Fotbalový víkend ONLINE: Chytil zvolen hráčem týdne EL. Pogbovi hrozí až čtyřletý zákaz

Ještě než se fotbalisté rozprchnou do rodných vlastí k plnění reprezentačních povinností, zbývá splnit poslední úkol – zvládnout co nejlépe víkendovou misi. Na evropské trávníky se totiž vrací ligové dění. To už tradičně, například i očima dat, sleduje fotbalový tracker Livesport Zpráv, který fotbalové fanoušky drží v pozoru.

17:20 – Nejbližším utkáním Bayernu a také tím posledním před nadcházející reprezentační přestávkou bude to proti Freiburgu, kouč Thomas Tuchel se přitom pořádně rozohnil na předzápasové tiskové konferenci právě v souvislosti s nadcházející mezinárodní pauzou. Německo totiž pocestuje ke dvěma přátelským utkáním až za oceán, na půdě Spojených států se utká s USA a Mexikem. Tuchelovi přitom hodně vadilo, že spousta jeho svěřenců bude muset podstupovat právě těžkopádné putování.

"Máme teď za sebou tři venkovní zápasy s náročným cestováním. Němečtí reprezentanti nyní opět odjedou a ve čtvrtek se vrátí s jet lagem. Pak v pátek znovu sednou do letadla a poletíme do Mohuče. A v pondělí zase letadlo do Istanbulu," připomínal nadcházející program mnichovské družiny. "Vrátíme se ve středu z Turecka, pak máme už jen jeden domácí zápas. A následovat budou další venkovní utkání, nejprve v Německém poháru a poté v Dortmundu," stěžoval si.

17:19 – Slavia v pátek zjistila, koho bude mít jako soupeře v osmifinále MOL Cupu. A Jaroslav Köstl, asistent trenéra, byl spokojený, že mu bude sokem Hradec Králové. "Na začátku sezony mě mrzelo, že nádherný nový stadion uvidíme jako poslední ze všech soutěžících v lize. V Hradci budeme hrát poslední kolo nejvyšší soutěže, los nás tam ale poslal už nyní v listopadu. Těšíme se nejen na stadion, ale i na samotný zápas, víme totiž, co pro nás pohár znamená," citoval klubový web Köstla. "Hradec je kvalitní soupeř, který vyměnil trenéra. Uvidíme, co na nás vymyslí. Doufám ale, že to i tak bude zápas hlavně o nás a o tom, jestli na hřišti soupeře uspějeme. Utkání nás čeká až za měsíc, ale určitě chceme v poháru uspět stejně jako v minulých sezonách," dodal Köstl.

17:08 – Bayern se nakonec rozhodl neangažovat zkušeného obránce Jéromeho Boatenga, který je v současné chvíli bez práce. A jak uvedl novinář Florian Plettenberg z televizní stanice Sky Germany, hlavním důvodem tohoto kroku ze strany vedení mnichovského celku byl potenciální odpor fanoušků. Funkcionáři rozhodli o tom, že hráči, který naposledy působil v Lyonu, nenabídnou kontrakt, a to i proto, že kritika příznivců Stern des Südens byla jasně vidět například na sociálních sítích. Ještě v pátek sice Boateng trénoval s mužstvem, pro něj se však zřejmě jednalo o poslední zkušenost se současným týmem Bayernu.

16:44 – Neapol míní podat žalobu na jednoho výrobce hraček, který se chystá uvést na trh panenku. Ta je inspirovaná útočníkem Victorem Osimhenem, jenž bary italského celku hájí. "Toto je neoficiální produkt, jehož vytvoření nebylo žádným způsobem povoleno naším klubem," stálo v prohlášení I Partenopei, které bylo zveřejněno ve čtvrtek večer, vzkaz byl přitom směřovaný směrem k italské hračkářské firmě Giochi Preziosi. "Klub přijal opatření na ochranu svých zájmů," dodávala tisková zpráva. Další podrobnosti každopádně uvedeny nebyly.

16:25 – Český fotbalista vyhrál i po zápasech druhého kola skupiny Evropské ligy anketu o hráče týdne. Slávistický útočník Mojmír Chytil díky dvěma gólům a jedné asistenci při výhře 6:0 nad Tiraspolem ovládl hlasování fanoušků a navázal na dva týdny staré prvenství sparťanského kapitána Ladislava Krejčího.

Chytil stejně jako před 14 dny Krejčí porazil v hlasování fanoušků tři další soupeře, které na ocenění vybrala UEFA. Na čtyřiadvacetiletého reprezentačního útočníka nestačili Andrea Belotti z AS Řím, Lucas Paquetá z West Hamu ani Matteo Ruggeri z Bergama. Chytilův a Krejčího úspěch jen podtrhly vynikající vstup českých klubů do skupinové části pohárů. Trojice Sparta, Slavia a Plzeň v úvodních dvou kolech hlavní fáze zaznamenala pět výher z dosavadních šesti zápasů.

15:52 – Dvacetiletý obránce Frans Krätzig se postupně zapracovává do A-týmu Bayernu. Letos v jeho dresu debutoval a mnichovský celek je s jeho službami natolik spokojený, že mu nabídl profesionální kontrakt. Ten bude platný do konce června 2027. "Je to nepopsatelná pocta, jsem velmi hrdý," řekl Krätzig po podpisu smlouvy. "Bayern je jedním z nejlepších klubů na světě. Jsem vděčný všem za důvěru a za tuhle příležitost. tohle je ale pouze startovní čára, musím na sobě dál tvrdě pracovat."

