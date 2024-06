Fotbalové přestupy ONLINE: Ortega prodloužil v City, Leverkusen lanaří obránce Barcelony

ONLINE | Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

8. ČERVNA

11:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Stefan Ortega bude i nadále působit v Manchesteru City, německý brankář je s vedením domluven na podmínkách nové dvouleté smlouvy.

10:50 – SPEKULACE – Andrea Natali je zřejmě na odchodu z Barcelony. Mladý italský obránce se s reprezentací do sedmnácti let stal mistrem Evropy a nyní ho čeká stěhování, přestup za jeden milion eur dojednává Leverkusen.

08:45 – NOVÁ SMLOUVA – Ayoze Pérez před rokem posílil Betis a vedení s ním jedná o podmínkách vylepšeného kontraktu. Útočník má smlouvu do června 2027, jeho jméno je v nominaci španělské reprezentace na ME.

07:40 – SPEKULACE – Wout Weghorst bude letos pokračovat ve svých stěhováních. Nizozemský útočník se po hostování v Hoffenheimu vrací do Burnley a jeho další kroky by mohly směřovat do vlasti, zájem o něho má Ajax.

7. ČERVNA

21:31 – PŘESTUP – Leverkusen si letos podmanil německou klubovou scénu a k udržení pozic by mu měl pomoci i Jeanuël Belocian, teprve devatenáctiletý obránce je první letní posilou Bayeru. Více informací v článku.

19:13 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Leicester se dokázal po roce stráveném v EFL Championship opětovně navrátit do Premier League a v nové sezoně bude i nadále počítat s Jamiem Vardym. Zkušený sedmatřicetiletý útočník podepsal s klubem smlouvu do roku 2025. Autor dvaceti gólů z uplynulého ročníku ve všech soutěžích tak protáhne své působení na King Power Stadium už na 13. rok v kuse.

18:19 – PŘESTUP – První letní posilou fotbalové Sparty Praha se stal kosovský reprezentant Ermal Krasniqi. Pětadvacetiletý křídelní hráč přestoupil z Rapidu Bukurešť. Více informací v článku.

15:05 – ODCHOD – Útočník M'Baye Niang se přesunul během zimního přestupového období do Empoli, po půl roce každopádně jeho angažmá u účastníka Serie A skončí. Jak uvádí italský novinář Nicoló Schira, spolupráce mezi oběma stranami pokračovat nebude, a Senegalec se tak v létě stane volným hráčem.

14:30 – SPEKULACE – Jednadvacetiletý záložník Andy Diouf v letošní sezoně patřil ke stabilním článkům sestavy Lens, podle informací francouzského sportovního deníku L'Équipe každopádně může jeho angažmá na severu Francie skončit. O jeho služby totiž usiluje AS Řím, a pokud by italský celek položil na stůl zhruba 14 milionů eur, byli by prý Les Sang et Or svolní k jednání.

Statistiky hráče. Livesport

13:15 – SPEKULACE – Jeanuël Belocian opustí Rennes a stane se novou posilou Leverkusenu, jednání o přestupu mladého obránce jsou ve finálním stádiu a pro fotbalistu je v Německu nachystána pětiletá smlouva.

11:25 – PODPIS – Vedení Chelsea v pátek dopoledne představilo první posilu pro ligový ročník 2024/25 a nejedná se o žádné velké jméno. Hráčem Blues se oficiálně stal Tosin Adarabioyo. Šestadvacetiletému stoperovi vypršel kontrakt v sousedním Fulhamu a na Stamford Bridge tak přišel zdarma, novému londýnskému chlebodárci se upsal na čtyři roky.

06:30 – SPEKULACE – Spartu Praha by mohl opustit brankář Peter Vindahl, jehož má na seznamu posil Celtic. Úřadující skotský mistr hledá náhradu za Joea Harta, jenž ukončil bohatou kariéru.

6. ČERVNA

14:27 – SPEKULACE – Rumunský server Sport.ro má jasno. Pražská "S" se zakoukala do Kosovanů z Rapidu Bukurešť a zatímco Slavia tančí se skotskými Rangers okolo útočníka Albiona Rrahmaniho, Sparta již měla dokončit transfer Ermala Krasniqiho. Úřadující mistr za vytáhlého křídelníka podle informacích tamních médií zaplatil částku lehce přesahující dva miliony eur (49,27 milionů korun). Informace potvrdila rumunská redakce Livesport Zpráv i hráčův agent, více najdete v článku.

