou rukou kouče Václava Jílka.

10:04 – SPEKULACE – Už několik dnů je známo, že se gruzínský útočník Georges Mikautadze vrátí pro jarní část sezóny do Mét, odkud přestupoval na konci srpna do Ajaxu. V amsterdamském klubu se každopádně výrazně neprosadil, i proto zakotví formou hostování ve starém působišti, aby tam našel sám sebe. Jak přitom uvádí francouzský sportovní deník L'Équipe, aktuálně se jedná vlastně pouze o tom, zda v dohodě bude uvedena opce na nákup hráče. Je však otázkou, zda by i tak francouzský klub nakonec uplatnil případnou doložku, protože by se mohla pohybovat v pro něj vysoké relaci 10 miliónů eur.

09:48 – SPEKULACE – Už zkraje prosince přinesl web inFotbal.cz informaci, že České Budějovice budou chtít prodat čtyřiadvacetiletého záložníka Patrika Hellebranda, jemuž by jinak vypršela smlouva na konci sezóny. Nyní přitom stejný zdroj aktualizoval, že stěhovat by se nakonec mohl do Baníku. Dříve se hovořilo o zájmu Jablonce, ten však pravděpodobně od celých transferových diskuzí odstoupí. Ostravskému celku byl Hellebrand již nabídnutý, teď je na vedení slezského celku, zda se rozhodne hráče pořídit.

09:43 – PŘESTUP – Olympique Lyon uvolní Tina Kadewereho, jenž v sezoně dosud neskóroval. Sedmadvacetiletý útočník by měl do léta hostovat v Nantes, které si zajistí rovněž opci.

09:39 – SPEKULACE – Jak už bylo zmíněno na konci loňského roku, Florian Thauvin, aktuálně hájící barvy italského Udinese, údajně má zájem navrátit se do rodné Francie. A jako by volání třicetiletého křídelníka v zemi galského kohouta opravdu vyslyšeli. Podle zdrojů italského novináře Nicola Schiry údajně projevují konkrétní zájem již dva kluby, neupřesnil však, o které se jedná a zda vůbec působí v Ligue 1. Dá se však předpokládat, že hájí svou značku na nejvyšší francouzské úrovni.

09:36 – PODPIS SMLOUVY – V Teplicích vítají před startem zimní přípravy nového brankáře. Člen širšího kádru slovenské reprezentace Richard Ludha podepsal na Stínadlech smlouvu, podzim přitom odchytal v barvách Podbrezové. "Chceme zvýšit konkurenci na brankářském postu, proto jsme přivedli Richarda, který platí na Slovensku za velmi perspektivního gólmana. Včera prošel zdravotní prohlídkou a dnes podepsal smlouvu," uvedl sportovní ředitel Severočechů Štěpán Vachoušek. "Jsem velmi šťastný a moc rád, že jsem tu. Těším se na nové výzvy a zkušenosti, protože přestup do Čech beru jako posun kupředu v mojí kariéře," dodal Ludha.

09:20 – SPEKULACE – Japonský stoper Ko Itakura má v Mönchengladbachu platný kontrakt až do roku 2026, jak každopádně uvádí italský novinář Fabrizio Romano, nemuselo by dojít k jeho dodržení. O služby hráče totiž jeví interes dva účastníci z Premier League, konkrétně Liverpool a Tottenham. Stěží však odhadovat, zda by se případný přesun z Bundesligy do Premier League nakonec uskutečnil. Itakura mimochodem údajně má ve smlouvě s německým celkem výstupní klauzuli, tu však nelze aktivovat během ledna.

08:57 – PŘESTUP – Už několik týdnů je spojovaný Rade Krunič s odchodem z AC Milán a italský novinář Nicoló Schira potvrdil, že se v lednu stěhování pryč reálně může uskutečnit. Podle jeho informací o jeho příchod hodně stojí Fenerbahce, které je v zásadě dohodnuté s hráčem na osobních podmínkách, třicetiletý záložník z Bosny a Hercegoviny by měl v Istanbulu pobírat 3,5 miliónu eur na rok. Je potřeba každopádně dohodnout ještě přestupovou částku, přičemž italská strana požaduje 7 až 8 miliónů eur.

08:08 – SPEKULACE – Jeden Ukrajinec v útoku Chelsea nestačí. V lednovém přestupovém okně se prý klub ze Stamford Bridge chce zaměřit na získání Artema Dovbyka, který v této sezoně září v dresu španělské Girony. Nic levného to ale nebude. Podle informací britského listu The Sun trenér londýnského klubu Mauricio Pochettino v posledních týdnech vyslal své skauty, aby hráče sledovali. Šéfa lavičky The Blues údajně zaujaly nejen hráčovy schopnosti, ale také jeho fyzický profil, jelikož Pochettino chce své útočné linii dodat výšku i kilogramy. Dovbykova smlouva platí až do roku 2028, mohl by být prodán za přibližně 45 milionů eur. Novináři z Anglie však hovoří i o vyšší částce, a to zejména díky dobré Dovbykově formě z předešlých týdnů. Krátce po vánočních svátcích se mimochodem zjevila spekulace, že by Ukrajince rádo do svých řad získalo i madridské Atlético.

