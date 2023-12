Fotbalový víkend ONLINE: Coufal si připsal pátou asistenci, Plzeň loví u kosovského soupeře

Po bitvách v Lize mistrů a jejích méně slavnějších sestrách se zrak fotbalové veřejnosti opět upírá na ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen očima dat.

Neděle 3. prosince

18:27 – V Řecku se v neděli muselo přerušit napínavé utkání mezi Volosem a Olympiakosem. Hostující favorit hrál 8 minut před koncem nerozhodně 2:2, přičemž mu nebyly uznané dva góly, soupeř dostal dvě penalty, přičemž jedna z nich byla velmi sporná a následovalo jí vyloučení obránce Retsose už po 18 minutách. Po druhém neuznaném gólu hostujícím fandům definitivně ruply nervy a kvůli nepokojům na tribunách byli dokonce hráči urychleně zahnáni do útrob stadionu.

17:36 – Systém pro registraci vstupenek na EURO 2024 od FAČR už je v provozu, čeští fanoušci tak mohou udělat první krok na cestě do Německa na webu fotbal.cz.

17:33 – Podle kosovských médií si Viktoria Plzeň vyhlédla zimní posilu u jednoho ze svých soupeřů ze skupiny Konferenční ligy, Ballkani. Trenéra Koubka měl zaujmout 24letý střední obránce Lumbardh Dellova.

17:12 – Alex Meret bude po konci této sezony potenciálně volným hráčem, když mu končí smlouva v Neapoli, a sáhnout by po něm mohl Inter, který si v nedávné době prošel dramatickou obměnou v bráně. Podle italských médiích Nerazzurri byl Meret výslovně nabídnut jeho zástupci, potenciálně by o místo na slunci bojoval s Yannem Sommerem, který je pod smlouvou do roku 2026.

16:08 – Už se zdálo, že Tomáš Souček pokračuje v neuvěřitelné střelecké fazóně. Záložník West Hamu, který vstoupil do utkání 14. kola Premier League prot Crystal Palace jako kapitám Hammers, sice vstřelil druhý gól zápasu, ten byl ovšem posléze po zásahu systému VAR odvolán. Českému reprezentantovi sebralo šestý gól v šestém zápase v řadě ofsajdové postavení.

15:57 – Zatím bláznivý duel probíhá na Anfield Road, kde domácí Liverpool hraje po poločase s Fulhamem 2:2. Výstavní trefou se o první gól Reds postaral Trent Alexander-Arnold, který se trefil krásně z přímého kopu. Ještě lahodnější branku pak vstřelil Alexis Mac Allister, jenž se přihlásil o nominaci na gól roku. Zbytek zápasu sledujte na Livesport.cz.

15:20 – Už pátou asistenci v aktuální sezoně a celkově sedmnáctou v Premier League si připsal Vladimír Coufal. Krajní obránce West Hamu si v utkání 14. kola proti Crystal Palace naběhl ve 13. minutě na dlouhý balon do křídla, načež přesně našel v šestnáctce Mohameda Kuduse a ten se z výhodné pozice nemýlil. Český bek se do statistik zapsal po osmizápasové pauze. Jak se jemu a Tomáši Součkovi, jenž má na levé paži kapitánskou pásku, povede ve zbytku zápasu, sledujte na Livesport.cz.

15:02 – Gianluca Scamacca ve zbytku letošního roku nebude k dispozici Atalantě Bergamo. Letní posila z West Hamu United laboruje s třísly a zranění si vyžádá až měsíční přestávku.

12:28 – Kobbie Mainoo se prosazuje do prvního týmu Manchesteru United a odměnou mu bude vylepšený kontrakt. Osmnáctiletý záložník aktuálně pobírá deset tisíc liber týdně, brzy by měl podepsat novou smlouvu s dvojnásobným platem.

12:11 – Albánie vyhrála svou kvalifikační skupinu o postup na ME do Německa, los samotného turnaje si s ní ale nemile zahrál. Svěřenci trenéra Sylvinha čekají tři těžké váhy, o postup budou bojovat s Chorvatskem, Itálií a Španělskem. "Je úžasné být tady. Lidé si musejí pamatovat každý zápas, který jsme vyhráli a dostali se díky tomu sem. Teď jsme v těžké skupině. Naši soupeři jsou zvyklí hrát mistrovství Evropy a světa, jde o nesmírně silné týmy. Za 90 minut se ale může stát cokoliv. Když se bavíme o třech zápasech na mistrovství Evropy, nemůžeme mluvit o favoritovi. Půjdeme hrát a odvedeme svou práci. Byl to náš sen se sem dostat a nyní tuto příležitost využijeme ještě více," nechal se slyšet brazilský kouč.

11:40 – Záložník Šindži Ono, který jako první japonský fotbalista dosáhl na triumf v některém z evropských pohárů, ukončil ve 44 letech kariéru. Ono se s fotbalem rozloučil v nedělním závěrečném ligovém kole, v němž při porážce 0:2 s Urawou vedl Sapporo jako kapitán. Sezonu zakončil tým nejlepšího asijského hráče roku 2000 na 12. místě. Právě z Urawy, se kterou ovládl asijskou Ligu mistrů, zamířil Ono v roce 2001 do Feyenoordu, se kterým rok poté vyhrál Pohár UEFA. Nastupoval také za Bochum nebo Sydney. Za japonskou reprezentaci odehrál 56 zápasů, dal za ni šest branek a představil se s ní na třech MS (1998, 2002 a 2006). V roce 2000 s ním triumfoval na mistrovství Asie.

