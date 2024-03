Fotbalový víkend ONLINE: Černý je bez trenéra, Kovač ve Wolfsburgu po další prohře skončil

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle, 17. března

10:53 – Hráči Wolfsburgu včetně záložníka Václava Černého jsou bez trenéra Nika Kovače. Bývalý kapitán chorvatské reprezentace doplatil na sérii jedenácti zápasů bez vítězství, posledních tři včetně sobotního s Augsburgem (1:3) navíc VfL prohrál. Klub na webu uvedl, že o Kovačově odvolání rozhodl hned večer po utkání.

09:30 – Výrazně zpevněnou obranu má v letošní sezoně Turín FC, který poprvé od ročníku 1991/92 udržel čisté konto alespoň ve 14 z úvodních 29 zápasů Serie A (tehdy v 16).

09:15 – Stuttgart včera zvítězil 3:0 na půdě Hoffenheimu a trenér Sebastian Hoeness z prvních 34 bundesligových zápasů na lavičce VfB vybojoval 69 bodů - jeho 2,03 bodu na zápas je nejvíce ze všech stuttgartských trenérů v historii 1. Bundesligy.

Sobota, 16. března

22:49 – Lazio pod vedením dočasného kouče Giovanniho Martusciella zvítězilo v Serii A na půdě Frosinone 3:2 a uspělo po sérii čtyř soutěžních proher.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:04 – Manchester City porazil Newcastle 2:0 a pošesté v řadě si zahraje semifinále Anglického poháru, což dokázal jako první v historii. Udržel navíc šanci na obhajobu treble. Více informací v článku.

20:10 – Skvělé období prožívá útočník Fulhamu Rodrigo Muniz. Dvěma góly sestřelil Tottenham a se sedmi přesnými zásahy z posledních sedmi zápasů je hráčem s nejlepší střeleckou formou v Premier League.

Tak vypadal úvodní zásah. Opta by Stats Perform

19:25 – Francouzský útočník Mathys Tel se gólem podílel na výhře Bayernu 5:2 nad Darmstadtem a stal se nejmladším v Německu nenarozeným hráčem, který v Bundeslize nasázel 10 branek. Povedlo se mu to v 18 letech, 10 měsících a 18 dnech.

19:02 – Harry Kane při dnešní výhře 5:2 nad Darmstadtem zápas nedohrál. Hlavní trenér Bayernu Thomas Tuchel potvrdil, že si Angličan poranil kotník po kolizi s tyčí. Vážnost zranění zatím není známá, anglického útočníka tedy čekají rozsáhlejší vyšetření.

18:43 – "Měli jsme více brankových příležitostí a naším výkonem jsme si řekli o tři body. I tak musím říci, že Olomouc hrála velmi dobře a organizovaně," sdělil po výhře Mladé Boleslavi 2:1 trenér David Holoubek.

Rozhovor s Davidem Holoubkem po zápase se Sigmou Olomouc (2:1). O2 TV Sport

18:28 – Vinícius Junior a Federico Valverde režírovali vítězství Realu Madrid proti Osasuně. Brazilský křídelník se dvakrát prosadil, uruguayský záložník třikrát asistoval. Hráčům Los Blancos se podařilo natáhnout vítěznou sérii proti týmu z Pamplony. Více informací o výhře Realu najdete v článku.

17:55 – Do nominace Lille se po dvou týdnech vrací Adam Ounas. Alžírský křídelník vinou zranění lýtka zmeškal poslední čtyři soutěžní utkání, nyní je fit a připraven na souboj s Brestem.

17:36 – David Fofana, který aktuálně působí v Burnley na hostování z Chelsea, vstřelil čtvrtý gól v osmém zápase. Rodák z Pobřeží Slonoviny skóroval ve dvou zápasech v řadě. The Clarets vedou nad oslabeným Brentfordem 2:0.

17:19 – Druholigový německý Kiel po letošní sezoně opustí kapitán Philipp Sander. Záložník má namířeno do nejvyšší soutěže, o jeho příchodu úspěšně jedná Gladbach.

16:58 – Hlavní trenér Wolves Garry O'Neill potvrdil, že svalové zranění z minulého týdne vyřadí Pedra Neta pravděpodobně až do konce sezóny. "Je to velmi podobné zranění, které si přivodil na druhé noze," zmínil O'Neill. Wolves se tak budou muset obejít bez hráče, který se letos podílel již na 13 gólech.

