Fotbalové přestupy ONLINE: Manchester chce přemluvit Álvareze. Zůstane Hladký v Anglii?

ONLINE | Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

14. ČERVENCE

20:31 – SPEKULACE – Sevilla v pondělí dokončí příchod Alberta Sambiho Lokongy z Arsenalu. Čtyřiadvacetiletý záložník přijde z Londýna na roční hostování s opcí ve výši 12 milionů eur.

19:20 – SPEKULACE – Václav Hladký má na stole kromě nabídky z Baníku ještě dvě další, o kterých uvažuje – konkrétně z Burnley, jež v uplynulé sezoně sestoupilo z Premier League, a Jablonce. Informoval o tom novinář Michal Kvasnica z deníku Sport na sociální síti X.

19:14 – SPEKULACE – Baník Ostrava brzy představí náhradu za Jiřího Letáčka, jenž přestoupil do Getafe. Slezský celek podle novináře Michala Kvasnici podepíše Dominika Holce, který je bez angažmá po konci v Karviné. První variantou měl být Václav Hladký, jenž pro změnu nemá angažmá po konci smlouvy v Ipswichi Town, nabídku Baníku však odmítl.

17:20 – PŘESTUP – Joshua Zirkzee přestoupil z Boloni do Manchesteru United, který zaplatí 42,5 milionu eur, což přesahuje výstupní doložku, polovinu z této sumy dostane bývalý klub Bayern Mnichov. Nizozemský reprezentant na Old Trafford podepsal smlouvu do roku 2029 s opcí. Více informací najdete v článku.

15:31 – SPEKULACE – Bochum by před startem sezony 2024/25 mohl opustit Bernardo, jehož mají v hledáčcích věhlasnější kluby, třeba Borussia Mönchengladbach. Devětadvacetiletý brazilský obránce je v současném působišti spokojený, zároveň se však nové výzvě nebrání.

15:12 – SPEKULACE – Manchester United vyhlíží návrat Tyrella Malacii, který po vleklém zranění kolena začal s individuálním běžeckým tréninkem. Nizozemský obránce za Red Devils nenastoupil od května 2023.

14:46 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Nuno Tavares se brzy oficiálně stane posilou Lazia, které na sociální síti potvrdilo jeho příchod z Arsenalu. Čtyřiadvacetiletý obránce dorazí k Biancocelesti na roční hostování s povinnou opcí ve výši devíti milionů eur.

14:08 – SPEKULACE – Porto by mohlo přivítat navrátilce Alexe Sandra, jenž po devíti letech opustil Juventus. Pro třiatřicetiletého obránce má být návrat do klubu, v němž působil mezi lety 2011 až 2015, prioritou.

13:30 – PŘESTUP – Calum Chambers se po odchodu z Aston Villy vydává do League Championship. Devětadvacetiletý obránce podepsal tříletý kontrakt s Cardiffem City.

13:03 – PŘESTUP – Fotbalisté Liberce získali před sezonou jako další posilu do zálohy Santiaga Enemeho. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník, jenž dosud oblékal dres druholigového Vyškova, podepsal na severu Čech smlouvu na tři roky. Slovan o příchodu reprezentanta Rovníkové Guiney informoval na svém webu.

12:50 – PŘESTUP – Dukla Praha přivítá další posilu z Apeninského poloostrova. Nováček české nejvyšší soutěže dotahuje příchod Masimiliana Dody z Palerma. Třiadvacetiletý albánský obránce by měl Na Julisku zamířit formou ročního hostování s opcí.

11:59 – SPEKULACE – Julián Álvarez před sebou má další jednání o budoucnosti. Argentinský útočník chce být stabilní součástí základní sestavy a odmítl kvůli tomu nabídku nové smlouvy v Manchesteru City. Anglický klub se pokusí vše zvrátit, představitelé si po skončení jihoamerického šampionátu s fotbalistou sednou a vše znovu proberou.

11:21 – SPEKULACE – Youssouf Fofana si zahrál na evropském šampionátu a během dovolené bude řešit budoucnost. O záložníka AS Monaco se zajímá AC Milán, fotbalista by do Itálie rád zamířil a už se dokonce dohodl na podmínkách.

