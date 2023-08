Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v aktualizovaném přestupovém speciálu Livesport Zpráv.

8. SRPNA

09:14 – SPEKULACE – Německá liga začíná až za necelé dva týdny a kabinu Leverkusenu by do té doby mohl opustit Odilon Kossounou. O obránce má zájem Crystal Palace, anglický klub jedná o podmínkách hostování s opcí na přestup za 24 milionů liber.

09:02 – PODPIS SMLOUVY – Konec spekulacím. Španělský útočník Álvaro Morata podepíše navzdory zájmu evropských klubů novou smlouvu s Atlétikem Madrid. Reprezentant La Roja se rozhodl po diskuzi s Diegem Simeonem odmítnout Inter, AS Řím, AC Milán i lákadlo v podobě saúdskoarabské ligy.

07:29 – SPEKULACE – Folarin Balogun se minimálně prozatím nebude stěhovat z Arsenalu do AS Monaco. Londýnský klub za útočníka chce padesát milionů liber a nyní odmítl nabídku knížecího celku, která se hodně lišila od představ.

06:38 – SPEKULACE – Vedení Manchesteru City oficiálně zaslalo návrh nové smlouvy Bernardu Silvovi a definitivně tak potvrdilo, že odmítá zájem PSG a Barcelony.

06:31 – SPEKULACE – Atalanta je blízko angažování belgického talentu. Z AC Milán by měl do Bergama přijít na hostování s opcí Charles De Ketelaere, jenž se v dresu Rossoneri po přestupu z Brugg neprosadil. Ofenzivní univerzál vyjde klub z Lombardie nejprve na 3 miliony eur, přičemž opce je nastavená na 23 milionů eur. Ve hře jsou i bonusy a 10% podíl pro AC z dalšího přestupu.

7. SRPNA

23:38 – SPEKULACE – Fodé Ballo-Touré podle několika italských médií souhlasí s angažmá ve Werderu. Senegalský obránce je na odchodu z AC Milán a koncem července odmítl stěhování do Fulhamu, podmínky následně nedokázala dojednat Boloňa.

22:43 – PŘESTUP – Arthur Cabral se stane novou posilou Benfiky, sám už potvrdil, že se s portugalským klubem dohodl na podmínkách. Brazilský útočník přijde za 20 milionů eur z Fiorentiny, ta může dalších pět milionů dostat díky bonusům.

22:40 – SPEKULACE – Andrés Iniesta opustil japonský Vissel Kobe, kariéru ale ve 39 letech ještě uzavřít nehodlá. Zkušený španělský záložník bude podle médií hrát ve Spojených arabských emirátech, co nevidět by měl podepsat smlouvu s celkem Rás al-Chajma SC.

Iniesta je ročník 1984, přesto pokračuje v aktivní kariéře. @andresiniesta8

21:45 – HOSTOVÁNÍ – Goncalo Ramos vyměnil Benfiku za Paris Saint-Germain. Portugalský reprezentační útočník prošel zdravotní prohlídkou a v pondělí večer podepsal smlouvu, celá transakce může vyjít až na 80 milionů eur. Více informací najdete v článku.

20:40 – PŘESTUP – Inter Milán řeší otázku obsazení brankářského postu angažováním Yanna Sommera. Italský klub jej získal na přestup z Bayernu Mnichov, švýcarský gólman podepsal smlouvu na tři roky a do Bavorska za něj putuje šest milionů eur. Více informací najdete v článku.

19:56 – HOSTOVÁNÍ – Wilfried Kanga nefiguroval v plánech Herthy, a tak se po roce znovu stěhuje. Pětadvacetiletý útočník z Pobřeží slonoviny zamířil do Belgie, na hostování do konce sezony si ho vypůjčil Standard Lutych.

19:52 – SPEKULACE – Poté, co Manchester City koupil Joška Gvardiola, vznikl mezi stopery v týmu úřadujících anglických šampionů přetlak a jeden střední obránce zřejmě bude muset z kola ven. Řada anglických médií se shoduje na tom, že kabinu by mohl opustit španělský reprezentant Aymeric Laporte.

18:44 – PŘESTUP – Diego Rossi si znovu zahraje zámořskou MLS. Uruguayský křídelník v minulosti hrával za Los Angeles FC a poslední dvě sezony strávil ve Fenerbahce, odkud ho nyní koupil Columbus Crew.

18:15 – PŘESTUP – Italský reprezentant Gianluca Scamacca opustil West Ham, anglický klub to oznámil na svém webu. Čtyřiadvacetiletý útočník přijal nabídku Atalanty. Ta za něj na ostrovy pošle 25 milionů eur (606,5 milionu korun). Dalších pět milionů pak přidá v možných bonusech. Více informací najdete v článku.

18:05 – SPEKULACE – Portugalský reprezentant Goncalo Ramos (22) má namířeno z Benfiky Lisabon do Paris Saint-Germain. Podle portugalských médií jsou oba kluby domluvené, útočník ale ještě musí absolvovat zdravotní prohlídku. Francouzští šampioni zaplatí za transfer až 65 milionů eur (zhruba 1,58 miliardy korun), dalších 15 milionů eur mohou přidat za případné bonusy. Více informací najdete v článku.

Goncalo Ramos dosud nehrál za jiný klub než za Benfiku. @SLBenfica

16:38 – SPEKULACE – Na stěhování Harryho Kanea z Tottenhamu do Bayernu Mnichov podle všeho zatím nedojde. Podle novináře Davida Ornsteina mnichovský velkoklub neuspěl ani s vylepšenou nabídkou ve výši 100 milionů eur (2,4 mililardy korun). Vedení Bayernu se nyní bude muset rozhodnout, jestli v jednání pokračovat.

15:22 – SPEKULACE – Přestup Edsona Álvareze do West Hamu se zdá být hotovou věcí. Podle Fabrizia Romana našli Kladiváři společnou řeč s Ajaxem, který jim mexického defenzivního záložníka, jenž může hrát i na postu středního obránce, uvolní na přestup za zhruba 35 milionů liber (985 milionů korun). Álvarez má v nejbližších hodinách podstoupit v Londýně zdravoní prohlídku a podepsat víceletý kontrakt.

14:15 – SPEKULACE – Al-Ahli se podle Fabrizia Romana dohodlo s AS Řím na přestupu Rogera Ibaneze (24), jenž během pondělí podstoupí lékařskou prohlídku. Giallorossi mohou od saúdskoarabského klubu i s bonusy obdržet přes 30 milionů eur (727,8 milionu eur).

12:45 – SPEKULACE – Alejo Véliz opustí Rosario Central a přesune se do Evropy. Devatenáctiletého argentinského útočníka kupuje za dvanáct milionů liber Tottenham, fotbalistu tento týden čeká zdravotní prohlídka.

Alejo Véliz opustí Rosario Central. Instagram @aleeveliz_

12:30 – SPEKULACE – Nikola Vlašić se dočká přestupu z West Hamu do FC Turín. Chorvatský záložník v italském celku loni hostoval, nyní kluby dojednaly podmínky přestupu za 10 milionů eur (240 milionů korun), další dva miliony eur budou ve hře díky bonusům.

10:00 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana je Manchester United v kontaktu s Nice kvůli možnému podpisu Jeana-Claira Todiba (23), ale žádná oficiální nabídka se neočekává, dokud klub neopustí Harry Maguire (30). Ten je spojovaný s West Hamem.

08:45 – SPEKULACE – Útočník Kylian Mbappé by měl být na odchodu z PSG. Vedení francouzského celku hodlá hráče prodat toto léto, protože se rozhodl neprodloužit smlouvu, která je platná jen do roku 2024. Podle listu Le Parisien přitom Pařížané stanovili cenovku, za jakou může aktuálně nejlepší klubový střelec historie odejít, a to na 200 milionů eur (cca 4,9 miliardy korun). Uvádí se přitom, že po finanční stránce náročný přestup hodlá dokončit Florentino Pérez, prezident Realu Madrid, a to i přesto, že sám hráč bude mít velmi vysoké požadavky na plat.

08:10 – SPEKULACE – João Félix nebude pokračovat v Atlétiku Madrid. O jeho služby se údajně zajímá i Al-Hilal, a to především trenér Jorge Jesus, jenž Portugalce dobře zná a rád by s ním spolupracoval. Španělský celek ovšem odmítl prvotní nabídku na hostování 23letého útočníka. Za Félixovo roční působení v Saúdské Arábii požaduje 15 milionů eur (364 milionů korun) a zahrnutí opce.

6. SRPNA

14:20 – PŘESTUP – Artem Dovbyk se stal novou akvizicí Girony, kam přichází z ukrajinského Dnipro-1. Španělský klub za 50 % hráčských práv 26letého útočníka zaplatí sedm milionů eur, čímž z něho udělal historicky nejdražší posilu.

13:40 – SPEKULACE – Al-Ahli SFC před několika týdny neuspělo se snahou získat Piotra Zieliňského, stále se však nevzdává. Saúdskoarabský klub poslal do Neapole další nabídku s cílem získat 29letého záložníka.

12:20 – PŘESTUP – Jakov Medič přestupuje ze St. Pauli do Ajaxu, který druholigovému německému klubu zaplatí tři miliony eur. Čtyřiadvacetiletý obránce podepsal smlouvu do roku 2028.

11:40 – PŘESTUP – Ačkoliv se vše o trochu protáhlo, Youssef Chermiti už se domluvil s Evertonem a měl by se tak stát jeho další akvizicí. Sporting by za devatenáctiletého útočníka měl vyinkasovat až 15 milionů eur a k tomu pětinu z dalších přestupu.

11:10 – JEDNÁNÍ – K dohodě mezi kluby už došlo v záležitosti přestupu Mohammeda Kuduse. Brighton je ochoten za třiadvacetiletého Ghaňana zaplatit asi 40 milionů eur, v cestě transferu tak stojí už jen dohoda s hráčem.

10:35 – PROHLÍDKA – Někdejší útočník Sparty Benjamin Tetteh má namířeno do francouzské Ligue 1. Šestadvacetiletého Ghaňana, aktuálně hrajícího za Hull City, čeká zdravotní prohlídka v Metz.

Tettehovi se v minulé sezoně moc nedařilo. Livesport

09:00 – SPEKULACE – Vypadá to, že Harry Kane bude i v nadcházející sezoně působit v Tottenhamu. Podle serveru dailymail.co.uk měl Daniel Levy zamítnout nabídku Bayernu v hodnotě 86 milionů liber a následně odletět do USA. Mnichovský klub se tak pravděpodobně zaměří na získání Dušana Vlahoviče z Juventusu.

06:50 – SPEKULACE – Velkou snahu o získání Lutsharela Geertruidy projevuje RB Lipsko. Připravené je za nizozemského obránce zaplatit až 30 milionů eur, což by pro Feyenoord znamenalo rekordní prodej.

06:10 – SPEKULACE – Barcelona se během letní přestávky snaží o prodej Clementa Lengleta, přičemž příští týden se setká s jedním ze zájemců. O služby francouzského stopera stojí Tottenham, kde Lenglet už v minulé sezoně hostoval.

5. SRPNA

21:15 – SPEKULACE – Ruslan Malinovskyj od ledna hostoval v Marseille, která jej v létě z Atalanty také odkoupila, okamžitě by se ale mohl znovu stěhovat. Zájem o ukrajinského reprezentanta má totiž Besiktas.

18:40 – PŘESTUP – Matheus Franca se stal hráčem Crystal Palace. Devatenáctiletý brazilský záložník, jenž z Flamenga přichází za 26 milionů liber, podepsal v Londýně pětiletou smlouvu.

17:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – CS Marítimo se může v boji o návrat do nejvyšší portugalské soutěže spoléhat na Vítora Costu, jenž podepsal dvouleté prodloužení smlouvy. Brazilský obránce působí na Madeiře od léta 2021.

16:15 – PODPIS – Samuel Byram bude i po odchodu z Norwiche City pokračovat v League Championship – devětadvacetiletý obránce se na rok upsal Leedsu United.

15:30 – PŘESTUP – Rogério se podle očekávání stěhuje ze Sassuola do Wolfsburgu, jenž na Apeninský poloostrov pošle 5,5 milionu eur. Brazilský obránce se "Vlkům" upsal na čtyři roky.

14:25 – SPEKULACE – Už během června Edson Álvarez intenzivně jednal o přestupu do Dortmundu, nakonec však z Ajaxu do Bundesligy nepřestoupil. V podstatě se přitom nyní opakuje situace, jakou mexický defenzivní záložník prožíval právě před několika týdny. Podle informací italského novináře Fabrizia Romana je dohodnutý na osobních podmínkách s West Hamem a záležet nyní bude pouze na tom, zda se oba kluby dohodnou na přestupové částce.

13:50 – PŘESTUP – Rasmus Höjlund byl oficiálně představen jako nová posila Manchesteru United. Dánský útočník přichází na Old Trafford z italské Atalanty. Höjlund podepsal s anglickým klubem smlouvu až do roku 2028. Podrobnosti najdete v našem článku.

12:15 – PŘESTUP – Robert Sánchez odchází z Brightonu do Chelsea, kde podepsal smlouvu až do roku 2030. Blues mohou i s bonusy za 25letého brankáře zaplatit necelých 30 milionů eur. Zatímco anglická média uvádí přestupovou sumu 29 milionů eur, podle novináře Fabrizia Romana jde o základní částku ve výši 23 milionů eur a zbývajících šest milionů je v bonusech.

11:30 – PŘESTUP – Joško Gvardiol se stal novou posilou Manchesteru City. Chorvatský obránce, jenž na sebe upozornil na loňském MS v Kataru, přestupuje do týmu úřadujícího mistra Premier League z Lipska za 90 milionů eur (cca 2,2 miliardy korun). Více informací najdete v článku.

