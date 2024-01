Fotbalové přestupy ONLINE: Sancho je blízko návratu do Německa, Sparta loví v Norsku

S novým rokem 2024 se opět otevřelo přestupové okno, v oběhu je zase několik velkých jmen. Přestupové spekulace a informace o novinkách, kontraktech či dokončených transferech sledujte v aktualizovaném přestupovém speciálu Livesport Zpráv.

3. LEDNA

07:26 – SPEKULACE – Velmi blízko další zimní posile je podle norského deníku Stavanger Aftenblad úřadující mistr české ligy Sparta. Pražané údajně s tamním Vikingem dolaďují podmínky přestupu Markuse Solbakkena, který byl v prosinci dokonce osobně přítomen na Letné během zápasu s Teplicemi. Třiadvacetiletý středopolař by měl stát více než 3 miliony eur (asi 74 milionů korun).

06:33 – SPEKULACE – Manchester United pravděpodobně opustí Jadon Sancho, jenž se může vrátit do Borussie Dortmund. Podle deníku Bild jsou obě strany blízko k dohodě na půlročním hostování, za které má německý celek zaplatit 3 miliony eur a navíc by hradil část platu 23letého křídelníka. Německý celek podle Fabrizia Romana rovněž pracuje na posílení levé strany obrany.

06:31 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Dvacetiletý brazilský křídelník Marquinhos je aktuálně na hostování z Arsenalu v Nantes, podle informací francouzského sportovního deníku L'Équipe bude nicméně spojení hráče s bretaňským klubem brzy u konce. V současné chvíli je totiž v jednání završení výpůjčky, neboť Kanárci o služby rodáka ze Sao Paula již nemají zájem. Původně měl Marquinhos zůstat až do konce tohoto ročníku, ani v jeho zájmu ovšem není pokračování v současném působišti. V dresu La Maison Jaune totiž Marquinhos odehrál na podzim jen několik desítek minut a chce si najít pro jarní část sezóny takové angažmá, kde bude dostávat více prostoru na hřišti.

06:29 – SPEKULACE – Liverpool stále věří, že Fábio Carvalho bude v budoucnosti hvězdou klubu. Reds se portugalského mladíka, kterému se nedaří uchytit, nevzdávají. Jednadvacetiletý záložník působil v RB Lipsko v první polovině sezony, ale stihl jen tři starty. Podle Fabrizia Romana nemá Liverpool v úmyslu Carvalha v zimě ani v létě prodat. Věří, že potřebuje hostování, kde by mohl hrát zápasy týden co týden. Poté se rozhodne, zda bude v příští sezoně znovu začleněn do prvního týmu.

2. LEDNA

16:15 – HOSTOVÁNÍ – Bénie Traoré se neprosadil v Sheffieldu United, proto po půlroce změní působiště. Bývalý útočník Häckenu míří na hostování s opcí do Nantes.

15:45 – SPEKULACE – Eintracht Frankfurt chce dále posilovat svůj A-tým o nechtěné v Premier League poté, co si z Manchesteru United vypůjčil Donnyho van de Beeka. Jednání o útočníkovi Sašovi Kalajdžičovi z Wolverhamptonu Wanderers stále probíhají a vedení Frankfurtu doufá v podobně výhodný transfer jako v případě Van de Beeka. Kalajdžić má v této sezoně omezený počet startů a údajně je rozhodnutý se stěhovat.

14:30 – SPEKULACE – Podle italského novináře Fabrizia Romana by Martin Vitík mohl být blízko k velkému přestupu do Serie A. Ze Sparty by talentovaný obránce měl podle všeho zamířit do Neapole, která je úřadujícím mistrem.

13:20 – Majitel Dynama České Budějovice Vladimír Koubek se nakonec rozhodl neuvést do role trenéra A-týmu Karla Jarolíma. Prostoje ve změnách struktur klubu vznikají především z nejistoty, kdo jej bude v budoucnu vlastnit. Podle informací webu infotbal.cz je jednou z možných, avšak velice nepravděpodobných, podob složení vedení českobudějovického celku následující: Generální ředitel Emil Kristek, sportovní ředitel Tomáš Pešír, trenér Jozef Chovanec.

13:05 – SPEKULACE – Střední obránce Borussie Mönchengladbach Ko Itakura by mohl přestoupit do Premier League. Japonec je spoluhráčem Watarua Enda a jednu dobu působil v Manchesteru City. Za tento klub však nikdy neodehrál jediný zápas, než se prosadil v Německu. Podle Fabrizia Romana Liverpool Itakuru několikrát skautoval a ten zapůsobil natolik, že o jeho podpis usiluje neplánovaně i Tottenham. Zda se podaří přestup šestadvacetiletého hráče komukoli dotáhnout do konce zimního přestupového období, není jasné.

12:30 – PŘESTUP – Juventus dokončuje podpis smlouvy s talentem Buducnosti Podgorica Vasilijem Adžičem. Web Tutto Mercato tvrdí, že Juve vypálilo rybník konkurenci z Boloni, která chtěla taktéž podepsat Adžiče za pět milionů eur. Mladík se zároveň dohodl na smlouvě do roku 2029. Po jejím uzavření bude ještě do konce sezony zapůjčen zpět do Buducnosti Podgorica. K Juventusu se tak bude moci připojit až v létě, kdy už mu bude 18 let.

11:15 – SPEKULACE – Situace na brankářském postu v Realu Madrid není i kvůli dlouhodobému zranění Thibauta Courtoise zcela stabilní, klub proto hledá perspektivní hráče, aby ustálil gólmanskou hierarchii. Nedávné zprávy španělských médií naznačují zájem o mladého brankáře Peňarolu Randalla Rodrígueze jako potenciální budoucí náhradu za Courtoise. Vzhledem k působivým výkonům Rodrígueze v uruguayské reprezentaci do 20 let a blížícímu se konci jeho smlouvy Real Madrid zvažuje různé akviziční strategie.

10:35 – SPEKULACE – Barcelona se v konkurenci evropských klubů intenzivně zaměřuje na jihoamerický trh a sleduje šestnáctiletý talent Palmeiras Estevaa Williana, který je známý také pod přezdívkou Messinho. Hráč údajně preferuje coby svůj vysněný klub Barcelonu, překážkou je ovšem cena 52 milionů eur. Zástupci španělského celku si nicméně připravují půdu pro potenciální budoucí přestup a už se měli setkat i s jeho agentem, aby mladíka uchránili od značného zájmu dalších klubů.

10:25 – SPEKULACE – Raphaël Varane měl už v prosinci vyjádřit svou touhu opustit Old Trafford a zamířit do Saúdské Arábie. Toto přání by se mu mohlo vyplnit, neboť mezi zájemci o jeho služby mají být jak Al Ittihad, tak Al Nassr.

10:20 – PŘESTUP – Isak Hien, o kterého v minulosti stála i Slavia, přestoupil z Hellasu Verona do Atalanty. Klub z Bergama zaplatí za služby švédského obránce zhruba devět milionů eur.

09:50 – SPEKULACE – Ousmane Diomande bude na přestupovém trhu horkým zbožím. Kromě londýnského Arsenalu už totiž jeho zástupce kontaktovali i pracovníci Newcastlu United, aby situaci kolem dvacetiletého obránce prozkoumali. Předpokládá se, že Diomande má ve smlouvě se Sportingem CP výstupní klauzuli v hodnotě přibližně 70 milionů liber.

09:15 – SPEKULACE – Jednadvacetiletý záložník Cheick Souaré by druhou sezonu v dresu Vyškova nemusel dokončit, jelikož o jeho služby se podle webu infotbal.cz zajímá Viktoria Plzeň. Tam by měl v zimním přestupovém období mladý Francouz zamířit na hostování s opcí.

