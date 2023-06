Fotbalové přestupy ONLINE: Messi je na odchodu z Paříže, nahradit by ho mohl Asensio

Fotbalové přestupy ONLINE: Messi je na odchodu z Paříže, nahradit by ho mohl Asensio

Livesport / ČTK

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

1. ČERVNA

17:45 – PODPIS – Iván Márquez se po odchodu z NEC Nijmegen vydává do 2. Bundesligy. Osmadvacetiletý stoper se jakožto volný hráč upsal Norimberku.

17:10 – AKTIVACE OPCE – Diogo Leite se z hostování v Unionu Berlín nevrátí do FC Porto. Bundesligový celek aktivoval opci, na jejímž základě za 24letého obránce zaplatí 7,5 milionu eur.

16:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Juventus se bude minimálně další dva roky spoléhat na brankáře Wojciecha Szczesného. Smlouva polského reprezentanta byla automaticky prodloužena do roku 2025.

15:00 – SPEKULACE – Marco Asensio má v Realu Madrid smlouvu jen do konce sezony a novou nepodepíše, otázkou zůstává, kam zamíří. Záložník nebyl daleko od dohody s Aston Villou, podle posledních zpráv pak úspěšně jedná o angažmá v PSG.

14:30 – PODPIS – Dani Olmo ukončí spekulace o budoucnosti a zůstane v RB Lipsko. Ofenzivně laděný španělský fotbalista má kontrakt do června 2024 a původně chtěl odejít, nakonec ovšem změnil názor a brzy by měl prodloužit o další tři roky.

14:00 – SPEKULACE – Argentinský mistr světa Lionel Messi po dvou letech opustí PSG. Médiím to před zápasem s Clermontem řekl trenér pařížského celku Christophe Galtier. To, kam budou kroky Messiho směřovat dál, však nespecifikoval. Více informací najdete v článku.

Lionel Messi a jeho statistiky v PSG. Livesport

11:45 – PODPIS – Fotbalisty Jablonce posílil devatenáctiletý útočník Matěj Náprstek. Severočeši přivedli někdejšího mládežnického reprezentanta z druholigového Norimberku a podepsali s ním víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

Náprstek odešel do Norimberku v roce 2019 z pražské Slavie. Twitter @FKJablonec

10:00 – SPEKULACE – Působení Karima Benzemy v Realu Madrid se zřejmě chýlí ke konci. Francouzský útočník má nabídku od saúdskoarabského klubu Al-Ittihad, který mu nabízí 100 milionů eur na jednu sezonu. Více informací najdete v článku.

09:30 – SPEKULACE – Conrad Wallem z Odds BK se ocitl v hledáčku pražské Slavie, která sice s prvním návrhem neuspěla, přesto se 22letého univerzála nevzdává. Český klub měl do Norska poslat vylepšenou nabídku, ta první byla ve výši 12 milionů norských korun (zhruba 24 milionů korun). (Zdroj: nettavisen.no)

06:35 – SPEKULACE – Mateo Kovačič má s Chelsea smlouvu ještě pro nadcházející sezonu, nemusí ji ale dodržet. Podle přestupového odborníka Fabrizia Romana byl 29letý záložník kontaktován Manchesterem City.

06:30 – SPEKULACE – Tottenham podle informací přestupového specialisty Fabrizia Romana neuplatní opci na Arnauta Danjumu z Villarrealu. Nizozemský křídelník v Londýně nepřesvědčil, Spurs proto nechtějí zaplatit 30 milionů eur.

Danjumovi se v Tottenhamu příliš nedařilo. Livesport

06:25 – ODCHODY – Espaňol sestupuje ze španělské nejvyšší soutěže a během léta podle všeho přijde o řadu klíčových hráčů. Volnou ruku mají Joselu, César Montes, Lele Cabrera a Sergi Darder, kontrakty této čtveřice obsahují klauzuli o garantovaném odchodu na hostování v případě, že se zájemci zaváží hradit celé platy.

06:10 – AKTIVACE OPCE – Serhou Guirassy od léta hostuje ze Stade Rennes ve Stuttgartu, jehož dres bude oblékat i nadále. Bundesligový klub, jenž má před sebou baráž s Hamburkem, aktivoval opci ve výši 9 milionů eur.

06:00 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Marcel Sabitzer v zimě odcházel z Bayernu na hostování do Manchesteru United a za několik dní se vrátí zpět. Anglický klub nemá opci na přestup rakouského záložníka, o transfer pak ani nebude usilovat.

31. KVĚTNA

18:00 – PODPIS – Manchester United si podruhé během půl roku pojistil Dioga Dalota. Úspěšná spolupráce by měla trvat minimálně dalších pět let.