5. ČERVNA

11:42 – PODPISY SMLUV – Sampson Dweh a Cheick Souaré už patří Plzni. Viktoria změnila jejich hostování z Vyškova v trvalý přestup, oba podepsali tříleté smlouvy. Liberijský stoper Dweh přišel na západ Čech před sezonou a okamžitě se zařadil mezi opory. Francouz Souaré zamířil do Plzně v zimě a nebyl zapsán na soupisku pro evropské poháry, v lize a MOL Cupu se ale propracoval do základní sestavy a z pozice levého halvbeka zaznamenal v 16 soutěžních utkáních bilanci 3+5. Více informací najdete v článku.

4. ČERVNA

14:15 – PODPIS SMLOUVY – Kevin Stöger je oficiálně novou posilou Mönchengladbachu. Rakouský záložník přijde zdarma z Bochumi, vedení Borussie dnes vše potvrdilo.

14:00 – SPEKULACE – Francouzský stoper Raphaël Varane se v létě stane volným hráčem poté, co mu v Manchesteru United vyprší smlouva. Své první profesionální krůčky započal v Lens, jeho návrat k řadám Les Sang et Or by si přitom velmi přál Joseph Oughourlian, prezident klubu. Prozradil to na tiskové konferenci během pondělí. "Pro mě jako pro fanouška, kterým jsem, by to byl můj sen. Ale v roli prezidenta je to něco jiného. Budeme muset nejprve zjistit finanční náležitosti," uvedl.

13:30 – SPEKULACE – Bartosz Pikul během nadcházejících týdnů znovu opustí Pardubice. Polský záložník v zimě odešel na hostování do Vlašimi a východočeský celek s ním nepočítá ani nyní, hledá mu nové angažmá.

12:40 – SPEKULACE – Rayan Cherki je vázaný v Lyonu smlouvu jen do roku 2025, i proto se spekuluje o tom, že by mohl tohle léto z klubu odejít, pokud by nedošlo v následujících několika týdnech k prodloužení spolupráce. Lákat ho přitom bezpochyby může potenciální nabídka od úřadujícího mistra Ligue 1. PSG o hráčově angažování vážně uvažuje, jak uvádí francouzský sportovní list L'Équipe. O dvacetiletého ofenzivního záložníka stojí především trenér Luis Enrique.

Cherki patří mezi opory Lyonu. Livesport

10:00 – SPEKULACE – Teun Koopmeiners se nedávno stal šampionem Evropské ligy s Atalantou, obecně patřil nizozemský záložník k hlavním oporám týmu. Není tak divu, že si jeho výkonů dlouhodobě všímají na ještě věhlasnějších adresách, přičemž jednou z nich je i Juventus. Ten podle informací novináře Mattea Moretta ze španělského serveru Relevo pevně zacílí během tohoto léta na Koopmeinersův příchod, velkým obdivovatelem hráče je především Thiago Motta, zřejmě již brzy nový kouč klubu.

09:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Real Betis se bude i v další sezoně spoléhat na Marca Bartru, jenž prodloužil smlouvu. Zkušený obránce kvůli zranění Achillovy šlachy ve skončeném ročníku nastoupil jenom do čtyř soutěžních zápasů.

08:05 – SPEKULACE – Villarreal po dvou letech opustí Pepe Reina, jenž se nedočká prodloužení smlouvy. Jednačtřicetiletý brankář nevylučuje konec kariéry.

08:00 – KONEC SMLOUVY – Omari Forson už se dále nebude snažit prosadit do sestavy Manchesteru United. Devatenáctiletý ofenzivní hráč si po vypršení smlouvy může hledat nové angažmá.

3. ČERVNA

21:30 – SPEKULACE – Atlético Madrid může opustit Stefan Savič. Colchoneros sice mají 33letého obránce pod smlouvou do roku 2025, umožní mu však bezplatný odchod, který je jeho osobním přáním.

18:15 – SPEKULACE –Benjamin Šeško má do konce června ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši 55 milionů liber, které by rád využil Arsenal. Ten slovinského útočníka ve službách Lipska sleduje již delší čas a vytipoval jej jako vhodné rozšíření svých útočných možností.

Benjamin Šeško a jeho bilance z posledních sezon. Livesport

16:00 – SPEKULACE – Dayot Upamecano možná již odehrál poslední zápas za Bayern Mnichov, kde má smlouvu do roku 2026. Podle deníku Bild není bavorský klub spokojený s výkony 25letého obránce, jenž se často dopouští výrazných chyb, proto je ochotný ho nechat odejít. Uvolněné místo by mohl zaujmout Jonathan Tah z mistrovského Leverkusenu.