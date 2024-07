Fotbalové přestupy ONLINE: Vitíka láká klub ze Serie A, milánský Inter získal Zieliňského

ONLINE | Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

6. ČERVENCE

20:15 – PODPIS SMLOUVY – Italský mistr Inter Milán získal z konkurenční Neapole polského reprezentačního záložníka Piotra Zieliňského. Milánský klub oznámil, že třicetiletý fotbalista podepsal smlouvu na čtyři roky. V Neapoli mu kontrakt po sezoně vypršel.

18:40 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Nigérijský středopolař Fisayo Dele-Bashiru si poprvé ve své kariéře vyzkouší Serii A. Jeho angažování v sobotu potvrdilo Lazio, které prvotní roční hostování oznámilo ve stručném prohlášení na svém webu. Třiadvacetiletý rodák z Lagosu se každopádně po skončení sezony stane pevnou součástí římského celku, klub se totiž s Hataysporem dohodl na povinné opci na nákup hráče. Podle informací ze serveru transfermarkt.de poputuje do Turecka celkem 7 milionů eur.

15:10 – SPEKULACE – Nico Williams na sebe na probíhajícím Euru strhává značnou pozornost. Jednadvacetiletý španělský křídelník hájí na klubové úrovni barvy Athletic Clubu. To by se ale mohlo brzy změnit. Zájem o něj totiž kromě Barcelony jeví i řada klubů z Premier League včetně Chelsea a Liverpoolu. Právě ten je údajně připraven zaplatit jeho výstupní klauzuli, která činí 58 milionů eur. V Bilbau ovšem věří, že svou mladou hvězdu udrží ještě alespoň rok.

14:50 – Dvaadvacetiletý španělský křídelník Iker Losada má na svém kontě pouhé dva kariérní zápasy v La Lize, uplynulou sezonu strávil ve druhé španělské nejvyšší soutěži v dresu Racingu Ferrol, teď si každopádně kariérně polepší. Jeho příchod oznámil prvoligový účastník Real Betis, který s hráčem podepsal smlouvu do roku 2029. Podle informací z webu transfermarkt.de vyšel transfer sevillský klub na 1,8 milionu eur.

12:15 – PŘESTUP – Juventus oficiálně potvrdil příchod Alishy Lehmann. Švýcarka, stejně jako její přítel Douglas Luiz, přichází z Aston Villy a smlouvu podepsala na tři roky. V Anglii slavná fotbalistka dříve hrála za West Ham nebo Everton.

11:40 – SPEKULACE – Slovan potvrdil dalším titulem dlouhodobou nadvládu nad slovenskou ligou, nicméně rád by zanechal větší stopu na evropské scéně. I proto toto léto posiluje ve velkém. Do svých řad přivedl posilu z Itálie, Kypru i Dinama Záhřeb. Slovinská média, například web Ekipa24, teď přišla s další bombou, prý se rýsuje návrat střelce Andraže Šporara, který je nespokojený se svým herním vytížením v Panathinaikosu.

10:55 – SPEKULACE – Sparťanský obránce Martin Vitík je jedním z hlavních přestupových cílů Fiorentiny, informuje italský novinář Matteo Moretto. Fialky podle něj nabízejí za 21letého českého reprezentanta 10 milionů eur a případné bonusy. Sparta ale nechce o svůj klenot přijít a cení si ho na částku blížící se 20 milionům eur.

10:30 – PŘESTUP – West Ham posiluje obranné řady. Wolves pustili do Londýna Maxe Kilmana a inkasují přibližně 40 milionů liber. Sedmadvacetiletý bek oblékal dres Wolverhamptonu Wanderers od roku 2018 a odehrál 151 soutěžních utkání.

09:45 – PODPISY – Danielu Tetourovi vypršela smlouva s libereckým Slovanem, devětadvacetiletý Čech ale bez práce dlouho nezůstal. Sáhl po něm Ethnikos Achnas. Stejný kyperský klub navíc přivedl další posilu z české ligy, stal se jí Španěl Pablo González. Ten naposledy oblékal dres Zlína.

09:30 – PŘESTUP – Mats Wieffer bude ve své kariéře pokračovat v Premier League v klubu Brighton & Hove Albion. Čtyřiadvacetiletý záložník vyměnil Feyenoord za anglický tým, který údajně do Rotterdamu převedl přes 30 milionů eur.

08:50 – SPEKULACE – Do Londýna by se brzy mohl stěhovat 20letý Portugalec Renato Veiga. Tamější Chelsea se podle zpráv The Athletic dohodla s jeho současným zaměstnavatelem Basilejí na odstupném ve výši 14 milionů eur a už jí zbývá jen dosáhnout dohody se samotným hráčem.

08:30 – SPEKULACE – Pravý křídelník Samuel Lusale by mohl vyměnit Crystal Palace za jiný tým z Premier League. O šestnáctiletého hráče se slovenským a zambijským pasem se zajímá slovutný Manchester United, jenž by ho rád přivedl na přestup.

07:30 – PODPIS – Šestadvacetiletý levý obránce Yanis Zouaoui si poprvé ve své kariéře vyzkouší francouzskou nejvyšší soutěž. Po letech strávených v nižších patrech si ho v dresu Martigues, nováčka Ligue 2, všimli v Le Havru. Klub z Normandie sepsal s hráčem tříletý kontrakt, uvedl přitom na svém webu, že Francouz s alžírskými kořeny měl na stole několik dalších nabídek.

07:15 – PODPIS – Mateu Morey se po konci kontraktu v Dortmundu stal volným hráčem a nového zaměstnavatele našel ve své rodné zemi. Čtyřiadvacetiletý španělský obránce podepsal smlouvu s Mallorkou, a to na jednu sezónu s možností prodloužení spolupráce o další dva roky na základě opce. Pro účastníka LaLigy se jedná o první letní posilu, během pondělí se nová akvizice připojí k přípravě s týmem.

5. ČERVENCE

19:04 – PŘESTUP – Michele Di Gregorio se stal nejnovější akvizicí italského Juventusu. Šestadvacetiletý brankář podepsal se Starou dámou smlouvu do 30. června 2029. Naposledy chytal za Monzu, v níž strávil čtyři sezony včetně dvou v Serii A. Juventus za posilu do brány zaplatí i s bonusy zhruba 20 milionů eur.

15:55 – PŘESTUP – Brankářka Olivie Lukášová po šesti letech opouští Slavii a jejím novým klubem je italský mistr AS Řím. Třiadvacetiletá reprezentační fotbalistka podepsala smlouvu na tři roky. Vršovický klub, s nímž slavila tři mistrovské tituly i tři poháry, o odchodu opory informoval na webu.

15:35 – PŘESTUP – Italský fotbalista Nicoló Zaniolo posílil Atalantu Bergamo. Do domácí soutěže se pro nadcházející sezonu vrátil na hostování z Galatasaraye Istanbul s možností následného přestupu. O dohodě informovaly oba kluby s tím, že Galatasaray za hostování inkasuje 6,4 milionu eur (asi 161 milionů korun). Turecký klub v oficiálním prohlášení uvedl, že v případě uplatnění opce na přestup byla v dohodě s Bergamem stanovena cena 15,5 milionu eur (390 milionů korun).

14:10 – SPEKULACE – Novinář Rudy Galetti přišel s informací, že se belgický záložník Kevin De Bruyne měl ústně dohodnout na přestupu do Al Ittihadu. Nyní tedy vše závisí na tom, jak se saúdskoarabský klub dohodne s Manchesterem City. Pokud by De Bruyne opravdu přestoupil, připojil se k bývalým hvězdám Premier League Fabinhovi a N'Golo Kantému.

13:45 – PODPIS – Spekulace posledních dnů se potvrdily, Pape Gueye přestupuje jako volný hráč do Villarrealu. Záložník z úcty k předešlému zaměstnavateli z města Marseille odmítl veškeré nabídky jiných týmů z Ligue 1 včetně Lyonu, Monaka a Rennes. Se Žlutou ponorkou podepsal kontrakt na čtyři roky, dresem s číslem šest na zádech bude korespondovat se svou zataženou pozicí ve středu zálohy.

12:30 – HOSTOVÁNÍ – Mít Cesca Fábregase jako trenéra se vyplácí na několika frontách. Do Serie A čerstvě postoupivší Como totiž pocítilo vliv "mladičkého Španěla" na rozhodující procesy přestupových cílů. Koučův krajan Pau López se údajně rozhodl hájit barvy italského celku na úkor Marseille, kde byl poslední tři sezony hlavním brankářem. Navzdory zájmu ostatních klubů se s Como dohodl na hostování s povinnou opcí na trvalý přestup, potvrzuje Fabrizio Romano informaci Mattea Moretty.

10:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Dvaačtyřicetiletý kapitán a nejstarší střelec fotbalové ligy Marek Matějovský prodloužil s Mladou Boleslaví smlouvu o rok. Ačkoli po minulé sezoně nevěděl, zda bude pokračovat a cítil se staře, zahájil s týmem přípravu a rozhodl se přidat dvaadvacátý ročník. Středočeši o další spolupráci se svým nejzkušenějším hráčem informovali na klubovém webu. Více informací najdete v článku.

08:10 – PODPIS – Bývalý hráč AS Řím Leonardo Spinazzola podle italského novináře Fabrizia Romana nově podepsal smlouvu v Neapoli, kam po vypršení stávajícího kontraktu přestoupil jako volný hráč. Vělehlasné "Here we go!" tak pro 31letého obránce stvrzuje konec pětileté kapitoly u Vlků, se kterými vyhrál historicky první Konferenční ligu. Smlouva do roku 2026 pro fotbalistu, z jehož posledního přestupu Juventus vyinkasoval v roce 2019 necelých 30 milionů eur, znamená pro Neapol druhou posilu tohoto přestupového období po boku Rafy Marína z Realu Madrid.

06:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Teprve šestnáctiletý útočník Elia Favicchio, který je aktuálně součástí mládežnických výběrů Neapole, stvrdil s celkem z Kampánie novou smlouvu. Italský novinář Nicoló Schira zveřejnil na sociální síti X fotku, kde talentovaný hráč podepisuje potřebné dokumenty. Neupřesnil ovšem, na jak dlouho se Favicchio italskému klubu zavázal.

05:50 – SPEKULACE – Senegalský záložník Pape Gueye se stal volným hráčem poté, co nebyla prodloužena jeho spolupráce s Marseille, před několika týdny byl přitom spojovaný především s odchodem do Villarrealu. Zatím španělská strana oficiálně transfer neoznámila, to by se ovšem mohlo brzy změnit. Fabrice Hawkins, žurnalista z francouzské televizní stanice RMC Sport, uvedl, že je čtyřletá smlouva již opravdu připravená k podpisu.

4. ČERVENCE

23:37 – PŘESTUP – Getafe oznámilo příchod Petera Federica z Realu Madrid. Jednadvacetiletý španělský křídelník, jenž na jaře sbíral zkušenosti ve Valencii, podepsal s Azulones smlouvu do roku 2028.

22:12 – PŘESTUP – Sporting dotáhl příchod Zena Debasta z Anderlechtu, jenž za něj vyinkasuje 15,5 milionu eur. Dvacetiletý belgický stoper podepsal v Lisabonu smlouvu do roku 2029 s výstupní klauzulí ve výši 80 milionů eur.

21:37 – PŘESTUP – Po hvězdném útočníkovi Kylianu Mbappém opustil Paris St. Germain i jeho mladší bratr, sedmnáctiletý Ethan. Zatímco Kylian bude hrát za Real Madrid, Ethan zůstal ve francouzské lize, záložníka se slavným jménem si na tři roky zavázalo Lille.

21:18 – PŘESTUP – Slovenský mládežnický reprezentant Patrik Dulay je čtvrtou posilou, kterou v tomto týdnu představil Liberec. Devatenáctileté křídlo přišlo pod Ještěd ze Zlatých Moravců, s klubem podepsal Dulay smlouvu na čtyři roky.

20:43 – PŘESTUP – Záložník Tanguy Ndombélé se po konci v Tottenhamu vrací do rodné Francie. Sedminásobný reprezentant má za sebou nevydařené hostování v Galatasarayi, po němž se v Londýně dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Nyní se pokusí oživit kariéru v Nice, kterému se upsal na dva roky.

20:31 – PŘESTUP – Lyon dotáhl přestup Moussy Niakhatého z Nottinghamu. Za transfer zaplatí 31,9 milionu eur, čímž z osmadvacetiletého stopera udělal nejdražší posilu v historii klubu. Senegalský reprezentant v novém působišti uzavřel smlouvu do roku 2028.

18:20 – HOSTOVÁNÍ – Adam Karabec opouští Spartu a zkusí štěstí v německé 2. Bundeslize. Talentovaný ofenzivní univerzál, který však dosud nenaplnil potenciál a v klubu, kde vyrostl, plnil převážně pozici náhradníka, odchází na roční hostování do Hamburku. Součástí dohody je i opce na následný přestup. Více informací v článku.

17:42 – PODPIS SMLOUVY – Německý záložník Max Meyer si vyzkouší působení na Kypru. Čtyřnásobný reprezentant, jehož kariéra má v posledních letech značně sestupnou tendenci, a který naposledy působil ve švýcarském Lucernu, podepsal dvouletý kontrakt s APOELem Nikósie.

17:21 – SPEKULACE – Už od začátku června je pravý bek Emerson Royal spojovaný s odchodem z Tottenhamu do AC Milán, a jak uvádí italský novinář Nicoló Schira, jednání od té doby pokročila kupředu. Pětadvacetiletý brazilský obránce se již dohodl s italskou stranou na osobních podmínkách, smlouva by měla být platná do roku 2029, přičemž roční výdělek bude činit dva miliony eur. Teď už zbývá, aby se na přestupové částce dohodly oba kluby.

17:10 – PŘESTUP – David Raya bude i nadále chytat za Arsenal, kam před rokem zamířil na hostování s opcí z Brentfordu. Gunners za trvalý přestup zaplatí necelých 32 milionů eur, čímž ze španělského reprezentanta udělali jednoho z deseti nejdražších brankářů historie. Více informací v článku.

16:41 – SPEKULACE – Caleb Okoli se po vydařeném hostování ve Frosinone Calcio vrátil do Atalanty, záhy však může znovu odejít. Dvaadvacetiletého italského stopera má v plánu angažovat Leicester a podle zpráv z Apeninského poloostrova jsou jednání v pokročilé fázi.

16:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Dukla oznámila prodloužení smlouvy s několika oporami. V týmu z Julisky bude pokračovat kapitán Jan Peterka i další zkušení hráči Jakub Hora s Tomášem Vondráškem. Kouč Petr Rada může počítat i s bosenským útočníkem Murisem Mešanovičem, jenž na jaře v týmu vítěze druhé ligy hostoval a nyní přestoupil po konci kontraktu v polském celku Puszcza.

15:49 – SPEKULACE – West Ham pracuje na příchodu Maxe Kilmana z Wolves. Londýnský celek podle Fabrizia Romana zaplatí za sedmadvacetiletého anglického obránce 40 milionů liber. O hráče velmi stojí nový trenér Kladivářů Julen Lopetegui a sám Kilman už se s klubem údajně dohodl na osobních podmínkách.

14:57 – SPEKULACE – Španělský stoper Diego Llorente, který uplynulý rok a půl strávil na hostování v AS Řím, ale v Itálii na něj neuplatnili opci, je v posledních dnech spojován s přestupem z Leedsu do Realu Betis. Španělská strana jedná s anglickou o podmínkách, nicméně zatím se nepotkaly na transferové částce. Celek ze Sevilly údajně nechce zaplatit víc než 4,5 milionu eur.

13:08 – SPEKULACE – Slavia shání posilu na křídlo a události posledních týdnů naznačují, že prioritou vedení vršovického klubu je návrat Petera Olayinky, který minulý rok odešel do srbské Crvene Zvezdy. Oba celky se podle posledních informací výrazně přiblížily k finální dohodě, více iformací najdete v článku.

12:08 – SPEKULACE – Brazilský gólman Ederson by podle zpráv Fabrizia Romana mohl opustit Manchester City. Anglický celek je od května v kontaktu se saúdskoarabskými kluby, jedním z nich má být i Al Nassr. Úřadující anglický šampion každopádně na přestup nijak netlačí, nechává rozhodnutí na hráči.

11:17 – PODPIS SMLOUVY – Záložník Jaromír Zmrhal, bývalý hráč Slavie nebo Mladé Boleslavi, si vyzkouší angažmá na Kypru. Jeho příchod oznámil na Apollon Limassol. Do klubu se žatecký rodák stěhuje ze Slovanu Bratislava jako volný hráč, smlouvu podepsal do roku 2026. Více informací v článku.