10:38 – SPEKULACE – Amadou Onana si užívá dovolenou a po návratu do Evropy zamíří do Birminghamu, kde se podrobí zdravotní prohlídce v Aston Ville. Belgický záložník přijde na přestup za padesát milionů liber z Evertonu, další finance budou ve hře díky bonusům.

09:21 – SPEKULACE – Joan Jordán má v Seville smlouvu ještě na tři roky, už nyní se ale mluví o jeho odchodu. Záložníka chtějí Rangers a skotský klub přišel s nabídkou, kterou španělský celek odmítl.

08:33 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Kasper Schmeichel začátkem příštího týdne dorazí do Glasgow a podrobí se zdravotní prohlídce v Celticu, dojít by k tomu mělo v úterý nebo ve středu. Zkušený dánský brankář je bez angažmá, před dvěma týdny mu vypršel kontrakt v Anderlechtu.

13. ČERVENCE

23:12 – SPEKULACE – Podle informací novináře Luďka Mádla by se mohl na Letnou stěhovat dánský stoper Galatasaraye Mathias Ross. Třiadvacetiletý obránce, který byl v minulé sezoně zapůjčen do Nijmegenu, by ve Spartě hostoval s opcí na případný odkup (asi 1,2 milionu eur). Ross ve své dosavadní kariéře působil vedle nizozemského klubu také v Aalborgu, odkud odešel do Turecka – v dresu tamního istanbulského velkoklubu však zatím neodehrál jediný soutěžní duel.

21:55 – PŘESTUP – Raphael Varane kývl na nabídku italského Coma, které si v příští sezoně po 21 letech vyzkouší Serii A. Francouzský obránce je blízko nové adrese, ještě se však musí dohoda finalizovat. Podle novináře Fabrizia Romana se blíží "here we go!".

21:34 – PŘESTUP – Gaetano Oristanio za sebou má hostování ve Volendamu a Cagliari a z Interu Milán nyní odchází definitivně. Ofenzivní záložník přestoupil do Benátek, nováček Serie A zaplatí čtyři miliony eur.

20:55 – SPEKULACE – Nikola Milenkovič by mohl po sedmi sezonách ve Fiorentině změnit působiště, zájem o něj jeví Nottingham Forest. Italský klub by svého obránce ale nechal odejít jen v případě mimořádné nabídky.

20:12 – PŘESTUP – Liam Delap po třech hostováních definitivně opouští Manchester City. Jednadvacetiletý útočník přestoupil za 15 milionů liber do Ipswiche. Nováček Premier League může doplatit ještě dalších pět milionů liber v bonusech.

20:01 – SPEKULACE – Nuno Tavares se stal podle Fabrizia Romana novou posilou Lazia. Portugalský obránce do Říma přichází na hostování z Arsenalu, součástí dohody má být klauzule o povinném budoucím odkupu 24letého hráče za devět milionů eur.

19:54 – SPEKULACE – Jenom jednu sezonu stráví Glen Kamara v kádru Leedsu United. Finský záložník se bude stěhovat do Rennes, francouzský klub dojednal odstupné 10 milionů eur a společnou řeč už našel rovněž se samotným Kamarou.

19:37 – PŘESTUP – Italský reprezentační obránce Alessandro Buongiorno přestoupil z FC Turín do Neapole. S loňským mistrem Serie A podepsal pětadvacetiletý fotbalista smlouvu na pět let. Neapol za něj podle italských médií zaplatila 35 milionů eur (887 milionů korun). Dalších pět milionů eur (přes 126 milionů korun) může turínský klub obdržet na bonusech.

18:32 – SPEKULACE – Blíží se další představení sparťanské posily? Úřadující mistři české ligy podle zpráv ze Španělska usilovali o obránce Athleticu Bilbao Imanola Garcíi de Albenize, jenž v sobotu na svém instagramovém účtu zveřejnil snímek se dvěma napovídajícími emotikonami – rukou, které symbolizují dohodu a vzlétajícího letadla.

