Fotbalový víkend ONLINE: Černý se prosadil za Wolfsburg. Plzeň začala přípravu vítězně

Václav Černý slaví gól, kterým poslal Wolfsburg v Mohuči do vedení 1:0.

Z krátké zimní přestávky se probrala německá Bundesliga, letos poprvé tak bude fotbalový víkend patřit všem pěti TOP ligám. V Pobřeží slonoviny navíc začíná Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota 13. ledna

19:06 – Zápas 28. kola anglické League One mezi Readingem a Port Vale se za stavu 0:0 nedohrál poté, co na hřiště i přes možný trest v podobě zákazu vstupu na stadion vtrhli domácí fanoušci. Ti jsou dlouhodobě nespokojeni s majitelem klubu Dai Yongge. Čínský podnikatel převzal celek v květnu 2017 ve druhé lize. Místo vysněného postupu do Premier League s ním ale sestoupil. Kvůli porušování finančního fair play navíc Reading opakovaně přišel o body.

18:05 – Tádžikistán při prvním startu na asijském šampionátu uhrál bezbrankovou remízu s Čínou. Tabulku vede tým hostitelské země, který v pátek vyhrál nad Libanonem 3:0.

18:01 – Celtu Vigo poslal na hřišti Mallorky do vedení útočník Iago Aspas, pro něhž to byl 150. gól v La Lize. Stal se teprve 15. Španělem v historii soutěže, který této mety dosáhl.

17:03 – Salernitana sice v Neapoli prohrála, alespoň dílčího vítězství se dočkal její záložník Antonio Candreva. Ten poslal hosty ve 29. minutě do překvapivého vedení parádní ranou z dálky. Velezkušený středopolař skóroval z pozice mimo šestnáctku od začátku loňského roku celkem šestkrát, což se žádnému jinému hráči nejlepších pěti lig Evropy nepodařilo.

16:47 – Mladá Boleslav po úvodní remíze s Teplicemi porazila ve druhém duelu zimní přípravy Táborsko 2:0 a připsala si premiérové vítězství pod trenérem Davidem Holoubkem. O výhře nad druholigovým soupeřem rozhodl dvěma brankami v úvodní desetiminutovce Matěj Pulkrab, jednu z nich dal z penalty.

16:16 – Zatímco v Evropské lize si Villarreal zajistil z prvního místa skupiny F postup do jarního play off, v domácí soutěži tápe. Zápas 20. kola v Las Palmas prohrál 0:3, byla to jeho čtvrtá porážka z posledních pěti utkání, po níž zůstává na 14. místě tabulky La Ligy. Naopak ligový nováček z Kanárských ostrovů svého slavnějšího soupeře zdolal v obou zápasech aktuální sezony a přiblížil se pohárovým příčkám.

15:48 – Prvním Čechem, který se gólově prosadil v jarní části Bundesligy, je Václav Černý. Reprezentační křídelník nastoupil po třízápasové pauze v základní sestavě a trenérovi Niku Kovačovi se v zápase v Mohuči odměnil už ve 12. minutě. Wolfsburg poslal do vedení 1:0 svým druhým ligovým gólem v Německu, když levačkou zakončil samostatný únik, do něhož ho vyslal Lovro Majer. Průběh zápasu můžete sledovat na Livesport.cz.

15:24 – V základní sestavě Leverkusenu, který hraje v Augsburgu, nechybí na hrotu útoku kromě Patrika Schicka ani Adam Hložek. Na staně domácích je Tomáš Koubek pouze na lavičce. Zápas můžete sledovat i s audiokomentářem na Livesport.cz.

15:14 – Chelsea poslal v utkání 21. kola Premier League proti Fulhamu do vedení Cole Palmer z penalty nařízené za faul na Raheema Sterlinga. Anglický útočník vybojoval v nejvyšší anglické soutěži již 26. pokutový kop, žádný jiný hráč jich "nezařídil" víc.

15:09 – Villarreal prohrál první poločas zápasu 20. kola La Ligy na hřišti Las Palmas 0:1, čímž dosáhl nelichotivé mety. Dostal totiž gól ve 12 po sobě jdoucích utkáních, hůř na tom byl pouze v květnu 2003, kdy inkasoval ve 13 duelech v řadě.