10:30 – HOSTOVÁNÍ – Ofenzivní hráč Yusuf Kabadayi působil v uplynulé sezóně formou hostování z Bayernu ve druholigovém Schalke, k výběru Stern des Südens se už přitom po skončení výpůjčky vracet nebude. Dvacetiletý rodák z Mnichova nově bude oblékat dres Augsburgu, který ho podle informací ze serveru transfermarkt.de získal na trvalý přestup za 900 tisíc eur. Kontrakt u konkurenčního týmu v Bavorsku podepsal do roku 2028.

08:35 – PODPIS SMLOUVY – Juan Soriano bude znovu chytat za Leganés. Brankář přichází z Tenerife, nováček španělské nejvyšší soutěže ho získal zdarma.

07:00 – PŘESTUP – ”Here we go!” Fabrizio Romano má jasno, Neapol si pořídila posilu do středu obrany – z Realu Madrid přivedla Rafu Marína. Španělský stoper se stěhuje pod Vesuv, v rámci dohody je však zabudovaná klauzule o případném zpětném odkupu.

06:57 – SPEKULACE – Nečekaný zvrat v kariéře Lucase Paquety? O žádaného středopolaře West Hamu, o nějž se zajímal také slavný Manchester City, projevilo zájem Flamengo, z nějž reprezentant Brazílie v roce 2018 odcházel do AC Milán. Pomůže comebacku do rodné vlasti i Paquetova “sázkařská aféra”?

3. ČERVENCE

22:53 – HOSTOVÁNÍ – Nicolò Zaniolo by se měl přesunout z Galatasaraye do Atalanty, která za roční hostování s opcí zaplatí 17 milionů eur. Italský ofenzivní záložník ve čtvrtek dorazí na zdravotní prohlídku.

21:00 – HOSTOVÁNÍ – Dunajskou Stredu posílil Ladislav Almási z Baníku Ostrava. Slovenský útočník, jenž dorazil na roční hostování s opcí, se vrací do známého prostředí, neboť za DAC již nastupoval mezi lety 2016 až 2020.

20:26 – PŘESTUP – Posilou nizozemského Heraclesu se stal Jan Žambůrek. Bývalý český mládežnický reprezentant, jenž v minulé sezoně hostoval Liberci, přestoupil do 14. celku uplynulé sezony Eredivisie z Viborgu a v novém působišti podepsal čtyřletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

20:12 – PŘESTUP – Možná nejtřaskavější letní přestup v rámci nejvyšší české soutěže je dokonán. Slavia přivedla z Plzně Tomáš Chorého, reprezentační útočník podepsal v Edenu smlouvu do června 2027. Více informací najdete v článku.

18:44 – PODPIS SMLOUVY – Juan Miranda se po konci smlouvy v Betisu přesouvá na Apeninský poloostrov. Čtyřiadvacetiletý španělský obránce se upsal Boloni, se kterou si zahraje Ligu mistrů.

17:23 – HOSTOVÁNÍ – Liberec v nadcházejícím ročníku využije služby stopera Adama Ševínského, jenž přichází roční hostování bez opce z druholigového B-týmu Sparty.

16:34 – SPEKULACE – Juventus si nedávno smluvně pojistil Daniela Ruganiho, přesto italský obránce Turín možná opustí. Sedminásobný reprezentant by se mohl vydat do Eredivisie, kde o něj projevil zájem Ajax.

16:15 – PŘESTUP – Do Plzně už dorazila náhrada za Tomáše Chorého. Viktoria si pořídila brazilského útočníka Ricardinha z bulharského klubu Levski Sofia, jenž na západě Čech podepsal smlouvu na tři roky. Více informací v článku.

14:25 – PŘESTUP – Martin Králik přestoupil z Českých Budějovic do Mladé Boleslavi. Devětadvacetiletý slovenský obránce fotbalově vyrostl v Prievidze, odkud ještě jako teenager odešel do Žiliny. Za ni hrál 10 let až do léta 2020, než se přemístil na jih Čech. Na kontě má také jeden start za slovenský reprezentační A-tým.

14:13 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Marocký forvard Nordin Amrabat bude i v příští sezoně hájit barvy AEK Atény. Sedmatřicetiletý účastník mistrovství světa 2022 podepsal s druhým celkem minulé sezony řecké Super League kontrakt na další rok.

14:07 – PŘESTUP – Velmi blízko přestupu do Bayernu Mnichov je portugalský středopolař Joao Palhinha. Bavorský velkoklub za reprezentanta a záložníka Fulhamu, který podepíše smlouvu do roku 2028, zaplatí 46 milionů eur a bonusy.

13:54 – SPEKULACE – Největším favoritem na zisk středního obránce Boloni Riccarda Calafioriho je Arsenal, jenž měl předložit nejzajímavější projekt i nabídku. Italský reprezentant, který byl spojován rovněž s PSG, Chelsea a Leverkusenem, slušně vydělá také švýcarské Basileji – ta by měla obdržet až 50 % z přestupní částky.

13:24 – KONEC SMLOUVY – Slavii Praha opouští Petr Hronek, jenž se ve vršovickém klubu neprosadil. Obě strany se dohodly na předčasném ukončení spolupráce.

13:12 – PŘESTUP – Giannis-Fivos Botos. Tak zní celé jméno nové akvizice pražské Slavie. Řecký záložník přišel do Edenu z druholigového nizozemského Helmond Sportu a podepsal smlouvu do 30. června 2028. Novou sezonu však s největší pravděpodobností v sešívaném nezahájí, vedení klubu mu hledá hostování v Chance lize. "Je třeba ho připravit na naší úroveň," uvedl sportovní ředitel Jiří Bílek. Více informací v článku.

12:57 – HOSTOVÁNÍ – Sparťanský útočník Václav Sejk si vyzkouší další zahraniční angažmá. Kapitán české jednadvacítky naposledy úspěšně působil v nizozemské Rodě, kde během půlroční zápůjčky nasázel osm branek v 17 zápasech. Nyní rodák z Děčína okusí polskou Ekstraklasu – do Zaglebie Lubin zamířil na roční hostování s opcí. Více informací v článku.

12:37 – SPEKULACE – Leonardo Spinazzola dolaďuje podmínky angažmá v Neapoli. Italský obránce je volným hráčem, nedostal totiž novou smlouvu v AS Řím.

12:12 – PODPIS SMLOUVY – Defenzivní univerzál Ladislav Takács, který se v červnu zapojil do přípravy Teplic, uzavřel ve svém mateřském klubu blíže nespecifikovanou smlouvu. Na Stínadla se vrátil po osmi letech. "Víme, že ho sice trápila v posledním období zranění, ale věříme, že po tom všem, čím si prošel, bude velkou osobností týmu," řekl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Takács v lednu 2016 přestoupil do Boleslavi, působil také ve Slavii a Ostravě. V lize odehrál 161 zápasů, v nichž dal 15 branek.

12:09 – PŘESTUP – Liberec představil po Michalu Hlavatém a Martinu Rýzekovi tento týden už třetí posilu. Pod Ještěd se stěhuje ghanský ofenzivní univerzál Benjamin Nyarko, jenž naposledy hrál druhou rakouskou ligu za Lafnitz. Rychlostní typ fotbalisty sbíral zkušenosti také v rodné Ghaně či Španělsku, kde o něj v minulosti jevila zájem Celta Vigo. Více informací v článku.

12:00 – PODPIS SMLOUVY – Miloš Kratochvíl po konci angažmá v Jablonci, kde působil šest let, odešel do Trnavy. Osmadvacetiletý záložník podepsal se třetím týmem uplynulé sezony Niké ligy dvouletou smlouvu. "V Jablonci jsem byl dlouho. Už to tam nebylo takové, jaké by to mělo být. Spartak přišel se zajímavou nabídkou. Líbí se mi tu fanouškovská základna i ambice klubu," prohlásil Kratochvíl, který na Slovensku působil už v sezoně 2016/17, kdy hrál za Senici.

11:55 – SPEKULACE – Jan Žambůrek znovu odejde z dánského Viborgu. Český záložník loni hostoval v Liberci, nyní na jeho příchodu pracuje nizozemský Heracles.

11:51 – SPEKULACE – S Rapidem Bukurešť pražská Slavia nedávno úspěšně obchodovala, když do Rumunska odešel záložník Jakub Hromada. Opačným směrem měl v létě zamířit útočník Albion Rrahmani. Skotský deník Daily Record ovšem nyní naznačuje, že z dohody s českým vicemistrem, která už měla být z 90 % hotová, nakonec sejde a v případě kosovského fotbalisty bude mít navrch italská Boloňa. Více informací najdete v článku.

11:41 – PŘESTUP – Pedro Lima oficiálně vyměnil Recife za Wolverhampton. 18letý brazilský obránce podepsal pětiletý kontrakt, anglický klub zaplatil 10 milionů eur.

10:53 – PODPIS SMLOUVY – Brankář Milan Knobloch posílil jako volný hráč fotbalisty Karviné. Slezané o tom informovali na svém webu, délku smlouvy s jednatřicetiletým hráčem ale neuvedli. "Máme radost, že zrovna Milan doplní náš brankářský tým po odchodu Dominika Holce. Je to zkušený gólman, který své kvality prokázal zejména v Liberci," prohlásil sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.

09:50 – SPEKULACE – Nicolò Zaniolo se každou hodinou blíží k angažmá v Atalantě. Záložník patří Galatasarayi a italský klub dojednává podmínky hostování s opcí, transfer by vyšel na 17 milionů eur.

08:52 – SPEKULACE – Devatenáctiletý ofenzivní záložník Valentín Carboni by se mohl stěhovat z Interu Milán do Marseille. Tvrdí to alespoň francouzský web Foot Mercato, specializující se na transfery. Carboni, který je mimochodem aktuálně s Argentinou na Copa América a během minulé sezóny figuroval v Monze formou hostování, už se dostal do promluv s francouzským klubem. O přestupových námluvách ví už také milánský celek.

07:04 – PŘESTUP – Mohamed Amoura by se měl brzy stát novou posilou Wolfsburgu. Tvrdí to alespoň žurnalista novinář Santi Aouna z francouzského webu Foot Mercato. Všechny zúčastněné strany jsou prý blízko dohodě, která zahrnuje pětiletou smlouvu pro hráče u bundesligového celku, přičemž současný zaměstnavatel alžírského útočníka ze Union Saint-Gilloise by měl za přestup inkasovat přibližně 20 milionů eur. Belgický celek mimochodem angažoval Amouru teprve před rokem ze švýcarského Lugana za téměř šestinásobně menší částku, jak stojí na webu transfermarkt.de.

06:40 – SPEKULACE – Slovenský reprezentant Dávid Hancko je opět o krok blíž přestupu z nizozemského Feyenoordu do španělského Atlétika Madrid. Italský novinář specializující se na přestupy Nicolò Schira informuje, že bývalý obránce pražské Sparty na nové adrese podepíše kontrakt do roku 2029.

2. ČERVENCE

21:35 – PŘESTUP – Do Liberce přestoupil talentovaný slovenský fotbalista Martin Rýzek. Devatenáctiletý stoper přišel do Slovanu z Trnavy, v jejímž dresu čtrnáctinásobný mládežnický reprezentant zasáhl do jediného utkání ve slovenské lize. O "posile pro budoucnost" informoval severočeský klub na svém webu, podmínky spolupráce nezveřejnil.

18:50 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Muhamed Tijani odchází z pražské Slavie na roční hostování do Plymouthu. Český vicemistr to oznámil na svém webu. Druholigový anglický klub může na třiadvacetiletého Nigerijce uplatnit opci na přestup. Tijaniho bude trénovat bývalý legendární anglický kanonýr Wayne Rooney, který mužstvo převzal koncem května.

16:10 – PŘESTUP – Nejnovější posilou Chelsea se stal pětadvacetiletý Kiernan Dewsbury-Hall, který poslední tři sezony nastupoval za Leicester. Loňský ročník se anglickému záložníkovi nadmíru povedl, když ve 44 zápasech nastřílel 12 branek a dalších 14 jich připravil.

16:05 – PŘESTUP – Čtyřiadvacetiletý norský útočník Jörgen Strand Larsen je oficiálně novou posilou Wolverhamptonu. Podle informací italského novináře Fabrizia Romana vyšel anglický celek přestup na 30 milionů eur. Hráč je každopádně pro tento ročník poslán na Ostrovy ze Celty Vigo formou ročního hostování, po skončení sezony pak Vlci budou muset uplatnit opci na trvalý nákup. Larsen by následně měl být účastníkovi Premier League zavázaný do roku 2029.

15:20 – SPEKULACE – Adrien Rabiot měl platný kontrakt v Juventusu pouze do konce června, Stará dáma každopádně jedná o prodloužení spolupráce s francouzským záložníkem, aktuálně působícím na Euru. Podle zpráv italského insidera Fabrizia Romana ovšem jednání neprobíhají hladce, lépe řečeno uvázla na mrtvém bodě. Turínská strana si každopádně myslí, že hráčovi podala nejlepší možnou nabídku.

15:00 – SPEKULACE – Álvaro Morata by podle informací italského novináře Fabrizia Romana velmi rád zůstal ve svém stávajícím působišti v Atlétiku Madrid. Na stole má sice lukrativní nabídky ze Saúdské Arábie, včetně té od Al Qadsiahu, s největší pravděpodobností ovšem návrhy na asijské angažmá odmítne.

13:28 – PŘESTUP – Eintracht Frankfurt získal talentovaného tureckého útočníka Cana Uzuna. Německý klub na webu oznámil, že s osmnáctiletým fotbalistou podepsal pětiletou smlouvu. Podle médií za něj druholigovému Norimberku zaplatil 11 milionů eur (asi 277 milionů korun).

Poslední hráčovy sezony. Livesport

09:55 – ODCHOD Z KLUBU – Alexis Sánchez po jediné sezoně odchází z Interu Milán. Úřadující italský mistr oznámil, že s pětatřicetiletým chilským fotbalistou neprodlouží končící smlouvu. Klub opouštějí také kolumbijský obránce Juan Cuadrado a nizozemský záložník Davy Klaassen.

09:30 – PŘESTUP – Igor Thiago je oficiálně nejdražší posilou v historii Brentfordu. Brazilský útočník přišel z Clubu Bruggy, belgický klub vyinkasuje 30 milionů liber.

09:15 – PODPIS – Tanguy Ndombélé se stane novou posilou OGC Nice, s vedením je domluven na podmínkách smlouvy. Francouzskému záložníkovi se poslední sezony nepovedly a aktuálně je volným hráčem poté, co s ním kontrakt ukončil anglický Tottenham.

07:00 – PŘESTUP – Rapid Vídeň po pouhém roce opouští Fally Mayulu, jenž se vydává za novou výzvou do Anglie. Jednadvacetiletý útočník přestoupil do Bristolu City, s nímž podepsal smlouvu do roku 2028.

06:30 – PODPIS – Navrátivší se nováček Premier League ze Southamptonu hlásí novou posilu na levý kraj obrany, z trhu volných hráčů získal Charlieho Taylora. Ten v uplynulém ročníku zažil s Burnley, kde mu vypršela smlouva po sedmileté spolupráci, sestup z nejvyšších anglických pater. The Saints nyní podepsali se zkušeným třicetiletým bekem kontrakt na dva roky. "Připadá mi to jako správná volba. Každý, s kým jsem o klubu mluvil, měl pro Southampton jen slova chvály," zdůvodňoval svůj přesun anglický rodák.

06:20 – PŘESTUP – Caglar Söyüncü se stal pevnou součástí Fenerbahce, kde dosud působil formou hostování z Atlétika Madrid od konce ledna. Během neděle se objevila zpráva, že se turecký klub dohodl s tím španělským na výši odstupného, a v pondělí večer z Istanbulu potvrdili vše oficiálně. Söyüncü, který podle informací serveru transfermarkt.de vyšel na 8,5 milionu eur, podepsal s Fenerem novou smlouvu na 3 roky s možností opce na její prodloužení o jeden další rok.

1. ČERVENCE

19:39 – PODPIS – Galatasaray posílil Michy Batshuayi, jenž uplynulé dva roky oblékal dres konkurenčního Fenerbahce. Třicetiletý útočník podepsal tříletou smlouvu s ročním platem 3 miliony eur. Batshuayi se loučí s Fenerbahce po 75 soutěžních zápasech, ve kterých vstřelil 44 gólů. Na zisk titulu to však nestačilo, dvakrát se musel sklonit před rivalem Galatasarayem. Bruselský rodák si vyzkouší angažmá ve třetím istanbulském klubu, v ročníku 2021/22 hostoval v Besiktasi.

17:40 – PŘESTUP – Barcelonu opouští Marc Guiu, jehož další kroky vedou do Chelsea. Talentovaný útočník opouští mateřský klub po aktivování výstupní doložky ve výši 6 milionů eur. Španělský mládežnický reprezentant podepsal na Stamford Bridge pětiletou smlouvu s opcí.