07:26 – SPEKULACE – Velmi blízko další zimní posile je podle norského deníku Stavanger Aftenblad úřadující mistr české ligy Sparta. Pražané údajně s tamním Vikingem dolaďují podmínky přestupu Markuse Solbakkena, který byl v prosinci dokonce osobně přítomen na Letné během zápasu s Teplicemi. Třiadvacetiletý středopolař by měl stát více než 3 miliony eur (asi 74 milionů korun).

06:33 – SPEKULACE – Manchester United pravděpodobně opustí Jadon Sancho, jenž se může vrátit do Borussie Dortmund. Podle deníku Bild jsou obě strany blízko k dohodě na půlročním hostování, za které má německý celek zaplatit 3 miliony eur a navíc by hradil část platu 23letého křídelníka. Německý celek podle Fabrizia Romana rovněž pracuje na posílení levé strany obrany.

06:31 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Dvacetiletý brazilský křídelník Marquinhos je aktuálně na hostování z Arsenalu v Nantes, podle informací francouzského sportovního deníku L'Équipe bude nicméně spojení hráče s bretaňským klubem brzy u konce. V současné chvíli je totiž v jednání završení výpůjčky, neboť Kanárci o služby rodáka ze Sao Paula již nemají zájem. Původně měl Marquinhos zůstat až do konce tohoto ročníku, ani v jeho zájmu ovšem není pokračování v současném působišti. V dresu La Maison Jaune totiž Marquinhos odehrál na podzim jen několik desítek minut a chce si najít pro jarní část sezóny takové angažmá, kde bude dostávat více prostoru na hřišti.

06:29 – SPEKULACE – Liverpool stále věří, že Fábio Carvalho bude v budoucnosti hvězdou klubu. Reds se portugalského mladíka, kterému se nedaří uchytit, nevzdávají. Jednadvacetiletý záložník působil v RB Lipsko v první polovině sezony, ale stihl jen tři starty. Podle Fabrizia Romana nemá Liverpool v úmyslu Carvalha v zimě ani v létě prodat. Věří, že potřebuje hostování, kde by mohl hrát zápasy týden co týden. Poté se rozhodne, zda bude v příští sezoně znovu začleněn do prvního týmu.

2. LEDNA

16:15 – HOSTOVÁNÍ – Bénie Traoré se neprosadil v Sheffieldu United, proto po půlroce změní působiště. Bývalý útočník Häckenu míří na hostování s opcí do Nantes.

15:45 – SPEKULACE – Eintracht Frankfurt chce dále posilovat svůj A-tým o nechtěné v Premier League poté, co si z Manchesteru United vypůjčil Donnyho van de Beeka. Jednání o útočníkovi Sašovi Kalajdžičovi z Wolverhamptonu Wanderers stále probíhají a vedení Frankfurtu doufá v podobně výhodný transfer jako v případě Van de Beeka. Kalajdžić má v této sezoně omezený počet startů a údajně je rozhodnutý se stěhovat.

14:30 – SPEKULACE – Podle italského novináře Fabrizia Romana by Martin Vitík mohl být blízko k velkému přestupu do Serie A. Ze Sparty by talentovaný obránce měl podle všeho zamířit do Neapole, která je úřadujícím mistrem.

13:20 – Majitel Dynama České Budějovice Vladimír Koubek se nakonec rozhodl neuvést do role trenéra A-týmu Karla Jarolíma. Prostoje ve změnách struktur klubu vznikají především z nejistoty, kdo jej bude v budoucnu vlastnit. Podle informací webu infotbal.cz je jednou z možných, avšak velice nepravděpodobných, podob složení vedení českobudějovického celku následující: Generální ředitel Emil Kristek, sportovní ředitel Tomáš Pešír, trenér Jozef Chovanec.

13:05 – SPEKULACE – Střední obránce Borussie Mönchengladbach Ko Itakura by mohl přestoupit do Premier League. Japonec je spoluhráčem Watarua Enda a jednu dobu působil v Manchesteru City. Za tento klub však nikdy neodehrál jediný zápas, než se prosadil v Německu. Podle Fabrizia Romana Liverpool Itakuru několikrát skautoval a ten zapůsobil natolik, že o jeho podpis usiluje neplánovaně i Tottenham. Zda se podaří přestup šestadvacetiletého hráče komukoli dotáhnout do konce zimního přestupového období, není jasné.

12:30 – PŘESTUP – Juventus dokončuje podpis smlouvy s talentem Buducnosti Podgorica Vasilijem Adžičem. Web Tutto Mercato tvrdí, že Juve vypálilo rybník konkurenci z Boloni, která chtěla taktéž podepsat Adžiče za pět milionů eur. Mladík se zároveň dohodl na smlouvě do roku 2029. Po jejím uzavření bude ještě do konce sezony zapůjčen zpět do Buducnosti Podgorica. K Juventusu se tak bude moci připojit až v létě, kdy už mu bude 18 let.

11:15 – SPEKULACE – Situace na brankářském postu v Realu Madrid není i kvůli dlouhodobému zranění Thibauta Courtoise zcela stabilní, klub proto hledá perspektivní hráče, aby ustálil gólmanskou hierarchii. Nedávné zprávy španělských médií naznačují zájem o mladého brankáře Peňarolu Randalla Rodrígueze jako potenciální budoucí náhradu za Courtoise. Vzhledem k působivým výkonům Rodrígueze v uruguayské reprezentaci do 20 let a blížícímu se konci jeho smlouvy Real Madrid zvažuje různé akviziční strategie.

