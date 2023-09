Fotbalový víkend ONLINE: Čvančara netradičním hrdinou Gladbachu. Ramos v dresu Sevilly

Na mapu fotbalové Evropy se po reprezentační pauze vrací klubový fotbal. Opět se rozjíždí všechny ligové soutěže a v týdnu startují také evropské poháry. Ten nejlepší fotbal je zkrátka zpět v plné parádě. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů i jejich trávníků, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění.

NEDĚLE, 17. ZÁŘÍ

19:30 –⁠ Arsenal vyhrál na půdě Evertonu 1:0 a od startu minulé sezony udržel již dvanácté čisté konto. Žádný jiný celek Premier League ani deset.

18:52 – Útočník Tomáš Čvančara naskočil do zápasu Borussie Mönchengladbach až v momentě, kdy jeho tým prohrával na hřišti Darmstadtu 0:3. Pár minut po příchodu se ale připletl v pokutovém vápně soupeře do souboje s Matejem Maglicou. Ten zahrál rukou, viděl za to červenou kartu a Mönchengladbach tak dostal výhodu pokutového kopu. Míč si na puntík postavil právě Čvančara, ke své smůle ale nekopl penaltu ideálně a brankář soupeře ji lapil. V 77. minutě přesto vyrovnal na 3:3.

18:35 – Sergio Ramos se v neděli dočkal obnovené premiéry v barvách Sevilly. Zkušený 37letý stoper, který Andalusany posílil coby volný hráč v závěru přestupového období, figuroval dokonce v základní sestavě pro souboj s Las Palmas.

18:15 – "Výsledek byl ovlivněn rychlým gólem v začátku, naším vyloučením i kvalitou plzeňského týmu. Zápas se pro nás prostě nevyvíjel dobře. Plzeň dominovala, měla o jednoho hráče víc a vyhrála zaslouženě 7:1. Nevím, jestli se to dalo zastavit. Plzeň měla hodně prostoru a ofenzivní hráči se dobře nabízeli. Je to pro nás krutý výsledek," přemítal po vysoké domácí prohře trenér Zlína Pavel vrba.

18:00 – Jiří Pavlenka neprožil nejpovedenější ze zápasů. V brance Werderu inkasoval čtyři góly, a to proti nováčkovi Bundesligy z Heidenheimu. Ten po výsledku 4:2 oslavil premiérovou výhru nejvyšší německé soutěži. Zápasovou reportáž si můžete přečíst v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

17:15 – Plzeň se v neděli utkala se Zlínem na jeho půdě. Pro tým Pavla Vrby nakonec zápas skončil těžkou porážkou 1:7. Kompletní zápasovou reportáž si můžete přečíst v článku. Zatímco Plzeň dala tolik gólů v lize na půdě soupeře vůbec poprvé v historii, Zlín už obdobnou zkušenost na svém kontě má. V roce 1943 od Slavie dostal hned osm branek.

16:20 – Německý fotbalový trenér Stefan Kuntz skončil po dvou letech na lavičce turecké reprezentace. Vedení tamního svazu jej podle médií odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům. Šedesátiletý trenér by podle spekulací mohl dočasně převzít německou reprezentaci, u které nedávno skončil Hansi Flick. Někdejší útočník a mistr Evropy z roku 1996 Kuntz má jako trenér na kontě dva evropské tituly s německou jednadvacítkou.

15:40 – Debut si v dresu Getafe odbyl Mason Greenwood. Fotbalista, který byl do Španělska vyslán na hostování z Manchesteru United, se dočkal rozporuplných reakcí fanoušků, když do zápasu proti Osasuně naskočil v 77. minutě z lavičky.

15:05 – Ajax obdržel dva góly v prvních 11 minutách hry. To se mu v lize naposledy stalo v roce 2008.

14:45 – AC Milán již popáté v tomto roce nestačil v městském derby na Inter, naposledy v pátek dokonce 5:1. Trenér Stefano Pioli se tak sejde s vedením, aby záležitost prodiskutovali, zatímco část fanoušků ztrácí v kouče víru.