15:04 – Vítězství Bayernu nad Hoffenheimem 3:0 pečetil v nastaveném Harry Kane. Anglický reprezentační kapitán za první polovinu sezony nastřílel v Bundeslize 22 branek, na takový počet se v minulosti dostal pouze Robert Lewandowski.

14:39 – Austrálie vstoupila do asijského šampionátu v Kataru výhrou nad Indií 2:0, oba góly dala až po změně stran. Australané asijské mistrovství v roce 2015 vyhráli, před čtyřmi lety už pod vedením současného trenéra Grahama Arnolda vypadli ve čtvrtfinále. Kouč pro MS v Kataru mužstvo výrazně omladil a favorit se i přes výraznou převahu prosadil až v 50. minutě. Postaral se o to Jackson Irvine z druholigového německého St. Pauli. Druhý gól přidal minutu po příchodu na hřiště Jordan Bos z belgického Westerlo.

14:24 – Plzeň v prvním utkání zimní přípravy porazila doma Žižkov 2:0, v souboji Viktorií ji poslal do vedení Matěj Vydra a pojistku přidal Pavel Šulc. Západočeši v součtu s koncem podzimní části poosmé za sebou neprohráli a v posledních šesti zápasech zvítězili. Trenér Miroslav Koubek téměř prostřídal dvě jedenáctky, celý zápas absolvoval jen brankářský navrátilec Martin Jedlička. V dresu třetího týmu FORTUNA:LIGY se představily i posily Lukáš Červ, Matěj Valenta, Cheick Souaré a Alex Tamm, který je v klubu na zkoušce. Stínem je vynucené střídání Jana Sýkory kvůli zranění.

13:46 – Páteční trénink kamerunské reprezentace nedokončil její kapitán Vincent Aboubakar. Útočník Besiktase si poranil stehenní sval a podle médií se jedná o vážnější problém, který jej může připravit o celý Africký pohár národů.

11:23 – Dani Carvajal se znovu připojí ke spoluhráčům z Realu Madrid. Španělský obránce měl drobné zdravotní problémy a v pátek trénoval individuálně, na finále Superpoháru proti Barceloně ale bude připraven.

11:16 – Bývalý trenér brazilské reprezentace Carlos Alberto Parreira bojuje s rakovinou. Osmdesátiletý kouč mistrů světa z roku 1994 trpí Hodgkinovou chorobou, zhoubným nádorem lymfatického systému. Parreira podstupuje už čtyři měsíce chemoterapii a léčba podle svazového prohlášení vypadá slibně.

11:14 – Nováček Premier League Luton nastřílel v atkuální sezoně 10 gólů v posledních 10 minutách zápasů. Lépe je na tom se 13 brankami pouze Liverpool.

11:10 – Erling Haaland bude Manchesteru City chybět minimálně do konce ledna. Norský kanonýr, který vynechal posledních osm zápasů kvůli zranění nohy, by se měl k tréninku vrátit až příští týden na soustředění ve Spojených arabských emirátech. Více informací najdete v článku.

10:58 – Bayern Mnichov v pátečním utkání porazil Hoffenheim 3:0 a v rámci německé nejvyšší soutěže dal gól v 65. po sobě jdoucím domácím zápase. Stanovil tak rekord Bundesligy, naposledy vyšel střelecky naprázdno 9. února 2020, kdy si z Allianz Areny odvezlo Lipsko bod za remízu 0:0.

Pátek 12. ledna

23:22 – Sevilla zabředává do stále hlubší krize, v předehrávce 20. kola La Ligy prohrála doma 2:3 s Alavésem. Pro úřadujícího vítěze Evropské ligy to byla pátá porážka v posledních šesti ligových zápasech, v tabulce jej dělí jediný bod od sestupového pásma. Více informací najdete v článku.

22:36 – Autorem prvního gólu jarní části Bundesligy se stal Jamal Musiala. Německý forvard Bayernu přidal do sítě Hoffenheimu i druhou branku a vítězství 3:0 pečetil v závěru Harry Kane. Zápas v Allianz Areně byl uctěním památky Franze Beckenbauera, který zemřel v pondělí. Po každém gólu Bavorů se stadionem linula píseň Gute Freunde kann niemand trennen, kterou legendární obránce mnichovského celku nazpíval v roce 1966. Více informací najdete v článku.