10:35 – SPEKULACE – Barcelona se v konkurenci evropských klubů intenzivně zaměřuje na jihoamerický trh a sleduje šestnáctiletý talent Palmeiras Estevaa Williana, který je známý také pod přezdívkou Messinho. Hráč údajně preferuje coby svůj vysněný klub Barcelonu, překážkou je ovšem cena 52 milionů eur. Zástupci španělského celku si nicméně připravují půdu pro potenciální budoucí přestup a už se měli setkat i s jeho agentem, aby mladíka uchránili od značného zájmu dalších klubů.

10:25 – SPEKULACE – Raphaël Varane měl už v prosinci vyjádřit svou touhu opustit Old Trafford a zamířit do Saúdské Arábie. Toto přání by se mu mohlo vyplnit, neboť mezi zájemci o jeho služby mají být jak Al Ittihad, tak Al Nassr.

10:20 – PŘESTUP – Isak Hien, o kterého v minulosti stála i Slavia, přestoupil z Hellasu Verona do Atalanty. Klub z Bergama zaplatí za služby švédského obránce zhruba devět milionů eur.

09:50 – SPEKULACE – Ousmane Diomande bude na přestupovém trhu horkým zbožím. Kromě londýnského Arsenalu už totiž jeho zástupce kontaktovali i pracovníci Newcastlu United, aby situaci kolem dvacetiletého obránce prozkoumali. Předpokládá se, že Diomande má ve smlouvě se Sportingem CP výstupní klauzuli v hodnotě přibližně 70 milionů liber.

09:15 – SPEKULACE – Jednadvacetiletý záložník Cheick Souaré by druhou sezonu v dresu Vyškova nemusel dokončit, jelikož o jeho služby se podle webu infotbal.cz zajímá Viktoria Plzeň. Tam by měl v zimním přestupovém období mladý Francouz zamířit na hostování s opcí.

08:20 – SPEKULACE – Inter v posledních dnech, včetně pondělí, intenzivně jednal s Bruggami ohledně příchodu Tajona Buchanana a poslední informace italského novináře Fabrizia Romana říkají, že definitivní dohoda by mohla být na světě tento týden, možná už během středy. Kanadský křídelník by měl dorazit do Serie A za fixní poplatek 7 milionů eur, přestup by ovšem mohl vyjít milánskou stranu v budoucnu až na 10 milionů, záležet bude na splnění bonusových položek.

07:15 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – AC Milán si kvůli stoperské krizi stahuje zpět do svých řad Mattea Gabbiu, který na podzim působil formou hostování ve Villarrealu. A podle informací italského insidera Fabrizia Romana se zformalizování jeho předčasného konce ve španělském klubu, kde měl původně zůstat do konce sezony, uskuteční v úterý. Do Itálie měl čtyřiadvacetiletý defenzivní hráč dorazit s potřebnými dokumenty už v pondělních večerních hodinách.

06:30 – SPEKULACE – Takehiro Tomijasu má aktuálně platnou smlouvu v Arsenalu do roku 2025, v kuloárech byl spojovaný s možným odchodem do Itálie během ledna, jak každopádně uvádí italský novinář Fabrizio Romano, stěhování jinam se konat nebude. Londýnská strana prý postupuje do závěrečných jednání ohledně prodloužení spolupráce s pětadvacetiletým Japoncem, který by si mimochodem měl finančně polepšit. Dlouhodobě s hráčem The Gunners zkrátka počítají.

1. LEDNA

20:30 – SPEKULACE – Hakim Ziyech hostuje z Chelsea v Galatasarayi a turecký klub zvažuje předčasné ukončení spolupráce. Ofenzivně laděný Maročan si během podzimu několikrát přivodil zranění a nastoupil jenom do čtrnácti zápasů, v Istanbulu si navíc představovali, že hráč bude produktivnější.

17:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Tim Ream si ještě protáhne své působení ve Fulhamu, londýnský klub s 36letým obráncem podepsal smlouvu i pro příští sezonu.

17:00 – Pavel Hoftych bude ve Viktorii Žižkov zastávat roli sportovního manažera. Podle klubového webu by měl brzy představit i nového trenéra.

16:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Reprezentační kapitán Tomáš Souček prodloužil smlouvu s West Hamem. Zkušený záložník uzavřel s anglickým klubem, kterému aktuálně patří šesté místo v tabulce Premier League, nový kontrakt do června 2027. Více informací v článku.

Poslední Součkovy sezony. Livesport

15:50 – PŘESTUP – Francouzský fotbalový mistr Paris Saint-Germain získal dvacetiletého brazilského obránce Lucase Beralda. Klub na svém webu oznámil, že s mladým stoperem podepsal smlouvu na pět let. FC Sao Paulo za Beralda podle médií dostal 20 milionů eur (přes 494 milionů korun).

14:15 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Isak Hien dorazil do Bergama a podrobuje se zdravotní prohlídce. Atalanta švédského obránce kupuje z Hellasu Verona, ten dostane devět milionů eur.

13:40 – SPEKULACE – Thilo Kehrer v minulosti hrával za PSG a do Francie se dost možná vrátí, podmínky hostování s opcí má dojednávat AS Monaco. Německý obránce je nepotřebný ve West Hamu United, spekuluje se o jeho návratu do vlasti a zájem o něho má také Nice.