13:45 – Real Madrid v nové sezoně tolik nevyužívá Luku Modriče, čehož hodlá využít Dinamo Záhřeb. Úřadující chorvatský mistr se chce v lednu pokusit o návrat 38letého záložníka, který z mateřského klubu před 15 lety zamířil do Tottenhamu.

13:30 – Historicky nejhorší start do ligového ročníku má za sebou RC Lens. Loni druhý celek a letošní účastník Ligy mistrů z prvních pěti zápasů získal pouhý bod za remízu s Rennes.

Aktuální forma týmu Lens. Livesport

12:15 – Fotbalisté Žižkova porazili v 9. kole Fortuna národní ligy Táborsko 4:1. Už v osmé minutě se dostali zásluhou Václava Proška do vedení. Jihočeši sice rychle zachytili tempo utkání a ještě do přestávky po zásluze vyrovnali. Viktoriáni však po změně stran udeřili ještě třikrát, když se například v 69. minutě radoval ze svého prvního gólu v bílo-červeném dresu Jan Kozojed. Hosté, kteří se před úvodním hvizdem pyšnili nejmenším počtem inkasovaných branek ze všech celků soutěže, tak po třech zápasech bez porážky padli.

12:00 – Záložník Daniel Mareček dvěma góly potvrdil střeleckou formu z posledních týdnů a v 8. kole FORTUNA:LIGY pomohl fotbalistům Mladé Boleslavi k domácímu vítězství 5:1 nad Hradcem Králové. 25tiletý středopolař po vysoké výhře litoval pouze toho, že nedosáhl na premiérový hattrick v nejvyšší soutěži.

Střelci utkání. Livesport

"Třetí gól mi tam prostě nikdy nespadne. Dnes jsem měl i další šance na hattrick, ale chyběl kousek štěstí. I za dva góly jsem ale rád a ze všeho nejdůležitější je, že tím pomáhám týmu," řekl Mareček novinářům.

11:45 – Jozef Weber může po třech a půl měsících skončit na lavičce Hradce Králové, s nímž včera prohrál 1:5 v Mladé Boleslavi. 52tiletý trenér má na kontě pouze tři výhry z devíti soutěžních zápasů ve funkci (3-1-5). Pokud by se východočeský klub rozhodl Webera odvolat, mohl by ho podle serveru isport.cz nahradit Václav Kotal, momentálně šéftrenér druholigové Viktorie Žižkov.

11:00 – Hoffenheim v sobotu vyhrál na půdě Kolína n. rýnem 3:1, na čemž se podílel i Oliver Baumann. Pro 32letého brankáře se jednalo o 300. ligový zápas za TSG, což se mu podařilo jako prvnímu hráči v historii klubu. Odchovanec Freiburgu za koncernové mužstvo už odchytal rekordních 335 utkání.

09:40 – U fotbalistů Paraguaye skončil kvůli špatnému začátku kvalifikace o mistrovství světa trenér Guillermo Barros Schelotto. 50letý Argentinec vedl mužstvo necelé dva roky, doplatil však na jediný bod ze dvou utkání. Paraguay v minulém týdnu doma jen remizovala s Peru a v úterý prohrála ve Venezuele. O jeho odvolání informoval tamní svaz.

08:10 – Debut ve 14 letech? Ve druhé gruzínské lize žádný problém. Celek Merani Tbilisi se nachází na chvostu soutěže, neměl tak co ztratit, když do zápasu nastoupil v bráně s teprve 14letým Cesarem Togonidzem. Že by šlo o povedený tah, se však říct nedá. Soupeři ze Spaeri za jeho záda dostali míč čtyřikrát a radovali se z pohodlné výhry 4:1.

07:50 – I jedna káva může ohrozit zápas. Své o tom vědí fotbalisté Las Palmas, kteří se připravovali k odletu do Sevilly, kde je v neděli večer čeká utkání 5. kola La Ligy. Na letišti si skupina 15 z nich odskočila pro kávu, po cestě zpět ale zabloudila, a let tak nestihla. Klub tuto skutečnost potvrdil na svém webu a doplnil, že pro hráče byl zajištěn nový let tak, aby se před zápasem stihli i vyspat.