11:07 – Nick Pope nedochytal včerejší zápas proti Manchesteru United. Brankář Newcastlu United se zranil a v anglickém klubu se obávají, že má vykloubené rameno. Gólmana čekají testy, pokud by se potvrdily nejčernější prognózy spojené s operací, hrozila by mu až tři měsíce dlouhá pauza.

10:18 – Italové budou příští rok obhajovat titul mistrů Evropy a v Německu na ně čeká těžká základní skupina, jejich soupeři budou Španělsko, Chorvatsko a Albánie. "Mohlo to dopadnout lépe, ale byli jsme ve čtvrtém koši. Nezapomínejte, že jsme Itálie. Je těžké teď něco předpovídat, když do šampionátu zbývá ještě řada měsíců. Chorvatsko je silný, velmi zkušený soupeř. A Španělsko? Každý kdo miluje tenhle sport, si musí takovou výzvu užít. Jinak ztratíte potěšení z fotbalu," upozornil trenér Luciano Spalletti.

10:17 – Před sobotním zápasem francouzské fotbalové ligy mezi Nantes a Nice byl po potyčce smrtelně zraněn fanoušek domácího týmu. Zemřel na místě. Případ je vyšetřován jako vražda, napsala agentura AFP. Státní zastupitelství uvedlo, že krátce před 20:00 fanoušci Nantes napadli vozy s příznivci Nice. "Během těchto událostí za dosud nezjištěných okolností zkolaboval 31letý příznivec Nantes," konstatovala prokuratura, podle níž přes rychlý zásah záchranné služby na místě zemřel.

10:06 – Už od sobotních 22 hodin měl být k dispozici formulář, prostřednictvím něhož by čeští fanoušci mohli zažádat o vstupenky na zápasy národního týmu na Euru. Proces, který má žadatelům umožnit vstup do loterie o unikátní kód pro nákup na webu UEFA, ale zatím nefunguje. FAČR se za zpoždění omlouvá: "Omlouváme se za technické problémy. Problém nevznikl na straně FAČR. Web byl posílen a připraven na nápor fanoušků, ale bohužel čelí celý sobotní večer hackerskému DDOS útoku, kterému nešlo předejít," uvedla asociace na sociální síti X.

09:58 – Na první pohled přijatelný první úkol v příštím roce čeká anglickou reprezentaci. Albion má hratelnou základní skupinu pro ME, síly poměří s Dánskem, Slovinskem a Srbskem. "Musíme si dát pozor, abychom nic nepodcenili. Srbsko je nevyzpytatelný tým s hrotovým útočníkem Mitrovičem. Slovinsko bylo jedním z prvních soupeřů, kterému jsem v roli anglického trenéra čelil. Vždy si budu pamatovat, jak (brankář) Joe Hart toho dne zasáhl. Kdyby to neudělal, možná už bych nebyl trenérem anglické reprezentace," vzpomíná trenér Gareth Southgate.

09:43 – Španělé budou na mistrovství Evropy v Německu platit za jednoho z favoritů a hned na úvod je čekají těžcí soupeři, ve skupině se střetnou s Chorvatskem, Itálií a Albánií. "Je to těžký los. Itálie a Chorvatsko nebudou šťastné, že mají ve skupině Španělsko, a platí to i naopak. Je to určitě nejtěžší skupina, skupina smrti. Itálii nechtěl dostat nikdo, je to skvělý tým, který je turnajovým mužstvem. Chorvatsko mělo v posledních letech skvělé výsledky a Albánie vyhrála svou kvalifikační skupinu. Máme těžký start, první dva zápasy s Chorvatskem a Itálií. Ale mé zkušenosti říkají, že je tak někdy lepší," myslí si trenér Luis de la Fuente.

09:15 – Olympiakos Pireus bude po několika měsících znovu hledat nového trenéra. Řecký klub ve čtvrtek utrpěl debakl 0:5 ve Freiburgu a důvěru podle tisku ztratil Diego Martínez, jeho odvolání by mělo být potvrzeno v nejbližších hodinách.

Sobota 2. prosince

23:57 – Newcastle ve 14. kole Premier League ukončil sérii tří ligových výher Manchesteru United v řadě, navíc svého sobotního soupeře porazil ve třetím soutěžním zápase po sobě, což se mu povedlo poprvé po 101 letech. Stínem na vítězství Strak 1:0 je zranění Nicka Popea. Anglický gólman musel v závěru přepustit místo Martinu Dúbravkovi a s pochroumaným ramenem se podrobí vyšetření.

23:28 – Nice poprvé v sezoně Ligue 1 našlo přemožitele, v Nantes zejména díky výborně chytajícímu domácímu brankáři Albanu Lafontovi prohrálo 0:1. Celek z Azurového pobřeží zůstává v tabulce na druhém místě, nicméně v neděli se k němu na dva body může dotáhnout Monako a vedoucí PSG může zvýšit náskok v čele na čtyři body.