13:25 – PODPIS – Gelson Martins ukončil své trápení v AS Monaco. Portugalský křídelník se podle posledních zpráv vyvázal z kontraktu a odcestoval do Řecka, v nejbližších hodinách by se měl upsat Olympiakosu.

13:10 – PODPIS – Fotbalisty Bohemians Praha 1905 posílil útočník Milan Ristovski ze Spartaku Trnava. Vršovický klub informoval o příchodu pětadvacetiletého reprezentanta Severní Makedonie na svém webu. Ristovski podepsal v Ďolíčku víceletou smlouvu. Do přípravy se zapojí z rodinných důvodů v příštím týdnu.

12:40 – PŘESTUP – Restartovat svou kariéru se pokusí Donny van de Beek, který bude po nevydařeném angažmá v Manchesteru United nově působit ve Frankfurtu. Do bundesligového klubu míří formou hostování, přičemž si ho může následně německý klub díky opci koupit. Více informací najdete v článku.

11:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Pape Matar Sarr si vybojoval místo v sestavě Tottenhamu a odměnou mu bude nový kontrakt, senegalský záložník se londýnskému klubu už brzy upíše do června 2030.

10:30 – SPEKULACE – Vedení Slavie podle portálu infotbal.cz dotahuje příchod levého křídelního obránce El Hadjiho Malicka Dioufa. Za devatenáctiletého Senegalece má klub z Edenu údajně zaplatit kolem 66 milionů korun. V příštím týdnu by měl přiletět do Prahy na lékařskou prohlídku.

Statistiky hráče. Livesport

10:00 – SPEKULACE – Stefan Savič je spojován s odchodem z Atlética Madrid a zamířit by mohl do Turecka, nabídku na angažování černohorského obránce předložilo Fenerbahce.

08:10 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Fábio Carvalho před sezonou odešel z Liverpoolu na hostování do RB Lipsko a za několik hodin se vrátí zpět. Mladý ofenzivní záložník se v Německu neprosadil, plní roli náhradníka a kluby jsou domluveny na předčasném ukončení spolupráce.

31. PROSINCE

21:22 – HOSTOVÁNÍ – Lucien Agoumé opustí Inter Milán a zamíří do Sevilly. Francouzský záložník bude v aktuálně 15. celku La Ligy hostovat do konce sezony.

17:21 – SPEKULACE – RB Lipsko může opustit Lukas Klostermann, jenž nevyhověl přání klubu, aby se do konce roku rozhodl, zda prodlouží smlouvu. Německý obránce může vzhledem ke končící smlouvě začít od ledna jednat s dalšími zájemci.

16:04 – SPEKULACE – Emre Can před sezonou prodloužil smlouvu v Dortmundu, přesto je jeho jméno spojováno s odchodem. Podle zpráv z Itálie zvažuje možné angažování německého defenzivního univerzála Neapol.

15:09 – SPEKULACE – Isak Hien po roce a půl opustí Veronu, nadále však bude působit na Apeninském poloostrově. Švédský obránce podle Sky Sport Italia přestoupí do Atalanty, která za něj zaplatí devět milionů eur.

12:30 – PODPIS SMLOUVY – Vágner Love s týmem Sport Recife mezi brazilskou elitu nepostoupil, přesto si Sérii A zahraje. Devětatřicetiletý útočník, jenž na evropské scéně spojil kariéru zejména s CSKA Moskva, se na rok upsal Atlétiku Goianiense.

12:28 – PŘESTUP – Patrik Lukáč se kvůli finančním problémům polského zaměstnavatele Podbeskidzie Bielsko-Biała, kde měl smlouvu do léta 2024, stěhuje zpátky do vlasti. Devětadvacetiletý brankář před dalšími dvěma slovenskými kluby upřednostil Zlaté Moravce, kde působil ještě letos v květnu. Nyní ho čeká těžká šichta, ViOn má totiž zatím jen čtyři body a je poslední.

11:10 – SPEKULACE – Ofenzivní univerzál Rafa Silva si nedávno připsal 300. start za Benfiku a na tomto krásném čísle by také mohl svůj záznam v Lisabonu ukončit. Zájem o portugalského záložníka je z Kataru, favoritem na Rafův podpis se zdá být celek Al-Sadd.

10:15 – SPEKULACE – Nottingham podle Daily Mirror přetlačí slavnější Liverpool v honbě za službami žádaného brazilského obránce Nina. Stoper Fluminense má cenovku zrhuba šest milionů liber.

10:08 – SPEKULACE – Dimitrije Kamenovič, který měl problény prosadit se i v B-týmu Sparty, by mohl opustit Lazio. Podle novináře Nicoly Schiry je na seznamu hráčů, kteří nehrají a na jejichž platech by římský klub rád ušetřil. Devátý celek Serie A však musí najít kupce, srbského krajního obránce má totiž smluvně vázaného až do roku 2026.

09:37 – SPEKULACE – České Budějovice budou s největší pravděpodobností výrazně obměňovat kádr a součástí řezu by mohl být i Quadri Adediran, o nějž projevily zájem Pardubice. Dynamo údajně prodej zvažuje, i kdyby mělo jít jen o pět milionů korun namísto odhadovaných 24, které měla v létě nabízet Slavia. Důvodem je i již připravená náhrada, dvaadvacetiletý německý forvard Jakob Tranziska, který hraje v rakouskéé druholigové Admiře Wacker.