14:24 – PŘESTUP – Gólman Matúš Hruška je první posilou pražské Dukly. Slovenský brankář se vrátil na Julisku po čtyřech letech. "Vracím se do Prahy, je to pro mě staronová výzva. Jsem zpět ve známém prostředí, kde jsem byl velmi rád. Myslím si, že mám Dukle co vracet. Klub se po pěti letech vrátil mezi elitu. Je to pro mě velký závazek, ale uděláme všechno pro to, aby nadcházející sezona byla úspěšná," řekl.

Předchozí Hruškovy sezony. Livesport

09:55 – PŘESTUP – Brighton do úspěšného konce dotáhl transfer Yankuby Minteha z Newcastlu United, který dostane 30 milionů liber, díky čemuž se vyhne porušení finančních pravidel Premier League. Devatenáctiletý křídelník ve svém novém působišti uzavřel smlouvu do roku 2029.

09:30 – PŘESTUP – Omari Hutchinson se vrací z Chelsea do Ipswiche Town, kterému v minulé sezoně pomohl k postupu do Premier League. The Tractor Boys londýnskému klubu zaplatí 20 milionů liber, což je nový klubový rekord. Ofenzivní hráč ve známém prostředí uzavřel pětiletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

08:20 – ODCHOD Z KLUBU – Gólman Václav Hladký, který v loňské sezoně vychytal Ipswichi postup do Premier League, se s klubem nedohodl na prodloužení smlouvy a od dnešního dne je tak volným hráčem. Pro CANAL+ Sport tuto informaci potvrdil samotný hráč. Klub z východu Anglie opouští po třech sezonách. Hladký loni odchytal všech 46 zápasů, nicméně v posezonním jednání s klubem obě strany nenašly společnou řeč. Kam budou směřovat jeho další fotbalové kroky, to zatím není jasné.

07:05 – ODCHOD Z KLUBU – Marcos Alonso podle očekávání po dvou letech odchází z Barcelony. Zkušený obránce potvrdil, že mu nebude prodloužena končící smlouva.

07:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kuki Zalazar bude i nadále oblékat dres Córdoby. Šestadvacetiletý ofenzivní hráč s nováčkem La Ligy 2 podepsal smlouvu pro sezonu 2024/25.

06:30 – PODPIS – Julián Carranza vyměnil Philadelphii Union za Feyenoord, jemuž se upsal na čtyři roky. Argentinský útočník měl v USA smlouvu ještě na šest měsíců, nizozemský klub ho ale nakonec získal zdarma.

Statistiky hráče. Livesport

30. ČERVNA

20:51 – SPEKULACE – Sparťanský útočník Václav Sejk strávil druhou polovinu uplynulé sezony na hostování v druholigové nizozemské Rodě. V jejím dresu si za 17 utkání připsal osm branek, ale ani to mu nejspíš nepostačí k tomu, aby začal nový ročník v kádru Letenských. Podle informací webu infotbal.cz zamíží dvaadvacetiletý hrotový útočník na další hostování – tentokrát do Polska. Zájem o něj má mít Zaglebie Lubin.

18:24 – KONEC SMLOUVY – Sparta se rozloučila s norským obráncem Andreasem Vindheimem, který přišel na Letnou před pěti lety, ale pořádně se neprosadil. Uplynulou sezonu strávil na hostování v Teplicích, za které však vinou zdravotních potíží nenastoupil. Letenští oznámili, že s ním neprodlouží smlouvu.

18:13 – KONCE SMLUV – Ostravu kromě Kaloče opouštějí i Gigli Ndefe a Robert Miškovič, oběma poslední červnový den vypršely smlouvy. Nizozemský obránce ani chorvatský záložník se už nevešli do kádru trenéra Pavla Hapala pro soustředění v Polsku a Baník oznámil, že konktrakty jim nebudou prodlouženy.

17:52 – PŘESTUP – Záložník Filip Kaloč se stal kmenovým hráčem Kaiserslauternu, v němž strávil poslední rok na hostování z Ostravy. Druholigový německý klub uplatnil opci a získal jej na trvalý transfer, jehož součástí jsou i procenta z dalšího případného přestupu.

16:25 – SPEKULACE – Srbský server Mozzart Sport přišel se zajímavou spekulací týkající se pražské Sparty. Kolem křídelníka Veljka Birmančeviče údajně krouží turecké velkokluby. Sparta si nejproduktivnějšího hráče uplynulého ročníku nejvyšší české soutěže cení na sedm milionů eur.

16:18 – SPEKULACE – Slavia pracuje na příchodu kreativního ofenzivního záložníka a ve francouzském Clermontu si podle serveru inFotbal vyhlédla Muhammeda Chama Saračeviče. Třiadvacetiletý fotbalista v uplynulé sezoně Ligue One vstřelil 8 gólů a ve 33 duelech přidal 4 asistence.

16:02 – KONEC SMLOUVY – Tomáš Přikryl si bude po necelém roce znovu hledat nové angažmá. Český záložník opouští Wartu Poznaň, v polském klubu mu skončila smlouva a novou nepodepsal.

15:54 – SPEKULACE – Kiernan Dewsbury-Hall míří z Leicesteru do Chelsea. Anglický záložník podstoupí na Stamford Bridge zdravotní prohlídku, po níž by měl následovat podpis šestileté smlouvy. Suma za přestup se bude pohybovat okolo 30 milionů liber.

15:20 – PŘESTUP – Brazilský fotbalista Douglas Luiz mění anglickou ligu za italskou, dosavadní hráč Aston Villy podepsal pětiletou smlouvu v turínském Juventusu. Klub podle médií zaplatil za šestadvacetiletého reprezentačního záložníka 50 milionů eur (1,25 miliardy korun).

14:38 – KONEC SMLOUVY – Dva dny před osmifinálovým zápasem s Rumunskem se nizozemský útočník Memhis Depay dozvěděl, že si musí hledat nový klub. Atlético v neděli oznámilo, že mu neprodlouží smlouvu, stejně jako obráncům Mariu Hermosovi a Gabrielu Paulistovi. Depay přišel do Madridu loni v lednu z Barcelony, za Atlético odehrál 31 zápasů a dal devět gólů.

11:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Zkušený pravý obránce César Azpilicueta měl v Atlétiku platnou smlouvu do konce června, spolupráce mezi oběma stranami však bude pokračovat minimálně do roku 2025. Čtvrtý celek uplynulé sezony La Ligy se s hráčem domluvil na podmínkách nového ročního kontraktu.

10:15 – SPEKULACE – Plzeň hledá náhradu za Tomáše Chorého v zahraničí. V bulharském Levski Sofia si vyhlédla útočníka Ricardinha. Očekává se, že za třiadvacetiletého brazilce zaplatí přibližně 1 milion eur. Levski by mělo dostat 50 % z této částky, zbytek obdrží útočníkův bývalý klub Gremio.

9:45 – SPEKULACE – Manchester United podle Sky Sports zahájil jednání se čtyřiadvacetiletým nizozemským středním obráncem Matthijsem de Ligtem. Stále teprve čtyřiadvacetiletý stoper je připraven letos v létě opustit Bayern Mnichov.

9:01 – SPEKULACE – Vedení Paris St-Germain je připraveno zaplatit rekordní přestupní částku za španělského křídelníka Lamina Yamala z Barcelony. Šestnáctiletý klenot je momentálně s národním týmem na Euru, kde zasáhl do všech tří skupinových zápasů.

Statistiky Lamina Yamala Livesport

8:45 – SPEKULACE – Chelsea s Arsenalem bojují o švédského útočníka Alexandera Isaka z Newcastlu. Blues Strakám kromě finančního odstupného nabízí také Nicolase Jacksona. V případě potřeby je Chelsea připravena nabídnout také anglického záložníka Conora Gallaghera, albánského útočníka Armanda Broju a anglického středního obránce Trevoha Chalobaha.

29. ČERVNA

22:54 – PŘESTUP – Antonín Fantiš nebude pokračovat ve Zlíně, s nímž loni sestoupil z české nejvyšší soutěže. Dvaatřicetiletý ofenzivní záložník vůbec poprvé v kariéře okusí zahraniční angažmá, zahraje si v Rumunsku za Voluntari, které loni stejně jako Ševci spadlo z tamní první ligy.

21:33 – PŘESTUP – Alberto Dossena oficiálně přestoupil z Cagliari do Coma. Pětadvacetiletý italský obránce podepsal s nováčkem italské nejvyšší soutěže čtyřletý kontrakt.

18:15 – PŘESTUP – Sergiño Dest, jenž v uplynulé sezoně hostoval z Barcelony v PSV, se do Endhovenu přesouvá natrvalo. Přestože si na jaře vážně poranil koleno, kvůli čemuž může chybět až do konce roku, se kluby dohodly na přestupu. Americký obránce podepsal čtyřletý kontrakt.

17:31 – SPEKULACE – Mládežnický reprezentant Adam Karabec by mohl nadcházející sezonu strávit na hostování v Německu. O ročním hostování jedná se Spartou druholigový Hamburk a podle zdroje Livesport Zpráv by mohlo být jasno již v nadcházejících dnech. Více informací najdete v článku.

17:22 – PŘESTUP – Záložník Lukáš Ambros přestupuje z Wolfsburgu do Górniku Zabrze. Reprezentant do 21 let podepsal v polském klubu smlouvu na tři roky. Více informací najdete v článku.

Statistiky Lukáše Ambrose Livesport

16:36 – SPEKULACE – Raphaël Varane po třech letech opouští Manchester United a jeho další kroky by mohly směřovat do italské ligy. Zájem o francouzského stopera má nováček Serie A z Coma, fotbalista dnes přicestoval na Apeninský poloostrov a jedná o podmínkách.

16:26 – SPEKULACE – Aarón Anselmino by se měl stát další mladou akvizicí Chelsea. Devatenáctiletý stoper patří Boce Juniors a londýnský klub pro něho nachystal kontrakt platný do června 2030. Talentovaný fotbalista by se následně měl vrátit do argentinského celku formou hostování.

16:19 – SPEKULACE – Newcastle se snaží dodržet pravidla finančního fair play a je údajně připraven prodat hvězdného křídelníka Anthonyho Gordona do Liverpoolu. Počáteční rozhovory ztroskotaly na zájmu Magpies o stopera Jarella Quansaha. Reds totiž nechtějí o talentovaného obránce přijít.

14:31 – SPEKULACE – Philippe Coutinho se vrátí do klubu, v jehož dresu s velkým fotbalem začínal – podle posledních zpráv je domluven na angažmá ve Vasco da Gama. Brazilský záložník opouští katarský Al Duhail a pokračovat nebude ani v Aston Ville, která o něho nemá zájem.

14:25 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Jörgen Strand Larsen brzy odletí do Anglie a podrobí se zdravotní prohlídce ve Wolverhamptonu, lékařům se do péče svěří v pondělí. Norský útočník přijde z Celty Vigo, která dostane za hostování tři miliony eur, Wolves budou mít opci na přestup za 27 milionů eur.

11:31 – PŘESTUP – Chelsea opětovně přebudovává kádr a jeho nejnovější akvizicí se v sobotu dopoledne stal Omari Kellyman, stále teprve osmnáctiletý ofenzivní záložník na Stamford Bridge zamířil z Aston Villy. Anglický talent podepsal v Londýně smlouvu na šest let a její součástí je opce na dalších 12 měsíců. Villans za něj dostanou 19 milionů liber.

11:02 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Josep Martínez přestupuje z Janova do Interu Milán. Kluby jsou domluveny a brankář dnes přicestuje na sever Apeninského poloostrova, aby se podrobil zdravotní prohlídce.

10:50 – JEDNÁNÍ – Kontroverzní přestup Tomáše Chorého z Plzně do Slavie nabírá konkrétní obrysy. V sobotu dopoledne oba kluby potvrdily, že o přesunu reprezentačního útočníka intenzivně jednají. Plzeň podle informací Livesport Zpráv požaduje čtyři miliony eur. Slavia preferuje variantu s hráčskou výměnou a finančním odstupným ve výši okolo dvou milionů. Více informací najdete v článku.

Statistiky Tomáše Chorého Livesport

10:02 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Omari Hutchinson se stane kmenovým hráčem a zároveň nejdražší posilou v historii Ipswiche. Jamajský křídelník v kádru Tractor Boys v uplynulé sezoně hostoval z Chelsea a kluby dojednaly jeho přestup za 20 milionů liber. Ještě během víkendu by se měl podrobit zdravotní prohlídce.

9:33 – PŘESTUP – Ismaël Koné se za několik dní stane novou posilou Marseille. Kanadský záložník přijde z Watfordu, kluby jsou domluveny na odstupném dvanáct milionů eur a Olympique je domluven i s fotbalistou, kterého příští týden čeká zdravotní prohlídka.

28. ČERVNA

23:20 – PŘESTUP – Ben Godfrey poprvé v kariéře opouští rodnou Anglii a vyzkouší si Serii A. Jeho přestup oficiálně oznámila Atalanta, která podle informací serveru transferamrkt.de zaplatila Evertonu za přestup devět milionů eur. Šestadvacetiletý stoper, který v Premier League odehrál 112 zápasů, se italskému celku upsal na blíže nespecifikovanou dobu.

22:54 – SPEKULACE – Italský stoper Mattia Caldara již nebude působit v AC Milán, kde se od svého přestupu z Juventusu z roku 2018 vůbec neprosadil, a po třech hostováních v Atalantě, Venezii a Spezii zamíří trvale na jinou adresu. Podle přestupového experta Nicola Schiry ho angažuje druholigová Modena, která s hráčem stvrdí kontrakt na jednu sezónu.

21:08 – PŘESTUP – Aston Villa získala z Chelsea nizozemského reprezentanta Iana Maatsena. Krajní obránce, který uplynulou sezonu strávil na hostování v Borussii Dortmund a zahrál si s ní finále Ligy mistrů, podepsal smlouvu do června 2030.

21:02 – PODPIS SMLOUVY – Bývalý trenér Plzně Adrián Guľa se stal trenérem Apollonu Limassol. Slovenský kouč, jenž byl od poloviny listopadu bez angažmá, se v šestém celku uplynulé sezony kyperské nejvyšší soutěže může potkat i s Michaelem Krmenčíkem. Apollon má za sebou nevydařený ročník, v němž nepostoupil do skupiny o titul. Nedařilo se ani Krmenčíkovi, který dal pouhé dvě branky. Guľa se s českým útočníkem krátce potkal i ve Viktorii.

20:51 – PŘESTUP – Marocký křídelník Hakim Ziyech strávil uplynulou sezonu na hostování v Galatasarayi, kam ho zaslala Chelsea, a do Londýna se již vracet nebude. Istanbulský celek oznámil, že se Ziyech stal jeho kmenovým hráčem poté, co byly splněny podmínky pro trvalý bezplatný přestup. Smlouvu podepsal na jeden rok a je v ní zahrnuta opce na prodloužení o další sezonu.

18:43 – PŘESTUP – Joselu byl kmenovým hráčem Realu Madrid zhruba jeden den. Čtyřiatřicetiletý útočník strávil v Bílém baletu minulou sezonu na hostování z Espanyolu, ve středu pak do hlavního města Španělska přestoupil poté, co Real uplatnil opci. Hned ve čtvrtek se ovšem španělský forvard vydal na další štaci – nastupovat bude za katarský Al Gharafa SC.

18:29 – PŘESTUP – László Bénes po dvou a půl letech odchází z Hamburku. Slovenský záložník se vrací do německé nejvyšší soutěže, jeho příchod potvrdil Union Berlín. Podle zpráv médií by se přestupová částka měla pohybovat mezi pěti až šestmi miliony eur.

17:42 – SPEKULACE – Ricardo Rodríguez má na stole nabídky od tří nejmenovaných klubů ze Saúdské Arábie. Švýcarský reprezentační obránce odchází z FC Turína, v italském klubu nedostal nový kontrakt.

17:18 – SPEKULACE – O zvučnější angažmá si říká Jaka Bijol. Pětadvacetiletý obránce Udinese úřaduje se slovinskou reprezentací na mistrovství Evropy a jeho výkony na turnaji v Německu bedlivě sledují zástupci Interu Milán.

15:24 – PŘESTUP – Jakub Křišťan přestoupil z Teplic do Slovácka, jednadvacetiletý záložník podepsal smlouvu do léta 2027. Hráč se k týmu připojil již v minulém týdnu a absolvoval s ním kondiční přípravu.

15:21 – PODPIS SMLOUVY – David Pavelka prodloužil smlouvu ve Spartě. Zkušený záložník s 25 starty za národní tým zasáhl do ligového utkání naposledy v prosinci při domácí výhře nad Teplicemi, od zimní přestávky ho provázely zdravotní komplikace.

15:10 – PŘESTUP – Ostravští fanoušci se dočkali zprávy, v níž možná už ani nedoufali, Baník získal ze Slavie na přestup Ewertona. Brazilský záložník, o něhož byl údajně zájem i v zahraničí, podepsal se se slezským klubem tříletou smlouvu. Součástí dohody je úmluva, že v případě lukrativní zahraniční nabídky mu bude umožněno odejít do ciziny. Více informací najdete v článku.