08:20 – SPEKULACE – Inter v posledních dnech, včetně pondělí, intenzivně jednal s Bruggami ohledně příchodu Tajona Buchanana a poslední informace italského novináře Fabrizia Romana říkají, že definitivní dohoda by mohla být na světě tento týden, možná už během středy. Kanadský křídelník by měl dorazit do Serie A za fixní poplatek 7 milionů eur, přestup by ovšem mohl vyjít milánskou stranu v budoucnu až na 10 milionů, záležet bude na splnění bonusových položek.

07:15 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – AC Milán si kvůli stoperské krizi stahuje zpět do svých řad Mattea Gabbiu, který na podzim působil formou hostování ve Villarrealu. A podle informací italského insidera Fabrizia Romana se zformalizování jeho předčasného konce ve španělském klubu, kde měl původně zůstat do konce sezony, uskuteční v úterý. Do Itálie měl čtyřiadvacetiletý defenzivní hráč dorazit s potřebnými dokumenty už v pondělních večerních hodinách.

06:30 – SPEKULACE – Takehiro Tomijasu má aktuálně platnou smlouvu v Arsenalu do roku 2025, v kuloárech byl spojovaný s možným odchodem do Itálie během ledna, jak každopádně uvádí italský novinář Fabrizio Romano, stěhování jinam se konat nebude. Londýnská strana prý postupuje do závěrečných jednání ohledně prodloužení spolupráce s pětadvacetiletým Japoncem, který by si mimochodem měl finančně polepšit. Dlouhodobě s hráčem The Gunners zkrátka počítají.

1. LEDNA

20:30 – SPEKULACE – Hakim Ziyech hostuje z Chelsea v Galatasarayi a turecký klub zvažuje předčasné ukončení spolupráce. Ofenzivně laděný Maročan si během podzimu několikrát přivodil zranění a nastoupil jenom do čtrnácti zápasů, v Istanbulu si navíc představovali, že hráč bude produktivnější.

17:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Tim Ream si ještě protáhne své působení ve Fulhamu, londýnský klub s 36letým obráncem podepsal smlouvu i pro příští sezonu.

17:00 – Pavel Hoftych bude ve Viktorii Žižkov zastávat roli sportovního manažera. Podle klubového webu by měl brzy představit i nového trenéra.

16:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Reprezentační kapitán Tomáš Souček prodloužil smlouvu s West Hamem. Zkušený záložník uzavřel s anglickým klubem, kterému aktuálně patří šesté místo v tabulce Premier League, nový kontrakt do června 2027. Více informací v článku.

15:50 – PŘESTUP – Francouzský fotbalový mistr Paris Saint-Germain získal dvacetiletého brazilského obránce Lucase Beralda. Klub na svém webu oznámil, že s mladým stoperem podepsal smlouvu na pět let. FC Sao Paulo za Beralda podle médií dostal 20 milionů eur (přes 494 milionů korun).

14:15 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Isak Hien dorazil do Bergama a podrobuje se zdravotní prohlídce. Atalanta švédského obránce kupuje z Hellasu Verona, ten dostane devět milionů eur.

13:40 – SPEKULACE – Thilo Kehrer v minulosti hrával za PSG a do Francie se dost možná vrátí, podmínky hostování s opcí má dojednávat AS Monaco. Německý obránce je nepotřebný ve West Hamu United, spekuluje se o jeho návratu do vlasti a zájem o něho má také Nice.

13:25 – PODPIS – Gelson Martins ukončil své trápení v AS Monaco. Portugalský křídelník se podle posledních zpráv vyvázal z kontraktu a odcestoval do Řecka, v nejbližších hodinách by se měl upsat Olympiakosu.

13:10 – PODPIS – Fotbalisty Bohemians Praha 1905 posílil útočník Milan Ristovski ze Spartaku Trnava. Vršovický klub informoval o příchodu pětadvacetiletého reprezentanta Severní Makedonie na svém webu. Ristovski podepsal v Ďolíčku víceletou smlouvu. Do přípravy se zapojí z rodinných důvodů v příštím týdnu.

12:40 – PŘESTUP – Restartovat svou kariéru se pokusí Donny van de Beek, který bude po nevydařeném angažmá v Manchesteru United nově působit ve Frankfurtu. Do bundesligového klubu míří formou hostování, přičemž si ho může následně německý klub díky opci koupit. Více informací najdete v článku.

11:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Pape Matar Sarr si vybojoval místo v sestavě Tottenhamu a odměnou mu bude nový kontrakt, senegalský záložník se londýnskému klubu už brzy upíše do června 2030.

10:30 – SPEKULACE – Vedení Slavie podle portálu infotbal.cz dotahuje příchod levého křídelního obránce El Hadjiho Malicka Dioufa. Za devatenáctiletého Senegalece má klub z Edenu údajně zaplatit kolem 66 milionů korun. V příštím týdnu by měl přiletět do Prahy na lékařskou prohlídku.

10:00 – SPEKULACE – Stefan Savič je spojován s odchodem z Atlética Madrid a zamířit by mohl do Turecka, nabídku na angažování černohorského obránce předložilo Fenerbahce.

08:10 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Fábio Carvalho před sezonou odešel z Liverpoolu na hostování do RB Lipsko a za několik hodin se vrátí zpět. Mladý ofenzivní záložník se v Německu neprosadil, plní roli náhradníka a kluby jsou domluveny na předčasném ukončení spolupráce.

31. PROSINCE

21:22 – HOSTOVÁNÍ – Lucien Agoumé opustí Inter Milán a zamíří do Sevilly. Francouzský záložník bude v aktuálně 15. celku La Ligy hostovat do konce sezony.

17:21 – SPEKULACE – RB Lipsko může opustit Lukas Klostermann, jenž nevyhověl přání klubu, aby se do konce roku rozhodl, zda prodlouží smlouvu. Německý obránce může vzhledem ke končící smlouvě začít od ledna jednat s dalšími zájemci.

16:04 – SPEKULACE – Emre Can před sezonou prodloužil smlouvu v Dortmundu, přesto je jeho jméno spojováno s odchodem. Podle zpráv z Itálie zvažuje možné angažování německého defenzivního univerzála Neapol.

15:09 – SPEKULACE – Isak Hien po roce a půl opustí Veronu, nadále však bude působit na Apeninském poloostrově. Švédský obránce podle Sky Sport Italia přestoupí do Atalanty, která za něj zaplatí devět milionů eur.

12:30 – PODPIS SMLOUVY – Vágner Love s týmem Sport Recife mezi brazilskou elitu nepostoupil, přesto si Sérii A zahraje. Devětatřicetiletý útočník, jenž na evropské scéně spojil kariéru zejména s CSKA Moskva, se na rok upsal Atlétiku Goianiense.

12:28 – PŘESTUP – Patrik Lukáč se kvůli finančním problémům polského zaměstnavatele Podbeskidzie Bielsko-Biała, kde měl smlouvu do léta 2024, stěhuje zpátky do vlasti. Devětadvacetiletý brankář před dalšími dvěma slovenskými kluby upřednostil Zlaté Moravce, kde působil ještě letos v květnu. Nyní ho čeká těžká šichta, ViOn má totiž zatím jen čtyři body a je poslední.

11:10 – SPEKULACE – Ofenzivní univerzál Rafa Silva si nedávno připsal 300. start za Benfiku a na tomto krásném čísle by také mohl svůj záznam v Lisabonu ukončit. Zájem o portugalského záložníka je z Kataru, favoritem na Rafův podpis se zdá být celek Al-Sadd.

10:15 – SPEKULACE – Nottingham podle Daily Mirror přetlačí slavnější Liverpool v honbě za službami žádaného brazilského obránce Nina. Stoper Fluminense má cenovku zrhuba šest milionů liber.