08:51 – SPEKULACE – Victor Lindelöf má s Manchesterem United smlouvu pouze do konce sezony, její součástí je však opce na roční prodloužení, která bude podle novináře Davida Ornsteina aktivována. Švédský reprezentant dorazil na Old Trafford před šesti a půl lety z Benfiky.

30. PROSINCE

22:15 – PODPIS – Tottenham po jedenácti a půl letech opouští Hugo Lloris. Dlouholetá opora a kapitán londýnského klubu se vydává do Major League Soccer, kde posílí Los Angeles FC. Velezkušený brankář se zámořskému klubu upsal do června 2024 s opcí na dva roky. Více informací najdete v článku.

21:15 – SPEKULACE – Conor Gallagher může změnit působiště v rámci Londýna. Třiadvacetiletý záložník Chelsea se ocitl v hledáčku Tottenhamu, který již měl zahájit jednání.

19:15 – PODPIS – Eric Bailly se po konci v Besiktasi vrací do Španělska. Devětadvacetiletý stoper se upsal Villarrealu, kde již působil mezi lety 2015 až 2016.

18:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Inter si pojistil služby Mattea Darmiana a Henricha Mchitarjana - prvně jmenovaný podepsal roční prodloužení smlouvy, zatímco jeho ofenzivního spoluhráče si Nerazzurri zavázali do roku 2026.

17:55 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Slavia Praha si podle očekávání z hostování v Baníku Ostrava stahuje Ewertona. Cílem pražského klubu má být prodat brazilského ofenzivního hráče do zahraničí, odkud měla dorazit lukrativnější nabídka než je opce slezského klubu (necelých 25 milionů korun).

17:25 – SPEKULACE – Musa Ramathan pomohl Vyškovu k přezimování na čele druhé české ligy, očekávaného boje o postup do FORTUNA:LIGY se však dost možná nezúčastní. Dvaadvacetiletý obránce se může do nejvyšší soutěže přesunout již v zimě, angažovat ho chce Baník Ostrava.

16:40 – SPEKULACE – Slovan Liberec by měl posílit Lukáš Letenay z Púchova. Dvaadvacetiletý útočník má za sebou vydařený podzim, v 15 zápasech druhé slovenské ligy nastřílel 15 gólů.

14:50 – SPEKULACE – Trenér Tottenhamu Ange Postecoglou si jako posilu do obrany vyhlédl rumunského reprezentanta a hráče Janova Radu Dragusina. V současné době tak podle Fabrizia Romana probíhají jednání na klubové úrovni, 21letý střední obránce do nich zatím zapojen nebyl, ale o přestup má zájem.

12:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Milánský Inter se bude moci opřít o služby Federica Dimarca až do června 2027. Levý bek si přál v týmu zůstat, za svou loajalitu navíc dostal v novém kontraktu i vyšší plat, uvedl Fabrizio Romano.

12:10 – PODPIS – Brankář Hugo Lloris odchází z Tottenhamu do zámořské fotbalové soutěže MLS, kde bude chytat za tým loňských šampionů Los Angeles FC. Uvedla to agentura AFP. Sedmatřicetiletý mistr světa z roku 2018 a vicemistr z loňského šampionátu působil v londýnském klubu od roku 2012, osm let byl kapitánem.

11:55 – SPEKULACE – Manažer West Hamu United David Moyes by se měl dočkat podpisu nové smlouvy. Podle novin The Sun za to může děkovat doposud povedené sezoně, v níž se v Premier League drží na dostřel místům zajišťujícím poháry, a prozatím úspěšnému tažení v Evropské lize.

11:30 – SPEKULACE – S příchodem Indrita Tuciho vznikl pražské Spartě v útoku přetlak. Vyřešit by ho mohla například odesláním Václava Sejka na přestup či hostování. Podle webu infotbal.cz mají z české ligy o 21letého útočníka zájem hlavně Slovan Liberec a Hradec Králové. Pravděpodobná je i možnost zahraničního hostování s opcí. Zájem jeví například polské či nizozemské kluby.

11:00 – SPEKULACE – Manchester United sleduje francouzského defenzivního záložníka Youssoufa Fofanu z Monaka, jehož cena se odhaduje na 26 milionů liber. Vzhledem k neuspokojivým výkonům Casemira a nejisté budoucnosti Sofyana Amrabata v klubu vidí United Fofanu jako ideální posilu, která by mohla přijít v létě. Čtyřiadvacetiletý hráč však údajně poutá pozornost i několika dalších celků Premier League.

10:25 – SPEKULACE – Eddie Nketiah za Arsenal pravidelně nenastupuje, i proto se spekuluje o jeho odchodu. Podle anglických médií projevil zájem Crystal Palace, od londýnského konkurenta však měl dostat odpověď, že 24letý útočník není na prodej. To by se mohlo změnit za předpokladu, že Gunners získají posilu do útoku.

Nketiah není v Arsenalu moc vytěžovaný. Livesport

09:00 – SPEKULACE – Stade Rennes by po pouhých šesti měsících mohl opustit Nemanja Matič, jenž by se mohl stěhovat v rámci Ligue 1. Nabídku na zkušeného středopolaře zvažuje trápící se Olympique Lyon.

07:30 – SPEKULACE – Ian Maatsen nakukuje do sestavy Chelsea, přesto není vyloučený jeho lednový odchod. Jednadvacetiletý obránce zaujal Borussii Dortmund, která již měla zahájit jednání.