09:30 – SPEKULACE – Italský útočník Gianluca Scamacca se stane brzy novou posilou Atalanty. Italský novinář Nicoló Schira reportuje, že dohoda mezi hráčem a bergamským klubem je již zpečetěna. Pro La Deu se bude jednat o nejdražší posilu historie, protože má vyjít na 30 milionů eur. West Ham jakožto Scamaccův současný zaměstnavatel utrží navíc z budoucího prodeje 10 procent z transferové částky. Smlouva je pro čtyřiadvacetiletého forvarda připravena do roku 2028 s roční mzdou ve výši 3,2 milionů eur.

09:00 – SPEKULACE – V dubnu se Ryan Gravenberch vyjádřil v rozhovoru pro nizozemský magazín Voetbal International, že by si v dresu Bayernu přál více herního času přímo na hřišti, na nespokojenost nizozemské záložníka jako by si přitom nyní vzpomněl Liverpool, který podle zdrojů německého týdeníku Sport Bild uvažuje o jeho příchodu. Především Jürgen Klopp, manažer anglického celku, je obdivovatelem hráčových schopností.

Gravenberch a jeho statistiky. Livesport

07:15 – SPEKULACE – Chelsea pracuje na zisku Deivida Washingtona z brazilského Santosu, který má souhlasit s nabídkou ve výši 20 milionů eur. Osmnáctiletý útočník by obratem zamířil na hostování do Racingu Štrasburk, který má stejného majitele jako londýnský velkoklub.

06:45 – JEDNÁNÍ – Inter Milán dotahuje přestu Yanna Sommera z Bayernu Mnichov, kterému má zaplatit částku mezi 6 až 7 miliony eur. Čtyřiatřicetiletý brankář v pondělí dorazí do Itálie na zdravotní prohlídku.

4. SRPNA

22:10 – PŘESTUP – Lazio angažovalo Daičiho Kamadu, jenž byl volným hráčem po odchodu z Eintrachtu Frankfurt. Biancocelesti podle nepotvrzených zpráv s 26letým záložníkem podepsali dvouletou smlouvu s opcí.

Poslední Kamadovy sezony. Livesport

21:21 – PŘESTUP – FC Sevilla oficiálně posílil Djibril Sow z Eintrachtu Frankfurt. Španělský celek za 26letého záložníka pošle 10 milionů eur a další čtyři může doplatit na základě bonusů.

19:27 – PŘESTUP – Yunus Musah přestupuje z Valencie do AC Milán. Oba kluby se dohodly na odstupném ve výši 18 milionů eur a další dva miliony může italská strana doplatit na základě bonusů. Dvacetiletý záložník na Apeninském poloostrově podepsal smlouvu do roku 2028.

18:20 – Manchester United již dokončil všechny náležitosti týkající se přestupu Rasmuse Höjlunda z italské Atalanty, prakticky je již dánský útočník součástí The Red Devils. Podle interních zdrojů italského novináře Fabrizia Romana tak není nač čekat a během soboty dojde u účastníka Premier League, v útrobách stadionu Old Trafford, k oficiálnímu představení nové tváře.

15:40 – SPEKULACE – Již brzy se má rozhodnout o tom, zda Harry Kane zamíří do Bayernu Mnichov, nebo zůstane v Tottenhamu. Podle deníku Telegraph má předseda anglického klubu Daniel Levy v pátek učinit konečné rozhodnutí. Německý mistr měl za kapitána anglické reprezentace nabídnout částku přesahující 100 milionů eur.

14:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Xabi Alonso se jakožto kouč Leverkusenu dostal už během jara na radar několika zájemců o jeho služby, klub však, včetně sportovního ředitele Simone Rolfese, vždy avizoval, že španělský stratég je v Bayeru spokojený a že se obě strany brzy dohodnou na nové spolupráci. A takový krok byl opravdu učiněn při pátečním odpoledni. Jedenačtyřietiletý rodák z Baskicka, který měl kontrakt platný jen do konce nové sezony, nyní prodloužil až do roku 2026. Více informací najdete v článku.

13:20 – SPEKULACE – Willian během července podepsal novou jednoletou smlouvu s Fulhamem, už nyní ale chce londýnský klub opustit. O brazilského křídelníka stojí saúdskoarabský Al Shabab, fotbalista má o stěhování zájem a už je dokonce domluven na podmínkách.

13:15 – PODPIS – Asier Illarramendi si po odchodu z Realu Sociedad našel nového zaměstnavatele a vyzkouší si zámořskou MLS. Záložník se do konce roku upsal Dallasu, součástí dohody je opce na rok 2024.

12:40 – UKONČENÍ SMLOUVY – Nicolas Pépé zklamal v Arsenalu a vedení londýnského klubu s ním jedná o ukončení kontraktu. Ofenzivně laděný fotbalista přišel před čtyřmi roky za 80 milionů eur z Lille a loni hostoval v Nice, nyní se o něho zajímá Besiktas.

11:15 – PŘESTUP – Chelsea pokračuje v obměně kádru a další z řady posil v roce 2023 se stal Axel Disasi. Obránce přišel z AS Monaco, v pátek dopoledne bylo vše oficiálně potvrzeno. Kluby se už před několika dny dohodly na odstupném 45 milionů eur a fotbalista následně dorazil do Londýna, kde prošel zdravotní prohlídkou. V pátek pak podepsal šestiletý kontrakt.

10:05 – SPEKULACE – Slávistický obránce Maksym Talovjerov, který je aktuálně na hostování v LASKu Linec, je údajně v hledáčku West Hamu United. Skauty zaujal Ukrajinec na nedávném ME do 21 let, díky čemuž se uvažuje o jeho nákupu. Více informací najdete v článku.

Statistiky ve FORTUNA:LIZE. Livesport

08:45 – SPEKULACE – Robert Sánchez nakonec míří z Brightonu do Chelsea. Podle anglických médií se oba kluby dohodly na odstupném ve výši 29 milionů eur.

07:30 – SPEKULACE – Podle informací Fabrizia Romana Arsenal poslal Brentfordu první nabídku na gólmana Davida Rayu ve výši 20 milionů liber plus dalších bonusů v hodnotě 3 milionů liber. Španělský gólman už měl vedení klubu oznámit, že chce přestoupit, na osobních podmínkách je s Arsenalem již dohodnutý.

07:20 – SPEKULACE – Denis Zakaria je na odchodu z Juventusu, který s jeho službami již dále nepočítá. A švýcarský záložník, který loni působil formou hostování v Chelsea, aktuálně podle informací Gianlucy di Marzia, reportéra z televizní stanice Sky Sport, jedná o možném přesunu do Monaka. Pokud by se nakonec šestadvacetiletý středopolař opravdu stěhoval do Ligue 1, v klubu by se znovu potkal s trenérem Adim Hütterem, pod nímž už působil v minulosti v bundesligovém Mönchengladbachu.

06:20 – PODPIS – Maya Yoshida se po odchodu ze Schalke přesouvá do Major League Soccer. Zkušený japonský obránce se do konce roku 2024 upsal Los Angeles Galaxy.

3. SRPNA

22:36 – PŘESTUP – Carlos Borges nebude čekat na šanci v Manchesteru City a vydává se do Nizozemska. Devatenáctiletý křídelník přestoupil do Ajaxu, který za něj zaplatí 14 milionů eur a dalších pět zůstává ve hře na bonusech. Portugalský mládežnický reprezentant podepsal smlouvu do roku 2028.

18:25 – PŘESTUP – Gino Infantino se poprvé ve své kariéře stěhuje z rodné Argentiny, příchod nové posily oznámila Fiorentina. Reprezentant jihoamerické země do 20 let se přesunul z klubu Rosario Central k řadám italského klubu během čtvrtka, podepsal s ním smlouvu do roku 2028. Podle informací ze serveru transfermarkt.de celek z Toskánska zaplatí za přestup 3 milióny eur.

18:04 – PŘESTUP – Osmatřicetiletý ofenzivní záložník Mathieu Valbuena se ještě nechystá pověsit kopačky na hřebík. Po čtyřech sezónách strávených v Olympiakosu přestoupil na Kypr, kde byl během čtvrtka oficiálně představený jako nová posila, konkrétně v řadách Apollonu Limassol. O tomto transferu se ví prakticky již od července, až teď se však zkušený Francouz ukázal v novém dresu. Nosit bude číslo dvacet osm.

17:46 – SPEKULACE – Franck Kessié by se mohl stát další posilou z Evropy, kterou uloví Al-Ahli. Záložník Pobřeží slonoviny, aktuálně patřící Barceloně, nefiguruje v plánech trenéra Xaviho a je na odchodu. Podle italského novináře Nicola Schiry mu klub ze Saúdské Arábie nabízí ve smlouvě do roku 2026 vysoký plat, aktuálně je pro něj hráč na přestupovém trhu číslem jedna. V nedávných týdnech se mimochodem skloňoval Kessiého transfer i s Juventusem, zpráva ale v tomto ohledu od červencových dnů poněkud ochladla.

17:22 – SPEKULACE – Simon Rolfes, sportovní ředitel Leverkusenu, nedávno v interview pro německý deník Bild vzkázal, že nechce prodávat obránce Edmonda Tapsobu, o kterého jeví zájem Tottenham. Ale ani jeho slova údajně londýnský celek neodradí od učinění nové nabídky. Tentokráte se podle zdrojů německé televizní stanice Sport1 očekává, že se Bayer bude zabývat návrhem na přestup ve výši 45 miliónů eur. Klub ze Severního Porýní-Vestfálska se zdráhá hráče prodat hlavně proto, že za něj nemá náhradu.

16:30 – PŘESTUP – Brankář Diant Ramaj si po přestupu z Heidenheimu do Frankfurtu v roce 2021 zapsal jen dva bundesligové starty a další (zatím) do sbírky nepřidá, jako novou posilu jej představil Ajax. Smlouvu podepsal Němec s kosovskými kořeny do roku 2028, amsterdamský celek poslal do Německa za transfer osm milionů eur. Jen čtyři němečtí brankáři byli v minulosti dražší, ve věku do 21 let je taková přestupová suma dokonce rekordní.

16:11 – PŘESTUP – České Budějovice získaly mládežnického reprezentanta Dominikánské republiky Thomase Jungbauera, který už s týmem absolvoval letní přípravu. Osmnáctiletý obránce podepsal s Dynamem tříletou smlouvu s opcí, naposledy působil v mládežnických výběrech italského celku SPAL Ferrara. V květnu si zahrál na mistrovství světa hráčů do 20 let.

14:29 – SPEKULACE – Lipsko shání náhradu za Joška Gvardiola, který je na odchodu do Manchesteru City, a podle informací magazínu Kicker je blízko dohodě s Castellem Lukebou. Sportovní ředitel Max Eberl odcestoval ve středu do Lyonu, aby dokončil všechny náležitosti přestupu, Olympique přitom požadoval za hráče 34 milionů eur. Saský klub částku údajně akceptoval, sám hráč by měl v Německu podepsat kontrakt na pět let.

13:01 – PŘESTUP – Kerem Demirbay oficiálně přestupuje z Leverkusenu do Galatasaraye. Německý klub za záložníka před čtyřmi roky zaplatil 32 milionů eur, nyní dostane 3,7 milionu.

12:22 – SPEKULACE – Alex Oxlade-Chamberlain má na stole nabídku od Beşiktaş. Anglický záložník je volným hráčem, po minulé sezoně nedostal novou smlouvu v Liverpoolu.

10:35 – SPEKULACE – Clément Lenglet je na definitivním odchodu z Barcelony, jeho kroky ale nepovedou do Tottenhamu. Francouzský obránce loni v Londýně hostoval, kluby se však nedohodly na podmínkách trvalého přestupu. Situace využil Al-Nassr, který dolaďuje transfer za patnáct milionů eur.

10:23 – PŘESTUP – Manuel Lanzini po sedmi letech končí ve West Hamu. Třicetiletý argentinský záložník se vrací do mateřského klubu, podepsal jednoletý kontrakt s River Plate.

10:11 – PŘESTUP – Fotbalový obránce Tomáš Hájek bude po odchodu z nizozemského Arnhemu pokračovat v kariéře v řeckém týmu Panserraikos. S nováčkem nejvyšší soutěže podepsal roční smlouvu s opcí. Na Rwitteru o tom informovala agentura Sport Invest, která hráče zastupuje.

9:33 – SPEKULACE – Fred se loni pravidelně objevoval na trávníku a nakonec si připsal 56 soutěžních startů. K zápasům často naskakoval jen z lavičky a letos za Manchester United zřejmě nebude hrát vůbec. Manažer Erik ten Hag s brazilským záložníkem příliš nepočítá a jednou z variant je odchod do Turecka, o této možnosti už jedná Galatasaray.

8:15 – SPEKULACE – David Jurásek pravděpodobně přijde o hvězdného spoluhráče. PSG finalizuje přestup Goncala Ramose z Benficy Lisabon. Transfer by měl pařížský klub vyjít na 80 milionů euro. S hráčem se klub předběžně domluvil na smlouvě do června 2028.

7:31 – SPEKULACE – Atalanta Bergamo se podle novináře Fabrizia Romana dohodla s AC Milán na ročním hostování Charlese De Ketelaereho. Součástí dohody by měla být opce na případný odkup. Belgický ofenzivní záložník v poslední sezoně naskočil do 32 zápasů Serie A a zaznamenal jednu asistenci.

2. SRPNA

23:05 – SPEKULACE – Daiči Kamada je údajně domluven na dvouleté smlouvě s Laziem. Japonský záložník po minulé sezoně opustil Frankfurt a stal se volným hráčem, i přes jednání s ním nakonec kontrakt nepodepsal AC Milán.

20:34 – PODPIS SMLOUVY – Danilo D'Ambrosio po minulé sezoně opustil Inter Milán a jeho novým zaměstnavatelem bude Monza. Šestatřicetiletý italský obránce podepsal roční kontrakt, jehož součástí je i opce na druhou sezonu.

19:57 – SPEKULACE – Dani Ceballos přes měsícem a půl prodlužoval kontrakt v Realu Madrid, nyní je ale znovu terčem přestupových spekulací. O španělského záložníka se 13 starty za národní tým stojí Aston Villa, anglický klub je připraven nabídnout 15 milionů eur.