10:08 – SPEKULACE – Dimitrije Kamenovič, který měl problény prosadit se i v B-týmu Sparty, by mohl opustit Lazio. Podle novináře Nicoly Schiry je na seznamu hráčů, kteří nehrají a na jejichž platech by římský klub rád ušetřil. Devátý celek Serie A však musí najít kupce, srbského krajního obránce má totiž smluvně vázaného až do roku 2026.

09:37 – SPEKULACE – České Budějovice budou s největší pravděpodobností výrazně obměňovat kádr a součástí řezu by mohl být i Quadri Adediran, o nějž projevily zájem Pardubice. Dynamo údajně prodej zvažuje, i kdyby mělo jít jen o pět milionů korun namísto odhadovaných 24, které měla v létě nabízet Slavia. Důvodem je i již připravená náhrada, dvaadvacetiletý německý forvard Jakob Tranziska, který hraje v rakouskéé druholigové Admiře Wacker.

08:51 – SPEKULACE – Victor Lindelöf má s Manchesterem United smlouvu pouze do konce sezony, její součástí je však opce na roční prodloužení, která bude podle novináře Davida Ornsteina aktivována. Švédský reprezentant dorazil na Old Trafford před šesti a půl lety z Benfiky.

30. PROSINCE

22:15 – PODPIS – Tottenham po jedenácti a půl letech opouští Hugo Lloris. Dlouholetá opora a kapitán londýnského klubu se vydává do Major League Soccer, kde posílí Los Angeles FC. Velezkušený brankář se zámořskému klubu upsal do června 2024 s opcí na dva roky. Více informací najdete v článku.

21:15 – SPEKULACE – Conor Gallagher může změnit působiště v rámci Londýna. Třiadvacetiletý záložník Chelsea se ocitl v hledáčku Tottenhamu, který již měl zahájit jednání.

19:15 – PODPIS – Eric Bailly se po konci v Besiktasi vrací do Španělska. Devětadvacetiletý stoper se upsal Villarrealu, kde již působil mezi lety 2015 až 2016.

18:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Inter si pojistil služby Mattea Darmiana a Henricha Mchitarjana - prvně jmenovaný podepsal roční prodloužení smlouvy, zatímco jeho ofenzivního spoluhráče si Nerazzurri zavázali do roku 2026.

17:55 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Slavia Praha si podle očekávání z hostování v Baníku Ostrava stahuje Ewertona. Cílem pražského klubu má být prodat brazilského ofenzivního hráče do zahraničí, odkud měla dorazit lukrativnější nabídka než je opce slezského klubu (necelých 25 milionů korun).

17:25 – SPEKULACE – Musa Ramathan pomohl Vyškovu k přezimování na čele druhé české ligy, očekávaného boje o postup do FORTUNA:LIGY se však dost možná nezúčastní. Dvaadvacetiletý obránce se může do nejvyšší soutěže přesunout již v zimě, angažovat ho chce Baník Ostrava.

16:40 – SPEKULACE – Slovan Liberec by měl posílit Lukáš Letenay z Púchova. Dvaadvacetiletý útočník má za sebou vydařený podzim, v 15 zápasech druhé slovenské ligy nastřílel 15 gólů.

14:50 – SPEKULACE – Trenér Tottenhamu Ange Postecoglou si jako posilu do obrany vyhlédl rumunského reprezentanta a hráče Janova Radu Dragusina. V současné době tak podle Fabrizia Romana probíhají jednání na klubové úrovni, 21letý střední obránce do nich zatím zapojen nebyl, ale o přestup má zájem.

12:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Milánský Inter se bude moci opřít o služby Federica Dimarca až do června 2027. Levý bek si přál v týmu zůstat, za svou loajalitu navíc dostal v novém kontraktu i vyšší plat, uvedl Fabrizio Romano.

12:10 – PODPIS – Brankář Hugo Lloris odchází z Tottenhamu do zámořské fotbalové soutěže MLS, kde bude chytat za tým loňských šampionů Los Angeles FC. Uvedla to agentura AFP. Sedmatřicetiletý mistr světa z roku 2018 a vicemistr z loňského šampionátu působil v londýnském klubu od roku 2012, osm let byl kapitánem.

11:55 – SPEKULACE – Manažer West Hamu United David Moyes by se měl dočkat podpisu nové smlouvy. Podle novin The Sun za to může děkovat doposud povedené sezoně, v níž se v Premier League drží na dostřel místům zajišťujícím poháry, a prozatím úspěšnému tažení v Evropské lize.

11:30 – SPEKULACE – S příchodem Indrita Tuciho vznikl pražské Spartě v útoku přetlak. Vyřešit by ho mohla například odesláním Václava Sejka na přestup či hostování. Podle webu infotbal.cz mají z české ligy o 21letého útočníka zájem hlavně Slovan Liberec a Hradec Králové. Pravděpodobná je i možnost zahraničního hostování s opcí. Zájem jeví například polské či nizozemské kluby.

11:00 – SPEKULACE – Manchester United sleduje francouzského defenzivního záložníka Youssoufa Fofanu z Monaka, jehož cena se odhaduje na 26 milionů liber. Vzhledem k neuspokojivým výkonům Casemira a nejisté budoucnosti Sofyana Amrabata v klubu vidí United Fofanu jako ideální posilu, která by mohla přijít v létě. Čtyřiadvacetiletý hráč však údajně poutá pozornost i několika dalších celků Premier League.

10:25 – SPEKULACE – Eddie Nketiah za Arsenal pravidelně nenastupuje, i proto se spekuluje o jeho odchodu. Podle anglických médií projevil zájem Crystal Palace, od londýnského konkurenta však měl dostat odpověď, že 24letý útočník není na prodej. To by se mohlo změnit za předpokladu, že Gunners získají posilu do útoku.

09:00 – SPEKULACE – Stade Rennes by po pouhých šesti měsících mohl opustit Nemanja Matič, jenž by se mohl stěhovat v rámci Ligue 1. Nabídku na zkušeného středopolaře zvažuje trápící se Olympique Lyon.

07:30 – SPEKULACE – Ian Maatsen nakukuje do sestavy Chelsea, přesto není vyloučený jeho lednový odchod. Jednadvacetiletý obránce zaujal Borussii Dortmund, která již měla zahájit jednání.

29. PROSINCE

22:28 – SPEKULACE – Nino patří k oporám Fluminense, odkud by se brzy mohl vydat na první evropské angažmá. Zájem o 26letého obránce a kapitána brazilského klubu projevil Real Betis.

22:02 – HOSTOVÁNÍ – Ebrima Singhateh má za sebou vydařený podzim v prvoligové Vlašimi, což mu patrně zajistí posun do nejvyšší soutěže. Kmenový útočník pražské Slavie zamíří na hostování do Olomouce.

17:51 – KONEC ANGAŽMÁ – Obránce Eric Bailly si během zimy může hledat nového zaměstnavatele. Ten současný z Besiktase, kam zamířil v září z Manchesteru United zadarmo, se rozhodl pro ukončení spolupráce. Na vině jsou "špatné výkony a nekompatibilita s kádrem” u tureckého mužstva. Aktuálně tak patří 29letý rodák z Pobřeží slonoviny mezi ty nejhodnotnější na trhu s volnými hráči.

17:14 – PŘESTUP – PSG získá během tohoto přestupového období dvě posily z Brazílie, aktuálně se čeká pouze na oficiální potvrzení ze strany francouzského velkoklubu, který by měl nové tváře představit během příštího týdne. Osmnáctiletý defenzivní záložník Gabriel Moscardo z Corinthians a dvacetiletý stoper Lucas Beraldo ze Sao Paula jsou už v hlavní francouzské metropoli, aby svým podpisem stvrdili spolupráci s Les Parisiens.