14:53 – PŘESTUP – Druholigový Vyškov získal někdejšího útočníka Slovácka Tomáše Zajíce. Sedmadvacetiletý forvard hrál i za Baník a polské Zaglebie, poslední dvě sezony působil v Českých Budějovicích.

14:12 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Douglas Luiz za sebou má kompletní zdravotní prohlídku. Brazilský záložník přestoupí z Aston Villy do Juventusu, brzy bude vše potvrzeno oficiálne. Opačným směrem poputují anglický forvard Samuel Iling-Junior, argentinský záložník Enzo Barrenechea a 25 milionů eur.

12:58 – PŘESTUP – Posilou Baníku se stal Matěj Chaluš. Šestadvacetiletý stoper přestoupil do Ostravy ze švédského Malmö FF, v minulé sezoně hostoval v Liberci. Po ročním působení naopak nebude v týmu pokračovat slovenský obránce Filip Blažek. Ten dostal svolení k odchodu stejně jako jeho krajan Ladislav Almási, jenž strávil uplynulý ročník na hostování v chorvatském Osijeku. Více informací najdete v článku.

11:33 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Návrat do Benfiky ani odchod do jiné zahraniční ligy, o kterém se spekulovalo v minulých měsících, se nekoná. Obránce David Jurásek zůstává v Hoffenheimu. S bundesligovým klubem se podle informací Livesport Zpráv dohodl na prodloužení hostování o další rok. Součástí dohody je opce, která se oproti původním 11 milionům o něco snížila. Více informací najdete v článku.

10:17 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Barcelonský Marc Guiu je v Londýně a už absolvoval zdravotní prohlídku v Chelsea. Mladý útočník podepíše šestiletý kontrakt, londýnský klub aktivoval výstupní klauzuli ve výši šesti milionů eur.

10:15 – SPEKULACE – Robin Hranáč za sebou má vynikající sezonu a v nadcházejících týdnech se bude spekulovat o jeho odchodu z Plzně. O stopera je v Evropě zájem a už před ME měla dorazit první nabídka, šest milionů eur je připraveno zaplatit italské Palermo.

9:54 – SPEKULACE – Manchester United podle Sky Sports dělá pokroky v jednání se zástupci útočníka Boloni Joshuy Zirkzeeho. Nizozemský forvard, který v uplynulé sezoně nasázel 11 ligových branek a pomohl k postupu do Ligy mistrů, má ve smlouvě klauzuli o uvolnění stanovenou na 40 milionů eur.

9:36 – PŘESTUP – Kádr Girony čeká přestavba a její součástí se stal Abel Ruiz. Španělský útočník je druhou letní posilou třetího týmu uplynulé sezony LaLigy, katalánský celek ho získal na přestup z Bragy. 24letý fotbalista tento týden prošel zdravotní prohlídkou a včera večer podepsal smlouvu na pět sezon. Portugalský klub dostane 8,5 milionu eur a navíc jednoho hráče, tím bude v Gironě nepotřebný křídelník Gabri Martínez.

27. ČERVNA

21:10 – AKTIVACE OPCE – Real Madrid podle očekávání aktivoval opci na Joselua, jenž dosud v královském celku hostoval z Espaňolu Barcelona. Zkušený útočník obratem zamíří do Kataru, konkrétně se stane posilou Al Gharafa SC.

18:48 – SPEKULACE – Inter dospěl k dohodě s Janovem. Novým hráčem milánského celku by se tak měl v blízké době stát brankář Josep Martínez. Janov za svou jedničku obdrží i s bonusy celkem 15 milionů eur.

17:17 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Plzeňská Viktoria si pojistila jednoho ze svých brankářů. Marián Tvrďon bude její dres oblékat i v následujících dvou sezonách. Devětadvacetiletý Slovák v minulém ročníku zasáhl do čtyř ligových utkání.

16:22 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Josip Stanišič získal bundesligový titul s Bayerem Leverkusen, kde strávil uplynulou sezonu na hostování z Bayernu Mnichov. Právě s bavorským gigantem ale po návratu prodloužil smlouvu, která ho s ním nově pojí až do roku 2029.

16:16 – PODPIS SMLOUVY – Další posila s nizozemskou stopou míří do Vyškova. Druholigový klub podepsal kontrakt s 28letým útočníkem Zakariou El Azzouzim. Odchovanec Ajaxu dříve působil například ve Volendamu, Excelsioru nebo rumunském Brašově.

16:13 – PŘESTUP – Baník představil posilu do středu pole, která ovšem zahájí sezonu v kádru B-týmu. Z nizozemského ADO Den Haag do Ostravy dorazil 21letý Sacha Komljenovic. Smlouvu v novém působišti podepsal na jeden rok s opcí na další dvě sezony.

16:02 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Slovácko získalo na roční hostování útočníka Sparty Matyáše Kozáka. Součástí dohody je i opce na odkup 23letého forvarda, jenž naposledy hostoval v pražských Bohemians.

15:58 – PŘESTUP – Bývalý kapitán Realu Madrid Nacho bude skutečně pokračovat v kariéře v Saúdské Arábii. Čtyřiatřicetiletý španělský reprezentační obránce se stal posilou klubu Al Qadisiyah. Prvoligový nováček ve čtvrtek jeho příchod oficiálně potvrdil.

15:17 – SPEKULACE – Slavii po osmi letech zřejmě natrvalo opustí Mick van Buren, který má před sebou ještě roční smlouvu. Zkušený útočník podle serveru infotbal.cz dostal svolení k hledání nového angažmá a kromě Česka má nabídky i ze zahraničních klubů.

14:54 – PŘESTUP – Ladislav Krejčí se může těšit na nového spoluhráče. Gironu oficiálně posílil Abel Ruiz z Bragy. Katalánský celek za 24letého útočníka zaplatí devět milionů eur, navíc protistraně přenechal Gabriho Martíneze.

12:22 – PŘESTUP – Trenérem fotbalistů St. Pauli byl jmenován Alexander Blessin. Nahradil Fabiana Hürzelera, který s týmem vyhrál druhou ligu a postoupil do Bundesligy. Celek z Hamburku o tom bez dalších podrobností informoval na webu. Jednapadesátiletý Blessin přišel ze Saint-Gilloise, které v minulé sezoně belgické ligy dovedl ke druhému místu. S klubem měl ještě na rok smlouvu, St. Pauli proto podle médií zaplatilo odstupné jeden milion eur a s bývalým koučem FC Janov podepsalo tříletý kontrakt.

11:05 – PŘESTUP – Vedení Teplic dotáhlo přestup útočníka Pavla Svatka z Táborska. Dvacetiletý kanonýr podepsal na Stínadlech dlouhodobou smlouvu. Svatek se pokusí v Teplicích nahradit nejlepšího střelce týmu v minulé sezoně Daniela Filu, který se po hostování vrátil do pražské Slavie. "Jde o podobný typ útočníka, čímž se nám opět zvyšuje variabilita v útoku. Věříme, že to je hráč do budoucna, který zvládne přechod ze druhé ligy," řekl sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek.

10:45 – SPEKULACE – Chelsea brzy posílí Marc Guiu z Barcelony, pro něhož je nachystaný šestiletý kontrakt. Blues za 18letého útočníka zaplatí šest milionů eur, čímž aktivují výstupní doložku.

9:30 – SPEKULACE – Michele Di Gregorio podle některých zpráv už podepsal smlouvu s Juventusem. Gólman přichází z Monzy a jedná se o pětiletý kontrakt s ročním příjmem dva miliony eur.

26. ČERVNA

21:05 – SPEKULACE – Borussii Dortmund posílí Serhou Guirassy ze Stuttgartu, který na základě výstupní doložky obdrží 17,5 milionu eur. Osmadvacetiletý útočník s přestupem souhlasí, zbývá dořešit pouze oficiální náležitosti.

19:00 – SPEKULACE – Michal Hlavatý nakonec nejspíš přece jen zamíří do Liberce, který uspěl u Pardubic se svou prvotní nabídkou. Ta by se podle webu infotbal.cz měla i s bonusy pohybovat kolem 20 milionů korun. Ostravský Baník měl za 26letého záložníka nabízet ještě o pět milionů více, ale sám hráč preferuje Liberec kvůli trenérovi Radkovi Kováčovi.

18:30 – PŘESTUP – Benátky po návratu do italské fotbalové Serie A povede Eusebio di Francesco. Čtyřiapadesátiletý bývalý záložník tak zůstane v první lize, i když se svým dosavadním týmem Frosinone se mezi elitou neudržel. O jeho jmenování Benátky informovaly na webu.

18:20 – SPEKULACE – RB Lipsko může udržet Xaviho Simonse, který se má z hostování vrátit do PSG. Bundesligovému klubu nahrává, že 21letý ofenzivní hráč chce podle deníku Bild v Sasku zůstat, problémem však může být cena, neboť úřadující francouzský mistr požaduje 60 milionů eur. Vyloučený přitom není přestup do Bayernu Mnichov, který má rovněž zájem a uspokojil by finanční požadavky PSG.

15:30 – PŘESTUP – Plzeň administrativně dotáhla přestup Christophe Kabonga z belgického Lommelu. Mládežnický reprezentant podepsal na západě Čech smouvu na čtyři roky.

14:47 – SPEKULACE – Slovenský reprezentační záložník László Bénes si patrně opět zahraje německou Bundesligu. V současné době hráče HSV si podle všeho vyhlédl Union Berlín, který za 26letého fotbalistu zaplatí pět až šest milionů eur, tedy výši jeho výstupní klauzule.

14:05 – PODPIS – Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem budou mít ve West Hamu nového spoluhráče. Vedení Kladivářů podepsalo dvouletý kontrakt s brankářem Wesleym Foderinghamem, který poslední tři sezony hájil barvy Sheffieldu United.

12:27 – PŘESTUP – Útočník Júsuf Hilál se vrací do Bohemians, kde již působil v sezoně 2018/19. Od současného zaměstnavatele Mladé Boleslavi dostal povolení zapojit se do přípravy Klokanů. Podmínky transferu oba kluby dolaďují.

10:27 – SPEKULACE – Odchod útočníka Muhameda Tijaniho z pražské Slavie se jeví jako pravděpodobná možnost a podle webu infotbal.cz je na spadnutí. Třiadvacetiletý Nigerijec by měl zamířit do druholigového anglického Plymouthu, který od nové sezony povede slavný Wayne Rooney.

09:57 – HOSTOVÁNÍ – Matěj Helešic předloni přestupoval z Opavy do Pardubic a nyní se vrací zpět, východočeský klub tam mladého obránce uvolnil na roční hostování.

06:57 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Trenér AS Řím Daniele de Rossi podepsal s klubem novou smlouvu do roku 2027. Bývalý záložník a klubová legenda se vrátil do týmu, v němž strávil 18 let jako hráč, letos v lednu a měl kontrakt do konce sezony.

25. ČERVNA

21:26 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Rafa Silva neprodloužil končící smlouvu v Benfice a jeho novým zaměstnavatelem se stane Besiktas. Ofenzivně laděný Portugalec přiletěl v úterý do Istanbulu, aby se podrobil zdravotní prohlídce a podepsal smlouvu.

19:24 – PŘESTUP – Andrea Belotti se oficiálně stal posilou Coma, u nováčka Serie A prošel zdravotní prohlídkou a podepsal dvouletý kontrakt. Někdejší střelec Turína tím definitivně končí trápení v AS Řím, celek z hlavního města za něj dostane odstupné čtyři miliony eur a další milion bude ve hře díky bonusům.

14:59 – PODPIS SMLOUVY – Zlín získal posilu do středu pole v podobě 28letého Lukáše Buchvaldka. Ten naposledy působil v týmu nováčka Chance ligy pražské Dukly.

14:38 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Další sparťanský záložník stráví minimálně jednu sezonu mimo mateřský klub. Jednadvacetiletý Michal Ševčík míří na hostování do druholigového německého Norimberku. Součástí dohody je také opce na přestup, uvedla na svém webu Sparta. Více informací najdete v článku.

14:19 – PŘESTUP – Novým trenérem fotbalistů Remeše je Slovinec Luka Elsner. Na lavičce devátého celku předchozího ročníku francouzské ligy nahradí Williama Stilla, který byl odvolán tři kola před koncem. Napsala to agentura AP. Elsner působil poslední dvě sezony v Le Havre.

14:15 – PODPIS SMLOUVY – O jeden rok prodloužil svůj stávající kontrakt se Slováckem jednačtyřicetiletý veterán Milan Petržela. V uplynulé sezoně odehrál zkušený záložník v lize 29 zápasů a připsal si v nich jeden gól a čtyři asistence.

13:14 – PŘESTUP – Nacho v současné době reprezentuje Španělsko na mistrovství Evropy v Německu. Zároveň s tím se mu ovšem podařilo vyřešit svou budoucnost. Čtyřiatřicetiletý obránce opouští Real Madrid, což v úterý Bílý balet potvrdil v oficiálním prohlášení. Nacho je domluven se saúdskoarabským Al Qadisiyah na dvouletém kontraktu s ročním platem 10 milionů eur (248 milionů korun).

12:39 – HOSTOVÁNÍ –Japonský veterán Kazujoši Miura ani v 57 letech nekončí kariéru, v příští sezoně bude hrát čtvrtou japonskou ligu za Suzuku, kde bude hostovat z druholigové Jokohamy. Někdejší reprezentant (89 zápasů, 55 gólů) má za sebou 39 profesionálních sezon v Itálii, Chorvatsku, Brazílii, Austrálii a naposledy v Portugalsku. "Rozhodně nekončím. Moje vášeň pro hru neuvadá, naopak je stále stejná," prohlásil na tiskové konferenci.

11:08 – KONEC SMLOUVY – Pape Gueye prostřednictvím sociálních sítí potvrdil svůj odchod z Marseille, kde mu končí smlouva. Senegalský záložník letos naskočil jenom k 15 zápasům, jeho další kroky mají směřovat do španělského Villarrealu.

10:22 – HOSTOVÁNÍ – Defenzivní univerzál Filip Souček Sparty se zapojil do přípravy Slovácka. Kluby dolaďují jeho roční hostování bez opce s možností stažení hráče v průběhu zimní přestávky. Souček přestoupil do Sparty z Opavy v létě 2020. Poslední dvě sezony strávil na hostování v Brně a Jablonci.

08:09 – PŘESTUP – Z anglického Southamptonu se do slunného Španělska stěhuje Romain Perraud. Levonohý francouzský obránce se na pět let upsal Realu Betis, přestupová částka by se měla pohybovat kolem 3,5 milionu eur (87 milionů korun).

08:06 – PŘESTUP – Hervé Koffi se po několika letech vrací do francouzské nejvyšší soutěže. Někdejší brankář Lille bude chytat za RC Lens, kam zamířil na přestup z Royalu Charleroi.

24. ČERVNA

23:08 – PODPIS SMLOUVY – Olympique Marseille se dohodl s trenérem Robertem De Zerbim, který naposledy vedl Brighton v anglické Premier League. Francouzský klub oznámil, že v současné době pracuje na oficiálním dojednání příchodu italského trenéra.

21:07 – HOSTOVÁNÍ – Uplynulou sezonu strávil kolumbijský útočník Juan-José Perea, patřící Stuttgartu, na hostování v Hanse Rostock. Neprožil ale povedený ročník a s klubem sestoupil do třetí ligy. Tu si ovšem nezahraje, nově si totiž vyzkouší ligu ve Švýcarsku. Jeho příchod formou roční výpůjčky s opcí na trvalý přestup potvrdil FC Curych.

17:03 – SPEKULACE – Viktorii Plzeň po pouhém půlroce zřejmě opustí Idjessi Metsoko. Podle informací serveru isport.cz má 22letý útočník namířeno na roční hostování do Jablonce.

16:36 – PODPIS SMLOUVY – Iván Cédric Bikoue je oficiálně novou posilou Las Palmas. Španělský útočník přišel zdarma z Valladolidu, kde neprodloužil končící kontrakt.

15:22 – KONEC SMLOUVY – Albánský brankář Etrit Berisha a senegalský útočník M'Baye Niang končí v Empoli. Oběma vypršely smlouvy a vedení 17. celku uplynulé sezony Serie A jim nové nenabídlo.

12:37 – SPEKUALCE – Spartu podle všeho opustí Michal Ševčík. Telantovaný záložník, který na Letnou přestoupil před rokem z Brna, má podle informací deníku Sport namířeno do německého druholigového Norimberku. Součástí dohody má být opce na trvalý přestup.

12:31 – HOSTOVÁNÍ – Fabian Rieder, jenž bojuje se švýcarskou reprezentací na evropském šampionátu, si během turnaje stihl zařídit angažmá. Dvaadvaceatiletý záložník minimálně na rok odchází z Rennes, na hostování s opcí za 15 milionů eur si ho vypůjčil Stuttgart.