16:34 – Harry Kane vstřelil v zápase s Darmstadtem svůj 31. gól v Bundeslize. Anglický kanonýr tak vytvořil nový rekord za nejvíce vstřelených branek v premiérové sezoně v nejvyšší německé lize, zároveň vylepšil svůj osobní rekord v ligových soutěžích. Bayern vede po prvním poločase na půdě Darmstadtu 2:1.

16:13 – Paulo Dybala je opět na marodce AS Řím, argentinský útočník si poranil stehenní sval a nenastoupí k utkání se Sassuolem. Dybala už kvůli zranění přišel za necelé dvě sezóny u Římanů o 30 zápasů.

15:28 – Coventry postupují poprvé po 37 letech do semifinále FA Cupu. Podařilo se jim to po fantastické otočce na půdě Wolves, když v 97. minutě vyrovnával Ellis Simms a ve 100. minutě vystřelil postup Američan Haji Wright. Coventry se tak stává po výhře 3:2 prvním semifinalistou nejprestiznějšího anglického turnaje. Více informací najdete v článku.

14:45 – Sparta prodloužila smlouvu se záložníkem Kaanem Kairinenem. Finský reprezentant podepsal na Letné kontrakt do roku 2028. Délku smlouvy uvedl hráčův agent Sami Salonen na sociální síti X. O prodloužení spolupráce informoval český mistr na svém webu. Více informací najdete v článku.

Statistiky hráče. Livesport

13:15 – Chviča Kvaracchelija je jednou z klíčových postav Neapole a vedení pro něho chystá nabídku nové smlouvy platné do června 2029. Ofenzivní Gruzínec by si díky tomu mohl ročně přijít na čtyři miliony eur, další jeden milion by si mohl vydělat díky bonusům.

12:45 – Giorgi Mamardašvili vyčnívá ve Valencii a už dlouhé měsíce se spekuluje o jeho odchodu, k němuž by mělo dojít po letošní sezoně. Gruzínský brankář s cenovkou třicet milionů eur by se mohl stěhovat do Anglie, zájem o něho má Newcastle.

09:50 – Páteční porážka 1:5 s RB Lipsko je pro Kolín n. R. nejhorší domácí prohrou od debaklu 1:6 s Dortmundem v březnu roku 2012. Výprask od Lipska dostal tradiční bundesligový klub už na podzim, kdy si odvezl porážku 0:6. V tabulce zůstali "Kozli" na barážové 16. pozici dva body před sedmnáctou Mohučí.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

09:00 – Porážka 0:2 na půdě Realu Sociedad potvrdila nepříznivou vzájemnou bilanci Cádizu, jenž proti tomuto soupeři neskóroval pošesté za sebou (0-2-4). Je to jeho nejdelší série bez vstřeleného gólu v historii proti jednomu soupeři v nejvyšší španělské soutěži.

Pátek, 15. března

23:19 – Po třech a půl měsících ukončili fotbalisté Realu Sociedad v La Lize čekání na domácí výhru. Sestupem ohrožený Cádiz v 29. kole porazili 2:0. V prvním poločase poslal Real Sociedad do vedení Merino. Po přestávce pojistil vítězství Zacharjan, jenž dva týdny nehrál kvůli zranění lýtka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

23:08 – Boloňa vybojovala gólem ve čtvrté minutě nastavení ve 29. kole Serie A vítězství 1:0 v Empoli. Výhru čtvrtému týmu tabulky zařídil dorážkou brankářem vyražené střely jednadvacetiletý záložník Giovanni Fabbian.

22:48 – Lipsko i díky třem vstřeleným gólům během sedmi minut v německé bundeslize deklasovalo sestupem ohrožený Kolín nad Rýnem na jeho hřišti 5:1. Před víkendovými duely 26. kola se RB posunul na čtvrté místo tabulky zajišťující postup do Ligy mistrů. Více o utkání zde.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:24 – Sigma Olomouc B v úvodním utkání 19. kola druhé ligy porazila Vyškov 1:0. Lídr tabulky tak nadále čeká na první jarní výhru. V sobotu ho o vedení může připravit druhá Dukla, která ztrácí jen bod.