19:11 – PODPIS SMLOUVY – Jonny Evans se v uplynulých týdnech připravoval s Manchesterem United a manažer Erik ten Hag je s ním natolik spokojen, že je severoirský obránce blízko uzavření ročního kontraktu. Na Old Trafford v minulosti působil a nyní je volným hráčem poté, co opustil Leicester.

Evans hrál za United v letech 2008 až 2015. @ManUtd

17:59 – SPEKULACE – Záložník Nikola Vlašič loni hostoval z West Hamu v FC Turín a italský klub úspěšně pracuje na realizaci trvalého přestupu. Podle posledních zpráv je dohoda velmi blízko.

17:56 – PŘESTUP – Duje Čaleta-Car úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku v Lyonu a připojil se k týmu. Sedmý celek minulého ročníku nejvyšší francouzské soutěže koupil chorvatského obránce ze Southamptonu za pět milionů eur.

17:03 – SPEKULACE – Tottenham s Wolfsburgem se blíží dohodě o přestupu dvaadvacetiletého nizozemského obránce Mickyho Van de Vena. S hráčem samotným je londýnský klub domluven.

16:18 – SPEKULACE – David Raya je na odchodu z Brentfordu a podle posledních zpráv souhlasí se stěhováním do Arsenalu. Sedmadvacetiletý španělský brankář, o něhož stojí i Tottenham a Bayern Mnichov, si ale musí počkat čekat na výsledky jednání mezi zástupci obou klubů. Arsenal je totiž ochoten zaplatit 30 milionů liber, zatímco Brentford požaduje o 10 milionů více.

David Raya strávil v Brentfordu poslední čtyři sezony. @BrentfordFC

16:18 – SPEKULACE – Gustav Isaksen podle všeho zamíří z Midtjyllandu na Apeninský poloostrov. Podle místních zpráv se na přestupu 22letého křídelníka dohodlo Lazio, které by do Dánska i s bonusy mohlo poslat 12 milionů eur.

14:50 – SPEKULACE – Přesun Joška Gvardiola z Lipska do Manchesteru City je takřka hotovou věcí, zástupci obou klubů dolaďují detaily transferu. Pokud půjde vše podle plánu, podstoupí chorvatský obránce v pátek zdravotní prohlídku a poté bude oznámen jako nová posila úřadujícího anglického mistra. Přestupová částka se má pohybovat kolem 90 milionů eur, což by z Gvardiola učinilo nejdražšího stopera v historii.

14:47 – SPEKULACE – Zástupci Bayernu aktuálně v Londýně jednají s Tottenhamem o přestupu Harryho Kanea, a ačkoli oba kluby údajně výrazně pokročily v diskuzích, pořád se nedohodly na konkrétní transferové sumě. Údajně se rozcházejí ve svých přáních o přibližně 29 milionů eur. Spurs mimochodem chtějí ve smlouvě dodatek o možném zpětném odkupu útočníka. Pořád každopádně platí, že se velká rošáda mezi Premier League a Bundesligou zřejmě uskuteční, sám hráč je přesunu do Mnichova nakloněný.

14:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Pardubice prodloužily smlouvu s trenérem Radoslavem Kováčem a jeho asistenty. Třiačtyřicetiletý bývalý český reprezentant se východočeskému prvoligovému klubu nově upsal do 30. června 2025, původní kontrakt mu měl vypršet po této sezoně. Více informací najdete v článku.

14:13 – SPEKULACE – Japonský reprezentant Daiči Kamada stále nemá nového zaměstnavatele. Střední záložník, kterému po sezoně skončila smlouva v německém Frankfurtu, nyní údajně jedná s Laziem Řím.

13:56 – SPEKULACE – Barcelona shání pravého beka a vyhlédla si bývalou oporu Manchesteru City Joaa Cancela. Suma za obránce Mancesteru City, který minulou sezonu strávil v Bayernu Mnichov, by měla být financována z chystaného přestupu Ousmany Dembélého do PSG.

13:41 – PŘESTUP – Deniz Undav má namířeno z Brightonu do Stuttgartu. Sedmadvacetiletý německý dorazí útočník do bundesligového klubu na roční hostování s opcí, ještě však musí projít zdravotní prohlídkou.

13:08 – PŘESTUP – Mohammed Marzuq Yahaya končí ve Slavii a přestupuje do druholigové Opavy. Devatenáctiletý nigerijský útočník, jenž v minulé sezoně působil v dorostu vršovického klubu, ve Slezsku přesvědčil na týdenních testech a může zasáhnout již do dnešního zápasu proti Příbrami.

10:43 – SPEKULACE – Rogério míří ze Sassuola do Wolfsburgu, který se s protistranou dohodl na podmínkách přestupu. K dokončení transferu zbývá dohoda 25letého obránce s bundesligovým klubem.

10:32 – PODPIS SMLOUVY – Křídelník Lucas Moura už v květnu avizoval, že se stane volným hráčem po konci smlouvy s Tottenhamem, a během léta se tak poohlížel po možných budoucích variantách nových působišť. Italský novinář Nicoló Schira přitom nyní uvedl, že se již dohodl na angažmá ve své rodné zemi a zamíří do Sao Paula FC. Tam ovšem bude hrát pouze do konce prosince a následně se přestěhuje do zámořského Los Angeles FC.

Moura stráví podzimní část sezony v Sao Paulu. @SaoPauloFC

10:16 – SPEKULACE – Útočník Lipska André Silva mění Bundesligu za španělskou La Ligu. Sedmadvacetiletý Portugalec podle informací Fabrizia Romana míří na roční hostování do Realu Sociedad.

9:44 – PŘESTUP – Mohammed Salisu po sestupu z Premier League opouští Southampton a nově bude působit ve Francii. Čtyřiadvacetiletý stoper posílil AS Monaco, kde podepsal smlouvu do roku 2028. Knížecí celek tímto příchodem reaguje na chystaný odchod Axela Disasiho do Chelsea. Monako má za francouzského reprezentanta dostat 45 milionů eur a třetinu nyní pošle zpět na ostrovy za Salisua.

7:25 – PODPIS SMLOUVY – Chelsea si pojistila služby dvacetiletého obránce Leviho Colwilla. Stoper, který na mistrovství Evropy hráčů do 21 let pomohl Anglii k prvnímu titulu po 39 letech, se londýnskému celku upsal do června 2029.

7:15 – SPEKULACE – Obránce Axel Disasi se stane pravděpodobně během středy novou posilou Chelsea, kterou The Blues oficiálně představí fanouškům. Podle interních informací italského insidera Fabrizia Romana už totiž absolvoval úspěšně lékařskou prohlídku, a nic tak nebrání jeho transferu z Monaca do Londýna. Stvrdit by měl v Anglii nejen podle zdrojů francouzského sportovního deníku L'Équipe kontrakt na pět let.

7:12 – SPEKULACE – Před několika dny německá televizní stanice Sport1 reportovala, že Djibril Sow jednal na soustředění v Rakousku s Víctorem Ortou, sportovním ředitelem Sevilly, o možném přestupu z Frankfurtu do Andalusie, a vypadá to, že si švýcarský záložník nakonec opravdu vybral angažmá v LaLize na úkor římského Lazia. Italský celek také projevoval o Sowa zájem, italský novinář Fabrizio Romano však nyní uvedl, že transfer do Španělska je hotovou záležitostí, všechny strany jsou na podmínkách domluveny a na středu je již naplánovaná lékařská prohlídka.

1. SRPNA

20:32 – PŘESTUP – Senegalský útočník Sadio Mané přestoupil po ročním nevydařeném angažmá v Bayernu Mnichov do saúdskoarabského Al-Nassru. Klub, jehož hvězdou je od zimy Cristiano Ronaldo, zaplatí Bayernu zhruba 30 milionů eur (718 milionů korun). Podle agentury SID si Mané v novém angažmá vydělá 40 milionů eur (958 milionů korun) čistého ročně. Více informací v článku.

Poslední Maného sezony. Livesport

20:09 – PŘESTUP – Záložník Lesley Ugochukwu se stal novou posilou Chelsea. Odchovanec Rennes, který se v posledních dvou sezonách zapracoval stabilně do sestavy bretaňského celku, míří do Londýna za 27 milionů eur. Teprve devatenáctiletý Francouz se má stát dalším článkem výhledového projektu The Blues, kteří s ním stvrdili dlouhodobý kontrakt, a to až do června roku 2030.

19:41 – PŘESTUP – Třiadvacetiletý útočník Iliman Ndiaye pro novou sezonu posílil útok Marseille. Po několika vleklých jednáních v posledních několika týdnech francouzský celek v úterý oznámil podpis svého odchovance, který se učil fotbalovému řemeslu na jihu Francie ještě v žákovských kategoriích. K Les Phocéens se stěhuje po čtyřech sezonách strávených v Sheffieldu United.

17:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – AZ Alkmaar si pojistil služby Jordyho Clasieho, jenž měl smlouvu na poslední rok. Zkušený záložník si nyní působení v nizozemském klubu minimálně o sezonu prodlouží.

14:40 – AKTIVACE KLAUZULE – Ousmane Dembélé před sedmi lety přestupoval z Rennes do Dortmundu a nyní se schyluje k jeho návratu do Francie. Křídelník patří Barceloně a na realizaci transferu pracuje PSG, mistr Ligue 1 dnes aktivoval výstupní klauzuli. Více informací najdete v článku.

13:30 – SPEKULACE – Francouzský deník L'Equipe přinesl informaci, že saúdskoarabský klub Al-Hilal usiluje o hvězdného záložníka Fiorentiny Sofyana Amrabata. Dlouhodobě o jeho služby stojí také anglický Manchester United.

Amrabat patří mezi klíčové hráče Fiorentiny. Livesport

13:15 – SPEKULACE – Wilson Odobert v lednu podepisoval nový kontrakt v Troyes, klub ovšem opustil francouzskou nejvyšší soutěž a začíná se spekulovat o odchodu mladého útočníka. Ten má jednoho nápadníka v Anglii, o podmínkách přestupu začalo jednat Burnley.

12:00 – SPEKULACE – Yunus Musah letí do Milána, aby se podrobil zdravotní prohlídce a podpisem zpečetil přestup do tamního AC. Americký záložník je domluven na pětiletém kontraktu, Valencia dostane odstupné 20 milionů eur.

10:30 – SPEKULACE – Gianluca Scamacca je spojován s přesunem z West Hamu United do Interu Milán, k dohodě ale zatím nedošlo. Hammers odmítli nabídku ve výši 20 milionů eur, a zatímco milánský celek podle novináře Fabrizia Romana chystá vylepšit návrh na 25 milionů eur, WHU za 24letého útočníka požaduje rovných 30 milionů eur.

07:30 – PŘESTUP – Al-Ittihad oznámil příchod další velké hvězdy – tentokrát se jedná o Fabinha z Liverpoolu. Defenzivní univerzál se saúdskoarabským klubem podepsal smlouvu na nadcházející tři sezony. Anglický celek za brazilského reprezentanta podle nepotvrzených zpráv obdrží 46,7 milionů eur (cca 1,3 miliardy). Více informací najdete v článku.

06:45 – SPEKULACE – Hlavní sportovní poradce Luís Campos sice před deseti dny vzkázal, že útočník Randal Kolo Muani do PSG z Eintrachtu nepřestoupí, podle interních informací francouzského deníku L'Équipe však byla jednání obnovena. Sám do celé záležitosti se totiž zapojil Nasser Al-Khelaifi, prezident Les Parisiens, který zkontaktoval hráčovy zástupce. Pravděpodobný příchod Ousmaneho Dembélého, který má mimochodem stejného agenta jako Kolo Muani, evidentně umožnil všem zúčastněným stranám znovu rozpoutat promluvy.

31. ČERVENCE

17:30 – HOSTOVÁNÍ – Petr Jaroň bude v příštích měsících oblékat dres druholigového 1. SK Prostějov. Baník jednadvacetiletého záložníka uvolnil na hostování do konce aktuálního ročníku s možností předčasného stažení zpět. Ostravský klub to zveřejnil na svém webu.

16:30 – HOSTOVÁNÍ – Rakouský fotbalový obránce Maximilian Wöber bude v nadcházející sezoně hostovat v Mönchengladbachu, kam ho po sestupu z nejvyšší anglické soutěže zapůjčil Leeds. S ním má pětadvacetiletý reprezentant smlouvu až do roku 2027.

16:20 – SPEKULACE – Podle serveru Sky Sports nabídlo vedení klubu Al-Hilal 140 milionů eur za Victora Osimhena, jenž má za sebou fantastickou sezonu v Neapoli, se kterou mimo jiné vyhrál titul. Úřadující mistr chce ale za jeho přestup minimálně 150 milionů eur. Saúdskoarabský klub by mu pak následně měl vyplácet milion eur týdně.

15:55 – SPEKULACE – Zdá se, že David Raya má dalšího zájemce. Kromě Bayernu Mnichov stojí o služby gólmana Brentfordu i londýnský Arsenal. Sám hráč by údajně preferoval setrvání na Ostrovech, nicméně ve výsledku bude především záležet na tom, zda některý z klubů dokáže za španělského gólmana vysázet 40 milionů liber.

14:50 – PODPIS – Novou tváří Dynama se stal bosenský křídelník Alen Dejanovič. Rodák ze Sarajeva, který prošel mládeží Dinama Záhřeb, přichází do Českých Budějovic z Veleže Mostar jako volný hráč a s Dynamem podepsal smlouvu do 30. června 2026

13:50 – PŘESTUP – Ante Rebič se v AC Milán dostal do pozice nepotřebného hráče a z italského klubu podle očekávání odchází. Chorvatský křídelník se uchýlil do Turecka, v pondělí se stal novou posilou Besiktase. Odchod 29letého fotbalisty ze severu Itálie byl prakticky jasnou věcí od chvíle, kdy ho trenér Stefano Pioli nezačlenil do nominace na turné po Spojených státech amerických. Jednání mezi AC Milán a Besiktasem byla hodně rychlá a transfer bude poměrně levnou záležitostí – istanbulská strana zaplatí jen 500 tisíc eur, jeden a půl milionu bude moci doplatit v bonusech.