16:02 – PŘESTUP – První sparťanskou posilou v zimní pauze je 23letý albánský útočník Indrit Tuci, který přichází na přestup z Lokomotivy Záhřeb. Bez devíti centimetrů dvoumetrový hráč, jenž na podzim v chorvatské lize nastřílel šest gólů v 17 zápasech, podepsal na Letné v pátek víceletý kontrakt. Kouči Brianu Priskemu se bude hlásit na tréninku v pondělí 8. ledna, kdy na Strahově začíná mistrovskému týmu příprava na jarní část sezony.

15:07 – SPEKULACE – Stoper Matthijs de Ligt zamířil loni v létě z Juventusu do Bayernu, nyní by se mohl konat jeho odchod do Arsenalu. Spíš se však mluví o tom, že by do Londýna De Ligt zamířit až během léta. Mimochodem sám Mikel Arteta, kouč londýnského celku, by si takovou posilu velmi přál. Upéct by se také mohla během ledna dohoda o hostování s možnou opcí na nákup hráče v červenci.

14:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Real Madrid oficiálně oznámil prodloužení smlouvy s italským trenérem Carlem Ancelottim. 64letý kouč zůstane na lavičce španělského velkoklubu minimálně do 30. června 2026. Zkušený stratég tak má vydržet na jedné z nejžhavějších židlí fotbalové planety sedm sezon. Dosud dovedl Real k 10 titulům v čele s dvěma triumfy v Lize mistrů. Spekulovalo se o tom, že po této sezoně převezme brazilskou reprezentaci.

13:45 – SPEKULACE – Alžírský křídelník Said Benrahma se letos dostal v londýnském West Hamu spíš do pozice náhradníka a má touhu změnit angažmá. Konkrétně přitom není vyloučený jeho odchod do Lyonu. Zájem o jeho služby má i Marseille. Té totiž budou chybět během zimy na nějaký čas kvůli Africkému poháru národů hned tři hráči do ofenzivy.

12:56 – SPEKULACE – Klub New England Revolution z americké MLS údajně jedná o příchodu slovenského reprezentačního brankáře Henricha Ravase. Nynější 26letá jednička polského Widzewu Lodž přitom míří do působiště Tomáše Vaclíka, jenž od letního přestupu za oceán ještě neodchytal ani minutu a jen jednou se objevil v nominaci na zápas.

12:15 – SPEKULACE – Už nějakou dobu je spojovaný Kalvin Phillips s odchodem z Manchesteru City do Newcastlu, kde by zřejmě dostával větší herní prostor než aktuálně u The Sky Blues. Ačkoliv byl v nedávných týdnech 28letý anglický defenzivní záložník spojovaný i s jinými kluby, například s Evertonem, Bayernem či Juventusem, aktuálně to vypadá, že se bude konat rošáda na úrovni Premier League mezi St James' Parkem a Etihad Stadium. Mezi všemi zúčastněnými stranami už započala konkrétní jednání.

10:31 – SPEKULACE – O Serhoua Guirassyho je vzhledem k jeho výkonům velký zájem, z čehož pravděpodobně vyplyne už zimní odchod ze Stuttgartu. Dle La Gazzetta dello Sport jsou hlavními zájemci o jeho služby AC Milán, Manchester United a Tottenham.

09:48 – SPEKULACE – Loni v srpnu se Sasa Kalajdzic stěhoval ze Stuttgartu do Wolverhamptonu, rakouský útočník si ovšem pevné místo v sestavě u účastníka Premier League nevydobyl, a jak uvádí německý týdeník Sport Bild, může se konat jeho návrat do Bundesligy. Údajně už na přivedení 26letého reprezentanta pracuje Frankfurt.

09:22 – SPEKULACE – Osmnáctiletý útočník Miloš Lukovič platí v Srbsku za jednoho z nejtalentovanějších hráčů a podle všeho brzy změní angažmá, vydá se totiž z IMT Novi Bělehrad do Ligue 1. O služby teenagera jevilo zájem Lille, v nadcházejících hodinách by se každopádně měl konat přesun do Štrasburku. Alsaský celek by do klubu měl poslat odstupné ve výši 5,5 milionů eur.

09:04 – SPEKULACE – Irvin Cardona v lednu tohoto roku zamířil z Brestu do Augsburgu, v Bundeslize se ovšem 26letý útočník po celou dobu svého angažmá spíš trápil. Nyní je tak ve hře jeho návrat do Francie. Nechystal by se však jeho odchod do Ligue 1, nýbrž o patro níž, zájem totiž projevuje St. Étienne. Les Verts údajně výrazně pokročili v jednáních s německou stranou.

28. PROSINCE

21:14 – SPEKULACE – Řím údajně odstoupil od jednání o podpisu smlouvy s Leonardem Bonuccim z Unionu Berlín, píše Corriere dello Sport. Přestože dohoda byla blízko a hráč má potenciál vyplnit mezery v obraně italského celku, majitelé AS považují investici do 37letého hráče za příliš vysokou. Klub by měl podle nich upřednostnit dlouhodobější investice, tedy mladší hráče.

20:56 – SPEKULACE – Brankář Tottenhamu Hugo Lloris údajně jedná o přestupu do týmu Los Angeles FC, který hraje Major League Soccer, čímž by mohl ukončit své jedenáctileté působení v severolondýnském klubu. Sedmatřicetiletý brankář, který má na kontě 447 startů za Spurs a zejména utkání finále Ligy mistrů 2019, se v pořadí brankářů ocitl až za Guglielmem Vicariem a Fraserem Forsterem. Bývalý francouzský reprezentant a vítěz mistrovství světa v létě vyjádřil přání Tottenham opustit a pokračování v kariéře ve Spojených státech se jeví jako reálná možnost.

20:09 – SPEKULACE – Getafe údajně informovalo vedení Manchesteru United, že by v létě rádo proměnilo hostování Masona Greenwooda v trvalý přestup. Za 22letého ofenzivního univerzála je španělský klub připraven zaplatit 40 milionů eur.

18:20 – NOVÁ SMLOUVA – Isco oficiálně spojil i další budoucnost s Betisem, záložník se stal jednou z klíčových postav španělského klubu a odměnou mu je nová smlouva platná do června 2027.

18:18 – HOSTOVÁNÍ – Fábio Silva nepřesvědčil ve Wolverhamptonu a z anglického klubu odejde. Portugalský útočník letošní sezonu zakončí ve Skotsku, podmínky jeho hostování dolaďují Rangers.

17:15 – SPEKULACE – Lazar Samardžić je znovu terčem přestupových spekulací. Záložníka Udinese tentokráte chce Neapol a italský mistr už nabídl devatenáct milionů eur, další čtyři až pět milionů je ochoten doplatit v bonusech.

11:40 – SPEKULACE – Antoine Griezmann prožívá jednu z nejpovedenějších sezon kariéry, zároveň už ale přemýšlí, kam se uchýlí na jejím sklonku. Dle svých slov by si jednou rád vyzkoušel severoamerickou MLS po vzoru Lionela Messiho či Luise Suáreze.

10:22 – NOVÁ SMLOUVA – Real Madrid si sice s vidinou na blížící se konec kontraktu brousí zuby na Alphonsa Daviese, nyní by mu ovšem Bayern mohl tyto plány překazit. Kanadskému bekovi totiž poslal vylepšenou nabídku prodloužení smlouvy a je blízko dohodě.

10:06 – SPEKULACE – Carlos Soler se ani po roce a půl neuchytil v PSG, naopak jeho herní čas spíše klesá. Ve hře je tedy návrat do španělské LaLigy, zájem o středopolaře jeví Sevilla, Betis i Villarreal.