12:16 – TESTY – Další dvě nové tváře přivítal v přípravě na novou sezonu trenér Plzně Miroslav Koubek. Na testy do Viktorie zamířil francouzský ofenzivní hráč Ruben Providence z rakouského Hartbergu, jenž v minulosti patřil PSG či AS Řím, a rovněž talentovaný forvard James Bello, který už na jaře hrál za rezervu Západočechů.

08:34 – PŘESTUP – Pětadvacetiletý brazilský brankář Carlos Miguel, jehož zaměstnává Corinthians, by měl poprvé ve své kariéře opustit rodnou zemi a vyzkoušet si Premier League. Potvrzuje to i italský novinář Fabrizio Romano. Jednání už výrazně pokročila, začátkem příštího týdne by mělo dojít k uzavření kontraktu s Nottinghamem Forest, který uplatní výstupní klauzuli ve výši čtyř milionů eur.

23. ČERVNA

19:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Záložník Miloš Kratochvíl prodloužil smlouvu s Jabloncem, jehož dres obléká od roku 2018. Severočeský klub to oznámil na svém webu. Délku nového kontraktu osmadvacetiletého fotbalisty neuvedl. "Řešil jsem svou budoucnost i směrem k několika nabídkám v zahraničí, ale nakonec jsme se rozhodli tak, že zůstanu v Jablonci. Dávalo mi to největší smysl i z pohledu rodiny a prostředí," řekl Kratochvíl.

17:50 – PŘESTUP – Amani El Ouazzani opustil francouzský Guingamp a vydal se do Portugalska. Útočník posílil Bragu, kterou přestup vyšel na 3,5 milionu eur.

15:30 – SPEKULACE – Leny Yoro představuje zajímavé zboží na trhu a z několika bohatých zájemců si podle posledních zpráv vybral Real Madrid. Teprve osmnáctiletý obránce patří do základní sestavy Lille, zájem o něho mají i PSG nebo Manchester United.

13:55 – SPEKULACE – Wojciech Szczesny by během příštího týdne měl přestoupit z Juventusu do Al Nassru. Zkušený polský brankář je na podmínkách angažmá domluven a společnou řeč měly konečně najít i oba kluby, saúdskoarabský celek údajně zaplatí čtyřicet milionů eur.

11:20 – SPEKULACE – Juventus dokončuje příchod Douglase Luize z Aston Villy. Obě strany mají být domluvené, k dokončení transferu zbývá zdravotní prohlídka, kterou 26letý záložník podstoupí na začátku příštího týdne.

10:45 – SPEKULACE – Ethan Mbappé má jakožto volný hráč namířeno z Paris Saint-Germain do LOSC Lille. 17letého záložníka chce také Real Betis, francouzský mládežnický reprezentant ale preferuje "Dogy".

10:20 – SPEKULACE – Slovan Liberec posílí Aziz Kayondo, jenž na jaře hostoval z Leganésu ve Vyškove. Severočeský celek podle serveru infotbal.cz brzy příchod 21letého obránce potvrdí.

08:05 – SPEKULACE – Aston Villa dotahuje příchod Iana Maatsena z Chelsea. Dvaadvacetiletý obránce během sobotního večera a zítřka podstoupí zdravotní prohlídku a následně podepíše smlouvu do roku 2030.

07:00 – SPEKULACE – Lutsharel Geertruida pravděpodobně v nadcházejících týdnech opustí Feyenoord a jednou z destinací, kam by mohl zamířit, je Francie. 23letý obránce se ocitl v hledáčku Paris Saint-Germain, kterému se zřejmě nepovede angažovat Lenyho Yora z LOSC Lille.

Statistiky hráče. Livesport

22. ČERVNA

17:22 – PŘESTUP – Londýnská Chelsea si zajistila služby teprve 17letého Brazilce Estevaa Williana. V současné době hráč Palmeiras se do Anglie přesune až po dovršení plnoletosti příští léto. Transferová částka za pravého křídelníka by se mohla se všemi bonusy vyšplhat až na 51 milionů liber (1,5 miliardy korun).

14:45 – SPEKULACE – Joao Palhinha by se přece jen mohl stěhovat z Fulhamu do Bayernu Mnichov, který do Londýna poslal vylepšenou nabídku ve výši necelých 40 milionů liber. Bundesligový celek chtěl 28letého záložníka již před rokem, jednání ale nevedlo k úspěšnému konci.

08:45 – SPEKULACE – Pětadvacetiletý alžírský záložník Houssem Aouar se během minulého léta stěhoval poprvé ve své kariéře z Francie do Itálie, do své rodné země by se každopádně mohl navrátit po pouhém roce stráveném v Serii A. Ačkoli má platný kontrakt v AS Řím až do roku 2028, o jeho služby projevuje podle zpráv italského novináře Nicola Schiry zájem Nice.

07:45 – HOSTOVÁNÍ – Jessic Ngankam uplynulé jaro strávil na hostování v Mohuči, jeho zaměstnavatel z Frankfurtu ho přitom posílá na další výpůjčku, tentokráte pro celý následující ročník. Působit bude nově o patro níže, novou posilu při pátečním večeru představil Hannover. Druholigový německý celek neupřesnil, zda je součástí dohody ohledně třiadvacetiletého útočníka případná opce na trvalý nákup hráče.

21. ČERVNA

21:10 – SPEKULACE – Chelsea, Manchester United i Manchester City. Všechny tyto celky stály o 22letého křídelníka Michaela Oliseho z Crystal Palace. Mládežnický francouzský reprezentant dal ale nakonec přednost nečekanému zájemci z Německa – Bayernu Mnichov. Novinář David Ornstein uvedl, že bavorský gigant už se dohodl s hráčem a jednání spějí do cíle i na úrovni klubů.

19:40 – PODPIS – Novým trenérem fotbalistů FC Turín se stal Paolo Vanoli. Dosavadní kouč Benátek, se kterými v minulé sezoně postoupil do Serie A, podepsal s klubem dvouletou smlouvu. Informoval o tom klubový web.

17:15 – PODPIS – Do přípravy fotbalistů Plzně se zapojil český reprezentant do 21 let Christophe Kabongo. Viktoria dokončuje jeho přestup z belgického Lommelu, hotový by měl být v nejbližších dnech. Se západočeský klubem podepíše čtyřletou smlouvu. Třetí tým uplynulé sezony české ligy o tom informoval na svém webu. Více informací najdete v článku.

14:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Historicky nejstarší hráč první fotbalové ligy Josef Jindřišek prodloužil s Bohemians 1905 smlouvu o další rok. Pražané o podpisu s třiačtyřicetiletým kapitánem a záložníkem informovali na klubovém webu se startem letní přípravy.

13:40 – PODPIS – Záložník Michal Beran se stává hráčem Jablonce. Třiadvacetiletý středopolař naposledy působil v Bohemians Praha 1905 na hostování ze Slavie Praha. V Jablonci podepsal tříletý kontrakt.

10:50 – SPEKULACE – Do přípravy fotbalistů Pardubic se zapojil také kmenový hráč pražské Slavie Jan Stejskal. Kluby nyní dokončují smlouvu o trvalém přestupu sedmadvacetiletého gólmana. Informovaly o tom na sociální síti X. Stejskal je pardubickým odchovancem. V první lize odchytal 22 utkání v dresu Mladé Boleslavi, Slavie a Olomouce. Minulou sezonu strávil na hostování v druholigovém Vyškově.

10:40 – PODPIS – Adam Fousek se po pěti letech vrací do Pardubic, s nimiž zahájil letní přípravu. Záložník ve východočeském klubu vyrůstal a v roce 2019 zamířil do Brna, kde mu skončila smlouva.

08:05 – AKTIVACE OPCE – Marvin Park se z hostování v Las Palmas nevrátí do Realu Madrid. Ostrovní celek za 50 % práv na 23letého křídelníka, jenž podepsal smlouvu do roku 2028, zaplatí dva miliony eur.

Statistiky hráče. Livesport

20. ČERVNA

23:41 – PODPIS SMLOUVY – Radamel Falcao po vypršení smlouvy ve Vallecanu opouští po 15 letech evropské trávníky. Osmatřicetiletý kanonýr si poprvé zahraje profesionální fotbal v rodné Kolumbii, dohodl se na spolupráci s Millonarios FC. Za Rayo nastupoval od roku 2021, většinou ale plnil roli náhradníka. V uplynulé sezoně La Ligy skóroval jedinkrát, i proto neprodloužil smlouvu.

22:39 – PODPIS SMLOUVY – Zlínu bude s návratem do nejvyšší soutěže pomáhat Tomáš Poznar, který v uplynulých dvou a půl letech nastupoval za polskou Termalicu a slovenský Spartak Trnava. Pětatřicetiletý útočník podepsal s mateřským klubem roční smlouvu.

21:54 – HOSTOVÁNÍ – Feyenoordu se z hostování v Excelsioru vrátil Mimeirhel Benita a obratem zamířil na další výpůjčku. Nizozemský krajní obránce stráví nadcházející ročník v Heraclesu, před odchodem však s mateřským klubem prodloužil kontrakt do roku 2026.

16:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Tomáš Pekhart bude dále hrát za Legii Varšava, smlouvu prodloužil smlouvu o jednu sezonu. Pekhart do třetího celku uplynulé sezony Ekstraklasy poprvé přišel na začátku roku 2020 a získal ním dva mistrovské tituly, Polský pohár a Superpohár, v ročníku 2020/21 se stal nejlepším střelcem polské ligy s 22 góly. Před dvěma lety po vypršení kontraktu odešel do Gaziantepu, po půlroce se ale vrátil.

16:11 – ZKOUŠKA – Dyjan Carlos de Azevedo by se mohl vrátit do české nejvyšší soutěže. Někdejší křídelník Baníku Ostrava je na dvoutýdenní zkoušce ve Slovácku.

15:24 – ZKOUŠKA – Bývalý útočník národího týmu Libor Kozák by se po 16 letech mohl vrátit do Opavy, s níž se začal připravovat na novou sezonu. Na sklonku kariéry by si tak mohl odbýt debut za A-tým klubu, ze kterého odešel v 19 letech do Lazia. Naposledy působil v Arezzu ve třetí italské lize, od ledna je bez angažmá.

12:23 – KONEC SMLOUVY – Mathew Ryan po roce a půl odchází z Alkmaaru, australskému brankáři skončila smlouva a na nové se s nizozemským klubem nedohodl.

11:12 – SPEKULACE – Obránce Feyenoordu Dávid Hancko dokázal svými výkony zaujmout hned několik elitních klubů, jeho největším nápadníkem má být momentálně Atlético Madrid. Podle serveru 1908.co.uk učinil španělský tým první nabídku ve výši 20 milionů eur, kterou rotterdamský celek okamžitě smetl ze stolu. Více informací v článku.

11:09 – PODPIS SMLOUVY – Leicester v nové sezoně mezi anglickou elitou povede Steve Cooper, jenž působil dva roky v Nottinghamu Forest. Velšan na lavičce Foxes nahradí Enza Marescu, který zamířil do Chelsea.

09:38 – HOSTOVÁNÍ – Roman Květ má nové angažmá. Bývalý středopolař Příbrami, Bohemians a Plzně si po angažmá v Turecku vyzkouší další zahraniční štaci – tentokrát bude hostovat s opcí v nejvyšší belgické soutěži. Květ, který za Sivasspor odehrál 24 zápasů, posílí řady nováčka FCV Dender.

06:30 – SPEKULACE – Alexandre Lacazette byl v minulých týdnech spojovaný s možným odchodem z Lyonu do Saúdské Arábie, jeho přesun do Asie se však konat nebude. Podle informací francouzského sportovního listu L'Équipe se třiatřicetiletý francouzský forvard rozhodl setrvat ve stávajícím působišti. Odmítnout měl konkrétní nabídku od klubu Al-Qadsiah FC, který se snažil hráče nalákat na dvouletou smlouvu, jež by Lacazettemu vynesla 30 miliónů eur.

06:00 – SPEKULACE – Podle informací Fabrizia Romana by Ian Maatsen mohl nakonec skončit v Aston Ville. Nizozemský reprezentant, který si na hostování z Chelsea v Dortmundu zahrál finále Ligy mistrů, by mohl být součástí dohody mezi oběma kluby, která by zahrnovala částku kolem 37,5 milionů liber. Vše by mělo být dotaženo ještě tento týden, křídelnímu univerzálovi už měla být od Villans nabídnuta smlouva na šest let.

19. ČERVNA

21:27 – SPEKULACE – Pražská Dukla se připravuje na sezonu mezi českou elitou, kam se probojovala po pěti letech. Na radaru má podle informací novináře Nicola Schiry jedno zajímavé jméno z Itálie, útočníka Joana Bornosuzova. Dvacetiletý Bulhar působí v Janově, kde však zatím neodstal pořádnou šanci, a tak by mohl mít o přesun zájem.

15:51 – PŘESTUP – Augsburg se po pěti letech rozloučil s Tomášem Koubkem, jemuž nebude prodloužena smlouva. Jednatřicetiletý český brankář, který za bavorský klub odchytal pouze 38 bundesligových zápasů, hledá novou výzvu, chtěl by pravidelně chytat.

15:36 – SPEKULACE – Luka Elsner má namířeno z Le Havru do Remeše. Oba kluby i přes počáteční komplikace našly společnou řeč a slovinský kouč by měl Les rouges et blancs převzít v nejbližších dnech.

15:24 – PŘESTUP – Obránce Libor Holík přestupuje do slovenské ligy, kde bude hrát za Trnavu. Šestadvacetiletý zadák patřil od roku 2022 Plzni, s níž získal mistrovský titul a nastoupil v Lize mistrů. V minulosti působil i ve Slavii, Karviné, Jihlavě a Jablonci, letošní jarní část sezony strávil na hostování ve Zlíně. Se Spartakem podepsal tříletou smlouvu a zahraje si kvalifikaci Konferenční ligy.

15:17 – SPEKULACE – Álex Collado by mohl znovu opustit Betis. Španělský křídelník v uplynulé sezoně hostoval v saúdskoarabském Al Okhdoodu a jeho další kroky by mohly směřovat do Řecka. Zájem o něj projevuje Aris s českými legionáři Vladimírem Daridou a Jakubem Brabcem.

14:10 – PŘESTUP – A ještě jedna posila pro Hradec Králové, po konci smlouvy ve Slovácku přichází útočník Ondřej Mihálik.

13:41 – PŘESTUP – Další posilou Hradce Králové je Matěj Náprstek. Dvacetiletý útočník má nahradit Daniela Vašulína, který odešel do Plzně. Přichází na přestup z Jablonce, za který ve své premiérové ligové sezoně zaznamenal ve 12 zápasech tři góly. Na východě Čech podepsal smlouvu do na tři roky.

13:32 – PODPIS SMLOUVY – Breda po postupu mezi nizozemskou elitu posílil Daniel Bielica, jemuž na konci června vyprší kontrakt v Górniku Zabrze. Pětadvacetiletý polský brankář se v novém působišti upsal do roku 2026.

12:34 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Trenér Marco Rose prodloužil s Lipskem smlouvu do roku 2026, ta dosavadní mu měla skončit příští rok v létě. Německý kouč přišel do Lipska před dvěma lety a v první sezoně s týmem v obsadil třetí místo.

11:27 – SPEKULACE – Mats Hummels má dalšího nápadníka, o jeho angažování uvažuje Neapol. Německý obránce odchází z Dortmundu, jeho dalšími nápadníky jsou Mallorca a AS Řím.

10:29 – SPEKULACE – Andrea Belotti selhal v AS Řím, o mnoho lepší to nebylo ani během hostování ve Fiorentině a podle všeho ho čeká další stěhování. Italského útočníka chce Como a už dohodlo podmínky přestupu za pět milionů eur, schází mu jen najít společnou řeč s hráčem.

10:19 – PODPIS SMLOUVY – Hradec Králové začal už v uplynulém ročníku nejvyšší české ligy vystrkovat růžky a jinak by tomu nemělo být ani v nové sezoně. Pod Lízátka se totiž po dvou letech vrací Adam Vlkanova, což jasně ukazuje ambice východočeského klubu. Bývalý hráč Plzně, který naposledy hostoval v polském Ruchu Chorzów, podepsal s Votroky smlouvu na čtyři roky.

18. ČERVNA

19:29 – PŘESTUP – Hradec Králové mění brankáře. "Votroci" na klubovém webu uvedli, že po půlroce odešel Milan Knobloch a z pražské Slavie přišel Matyáš Vágner, jenž v posledních třech ročnících chytal za druholigovou Vlašim. Ligový vicemistr si na něj ponechal předkupní právo.