13:30 – SPEKULACE – Kabinu Sassuola po čtyřech letech opouští Mert Müldür. Turecký obránce loni v klubu paběrkoval a odehrál jen tři zápasy, vysvobozením se pro něho má stát přestup do Fenerbahce.

13:00 – PŘESTUP – Munir El Haddadi nedostal novou smlouvu v Getafe, španělskou nejvyšší soutěž ale bude hrát i nadále. Marocký útočník je domluven na jednoletém kontraktu s Las Palmas, jako nová posila bude oficiálně představen zítra.

Statistiky hráče. Livesport

11:00 – SPEKULACE – Unai Simón chytá za Athletic, v Bilbau mu běží smlouva do června 2025 a na stole v tuto chvíli má jednu nabídku - španělského reprezentačního brankáře do svých řad lanaří Al Hilal, saúdskoarabský celek je ochoten zaplatit padesát milionů eur.

06:50 – SPEKULACE – Kylian Mbappé nedávno odmítl jednat se zástupci saúdskoarabského Al-Hilalu, od nichž dostal nabídku na přestup z PSG, a podle informací britského deníku Daily Mirror se aktuálně dostal do hledáčku Liverpoolu. Ten má každopádně zájem jen o hostování, nikoli o trvalý transfer. Žhavým kandidátem na zisk služeb francouzského útočníka tak zřejmě i nadále zůstává Real Madrid, který mimochodem na základě zpráv španělského sportovního listu Marca již definoval částku, kterou je ochotný utratit. Pařížanům míní za Mbappého poslat maximálně 230 milionů eur.

06:40 – SPEKULACE – Ousmana Dembélé podle Fabrizia Romana kývl na nabídku PSG, přičemž se s francouzským klub měl dohodnout na pětileté smlouvě. Pařížský klub následně poslal dopis do Barcelony, aby o tom Xaviho a spol. informoval. Nyní se tak už "pouze" stačí dohodnout s katalánským velkoklubem na přestupové částce.

30. ČERVENCE

23:56 – SPEKULACE – Rasmus Höjlund je na cestě z Atalanty do Manchesteru United a italský celek se podle novináře Marca Conteria snaží sehnat náhradu v Premier League. Zahájil kontakt s Nottinghamem a Emmanuelem Dennisem, jehož si vyhlédl jako hlavního kandidáta na místo dánského forvarda. Nigerijec by mohl mít o změnu angažmá zájem, neboť v dresu Tricky Trees se od přestupu z Watfordu z loňského léta výrazněji neprosadil.

23:03 – SPEKULACE – Už v květnu se objevily spekulace, že Alexis Sánchez by mohl řady Marseille opustit po jediné strávené sezoně, což se nakonec skutečně stalo. Aktuálně si tak chilský forvard hledá jako volný hráč nové angažmá, přičemž list Corriere della Sera tvrdí, že by se mohl navrátit tam, odkud na jih Francie zamířil, tedy do Interu. S přestupem má souhlasit jak kouč Simone Inzaghi, tak vedení Nerazzurri, transfer by totiž nijak nezatížil klubovou pokladnu.

21:22 – SPEKULACE – Pouhou jednu sezonu strávil Morten Thorsby v Unionu Berlín a už bude znovu měnit angažmá. Z Bundesligy se vrátí do Serie A, italský novinář Nicoló Schira uvádí, že zamíří na hostování do FC Janov. Italský klub bude muset povinně uplatnit opci na jeho nákup v následujícím ročníku, pokud se naplní jisté podmínky. Smlouvu podepíše norský záložník, který mimochodem do Německa během minulého léta přestoupil z jiného janovského klubu, konkrétně ze Sampdorie, do roku 2027.

21:14 – PODPIS SMLOUVY – Několik dnů jednalo Marseille se Celtou Vigo o trvalém přestupu Rubéna Blanca, který figuroval minulou sezonu na jihu Francie formou ročního hostování. Nyní Olympique španělského brankáře oficiálně představil jako svého kmenového hráče. I nadále by v klubu měl plnit především roli gólmanské dvojky za jedničkou Pauem Lópezem. Přestupová suma zveřejněna nebyla.

Rubén Blanco s dresem nového zaměstanvatele. @OM_English

20:35 – SPEKULACE – Po ukončení kariéry Davida Silvy se Real Sociedad poohlíží po nových variantách do středu pole. Jednou z nich je i Nizozemec Donny van de Beek, jenž se i vinou několika zranění zatím nedokázal prosadit v Manchesteru United.

19:07 – PODPIS SMLOUVY – Allan Saint-Maximin se oficiálně stal posilou Al-Ahli. Francouzský křídelník, za něhož Newcastle inkasoval 27 milionů eur, podepsal čtyřletou smlouvu. Al-Ahli je jedním z nejaktivnějších týmů na přestupovém trhu, už přivedlo Edouarda Mendyho z Chelsea, Riyada Mahreze z Manchesteru City a Roberta Firmina z Liverpoolu.

16:42 – SPEKULACE – Vedení PSG neuspělo s nabídkou na Bradleyho Barcolu z Lyonu, svou pozornost tak přesměrovalo jinam. Rádo by získalo Ousmana Dembélého z Barcelony, jenž má výstupní klauzuli ve výši 50 milionů eur. Nic však není rozhodnuto a nejasná jsou i přání samotného hráče.

14:05 – PŘESTUP – Další letní posilou AC Milán se stane Yunus Musah. Americký záložník přijde z Valencie. Kluby jsou domluveny na odstupném 20 milionů eur a další jeden milion bude ve hře díky bonusům. Hráč příští týden podepíše pětiletý kontrakt.

Yunus Musah @acmilan

13:09 – PŘESTUP – Rubén Blanco je v Marseille a čeká ho zdravotní prohlídka v tamním Olympique. Španělský brankář zde loni hostoval z Celty Vigo, nyní ho francouzský klub kupuje za dva miliony eur.

12:48 – PŘESTUP – Karim Rekik oficiálně přestupuje ze Sevilly do Al Jaziry. Klub ze Spojených arabských emirátů za nizozemského obránce zaplatil dva miliony eur.

11:48 – SPEKULACE – Junior Messias nehraje důležitou roli v plánech AC Milán a italský klub opustí. O brazilského křídelníka usiluje Besiktas a sám fotbalista nad stěhováním váhá. Jedním z důvodů je možnost setrvání v Serii A, jelikož do svých služeb ho chce i AC Turín.

09:59 – PŘESTUP ��� Cyle Larin má volnou cestu z Valladolidu do Mallorky. Ta má o útočníka zájem a během léta neuspěla s několika nabídkami, nyní byla druholigovým španělským klubem odsouhlasena suma sedm milionů eur.

09:12 – PŘESTUP – Mohammed Salisu podle očekávání opouští Southampton a jeho novým zaměstnavatelem se stane AS Monako. Kluby jsou domluveny na odstupném 17 milionů liber, obránce se příští týden podrobí zdravotní prohlídce.

29. ČERVENCE

23:00 – PODPIS SMLOUVY – James Rodríguez se vydává zpět do Jižní Ameriky, stal se novou posilou São Paula. Kolumbijský záložník v minulosti hrával za Real Madrid, Monako nebo Bayern Mnichov, naposledy oblékal dres Olympiakosu, s nímž na jaře ukončil kontrakt. São Paulo je jeho desátým angažmá v desátém státě. Více informací najdete v článku.

22:32 – SPEKULACE – Rasmus Höjlund je na odchodu z Atalanty, mladého dánského útočníka kupuje Manchester United. Kluby jsou domluveny na odstupném 64 milionů liber (1,8 miliardy korun), dalších osm milionů bude moci italská strana vyinkasovat díky bonusům. Höjlund by měl na Old Trafford podepsat smlouvu do června 2028.

21:31 – PŘEDČASNÝ KONEC SMLOUVY – Bývalý útočník Liverpoolu nebo Barcelony Luis Suárez po sezoně odejde z Grémia. Šestatřicetiletý Uruguayec v rozhovoru pro Globoesporte uvedl, že nezvládá náročnost brazilské ligy, a proto se rozhodl smlouvu s klubem předčasně ukončit.

21:25 – PŘESTUP – Lesley Chimuanya Ugochukwu vymění Rennes za Chelsea. Jednání byla rychlá a kluby se domluvily na odstupném 30 milionů eur, devatenáctiletý francouzský záložník už má za sebou zdravotní prohlídku.

20:34 – PŘESTUP – Nico González prošel zdravotní prohlídkou a přestoupil z Barcelony do FC Porto, s nímž podepsal pětiletý kontrakt. Portugalský klub zaplatil 8,5 milionu eur (200 milionů korun), katalánská strana si ponechala právo na zpětný odkup za 30 milionů eur.

20:15 – PŘESTUP – El-Bilal Touré je oficiálně novou posilou Atalanty. Útočník z Mali přišel na přestup z Almeríe, která může dostat až 30 milionů eur (720 milionů korun), jedná se o nejdražší transfer v historii italského celku.

18:39 – SPEKULACE – Gianluca Scamacca vymění West Ham za AS Řím, oba kluby se dohodly na náležitostech hostování s následnou opcí. Ta by se měla pohybovat ve výši okolo 22 milionů eur (530 milionů korun), ani v součtu se čtyřmilionovým poplatkem za hostování by se tak Kladivářům nevrátilo loni investovaných 36 milionů eur.

17:27 – SPEKULACE – Přestup Anteho Rebiče do Besiktase je na spadnutí. AC Milán již posvětil jeho odchod za minimální cenu – inkasovat by měl jen půl milionu euro s dalšími bonusy založenými na výkonnosti.

Rebič v dresu AC Milán, za který hrál poslední čtyři sezony. @acmilan

17:13 – SPEKULACE – Sevilla pravděpodobně v příštích dnech obdrží zajímavou nabídku na Youssefa En-Nesyriho. Al-Hilal je ochoten za marockého útočníka zaplatit 45 milionů eur, dalších 15 milionů by měl dostat každý rok sám hráč.

15:52 – SPEKULACE – Chelsea zahajuje jednání s Rennes o Chimuanyau Ugochukwuovi. Devatenáctiletý záložník v dresu francouzského klubu debutoval už před více než dvěma lety.

15:33 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Simone Inzaghi by v blízké budoucnosti měl prodloužit kontrakt s Interem Milán. Klub by měl s koučem, jenž jej dovedl do finále Ligy mistrů, podepsat do léta 2025.

Simone Inzaghi dovedl Inter do finále Ligy mistrů. AFP

15:03 – SPEKULACE – Inter se poohlíží po posile do útoku, přičemž Álvaro Morata prý není aktuálně variantou číslo jedna. Upřednostňován je nyní Folarin Balogun, jenž se dosud stále připravuje s londýnským Arsenalem.

13:49 – SPEKULACE – Přestože v předešlém období mělo dojít k roztržce mezi vedením PSG a Marquinhosem, snaží se pařížský klub brazilského stopera udržet. Čelit musí katarští majitelé zájmu z konkurenční Saúdské Arábie.

13:09 – SPEKULACE – Mnichovský Bayern potvrdil, že jedná o odchodu Sadia Maného, který se neobjevil v nominaci na sobotní přátelské utkání v Tokiu. Senegalský útočník dostal v uplynulých dnech nabídku připojit se k Al-Nassru v Saúdské Arábii.

12:39 – SPEKULACE – Benjamin Pavard, i podle dřívějších zpráv, nemá zájem zůstávat v Bayernu. V minulosti se hovořilo o zájmu Liverpoolu, podle čerstvých informací německé televizní stanice Sport1 se každopádně o francouzského obránce zajímají především oba manchesterští giganti, čili jak The Red Devils, tak The Citizens. Čelit každopádně bude Manchester United i Manchester City také tvrdé konkurenci v podobě Juventusu, který jeví o hráče velký interes, přičemž Barcelona z finančních důvodů od možného transferu ustoupila. Bavorská strana mimochodem stanovila Pavardovu cenu na 30 miliónů eur.

12:27 – PŘESTUP – Allan Saint-Maximin dal své sbohem Newcastlu. Francouzský křídelník se rozloučil s klubem a jeho fanoušky, zatímco má namířeno do saúdskoarabského Al-Ahli. Magpies, v jejichž kádru strávil Saint-Maximin 4 roky, si přijdou na 30 milionů liber.

10:16 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Úřadující vítěz Ligy mistrů a Premier League Manchester City si pojistil služby klíčového obránce Nathana Akého. Nizozemec podepsal se Sky Blues smlouvu do roku 2027.

10:14 – PŘESTUP – Yunus Musah míří z Valencie do AC Milán, který s protistranou finalizuje dohodu ve výši 20 milionů eur. Dvacetiletý záložník příští týden dorazí na Apeninský poloostrov k lékařské prohlídce.

09:57 – SPEKULACE – Major League Soccer si pravděpodobně vyzkouší Maya Yoshida, který je volným hráčem po odchodu ze Schalke. Bývalý dlouholetý obránce Southamptonu se podle novináře Fabrizia Romana chystá upsat LA Galaxy.

Maya Yoshida hrával za Schalke 04. @FabrizioRomano

08:47 – PŘESTUP – Karviná při pátečním večeru oznámila příchod nové tváře. Levou stranu hřiště posílil dvaadvacetiletý Andrija Ražnatović, který do této chvíle působil výhradně v rodné Černé Hoře a byl součástí Budučnosti Podgorica. Přestupovou sumu účastník české nejvyšší soutěže nezveřejnil. Ani délku kontraktu přitom neupřesnil, byť potvrdil, že by se mělo jednat o dlouhodobou spolupráci.

06:31 – PODPIS SMLOUVY – Máme tady další "Here we go!". Italský novinář Fabrizio Romano tentokrát na svém twitterovém účtu potvrdil, že uruguayský útočník Edinson Cavani míří do Argentiny, kde se na rok upíše Boce Juniors.