29. PROSINCE

22:28 – SPEKULACE – Nino patří k oporám Fluminense, odkud by se brzy mohl vydat na první evropské angažmá. Zájem o 26letého obránce a kapitána brazilského klubu projevil Real Betis.

22:02 – HOSTOVÁNÍ – Ebrima Singhateh má za sebou vydařený podzim v prvoligové Vlašimi, což mu patrně zajistí posun do nejvyšší soutěže. Kmenový útočník pražské Slavie zamíří na hostování do Olomouce.

17:51 – KONEC ANGAŽMÁ – Obránce Eric Bailly si během zimy může hledat nového zaměstnavatele. Ten současný z Besiktase, kam zamířil v září z Manchesteru United zadarmo, se rozhodl pro ukončení spolupráce. Na vině jsou "špatné výkony a nekompatibilita s kádrem” u tureckého mužstva. Aktuálně tak patří 29letý rodák z Pobřeží slonoviny mezi ty nejhodnotnější na trhu s volnými hráči.

17:14 – PŘESTUP – PSG získá během tohoto přestupového období dvě posily z Brazílie, aktuálně se čeká pouze na oficiální potvrzení ze strany francouzského velkoklubu, který by měl nové tváře představit během příštího týdne. Osmnáctiletý defenzivní záložník Gabriel Moscardo z Corinthians a dvacetiletý stoper Lucas Beraldo ze Sao Paula jsou už v hlavní francouzské metropoli, aby svým podpisem stvrdili spolupráci s Les Parisiens.

16:02 – PŘESTUP – První sparťanskou posilou v zimní pauze je 23letý albánský útočník Indrit Tuci, který přichází na přestup z Lokomotivy Záhřeb. Bez devíti centimetrů dvoumetrový hráč, jenž na podzim v chorvatské lize nastřílel šest gólů v 17 zápasech, podepsal na Letné v pátek víceletý kontrakt. Kouči Brianu Priskemu se bude hlásit na tréninku v pondělí 8. ledna, kdy na Strahově začíná mistrovskému týmu příprava na jarní část sezony.

15:07 – SPEKULACE – Stoper Matthijs de Ligt zamířil loni v létě z Juventusu do Bayernu, nyní by se mohl konat jeho odchod do Arsenalu. Spíš se však mluví o tom, že by do Londýna De Ligt zamířit až během léta. Mimochodem sám Mikel Arteta, kouč londýnského celku, by si takovou posilu velmi přál. Upéct by se také mohla během ledna dohoda o hostování s možnou opcí na nákup hráče v červenci.

14:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Real Madrid oficiálně oznámil prodloužení smlouvy s italským trenérem Carlem Ancelottim. 64letý kouč zůstane na lavičce španělského velkoklubu minimálně do 30. června 2026. Zkušený stratég tak má vydržet na jedné z nejžhavějších židlí fotbalové planety sedm sezon. Dosud dovedl Real k 10 titulům v čele s dvěma triumfy v Lize mistrů. Spekulovalo se o tom, že po této sezoně převezme brazilskou reprezentaci.

13:45 – SPEKULACE – Alžírský křídelník Said Benrahma se letos dostal v londýnském West Hamu spíš do pozice náhradníka a má touhu změnit angažmá. Konkrétně přitom není vyloučený jeho odchod do Lyonu. Zájem o jeho služby má i Marseille. Té totiž budou chybět během zimy na nějaký čas kvůli Africkému poháru národů hned tři hráči do ofenzivy.

12:56 – SPEKULACE – Klub New England Revolution z americké MLS údajně jedná o příchodu slovenského reprezentačního brankáře Henricha Ravase. Nynější 26letá jednička polského Widzewu Lodž přitom míří do působiště Tomáše Vaclíka, jenž od letního přestupu za oceán ještě neodchytal ani minutu a jen jednou se objevil v nominaci na zápas.

12:15 – SPEKULACE – Už nějakou dobu je spojovaný Kalvin Phillips s odchodem z Manchesteru City do Newcastlu, kde by zřejmě dostával větší herní prostor než aktuálně u The Sky Blues. Ačkoliv byl v nedávných týdnech 28letý anglický defenzivní záložník spojovaný i s jinými kluby, například s Evertonem, Bayernem či Juventusem, aktuálně to vypadá, že se bude konat rošáda na úrovni Premier League mezi St James' Parkem a Etihad Stadium. Mezi všemi zúčastněnými stranami už započala konkrétní jednání.

10:31 – SPEKULACE – O Serhoua Guirassyho je vzhledem k jeho výkonům velký zájem, z čehož pravděpodobně vyplyne už zimní odchod ze Stuttgartu. Dle La Gazzetta dello Sport jsou hlavními zájemci o jeho služby AC Milán, Manchester United a Tottenham.

09:48 – SPEKULACE – Loni v srpnu se Sasa Kalajdzic stěhoval ze Stuttgartu do Wolverhamptonu, rakouský útočník si ovšem pevné místo v sestavě u účastníka Premier League nevydobyl, a jak uvádí německý týdeník Sport Bild, může se konat jeho návrat do Bundesligy. Údajně už na přivedení 26letého reprezentanta pracuje Frankfurt.