09:23 – SPEKULACE – O Kalvina Phillipse je poměrně velký zájem od klubů jako Juventus či Everton, je to však Newcastle, kdo si výrazně věří na získání anglického středopolaře. Ten se v Manchesteru City příliš neuchytil a pravděpodobný je jeho lednový odchod.

08:58 – SPEKULACE – Podle informací serveru inFotbal.cz trenér Radoslav Kováč odmítl nabídku Mladé Boleslavi. To však neznamená, že ve městě automobilů zůstane Marek Kulič, Středočeši totiž údajně řeší další varianty. Ve hře má být angažování Romana Nádvorníka, kterému se náramně daří v druholigovém Táborsku. Vedení Boleslavi zároveň uvažuje i nad Davidem Horejšem, jenž naposledy vedl Jablonec. Třetí možností je angažování Martina Hyského.

27. PROSINCE

22:04 – PŘESTUP – Juventus vyhrál přetahovanou s Boloňou o černohorského záložníka Vasilije Adžiče. 17letý talent získal z Buducnosti Podgorica za 5,5 milionu eur. Hráč, přirovnávaný ke Kevinu de Bruynemu, podepíše v Turíně smlouvu do roku 2028.

21:43 – SPEKULACE – Nadiem Amiri na podzim v barvách Leverkusenu strádá, útočiště by tak mohl najít ve Francii. O německého záložníka totiž stojí oba celky s Olympique v názvu, Marseille i Lyon, kam by Amiri mohl zamířit už v zimě.

20:58 – PŘESTUP – Johnny Cardoso oficiálně přestoupil z brazilského Internacionalu do Realu Betis, jenž za 80 % hráčských práv zaplatí šest milionů eur. Dvaadvacetiletý záložník se svým novým chlebodárcem podepsal smlouvu do roku 2029.

19:56 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Uruguayský útočník Matías Arezo se po půlročním hostování v Peňarolu Montevideo vrátil do španělské Granady. Na podzim nastřílel v uruguayské lize ve 33 zápasech 18 branek.

19:41 – PŘESTUP – Manchester City se dohodl s River Plate na příchodu Claudia Echeverriho. Úřadující anglický šampion za 17letého ofenzivního záložníka, který ještě zůstane v argentinském klubu na hostování, zaplatí 25 milionů eur, což je výše jeho výstupní klauzule.

18:21 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Bremer předčasně prodloužil kontrakt s Juventusem. Brazilský obránce je se "Starou dámou" nově vázaný do roku 2028.

18:10 – SPEKULACE – Slavii může v lednu opustit Ukrajinec Taras Kačaraba, jenž má zájemce ve Spojených arabských emirátech. Prakticky nevyužívaného stopera chce získat tým FC Baniyas.

17:37 – PŘESTUP – Vedení Lipska potvrdilo zisk Eljifa Elmase z Neapole. Bundesligový klub za reprezentanta Severní Makedonie, jenž podepsal smlouvu do roku 2028, zaplatí 25 milionů eur. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník má v Lipsku nahradit Emila Forsberga, který po devíti letech věrných služeb odchází do MLS, konkrétně do sesterského New Yorku Red Bulls.

15:48 – PŘESTUP – Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi je zase o něco blíž angažmá v Eintrachtu Frankfurt. Podle německého deníku Bild se oba kluby dohodly na odstupném ve výši devět milionů eur (zhruba 222,3 milionu korun). Posledním krokem je úspěšné absolvování zdravotní prohlídky, jež nigerijského útočníka čeká ve čtvrtek.

15:28 – SPEKULACE – Ilaix Moriba nehraje roli v plánech Lipska a německý klub co nevidět opustí. Mladý záložník se vrátí do španělské ligy a bude hrát za Getafe, dohoda je velmi blízko a vše by mělo být potvrzeno během nejbližších hodin.

14:33 – SPEKULACE – Guillermo Maripán se dostal do hledáčku Rennes, které zahájilo jednání o možném přestupu. Chilský obránce hraje za Monako, letos nastoupil ke 12 zápasům.

12:24 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Renato Sanches hostuje z PSG v AS Řím a italský klub se chystá odeslat hráče zpět do Francie o šest měsíců dřív. Portugalský záložník je často zraněný a v italském klubu zklamal, trenér José Mourinho s ním přestává počítat.

10:40 – PŘESTUP – Bruno Méndez je oficiálně novou posilou Granady. Uruguayský reprezentační obránce přijde zdarma z brazilského Corinthians, španělskému klubu se upsal do června 2027.

10:19 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Matteo Gabbia se během nadcházejících dní vrátí do AC Milán. Obránce hostuje ve Villarrealu a italský klub si ho chce předčasně stáhnout zpět, španělská strana hráčovi nebude bránit.

10:04 – PŘESTUP – První zimní posilou Baníku Ostrava je slovenský obránce Matúš Rusnák. Příchod 24letého hráče ze Žiliny je v závěrečné administrativní fázi. Rusnák strávil celou seniorskou kariéru v Žilině, především jako hráč na pravý kraj sestavy. Se Žilinou zasáhl také do 12 zápasů v evropských pohárech, v nichž i dvakrát skóroval. Před rokem byl premiérově nominován do slovenské reprezentace na zápasy s Chile a Černou Horou.

09:06 – SPEKULACE – V blížícím se zimním transferovém okně by se mohl urodit zajímavý přesun na trase Mladá Boleslav – Jablonec. Hlavní role se může týkat 26letého středopolaře Tomáše Ladry, jenž se stal po příchodu trenéra Marka Kuliče spíš náhradníkem a v tomto ligovém ročníku má na kontě jen 532 odehraných minut s bilancí jedné trefy a dvou gólových asistencí. Někdejší mládežnický reprezentant nyní může zakotvit právě na Střelnici, kde už působil v první polovině ročníku 2020/21.

08:56 – SPEKULACE – Inter Milán údajně není moc spokojený s výkonností dvou svých útočníků Marka Arnautovice a Alexise Sáncheze, a podle informací italského sportovního listu La Gazzetta dello Sport hodlá ofenzívu posílit. Vyhlédl si Anthonyho Martiala z Manchesteru United, který by mohl být dostupný také proto, že kontrakt u Rudých ďáblů mu vyprší na konci této sezony. Anglický celek údajně není nakloněný prodloužení spolupráce, i proto by hráče mohl chtít prodat během zimy, aby neriskoval jeho letní odchod bez jakékoli finanční náhrady.

08:17 – SPEKULACE – Belgický křídelník Largie Ramazani platí v mužstvu Almeríe za stabilní část sestavy, podle informací francouzského serveru Foot Mercato, specializujícího se na přestupy, by každopádně během zimy mohl zamířit do Ligue 1. Zájem o něj údajně mají dva kluby, a to Lyon a Lille, které se prý chtějí pustit naplno do bitvy o zisk 22letého ofenzivního hráče.

26. PROSINCE

22:16 – SPEKULACE – Už několik dnů rezonuje v Berlíně téma kolem zkušeného stopera Leonarda Bonucciho, který by po půl roce stráveném v dresu Unionu rád zamířil během zimy zpátky do Itálie. Mezi 36letým obráncem německého klubu probíhají aktuálně rozhovory s AS Řím a jedná se o smlouvě, která by byla platná do konce sezony. Především má ale hodně napilno Bonucciho agent Alessandro Lucci, který se snaží vyjednat u účastníka Bundesligy povolení pro odchod hráče do Serie A.

17:24 – SPEKULACE – Claudio Echeverri je podle posledních zpráv domluven na pětileté smlouvě v Manchesteru City. Sedmnáctiletý záložník v budoucnosti přijde z River Plate a argentinský klub vyinkasuje přes 20 milionů eur, v nejbližších dnech bude vše potvrzeno oficiální cestou. O teenagera má však zájem i Chelsea.