28. ČERVENCE

23:53 – SPEKULACE – Cengiz Ünder bude brzy představen jako nová posila Fenerbahce, s nímž už po několik dnů jedná. Novinář Nicoló Schira, který Turkovu situaci bedlivě sleduje, uvedl, že dohoda mezi Marseille a tureckým celkem je zpečetěna a čekat se bude jen na oficiální představení prohlášení. Křídelník, který loňskou sezónu trávil v Marseille, podepíše kontrakt do roku 2027, jeho bývalý zaměstnavatel AS Řím pak inkasuje 20 procent z přestupové částky.

23:05 – SPEKULACE – PSG pokukuje po možnosti, že by z Lyonu mohl dorazit dvacetiletý křídelník Bradley Barcola, a podle Fabrizia Romana Les Parisiens již dokonce učinili konkrétní nabídku na přestup ve výši 30 milionů eur (720 milionů korun). Les Gones však tuto sumu za přestup nepřijali. Aktuální tržní hodnota hráče se mimochodem podle serveru transfermarkt.de pohybuje kolem 18 milionů eur a stále stoupá.

22:09 – PŘESTUP – Pouhou jednu sezonu vydržel Calvin Bassey v Ajaxu. Bezpochyby si představoval, že bude v Amsterdamu získávat jednu trofej za druhou, ale klub z hlavní nizozemské metropole se pral v uplynulém ročníku především sám se sebou. I proto potřeboval změnit prostředí a rozhodl se kývnout na nabídku od Fulhamu. Ten celku z Eredivisie pošle za přestup přes 20 milionů eur (480 milionů korun).

18:10 – PŘESTUP – Zlín ulovil posilu ve druhé lize, z Líšně zlanařil Jakuba Černína. Čtyřiadvacetiletý stoper, jenž v nejvyšší české soutěži odehrál pět zápasů za Zbrojovku, podepsal se Ševci smlouvu na tři a půl roku.

18:00 – PŘESTUP – Další posilou do útoku Galatasaraye po Wilfriedu Zahovi je Mauro Icardi. Argentinský forvard v tureckém klubu v minulé sezoně hostoval z PSG a ve 26 soutěžních zápasech nastřílel 23 gólů, nyní se jeho zápůjčka změnila v trvalý přestup. Podepsal víceletou smlouvu, Galatasaray za něj zaplatil 10 milionů eur (240 milionů korun).

17:23 – SPEKULACE – Okolo Yunuse Musaha krouží AC Milán a italský klub za amerického záložníka neúspěšně nabídl osmnáct milionů eur. Španělský celek původně požadoval 25 milionů, podle tisku je ale ochoten nyní přistoupit na nižší částku.

16:14 – PŘESTUP – Sadio Mané je podle Fabrizia Romana takřka hráčem Al-Nassru. Senegalec přestoupí z Bayernu do saúdskoarabského klubu za asi 35 milionů eur a stane se spoluhráčem Cristiana Ronalda či Marcela Brozoviče.

15:56 – PODPIS SMLOUVY – Mohamed Elyounoussi se po konci v Southamptonu přesouvá do Dánska. Osmadvacetiletý křídelník se na čtyři roky upsal FC Kodaň, pravděpodobného soupeře pražské Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů.

Sparta si bude muset dát pozor na novou kodaňskou zbraň. Gaston Szerman / FCK.DK

14:53 – PŘESTUP – Feyenoord se dohodl se skotskými Rangers na přestupu Danila. Rotterdamský klub za 24letého útočníka, jenž přišel před rokem jako volný hráč, vyinkasuje přes šest milionů eur.

14:37 – KONEC SMLOUVY – Sami Khedira končí jako poradce Stuttgartu. Odchovanec švábského klubu a bývalý německý reprezentant měl smlouvu do konce minulé sezony a vedení VfB nyní oznámilo, že k jejímu prodloužení nedojde.

14:00 – PŘESTUP – Saúdskoarabský Al-Ahli jako posilu oficiálně představil Riyada Mahreze z Manchesteru City, který za dvaatřicetiletého křídelníka vyinkasuje 35 milionů eur (840 milionů korun). Alžírský reprezentant podepsal smlouvu do roku 2027. Více informací najdete v článku.

14:00 – UKONČENÍ SMLOUVY – Matthias Jaissle s okamžitou platností skončil jako trenér Salcburku, který tímto krokem reaguje na to, že bývalý obránce jedná s Al-Ahli. Úřadujícího rakouského šampiona do sobotního zápasu proti Altachu povedou dosavadní asistenci Florens Koch a Alexander Hauser.

13:25 – SPEKULACE – Spartu čeká další redukce kádru a jedním z těch, kteří jej minimálně pro tuto sezonu nejspíš opustí, je Kryštof Daněk. Dvacetiletý záložník údajně dostal svolení, aby si hledal nové angažmá, v týmu trenéra Briana Priskeho by totiž neměl potřebné herní vytížení.

12:53 – SPEKULACE – James Rodríguez by se v nejbližších dnech měl stát novou posilou brazilského São Paula. Kolumbijský záložník v minulosti oblékal dresy AS Monaco nebo Realu Madrid a naposledy působil v Olympiakosu, od jara je volným hráčem.

James Rodriguez v dresu Olympiakosu. @Olympiakos

12:28 – KONEC KARIÉRY – Diego Godín má v plánu pověsit kopačky na hřebík. 37letý obránce dlouhodobě patřil do kádru uruguayské reprezentace a na klubové úrovni hrával za Atlético Madrid, Villarreal, Inter Milán nebo Cagliari, nyní působí v argentinském Vélezu Sarsfield.

11:08 – PŘESTUP – Wolfsburg pracuje na příchodu Lovra Majera a dosáhl úspěchu, jelikož se stěhováním do Německa souhlasí sám chorvatský záložník. Ten patří Rennes a francouzský klub původně chtěl vyinkasovat třicet milionů eur, nakonec se zřejmě spokojí s o pět milionů nižší částkou. Wolfsburg nyní nabízí dvacet milionů + bonusy.

Lovro Majer patří do užšího výběru chorvatské reprezentace. @FabrizioRomano

10:25 – SPEKULACE – Liverpool má na stole další nabídku ze Saúdské Arábie. Reds údajně finalizují odchod středopolaře Fabinha do Al-Ittihadu. Brazilec podstoupí v klubu, kam zamířilo i francouzské duo Benzema, Kanté, lékařské testy a podepíše smlouvu na tři roky.

10:23 – SPEKULACE – Fodé Ballo-Touré je na odchodu z AC Milán, Daniele Longo z italského serveru CalcioMercato.com však přinesl informaci, že přestup se v jeho případě notně zkomplikoval. Na stole měl hráč nabídku od Fulhamu, tu ale odmítl, přestože se vedení anglického a italského klubu dohodly na odstupném ve výši 4 miliónů eur. Šestadvacetiletý levý obránce totiž hodlá zamířit do Boloni, kde dostal záruky, že bude nastupovat v základní sestavě. Problémem ovšem je, že I Rossoneri nesouhlasí s návrhem protistrany na bezplatné hostování s možností opce na nákup hráče po konci blížícího se nového ročníku.

09:36 – PŘESTUP – Inter Milán shání nového brankáře a volba by měla padnout na Yanna Sommera. Švýcarský gólman chytá za Bayern Mnichov a bavorský celek s ním nepočítá, podle posledních zpráv je ochoten ho uvolnit za čtyři miliony eur, další dva miliony by mohl Inter doplatit v závislosti na bonusech.

09:07 – SPEKULACE – Tomáš Vaclík by se mohl stát dalším českým brankářem v německé nejvyšší soutěži, jedná totiž o angažmá v 1. FC Kolín nad Rýnem. Český reprezentant v zimě odcházel z Olympiakosu do Huddersfieldu, od přelomu června a července je bez angažmá.

07:00 – SPEKULACE – Dánský supertalent Rasmus Höjlund má dle Fabrizia Romana jasno – od samého začátku chce do Manchesteru United. Zájem PSG o útočníka Atalanty je tak "k ničemu". Jednání mezi anglickým klubem a italskou stranou pokračují, o víkendu se rozhodne.

27. ČERVENCE

23:30 – SPEKULACE – Ještě před několika dny francouzský deník L'Équipe reportoval, že Sadio Mané je již dohodnutý na přestupu do Al-Nassru, italský novinář Fabrizio Romano ovšem nyní celou situaci poněkud mírnil. Uvedl, že stále probíhají jednání mezi všemi zainteresovanými stranami, které navíc potrvají ještě několik dnů. Saúdskoarabský celek na každý pád na transfer hráče z Bayernu tlačí.

20:20 – PŘESTUP – Bradley Locko na jaře hostoval z Remeše v Brestu a do mateřského působiště se nevrátí. Oba kluby se dohodly na přestupu 21letého obránce, jenž podepsal čtyřletou smlouvu.

19:30 – SPEKULACE – Bayern by už chtěl mít tahanice ohledně přestupu Harryho Kanea z Tottenhamu za sebou a podle zpráv německého magazínu Kicker míní podniknout rázný krok k jeho získání. Bavorský celek je prý ochotný za anglického útočníka utratit 100 milionů eur. Možná že ale bude muset ještě více přitlačit na pilu, jak totiž uvádí mnichovský list Abendzeitung, Spurs požadují za přestup minimálně 117 milionů eur. Do konce týdne se údajně očekává zásadní průlom v celém vyjednávání.

Harry Kane loni dosáhl na metu 30 branek. Livesport

18:10 – PŘESTUP – Samuel Chukwueze se stal oficiálně novou posilou AC Milán, kam zamířil z Villarrealu za 20 miliónů eur. Nigerijský útočník sepsal smlouvu u celku ze Serie A do roku 2028, nosit bude v novém působišti dres s číslem dvacet jedna. Vůbec poprvé tak opustí během své profesionální kariéry Pyrenejský poloostrov, za áčko Žluté ponorky nastupoval v pěti sezónách po sobě.

17:15 – SPEKULACE – Italský novinář Fabrizio Romano potvrdil při čtvrtečním odpoledni informace, že se italský záložník Marco Verratti dohodl na osobních podmínkách s Al-Hilalem, kde by měl podepsat kontrakt na tři roky, zádrhely každopádně můžou vzniknout mezi jeho zaměstnavatelem z PSG a vedením celku ze Saúdské Arábie. Nasser Al-Khelaifi, prezident Les Parisiens, totiž nehodlá přijmout nabídku ve výši 30 milionů eur za přestup.

16:30 – HOSTOVÁNÍ – Bournemouth očekávaně získal posilu mezi tři tyče. Rumunský reprezentant Ionut Andrei Radu přichází z milánského Interu pro nadcházející sezónu formou roční výpůjčky, přičemž The Cherries mají možnost hráče odkoupit na základě opce. Šestadvacetiletý gólman je již čtvrtou posilou anglického celku během letního přestupového období.

14:40 – SPEKULACE – Ismail Jakobs registruje dalšího nápadníka. O obránce AS Monaco stál Union Berlín a nyní ho chce Nottingham, anglický klub zahájil jednání.

12:20 – SPEKULACE – O zisk dvacetiletého útočníka Rasmuse Höjlunda usiluje kromě Manchesteru United i PSG. Anglický celek za Dána Atalantě nabídl 60 milionů eur, francouzský klub 50 milionů eur. Atalanta by si za mladý talent ale představovala milionů hned 70.

11:30 – SPEKULACE – Podle informací Fabrizia Romana zůstane Luis Suárez v brazilském Gremiu. Uruguayský útočník měl údajně zájem doplnit barcelonskou kolonii v Interu Miami, ale kluby se mezi sebou nedokázaly dohodnout.

10:00 – SPEKULACE – AS Řím se snaží získat pětadvacetiletého záložníka Renata Sanchese z Paris Saint-German. Trenér José Mourniho by se s francouzským velkoklubem rád dohodl na hostování portugalského záložníka.

8:35 – SPEKULACE – Zástupci tureckého Galatasaray údajně začali další jednání se Spartou. Přivést do klubu by chtěli dvacetiletého záložníka Adama Karabce.

7:55 – SPEKULACE – Brazilský záložník Fred údajně opustí Manchester United. Již delší dobu se o něj zajímá turecký Galatasaray. Fred navíc s anglickým klubem neodcestoval ani na předsezónní turné do USA.

7:45 – PODPIS SMLOUVY – Kouč Steven Gerrard získal do saúdskoarabského Al-Ettifaqu další dvě posily. S týmem podepsali francouzský útočník Moussa Dembelé a také skotský obránce Jack Hendry.

Moussa Dembelé je dalším hráčem v Saúdské Arábii. @Ettifaq

26. ČERVENCE

22:00 – SPEKULACE – Al-Hilal získává jednu zvučnou posilu za druhou a zálusk si dělal také na Kyliana Mbappého z Paris Saint-Germain, musí si však nechat zajít chuť. Zástupci saúdskoarabského klubu plánovali osobní setkání v Paříži, čtyřiadvacetiletý útočník však - navzdory lukrativní nabídce - jednání odmítl. Více informací v článku.

21:15 – SPEKULACE – Marco Verratti jedná o přestupu do Al-Hilalu, který se však musí vypořádat s Paris Saint-Germain, s nímž má italský reprezentant smlouvu do roku 2026. Úřadující francouzský šampion žádá odstupné přesahující 30 milionů eur.

21:10 – PŘESTUP – Al-Hilal oficiálně získal Malcoma ze Zenitu Petrohrad. Saúdskoarabský klub za 26letého křídelníka zaplatí 60 milionů eur, čímž překoná rekordní transfer Rúbena Nevese.

20:05 – PODPIS – Na scénu španělské ligy se po osmi měsících vrací Isco. Zkušený záložník naposledy oblékal dres Sevilly, od prosince byl volným hráčem a ve středu se stal novou posilou Betisu. Více informací najdete v článku.

19:50 – SPEKULACE – Vedení Bayernu Mnichov má velký zájem o obránce Manchesteru City Kylea Walkera. V jednom z rozhovorů to potvrdil i samotný Pep Guardiola. Ten se však nechce s potenciální ztrátou svého svěřence smířit a dal jasně najevo, že o jeho setrvání v klubu bude bojovat. Více informací najdete v článku.