22:13 – Nejlepším střelcem minulého Afrického poháru národů byl s osmi brankami kamerunský kapitán Vincent Aboubakar. Pokud by počin z roku 2021 zopakoval, navázal by na Samuela Eto´a, jenž byl na turnaji králem střelců v letech 2006 a 2008.

21:40 – Christian Pulišič dal v prosinci dvě branky, na dvě nahrál a odměnou mu je cena pro hráče měsíce v Serii A. Americkému záložníkovi AC Milán udělili ocenění v hlasování fanoušci.

20:11 – AS Řím po prohře s Laziem vypadl z Italského poháru, v dalších zápasech mu navíc nebudou k dispozici dva vyloučení hráči. Útočník Sardar Azmoun dostal za červenou kartu z nastavení stopku na dva duely, obránce Gianluca Mancini si odsedí ještě o jedno utkání více.

20:05 – Katar vykročil za obhajobou titulu na mistrovství Asie výhrou 3:0 nad Libanonem. O vítězství domácích na stadionu v Lusailu rozhodl dvěma góly Akram Afif. Záložník otevřel skóre v 45. minutě, na 2:0 pak zvýšil v 56. minutě nejlepší střelec minulého šampionátu v roce 2019 Almúiz Alí. Afif poté v šesté minutě nastavení dal výsledku konečnou podobu. Katar v dalších zápasech v základní skupině nastoupí proti Tádžikistánu a Číně.

18:33 – Na lavičce RC Lens se ve třech zápasech neobjeví Franck Haise. Trenér francouzského klubu dostal trest za chování v pohárovém utkání proti AS Monaco, během něhož inkasoval červenou kartu.

17:29 – Jenom individuálně se dnes připravoval Dani Carvajal, obránce Realu Madrid má drobné zdravotní problémy a je ohrožen jeho nedělní start proti Barceloně.

16:44 – Unai Emery dostal cenu pro nejlepšího manažera Premier League za měsíc prosinec. Aston Villa minulý měsíc sehrála sedm zápasů, získala čtrnáct bodů a překvapivě bojuje o mistrovský titul.

16:06 – Trenér Manchesteru City Pep Guardiola potvrdil, že se jeho tým bude muset obejít bez zraněného Erlinga Haalanda i v nadcházejícím zápasu proti Newcastlu. Španělský kouč nemůže počítat ani s Johnem Stonesem.

15:54 – Trenér Tottenhamu Ange Postecoglou na tiskové konferenci přiblížil, proč dal Radu Dragusin přednost londýnskému celku před Bayernem. "Nastínil jsem mu jakým způsobem vidím fotbal a co od hráčů očekávám. Hlavní však bylo, že Radu chtěl právě do Tottenhamu," uvedl australský manažer.

15:40 – Lamine Yamal pečetil výhru Barcelony nad Osasunou (2:0) a stal se nejmladším střelcem branky v historii španělského Superpoháru. Útočníkovi Barcelony včera bylo 16 let a 182 dní, o tento primát přišel jeho spoluhráč Gavi.

14:44 – Nemilé zprávy se před startem Afrického poháru národů valí na Nigérii, po zranění nejlepšího střelce Leverkusenu Victora Boniface potkaly zdravotní trable i Umara Sadiqa. Útočník Realu Sociedad si v pondělním přátelském utkání s Guineou poranil koleno a nebude schopen do turnaje zasáhnout. Na jeho místo byl povolán Paul Onuachu z Trabzonsporu.

14:32 – Pobřeží slonoviny začne africký šampionát zápasem s Guineou-Bissau, v sobotním utkání však nemůže počítat se Sébastienem Hallerem. Útočníka Dortmundu trápí zranění kotníku.

14:27 – Brazilec Raphinha si ve čtvrtek poranil stehenní sval a čeká na verdikt lékařů ohledně délky absence. Jisté pro tuto chvíli je to, že křídelník Barcelony nenastoupí k nedělnímu finále Superpoháru proti Realu Madrid.