16:39 – PŘESTUP – Baník získal den před zahájením letní přípravy tři posily do svého kádru. Z Bohemians 1905 přestoupil slovenský útočník Erik Prekop, ze Slovácka přišel Daniel Holzer a z Liberce Michal Fukala. Baník o tom informoval na svém webu.

13:10 – KONEC SMLOUVY – Zkušený obránce Pepe se společně s portugalskou reprezentací chystá na utkání proti Česku, po letošním mistrovství Evropy pak bude řešit další budoucnost. Jistá je pro tuto chvíli jedna věc - obránce už neoblékne dres FC Porto.

08:50 – PODPIS – Bragu posílil Robson Bambu z OGC Nice, odkud naposledy hostoval v Arouce. Šestadvacetiletý stoper ve svém novém působišti uzavřel smlouvu do roku 2028.

08:30 – PŘESTUP – Zlín po sestupu z nejvyšší soutěže opouští Jakub Janetzký, který se stěhuje ke konkurenci ve druhé lize. Sedmadvacetiletý záložník přestoupil do Zbrojovky Brno.

17. ČERVNA

19:01 – PŘESTUP – Útočník Daniel Smékal přestoupil z Baníku Ostrava do Podbrezové, kde podepsal smlouvu na tři roky. Dvaadvacetiletý hráč strávil ve slovenské lize už uplynulou sezonu, kdy hostoval ve Skalici a dal osm gólů. Baník o přestupu informoval na svém webu.

18:30 – PŘESTUP – Slovenský záložník Jakub Hromada přestoupil z pražské Slavie do Rapidu Bukurešť, kde už hostoval v jarní části sezony. Červenobílí informovali o odchodu osmadvacetiletého fotbalisty na svém webu. V Edenu působil Hromada od roku 2017, kdy přišel ze Sampdorie Janov. Předtím hostoval v Plzni. Se Slavií získal tři ligové tituly a čtyřikrát vyhrál český pohár. V české nejvyšší soutěži, v níž si zahrál také za Liberec, absolvoval 117 utkání a dal pět gólů. O další zápasy ho připravila dlouhodobá zranění.

13:50 – KONEC V TÝMU – Solidní ročník má za sebou Sergio Ramos, ale bývalá dlouholetá opora španělské reprezentace už v Seville pokračovat nebude. Po konci smlouvy je z mistra světa z roku 2010 volný hráč.

11:00 – SPEKULACE – Dani Carvajal patří do základní sestavy Realu Madrid, smlouvu má na poslední rok a vedení ho chce udržet déle - se španělským obráncem proto v dohledné době zahájí jednání o prodloužení spolupráce.

10:45 – SPEKULACE – Kenan Yildiz letos za Juventus odehrál 32 soutěžních zápasů a vysloužil si důvěru vedení. To začalo chystat novou smlouvu, služby mladého útočníka si hodlá pojistit do června 2029.

Statistiky hráče. Livesport

09:50 – SPEKULACE – Hradec Králové prodal do Plzně Daniela Vašulína a fanouškům se chystá představit náhradu. Smlouvu na východě Čech brzy podepíše Ondřej Mihálik, který přijde zdarma ze Slovácka.

09:45 – PODPIS – Pardubice včera ohlásily příchod Jana Kalabišky a v pondělí navázaly informací o angažování dalšího obránce. Barvy východočeského klubu bude hájit David Šimek, s novým zaměstnavatelem podepsal víceletý kontrakt.

09:10 – ODCHODY – Záložník Borja García a obránce Juanpe za sebou mají poslední zápasy v dresu Girony, katalánský klub ani jednomu neprodloužil končící smlouvu.

08:30 – PŘESTUP – Álex Jiménez letos hostoval z Realu Madrid v AC Milán a v italském klubu zakotví natrvalo. Rossoneri aktivovali opci na přestup za pět milionů eur a s mladým obráncem se dohodli na čtyřleté smlouvě, Bílý balet si ponechá opci na zpětný odkup.

07:30 – PODPIS – Gabriel Paulista na jaře nepřesvědčil v Atlétiku Madrid, nedostal novou smlouvu a odchází do Turecka, příchod brazilského obránce potvrdil Besiktas.

16. ČERVNA

23:51 – SPEKULACE – Chviča Kvaracchelija by mohl opustit Neapol. Agent a zároveň otec gruzínské hvězdy se nechal slyšet, že bude usilovat o to, aby jeho syn změnil působiště. "Během jednoho roku pracoval pod čtyřmi různými trenéry, to mi dělá velké starosti. Rozhodne se sám, ale pro mě je to nepříjemá situace. Ještě jsem s ním o tom nehovořil a do konce Eura se k tomu nechystám," prohlásil pro portál Sport Imedi.

22:47 – SPEKULACE – Sao Paulo je spojováno s odchodem Jamese Rodrígueze, jenž se však momentálně budoucností nezabývá a soustředí se pouze na Copu América. Dvaatřicetiletý kolumbijský záložník má s brazilským klubem smlouvu ještě pro nadcházející sezonu.

20:29 – PŘESTUP – Josef Koželuh v uplynulých letech sbíral zkušenosti převážně ve druhé nejvyšší české soutěži, poslední dva ročníky v dresu Zbrojovky Brno. Od září bude daadvacetiletý obránce působit v první lize, odešel z Plzně do Liberce. Ve Slovanu podepsal kontrakt na čtyři sezony.

20:27 – NOVÁ SMLOUVA – Bayern Mnichov si brzy pojistí Josipa Stanišiče, jenž se vrací z hostování v Leverkusenu. Čtyřiadvacetiletý obránce podepíše novou pětiletou smlouvu.

18:35 – KONEC SMLOUVY – Nigerijský křídelník Chidera Ejuke se po vypršení smlouvy v CSKA Moskva vydá do Španělska. Šestadvacetiletý hráč, jenž má za sebou hostování v Royalu Antverpy, je domluvený se Sevillou.

17:18 – KONEC SMLOUVY – Ve Slavii po jediné sezoně skončil Sheriff Sinyan. Pražský klub se se sedmadvacetiletým stoperem po vypršení roční smlouvy dohodl, že neuplatní dvouletou opci. Gambijský hráč žádal větší herní vytížení, to mu ale Vršovičtí nebyli schopní zaručit. Klub o tom informoval na svém webu.

14:09 – SPEKULACE – Podle italského novináře Fabrizia Romana je trenér Roberto De Zerbi před přesunem do Olympique Marseille. Dosavadní kouč Brightonu by měl na nové adrese podepsat smlouvu na tři roky.

14:07 – PŘESTUP – Juventus dokončuje příchod Douglase Luize z Aston Villy. Opačným směrem se – vyjma finanční kompenzace – přesunou záložníci Weston Mckennie a Samuel Iling-Junior.

13:51 – SPEKULACE – Co bude s Adamem Hložkem? Český reprezentant podle informací Fabrizia Romana může v létě opustit Leverkusen, definitivní rozhodnutí o budoucnosti talentovaného forvarda však padne až po Euru.

13:44 – SPEKULACE – Ve Feyenoordu se po přestupu ze Sparty vyprofiloval ve velmi žádané zboží. Slovenský obránce Dávid Hancko se nově objevil také na seznamu posil Atlétika Madrid. Zůstane účastník právě probíhajícího Eura v Rotterdamu i po příchodu trenéra Briana Priskeho, nebo zvolí posun na novou adresu?

13:36 – SPEKULACE – Mats Hummels by se po konci v Borussii Dortmund mohl vydat na Apeninský poloostrov. Podle italských médií chce 35letého obránce angažovat AS Řím.

12:42 – PŘESTUP – Slavii Praha po roce opustí Muhamed Tijani, jenž se výrazněji neprosadil. Třiadvacetiletý útočník by měl zamířit na hostování s opcí do nejmenovaného klubu z druhé anglické ligy. Součástí dohody mají být také procenta z možného dalšího přestupu.

11:57 – PODPIS SMLOUVY – David Ospina se po 16 letech vrací do Kolumbie. Pětatřicetiletý brankář, jenž prošel OGC Nice, Arsenalem nebo Neapolí, vymění Al Nassr za mateřské Atlético Nacional.

10:35 – PŘESTUP – Ve Slovácku po šesti letech skončil Jan Kalabiška, kterému po této sezoně v klubu vypršela smlouva. Sedmatřicetiletý defenzivní univerzál za moravský celek odehrál celkem 202 soutěžních zápasů. Jeho zkušenosti v zadních řadách nově využijí Pardubice, které jeho příchod oznámily na sociálních sítích.

15. ČERVNA

23:30 – PODPIS SMLOUVY – Portugalský obránce João Mendes opouští po vypršení smlouvy FC Porto, nadále však bude působit ve stejné soutěži. Podepsal víceletou smlouvu s Vitorií Guimarães.

21:56 – SPEKULACE – David Jurásek, jenž na jaře hostoval z Benfiky v Hoffenheimu, by měl v sedmém celku uplynulé sezony německé Bundesligy setrvat. Podle portugalského webu Abola jsou všechny strany domluveny na podmínkách dalšího hostování, jehož součástí bude opce na přestup za 10 milionů eur.

19:17 – SPEKULACE – Aleksandar Pavlovič přišel vinou nemoci o mistrovství Evropy, náladu mu tak alespoň spraví vedení Bayernu Mnichov. To podle informací Fabrizia Romana chystá pro německého záložníka nový kontrakt do června 2029.

18:31 – PŘESTUP – Nového trenéra našel anglický Brighton. Z německého St. Pauli se na jeho lavičku přesune teprve 31letý Fabian Hürzeler. Americký kouč v nastávajícím působišti uzavřel smlouvu do konce ročníku 2026/27.

18:21 – PŘESTUP – Na Slovensko se z pražských Bohemians vydal Daniel Köstl. Šestadvacetiletý obránce bude od nové sezony působit v kádru vítězě tamějšího poháru Ružomberoku, se kterým podepsal smlouvu do 30. června 2027. O transferu informovaly kluby na svých webech.

18:08 – PŘESTUP – První letní posilou pražské Slavie se stal 19letý talentovaný záložník Alexandr Bužek, který do hlavního města dorazil ze Zlína. "Slavii beru jako velkou výzvu. Jsem lehce nervózní, to je asi přirozené. Otevírají se mi nové hranice možností. Poznám nové hráče, nové lidi. Doufám, že mi to pomůže v kariéře. Strašně se na to těším," uvedl po přestupu Bužek. Více informací najdete v článku.

17:31 – PODPIS SMLOUVY – Křídelník Jakub Pešek se dohodl na nové smlouvě se Spartou, její délku klub neuvedl. Současný kontrakt 30letého hráče měl platnost do 30. června. Pešek v uplynulém ročníku zasáhl do 20 utkání, připsal si v nich dvě branky a jednu asistenci.

16:58 – SPEKULACE – Ante Rebič zklamal v Besiktasi a po jednom roce se možná vrátí do italské ligy. Někdejšího útočníka Fiorentiny a AC Milán chce Hellas Verona, fotbalista zde působil už na jaře 2016.

16:47 – SPEKULACE – Aleš Čermák v sezoně 2022/2023 působil v Bohemians 1905 a do pražského celku by se nyní mohl vrátit. Záložník je volným hráčem, tento týden ukončil kontrakt v Dunajské Stredě. O možném přesunu informoval web infotbal.cz

15:12 – JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ – Trenérský štáb pražské Sparty by mohl doznat dalších změn. Letenský klub na sociálních sítích informoval, že jedná o smlouvě s Dánem Jensem Berthelem Askouem, který byl uvolněn z pozice hlavního kouče ve švédském Göteborgu. 41letý Askou tam odtrénoval 35 zápasů, z nichž 14 vyhrál, v osmi remizoval a 13 prohrál. Dříve působil například v dánském Horsens nebo HB Tórshavn z Faerských ostrovů. Více informací si můžete přečíst v článku.

15:06 – KONEC SMLOUVY – Trenér Radek Kronďák navzdory úspěšné sezoně dál nepovede fotbalisty druholigové Chrudimi, s nimiž obsadil páté místo. Nabídku prodloužení spolupráce odmítl. V Chrudimi působil dva a půl roku, jeho nástupce chce klub podle informací na svém webu najít co nejdříve.

14:15 – PŘESTUP – Talentovaný záložník Kryštof Čížek si v 16 letech vyzkouší první zahraniční angažmá. Z pražské Slavie míří do Hoffenheimu, kluby detaily přesunu dolaďují. O transferu informovali na sociálních sítích sešívaní.

13:07 – SPEKULACE – Útok Baníku bude v příští sezoně pravděpodobně vypadat jinak, než si vedení ostravského klubu představovalo. Do hry o angažování klíčového hráče uplynulého ročníku Ewertona, na kterého Slezané neuplatnili opci ve výši jednoho milionu eur (zhruba 25 milionů korun) a neuspěli u Slavie ani s následnou přibližně poloviční nabídkou na odkup, se zapojil další zájemce. Podle informací webu infotbal.cz zaslal do Prahy svůj návrh nejmenovaný saúdskoarabský klub a jeho výše je požadavkům Slavie značně bližší než nabídka Baníku.

13:01 – SPEKULACE – Nacho Fernández má v Realu Madrid platnou smlouvu jen do konce června, nová spolupráce uzavřena nebude, a tak si zkušený španělský stoper již hledá nové angažmá. O jeho služby jeví zájem v Saúdské Arábii, konkrétně Al Ittihad, obě strany se každopádně zatím nedokážou dohodnout na podmínkách. Podle italského insidera Fabrizia Romana je předmětem zatím neúspěšných promluv nabízená dvouletá smlouva.

12:52 – PŘESTUP – Bylo to třetiligové Ústí nad Labem, které loni v létě přivedlo hvězdná jména. Byť na výkonnostním ústupu, tak s velkým vztahem k regionu. Vysněný postup do druhé ligy pod novým majitelem nevyšel, za rok už by ale na severu slavit chtěli. Pomoct má nejen trenér Svatopluk Habanec, ale nově také legenda Teplic Tomáš Grigar.

12:46 – PŘESTUP – Viktoria Žižkov získala tři dny před startem přípravy na nový ročník druhé nejvyšší soutěže druhou letní posilu. Po zkušeném útočníkovi Tomáši Necidovi tentokrát míří do známého pražského klubu 23letý brankář Martin Melichar. Ten v minulé sezoně působil v Příbrami.

12:23 – SPEKULACE – Devatenáctiletý ofenzivní záložník Cristo Muňoz má v Barceloně, v jejímž A-týmu se dosud neobjevil v soutěžním utkání, kontrakt platný pouze do konce června a prodloužen podle všeho nebude. Podle italského žurnalisty Nicola Schiry by přitom kroky španělského talentu mohly směřovat do Serie A, odkud jej lanaří dva kluby prý.

11:40 – SPEKULACE – Alphonso Davies byl v minulých měsících spojován s odchodem do Realu Madrid, podle informací novináře Floriana Plettenberga ze stanice Sky Germany se však hráčův odchod z Bayernu konat nebude. Žádná nabídka ze strany španělského celku totiž do Mnichova nedorazila. Zároveň se však kanadský krajní obránce či záložník nedokáže s bavorskou stranou domluvit na platových podmínkách – požaduje 20 milionů eur ročně, což je pro vedení německého klubu neakceptovatelné.

14. ČERVNA

22:34 – PŘESTUP – Ve čtvrtek představil berlínský Union novou tvář v podobě chorvatského forvarda Ivana Prtajina a v posilování pokračuje. V pátek oznámil další rozšíření řad o dvacetiletého rakouského stopera Leopolda Querfelda. Německý celek zašle podle serveru transfermarkt.de do vídeňského Rapidu, jehož je Querfeld odchovancem, zhruba tři miliony eur.

20:15 – PODPIS SMLOUVY – Southampton získal zvučnou posilu, která se vrací na známo místo. Zkušený ofenzivní záložník Adam Lallana přichází k navrátivšímu se nováčkovi Premier League z trhu volných hráčů poté, co nebyla obnovena jeho spolupráce s Brightonem. S výběrem z Hampshire, kde mimochodem nastartoval profesionální kariéru a působil v něm mezi roky 2006 až 2014, přičemž ještě dříve byl součástí mládežnických výběrů, podepsal smlouvu na jednu sezonu.

19:00 – PŘESTUP – Matvej Safonov se stává očekávanou posilou PSG. Francouzský hegemon představil novou tvář během pátečního odpoledne krátce před prvním zápasem evropského šampionátu v Německu. Ruský gólman se stěhuje do Ligue 1 z Krasnodaru, podle serveru transfermarkt.de transfer vyšel Les Parisiens na 20 milionů eur. Smlouvu podepsal do června 2029.

18:15 – PŘESTUP – Když Ladislav Krejčí v posledním zápase sezony proti Plzni (1:1) střídal, v očích se mu blyštěly slzy a letenským ochozům mával na rozloučenou. Věděl, že po zisku doublu pro něj končí nejen sezona, ale i úspěšné působení v pražské Spartě. To se teď ostatně potvrdilo – kapitán klubu, který vyhrál poslední dva ligové tituly, podepsal se španělskou Gironou smlouvu na pět let. Katalánský celek měl za českého reprezentanta zaplatit 12 milionů eur (asi 300 milionů korun). Více informací v článku.