18:05 – HOSTOVÁNÍ – Kádr Baníku Ostrava opustil útočník Daniel Smékal, který bude hrát slovenskou ligu za MFK Skalica. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč odešel na Slovensko hostování do konce sezony, Baník si ho však v případě potřeby může v zimě stáhnout zpátky.

14:55 – SPEKULACE – Server Voetbalkrant.com bedlivě sleduje situaci kolem záložníka Edena Hazarda, jehož budoucnost v Realu Madrid je stále značně nejistá, a tak kolem něho krouží zástup zájemců. Nabídku údajně dostal také od Interu Miami, současného zaměstnavatele Lionela Messiho, tu každopádně odmítl, protože se nechce stěhovat z Evropy a žít v zámoří. Objevily se mimochodem také zvěsti, že by mohl zamířit do Anderlechtu, ten však jeho transfer vyloučil.

14:40 – SPEKULACE – David de Gea je aktuálně na trhu s volnými hráči poté, co mu na konci června vypršela smlouva v Manchesteru United, dle informací německého deníku Bild se přitom dostal do hledáčku Bayernu. Zatím konkrétní kroky mnichovský celek nepodnikl, údajně se však chystá hráče oslovit, zda by byl nakloněný této výzvě. Stěží odhadovat, jestli by dvaatřicetiletý Španěl měl vůbec o přesun do Bunesligy zájem, kryl by totiž záda brankářské jedničce Manuelovi Neuerovi.

14:00 – PŘESTUP – Vedení Brightonu potvrdilo přestup obránce Igora z Fiorentiny. Brazilský fotbalista včera prošel zdravotní prohlídkou a dnes podepsal čtyřletý kontrakt, italský klub dostane sedmnáct milionů eur.

10:20 – PŘESTUP – Defenzivu Mladé Boleslavi doplnil ukrajinský obránce Mykola Jaroš. Dvaadvacetiletý odchovanec Dynama Kyjev uspěl ve středočeském klubu na testech a v novém působišti po přestupu ze slovenského druholigového Šamorína podepsal smlouvou do 30. června 2025.

8:50 – PŘESTUP – AC Milán dnes dovrší přestup Samuela Chukwuezeho z Villarrealu. Nigerijský záložník přijde do Itálie za 20 milionů eur. Opačným směrem zamíří na roční hostování stoper Matteo Gabbia.

25. ČERVENCE

23:02 – PŘESTUP – Alexander Sörloth strávil poslední dvě sezony na hostování v Realu Sociedad a ke svému zaměstnavateli do Lipska se vracet nebude, zůstane v La Lize. Jako novou posilu ho oznámil Villarreal, který poslal do Saska za přestup 10 milionů eur (240 milionů korun). Norský útočník podepsal na Estadio de la Cerámica smlouvu na pět let.

Takto Villarreal oznámil příchod norského útočníka Sörlotha. @VillarrealCF

21:25 – SPEKULACE – Denis Zakaria se z ročního hostování v Chelsea vrátil do Juventusu, kde ovšem s jeho službami nepočítají. O švýcarského defenzivního záložníka či obránce je každopádně v Evropě zájem, konkrétní nabídku už poslalo Monako. Francouzský celek má tento transfer údajně na seznamu priorit, do hry se ale možná vloží ještě West Ham nebo Mönchengladbach, se kterými byl Zakaria již dříve spojovaný.

19:51 – PŘESTUP – Odchod Srdjana Plavšiče ze Slavie je potvrzen. Srbský křídelník přestoupil do Rakówa, s úřadujícím mistrem Ekstraklasy podepsal smlouvu do června 2026 s opcí na další sezonu. Kontrakt v pražském klubu by mu vypršel příští rok. Více informací najdete v článku.

19:08 – HOSTOVÁNÍ – Spartu posílil dánský brankář Peter Vindahl Jensen. Pětadvacetiletý gólman, který na jaře hostoval v druholigovém německém Norimberku a závěr minulé sezony vynechal kvůli zranění, zamířil na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z nizozemského Alkmaaru. Více informací najdete v článku.

19:00 – SPEKULACE – Roméo Lavia je po sestupu Southamptonu do druhé ligy žádaným zbožím a jedním z největších zájemců o jeho služby je Liverpool. Podle anglických médií poslali Reds na belgického záložníka nabídku ve výši 37 milionů liber (1,04 miliardy korun), ovšem neuspěli, protistrana žádá o 13 milionů liber víc.

Roméo Lavia je po sestupu Southamptonu do druhé ligy žádaným zbožím. @SouthamptonFC

17:05 – HOSTOVÁNÍ – Dvacetiletý německý obránce Sadik Fofana si ani pro nadcházející sezonu nevybojoval místo v prvním týmu Leverkusenu. Zatímco minulý ročník strávil na hostování ve druholigovém Norimberku, nyní si vyzkouší nejvyšší soutěž v Nizozemsku. Na rok si jej vypůjčil Sittard.

15:43 – SPEKULACE – Mateo Retegui úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku v Janově. Navrátilec do Serie A útočníka kupuje za patnáct milionů eur z Boky Juniors, vše bude oficiálně potvrzeno v nadcházejících dnech.

14:47 – SPEKULACE – Po Wilfriedu Zahovi by se v kádru Galatasaraye mohlo objevit další zajímavé jméno. Úřadující turecký mistr se totiž zajímá o Saúla Ñígueze, jenž po návratu z hostování v Chelsea plnil v Atlétiku Madrid pouze roli náhradníka a není vyloučeno jeho stěhování právě do Istanbulu.

Saúl Ñíguez na tréninku Atlétika. @saulniguez

13:41 – SPEKULACE – Z české nejvyšší soutěže patrně zmizí Srdjan Plavšič, podle polského portálu Meczyki má srbský křídelník namířeno ze Slavie do Rakówa. Jednání jsou prý už v pokročilé fázi, Plavšič by měl podstupit zdravotní testy a s úřadujícím mistrem Ekstraklasy podepsat pětiletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

13:24 – SPEKULACE – Kouč polské reprezentace Fernando Santos po třech soutěžních zápasech zřejmě angažmá v táboře nejvážnějšího soupeře českého týmu v kvalifikaci Eura 2024 opustí a zamíří do Saúdské Arábie. Podle tamních médií je blízko dohody s Al Shababem, aktuálně čtvrtým celkem Saudi Pro League. Portugalský odborník je údajně rozladěn spoluprací s polským svazem i s hráči, rozkmotřenými po hádce ohledně bonusů z loňského MS. Více informací najdete v článku.

12:49 – SPEKULACE – Agent Sadia Maného Björn Bezemer odcestuje do Japonska, aby jednání s Al-Nassrem bylo konkrétnější. Sám hráč dal přesunu do Saúdské Arábie zelenou. Více informací najdete v článku.

12:33 – PŘESTUP – Švédský reprezentant Anthony Elanga přestoupil z Manchesteru United do Nottinghamu Forest, kde podepsal pětiletou smlouvu. Oba anglické kluby o transferu jednadvacetiletého křídelníka informovaly na svých webových stránkách.

12:16 – PODPIS SMLOUVY – Ukrajinský ofenzivní univerzál Jevhen Konopljanka podepsal smlouvu s rumunskou Kluží. Informace o délce smlouvy se prozatím rozcházejí – ukrajinské zdroje uvádí dvouletou smlouvu, zatímco rumunské pouze jednoletou. CFR ve čtvrtek vstoupí do Konfereční ligy, ve druhém předkole proti Demirsporu však bývalý hráč Sevilly či Schalke nenastoupí. Rumunský klub ho do evropské soutěže nestihl zaregistrovat.

12:05 – PŘESTUP – Asijská kolonie v Celtiku je bohatší o dalšího hráče, barvy skotského klubu bude nově hájit Korejec Hyeok-kyu Kwon. V Glasgow podepsal smlouvu na pět let, Busan za defenzivního záložníka inkasoval milion eur (24 milionů korun).

12:01 – SPEKULACE – Franck Kessié nehraje důležitou roli v plánech Barcelony a katalánský klub se tak nebrání jeho odchodu. Záložník z Pobřeží slonoviny, jenž do Katalánska přišel před rokem coby volný hráč, a předtím působil v AC Milán, se dost možná vrátí do Itálie. Na světě má být dohoda o hostování s opcí v Juventusu.

11:50 – SPEKULACE – Zájem Ajaxu o Martina Vitíka neutichá. Podle informací italského novináře Rudyho Galletiho má celek z Amsterdamu sparťanského stopera nadále v hledáčku, dokonce už prý zahájil s vedením úřadujícího mistra rozhovory. Nizozemský klub shání náhradu za Jurriena Timbera, jenž odešel do Arsenalu, kromě Vitíka si vyhlédl i chorvatského obránce Josipa Šutala z Dinama Záhřeb. Více informací najdete v článku.

10:32 – SPEKULACE – Davinson Sánchez loni za Tottenham odehrál jenom 24 zápasů a důležitou roli nehraje ani nyní. Kolumbijský obránce má možnost přestoupit do Spartaku Moskva, londýnský celek odsouhlasil nabídku 12,9 milionu liber.

10:02 – SPEKULACE – Chelsea odmítla první nabídku West Hamu za Conora Gallaghera ve výši přibližně 40 milionů liber s bonusy. Po interním projednání, kterého byl součástí i trenér Mauricio Pochettino, se Chelsea rozhodla, že za prodej anglického ofenzivního univerzála chce minimálně 50 milionů liber.

09:10 – PŘESTUP – Ismaila Sarr prošel zdravotní prohlídkou a stal se novou posilou Marseille. Senegalský záložník přišel z Watfordu, londýnský celek vyinkasuje třináct milionů eur.

07:37 – SPEKULACE – Dvacetiletý záložník Arsen Zacharjan by si poprvé ve své kariéře měl vyzkoušet angažmá jinde než ve svém rodném Rusku. Jak uvedla televizní společnost Sky Italia, podmínky jeho přesunu z moskevského Dynama dohodlo Lazio. Za rodáka ze Samary nabídl římský klub celkem 10 milionů eur, v částce přitom nejsou zahrnuty případné bonusy, a takový návrh celek z východu Evropy akceptoval. I Biancocelesti tak nyní mají volnou ruku jednat s hráčem o výši platu.

07:00 – PŘESTUP – Atalanta je blízko získání vytoužené posily z Almeríi. Jednadvacetiletý reprezentant Mali El Bilal Toure vyjde Bergamo na přibližně 30 milionů eur – lékařská prohlídka a dlouhodobá smlouva už tento týden.

06:53 – SPEKULACE – Mallorca v nejbližších dnech zvýší svou nabídku na 7 milionů eur za kanadského útočníka Cylea Larina, který před minulou sezonou přestoupil z Brugg do Valladolidu za pouhý 1,5 milionu eur.

24. ČERVENCE

23:30 – PODPIS SMLOUVY – Wilfried Zaha si po vypršení smlouvy v Crystal Palace vyzkouší angažmá v Turecku. Útočník z Pobřeží slonoviny podepsal tříletou smlouvu s úřadujícím mistrem Galatasarayem. "Přesvědčil jsem se o tom, jak velký klub to je. I Didier Drogba mi říkal, abych sem šel," prohlásil Zaha.

23:11 – SPEKULACE – Před časem se objevila spekulace, že defenzivního záložníka Sofyana Amrabata sleduje Manchester United, a podle serveru ViolaNews nyní mezi anglickým celkem a marockým reprezentantem došlo k novým kontaktům. Středopolař Fiorentiny má být také i nadále v hledáčku Atlétika Madrid, zdá se však, že zájem ze strany španělského celku poněkud opadl. Již dříve měl mimochodem Amrabat oznámit, že je připravený italský klub během tohoto léta opustit.

21:20 – PŘESTUP A HOSTOVÁNÍ – Italský brankář Elia Caprile se stal v loňské sezoně jedničkou druholigového Bari a v novém ročníku si polepší, bude hrát nejvyšší soutěž. Na trvalý přestup ho získala Neapol, na debut v dresu Partenopei si každopádně bude muset ještě počkat. Jeho nový zaměstnavatel ze Serie A ho totiž okamžitě poslal na roční hostování do Empoli, které na konci června opustila opora mezi třemi tyčemi Guglielmo Vicario.

20:10 – SPEKULACE – Samuel Chukwueze je už pár dnů spojovaný s přestupem z Villarrealu do AC Milán, podle italského novináře Nicoly Schiry jsou přitom všechny náležitosti transferu již vyřízeny a čeká se jen na oficiální oznámení italského celku. Přestupová suma za nigerijského křídelníka by se mohla vyšplhat až na 28 milionů eur (675 milionů korun), kontrakt by měl být platný do roku 2028.

18:50 – PODPIS SMLOUVY – Apollon Limassol potvrdil dohodu s Mathieuem Valbuenou, jenž byl po konci v Olympiakosu Pireus bez angažmá. Bývalý francouzský reprezentant v novém působišti uzavřel roční smlouvu.

18:34 – SPEKULACE – Mezi Kylianem Mbappém a Al Hilalem v této fázi neprobíhají žádná jednání. Saúdskoarabský klub je v kontaktu pouze s PSG. Al Hilal plánuje nabídnout Francouzovi čistý plat v hodnotě 200 milionů eur ročně. V médiích bylo uváděno až 700 milionů eur, takového balíku by však mohl hráč dosáhnout pouze s komerčními smlouvami.

18:05 – SPEKULACE – Vedení Manchesteru United se v současné době nezaobírá přestupem Harryho Kanea ani Kyliana Mbappého. Red devils se soustředí pouze a jen na dokončení transferu Rasmuse Höjlunda z Atalanty. Alespoň to tvrdí Fabrizio Romano.

18:03 – SPEKULACE – Třináctý tým uplynulé sezony italské ligy Sassuolo z etických důvodů odmítlo prodat brazilského obránce Rogéria do Spartaku Moskva. Důvodem je přetrvávající ruská agrese na Ukrajině.

