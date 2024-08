Fotbalový víkend ONLINE: Bobb je po operaci zlomené nohy, Slavia protočí sestavu

Zatímco česká nejvyšší soutěž tento víkend načne již 5. kolo, nejlepší zahraniční ligy se teprve rozjíždějí. Španělská LaLiga odstartovala již ve čtvrtek a v pátek se prvních zápasů dočká i Premier League a Ligue 1, v sobotu pak i italská Serie A. Pro fotbalového fanouška to znamená jediné – spoustu kvalitního fotbalu. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

PÁTEK, 16. SRPNA

15:15 – "Zase plánujeme nějakou rotaci sestavy, to nám teď strašně pomohlo. Bude to pro nás opět důležité, protože po Teplicích hned zase jedeme do Francie," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský před zápasem s Teplicemi. "Slavia střídá ligu s poháry, ale i kdyby rotovali sestavu, tak mají natolik dobrý tým, že je to vlastně jedno. V podstatě každý hráč na jejich lavičce by si zasloužil i základní sestavu. Nebereme to tak, že jsou nějak unavení, budeme hrát proti nejlepšímu týmu," uvedl asistent teplického trenéra Jan Rezek.

12:40 – Odložené utkání třetího kola první fotbalové ligy mezi Karvinou a Ostravou se odehraje ve středu 28. srpna od 18:00. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA). V původním termínu 4. srpna se nehrálo kvůli postupu Baníku do třetího předkola Konferenční ligy. O odklad slezského derby zažádal ostravský klub, jelikož hrozilo, že by mužstvo muselo nastoupit ke třem zápasům v šesti dnech.

12:30 – Záložník Manchesteru City Oscar Bobb se podrobil operaci nohy, kterou si zlomil při tréninku. Podle trenéra Pepa Guardioly bude jednadvacetiletý norský reprezentant, s nímž se počítalo na pravé křídlo, mimo hru tři až čtyři měsíce. City vykročí za pátým anglickým titulem v řadě v neděli duelem s Chelsea. "Jsme za něj smutní. Ne kvůli tomu, že měl skvělou předsezonní přípravu, to je jedno, ale kvůli tomu, že je to dlouhodobé zranění," řekl Guardiola.

12:15 – Britský zpěvák Ed Sheeran si splnil sen a koupil minoritní podíl ve fotbalovém klubu Ipswich Town, jehož je velkým fanouškem. V týmu ze svého domovského města, který si pro tuto sezonu zajistil místo v Premier League, nyní vlastní 1,4 procenta akcií, nebude ale členem představenstva. Informovali o tom zástupci klubu. Více informací najdete v článku.

11:30 – Čtvrteční penaltový rozstřel na stadionu Ajaxu Amsterodam po utkání předkola Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény znamenal nový rekord UEFA. Po výhře řeckého celku 1:0 po prodloužení se jeden z týmů mohl radovat z postupu až po 34. pokusu ze značky pokutového kopu. Pětadvacetiminutovou válku nervů vyhrál nizozemský velkoklub v poměru 13:12. Více informací najdete v článku.

10:50 – Utkáním Manchesteru United s Fulhamem začne v pátek nový ročník anglické fotbalové ligy. Na pátý titul v řadě zaútočí Manchester City, který je také největším favoritem Premier League. Jeho dominance je v historii soutěže výjimečná. Během sedmi posledních sezon ho pouze jednou dokázal předstihnout Liverpool, na jehož lavičce po devíti letech chybí trenér Jürgen Klopp. Více informací najdete v článku.

10:00 – Bohumín na Karvinsku chce vybudovat nové zázemí pro tamní fotbalový klub FK Bospor Bohumín. Město poprvé plánujeme využít pro stavbu modulární kontejnerový systém. Nová budova vznikne ve sportovním areálu Petra Srnička a pomůže vyřešit nedostatek prostor, s nímž se sportovci dlouhodobě potýkají. Náklady budou zhruba 20 milionů korun, řekla ČTK mluvčí radnice Jana Končítková. Klub patří k největším ve městě, sdružuje 230 dětí i dospělých, jejichž počet se stále zvyšuje.