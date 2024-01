Fotbalový víkend ONLINE: Ancelotti vyloučil Benzemův návrat do Realu. Stihne Berardi Euro?

Z krátké zimní přestávky se probrala většina soutěží, v Pobřeží slonoviny navíc probíhá Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

26. LEDNA

18:03 – Karim Benzema není spokojen v Al Ittihadu, vedení saúdskoarabského klubu požádal o uvolnění jinam a některá média začala spekulovat o jeho možném návratu do Realu Madrid. Francouzský útočník ve španělském klubu strávil 14 let. "To je lež, s klubem jsme o něčem takovém nikdy nemluvili," reagoval na spekulace trenér Carlo Ancelotti.

17:06 – Několikatýdenní pauzu před sebou má Kieran Tierney. Obránce Realu Sociedad si poranil stehenní sval, podrobné vyšetření pak odhalilo trhlinu.

16:46 – Bývalý šéf španělského fotbalu Luis Rubiales neuspěl s odvoláním proti tříletému zákazu činnosti. Odvolací komise mezinárodní federace FIFA mu potvrdila trest, který dostal loni v říjnu za to, že po finále mistrovství světa žen při slavnostním vyhlášení políbil útočnici Jenni Hermosovou. Hráčka poté uvedla, že s polibkem nesouhlasila. Rubiales má ještě možnost obrátit se na Sportovní arbitrážní soud v Lausanne.

15:25 – Domenico Berardi si během včerejšího tréninku natrhl meniskus a ještě dnes se podrobí operaci. Sassuolo zatím neupřesnilo, jak dlouho bude jeho útočník mimo hru. Přijde tradiční italský reprezentant o letní Euro?

15:20 – Klopp se nesmazatelně zapsal do historie Liverpoolu a aktuálně drží hned několik primátů. Mezi únorem 2019 a červencem 2020 německý kouč například dohlížel na 24 po sobě jdoucích ligových výher Reds na Anfieldu, což je nejdelší domácí vítězná série v historii anglické nejvyšší soutěže.

14:11 – Jenom jednu sezonu bude Jörg Schmadtke zaměstnancem Liverpoolu. Funkcionář se loni stal sportovním ředitelem anglického klubu, po letošním ligovém ročníku pak v klubu podobně jako manažer Jürgen Klopp skončí.

11:47 – Tottenham může ve večerním zápase čtvrtého kola FA Cupu proti Manchesteru City využít Jamese Maddisona, jenž se zbavil problémů s kotníkem. Ofenzivní záložník celý týden trénoval a nechybí v nominaci Kohoutů. Více informací v článku.

09:14 – Ismaël Bennacer nepomůže AC Milán ve víkendovém utkání s Bolognou. Šestadvacetiletý záložník si z Afrického poháru národů přivezl svalové zranění.

08:18 – Pobřeží slonoviny pro zbytek Afrického poháru národů nepřebere Hervé Renard, jenž vede francouzskou ženskou reprezentaci. Francouzská fotbalová federace měla nabídku zvažovat, nakonec se však rozhodla, že 55letého kouče neuvolní.