17:15 – PODPIS SMLOUVY – Hoffenheim dotáhl do úspěšného konce příchod Attily Szalaie z Fenerbahce. Bundesligový klub může za maďarského obránce i s bonusy zaplatit 15 milionů eur (362 milionů korun), což by z 25letého hráče udělalo historicky nejdražší posilu TSG.

17:06 – PODPIS SMLOUVY – Crvena Zvezda oznámila návrat Miloše Degeneka, jenž uplynulý rok a půl strávil v americkém Columbusu Crew. Zkušený australský obránce podepsal s úřadujícím srbským mistrem smlouvu na dva roky s možností prodloužení spolupráce o další rok.

15:47 – SPEKULACE – Real Betis opouští Sergio Canales, jenž se vydává na první zahraniční angažmá. Dvaatřicetiletý ofenzivní hráč přestupuje do Monterrey, kterému se upsal na tři roky. Mexický klub zaplatí za španělského záložníka 10 milionů eur (241 milionů korun), dalších sedm je ve hře na bonusech. Rodák ze Santanderu nastupoval i za Real Sociedad, prošel také Realem Madrid nebo Valencií. Na kontě má 11 startů za reprezentační výběr La Roja.

15:35 – SPEKULACE – V Interu Miami byla založena menší kolonie někdejších hráčů Barcelony a brzy by mohla dostat dalšího člena, o angažmá v americkém klubu stojí Luis Suárez. Uruguayský útočník hraje za Grêmio, podle některých zpráv je ochoten se v brazilském klubu vyplatit z kontraktu.

14:02 – SPEKULACE – Bayern Mnichov našel se Stuttgartem společnou řeč ohledně hostování Alexandera Nübela. Švábský klub zaplatí za roční půjčku německého brankáře, který poslední dvě sezony odchytal v Monaku, 800 tisíc eur (19,3 milionu korun). Součástí dohody nebude opce.

Nübel ještě v dresu Monaka. @AS_Monaco

13:48 – SPEKULACE – Palkó Dárdai se může vrátit do Herty, odkud před dvěma a půl lety odešel do maďarského Fehérvár FC. Nejstarší syn trenéra Pála podle německých médií absolvoval zdravotní prohlídku a brzy s mateřským klubem podepíše smlouvu.

12:37 – SPEKULACE – Saúdskoarabský Al Hilal podal oficiální nabídku Paris Saint-Germain, aby zahájil jednání o Kylianu Mbappém. Nabídka má rekordní hodnotu – 300 milionů eur. Ze strany hráče žádná jednání neprobíhají. PSG je nadále přesvědčeno, že se Francouz již dohodl na podmínkách s Realem Madrid a má připravenou smlouvu.

Kylian Mbappé @KMbappe

12:09 – PŘESTUP – Romain Saïss odchází z Besiktase, nezamířil ale do Francie, kde o něho stály RC Lens a Lille. Marocký obránce přestoupil za 2,5 milionu eur do katarského celku Al Sadd.

11:01 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Teplice po kapitánovi Danielu Trubačovi prodloužily smlouvu s dalším klíčovým záložníkem Robertem Juklem.

Robert Jukl podepsal novou smlouvu. FK Teplice

10:47 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Felipe Anderson si ještě protáhne působení v Laziu. Podle posledních zpráv je blízko dohoda o nové smlouvě, kontrakt bude platný do června 2027 a Brazilci zaručí roční plat tři miliony eur.

10:33 – SPEKULACE – Samuel Chukwueze odejde z Villarrealu do AC Milán. Kluby jsou prakticky domluveny na přestupu za 25 milionů eur a dolaďují poslední detaily, nigerijský křídelník by se dnes nebo zítra mohl podrobit zdravotní prohlídce.

10:22 – SPEKULACE – Záložník Pierre-Emile Højbjerg je spojován s odchodem z Tottenhamu a o jeho transferu už několik týdnů jedná Atlético Madrid. Jednání jsou úspěšná, podle posledních zpráv se dostala do pokročilé fáze.

10:03 – PŘESTUP – Ismaïla Sarr nebude muset hrát druhou anglickou ligu, do níž loni spadl s Watfordem. Senegalský křídelník přestoupí za patnáct milionů liber do Marseille, vše je domluveno a fotbalistu čeká zdravotní prohlídka.

09:07 – PŘESTUP – Fotbalové Německé bylo zvyklé, že mnichovský Bayern čas od času ulovil jednu z hvězd konkurenčního Dortmundu. Tentokrát je tomu však naopak. Borussia získala za 19 milionů eur rakouského reprezentanta Marcela Sabitzera. Záložník, který v minulé sezoně hostoval v Manchesteru United, podepsal s klubem ze Signal Iduna Parku dlouhodobou smlouvu.

06:52 – PŘESTUP – Zajímavou posilu do ofenzivy získal Fulham. Londýnský klub dotáhl příchod mexického útočníka Raúla Jiméneze z Wolves za pouhých 5,5 milionů liber. O transferu informoval novinář Fabrizio Romano.

06:30 – SPEKULACE – Al-Hilal sice během června nepochodil u Romela Lukaka, svou snahu ovšem podle zpráv italského sportovního deníku La Gazzetta dello Sport, který odkazoval na zdroje serveru TUTTOmercatoWEB, stále nevzdává. Hráči Chelsea měl nabídnout celek ze Saúdské Arábie plat ve výši 50 miliónů eur na sezónu, ve stejných číslech by pak The Blues měli vyinkasovat odstupné. Lukaku by přitom mohl změnit svůj dřívější postoj i proto, že s ním do budoucna nepočítá Mauricio Pocchetino, šéf lavičky londýnského klubu.

23. ČERVENCE

20:30 – SPEKULACE – Rakouský záložník Marcel Sabitzer je aktuálně zpátky v Bayernu, kam zamířil po skončení hostování v Manchester United, je přitom vysoce nepravděpdoboné, že by v Mnichově pro následující sezónu zůstával, protože nefiguruje v plánech trenéra Thomase Tuchela. Podle informací italského novináře Nicola Schiry by tak hráče rád získal Dortmund, který s bavorskou stranou již o možném transferu jedná.

19:20 – SPEKULACE – Francouzský útočník Michael Olise se aktuálně zotavuje po zranění stehna, které si přivodil během nedávného šampionátu jednadvacítek, kromě zdravotních neduhů přitom aktuálně řeší také svou budoucnost. Jak uvedl reportér Fabrice Hawkins z francouzské televizní stanice RMC Sport, má na stole nabídku od Chelsea. The Blues by rádi získali hráče Crystalu Palace za zhruba 45 milionů eur, a to včetně případných bonusů.

Statistiky hráče. Livesport

17:50 – SPEKULACE – Apollon Limassol může brzy přivítat zvučnou posilu - do kyperského klubu míří Mathieu Valbuena, jenž po čtyřech letech skončil v Olympiakosu Pireus.

16:35 – SPEKULACE – Premier League za tureckou Süper Lig pravděpodobně vymění Wilfried Zaha. Bývalá dlouholetá opora Crystal Palace má namířeno do Galatasaraye.

16:00 – PŘESTUP – Vedení Newcastlu hlásí další zvučnou posilu. Do čtvrtého týmu loňského ročníku Premier League přestoupil Harvey Barnes z Leicesteru za 38 milionů liber (cca 1 miliarda korun). Anglický záložník podepsal v klubu pětiletý kontrakt. Více informací najdete v článku.

15:15 – HOSTOVÁNÍ – Everton na hostování bez opce posílil Arnaut Danjuma z Villarrealu. Šestadvacetiletý křídelník si bude chtít vylepšit reputaci po nevydařené půjčce v Tottenhamu. Danjuma již na začátku letošního roku mířil k Toffees na zdravotní prohlídku, nakonec si však vybral Tottenham, kde zasáhl jenom do 12 soutěžních zápasů, v nichž dvakrát skóroval. Více informací najdete v článku.

13:50 – SPEKULACE – Moussa Dembélé by se měl stát další posilou saúdskoarabského celku Al Ettifaq, který nově trénuje bývalý kapitán Liverpoolu Steven Gerrard. S vedením je údajně domluven na podmínkách. Francouzský útočník je po odchodu z Lyonu volným hráčem.

Statistiky v Lyonu. Livesport

13:30 – JEDNÁNÍ – Marc Bartra před týdnem a půl ukončil smlouvu s Trabzonsporem a brzy se vrátí do Betisu. Obránce v Andalusii už čtyři a půl roku hrával, nyní dolaďuje podmínky dvouleté smlouvy s opcí na třetí sezonu.

12:25 – PŘESTUP – Dalším fotbalistou, který odchází do Saúdské Arábie, je brazilský obránce Alex Telles. Třicetiletý hráč po třech letech opustil Manchester United a přestoupil do Al-Nassru, kde se setká s bývalým spoluhráčem z Old Trafford Cristianem Ronaldem. Více informací najdete v článku.

9:50 – PODPIS SMLOUVY – Podle informací Fabrizia Romana Manchester United podepsal šestnáctiletá dvojčata Jacka a Tylera Fletcherovi, syny bývalého záložníka Rudých ďáblů Darrena Fletchera. United si talentované mladíky přetáhl od městského rivala City. Opačným směrem zamíří obránce Harrison Parker.

8:05 – HOSTOVÁNÍ – Villarreal je velmi blízko k uzavření dohody s AC Milán. Na hostování by do La Ligy měl přijít třiadvacetiletý obránce Matteo Gabbia.

6:50 – SPEKULACE – Podle španělského deníku Marca není Real Madrid jediným klubem, který má zájem o služby Kyliana Mbappého. Koupit francouzského útočníka od PSG by chtěli údajně také saúdskoarabský Al-Hilal a trojice klubů z Premier League – Tottenham, Manchester United a Chelsea.

22. ČERVENCE

23:00 – PŘESTUP – Aston Villa do úspěšného konce dotáhla příchod Moussy Diabyho z Leverkusenu. Birminghamský klub podle nepotvrzených zpráv za francouzského křídelníka zaplatí 55 milionů eur (cca 1,3 miliardy korun). Více informací najdete v článku.

Statistiky z Leverkusenu. Livesport

20:20 – PŘESTUP – Noah Okafor přestupuje ze Salzburgu do AC Milán, který do Rakouska pošle 14 milionů eur včetně bonusů. Třiadvacetiletý útočník se svým novým zaměstnavatelem podepsal pětiletou smlouvu. Okafor ze Salzburgu odchází po třech a půl letech a 110 soutěžních zápasech, v nichž si na konto připsal 34 gólů a 23 asistencí. Podílel se na zisku čtyř titulů a třech pohárových trofejí.

18:19 – PŘESTUP – Nigerijec Victor Boniface se stal v Leverkusenu novým spoluhráčem Adama Hložka a Patrika Schicka. 22letý útočník přestoupil podle informací Fabrizia Romana z týmu Royal Union Saint Gilloise za 20 milionů eur (481 milionů korun) a další případné bonusy. Smlouvu podepsal do roku 2028.

18:15 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Fiorentina si z Juventusu vypůjčila Arthura Mela, který naposledy hostoval v Liverpoolu. Fialky za roční hostování zaplatí dva miliony eur (48 milionů korun), součástí dohody je rovněž opce.

17:30 – PŘESTUP – Jean N'guessan končí snahu o prosazení se do sestavy OGC Nice a přestoupil do Mét. Mladý záložník podepsal smlouvu do léta 2027.

15:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Luca Ranieri si štaci ve Fiorentině prodlouží minimálně o dva roky. Fialkám se novou smlouvou zavázal do 30. června 2026. V minulé sezoně za ně v lize odehrál devět utkání.

15:40 – PŘESTUP – 26letý obránce Ola Aina posílil Nottingham Forest, kam přišel jako volný hráč po konci v FC Turín. Smlouvu v novém týmu podepsal do roku 2025 s opcí na jeden další.

Ola Aina už je hráčem Nottinghamu Forest. @NFFC

15:00 – SPEKULACE – Here we go! Adam Hložek a Patrik Schick by se měli v Leverkusenu dočkat nového spoluhráče. Podle Fabrizia Romana se německý klub dohodl na přestupu Victora Boniface, který doposud oblékal dres celku Royal Union Saint Gilloise. Přestupní částka by se měla skládat z 20 milionů eur (481 milionů korun) a případných bonusů.

13:45 – SPEKULACE – Noah Okafor se co nevidět podrobí zdravotní prohlídce v AC Milán. 23letý útočník přijde za 14 milionů eur (cca 337 milionů korun) ze Salzburgu, italský klub pro něho připravil pětiletou smlouvu s ročním platem dva miliony eur (48 milionů korun).

12:37 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Emre Can prodloužil o dva roky smlouvu s Borussií Dortmund. Německý reprezentant se do svého současného klubu přesunul v roce 2020 z Juventusu. Doposud v barvách BVB odehrál 121 zápasů.

11:43 – PŘESTUP – Samuel Umtiti je oficiálně novou posilou Lille. Francouzský obránce po minulé sezoně opustil Barcelonu, v LOSC prošel zdravotní prohlídkou a podepsal dvouletý kontrakt.

10:36 – SPEKULACE – Žádané zboží v tuto chvíli představuje Yassine Bounou. Marockého brankáře Sevilly chtěl Bayern Mnichov a na realizaci transferu nyní začalo pracovat PSG, francouzský mistr údajně nabídl 12 milionů eur (cca 289 milionů korun).

09:13 – SPEKULACE – Harry Kane chyběl podle deníku Bild na sobotním tréninku Tottenhamu Hotspur v Bangkoku. Mohl by být na obzoru přestup do Bayernu? Kane nedávno odmítl nabídku Spurs na prodloužení smlouvy. V roce 2024 by tak byl k dispozici zdarma. Pokud ho Spurs budou chtít ještě zpeněžit, musí ho prodat letos v létě.

09:06 – SPEKULACE – Podle španělských médií ukončí David Silva kariéru. Záložník Realu Sociedad, který po postupu do Ligy mistrů prodloužil smlouvu do roku 2024, si to nyní zřejmě rozmyslel. Na vině je zranění.