14:56 – SPEKULACE – Plzeň může půl roku před koncem smlouvy opustit rovněž Jhon Mosquera, jenž údajně zvažuje návrat do Kolumbie. Třiatřicetiletý křídelník vyjma Plzně v české nejvyšší soutěži nastupoval rovněž za Slovan Liberec a Bohemians 1905.

12:22 – SPEKULACE – Adam Vlkanova ve Viktorii Plzeň pravidelně nenastupuje, i proto nejspíše změní působiště. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník má podle nejčerstvějších informací namířeno do Polska, konkrétně do Ruchu Chorzów.

11:53 – SPEKULACE – Federico Bernardeschi loni v létě odcházel z Juventusu do Toronta a nyní má velký zájem o návrat do Turína. Italský křídelník je připraven tomu i něco obětovat a přistoupit na nižší plat.

11:06 – SPEKULACE – Raphaël Varane není důležitý v Manchesteru United, klub zvažuje jeho prodej a proti změně dresu nic nenamítá ani sám obránce. 30letý stoper se podle posledních zpráv rozhodl pro odchod do Saúdské Arábie.

25. PROSINCE

22:08 – SPEKULACE – Italské médiu Il Mattino informuje, že tamní mistr z Neapole pokukuje po posilách do zadních řad. Mezi vytipovanými cíli má být i obránce pražské Sparty Martin Vitík. Český reprezentant je tak v hledáčku dalšího italského velkoklubu, v minulosti ho totiž sledovat AC Milán.

21:07 – SPEKULACE – Dominic Solanke dal letos už dvanáct soutěžních branek a odměnou by se mu mohlo stát zajímavější angažmá - výkony útočníka Bournemouthu pozorně sleduje Tottenham.

15:38 – SPEKULACE – Nordi Mukiele nepatří do základní sestavy PSG a během ledna by mohl změnit dres. Obránce možná zamíří do Itálie, uvažuje o něm AC Milán.

15:11 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Toni Kroos má v Realu Madrid smlouvu jen do konce sezony a vedení plánuje předložit mu nabídku na prodloužení o další rok. Zkušený německý záložník nebude s řešením budoucnosti spěchat, podle tisku se rozhodne až v červnu.

14:20 – SPEKULACE – Victor Osimhen krátce před vánočními svátky podepsal s Neapolí nový kontrakt, taková skutečnost ovšem neznamená, že by nigérijský forvard zůstával v italském klubu dlouhodobě. Podle neapolského deníku Il Mattino, který odkazoval na zdroje z webu CalcioNapoli24, hráčův agent Roberto Calenda i nadále pracuje na tom, aby se uskutečnil budoucí přestup do Premier League.

13:06 – SPEKULACE – Vitinha před rokem přestupoval za více než třicet milionů eur z Bragy do Marseille a není vyloučeno, že se za několik dní bude stěhovat znovu. Portugalský útočník ve francouzském klubu zklamal, nevybojoval si místo v základní sestavě a tisk spekuluje o další změně dresu.

12:42 – SPEKULACE – Lewis Ferguson byl už od konce listopadu spojovaný s možným odchodem z Boloni do Juventusu a italský novinář Daniele Longo ze serveru CalcioMercato.com během vánočních svátků prozradil, že vedení Staré dámy v posledních dnech kontaktovalo agenta 24letého záložníka, aby se poptalo na možnosti možného transferu. Ten by se každopádně uskutečnil zřejmě až v létě, I Rossoblú si hráče chtějí ponechat ještě pro jarní část sezóny také proto, aby mu potenciálně navýšili cenovku. Ferguson je mimochodem na seznamu hlavních přání Massimiliana Allegriho, kouče turínského velikána.

11:21 – PŘESTUP – PSG je na přestupovém trhu během vánočních svátků velmi aktivní, dotahuje postupně transfer Lucase Beralda ze Sao Paula, přičemž jak uvádí francouzský deník Le Parisien, již příští týden bude představena ještě jedna posila z Brazílie. Osmnáctiletý defenzivní záložník Gabriel Moscardo zamíří do hlavní francouzské metropole z Corinthians, není však jasné, zda se okamžitě po stvrzení kontraktu zapojí do zimní přípravy. Brazilský klub by měl za hráče utržit kolem 20 miliónů eur.

10:59 – PODPIS SMLOUVY – Už nějaký ten pátek jedná Inter Milán o prodloužení spolupráce se záložníkem Nicolem Barellou, podle nejnovějších informací italského novináře Nicola Schiry přitom dojde k definitivnímu podpisu během příštích několika týdnů. Alespoň si to tedy nyní myslí italská strana, která věří v pozitivní konec všech promluv. Kontrakt by měl šestadvacetiletý středopolař podepsat do roku 2028.

10:16 – PŘESTUP – PSG možná ještě do konce kalendářního roku zahlásí novou posilu do obrany. Jednání ohledně Lucase Beralda postoupila natolik vpřed, že už francouzský gigant zarezervoval termín pro zdravotní prohlídku. Brazilský stoper by měl brzy vyrazit se svými agenty přímo do Paříže, aby zde zároveň podepsal dlouhodobou smlouvu. Sao Paulo získá podle informací italského novináře Fabrizia Romana za přestup 20 miliónů eur bez bonusů, jak už bylo poodhaleno před pár dny.

09:45 – SPEKULACE – Už před několika dny italský novinář Nicoló Schira zveřejnil informaci, že se AC Milán zaměří během zimy na přivedení dvou hráčů na pozici stopera, a tyto zprávy nyní potvrdil také italský insider Fabrizio Romano. Pevně se tak italská strana rozhodla hlavně proto, že se na seznam marodů dostal střední obránce Fikayo Tomori. Plán je takový, že si I Rossoneri nejprve stáhnou z hostování zpět Mattea Gabbiu, který aktuálně působí ve Villarrealu, a další posilu pak míní získat z cizích zdrojů.

09:10 – SPEKULACE – Alexis Sánchez by mohl být dalším veteránem, který zamíří do saúdskoarabské soutěže. Na ofenzivního univerzála Interu Milán se totiž vyptává Al Ittihad.

24. PROSINCE

20:20 – PŘESTUP – Johnny Cardoso se již v zimě přesune z brazilského Internacionalu do Realu Betis, který chtěl původně 22letého záložníka angažovat až před novou sezonou. Po zranění Giida Rodrígueze, jenž bude se zlomenou lýtkovou kostí chybět minimálně do března, však dojde k transferu již nyní.

19:45 – SPEKULACE – Prakticky po celý podzim se hovoří o tom, že Lautaro Martínez hodlá setrvat u svého současného zaměstnavatele z Interu, a italský novinář Nicoló Schira na Štědrý den reportoval, že je dohoda ohledně prodloužení spolupráce na velmi dobré cestě. Zbývá prý doladit jen poslední detaily. Už v červenci údajně proběhla prvotní jednání, nyní vše směřuje k tomu, že argentinský forvard zůstane v Miláně do roku 2028. Dočkat by se měl také navýšení platu.

17:30 – SPEKULACE – Sedmnáctiletý argentinský záložník Claudio Echeverri se podle informací italského novináře Fabrizia Romana poprvé ve své kariéře vydá do světa, konkrétně tedy do Evropy k řadám Manchesteru City. Anglický celek ani během Štědrého dne neustával v jednáních s River Plate, který hráče zaměstnává, a postupuje směrem k úspěšné dohodě. Transfer by měl vyjít úřadujícího mistra ze světového šampionátu klubů na 20 milionů eur. Hráč by každopádně ještě měl na nějakou dobu vydržet formou hostování ve stávajícím působišti. Již dříve se hovořilo o zájmu Realu Madrid a Barcelony, evidentně je však nyní na tahu klub z Ostrovů.