17:21 – SPEKULACE – Erik Lamela nedostal novou smlouvu v Seville a za dalším angažmá by mohl zamířit do Řecka, argentinský záložník úspěšně jedná o spolupráci s PAOK Soluň.

16:27 – SPEKULACE – Matías Soulé loni hostoval ve Frosinone a z Juventusu zřejmě odejde i letos. Mladého argentinského křídelníka chce Leicester a přestup nabírá reálné obrysy. Kluby se blíží k dohodě o transferu za třicet milionů eur, proti stěhování do Anglie nic nenamítá ani fotbalista.

15:29 – SPEKULACE – Julián Álvarez podle některých zpráv odmítl nabídku nové čtyřleté smlouvy a místo toho požádal o odchod z Manchesteru City. Čtyřiadvacetiletý argentinský útočník strávil v anglickém celku dvě sezony, během nichž nastřílel 36 branek.

15:07 – PŘESTUP – Vangelis Pavlidis přestoupil z Alkmaaru do Benfiky a nizozemský klub si obstaral náhradu, která bude mít na starosti střílení branek. Z Tottenhamu přišel za osm milionů eur útočník Troy Parrott, ten nizozemskou ligu dobře zná díky loňskému hostování v Excelsioru.

14:20 – SPEKULACE – Strahinja Pavlovič se měl domluvit na podmínkách angažmá v AC Milán. Srbský obránce patří rakouskému Salzburgu, oba kluby jednají o odstupném.

12:54 – PŘESTUP – Fotbalový brankář Jiří Letáček přestoupil z Baníku Ostrava do španělského Getafe. V dvanáctém celku uplynulé sezony La Ligy podepsal smlouvu na čtyři roky. Madridský celek to uvedl na svých internetových stránkách.

12:44 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Tomáš Schánělec ze Sparty v kádru letenského mistra nezůstane a bude hostovat v Jablonci. V novém působišti bude dvaadvacetiletý fotbalista k dispozici už pro dnešní přípravné utkání proti druholigovému béčku Sparty, uvedli Severočeši na svém webu.

12:20 – SPEKULACE – Mario Balotelli po vypršení smlouvy opustil turecký celek Adana Demirspor a jeho další kroky zřejmě povedou do Brazílie. O příchodu italského útočníka jedná Corinthians, jednání mají být v pokročilé fázi.

12:02 – SPEKULACE – Saúl Niguez opouští Atlético Madrid a míří do Sevilly, to je už téměř hotová věc. Španělský středopolař bude vyvázán ze smlouvy v hlavním městě, v Andalusii pak přistoupí na snížení platu o polovinu.

11:18 – SPEKULACE – Kmenový brankář Chelsea Kepa Arrizabalaga v uplynulé sezoně hostoval v Realu Madrid, nyní by mohl zvolit poněkud exotičtější angažmá. Zájem o jeho služby totiž má Al-Ittihad, se kterým už španělský gólman také jedná.

10:42 – SPEKULACE – Už nějaký čas se objevují zprávy o přesunu Riccarda Calafioriho do Arsenalu, ten je přitom blíže než kdy dříve. Kanonýři by v příštích týdnech měli dosáhnout dohody s Bolognou a dokončit přesun dvaadvacetiletého obránce.

10:11 – SPEKULACE – Everton se poohlíží po možnostech, jak rozšířit své řady na krajích obrany, a jednou takovou je Jackson Tchatchoua. Hellas Verona si za svého hráče říká o 10 milionů eur.

09:24 – SPEKULACE – Tammy Abraham zřejmě odejde z AS Řím, nadále by však mohl působit na Apeninském poloostrově. Podle novináře Fabrizia Romana anglického útočníka kontaktoval AC Milán.

08:22 – SPEKULACE – S přestupem do AC Milán je výrazně spojován Álvaro Morata, nyní mu ale vyvstal potenciální konkurent pro podpis v tomto klubu. Rossoneri totiž krouží okolo německého útočníka Niclase Füllkruga.