21. ČERVENCE

23:00 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana to vypadá na velký zvrat v případu Kyliana Mbappého. Vedení PSG je přesvědčeno, že francouzský útočník je již dohodnutý s Realem Madrid na příchodu v roli volného hráče v roce 2024. Pařížský klub se tak rozhodl, že Mbappého nevezme na předsezonní turné a nabídne ho k prodeji. Jednoduše řečeno – PSG nechce, aby Mbappé odešel z klubu zadarmo. Více informací najdete v článku.

21:30 – HOSTOVÁNÍ – Issa Kaboré si konečně zahraje Premier League, nebude to ale v dresu Manchesteru City - obránce odešel na další hostování, tentokráte si ho vypůjčil Luton.

19:40 – Hned ke dvěma zajímavým posunům během dnešního dne došlo v kádru Marseille. Smlouvu s francouzským klubem ukončil Dimitri Payet, jeho místo v kabině pak zaujme další zkušený ofenzivní fotbalista Pierre-Emerick Aubameyang.

19:20 – Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) zrušila Marseille roční zákaz přestupů, který francouzský klub vloni dostal od FIFA po sporu s Watfordem o senegalského fotbalistu Papeho Gueyeho. Olympique s odvoláním uspěl, trest naopak CAS potvrdil čtyřiadvacetiletému záložníkovi, který před třemi lety podepsal smlouvu s Olympique, přestože už měl uzavřený předběžný kontrakt s anglickým klubem.

19:10 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Plzeň angažovala liberijského reprezentačního obránce Sampsona Dweha. Jednadvacetiletý stoper posílil Viktorii z druholigového Vyškova na roční hostování s opcí. Západočeši o tom informovali na svých webových stránkách. Dweh přišel do Plzně na testy poté, co se na začátku letní přípravy zranili obránci Filip Čihák s Milanem Havlem. Další zadák Luděk Pernica se zotavuje po operaci kolena. Mladý Liberijec zasáhl do tří utkání.

18:51 – SPEKULACE – Švédský útočník Anthony Elanga podle novináře Fabrizia Romana míří z Manchesteru United do Nottinghamu. Rudí ďáblové by za forvarda, který v 16 zápasech uplynulé sezony Premier League nevstřelil jediný gól, měli dostat 15 milionů liber.

18:35 – SPEKULACE – Fodé Ballo-Touré za sebou má dvě sezony v AC Milán, před ním pak je dost možná další stěhování. Obránce má dva nápadníky, svoje nabídky předložily Bologna a Fulham.

17:59 – PŘESTUP – Valentín Castellanos je oficiálně novou posilou Lazia. Útočník loni hostoval v Gironě a římský klub ho nyní vykoupil z New Yorku City. Zámořský celek by měl dostat patnáct milionů eur, dalších pět milionů může vyinkasovat díky bonusům.

17:30 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Slavia prodloužila o rok smlouvu s uzdraveným kapitánem Janem Bořilem. Dvaatřicetiletý bek se vrací do hry po vážném zranění kolena, s nímž laboroval od předloňského podzimu. Český vicemistr také prodloužil smlouvy do roku 2027 s křídelním hráčem Matějem Juráskem a zadákem Tomášem Vlčkem a v nejbližší době uzavře nový kontrakt také s liberijským univerzálem Oscarem Dorleym. Na tiskové konferenci to uvedl šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík.

16:10 – ROZVÁZÁNÍ KONTRAKTU – Olympique Marseille před začátkem nové sezony opouští Dimitri Payet. Dlouholetá opora francouzského klubu se domluvila na předčasném rozvázání kontraktu. Payet během dvou působení odehrál za Olympique 326 soutěžních zápasů, v nichž si na konto připsal 78 gólů a 95 asistencí. Kýžené trofeje se však s Marseille nedočkal.

Payetovi loňská sezona nevyšla. Livesport

15:52 – PŘESTUP A HOSTOVÁNÍ – Fotbalový útočník Václav Drchal přestoupil z pražské Sparty do Jablonce. Severočeši také uplatnili opci na obránce Daniela Součka, jenž v minulé sezoně hostoval z druholigové Dukly Praha. Oba hráči podepsali víceleté smlouvy. Jablonecký klub o posilách informoval na svém webu. Rovněž oznámil příchod univerzála Matěje Polidara a záložníka Filipa Součka ze Sparty na roční hostování bez opce. Více informací najdete v článku.

15:33 – NOVÁ SMLOUVA – Teplice si pojistily služby Daniela Trubače. Kapitán severočeského klubu podepsal smlouvu na další tři sezony.

14:49 – PŘESTUP – Po konci v Turecku se Nathan Redmond vrací do Premier League. Bývalý hráč Birminghamu City, Norwiche City a především Southamptonu posílil Burnley, kde podepsal smlouvu na dva roky.

14:37 – SPEKULACE – Attila Szalai má z Fenerbahçe namířeno do Německa. Pětadvacetiletý obránce by se měl stát novou rekordní posilou Hoffenheimu.

13:30 – PŘESTUP – Fotbalisty Olomouce posílil nigerijský útočník Yunusa Muritala. Třiadvacetiletý hráč uspěl na zkoušce a podle klubového webu podepsal s Hanáky tříletou smlouvu. Muritala během letní přípravy zasáhl do čtyř přípravných utkání a vstřelil jeden gól. Před Sigmou nastupoval za maltské Hibernians nebo lotyšské celky Metta a FC Riga. Kariéru v Evropě odstartoval v tureckém Göztepe.

12:30 – SPEKULACE – Další přesun na trase Slavia – Benfica? Podle italského portálu TMW se portugalský celek vyptával na Matěje Juráska, což potvrdil i hráčův agent Kamil Řehák. Zároveň však doplnil, že žádná konkrétní nabídka nepřišla. Údajně je ale o jeho služby zájem i v Serii A a Bundeslize.

Jurásek měl loni skvělou sezonu. Livesport

11:55 – PŘESTUP – Daniel Souček přestoupil do Jablonce. Pětadvacetiletý krajní obránce v minulé sezoně hostoval z druholigové Dukly a Severočeši na něj uplatnili opci. Pražský klub o tom informoval na svém webu. Souček v uplynulém ligovém ročníku odehrál v jabloneckém dresu 24 utkání, zaznamenal jednu branku a jednu asistenci. Slávistický odchovanec má v nejvyšší soutěži na kontě 46 zápasů, jeden gól a dvě asistence.

9:40 – KONEC SMLOUVY – Nové angažmá si může hledat Simon Deli. bývalá dlouholetá opora Slavie se dohodla na ukončení smlouvy v turecké Adaně Demirspor.

8:48 – SPEKULACE – Ondřej Kukučka sice ve Spartě nastupuje za druholigovou rezervu, brzy by si ale mohl vyzkoušet nejvyšší soutěž - talentovaného obránce si chtějí vypůjčit Pardubice.

8:45 – HOSTOVÁNÍ – Dvacetiletý záložník Omari Hutchinson z Chelsea bude v příští sezoně hostovat v League Championship. Do svého kádru si jej vybral Ipswich Town.

8:33 – PŘESTUP – Španělský obránce Jordi Alba podepsal smlouvu s Interem Miami, kde se minimálně do konce prosince 2024 připojí k bývalému spoluhráči z Barcelony Lionelu Messimu (36). Floridský klub to uvedl na svých webových stránkách. Více informací o přestupu najdete v článku.

6:50 – SPEKULACE – Americký obránce Sergiño Dest je údajně na seznamu vyhlédnutých posil portugalského FC Porto. Fotbalista Barcelony v uplynulé sezoně hostoval v AC Milán a s největší pravděpodobností bude uvolněn na hostování znovu.

6:48 – SPEKULACE – Trenér saúdskoarabského Al-Ettifaq Steven Gerrard by se mohl dočkat posily z anglické Premier League. Konkrétně se jeho klub zajímá o služby útočníka West Hamu Michaila Antonia. Jednání jsou zatím teprve na začátku, nicméně anglický vítěz Evropské konferenční ligy je údajně připraven Jamajčana v případě adekvátní nabídky pustit.

6:40 – SPEKULACE – Střední záložník Sofyan Amrabat je na radaru Manchesteru United. Oficiální nabídka na marockéo reprezentatnta do Fiorentiny ale zatím nepřišla.

20. ČERVENCE

21:41 – SPEKULACE – Senegalský útočník Sadio Mané je podle francouzského listu L'Équipe domluvený na podmínkách se saúdskoarabským klubem Al-Nassr. Ten se však nyní bude muset domluvit na případném transferu 31letého forvarda s Bayernem Mnichov, kde má Mané smlouvu až do roku 2025.

20:20 – PŘESTUP – Transfer brankáře Andrého Onany do Manchesteru United je zpečetěn. Na Old Trafford "začne nové dobrodružství", oznámil 27letý Kamerunec z Interu Milán na Instagramu a rozloučil se tak se svými italskými fanoušky. Podle BBC se přestupová částka pohybuje kolem 55 milionů eur (zhruba 1,32 miliardy korun) včetně případných bonusů. Manažer týmu Erik ten Hag se s Onanou zná už ze společného působení v Ajaxu Amsterdam.

19:56 – PŘESTUP – Burnley získalo brankáře anglických mistrů Evropy do 21 let Jamese Trafforda z Manchesteru City. Hrdina finálového utkání proti Španělsku podepsal smlouvu na čtyři roky. Přestupová suma nebyla zveřejněna, ale odhaduje se až na 20 milionů liber (zhruba 554 milionů korun).

19:14 – PŘESTUP – Marocký záložník Oussama El Azzouzi se stěhuje z Belgie do Itálie. Dvaadvacetiletý hráč přestoupil z Royale Union Saint Gilloise do Boloni, kde podepsal čtyřletou smlouvu s opcí.

18:11 – SPEKULACE – Sergio Ramos opustil PSG a do konce příštího týdne se rozhodne, kam povedou jeho další kroky. Zkušený španělský obránce vybírá ze dvou destinací, těmi jsou USA a Saúdská Arábie.

17:04 – PŘESTUP – Zbrojovka Brno oznámila příchod Tomáše Smejkala z Jablonce. Pětadvacetiletý záložník ve druholigovém klubu, kde zahájil kariéru, podepsal smlouvu do roku 2025.

15:59 – SPEKULACE – Moussa Diaby je na odchodu z Leverkusenu, zatím ale není jasné, kam povedou jeho další kroky. Zájem o 24letého křídelníka mají Aston Villa a saúdskoarabský Al-Nassr, který podle novináře Fabrizia Romana vylepšil nabídku na 43 milionů eur bez bonusů. Hráč je prý nakloněn spíš angažmá v Premier League.

15:34 – HOSTOVÁNÍ – Michal Hošek odchází ze Slavie na další hostování - dvaadvacetiletý obránce bude v nadcházející sezoně vypomáhat Karviné.

15:01 – SPEKULACE – Ještě v průběhu čtvrtka dokončí Al Ahli přestup Riyada Mahreze, načež se bude snažit finalizovat další – z Newcastlu přivede Allana Saint-Maximina. Straky by měly za Francouze dostat zhruba 30 milionů eur. A náhradu si Eddie Howe už pořídil v podobě Harveyho Barnese.

14:20 – KONEC SMLOUVY – Záložník Tomáš Malínský po dlouhodobých potížích s kolenem skončil v Jablonci. Severočeský klub uvedl na twitteru, že se s jednatřicetiletým fotbalistou dohodl na ukončení smlouvy.

Tomáš Malinský v Jablonci nadále působit nebude. @FKJablonec

14:18 – PODPIS SMLOUVY – Pierre-Emerick Aubameyang se aktuálně podrobuje zdravotní prohlídce v Marseille. Gabonský útočník přijde z Chelsea, francouzský klub ho získá zdarma.

13:27 – HOSTOVÁNÍ – Nigerijský fotbalista David Fadairo se stal desátou letní posilou Ostravy. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč přichází do Baníku na roční hostování s opcí z klubu Lagos Islanders.

12:33 – HOSTOVÁNÍ – Arnaut Danjuma dá košem AC Milán i Feyenoordu a vrátí se do Anglie, po loňském hostování v Tottenhamu bude letos zapůjčen do Evertonu. Křídelník Villarrealu brzy přicestuje na zdravotní prohlídku.

11:16 – SPEKULACE – Neymar o své budoucnosti: "Doufám, že to bude v PSG (v příští sezóně). Mám smlouvu, nikdo mě o ničem neinformoval."

10:33 – PŘESTUP – Jean Onana je dalším hráčem, který si s RC Lens nezahraje Ligu mistrů. Záložník má namířeno do Turecka, tamní Besiktas dojednal přestup za 5,3 milionu eur.

08:42 – SPEKULACE – "Matěj Kovář by měl zamířit na hostování," napsal na Twitteru redaktor BBC Simon Stone. Připomínáme, že český brankář neodletěl s United na turné do USA a jeho návrat na Letnou je tak blízko. Více informací v článku.

08:29 – PŘESTUP – Bournemouth brzy oznámí příchod Milose Kerkeze z Alkmaaru. Devatenáctiletý obránce, kterého chtělo rovněž Lazio, již u Cherries úspěšně absolvoval lékařskou prohlídku.

07:19 – PŘESTUP – Švédský křídelník David Moberg Karlsson se stal novou posilou Arisu Soluň. Karlsson do Řecka přišel hostovat z japonské Urawy. Předtím strávil tři sezony v dresu pražské Sparty, se kterou oslavil zisk českého poháru. Hráč se v Soluni připojí k Čechům Brabcovi a Daridovi. Klub o příchodu informoval na svých webových stránkách.

06:27 – SPEKULACE – České Budějovice by mohly získat posilu ze Šachtaru Doněck. Podle serveru "infotbal.cz" řeší příchod 21letého útočníka Bohdana Vjunnyka, jenž na nedávném ME do 21 let vstřelil za Ukrajinu gól proti Španělsku.

06:25 – PŘESTUP – Harvey Barnes by se měl z Leicesteru City stěhovat do Newcastlu United. Podle novináře Fabrizia Romana se oba kluby dohodly na odstupném ve výši 38 milionů liber.