07:30 – Ange Postecoglou neprohrál už 50 domácích zápasů v řadě. Tuto úctyhodnou bilanci započal v japonském celku Yokohama F. Marinos a po Celtiku v ní pokračuje i v Tottenhamu. Co za ní stojí? I o tom se rozpovídal po výhře 2:1 nad Sheffieldem United.

07:10 – Trenér Brentfordu Thomas Frank se po těsné prohře 0:1 na půdě Newcastlu nechal slyšet, že penalta, ze které padl jediný gól zápasu, podle něj neměla být. Očekává, že se mu za verdikt omluví sám šéf anglických rozhodčích. Více v článku.

06:50 – Manchesteru United se letos zatím nedaří. Kromě problémů mimo hřiště to příliš nefunguje ani na něm. Poprvé v historii Rudí ďáblové dokonce prohráli tři z pěti úvodních zápasů Premier League.

06:30 – Inter Miami odcestoval k zápasu s Atlantou United bez Lionela Messiho. Podle spekulací šlo o rozhodnutí sportovního vedení floridského celku. Atlanta hraje na umělém povrchu a tento krok měl předejít delšímu zranění argentinské hvězdy. Mistr světa z Kataru má totiž problémy se svalem. Volno si ale užil po svém, na instagram vyfotil pizzu a na zápase svého syna byl viděn s kokosem v ruce u postranní čáry. Miami se v Atlantě bez největší hvězdy nedařilo a prohrálo 2:5.

SOBOTA, 16. ZÁŘÍ

22:46 – Pořádně drsná byla sobota v Premier League, sudí během ní rozdali 44 žlutých karet. To je nový rekord během jediného ligového dne.

20:47 – Bývalí sparťané Casper Höjer a Martin Minčev si odbyli vítěznou premiéru v dresu tureckého Rizesporu. Po přestupu z Letné se v dresu nového zaměstnavatele objevili ve druhém poločase utkání na hřišti Konyasporu a jejich celek dvěma góly v samotném závěru utkání skóre otočil. Po dnešku mu v tabulce patří senzační druhá příčka.

20:18 – Šlágr italské ligy o vedení v tabulce dopadl jednoznačně pro Inter Milán. V městském derby rozstřílel 5:1, svého rivala zdolal popáté za sebou (letos i celkově) a nejvyšším triumfem od března 1974. Na druhé místo tabulky se za stoprocentní Inter posunul před poražené Juventus, jenž porazil ve čtvrtém kole Lazio 3:1.

V milánském derby padlo šest branek, pět do sítě mistrovského AC. Vlahovič sestřelil Lazio

19:43 – Třetí Olomouc dál udivuje FORTUNA:LIGU. Vítězství nad Českými Budějovicemi přitom podle jejího kouče Václava Jílka nebylo automatické. "Měl jsem z utkání velký respekt. Cítil jsem, že veřejnost jej vnímala jako jednoduché, že jsme favorit. Ale v lize je každé utkání těžké, navíc byla reprezentační pauza. Vítězství si velmi ceníme," řekl Jílek na tiskové konferenci po utkání.

19:25 – Václav Jurečka otevřel skóre v utkání proti Pardubicím a ukazuje se tak, že má výtečnou formu.

18:55 – Feyenoord dal více než pět gólů ve třech ligových utkáních za sebou poprvé od roku 1958. Ondřej Lingr se na tomto počinu podílel jednou asistencí a jedním gólem.

18:40 – Lukáš Ambros se poprvé objevil v základní jedenáctce rezervního týmu Freiburgu. Tým, za který 19letý Čech nastupuje, při této příležitosti porazil Arminii Bielefeld 2:0.

18:13 – Pohádkovou domácí ligovou premiéru má za sebou Ondřej Lingr. V barvách Feyenoordu naskočil proti Heerenveenu v 71. minutě a o minutu později skóroval. V minulém zápase mimo jiné přihrál na gól po sedmi minutách na hřišti. Více informací v článku.