17:03 – SPEKULACE – Jesper Lindström plní v Neapoli roli náhradníka a spekuluje se o jeho odchodu. Ofenzivního záložníka chce Lyon, který zahájil jednání o hostování.

16:42 – SPEKULACE – Čtyřiadvacetiletý záložník Conor Gallagher se dostal v posledních hodinách do možných přestupových spekulací s odchodem do Aston Villy. a to v souvislosti s výměnou za dvacetiletého útočníka Jhona Durána. Podle informací italského novináře Fabrizia Romana však anglický reprezentant žádné takové otázky v současné chvíli nechce řešit a soustředí se pouze na EURO 2024. Z londýnského celku se mu navíc vyloženě odcházet nechce, je totiž v klubu spokojený.

15:04 – SPEKULACE – Amar Dedič má v Salcburku smlouvu ještě na tři sezony, není ovšem vyloučeno, že rakouský klub opustí už letos. Bosenského obránce by ve svém týmu rád viděl nový trenér Neapole Antonio Conte.

15:04 – SPEKULACE – Jarrad Branthwaite za dva týdny oslaví 22. narozeniny a jedním z dárků by mohl být přestup do Manchesteru United. Red Devils mají o anglického obránce Evertonu zájem, on sám proti stěhování nic nenamítá.

13:20 – SPEKULACE – Alessandro Buongiorno pravděpodobně opustí Turín a velký zájem o jeho služby má Neapol. Ta chystá nabídku, za obránce je ochotna zaplatit 35 milionů eur.

11:33 – SPEKULACE – Už je hotovo? Ladislav Krejčí se vrátil z jednání s Gironou zpět k české reprezentaci. Jeho přestupu do třetího celku La Ligy už tak zřejmě nic nebrání.

10:48 – KONEC SMLOUVY – Aleš Čermák předčasně končí angažmá v Dunajské Stredě, český záložník letos odehrál jenom dvanáct ligových zápasů a s vedením se dohodl na rozvázání spolupráce.

10:46 – PODPIS SMLOUVY – Udine po Fabiu Cannavarovi povede německý kouč Kosta Runjaič, jenž naposledy trénoval do dubna Legii Varšava včetně českého útočníka Tomáše Pekharta. Na začátku dubna v Polsku skončil a v pátek ho klub z Udine představil jako nástupce kapitána mistrů světa z roku 2006. Cannavaro byl ve funkci jen šest zápasů, poté navzdory úspěšné záchraně v italské lize nedostal novou smlouvu.

10:33 – SPEKULACE – Virgil van Dijk se dostal do hledáčku Al Nassru a saúdskoarabský klub je připraven investovat velké peníze. Podle některých zpráv se jeho představitelé měli sejít hráčem a fotbalistovi Liverpoolu nabídnout smlouvu, která by z něho udělala nejlépe placeného obránce planety.

10:10 – PODPIS SMLOUVY – Ferencváros letos získal maďarský titul a nyní mění trenéra. Na jeho lavičku usedne Nizozemec Pascal Jansen, který podepsal dvouletý kontrakt.

09:20 – PŘESTUP – Charles de Ketelaere se stane kmenovým hráčem Atalanty. Ofenzivní Belgičan v Bergamu letos hostoval z AC Milán a vítěz Evropské ligy uplatní opci na přestup za 23 milionů eur, další dva miliony budou ve hře díky bonusům.

08:25 – SPEKULACE – Mats Hummels v létě opustí Borussii Dortmund jako volný hráč – shodly se na tom obě strany. Obránce finalisty Ligy mistrů by mohl zamířit do zámořské MLS, preferuje však setrvat na starém kontinentu.

06:57 – SPEKULACE – Velmi blízko přestupu do španělské Girony je kapitán pražské Sparty Ladislav Krejčí. Český reprezentant by měl během pátku finalizovat svůj transfer, který osobně řeší přímo v Katalánsku. Podle Fabrizia Romana odchovanec brněnské Zbrojovky, jenž se stane rekordní posilou třetího celku uplynulého ročníku La Ligy, odcestoval do Španělska, aby podstoupil zdravotní prohlídku.

06:03 – SPEKULACE – Inter Milán kupuje brazilského brankáře Benta a nemuselo by se jednat o jedinou novou akvizici italského mistra mezi tyče. Dalším na seznamu je Josep Martínez z Janova, jednání mezi oběma kluby už začala.

13. ČERVNA

20:49 – PŘESTUP – Leverkusen letos vyhrál německou ligu i pohár, vedení ale nehodlá usnout na vavřínech a ještě před startem mistrovství Evropy získalo druhou letní akvizici, kádr posílil dosavadní kapitán Girony Aleix García (26). Více informací v článku.

18:52 – PŘESTUP – Český obránce Jurij Medveděv se po ročním angažmá v Soči vrátil do Slovanu Bratislava, s kterým se při předchozím působení stal pětkrát slovenským šampionem. Sedmadvacetiletý rodák z Kazachstánu, který má ve sbírce úspěchů i český titul s Plzní z roku 2015, podepsal podle klubového webu ve staronovém působišti tříletou smlouvu.

18:41 – PŘESTUP – Obranu Bayernu Mnichov posílí od příští sezony Hiroki Ito. Vedení bavorského velkoklubu dnes oznámilo, že oficiálně dokončilo avizovaný příchod pětadvacetiletého reprezentanta z konkurenčního Stuttgartu. Ito podepsal v novém působišti smlouvu do roku 2028.

18:15 – SPEKULACE – Matthijs de Ligt údajně bude pro Bayern během letního přestupového období prodejním artiklem, a jak uvádí německý novinář Florian Plettenberg z televizní stanice Sky Germany, již se objevil první zájemce. O služby nizozemského stopera projevuje zájem Manchester United, který bedlivě sleduje situaci kolem hráče.

17:30 – PODPIS – Newcastle ve čtvrtek oficiálně oznámil příchod očekávané posily. Jeho řady posílil pětadvacetiletý stoper Lloyd Kelly, který dorazil jako volný hráč z Bournemouthu, kde po skončení uplynulého ročníku neprodloužil spolupráci. The Magpies sepsali s hráčem blíže nespecifikovaný dlouhodobý kontrakt.

16:40 – PŘESTUPY – Fotbalisty Viktorie Plzeň posílil útočník Daniel Vašulín. Urostlý hráč přestoupil z Hradce Králové a na západě Čech podepsal tříletou smlouvu. Opačným směrem se natrvalo přesouvá stoper Filip Čihák, jenž poslední dvě sezony u "Votroků" hostoval. Oba kluby o tom informovaly na webu. Více informací najdete v článku.

14:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Filip Jörgensen byl letos jedničkou mezi tyčemi Villarrealu a platit by to mohlo i v dalších sezonách. Španělský klub s dánským brankářem počítá, důkazem je nový pětiletý kontrakt.

10:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Vedení Athleticu Bilbao se podařilo dohodnout na nové dvouleté smlouvě s Anderem Herrerou, který v minulosti působil i v PSG a Manchesteru United. Čtyřiatřicetiletý záložník v uplynulé sezoně nastoupil do 27 zápasů a připsal si tři gólové asistence.

10:35 – SPEKULACE – Hiroki Ito bude dnes oficiálně představen jako nová posila Bayernu Mnichov. Japonský obránce podepíše čtyřletý kontrakt a do Bavorska dorazí ze Stuttgartu, který dostane třicet milionů eur.

Statistiky hráče. Livesport

09:50 – SPEKULACE – Na seznam vytipovaných posil AC Milán se dostal Mats Wieffer. 24letý defenzivní záložník hraje za Feyenoord, smlouvu má ještě na tři roky.

06:30 – SPEKULACE – Joao Palhinha se minimálně pro tuto chvíli nebude stěhovat z Fulhamu do Bayernu Mnichov. Kluby o transferu portugalského záložníka jednají a německá strana přišla s nabídkou, kterou londýnský klub odmítl.

06:05 – SPEKULACE – Vitinha na jaře hostoval z Marseille v Janově a za italský klub by měl nastupovat rovněž v příští sezoně. Grifové neuplatnili opci na přestup za 25 milionů eur, podle posledních zpráv ale dojednali podmínky nového hostování, jehož součástí by měla být další opce, tentokráte už povinná.

12. ČERVNA

22:29 – KONEC KARIÉRY – Obránce Martin Sladký z Českých Budějovic ukončil aktivní hráčskou kariéru a stane se trenérem. Jak Dynamo oznámilo na svém webu, dvaatřicetiletý zadák se ujme třetiligového B-týmu. Trenérské dráze dal přednost před nabídkami hrát i nadále na profesionální úrovni.

18:30 – UKONČENÍ SMLOUVY – Tottenham oznámil předčasné ukončení smlouvy s Tanguyem Ndombélém, jenž nenaplnil vysoká očekávání. Sedminásobný reprezentant Francie měl kontrakt do roku 2025. Ndombélé do Tottenhamu zamířil před pěti lety za 62 milionů eur z Lyonu, navzdory slušnému začátku se však nikdy natrvalo neudržel v základní sestavě, proto následovala série hostování. Rodák z Longjumeau se nejprve vrátil do Olympique Lyon, sezonu 2022/23 strávil v Neapoli a naposledy pomáhal Galatasarayi, na bývalou formu se mu ale nikde navázat nepodařilo.

Statistiky hráče. Livesport

17:45 – PODPIS – Torpedo Kutaisi se stává novým působištěm Mamadoua Sakha, jenž byl bez angažmá po listopadovém konci v Montpellieru. Bývalý francouzský reprezentant s novým zaměstnavatelem podepsal roční smlouvu s opcí.

16:00 – SPEKULACE – Martin Ryzek a Patrik Dulay by se měli během letního přestupového okna stát posilami Slovanu Liberec. Devatenáctiletý obránce na sever Čech míří ze Spartaku Trnava a jeho vrstevník, který nastupuje v záloze, ze Zlatých Moravců.

14:30 – PODPIS – Samuel Bamba má za sebou dva starty v 1. Bundeslize za Borussii Dortmund a další by měl přidávat v Bochumi. Dvacetiletý křídelník s novým chlebodárcem uzavřel smlouvu do roku 2027.

13:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Michael Langer bude i nadále hráčem Schalke. Náhradní brankář s druholigovým německým klubem podepsal smlouvu i pro nadcházející sezonu.

12:05 – PŘESTUP – Feyenoord bude aktivní na trhu a jednou z jeho letních posil se stane Julián Carranza. 24letý argentinský útočník přijde z Philadelphie Union, s nizozemským klubem je domluven a ve finálním stádiu jsou i jednání mezi představiteli obou celků.

11:20 – PŘESTUP – Stole Dimitrievski byl představen jako nová posila Valencie. Makedonský brankář přišel zdarma z Raya, novému zaměstnavateli se upsal na dva roky.

10:35 – SPEKULACE – Druhou letní posilou Chelsea se údajně stane Jhon Durán. Kolumbijský útočník by měl dorazit z Aston Villy, kluby jsou údajně domluveny na odstupném 42 milionů liber.

10:05 – SPEKULACE – Douglas Luiz je objektem zájmu Juventusu, který začal jednat a vše je v pokročilé fázi. Aston Villa by za brazilského záložníka měla dostat minimálně osmnáct milionů eur a k tomu hned dva hráče, těmi budou záložník Weston McKennie a křídelník Samuel Iling-Junior.

09:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Benjamin Šeško se v nadcházejících týdnech bude koncentrovat výhradně na evropský šampionát v Německu. Slovinský reprezentační útočník minimálně pro nejbližší budoucnost zadupal do země spekulace o možném odchodu z RB Lipsko, když podepsal nový kontrakt. Více informací najdete v článku.

Statistiky hráče. Livesport

07:00 – JEDNÁNÍ – Luciano Rodríguez za měsíc oslaví 21. narozeniny a tou dobou bude hráčem Girony. Katalánský klub dojednal přestup mladého křídelníka z uruguayského Liverpoolu, fotbalista brzy podepíše kontrakt.

11. ČERVNA

23:46 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Luis Guilherme za sebou má úspěšnou zdravotní prohlídku ve West Hamu a ve středu by měl podepsat smlouvu do června 2029. Londýnský klub kupuje mladého brazilského křídelníka za 23 milionů eur z Palmeirasu, dalších sedm milionů bude ve hře díky bonusům.

23:31 – SPEKULACE – Erik ten Hag by měl podle informací Athleticu setrvat ve funkci trenéra Manchesteru United. Vedení osmého celku uplynulé sezony Premier League se rozhodlo ponechat jej ve funkci a začne jednat o prodloužení smlouvy.

22:37 – PODPIS SMLOUVY – Stole Dimitrievski přicestoval do Valencie, kde brzy podepíše víceletou smlouvu. Makedonský brankář se na angažmá dohodl před několika týdny, Netopýři ho získají zdarma poté, co mu vypršela smlouva ve Vallecanu.

21:27 – SPEKULACE – Al Nassr se chystá znovu lovit v Evropě a na jeho seznamu se tentokrát ocitl Antonio Rüdiger. Německý obránce má v Realu Madrid smlouvu do léta 2026, saúdskoarabský klub mu hodlá nabídnout čtyřletý kontrakt s celkovým příjmem 100 milionů eur.

19:05 – SPEKULACE – Podle polského novináře Sebastiana Staszewského je velmi reálné, že Tomáš Pekhart zůstane ještě další sezonu v Legii Varšava. Stejný muž přitom v minulých dnech informoval, že někdejší český reprezentant může zamířit do USA, na Arabský poloostrov či zpět do Jablonce. Jak jsou na tom další Češi v zahraničí, kterým končí smlouvy?

17:42 – SPEKULACE – Robin Gosens je objektem zájmu Boloni. Italský klub, který si zajistil účast v příšítm ročníku Ligy mistrů, už přišel s první nabídkou. Záložníka či obránce Unionu Berlín by rád získal na hostování s opcí za sedm milionů eur.

15:48 – SPEKULACE – Podle Fabrizia Romana je hotovo. Brian Priske míří do Feyenoordu, zatímco na Spartě přebírá otěže jeho dosavadní asistent Lars Friis.

13:46 – PŘESTUP – Marek Icha přestoupil ze Slavie do Liberce, pod Ještědem podepsal smlouvu do roku 2028. Pražané mají na obránce či záložníka, který poslední dvě sezony strávil na hostování v Pardubicích, předkupní právo. Více informací najdete v článku.

12:26 – SPEKULACE – Italský útočník Mateo Retegui by se během léta mohl stěhovat z Janova do Fiorentiny. Mezi zúčastněnými stranami již proběhly prvotní rozhovory, pokud se transfer opravdu uskuteční, měl by Retegui u Fialek podepsat smlouvu do roku 2029.

12:17 – UKONČENÍ SMLOUVY – Trenér Marco Baroni ukončil po dohodě s klubovým vedením smlouvu ve Veroně. Italský kouč obsadil s týmem v uplynulé sezoně Serie A 13. místo, sestupu unikl pouze o tři body. Podle italských médií by Baroni mohl převzít Lazio, na jehož lavičce by nahradil Igora Tudora. Chorvatský lodivod minulý týden po necelých třech měsících odstoupil z funkce.

10:19 – SPEKULACE – Dvaadvacetiletý albánský útočník Armando Broja strávil uplynulé jaro na hostování ve Fulhamu a podle informací magazínu Kicker by v Chelsea nemusel zůstávat ani pro podzimní část nové sezony. O jeho služby se totiž zajímá Wolfsburg. Problémem může být přestupová suma, jakou si bude nárokovat londýnský celek, patrne totiž bude mimo finanční možnosti bundesligového celku. Ve hře je tedy spíš další výpůjčka.

08:04 – SPEKULACE – Italský novinář specializující se na přestupy Fabrizio Romano hlásí: "Here we go!". Newcastle podle jeho informací dokončil podpis Lloyda Kellyho. Anglický obránce, kterému po sezoně vypršel kontrakt s Bournemouthem, míří ke Strakám navzdory zájmu Atlétika Madrid či AS Řím jako volný hráč. Angličan nyní musí podstoupit zdravotní prohlídku, po níž se po čase opět potká s trenérem Eddiem Howem.

08:00 – PODPIS SMLOUVY – Fotbalisty Vlašimi bude v druhé lize trénovat Aleš Majer. Sedmý tým uplynulé sezony druhé nejvyšší soutěže na webu uvedl, že dosavadní kouč B-týmu pražské Dukly nahradí na lavičce Martina Hyského, jenž míří do Karviné. O přesunu Hyského do slezského klubu, který uhájil prvoligovou příslušnost v baráži, spekulují média od května.

