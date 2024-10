Fotbalový víkend ONLINE: Balotelli se chystá podepsat s Janovem, Janošek pomohl k výhře Bredy

Ahmad Mora / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

SOBOTA 26. ŘÍJNA

23:22 – Angers si v 9. kole Ligue 1 překvapivě poradilo se Saint-Étienne 4:2 a vyšvihlo se na 14. místo. Tři body bral po výsledku 2:1 v Remeši také Brest, který se drží na dostřel pohárovým příčkám. V souboji týmů z čela tabulky pak uspělo Lille. To porazilo venku Lens 2:0 a upevnilo si postavení zajišťující kvalifikaci do předkol Ligy mistrů.

23:06 – Zápas s pořadovým číslem 400 absolvoval na lavičce Atalanty Gian Piero Gasperini. S klubem z Bergama se opakovaně dostal do Ligy mistrů, vyhrál Evropskou ligu a dvakrát byl vyhlášen nejlepším koučem Serie A. Jeho svěřenci mu v sobotu zajisté udělali radost vysokou výhrou 6:1 nad Veronou. Více informací najdete v článku.

22:11 – Jiří Saňák byl odvolán z pozice trenéra A-týmu Pardubic, klub o tom informoval po prohře s Baníkem Ostrava 2:3 na webu. Východočeši v české nejvyšší soutěži nevyhráli už šestkrát v řadě a se sedmibodovým ziskem jim patří předposlední příčka. Více informací najdete v článku.

22:05 – Mario Balotelli se dočkal. Po 20 dnech a několika rozhovorech s trenérem Albertem Gilardinem se Janov rozhodl 34letého útočníka podepsat. Bývalý italský reprezentant dostane podle italského novináře Nicoló Schiry smlouvu do června 2025 a přijde si na čtvrt milionu eur a případné bonusy.

21:57 – Breda přehrála v 10. kole nizozemské nejvyšší soutěže poslední Waalwijk jednoznačně 4:1. Na posledním gólu nováčka Eredivisie se asistencí podílel i český záložník Dominik Janošek. NAC má nakročeno k bezproblémové záchraně, po 10 zápasech má na kontě 15 bodů a pohybuje se v lepší polovině ligové tabulky. Navíc vyhrál už třikrát v řadě.

21:35 – PSV Eindhoven znovu odstartovalo sezonu Eredivisie ve velkém stylu. Svěřenci Petera Bosze naposledy v sobotu deklasovali Zwolle 6:0 a vyhráli podesáté v řadě. Taková věc se jim přitom povedla už počtvrté v historii – naposledy v minulém ročníku, předtím v sezonách 2018/19 a 1987/88. Žádný jiný nizozemský klub se takovou statistikou pochlubit nemůže.

20:15 – Tým trenéra Erika ten Haga bude čelit West Hamu v nedělním utkání Premier League bez brazilského křídelníka Antonyho. Manchester United na svém webu potvrdil, že rodák ze Sao Paula chyběl na sobotním tréninku kvůli výronu kotníku. Zranění si hráč přivodil v závěru zápasu Evropské ligy proti Fenerbahce.

20:02 – Jen na dva body nakonec navýšila Žilina svůj náskok v čele slovenské nejvyšší soutěže poté, co v sobotu odpoledne neskolila před vlastními fanoušky Podbrezovou. O vyrovnání na 2:2 se ve druhé minutě nastavení postaral střídající David Depetris. Druhý Slovan Bratislava má zápas k dobru, v případě výhry tak může družinu českého trenéra Michala Ščasného přeskočit.

19:54 – Chido Obi-Martin je považován za jednoho z nejtalentovanějších hráčů, kteří působí v akademiích anglických velkoklubů. Poté, co ho na začátku října Manchester United přetáhl z Arsenalu, se 16letý dánský útočník v sobotu teprve podruhé ukázal v dresu jeho týmu do 18 let. Při této příležitosti stihl za čtvrt hodiny nasázet hattrick Nottinghamu Forest při výhře 6:0.