Tabulka Ligue 1. Livesport

22:33 – Prezident turecké fotbalové asociace Mehmet Büyükeksi připomněl, že Turecko se s Českem i Portugalskem utkalo ve skupině na Euru 2008. Tým kolem Petra Čecha tehdy zkolaboval v závěru utkání právě s Tureckem, z turnaje se pakoval a jeho přemožitel dokráčel až do semifinále. "Doufám, že se nám podaří dosáhnout něčeho podobného jako tehdy nebo ještě lepšího. Portugalsko je ve fotbale velká země, v přípravě jsme s ním vždy prohráli. Ale v poslední době jsme dokázali po 72 letech zvítězit v Německu, poprvé se zúčastníme turnaje jako vítěz kvalifikační skupiny. Máme jeden z nejmladších týmů, doufám, že naši hráči budou mít na jaře dobrou sezonu v klubech. Další výhodou je, že turnaj pořádá Německo, kde je tam obrovská turecká menšina. Věřím, že naši fanoušci zaplní stadiony a budou naším dvanáctým hráčem," prohlásil.

22:27 – Tottenham a Brentford se podle webu Football Insider v lednu utkají o podpis Johana Bakayoka z PSV. Dvacetiletý belgický křídelník odehrál v aktuální sezoně Eredivisie zatím 13 zápasů, dal tři góly a sedmkrát asistoval. Pravidelně nastupuje také v Lize mistrů, v níž si včetně předkol připsal jednu branku a na pět jich přihrál.

22:25 – Nabil Fekir si ve čtvrtečním utkání Evropské ligy na Spartě poranil kyčel a rychle se vrátil na marodku Betisu. Francouzský ofenzivní záložník na ní s pochroumaným kolenem figuroval od letošního února až do začátku listopadu, nyní ho čeká několikatýdenní klid.

22:14 – Losování skupin Eura narušily zvuky připomínající sténání při sexuálním aktu. K sabotáži se posléze přihlásil známý anglický žertéř, který podobný kousek neprovedl poprvé. Rušivé zvuky byly slyšet v televizním přenosu a zaznamenali je i hosté v sále a funkcionář UEFA Giorgio Marchetti, jenž vedl losování. Nedlouho poté zveřejnil Angličan Daniel Jarvis na sociální síti X video, jak se mu pomocí mobilu podařilo spustit audio záznam v sále. Podobným způsobem narušil už letos v lednu přenos utkání Anglického poháru na televizní stanici BBC.

22:03 – Německo poprvé v historii ovládlo mistrovství světa hráčů do 17 let a jednu trofej navíc si domů veze Paris Brunner. Útočník Dortmundu a autor pěti gólů na uplynulém šampionátu v Indonésii byl zvolen nejlepším hráčem turnaje, za ním v hlasování skončili Hamadou Makalou z Mali a Francouz Mathis Amougou.

21:39 – Real Madrid v 15. kole La Ligy porazil Granadu 2:0 a uspěl proti celku z jihu Španělska popatnácté za sebou. Jedním gólem se na výhře královského celku podílel Rodrygo, jenž se na klubové scéně prosadil popáté v řadě. O další zápas tak posunul svou nejdelší gólovou šňůru v kariéře.

21:08 – Serhou Guirassy se gólem podílel na výhře Stuttgartu 2:0 nad Brémami a skóroval v šestém domácím utkání v Bundeslize v řadě. Posledním hráčem Stuttgartu, kterému se to povedlo, byl Mario Gomez v ročníku 2007/08 (sedm domácích zápasů v řadě).

20:32 – "S losem jsem spokojen. Měl jsem dva favority z prvního koše, buď Německo, nebo Portugalsko. Takže jsem rád, že aspoň z jednoho koše mi přišel soupeř, kterého jsem si přál. Jsem rád, že budeme moci znovu změřit síly s Portugalskem. Z druhého koše jsme chytili Turecko, se kterým jsme měli možnost změřit síly v listopadu minulého roku. Je to velice kvalitní tým, takže se na konfrontaci těším. Ze čtvrtého koše a play off nemám favorita," komentoval los mistrovství Evropy obránce národního týmu David Zima.

20:19 – Pardubice v neděli čeká jeden z vrcholů podzimní části sezony - domácí zápas proti pražské Spartě. Také situaci na východě Čech ovšem komplikuje počasí. Do odklízení sněhu z hrací plochy se proto během dne pustilo i nejužší vedení klubu v čele se sportovním ředitelem Vítem Zavřelem.

19:52 – Náladu los mistrovství Evropy nezkazil ani předsedovi FAČR Petru Fouskovi. "Mohlo to dopadnout hůř, hlavně jsme se chtěli vyhnout ze čtvrtého koše Itálii, což se povedlo. Portugalsko známe, hráli jsme s ním v Lize národů, je to pochopitelně hlavní favorit skupiny. S Tureckem jsme se utkali přátelsky. Kvalifikant z play off? Uvidíme, jak to dopadne. Skupina je hratelná a naším cílem by pochopitelně mělo být osmifinále. Lipsko je krásná destinace blízko českých hranic. Navíc s favoritem skupiny. Hamburk také není na konci světa. Myslím, že všechna místa v Německu poskytují fantastickou infrastrukturu co se týče stadionů i zázemí. Fanoušci o to určitě budou mít zájem, jsou to lákadla."

19:40 – Reprezentační kapitán Tomáš Souček je s losem Eura navýsost spokojen: "Nejvíc asi s tím, že první zápas odehrajeme proti Portugalsku v Lipsku, což je pro českého fanouška asi nejlepší, kde to mohlo být. Je to blízko hranic, takže věřím, že bude velká podpora. Co se týče týmů, dva velmi dobře známe. S Portugalskem a Tureckem jsme nedávno hráli. Na třetí tým si musíme počkat," řekl pro Českou televizi.