07:48 – SPEKULACE – Z přestupové trhu s trenéry brzy zmizí jméno Thiaga Motty. Bývalý reprezentant Brazílie i Itálie, jenž dovedl v uplynulé sezoně Boloňu k pátému místu v Serii A a jistotě Ligy mistrů, by se měl upsat Juventusu.

10. ČERVNA

22:14 – SPEKULACE – Al Nassr láká do svých řad brankáře Wojciecha Szczesného z Juventusu, k příchodu ho měl měl přesvědčovat Cristiano Ronaldo, největší hvězda saúdskoarabského klubu. Asijští funkcionáři navíc zaslal polskému gólmanovi novou, vylepšenou nabídku smlouvy s délkou trvání do roku 2026, díky níž by si mohl vydělat 20 milionů eur ročně.

21:51 – SPEKULACE – Překvapivý směr by mohla nabrat kariéra Victora Osimhena. Nigerijský útočník Neapole má ve smlouvě klauzuli ve výši 120 milionů eur, kterou je podle informací deníku Il Mattino připraveno aktivovat saúdskoarabské Al-Ahli. Osimhen byl opakovaně spojován s odchodem u AC, nejvíc se dosud skloňoval zájem PSG a Chelsea.

21:08 – SPEKULACE – AC Milán by mohl opustit Theo Hernández. Francouzský obránce, jenž má smlouvu do roku 2026, je spojován s Bayernem Mnichov a Realem Madrid. V celku úřadujícího španělského mistra již působil mezi lety 2017 až 2019.

20:37 – PŘESTUP – Koen Casteels se podle očekávání přesouvá z Wolfsburgu do saúdskoarabského celku Al Qadsiah. Belgický reprezentační brankář uzavřel v novém působišti tříletou smlouvu.

20:23 – UPLATNĚNÁ OPCE – Brémy aktivovaly opci na Skellyho Alvera z Lyonu. Bundesligový klub pošle za francouzského záložníka 4,75 milionu eur a dalších 1,5 milionu může doplatit na bonusech. Olympique si navíc zajistil 15 až 20 % z případného dalšího transferu.

17:19 – PODPIS SMLOUVY – Slovan Bratislava oznámil návrat Róberta Maka, jenž uplynulé dva roky hrál za FC Sydney. Třiatřicetiletý bývalý slovenský reprezentant podepsal s mateřským klubem, z něhož odešel v pouhých 13 letech do akademie Manchesteru City, smlouvu do roku 2026.

15:46 – SPEKULACE – Bruno Guimarães se vypracoval v klíčového hráče Newcastlu United, s nímž na podzim prodloužil smlouvu do roku 2028. Přesto není vyloučen jeho odchod. Klub ze severu Anglie má totiž problémy s finančním fair play, i proto je brazilský záložník objektem častých přestupových spekulací. Spojován je s Arsenalem, Manchesterem City nebo PSG.

14:58 – SPEKULACE – Kanadský útočník Jonathan David by mohl po čtyřech letech opustit Lille a přesunout se na Apeninský poloostrov. Čtyřiadvacetiletého reprezentanta chce získat AS Řím, který zřejmě bude hledat náhradu za Tammyho Abrahama.

13:47 – SPEKULACE – Gareth Bale sice po mistrovství světa v Kataru před půldruhým rokem ukončil kariéru, k fotbalu by se však mohl vrátit. Bývalého reprezentanta Walesu lanaří Rob McElhenney, herec a majitel Wrexhamu, jenž postoupil do třetí nejvyšší anglické soutěže.

12:31 – SPEKULACE – Anglický brankář James Trafford se dohodl na podmínkách smlouvy v Newcastlu. Odchovnaec Manchesteru City patří Burnley, které může očekávat oficiální nabídku. Ta by se měla pohybovat okolo 15 milionů liber.

11:58 – SPEKULACE – Nicolò Barella je s Interem domluven na podmínkách nové smlouvy platné do června 2029. Italský záložník by si měl ročně přijít na 6,5 milionu eur, další milion si může pravidelně vydělat díky bonusům. Vedení úradujícího italskélho mistra by mělo nový kontrakt brzy oficiálně potvrdit.

9. ČERVNA

17:10 – SPEKULACE – Skotský Celtic se nevzdává naděje na získání brankáře pražské Sparty Petera Vindahla (26). Tvrdí to alespoň server footballscotland.co.uk, který píše, že je gólman Letenských jednou z letních přestupových priorit tohoto léta. Celtic se snaží najít posilu na brankářském postu poté, co v klubu skončil Joe Hart. "Je jasné, že si Celtic bude muset připlatit, protože Vindahl podepsal ve Spartě víceletou smlouvu," uvádí zmíněný web a zmiňuje sumu převyšující čtyři miliony liber (cca 116 milionů korun). Více informací najdete v článku.

16:05 – SPEKULACE – Zkušený brankář Wojciech Szczesny má v Juventusu platnou smlouvu do roku 2025, podle italského novináře Fabrizia Romana by se však během léta opravdu mohl upachtit jeho přesun do Saúdské Arábie, jak už se ostatně v médiích objevilo před několika dny. O jeho služby i nadále jeví zájem Al Nassr. Italský celek údajně nechce Poláka prodávat za každou cenu, rozhodnutí nechá přímo na hráči. Ten by tak jako tak zřejmě dostával mezi třemi tyčemi postupně méně a méně prostoru, neboť Stará dáma se chystá brzy přivést Micheleho Di Gregoria z Monzy.

14:15 – SPEKULACE – Loris Karius od nové sezony nebude působit v Newcastlu, kde s ním není uzavřena nová spolupráce, a podle italského novináře Nicola Schiry by se mohl konat jeho přesun jako volného hráče do Serie A. Zamířit by mohl k nováčkovi italské nejvyšší soutěže z Coma, kde obecně hledají nového brankáře. Třicetiletý německý gólman by přitom jistě vnesl do kabiny celku z Lombardie potřebné zkušenosti.

12:40 – Kolín nad Rýnem v uplynulém ročníku sestoupil do 2. Bundesligy, ani taková skutečnost ale neodradí útočníka Davieho Selkeho působit v klubu i nadále. Alespoň by si to přál, jak uvádí německý žurnalista Florian Plettenberg z televizní stanice Sky Germany. Aktuálně probíhají jednání o prodloužení kontraktu, obě strany se ale zatím na podmínkách nedohodly. V úzkých je především německý celek, jelikož Selke má ve smlouvě klauzuli, že pokud by se konal pád z Bundesligy, může odejít zadarmo.

Statistiky hráče. Livesport

07:05 – SPEKULACE – Sedmnáctiletý brazilský obránce Pedro Lima je prý velmi blízko přestupu ze Sport Club do Recife do Chelsea. Tvrdí to alespoň španělský sportovní web Relevo. Jednání mezi všemi zúčastněnými stranami jsou v závěrečné fázi. Podrobnosti, jako je například potenciální přestupová cena, nejsou známy. Tržní hodnota hráče podle serveru transfermarkt.de mimochodem činí 600 tisíc eur.

8. ČERVNA

21:30 – SPEKULACE – Stefano Turati s největší pravděpodobností nebude pokračovat v Sassuolu, to totiž spadlo ze Serie A a dvaadvacetiletý brankář by podle zpráv italského novináře Nicola Schiry rád zůstal v klubu, který bude působit mezi elitou. Milánský rodák uplynulou sezónu strávil na hostování ve Frosinone, i tenhle celek každopádně z italské nejvyšší soutěže sestoupil, a proto ani v tomto prostředí zůstávat Turati nebude.

19:30 – SPEKULACE – Axel Witsel se aktuálně soustředí především na nadcházející Euro, zároveň se však musí poohlédnout do budoucna. Jak uvádí italský novinář Fabrizio Romano, chce za každou cenu podepsat novou smlouvu s Atlétikem Madrid. Ta současná je platná jen do konce června. Pětatřicetiletý belgický obránce hodlá zůstat v Madridu i kvůli rodině, která je údajně ve Španělsku šťastná. Diego Simeone, kouč Colchoneros, by si setrvání zkušeného hráče rovněž přál.

15:45 – SPEKULACE – Joao Palhinha je znovu na seznamu vytipovaných posil Bayernu Mnichov. Brazilský záložník patří Fulhamu a německý klub o něho usiloval už loni, nyní se k jednáním vrátí.

11:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Stefan Ortega bude i nadále působit v Manchesteru City, německý brankář je s vedením domluven na podmínkách nové dvouleté smlouvy.

10:50 – SPEKULACE – Andrea Natali je zřejmě na odchodu z Barcelony. Mladý italský obránce se s reprezentací do sedmnácti let stal mistrem Evropy a nyní ho čeká stěhování, přestup za jeden milion eur dojednává Leverkusen.

08:45 – NOVÁ SMLOUVA – Ayoze Pérez před rokem posílil Betis a vedení s ním jedná o podmínkách vylepšeného kontraktu. Útočník má smlouvu do června 2027, jeho jméno je v nominaci španělské reprezentace na ME.

07:40 – SPEKULACE – Wout Weghorst bude letos pokračovat ve svých stěhováních. Nizozemský útočník se po hostování v Hoffenheimu vrací do Burnley a jeho další kroky by mohly směřovat do vlasti, zájem o něho má Ajax.

7. ČERVNA

21:31 – PŘESTUP – Leverkusen si letos podmanil německou klubovou scénu a k udržení pozic by mu měl pomoci i Jeanuël Belocian, teprve devatenáctiletý obránce je první letní posilou Bayeru. Více informací v článku.

19:13 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Leicester se dokázal po roce stráveném v EFL Championship opětovně navrátit do Premier League a v nové sezoně bude i nadále počítat s Jamiem Vardym. Zkušený sedmatřicetiletý útočník podepsal s klubem smlouvu do roku 2025. Autor dvaceti gólů z uplynulého ročníku ve všech soutěžích tak protáhne své působení na King Power Stadium už na 13. rok v kuse.

18:19 – PŘESTUP – První letní posilou fotbalové Sparty Praha se stal kosovský reprezentant Ermal Krasniqi. Pětadvacetiletý křídelní hráč přestoupil z Rapidu Bukurešť. Více informací v článku.

15:05 – ODCHOD – Útočník M'Baye Niang se přesunul během zimního přestupového období do Empoli, po půl roce každopádně jeho angažmá u účastníka Serie A skončí. Jak uvádí italský novinář Nicoló Schira, spolupráce mezi oběma stranami pokračovat nebude, a Senegalec se tak v létě stane volným hráčem.

14:30 – SPEKULACE – Jednadvacetiletý záložník Andy Diouf v letošní sezoně patřil ke stabilním článkům sestavy Lens, podle informací francouzského sportovního deníku L'Équipe každopádně může jeho angažmá na severu Francie skončit. O jeho služby totiž usiluje AS Řím, a pokud by italský celek položil na stůl zhruba 14 milionů eur, byli by prý Les Sang et Or svolní k jednání.

Statistiky hráče. Livesport

13:15 – SPEKULACE – Jeanuël Belocian opustí Rennes a stane se novou posilou Leverkusenu, jednání o přestupu mladého obránce jsou ve finálním stádiu a pro fotbalistu je v Německu nachystána pětiletá smlouva.

11:25 – PODPIS – Vedení Chelsea v pátek dopoledne představilo první posilu pro ligový ročník 2024/25 a nejedná se o žádné velké jméno. Hráčem Blues se oficiálně stal Tosin Adarabioyo. Šestadvacetiletému stoperovi vypršel kontrakt v sousedním Fulhamu a na Stamford Bridge tak přišel zdarma, novému londýnskému chlebodárci se upsal na čtyři roky.

06:30 – SPEKULACE – Spartu Praha by mohl opustit brankář Peter Vindahl, jehož má na seznamu posil Celtic. Úřadující skotský mistr hledá náhradu za Joea Harta, jenž ukončil bohatou kariéru.

6. ČERVNA

14:27 – SPEKULACE – Rumunský server Sport.ro má jasno. Pražská "S" se zakoukala do Kosovanů z Rapidu Bukurešť a zatímco Slavia tančí se skotskými Rangers okolo útočníka Albiona Rrahmaniho, Sparta již měla dokončit transfer Ermala Krasniqiho. Úřadující mistr za vytáhlého křídelníka podle informacích tamních médií zaplatil částku lehce přesahující dva miliony eur (49,27 milionů korun). Informace potvrdila rumunská redakce Livesport Zpráv i hráčův agent, více najdete v článku.

5. ČERVNA

11:42 – PODPISY SMLUV – Sampson Dweh a Cheick Souaré už patří Plzni. Viktoria změnila jejich hostování z Vyškova v trvalý přestup, oba podepsali tříleté smlouvy. Liberijský stoper Dweh přišel na západ Čech před sezonou a okamžitě se zařadil mezi opory. Francouz Souaré zamířil do Plzně v zimě a nebyl zapsán na soupisku pro evropské poháry, v lize a MOL Cupu se ale propracoval do základní sestavy a z pozice levého halvbeka zaznamenal v 16 soutěžních utkáních bilanci 3+5. Více informací najdete v článku.

4. ČERVNA

14:15 – PODPIS SMLOUVY – Kevin Stöger je oficiálně novou posilou Mönchengladbachu. Rakouský záložník přijde zdarma z Bochumi, vedení Borussie dnes vše potvrdilo.

14:00 – SPEKULACE – Francouzský stoper Raphaël Varane se v létě stane volným hráčem poté, co mu v Manchesteru United vyprší smlouva. Své první profesionální krůčky započal v Lens, jeho návrat k řadám Les Sang et Or by si přitom velmi přál Joseph Oughourlian, prezident klubu. Prozradil to na tiskové konferenci během pondělí. "Pro mě jako pro fanouška, kterým jsem, by to byl můj sen. Ale v roli prezidenta je to něco jiného. Budeme muset nejprve zjistit finanční náležitosti," uvedl.

13:30 – SPEKULACE – Bartosz Pikul během nadcházejících týdnů znovu opustí Pardubice. Polský záložník v zimě odešel na hostování do Vlašimi a východočeský celek s ním nepočítá ani nyní, hledá mu nové angažmá.

12:40 – SPEKULACE – Rayan Cherki je vázaný v Lyonu smlouvu jen do roku 2025, i proto se spekuluje o tom, že by mohl tohle léto z klubu odejít, pokud by nedošlo v následujících několika týdnech k prodloužení spolupráce. Lákat ho přitom bezpochyby může potenciální nabídka od úřadujícího mistra Ligue 1. PSG o hráčově angažování vážně uvažuje, jak uvádí francouzský sportovní list L'Équipe. O dvacetiletého ofenzivního záložníka stojí především trenér Luis Enrique.

Cherki patří mezi opory Lyonu. Livesport

10:00 – SPEKULACE – Teun Koopmeiners se nedávno stal šampionem Evropské ligy s Atalantou, obecně patřil nizozemský záložník k hlavním oporám týmu. Není tak divu, že si jeho výkonů dlouhodobě všímají na ještě věhlasnějších adresách, přičemž jednou z nich je i Juventus. Ten podle informací novináře Mattea Moretta ze španělského serveru Relevo pevně zacílí během tohoto léta na Koopmeinersův příchod, velkým obdivovatelem hráče je především Thiago Motta, zřejmě již brzy nový kouč klubu.

09:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Real Betis se bude i v další sezoně spoléhat na Marca Bartru, jenž prodloužil smlouvu. Zkušený obránce kvůli zranění Achillovy šlachy ve skončeném ročníku nastoupil jenom do čtyř soutěžních zápasů.

08:05 – SPEKULACE – Villarreal po dvou letech opustí Pepe Reina, jenž se nedočká prodloužení smlouvy. Jednačtřicetiletý brankář nevylučuje konec kariéry.

08:00 – KONEC SMLOUVY – Omari Forson už se dále nebude snažit prosadit do sestavy Manchesteru United. Devatenáctiletý ofenzivní hráč si po vypršení smlouvy může hledat nové angažmá.

3. ČERVNA

21:30 – SPEKULACE – Atlético Madrid může opustit Stefan Savič. Colchoneros sice mají 33letého obránce pod smlouvou do roku 2025, umožní mu však bezplatný odchod, který je jeho osobním přáním.

18:15 – SPEKULACE –Benjamin Šeško má do konce června ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši 55 milionů liber, které by rád využil Arsenal. Ten slovinského útočníka ve službách Lipska sleduje již delší čas a vytipoval jej jako vhodné rozšíření svých útočných možností.

Benjamin Šeško a jeho bilance z posledních sezon. Livesport

16:00 – SPEKULACE – Dayot Upamecano možná již odehrál poslední zápas za Bayern Mnichov, kde má smlouvu do roku 2026. Podle deníku Bild není bavorský klub spokojený s výkony 25letého obránce, jenž se často dopouští výrazných chyb, proto je ochotný ho nechat odejít. Uvolněné místo by mohl zaujmout Jonathan Tah z mistrovského Leverkusenu.