19:41 – Druholigový francouzský Rodez v pátek prohrával s Lorientem 2:3, před rohovým kopem v nastaveném čase tak trenér poslal do vápna soupeře i brankáře. A právě Lionel Mpasi-Nzau se stal tím, kdo si balon našel a nekompromisním zakončením hlavou zajistil svému týmu bod.

19:34 – Pětatřicetiletý kamerunský útočník s německými kořeny Eric-Maxim Choupo-Moting je v současné chvíli bez angažmá, naposledy působil v Bayernu, kde na začátku letošního léta skončil. Zanevřít na profesionální scénu ovšem nehodlá. Jak uvádí italský novinář Nicoló Schira, zkušený hráč by si ještě rád vyzkoušel angažmá v Premier League a prý čeká na nabídky.

19:12 – Stuttgart v sobotním bundesligovém utkání porazil jakožto jasný favorit nováčka soutěže z Kielu. Trenér domácího celku Sebastian Hoeness si mimochodem v 50. zápase na lavičce VfB připsal své 29. vítězství a vyrovnal klubový rekord Helmuta Benthause.

18:47 – Neapol pod vedením Antonia Conteho zatím kraluje italské lize, obzvláště dobře se jí daří doma. Na svém stadionu vyhrál lídr Serie A všech pět dosavadních utkání od angažování nového trenéra. Taková série se Neapoli povedla teprve potřetí v historii. Na stejnou bilanci dosáhla ještě pod Albertem Bigonem v roce 1989 a Lucianem Spalletim v roce 2021.

17:39 – Na Slovensku se gólově prosadili dva čeští krajánci. David Huf z Ružomberoku však jen v Banské Bystrici snížil svým druhým zásahem v sezoně na konečných 1:2. K bodům tak vedla jen trefa 22letého útočníka Daniela Smékala, jenž přispěl k překvapivé remíze Podbrezové v Žilině 2:2.

16:08 – Nigérie získala tři body za kontumační výhru 3:0 nad Libyí v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Afriky, do nějž na protest proti špatným cestovním podmínkám na hřiště soupeře nenastoupila. Africká konfederace dnes na svém webu uvedla, že Libye nesplnila podmínky pořádajícího týmu vyplývající z disciplinárního řádu a vedle kontumační porážky udělila jejímu národnímu svazu pokutu 50 tisíc dolarů (zhruba 1,2 milionu korun).

16:00 – České Budějovice nastoupily do existenčního duelu s Hradcem Králové v brance s Vilémem Fendrichem. Pro třiatřicetiletého gólmana a dlouholetou oporu Opavy to je jubilejní stý start v nejvyšší soutěži.

15:15 – První asistenci v nové sezoně si v sobotním zápase proti Fürthu (3:4) připsal Tomáš Kalas, jenž hájí barvy Schalke. Ani český obránce však neodvrátil už šestou porážku svého klubu v aktuálním ročníku. Schalke čeká na ligové vítěztsví již tři zápasy.

Statistiky zápasu. Livesport

15:00 – Velmi špatně vstoupily Angličanky do pátečního přátelského měření sil proti Němkám, během prvního poločasu totiž inkasovaly hned tři branky. To se naposledy ženskému výběru z Ostrovů v rámci první půle naposledy přihodilo v roce 2014, tehdy tomu bylo ve Wembley rovněž v přípravě proti německému týmu.

14:45 – Alkmaar se v neděli večer představí v rámci Eredivisie proti výběru Go Ahead Eagles a před tímto utkáním rozhodně neoplývá dobrou formu. Spolu se čtvrtečním nezdarem v Evropské lize na půdě Tottenhamu padl napříč všemi soutěžemi už pětkrát v řadě a statistikové nyní dohledali, že takhle dlouhou sérii porážek zaznamenal ve své historii jen dvakrát. Konkrétně mezi lednem a březnem roku 1971 a mezi říjnem až listopadem roku 1982.