19:38 – Ipswich s českým gólmanem Václavem Hladkým v základní sestavě porazil Coventry 2:1 a v Championship si pojistil druhé místo s jednobodovou ztrátou na vedoucí Leicester. Na čtrnácté výhře v sezoně se skvělým gólem podílel Wes Burns.

18:58 – Tyrell Malacia musí odložit návrat do sestavy Manchesteru United. Obránce má problémy s kolenem, má za sebou operaci a nyní se vyskytly komplikace, pro fotbalistu tím skončil rok 2023.

18:52 – Čeští fotbalisté znají složení skupiny pro nadcházející mistrovství Evropy. V Hamburku a Lipsku vyzvou Portugalsko, Turecko a jeden ze čtveřice týmů hrajících barážovou skupinu C. V té se o postup na šampionát poperou Gruzie, Řecko, Kazachstán a Lucembursko. Jako papírově nejtěžší skupina se jeví "béčko" se Španělskem, Chorvatskem, Itálií a Albánií.

18:49 – Burnley zničilo Sheffield 5:0 a odlepilo se ode dna Premier League. Svěřenci Vincenta Kompanyho se vysokou výhrou zapsali do historie Premier League. Clarets vyrovnali historický počin Sheffieldu Wednesday z roku 1997 a jako druhý tým, který do zápasu vstupoval z posledního místa, vyhráli rozdílem pěti branek.

18:13 – Trenér Olomouce Václav Jílek po prosněženém duelu se Slováckem nešetřil kritikou. "Jsem znechucený z toho, že se takovým způsobem může odehrát ligové utkání. Dnes se bavit o fotbale nemá cenu, byly to spíš takové dětské hrátky na sněhu. Nerozumím tomu, že kompetentní osoby nezhodnotí tento terén i s ohledem na předpověď počasí za nezpůsobilý,” uvedl kouč.

“Nechránili jsme zdraví hráčů a Navrátil se nám zranil během rozcvičky jen kvůli těmto podmínkám. Všichni diváci by dnes měli dostat metál. Děláme všechno pro to, abychom je vyháněli z ochozů. Bylo naprosto evidentní, že se po dnešku úplně rozbije také hřiště. Nerozumím tomu, že takto hazardujeme s fotbalem jako produktem,” dodal nazlobeně.

18:00 – V Labské filharmonii v Hamburku začal los mistrovství Evropy 2024. Jeho průběh můžete sledovat v našem online přenosu.

17:39 – Sobotní program FORTUNA:LIGY po odkladech nabídl jediný zápas. Duel mezi Olomoucí a Slováckem ale zásadně ovlivnilo silné sněžení. "Pan delegát se rozhodl, že se bude hrát, ale on asi nikdy nehrál fotbal. Takovéhle zápasy nehrajme. Čemu tím pomůžeme? Za prvé bylo ohroženo zdraví hráčů, za druhé jsme úplně rozbili trávník a za třetí ten fotbal neměl takovou kvalitu, jakou bychom chtěli,” posteskl si po zápase v Olomouci trenér Slovácka Martin Svědík.

17:18 – Předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík se na sociální síti X dostal do sporu s LFA. Tvrdík nebyl spokojen s tím, že asociace nevyhověla žádosti pražského celku o odložení zápasu ve Zlíně. Zástupci LFA na sociální síti uvedli, že oficiální výzvu ke změně termínu neobdrželi.

17:13 – Fotbalisté Slovácka remizovali v 17. kole FORTUNA:LIGY v Olomouci 1:1 a udrželi se před svým soupeřem o bod na třetím místě neúplné tabulky. Domácí se za hustého sněžení dostali do vedení po brance Víta Beneše, za hosty srovnal po změně stran z penalty Vlastimil Daníček. Další čtyři zápasy FORTUNA:LIGY byly odloženy.

Tabulka FORTUNA:LIGY Livesport

16:53 – Valencia v poslední desetiminutovce přišla o výhru nad Gironou a ve španělské La Lize čeká na vítězství již tři zápasy. V duelu proti největšímu překvapení aktuálního ročníku celek z východního pobřeží Pyrenejského poloostrova držel míč jen 24 procent času, což je nejméně od sezony 2004/2005.

16:38 – Úvodní branka Arsenalu v duelu proti Wolves byla jubilejním 100. gólem Kanonýrů v kalendářním roce 2023. Londýnský celek se na trojciferný počet gólů dostal jako pátý tým v Evropě. Dříve to stihli pouze fotbalisté Manchesteru City, Realu Madrid, Bayernu Mnichov a Bayeru Leverkusen.

16:23 – Girona díky dvěma gólům v závěrečné desetiminutovce otočila skóre zápasu 15. kola La Ligy proti Valencii a na domácím hřišti vyhrála 2:1. Štika aktuální sezony španělské nejvyšší soutěže tak protáhla série neporazitelnosti na sedm ligových duelů. Obě branky vítězů vstřelil střídající sedmatřicetiletý uruguayský útočník Cristhian Stuani.

16:05 – Útočník Burnley Jay Rodriguez otevřel skóre zápasu proti Sheffieldu v 15. sekundě a jako první hráč v dějinách anglické Premier League vstřelil druhý takto rychlý gól v kariéře. Poprvé se do 15 vteřin od úvodního hvizdu prosadil téměř na den přesně před deseti lety v dresu Southamptonu proti Chelsea.

15:55 – Nový termín zná první z odložených zápasů FORTUNA:LIGY. Duel mezi Jabloncem a Teplicemi se odehraje ve středu 6. prosince od 17 hodin.