09:22 – SPEKULACE – Osmnáctiletý útočník Miloš Lukovič platí v Srbsku za jednoho z nejtalentovanějších hráčů a podle všeho brzy změní angažmá, vydá se totiž z IMT Novi Bělehrad do Ligue 1. O služby teenagera jevilo zájem Lille, v nadcházejících hodinách by se každopádně měl konat přesun do Štrasburku. Alsaský celek by do klubu měl poslat odstupné ve výši 5,5 milionů eur.

09:04 – SPEKULACE – Irvin Cardona v lednu tohoto roku zamířil z Brestu do Augsburgu, v Bundeslize se ovšem 26letý útočník po celou dobu svého angažmá spíš trápil. Nyní je tak ve hře jeho návrat do Francie. Nechystal by se však jeho odchod do Ligue 1, nýbrž o patro níž, zájem totiž projevuje St. Étienne. Les Verts údajně výrazně pokročili v jednáních s německou stranou.

28. PROSINCE

21:14 – SPEKULACE – Řím údajně odstoupil od jednání o podpisu smlouvy s Leonardem Bonuccim z Unionu Berlín, píše Corriere dello Sport. Přestože dohoda byla blízko a hráč má potenciál vyplnit mezery v obraně italského celku, majitelé AS považují investici do 37letého hráče za příliš vysokou. Klub by měl podle nich upřednostnit dlouhodobější investice, tedy mladší hráče.

20:56 – SPEKULACE – Brankář Tottenhamu Hugo Lloris údajně jedná o přestupu do týmu Los Angeles FC, který hraje Major League Soccer, čímž by mohl ukončit své jedenáctileté působení v severolondýnském klubu. Sedmatřicetiletý brankář, který má na kontě 447 startů za Spurs a zejména utkání finále Ligy mistrů 2019, se v pořadí brankářů ocitl až za Guglielmem Vicariem a Fraserem Forsterem. Bývalý francouzský reprezentant a vítěz mistrovství světa v létě vyjádřil přání Tottenham opustit a pokračování v kariéře ve Spojených státech se jeví jako reálná možnost.

20:09 – SPEKULACE – Getafe údajně informovalo vedení Manchesteru United, že by v létě rádo proměnilo hostování Masona Greenwooda v trvalý přestup. Za 22letého ofenzivního univerzála je španělský klub připraven zaplatit 40 milionů eur.

18:20 – NOVÁ SMLOUVA – Isco oficiálně spojil i další budoucnost s Betisem, záložník se stal jednou z klíčových postav španělského klubu a odměnou mu je nová smlouva platná do června 2027.

18:18 – HOSTOVÁNÍ – Fábio Silva nepřesvědčil ve Wolverhamptonu a z anglického klubu odejde. Portugalský útočník letošní sezonu zakončí ve Skotsku, podmínky jeho hostování dolaďují Rangers.

17:15 – SPEKULACE – Lazar Samardžić je znovu terčem přestupových spekulací. Záložníka Udinese tentokráte chce Neapol a italský mistr už nabídl devatenáct milionů eur, další čtyři až pět milionů je ochoten doplatit v bonusech.

11:40 – SPEKULACE – Antoine Griezmann prožívá jednu z nejpovedenějších sezon kariéry, zároveň už ale přemýšlí, kam se uchýlí na jejím sklonku. Dle svých slov by si jednou rád vyzkoušel severoamerickou MLS po vzoru Lionela Messiho či Luise Suáreze.

10:22 – NOVÁ SMLOUVA – Real Madrid si sice s vidinou na blížící se konec kontraktu brousí zuby na Alphonsa Daviese, nyní by mu ovšem Bayern mohl tyto plány překazit. Kanadskému bekovi totiž poslal vylepšenou nabídku prodloužení smlouvy a je blízko dohodě.

10:06 – SPEKULACE – Carlos Soler se ani po roce a půl neuchytil v PSG, naopak jeho herní čas spíše klesá. Ve hře je tedy návrat do španělské LaLigy, zájem o středopolaře jeví Sevilla, Betis i Villarreal.

09:23 – SPEKULACE – O Kalvina Phillipse je poměrně velký zájem od klubů jako Juventus či Everton, je to však Newcastle, kdo si výrazně věří na získání anglického středopolaře. Ten se v Manchesteru City příliš neuchytil a pravděpodobný je jeho lednový odchod.

08:58 – SPEKULACE – Podle informací serveru inFotbal.cz trenér Radoslav Kováč odmítl nabídku Mladé Boleslavi. To však neznamená, že ve městě automobilů zůstane Marek Kulič, Středočeši totiž údajně řeší další varianty. Ve hře má být angažování Romana Nádvorníka, kterému se náramně daří v druholigovém Táborsku. Vedení Boleslavi zároveň uvažuje i nad Davidem Horejšem, jenž naposledy vedl Jablonec. Třetí možností je angažování Martina Hyského.

27. PROSINCE

22:04 – PŘESTUP – Juventus vyhrál přetahovanou s Boloňou o černohorského záložníka Vasilije Adžiče. 17letý talent získal z Buducnosti Podgorica za 5,5 milionu eur. Hráč, přirovnávaný ke Kevinu de Bruynemu, podepíše v Turíně smlouvu do roku 2028.

21:43 – SPEKULACE – Nadiem Amiri na podzim v barvách Leverkusenu strádá, útočiště by tak mohl najít ve Francii. O německého záložníka totiž stojí oba celky s Olympique v názvu, Marseille i Lyon, kam by Amiri mohl zamířit už v zimě.