17:00 – PŘESTUP – Fotbalisty Teplic po sezoně opouští také útočník Filip Žák. Už dříve severočeský prvoligový klub oznámil, že v týmu skončí zkušení obránci Tomáš Vondrášek s Aloisem Hyčkou, jimž vedení neprodloužilo smlouvy. Naopak nový roční kontrakt v Teplicích podepíše zkušený brankář Tomáš Grigar.

16:05 – PŘESTUP – První letní posilou Baníku je ofenzivní hráč Abdullahi Tanko. Pětadvacetiletý Nigerijec na Bazaly přichází z druholigového Varnsdorfu a podepsal tříletou smlouvu s opcí. Více informací najdete v článku.

14:10 – NÁVRAT – Vinícius Tobías strávil uplynulý rok a čtvrt na hostování v Realu Madrid, nyní si zabalí zavazadla a vrátí se do Šachtaru Doněck. Mladý brazilský obránce nastupoval za rezervní tým španělského klubu, který se nakonec rozhodl neaktivovat opci na přestup za deset milionů eur.

13:50 – SPEKULACE – Už několik týdnů se spekuluje o tom, že by útočník Neymar mohl zamířit během léta z PSG do Manchesteru United. Sám Brazilec nejprve vzkazoval, že míní setrvat v Paříži, následně však měl trochu přehodnotit své stanovisko a údajně nyní myšlenkami není úplně proti transferu jinam. Francouzský web Foot Mercato aktuálně zveřejnil článek, v němž uvádí, že v současné chvíli existují pouze dvě varianty. Buď se Neymar opravdu bude stěhovat do Anglie, nebo zůstane ve Francii.

13:00 – ODCHOD – Dvojice dlouholetých opor Jan Laštůvka a Nemanja Kuzmanovič končí v Baníku Ostrava. Klub oznámil, že od příští sezony s dvojici zkušených hráčů nepočítá. Více informací najdete v článku.

12:35 – SPEKULACE – Mike Maignan má v AC Milán smlouvu do června 2026 a vedení italského klubu by spolupráci rádo prodloužilo minimálně o další dvě sezony. Francouzský brankář aktuálně pobírá 2,8 milionu eur ročně, nový kontrakt by mu zaručil čtyři miliony.

12:30 – SPEKULACE – Nacho letos za Real Madrid nastoupil ke 43 zápasům, i tak se mluví o jeho odchodu. Obránce má kontrakt do konce června, na novém se nedohodl a zájem o něho mají dva zajímaví nápadníci, jedná se o Inter Milán a Villarreal.

12:25 – PODPIS – Mahmoud Dahoud bude co nevidět představen jako nová posila Brightonu. Záložník přijde zdarma z Dortmundu, s anglickým celkem je domluven na čtyřleté spolupráci.

Mahmoud Dahoud a jeho statistiky. Livesport

09:25 – SPEKULACE – Španěl Marco Asensio se chystá ohlásit odchod z Realu Madrid, učinit tak má v průběhu středečního dne. Záložníkovi končí smlouva a novou podepsat nechce, hodně hlasitě se mluví o jeho angažmá v Aston Ville.

09:20 – PODPIS – Andreas Müller je další letní posilou Darmstadtu, záložník k nováčkovi německé nejvyšší soutěže přijde zdarma z Magdeburgu.

07:15 – SPEKULACE – Karim Benzema má platný kontrakt v Realu pouze do konce sezony, britská média tak spekulují o tom, že by mohl mít zájem zamířit jako volný hráč za lukrativní nabídkou do Saúdské Arábie. Předložit mu ji měl na dva následující roky Al-Hilal, usilující mimochodem také o příchod Lionela Messiho, přičemž francouzský útočník by si měl přijít na 100 milionů eur za jednu sezonu.

07:10 – SPEKULACE – Záložník Khéphren Thuram se dostal do hledáčku Liverpoolu, jestli si však myslel, že ho získá z Nice lacino, šeredně se spletl. Podle informací francouzského sportovního listu L'Équipe si totiž francouzská strana, která nemá důvod svého svěřence prodávat, měla říct o 60 miliónů eur.

Vizitka francouzského záložníka. Livesport

07:00 – KONEC SMLOUVY – Jednatřicetiletý útočník Nélson Oliveira má smlouvu platnou u soluňského PAOK pouze do konce sezony, řecký celek přitom nyní oznámil, že spolupráce mezi oběma stranami již pokračovat nebude a že si Portugalec bude hledat nové angažmá. Oliveira přišel do klubu v létě roku 2021, brzdila ho ovšem velmi častá zranění, a obecně tak jeho angažmá na jihu Evropy nedopadlo úspěšně.