Alkmaar není v dobré formě. Livesport

13:20 – Pohled na bolestivý výraz ve tváři Lukáše Haraslína, když si před koncem prvního poločasu středečního zápasu Ligy mistrů na Etihad Stadium sahal na nohu, přidělal fotbalové Spartě vrásky na čele. Pokud by slovenské křídlo opravdu nemohlo v Plzni nastoupit, stočí se veškerá pozornost na Veljka Birmančeviče. Hráč, který v minulé sezoně pomohl rudým k zisku double, však v posledních týdnech hledá svůj drajv a formu. Více informací najdete v článku.

12:50 – Liberijský záložník Divine Teah se brzy stane novou posilou pražské Slavie, alespoň to tvrdí zdroje Deníku Sport. Osmnáctiletý hráč, který aktuálně obléká dres švédského Hammarby, již údajně podstupuje před přestupem do Chance Ligy zdravotní prohlídku. Český klub má zaplatit za rodáka z Brewerville až 80 milionů korun, a to bez bonusů.

Jak potvrdil švédský celek na oficiálním webu, talentovaný fotbalista není v zápasové nominaci, protože "mu bylo povoleno odcestovat do jiného klubu". Konkrétní celek nebyl uveden, ale mělo by jít právě o Slavii.

Statistiky hráče Livesport

12:35 – České Budějovice se v sobotu odpoledne představí proti Hradci Králové, jihočeský celek přitom má co napravovat. Už po minulé vysoké porážce na půdě Karviné negativně přepisoval statistiky české nejvyšší soutěže, jak na sociální síti X upozornil oficiální účet Chance ligy. Po jedenácti odehraných kolech má Dynamo na svém kontě pouhý bod, a prožívá tak vůbec nejhorší start do sezony ze všech ligových účastníků samostatné jednatřicetileté historie.

12:05 – Ženský národní tým Nizozemska se v pátek večer utkal v přátelském utkání s Indonésií a pro Leeuwinnen se jednalo o historický zápas z pohledu konečného výsledku. Asijský výběr totiž odcházel ze hřiště poražený s celkově patnácti inkasovanými brankami. Nizozemky nikdy o tolik branek nad nikým nevyhrály.

11:20 – S novou sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech zápasů víkendu v nejvyšší soutěži. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět? Více informací najdete v článku.

10:35 – Barcelona v posledních sezonách prošla výraznou obměnou. Pryč jsou doby, kdy v modročerveném dresu řádili třicátníci Lionel Messi, Sergio Busquets nebo Jordi Alba. Fanoušci v Katalánsku teď obdivují novou generaci hvězd ze slavné La Masie. V azylu na Olympijském stadionu válí i kluci, kterým ještě nebylo ani 18 let. Nad všemi pak ční generační talent Lamine Yamal. Více informací najdete v článku.

Lamine Yamal září v dresu Barcelony. AFP

09:40 – Fotbalisté Interu Miami vstoupili do prvního kola play off MLS páteční výhrou 2:1 nad Atlantou. O vítězství nejlepšího celku základní části rozhodl Jordi Alba. Hvězdný Lionel Messi k úspěchu tentokrát přispěl pouze asistencí. Druhý zápas je na programu za týden, série se hraje na tři vítězství.

08:00 – Změna na lavičce Nottinghamu Forest útočníkovi Chrisu Woodovi prospěla. Pod Portugalcem Nunem Espíritem Santem má od jeho jmenování v prosinci loňského roku na kontě už 16 gólů. Více jich za tu dobu v Premier League stihl jen Erling Haaland (18).