15:33 – Mladí fotbalisté Německa ovládli mistrovství světa do 17 let v Indonésii. Finále po 90 minutách skončilo nerozhodně 2:2 a po bezbrankovém prodloužení se rozhodovalo v penaltách. Vítěznou branku dal v šesté sérii obránce Almugera Kabar. Němci se radovali i přesto, že od 69. minuty hráli v deseti. Navíc jako historicky první výběr do 17 let vyhráli v jednom roce mistrovství světa i Evropy.

15:27 – Na kolik peněz si mohou přijít budoucí mistři Evropy ve fotbale? Pokud vyhrají všechny zápasy na šampionátu, může to být v součtu více než 28 milionů euro (680 milionů korun). Nejvyšší bonus UEFA rozdává za samotnou účast na turnaji. Všech 24 účastníků si příjde na 9,25 milionů euro (téměř 225 milionů korun). Více informací se dozvíte v článku.

15:05 – Slavia požádala z důvodu nebezpečné cesty pro autobus a vozidla klubu i fanoušků o odložení nedělního zápasu 17. kola FORTUNA:LIGY ve Zlíně, nicméně LFA ji nevyslyšela a duel by měl být podle plánu v 18:00 odehrán. O situaci informoval na sociální síti X předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík.

15:00 – Rozběhl se jediný neodložený zápas dnešního programu FORTUNA:LIGY. Střetnutí mezi Olomoucí a Slováckem se může odehrát díky intenzivní práci pořadatelů, kteří se dokázali vypořádat se sněhovou kalamitou.

13:55 – Zrovna ideální začátek sobotního dne nezažívají fotbalisté Manchesteru United, kteří měli vyrazit na utkání do Newcastlu letecky. Kvůli nepříznivému počasí byl ale jejich plánovaný let zrušen a družina trenéra Erika ten Haga se tak musela vydat na tříhodinovou cestu autobusem. Utkání v St James' Parku začína ve 21:00.

13:52 – Kvůli sněhu se nehrají zápasy nejen v Česku, ale i v okolních zemích. Odložena už byla bitva Bayernu s Unionem a hrát se nebude ani v Rakousku. Odvolány byly pro tuto chvíli také sobotní duely Salcburk – Wolfsberger, Tirol – Rapid Vídeň a zítřejší zápas Altach – Austria Lustenau.

13:28 – Barcelona se připravuje na klíčový týden na cestě za obhajobou titulu v La Lize, při němž ji čekají dva kritické zápasy proti soupeřům z první čtyřky. Xaviho tým čeká Atléetico Madrid a místní derby s Gironou. Na pozadí mírného poklesu formy Girony vyzval hvězdný útočník Robert Lewandowski své spoluhráče, aby si v obou zápasech zajistili vítězství, a zdůraznil důležitost těchto zápasů pro morálku a ambice týmu.

13:13 – Alespoň nějaký český klub hlásí také dobré zprávy ve vztahu k počasí: Sigma Olomouc sice byla nucena zrušit fanzónu a přesunout fanoušky z jižní tribuny na východní, jinak ovšem na sociální síti X zkonstatovala, že se za necelé dvě hodiny s výkopem duelu se Slováckem počítá.

12:55 – Mohamed Salah se v neděli dočká po pokoření 200gólové hranici v Anglii dalšího milníku. Pokud se nestane nic nečekaného, nastoupí už k třístému utkání v Premier League. Ve všech soutěžích byl zatím egyptský mág Jürgenu Kloppovi k dispozici pro neuvěřitelných 324 zápasů z celkového počtu 354.

12:38 – Kvůli sněžení a nezpůsobilému terénu se v první fotbalové lize odehraje ani nedělní utkání 17. kola mezi Ostravou a Plzní. Informovala o tom LFA.

12:05 – Manažer Tottenhamu Ange Postecoglou zůstává neochvějný ve svém agresivním taktickém přístupu, i když uznává, že někteří hráči mohou pochybovat o jeho účinnosti proti týmům, jako je Manchester City. Postecoglou tvrdí, že jeho cílem není pouze porazit City, ale vybudovat trvale úspěšný tým, a nabádá své hráče, aby tuto filozofii přijali i přes veškeré výhrady.

11:45 – Vladimír Coufal šel s kůží na trh v předzápasovém programu a před zápasem West Hamu proti Crystal Palace odpovídal na náhodně vybrané otázky fanoušků. Reagoval i na to, co je podle něj nejhoršího na tom být profesionálním fotbalistou. "Na to neexistuje odpověď, protože být profesionálním fotbalistou je to nejlepší, co si člověk může přát," řekl.

11:30 – Manažer Manchesteru United Erik ten Hag potvrdil své rozhodnutí ponechat Andrého Onanu jako brankářskou jedničku pro dnešní zápas s Newcastlem United, přestože se stupňoval tlak na jeho nahrazení Altayem Bayindirem. Ten Hag zdůraznil důležitost důvěry v hráče a vyzdvihl výkon Onany, který je v lize druhý po Alissonovi, co se týče zabránění očekávaným gólům. Manažer vyjádřil odhodlání rozvíjet jeho potenciál pro konzistentní výkony a zdůraznil svou víru v jeho schopnost výrazně přispět k úspěchu týmu.

11:27 – Podle britského novináře Roba Harrise se v příštích pěti sezonách nebude finále asijské Ligy mistrů konat na různých místech světadílu, ale výhradně v Saúdské Arábii. A nejen finále, ale i čtvrtfinále a semifinále se nově budou hrát na jeden zápas v téže zemi.