15:50 – SPEKULACE – Sedmnáctiletý mladík Joel Ndala je přestupovým cílem RSC Štrasburk, uvádí L'Équipe. Křídelník Manchesteru City má smlouvu platnou do léta 2024.

14:40 – SPEKULACE – Eljif Elmas míří z Neapole do RB Lipsko, kde podle informací Sky v sobotu podepsal smlouvu. Oficiální potvrzení transferu se však uskuteční až po vánočních svátcích, kdy budou dokončeny poslední detaily transferu.

13:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Hammarby IF oznámil prodloužení smlouvy s Jusefem Erabim. Švédský klub si 20letého útočníka, který je spojován s řadou klubů, včetně pražské Slavie, prodloužil smlouvu do konce roku 2026.

12:05 – SPEKULACE – Zřejmě už po čtyřech měsících skončí angažmá fotbalového mistra Evropy Leonarda Bonucciho v Unionu Berlín, kde je spoluhráčem českého záložníka Alexe Krále. Podle německých a italských médií se chce šestatřicetiletý obránce vrátit do rodné země a jedná s AS Řím. Více informací najdete v článku.

11:30 – HOSTOVÁNÍ – FC Porto a Cruzeiro se dohodly na ročním hostování Gabriela Verona. Součástí půjčky 21letého křídelníka bude také opce ve výši 10 milionů eur.

11:10 – SPEKULACE – Joao Félix by mohl i nadále pokračovat na hostování v Barceloně – ta má prý požádat o zapůjčení z Atlétika Madrid také pro sezonu 2024/25 s tím, že na jejím konci bude mít povinnost ho odkoupit.

10:20 – PODPIS – Bruno Méndez se vydá na první evropské angažmá - čtyřiadvacetiletý obránce po vypršení smlouvy v Corinthians posílí Granadu, které se zaváže do roku 2027.

07:30 – SPEKULACE – Ajax sice částečně napravil příšerný start do sezony, ale pořád přezimuje až na páté příčce devět bodů od Ligy mistrů, což vedení údajně povede k okamžitému okysličení kádru. Napravovat se mají především špatné letní nákupy, takže se klub již v lednu pokusí zbavit zejména trojlístku Georges Mikautadze, Gastón Ávila a Carlos Forbs, který dohromady Ajax vyšel na necelých 45 milionů eur.

23. PROSINCE

20:49 – PŘESTUP – Zbrojovku Brno v druhé lize posílil zkušený obránce Luděk Pernica, jenž dosud působil v Plzni. Klub oznámil návrat svého odchovance na oficiálním webu. Třiatřicetiletý stoper nehrál od dubnové operace kolena.

17:09 – PŘESTUP – Lipsko posílí ofenzivní záložník Eljif Elmas z Neapole. Čtyřiadvacetiletý reprezentant Severní Makedonie dnes podle italských médií absolvoval v Německu zdravotní prohlídku a podepíše s bundesligovým klubem smlouvu do roku 2028. Neapol za něj dostane 25 milionů eur (přes 614 milionů korun). Elmas nahradí v Lipsku Švéda Emila Forsberga, který opustil klub po devíti letech a zamířil do MLS do New York Bulls.

15:16 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Nejlepší střelec minulého ročníku Serie A Victor Osimhen o rok prodloužil smlouvu s Neapolí. Úřadujícímu ligovému šampionovi se čtyřiadvacetiletý nigerijský útočník upsal do konce června 2026. Informoval o tom klubový web. Podle médií by si měl bývalý hráč Wolfsburgu, Charleroi nebo Lille ročně přijít na deset milionů eur (asi 246 milionů korun). V novém kontraktu je také výstupní klauzule ve výši 130 milionů eur.

22. PROSINCE

21:37 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Hammarby se podle nejčerstvějších zpráv dohodlo na prodloužení smlouvy s Jusefem Erabim, který je v hledáčku řady evropských klubů včetně pražské Slavie. Momentálně má švédský mládežnický reprezentant kontrakt do konce příštího roku.

18:04 – PODPIS SMLOUVY – Lionel Messi si znovu zahraje s Luisem Suírezem, uruguayský útočník po vypršení smlouvy v brazilské Gremiu podepsal s Interem Miami roční smlouvu s možností prodloužení o jednu sezonu. S argentinským mistrem světa strávil Suárez v Barceloně šest let a pomohl jí ke čtyřem ligovým titulům i triumfu v Lize mistrů. Messi hraje za klub Davida Beckhama od léta a dovedl ho k prvnímu úspěchu v krátké klubové historii, vítězství v letním Leagues Cupu.

17:20 – SPEKULACE – Slavia možná opět zaloví v norských vodách. Bedlivě prý skautuje senegalského obránce ve službách Tromsø El Hadjiho Malicka Dioufa, teprve osmnáctiletého zadáka, jenž může nastoupit i jako levý stoper ve tříčlenné obraně. Jednání mezi kluby už měla být zahájena, podle norského deníku Nordlys Slavia nabídla až 44 milionů korun.

17:13 – SPEKULACE – Gustavo Scarpa by se brzy mohl natrvalo vrátit do rodné Brazílie. Záložník Nottinghamu, který aktuálně hostuje v Olympiakosu, vyjednává o přestupu do Atlétika Mineira za částku kolem čtyř milionů liber. Scarpa dříve zářil v barvách Palmeiras, se kterým vyhrál osm trofejí včetně dvou Copa Libertadores.

12:16 – SPEKULACE – Eric Bailly by se mohl vrátit do Villarrealu, trenér Marcelino má o někdejšího obránce Manchesteru United zájem. Devětadvacetiletý reprezentant Pobřeží slonoviny patří od letošního září Besiktasi, ze který ale nehraje a nedávno byl dokonce vyřazen z prvního týmu. Ve Villarrealu působil v letech 2015 až 2016.

10:53 – SPEKULACE – O jednoho z klíčových hráčů by během ledna mohl přijít Paderborn, aktuálně šestý celek druhé nejvyšší německé soutěže. Terčem přestupových spekulací je sedmigólový Florent Muslija, o kosovského útočníka se zajímá bundesligová Bochum.

21. PROSINCE

08:50 – SPEKULACE – Jak informoval na síti X Michal Kvasnica, Baník Ostrava, by mohl být po zimním přestupovém okně bohatší jak o jihlavského mladíka Lukáše Filu, tak o krajního hráče Žiliny Matúše Rusnáka. Oba hráči mají patřit k ostravským cílům.

20. PROSINCE

13:14 – PŘESTUP – První posilu hlásí také Slovácko. Do Uherského Hradiště se z druholigového tureckého Göztepe stěhuje rakouský útočník Marko Kvasina. Sedmadvacetiletý odchovanec vídeňské Austrie podepsal ve Slovácku smlouvu do léta 2026. "Marko byl v našem hledáčku již delší dobu a nyní jsme se dohodli na jeho účinkování v dresu Slovácka. V minulosti dokázal, že branky dávat umí a dokáže připravit brankové příležitosti i pro své spoluhráče," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

11:02 – PŘESTUP – Nový trenér Zlína Bronislav Červenka přivítal na Letné první zimní posilu. Z týmu FC Samtredia posílil Ševce gruzínský křídelník Zviad Natchkebia, který popsal smlouvu na 2,5 roku. "Byli na něj dobré reference i od jiných trenérů a funkcionářů. Viděli jsme ho na videu v několika zápasech, moc se nám líbil. Je to menší, technický, dynamický hráč na stranu, který ale může hrát i pod hrotem," uvedl Červenka pro klubový web.