Statistiky utkání. Livesport

19:03 – Kapitán Lazia Ciro Immobile uvedl, že ho dnes ráno napadli fanoušci římského klubu před školkou, kam doprovázel čtyřletého syna a manželku. Informovala o tom agentura ANSA. Čtyřiatřicetiletý Ital míní, že incident je důsledkem nenávistné atmosféry, která se šíří na sociálních sítích během současné výsledkové krize úřadujícího vicemistra Serie A.

18:40 – Kapitán Bayernu Mnichov brankář Manuel Neuer se stal poprvé otcem. Manželka mistra světa z roku 2014 Anika ve čtvrtek přivedla na svět syna Lucu. Informovala o tom německá média. Neuerův syn se narodil prakticky ve stejnou chvíli, kdy trenér Julian Nagelsmann oznámil návrat 37letého gólmana do reprezentace. V národním týmu si Neuer naposledy zahrál na mistrovství světa v prosinci 2022, pak kvůli zlomenině nohy téměř rok nechytal.

18:35 – Nejlepším hráčem uplynulého týdne v Evropské konferenční lize se stal Ayoub El Kaabi. Olympiakos otočil dvojzápas proti Maccabi Tel Aviv, když venku ve čtvrtek vyhrál po prodloužení 6:1, marocký útočník dal dvě branky.

18:15 – Jarrod Bowen letos táhne West Ham svými góly. V sezoně jich dal už 18. Potřeboval na to 36 zápasů, což je o 15 méně než v sezoně 2021/22, kdy se na toto číslo dostal naposledy.

17:50 – Sedmnáctiletý obránce Barcelony Pau Cubarsí obdržel poprvé pozvánku do španělské fotbalové reprezentace. Premiéru v národním týmu si může odbýt 22. března v Londýně proti Kolumbii nebo o tři dny později v Madridu proti Brazílii. Oba zápasy budou pro svěřence trenéra Luise de la Fuenteho přípravou na letní mistrovství Evropy.

17:25 – Liverpool nad Spartou v osmifinále Evropské ligy napříč dvojzápasem triumfoval 11:2. Pro anglický klub jde o největší rozdíl ve skóre v kontinentálním poháru od sezony 1980/81, kdy si v dvojutkání stejným poměrem poradil s finským OPS.

17:05 – Jan Oblak byl zvolen nejlepším hráčem uplynulého týdne v Lize mistrů. Atlético Madrid otočilo dvojzápas s milánským Interem a po penaltách postoupilo do čtvrtfinále, slovinský brankář k tomu přispěl několika důležitými zákroky.

16:40 – Patrik Schick si do soukromé sbírky úspěchů přidá ocenění pro nejlepšího hráče uplynulého týdne Evropské ligy. Český útočník režíroval dramatický postup Leverkusenu přes Karabach, v nastavení ho vystřelil dvěma góly. Více si můžete přečíst v článku.

16:20 – Arsenal nejenže nad mnichovským Bayernem nevyhrává, často si dokonce ze zápasů s ním odnáší vysoké prohry. Hned tři ze čtyř jeho nejtěžších proher v evropských pohárech mají na svědomí právě němečtí mistři. Ve všech případech skončila utkání prohrou Kanonýrů 1:5.

15:55 – Real Madrid vyhrál jen jedno z posledních šesti utkání proti Manchesteru City. Navíc proti tomuto soupeři Bílý balet inkasuje nejčastěji ze všech týmů, s nimiž se ve vyřazovací části Ligy mistrů utkal alespoň pětkrát – v průměru 1,7krát za zápas.

15:35 – Bayern Mnichov se ve čtvrtfinále Ligy mistrů utká s Arsenalem. Je to už popáté, co na sebe tyto týmy ve vyřazovací části milionářské soutěže narazí. Londýnský celek na Bavory ještě nikdy nevyzrál.

15:00 – "Dobré rozhodnutí udělal v zimě Staněk, Jedlička i pan Šádek," hodnotí brankářské posuny z Viktorie Plzeň vicemistr Evropy z roku 1996 Ladislav Maier. Rozhovor věnující se výbornému výkonu Martina Jedličky v odvetě proti Servette si můžete přečíst na webu Livesport Zpráv.