10:57 – Bývalý fotbalista Joe Cole vyjádřil nejistotu ohledně spokojenosti Mohameda Salaha v Liverpoolu po nedávném zablokování jeho přestupu do Al Ittihadu za 215 milionů liber. Navzdory Salahovým výjimečným výkonům v této sezoně v dresu Reds si Cole, bývalý záložník Chelsea, všiml Salahových výrazů: "Je to tak trochu hráč pokeru, že? Nevíte, jestli je šťastný."

10:04 – Sobotní zápas německé fotbalové ligy Bayern Mnichov – Union Berlín byl kvůli přívalům sněhu odložen. Zimní počasí v Bavorsku ochromilo dopravu. O zrušení souboje mezi dvěma účastníky Ligy mistrů informovalo vedení soutěže. Kvůli silnému sněžení v noci na dnešek přestaly v Mnichově jezdit vlaky, autobusy i tramvaje. Část cestujících byla nucena přenocovat ve vlacích. Provoz přerušilo také letiště.

09:29 – AS Řím by po půlroce mohl opustit Houssem Aouar. Posila z Lyonu zůstává za očekáváním a vedení Giallorossi zvažuje, že dá svolení k lednové změně působiště.

08:59 – Nechtěný útočník Al Ittihad Jota by se rád vrátil do Evropy a v Tottenhamu spojil síly se svým bývalým trenérem z dob působení v Celtiku Ange Postecoglouem. Australan si angažováním 24letého portugalského forarda ovšem není jistý.

08:55 – Chris van der Weerden před pár dny skončil jako asistent ve Vitesse, dlouho však bez práce nezůstal. Novým zaměstnavatelem 51letého Nizozemce se stal Šachtar Doněck, kam si ho vytáhl trenér Marino Pusic.

08:29 – V 17. kole první fotbalové ligy dnes nastoupí třetí Slovácko na stadionu čtvrté Olomouce. Oba týmy od sebe dělí bod. Slovácko, jehož trenér Martin Svědík za Olomouc hrával, v lize čtyřikrát za sebou bodovalo a v posledních dvou kolech zvítězilo. Sigma minule naplno bodovala po čtyřech utkáních. Zápas začne v 15:00 stejně jako utkání Jablonec – Teplice a Mladá Boleslav – Karviná. Od 18:00 se střetnou Bohemians 1905 s Libercem.

Progam 17. kola FORTUNA:LIGY. Livesport

Zápas Českých Budějovic s Hradcem Králové byl odložen kvůli nezpůsobilému terénu. Silné sněžení má pokračovat také o víkendu a může narušit i další program FORTUNA:LIGY.

07:33 – Nejlepším hráčem týdne v Lize mistrů se stal Ciro Immobile, jenž dvěma góly zajistil Laziu výhru nad skotským Celticem. Italský reprezentant uspěl v konkurenci Phila Fodena (Manchester City), Joãa Mária (Benfica) a Hakima Ziyecha (Galatasaray).

Pátek 1. prosince

23:43 – UEFA zvažuje zavedení druhé ženské pohárové soutěže, obdoby Evropské ligy, jejíž název by mohl být jiný. Návrh bude výkonný výbor analyzovat v sobotu v Hamburku. Ve hře je také změna formátu ženské Ligy mistrů.

23:12 – Chelsea v neděli čeká zápas s Brightonem, v němž si může debut za londýnský klub odbýt belgický záložník Roméo Lavia. Letní posila ze Southamptonu je po zranění kotníku připravena nastoupit.

21:25 – Nevídaný vlastní gól si ve druholigovém německém derby na hřišti St. Pauli vstřelil Hamburk. Brankář Daniel Heuer Fernandes ve 27. minutě po mizerné přihrávce svého spoluhráče napálil balon, který před ním skočil, z bezprostřední blízkosti přímo pod břevno vlastní brány a zvýšil na 2:0 pro domácí. "Je to samozřejmě na houby, něco takového nepotřebujete. Ale takový je fotbal. Byl to maximálně nešťastný okamžik, ale reakce mužstva ukázala, že nás něco takového nepoloží," řekl gólman s odkazem na skutečnost, že ve druhém poločase hosté zabrali a utkání, které je střetem klubů vyznávajících rozdílné ideologie a společenské hodnoty, vyrovnali na konečných 2:2.

21:06 – Předposlední zápas českých reprezentantek ve skupině Ligy národů proti Bělorusku se v pátek kvůli nezpůsobilému hřišti neuskuteční, v dějišti utkání v maďarském Györu už několik dní hustě prší. O náhradním termínu se jedná. Svěřenkyně trenéra Karla Rady bojují o přímý postup do nejvyšší Ligy A, v tabulce skupiny B4 ztrácejí na první místo bod a mají odložené utkání k dobru. Nejbližší zápas čeká Češky v úterý v Pardubicích proti Slovinsku, které loni v září v úvodním utkání Ligy národů zdolaly v Kršku 2:0.

19:24 – Nejlepším hráčem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY za měsíc listopad se stal Justin Araujo-Wilson z Jihlavy. Jednadvacetiletý záložník Trinidadu a Tobaga ve zmíněném období skóroval v obou zápasech, celkem se na podzim trefil šestkrát. Nejlepším trenérem měsíce se stal kouč Varnsdorfu Miroslav Holeňák.

17:48 – Josip Šutalo může chybět Ajaxu i ve víkendovém zápase na hřišti Nijmegenu. Chorvatský obránce stále laboruje s neupřesněným zraněním.