30. KVĚTNA

17:04 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Slovenský útočný univerzál Ivan Schranz prodloužil se Slavií smlouvu o další dvě sezony do roku 2026. V právě skončeném ročníku odehrál za vršovický celek 31 soutěžních utkání, ve kterých dal sedm gólů. Více startů mu znemožnilo poranění hlavy a krční páteře ze zářijového zápase Evropské konferenční ligy s Ballkani, po němž vypadl do konce podzimní části.

16:09 – KONEC SMLOUVY – Olomouc po vypršení smluv opustili Lukáš Greššák, Florent Poulolo a David Vaněček. Sigma se s triem hráčů snažila podepsat nové kontrakty, nakonec se s nimi ale dohodla na konci spolupráce. Hanáci to uvedli na svém webu.

15:01 – PŘESTUP – Liberec uplatnil opci na útočníka Victora Olatunjiho a proměnil jeho hostování v přestup. Slovan o tom informoval na svém webu. Třiadvacetiletý Nigerijec přišel k Severočechům v lednu z kyperského klubu AEK Larnaka. Více informací v článku.

14:23 – KONEC HOSTOVÁNÍ – Podle renomovaného italského novináře Fabrizia Romana se po sezoně Joao Félix vrátí do Atlétika Madrid. Portugalský ofenzivní univerzál od zimy hostoval v Chelsea, jejíž nový lodivod Mauricio Pochettino o jeho služby údajně nemá zájem. "Byli jsme informováni, že Pochettino s Félixem nepočítá. Vrátí se sem, uvidíme... nic neplánujeme," řekl Cerezo. Více informací v článku.

13:55 – SPEKULACE – Z Neapole pricházejí další zprávy. Deník Il Mattino informuje o tom, že dohoda o přestupu Kim Min-Jae (26) do Manchesteru United je téměř hotová. Jihokorejský reprezentant by měl odejít z čerstvého mistra Serie A na Old Trafford, kde posílí obranu Erika ten Haga (53).

11:31 – SPEKULACE – V pondělí byl potvrzen odchod Luciana Spallettiho (64) z Neapole, která připravuje první kroky k jeho nahrazení. Klub si údajně jako svůj hlavní cíl vybral bývalého manažera Barcelony a španělské reprezentace José Enriqueho (53).

10:23 – SPEKULACE – Co bude s Harrym Maguirem (30)? Manažer Manchesteru United Erik ten Hag (53) prohlásil, že ho má v týmu rád. Střední obránce a kapitán Rudých ďáblů ztratil své místo v sestavě a bude muset rozhodnout o své budoucnosti. Na otázku ohledně Maguirovy budoucnosti ten Hag odpověděl deníku The Times: "Jsem rád, že je tady. Když jsme ho potřebovali, odvedl svou práci. Jde ale o rozhodnutí, které musí udělat on sám."

Harry Maguire a Erik ten Hag u postranní čáry na Old Trafford Action Images via Reuters

09:22 – PODPIS SMLOUVY – Kapitán Jakub Rada prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu do konce následující sezony. Klub o tom informoval na svém webu. Šestatřicetiletý záložník působí ve východočeském celku od roku 2020.

08:43 – SPEKULACE – Budoucnost opory Southamptonu Jamese Warda-Prowse (28) bude v létě žhavým tématem napříč celou Premier League. Kapitán sestupujícího týmu je spojován už nyní s řadou klubů včetně Aston Villy a West Hamu. Klub z jižního pobřeží bude požadovat částku okolo 40 milionů liber (asi miliarda korun).

29. KVĚTNA

19:05 – SPEKULACE – Jedno z největších jmen, které se létě objeví na trhu s volnými hráči, je Roberto Firmino (31). Útočník Liverpoolu v neděli skóroval ve svém posledním zápase za Reds při remíze 4:4 se sestupujícím Southamptonem a zatím nepotvrdil své další působiště. Podle zpráv by jedním z možných cílů brazilského reprezentanta mohl být Real Madrid, kde by se setkal s reprezentačními kolegy Viniciusem Juniorem (22) a Rodrygem (22).

16:30 – SPEKULACE – Objevují se zprávy, že Declan Rice (24) bude letním cílem bundesligového mistra Bayernu Mnichov. Záložník West Hamu United bude jedním z nejžádanějších hráčů letního okna a Thomas Tuchel (49) je údajně jeho velkým obdivovatelem. V souvislosti s anglickým reprezentantem se hovoří o částce 95 milionů liber (asi 2,6 miliardy korun). Mezi další zájemce patří Arsenal a Manchester United.

14:00 – POTVRZENO – Po dlouhém očekávání byl Mauricio Pochettino (51) konečně jmenován manažerem Chelsea. Bývalý šéf Tottenhamu Hotspur a Paris St Germain podepsal na Stamford Bridge dvouletou smlouvu.