14:44 – Paul Pogba je aktuálně odstavený na vedlejší kolej poté, co mu byl v září zjištěný pozitivní nález na testosteron. Dopingová kauza od té doby trošku ustoupila do pozadí, po několika týdnech se každopádně situace nevyvinula pro hráče pozitivním směrem. Podle serveru Get Italian Football News totiž francouzský záložník zatím neuměl prokázat svou nevinu. Výsledky druhého testování byly již zveřejněny a protianalýza nijak nedokázala, že původní test nebyl pozitivní. Pogbovi tak stále hrozí dva až čtyři roky zákazu činnosti. Jeho současný zaměstnavatel Juventus mu prý bude platit pouze minimální mzdu do momentu, kdy kontrakt vyprší.

13:52 – Arda Güler pomalu začíná vyhlížet první soutěžní start za Real Madrid, když začal s lehkým tréninkem. Mladý záložník do španělského klubu přišel před letošní sezonou a během přípravy si poranil koleno, koncem září navíc přišlo svalové zranění, kvůli němuž bude na marodce prakticky celý říjen.

12:44 – Jérôme Boateng zůstane volným hráčem. Zkušený obránce je volným hráčem a poslední dobou se chystal v Bayernu Mnichov. Blízko měla být dohoda o smlouvě, hráč ale nakonec nabídku nedostal a podle tisku ani nedostane.

12:35 – V Besiktasi Istanbul skončil s okamžitou platností trenér Senol Günes. Kouč se rozhodl odejít den po domácí porážce v Evropské konferenční lize 2:3, v níž jeho tým ztratil zápas s Luganem po tříbrankovém přídělu v poslední desetiminutovce. Besiktas vedl nad Luganem 2:0, zápas ale dohrával po vyloučení Valentina Rosiera v deseti. Jednasedmdesátiletý Günes, jenž dovedl tureckou reprezentaci v roce 2002 k bronzu na mistrovství světa, se do Besiktase vrátil loni.

12:23 – V nominaci albánské fotbalové reprezentace na domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Českem nechybí záložník Qazim Laci z pražské Sparty.

11:19 – Nový trenér německé reprezentace Julian Nagelsmann povolal poprvé po více než dvou letech do národního týmu Matse Hummelse. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v nominaci na přípravné zápasy proti USA a Mexiku. Naposledy si obránce Dortmundu v dresu Německa zahrál v osmifinále mistrovství Evropy 2021 pod vedením kouče Joachima Löwa. V éře Hansiho Flicka v německém týmu Hummels šanci nedostal, nyní ale bude mít možnost rozšířit svou bilanci 76 reprezentačních zápasů. Nagelsmann, jenž na konci září Flicka na lavičce vystřídal, pozval na sraz mimo jiné i trojici debutantů Chrise Führicha ze Stuttgartu, Kevina Behrense z Unionu Berlín a Roberta Andricha z Leverkusenu.

11:14 – Ryan Gravenberch se včera potřetí objevil v základní sestavě Liverpoolu a znovu se podílel na nějaké brance, tentokrát mířil přesně sám. Podobně se v prvních třech zápasech v dresu Reds, ke kterým nastoupil od první minuty, naposledy dařilo Milanu Barošovi, a to v roce 2002.

09:23 – Mojmír Chytil se díky svému dvoubrankovému představení při čtvrteční výhře Slavie 6:0 nad Šeriffem Tiraspol dostal do výběru čtyř fotbalistů, z nichž vzejde nejlepší druhého hracího dne Evropské ligy. Český reprezentant by případným vítězstvím navázal na krajana a sparťana Ladislava Krejčího, který ovládl prestižní anketu před 14 dny.

09:02 – Lille remizovalo bez gólu v Evropské lize s Klaksvíkem, proti němuž za Dogy debutoval Ayyoub Bouaddi. Francouzský mládežnický reprezentant se zapsal do historie - ve věku 16 let a 3 dní se stal nejmladším hráčem v historii LOSC a zároveň i nejmladším hráčem, který kdy nastoupil v evropských pohárech.

08:56 – "V první řadě musím pochválit fanoušky. Skvělá kulisa, skvělá atmosféra. Jsme rádi, že se vrátila Evropská liga do Edenu a podle toho to vypadalo. Pomohl nám vstup do zápasu, s vedením se nám otevíral prostor pro rychlé přechody. Bylo hodně rychlé hřiště, dařilo se nám kombinovat. Výborný výsledek, velmi dobrý výkon, jsme rádi, že jsme to takhle zvládli," zhodnotil drtivé vítězství 6:0 v EL kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

08:40 – Brighton je prvním týmem Premier League, který vstřelil i inkasoval 20 gólů v prvních 10 zápasech sezony (ve všech soutěžích). Stejnou bilanci zaznamenal v na přelomu století (1999-2000) Newcastel United. Seagulls v probíhající sezoně vstřelili dokonce už 23 gólů.

08:19 – West Ham United je prvním anglickým týmem v historii, který v 17 evropských zápasech (včetně kvalifikací) neprohrál, přičemž všechny tyto duely se odehrály od začátku minulé sezony.

07:00 – Slávisté rozstříleli Šeriff Tiraspol jednoznačně 6:0, čímž vyrovnali historicky nejvyšší vítězství ve skupinové fázi Evropské ligy. Slavii chyběl jeden gól k vyrovnání historicky nejvyšší klubové výhry na evropské scéně, v minulé sezoně v předkole Evropské konferenční ligy rozstřílela St. Joseph 7:0.