17:20 – V sobotu se bude konat v Hamburku los evropského šampionátu, který se uskuteční v létě v Německu, přítomný této události ovšem nebude Didier Deschamps, kouč Francie. Na vině je totiž nynější zdravotní stav lodivoda Les Bleus, na začátku tohoto týdne podstoupil operaci zad a musí dodržovat odpočinek. Zastupovat ho tak bude jeho pravá ruka, asistent Guy Stéphan. "Nevzdával jsem se. Na losování jsem chtěl,” vzkazoval Deschamps. "Vždy je to totiž příjemný okamžik, během kterého si se soupeři užijeme spoustu legrace. Ale hlava mi diktovala, že je třeba respektovat pár dní volna. Losování budu samozřejmě sledovat s velkou pozorností v televizi.”

16:23 – Ďolíček má v sobotu hostit utkání s Libercem v rámci 17. kola české nejvyšší soutěže, jak přitom potvrdil pražský celek, i přes nepřízeň počasí počítá s tím, že se hrát bude. V době, kdy hráči Bohemians v pátek vstupovali na evidentně zasněženou travnatou hrací plochu ve Vršovicích, klub prostřednictvím sociálních sítí oznámil, že k žádnému odložení, podobně jako v případě klání Českých Budějovic s Hradcem Králové, zatím nedošlo. "Do výkopu se ovšem může stát cokoliv,” dodal každopádně s obavami.

16:11 – Randal Kolo Muani v létě odešel z Frankfurtu do PSG, vedení německého klubu přitom nenašlo narychlo potřebnou náhradu. To by se ovšem během zimního přestupového období mělo změnit. Už nějakou dobu se spekuluje o tom, že by z Plzně měl k bundesligovému týmu dorazit Rafiu Durosinmi, a jak nyní aktualizovala německá stanice Sky Germany, je dohoda mezi všemi stranami velmi blízko. Řeší se aktuálně jen detaily transferu. I s ohledem na současné hráčovo zranění, které si pravděpodobně vyžádá ještě tří až čtyřtýdenní rekonvalescenci, je už plánován termín lékařské prohlídky, která by se měla uskutečnit v prosinci. Viktoria by mimochodem měla za dvacetiletého Nigerijce inkasovat zhruba 7 až 8 miliónů eur.

15:54 – Miroslav Klose na přelomu tisíciletí válel jako hráč v dresu Kaiserslauternu, jak přitom nyní uvádí televizní stanice Sky Germany, mohl by se do známého prostředí navrátit, tentokráte v roli hlavního trenéra aktuálního účastníka 2. Bundesligy. Je údajně jedním z kandidátů na uvolněné místo po Dirkovi Schusterovi, který byl propuštěn ve čtvrtek. Klose je prý připraven na další výzvu, ale návrat do Kaiserslauternu obecně není stoprocentně jistý, neboť o něj projevily zájem i jiné kluby.

15:08 – Juninho Pernambucano působil v Lyonu jako hráč, od roku 2019 do roku 2021 zastával v klubu funkci sportovního ředitele, od té doby byl každopádně bez angažmá. A podle zpráv francouzského sportovního listu L'Équipe je nyní opravdu připravený znovu se vrátit do známého prostředí a být hlavním poradcem Johna Textora, majitele Les Gones. "Myslím, že mu na klubu velmi záleží a chce mu jednoznačně pomoci. Toho si vážím,” uvedl nedávno v rozhovoru pro francouzskou televizní stanici RMC Sport. Spolupráce by ovšem údajně vypadala tak, že by Brazilec do Lyonu cestoval na jeden týden v měsíci, neboť dlouhodobě chce zůstat ve svém bydlišti v Riu de Janeiro.

15:00 – Chelsea v neděli absolvuje duel Premier League proti Brightonu, londýnský stratég Mauricio Pochettino přitom na předzápasové tiskové konferenci přiznal, že by mohlo dojít k debutu francouzského útočníka Christophera Nkunkua. Ten přestoupil k řadám The Blues v létě tohoto roku, kvůli dlouhodobým zdravotním problémům však do hry ještě nezasáhl. "Musíme to posoudit až v sobotu a teprve poté se rozhodnout,” uvedl kouč ze Stamford Bridge.

14:44 – Jednadvacetiletý křídelník Nico Williams měl platnou smlouvu pouze do konce této sezóny, v minulých týdnech se tak hodně spekulovalo, že by mohl řady Athletic Clubu opustit. Kuloární informace však byly při pátečním dopoledni definitivně ukončeny. Rodák z Pamplony se rozhodl se svým současným zaměstnavatelem protáhl kontrakt do roku 2027. V tiskové zprávě baskický celek oznámil, že prodloužení zahrnuje pevnou strukturu mzdy, která má ještě variabilní část založenou na bonusech.

14:23 – Už během čtvrtka bylo oznámeno, že se Everton odvolá proti trestu, který mu vynesla nezávislá komise Premier League za porušení finanční fair-play, a při pátečním odpoledni se již stalo vše oficiálním. Klub z Liverpoolu zveřejnil v tiskové zprávě, že podal odvolání proti desetibodovému odečtu v anglické nejvyšší soutěži. "Nyní bude jmenována odvolací komise, která celou záležitost prošetří,” stálo rovněž v prohlášení.

12:55 – Podle informací webu infotbal.cz hledá pražská Sparta hráče na pozici "devítky". Jednou z možností Letenských má být 21letý Švéd Joakim Persson. Ten aktuálně obléká dres IK Sirius, k němuž ho váže smlouva až do roku 2026.