07:40 – Útočník Folarin Balogun si těsně před listopadovou reprezentační přestávkou vykloubil rameno a mimo hru měl být až dva měsíce. Reprezentant USA ale regeneruje rychleji, než v klubu očekávali. V pátek už se dokonce zapojil do tréninku s týmem, potvrdil kouč Monaka Adi Hütter. Třiadvacetiletý fotbalista si ale stále musí dávat pozor v osobních soubojích, vrátit do zápasů by se však mohl už brzy.

PÁTEK 25. ŘÍJNA

21:59 – Někdejší obránce Zé Carlos, brazilský vicemistr světa z roku 1998, zemřel v pátek ve věku 56 let na infarkt. Uvedl to jeho bývalý klub Sao Paulo.

21:51 – Ve věku 35 let zemřel Abdelaziz Barrada, bývalý záložník Olympique de Marseille. Právě francouzský klub o smutné události ve čtvrtek informoval. Marocká federace (FRMF) označila jeho smrt za velkou tragédii. Oficiální příčina úmrtí hráče narozeného ve Francii nebyla oznámena. Na svém kontě měl 26 startů za marockou reprezentaci. Byl součástí národního týmu, který se v roce 2011 dostal do finále Afrického poháru národů do 23 let.

20:30 – Fantastická podívaná okořeněná 11 góly byla k vidění v Norimberku, kde domácí celek v rámci 10. kola druhé Bundesligy deklasoval Řezno 8:3. V utkání se nejvíce zaskvěl domácí záložník Julian Justvan, který nasázel hattrick a k tomu přidal jednu asistenci. Celý zápas na straně Norimberku odehrál český obránce Ondřej Karafiát, jenž navíc v druhé minutě nastavení uzavřel svým druhým gólem v sezoně skóre zápasu – ten mu však byl následně odebrán a označen jako vlastní.

Statistiky zápasu. Livesport

19:45 – Alfredo Morelos, který na Starém kontinentu oblékal dres Rangers FC a zahrál si v Evropské lize proti Slavii i Spartě, byl ve čtvrtek zadržen v Kolumbii. Podle tamní policie srazil pod vlivem alkoholu motocyklistu, jenž skončil v kritickém stavu v nemocnici. Osmadvacetiletý útočník nadýchal dvě promile. Atlético Nacional, v němž hostoval z brazilského Santosu, s ním kvůli tomu okamžitě rozvázalo smlouvu.

18:40 – Do 200. soutěžního utkání nastoupil ve čtvrtek večer v dresu Realu Sociedad Martín Zubimendi. Španělský reprezentant odehrál proti M. Tel Aviv celé utkání a se spoluhráči se radoval z výhry 2:1. La Real má v Evropské lize po třech utkáních čtyři body.

17:50 – Kdy se vrátí Kevin De Bruyne? Tato otázka trápí Pepa Guardiolu, který na páteční tiskové konferenci přiznal, že na ni nezná odpověď. Belgický záložník je mimo hru od 12. září, kdy se zranil v utkání Ligy mistrů na půdě Interu. "Doufejme, že se vrátí brzy, ale kdy to bude? To zatím nevím," řekl španělský trenér.

16:15 – Dobrá zpráva pro mistrovskou Spartu. Talentovaný záložník či útočník Daniel Rus prodloužil na Letné smlouvu. Mládežnický reprezentant, který vyniká skvělou kopací technikou a podle expertů by mohl jít ve stopách Adama Hložka, někdejšího sparťanského talentu, hraje v této sezoně za druholigovou rezervu. V sedmi zápasech si připsal už čtyři vstřelené branky.

15:45 – Útočník Heung-Min Son nejspíš nebude připraven na víkendové utkání Premier League na hřišti Crystal Palace, a Tottenham se tak bude muset nejspíš znovu obejít bez svého kapitána, uvedl v pátek manažer Ange Postecoglou. "Sonny pořád není úplně v pohodě. Necítí se stoprocentně, takže ani dnes nebude trénovat," řekl na páteční tiskové konferenci Postegoclou. "Nejspíše nenastoupí ani o víkendu proti Palace, o delším časovém horizontu zatím nemám jasno," dodal australský trenér.