20:58 – PŘESTUP – Johnny Cardoso oficiálně přestoupil z brazilského Internacionalu do Realu Betis, jenž za 80 % hráčských práv zaplatí šest milionů eur. Dvaadvacetiletý záložník se svým novým chlebodárcem podepsal smlouvu do roku 2029.

19:56 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Uruguayský útočník Matías Arezo se po půlročním hostování v Peňarolu Montevideo vrátil do španělské Granady. Na podzim nastřílel v uruguayské lize ve 33 zápasech 18 branek.

19:41 – PŘESTUP – Manchester City se dohodl s River Plate na příchodu Claudia Echeverriho. Úřadující anglický šampion za 17letého ofenzivního záložníka, který ještě zůstane v argentinském klubu na hostování, zaplatí 25 milionů eur, což je výše jeho výstupní klauzule.

18:21 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Bremer předčasně prodloužil kontrakt s Juventusem. Brazilský obránce je se "Starou dámou" nově vázaný do roku 2028.

18:10 – SPEKULACE – Slavii může v lednu opustit Ukrajinec Taras Kačaraba, jenž má zájemce ve Spojených arabských emirátech. Prakticky nevyužívaného stopera chce získat tým FC Baniyas.

17:37 – PŘESTUP – Vedení Lipska potvrdilo zisk Eljifa Elmase z Neapole. Bundesligový klub za reprezentanta Severní Makedonie, jenž podepsal smlouvu do roku 2028, zaplatí 25 milionů eur. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník má v Lipsku nahradit Emila Forsberga, který po devíti letech věrných služeb odchází do MLS, konkrétně do sesterského New Yorku Red Bulls.

15:48 – PŘESTUP – Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi je zase o něco blíž angažmá v Eintrachtu Frankfurt. Podle německého deníku Bild se oba kluby dohodly na odstupném ve výši devět milionů eur (zhruba 222,3 milionu korun). Posledním krokem je úspěšné absolvování zdravotní prohlídky, jež nigerijského útočníka čeká ve čtvrtek.

15:28 – SPEKULACE – Ilaix Moriba nehraje roli v plánech Lipska a německý klub co nevidět opustí. Mladý záložník se vrátí do španělské ligy a bude hrát za Getafe, dohoda je velmi blízko a vše by mělo být potvrzeno během nejbližších hodin.

14:33 – SPEKULACE – Guillermo Maripán se dostal do hledáčku Rennes, které zahájilo jednání o možném přestupu. Chilský obránce hraje za Monako, letos nastoupil ke 12 zápasům.

12:24 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Renato Sanches hostuje z PSG v AS Řím a italský klub se chystá odeslat hráče zpět do Francie o šest měsíců dřív. Portugalský záložník je často zraněný a v italském klubu zklamal, trenér José Mourinho s ním přestává počítat.

10:40 – PŘESTUP – Bruno Méndez je oficiálně novou posilou Granady. Uruguayský reprezentační obránce přijde zdarma z brazilského Corinthians, španělskému klubu se upsal do června 2027.

10:19 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Matteo Gabbia se během nadcházejících dní vrátí do AC Milán. Obránce hostuje ve Villarrealu a italský klub si ho chce předčasně stáhnout zpět, španělská strana hráčovi nebude bránit.

10:04 – PŘESTUP – První zimní posilou Baníku Ostrava je slovenský obránce Matúš Rusnák. Příchod 24letého hráče ze Žiliny je v závěrečné administrativní fázi. Rusnák strávil celou seniorskou kariéru v Žilině, především jako hráč na pravý kraj sestavy. Se Žilinou zasáhl také do 12 zápasů v evropských pohárech, v nichž i dvakrát skóroval. Před rokem byl premiérově nominován do slovenské reprezentace na zápasy s Chile a Černou Horou.

09:06 – SPEKULACE – V blížícím se zimním transferovém okně by se mohl urodit zajímavý přesun na trase Mladá Boleslav – Jablonec. Hlavní role se může týkat 26letého středopolaře Tomáše Ladry, jenž se stal po příchodu trenéra Marka Kuliče spíš náhradníkem a v tomto ligovém ročníku má na kontě jen 532 odehraných minut s bilancí jedné trefy a dvou gólových asistencí. Někdejší mládežnický reprezentant nyní může zakotvit právě na Střelnici, kde už působil v první polovině ročníku 2020/21.

08:56 – SPEKULACE – Inter Milán údajně není moc spokojený s výkonností dvou svých útočníků Marka Arnautovice a Alexise Sáncheze, a podle informací italského sportovního listu La Gazzetta dello Sport hodlá ofenzívu posílit. Vyhlédl si Anthonyho Martiala z Manchesteru United, který by mohl být dostupný také proto, že kontrakt u Rudých ďáblů mu vyprší na konci této sezony. Anglický celek údajně není nakloněný prodloužení spolupráce, i proto by hráče mohl chtít prodat během zimy, aby neriskoval jeho letní odchod bez jakékoli finanční náhrady.

08:17 – SPEKULACE – Belgický křídelník Largie Ramazani platí v mužstvu Almeríe za stabilní část sestavy, podle informací francouzského serveru Foot Mercato, specializujícího se na přestupy, by každopádně během zimy mohl zamířit do Ligue 1. Zájem o něj údajně mají dva kluby, a to Lyon a Lille, které se prý chtějí pustit naplno do bitvy o zisk 22letého ofenzivního hráče.