12:48 – Manchester United je údajně připraven překazit Arsenalu přestup Radu Dragusina z Janova. Jednadvacetiletý Rumun, který je přirovnáván k bývalému kapitánovi United Nemanjovi Vidičovi, je podle rumunského ProSportu blízko dohodě s United, a to možná už pro lednové přestupové období.

12:14 – Kluby Premier League včetně Manchesteru United se údajně zajímají o útočníka VfB Stuttgart Serhoua Guirassyho, který by mohl být v zimě k dispozici za výhodnou cenu. Podle deníku The Guardian projevil o Guirassyho zájem Manchester United, tedy tým, který dosud žádného hráče VfB v historii nepodepsal. Jeho cílem je zvýšit konkurenci pro útočníka Rasmuse Höjlunda, přičemž Guirassyho výstupní klauzule je nižší než 20 milionů eur.

12:11 – "Všichni musíme mít ambice usilovat o něco důležitého, teď je nejdůležitější duel v Monze," řekl Allegri novinářům pře pátečním zápasem a pokračoval: "Stále se musíme dívat na páté místo v tabulce a hlídat si záda, abychom si udrželi odstup od týmů za námi. Toho však nelze dosáhnout výsledkem jednoho zápasu. Liga je maraton, nikoli sprint."

Juventus je v tabulce Serie A druhý. Livesport

12:07 – Budoucí investor Manchesteru United Sir Jim Ratcliffe se chce v budoucnu zaměřit na britské talenty. Po kritice špatné přestupové strategie United po Fergusonovi, navzdory značným výdajům, se Ratcliffe, který se blíží 25% podílu v klubu, hodlá vrátit k upřednostňování mladých britských hráčů. Tento přístup, o němž informoval The Mail, znamená změnu v současném trendu United a oživení jejich historického závazku vůči místním a domácím talentům.

11:41 – Sportovní ředitel Tiago Pinto z AS Řím se domnívá, že je předčasné diskutovat o trvalé smlouvě s Romeluem Lukakuem, který je momentálně zapůjčen z Chelsea. Vtipkoval o neunavitelnosti médií v tomto ohledu a přirovnal ji k jejich přístupu k Paulovi Dybalovi. Pinto také zopakoval, že cílem Říma je dostat se do Ligy mistrů.

11:22 – Diego Maradona mladší, syn slavného hráče Neapole a Argentiny Diega Maradony, byl ve čtvrtek večer propuštěn z pozice trenéra A-týmu amatérského italského celku FC Pompei. "Upřímně děkujeme trenérovi za společnou cestu a přejeme mu hodně štěstí a zasloužených lidských i sportovních úspěchů," uvedl k jeho odchodu klub.

11:16 – Podle odhadů webu fotcalc.com je plzeňská Viktoria nadále nejvýdělečnějším týmem v Evropské konferenční lize. Na konto by ji mělo přistát minimálně už jistých 8 199 707 eur (199,1 milionu korun). Na druhé místo se za ni posunul PAOK, jenž zatím dosáhl na 7 792 866 eur (189,3 milionu korun). První trojici uzavírá Club Brugge se ziskem 7 523 866 eur (183,2 milionu korun).

10:44 – "La Liga je nyní mnohem vyrovnanější než dříve. Všechny týmy jsou velmi dobré a každý zápas je velmi těžký. V La Lize panuje velká konkurence. Dříve se ve světě mluvilo jen o Cristianovi a Messim, ale bez nich není La Liga o nic jednodušší než dříve," řekl slovinský reprezentant a brankář Atlétika Madrid Jan Oblak před nedělním šlágrem proti Barceloně pro ESPN.

10:33 – Bývalý brazilský reprezentant Filipe Luís z Flamenga ukončí po sezoně kariéru. S fotbalem se osmatřicetiletý obránce rozloučí v neděli ligovým zápasem s Cuiabou. Informoval o tom na sociálních sítích. Luís během kariéry nastupoval mimo jiné za Atlético Madrid, se kterým vyhrál dvakrát Evropskou ligu, získal španělský titul a dvakrát došel do finále Ligy mistrů. Na kontě má také titul s Chelsea. Za Brazílii odehrál 44 zápasů a dal dvě branky.

09:12 – Trenér Frosinone Eusebio di Francesco přiznal, že je mu líto jeho předchůdce Fabia Grossa, který byl ve čtvrtek propuštěn z Lyonu a jenž opustil Frosinone poté, co ho v minulé sezoně dovedl k postupu. Di Francesco na jeho adresu řekl: "Je mi ho velmi líto. Bohužel víme, že jsme neustále pod drobnohledem a nemáme nic jisté."

08:57 – Tomáš Souček se ve čtvrtek večer trefil proti TSC v pátém zápase za sebou, navíc už potřetí rozhodl o těsné výhře West Hamu. V rozhovoru pro klubovou televizi po zápase řekl, že si aktuálně užívá života a gólů si cení o to více, že rozhodují vyrovnaná utkání. "Rád bych se trefil i příště. Chci být připraven. Nabízet se spoluhráčům, hledat odražené míče," neskrýval také svou chuť 28letý záložník.

08:30 – West Ham United porazil srbský celek Bačka Topola a od začátku sezony 2021/2022 zaznamenal už 22. triumf v evropských pohárech. Londýnský klub je v tomto ohledu na čele pořadí, o první místo se dělí s Realem Madrid.