19. PROSINCE

11:38 – SPEKULACE – Radoslav Kováč se chystá rezignovat na pozici trenéra A-týmu Pardubic, a to zejména kvůli neshodám s vedením na složení trenérského štábu, uvedl s odvoláním na své zdroje web infotbal.cz. Východočeský klub se po podzimní části sezony nachází na 13. místě se ziskem 16 bodů, o služby 44letého kouče má údajně stát trojice jiných prvoligových celků – Baník Ostrava, Mladá Boleslav a Slovan Liberec. Podle webu isport.cz podal Kováč rezignaci v návaznosti na vyhazov svého asistenta, ale klub ji odmítl přijmout.

11:22 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Donny van de Beek přišel do Manchesteru United v září 2020 za 35 milionů liber (cca 996 milionů korun), v Premier League ale odehrál jen šest utkání a brzy by měl změnit působiště. Podle informací BBC je na spadnutí jeho lednový přesun do Frankfurtu, kde už by měl podstupovat zdravotní prohlídku.

11:14 – HOSTOVÁNÍ – Teplice posílil český reprezentant do 21 let Albert Labík. Devatenáctiletý levý obránce bude na severu Čech do léta 2025 hostovat z pražské Slavie. Teplice o tom informovaly na klubovém webu.

Labík může v aktuálně 10. týmu prvoligové tabulky debutovat v nejvyšší soutěži. Poslední rok a půl pravidelně nastupoval ve druhé lize nejprve za slávistickou rezervu a na podzim za Vlašim, kde vstřelil tři branky. V jednadvacítce odehrál Labík na podzim kvalifikační duel s Walesem a zasáhl i do přátelského zápasu proti Slovensku.

16. PROSINCE

22:32 – PŘESTUP – Emil Forsberg přestoupil do RB New York. Švédský forvard podepsal smlouvu do roku 2026 s opcí. S Lipskem, za které hrál od ledna 2014, kdy se do něj přesunul z Malmö, se rozloučil stylově – vítězným gólem v domácím utkání s Hoffenheimem.

12:10 – SPEKULACE – Aaron Ramsdale dělá v této sezoně jen dvojku Davidu Rayovi, začíná se tedy spekulovat o tom, kam by anglický reprezentační brankář mohl zamířit. Velký zájem o něj má městský konkurent Chelsea, snahu o jeho získání ovšem jeví i Newcastle.

15. PROSINCE

18:44 – HOSTOVÁNÍ – Donny van de Beek se dočká odchodu z Manchesteru United. Nizozemský záložník by druhou polovinu letošní sezony měl strávit ve Frankfurtu, německý klub podle posledních zpráv dohodl podmínky půlročního hostování.

15:58 – SPEKULACE – Výkonů Josého Córdoby, který v bulharské nejvyšší soutěži nejprve oblékal dres Etaru a momentálně hájí barvy Levski, si začínají všímat ve slovutnějších soutěžích. O panamského stopera jeví zájem v Bundeslize, žurnalista Matteo Moretto ze serveru Relevo tvrdí, že v hledáčku má hráče Frankfurt.

15:50 – SPEKULACE – Newcastle údajně bude v lednovém přestupovém období usilovat o podpis Kalvina Phillipse z Manchesteru City, anglický záložník by měl být po Novém roce hlavním přestupovým cílem Strak. Philips přišel do kádru úřadujícího mistra z Leedsu United v létě 2022, velkého herního vytížení se však zatím nedočkal.

11:07 – SPEKULACE – Podle informací webu infotbal.cz změní liberecký Slovan majoritního majitele. Ještě v prosinci by měl smlouvu o převzetí klubu podepsat jednatřicetiletý český podnikatel Ondřej Kania. Současný většinový majitel Ludvík Karl by měl v klubu setrvat s minoritním podílem. Částka transakce, který bude údajně dle dohody použita na investice do týmu, by měla o něco málo překročit roční rozpočet celku. Do klubu by se měl po změně majitele vrátit také Jan Nezmar. Více informací v článku.

14. PROSINCE

17:00 – SPEKULACE – Už nějaký ten týden se v kuloárech hovoří o tom, že by se švédský ofenzivní záložník Emil Forsberg měl po devíti letech rozloučit se svým dlouholetým angažmá v Lipsku a zamířit do MLS. Italský specialista na přestupy Fabrizio Romano přitom potvrdil při čtvrtečním odpoledni, že se tak skutečně stane. New York Red Bulls ještě oficiální stanovisko nevydal, s hráčem je každopádně domluvený na podmínkách kontraktu. Ten bude platný do roku 2026 a obsahovat bude také možnost opce na prodloužení do roku 2027.

13:45 – SPEKULACE – Fábio Carvalho hostuje z Liverpoolu v Lipsku a do Anglie by se mohl vrátit o několik měsíců dříve. Mladý záložník v Německu plní roli náhradníka a Reds s tím nejsou spokojeni, v lednu by si tak hráče mohli stáhnout zpět a odeslat ho jinam.

12:10 – SPEKULACE – Vincent Aboubakar byl před několika dny vyřazen z prvního týmu Besiktase a v lednu nejspíš odejde. Kamerunský útočník by se mohl stěhovat do Ruska, zájem o něho má Spartak Moskva.

10:35 – SPEKULACE – Na soupisce Chelsea je spousta hráčů a londýnský klub se chystá kádr zúžit. Na prodej jsou podle tisku tři fotbalisté, důležité role nehrají Axel Disasi, Marc Cucurella a Conor Gallagher.

09:05 – SPEKULACE – Alex Král by se po letošní sezoně měl stát kmenovým hráčem Unionu Berlín. Český záložník v německém klubu hostuje ze Spartaku Moskva, kde mu za několik měsíců vyprší smlouva, Union má v plánu získat ho jako volného hráče.

07:50 – SPEKULACE – Velkou výzvu před sebou má Vasilije Adžič. Teprve sedmnáctiletý černohorský záložník na sebe upozornil v domovském celku Budučnost Podgorica a v dohledné době by se měl vydat do Itálie. Zájem o něho má Juventus, nejpravděpodobněji se ale v tuto chvíli jeví transfer do Boloni.

13. PROSINCE

13:30 – SPEKULACE – Dlouho se mluvilo o tom, že jednička Viktorie Plzeň a český reprezentant Jindřich Staněk (27) zamíří do zahraničí, možná ale místo toho posílí velkého ligového rivala. Podle serveru InFotbal přistála ve Štruncových sadech nabídka ze Slavie atakující dva miliony eur (cca 50 milionů korun), a ta se bude těžko odmítat. Sešívaní zároveň řeší potenciálního nového majitele, podle deníku Euro a webu InFotbal má klub od čínských majitelů koupit jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač.

13:20 – SPEKULACE – Server 90min tvrdí, že si Barcelona vyhlédla posilu v Tottenhamu. Na hostování chce přivést argentinského záložníka Giovaniho Lo Celsa (27).

12:03 – SPEKULACE – Objevují se zprávy, podle kterých útočník Romelu Lukaku (30) nezůstane v příště sezoně v Římě. Novinář Fabio Santini tvrdí, že belgický reprezentant a hráč AS Řím přijal lukrativní nabídku, aby odešel do týmu saúdské Pro League.

12. PROSINCE

17:09 – SMLOUVA – Levý obránce Tottenhamu Destiny Udogie (21) podepsal v klubu novou dlouhodobou smlouvu poté, co začal sezonu ve fantastické formě.

17:06 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana se o záložníka Manchesteru United Donnyho Van de Beeka (26) zajímají Eintracht Frankfurt a vedoucí celek La Ligy Girona. S prvním jmenovaným klubem je v pokročilém stádiu jednání.