14:30 – Trenér Bournemouthu Andoni Iraola potvrdil, že Alex Scott podstoupí tento týden operaci kolena. Uvedl to na tiskové konferenci před sobotním utkáním s Aston Villou.

13:50 – Pomůže Bukayo Saka Arsenalu v nedělním utkání s Liverpoolem? Manažer londýnského celku Mikel Arteta si myslí, že pravděpodobně ne. Anglický forvard se stále nezapojil do tréninku poté, co v utkání se Šachtarem Doněck utrpěl zranění lýtkového svalu. Starosti má španělský kouč také s obráncem Riccardem Calafiorim, ten po stejném utkání pociťoval lehké potíže. Jeho zapojení do utkání Arteta ale nevyloučil.

Saka laboruje se zraněním. AFP

12:25 – Lazio ve čtvrtečním utkání Evropské ligy porazilo venku Twente a potvrdilo velmi vstup do hlavní fáze této soutěže. Italský celek si po předchozích vítězstvích nad Dynamem Kyjev a Nice připsal už třetí tříbodový zisk v řadě. Kouč římského celku Marco Baroni je tak teprve třetím trenérem v historii klubu, který od svého nástupu naplno uspěl v prvních třech zápasech na evropské scéně. Stejně úspěšní byli už pouze Dino Zoff v sezóně 1993/94 a Simone Inzaghi v ročníku 2017/18.

10:50 – Záložník Lazia Řím Loum Tchaouna kvůli rasistickým urážkám z tribun nedohrál čtvrteční zápas Evropské ligy na hřišti Twente. Trenér italského celku Marco Baroni prohlásil, že francouzský fotbalista byl tak vytočený, že ho raději vystřídal. Jednadvacetiletého Tchaounu v závěru zápasu rozlítili fanoušci, kteří podle něj napodobovali opičí skřeky. "Bohužel můžu potvrdit, že hráč to všechno slyšel," prohlásil Baroni v rozhovoru pro italskou televizní stanici Sky Sports. UEFA se zatím k události nevyjádřila.

10:00 – Václav Černý z Rangers se díky působivému vystoupení v duelu s rumunským FCSB stal nejlepším hráčem zápasů třetího kola Evropské ligy. Český ofenzivní křídelník se podílel na vítězství 4:0 dvěma góly a jednou nahrávkou a v ratingu Livesportu si vysloužil za svůj výkon známku 9.5.

Do nejlepší jedenáctky se dostal i útočník Viktorie Plzeň Prince Kwabena Adu, který na hřišti řeckého PAOKu připravil dva góly Západočechů a navíc mu ještě jeho gólovou trefu neuznali sudí po zásahu VARu. Ghanský útočník obdržel známku 8.0, Plzeň ale nakonec dvoubrankový náskok neudržela a remizovala 2:2. Více informací najdete v článku.

Sestava 3. kola Evropské ligy Livesport

09:50 – Navzdory čtvrteční prohře fotbalistů Slavie 0:1 v Bilbau ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy španělský tisk vyzdvihl výkon aktuálního lídra české soutěže. Podle něj byli Pražané skvělí a zasloužili si na San Mamés zvítězit. Za strůjce úspěchu baskického celku média označila brankáře Julena Agirrezabalu a střelce jediného gólu Nica Williamse. Více informací najdete v článku.

Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia Profimedia

09:35 – Jerdy Schouten si minulý týden přivodil svalové zranění, nenastoupil proti PSG a nebude se jednat o jeho jedinou absenci. Záložník PSV Eindhoven za sebou má podrobné vyšetření, před sebou pak několikatýdenní pauzu.

08:45 – Benjamin Weber bude i nadále pracovat jako sportovní ředitel berlínské Herthy, druholigový německý klub s ním prodloužil kontrakt do června 2027.