17:16 – Vinícius Júnior může pomalu začít uvažovat o návratu na trávníky. Křídelník Realu Madrid si koncem srpna přivodil svalové zranění a hrozila mu až šest týdnů dlouhá pauza, do akce by se ale měl zapojit dřív. "Přesné datum návratu neznáme a nebudeme na něho tlačit, ale rekonvalescence probíhá dobře. Od příštího týdne začne trénovat s týmem, celkově bude znovu k dispozici dřív než za původně předpokládaných šest týdnů," informoval trenér Carlo Ancelotti.

16:38 – Reprezentační obránce Vladimír Coufal nahrál na dosud jedinou branku duelu West Ham – Manchester City. Domácí díky jeho akci, při níž perfektně zakroutil míč do předbrankového prostoru na neobsazeného Jamese Warda-Prowseho, vedou v poločasu 1:0. Pro Coufala to je první gólová asistence v dresu Kladivářů od dubna.

16:30 – Mohamed Salah vstřelil nebo asistoval na více než 200 gólů svého týmu v Premier League. Na překonání této mety mu stačilo pouhých 223 zápasů. Rychleji stejný počin stihl jen Thierry Henry v dresu Arsenalu (206 zápasů).

16:24 – Václav Černý chyběl poprvé od přestupu do Wolfsburgu v základní sestavě. Za Union Berlín na druhé straně nastoupil Alex Král.

Václav Černý se v základní sestavě proti Unionu neobjevil. Livesport

16:00 – 200. ligový start za Liverpool si připsal jeho kapitán Andrew Robertson. Své vystoupení ozdobil v 86. minutě vítěznou trefou.

15:40 – Mohamed Salah překonal další rekord. Po zápase s Wolves už není jen nejvícekrát skórujícím africkým hráčem Premier League, ale má na svém kontě také nejvíce asistencí (63). Reportáž z utkání si můžete přečíst v článku.

14:50 – Abdullahi Tanko na poslední chvíli vypadl ze sestavy Baníku Ostrava, jelikož se zranil při rozcvičce. Místo něj do zápasu s Bohemians nastoupí Ladislav Almási.

14:30 – Crystal Palace se bude muset v zápase s Aston Villou obejít bez 76letého trenéra Roye Hodgsona. Ten se necítil dobře, a tak s týmem vůbec necestoval.

14:00 – Unai Emery dohromady odkoučoval v Premier League už 80 zápasů – 51 v Arsenalu a 29 v Aston Ville. Žádný z nich neskončil výsledkem 0:0.

13:30 – Liberec má sice až šestý nejvyšší počet cizinců v kádru z celků FORTUNA:LIGY (9), přesto za něj jako za jediný prvoligový klub zahraniční hráči odehráli více minut než čeští (52,5 %).

13:00 – Fabio Grosso bude po 14 letech znovu pracovat pro Lyon. Někdejší italský obránce za francouzský klub v minulosti dva roky hrál (2007–2009), v sobotu pak byl oficiálně jmenován novým trenérem.

12:45 – Fotbalisté Vyškova zvítězili v 9. kole Fortuna národní ligy před vlastními fanoušky nad Prostějovem 4:3. Favorizovaný celek se sice po trefách afrických útočníků Idjessiho Metsoka a Santiaga Enemeho dostal dvakrát do vedení už během první půle, avšak hosté dokázali vždy na gól soupeře reagovat.

Dramatická přestřelka pokračovala i po změně stran, kdy se dokonce klub z Olomouckého kraje prosadil potřetí. Poslední slovo ovšem měli opět Vyškované, když nejprve vyrovnal svým druhým zásahem Metsoko, na kterého v 86. minutě navázal Bienvenue Kanakimana z Burundi. Hanáci tak po dalším zaváhání zůstali u dna tabulky.

12:30 – Tým A.S Saint-Pierraise ze souostroví Saint Pierre a Miquelon ležícího u pobřeží Kanady v sobotu vyzve ve francouzském poháru sedmiligový CO Pacé z Bretaně. Kvůli tomuto zápasu museli hráči ostrovního celku cestovat zhruba 8 600 kilometrů.

12:00 – 22letý Sérgio Pereira Andrade předvedl v dresu Viborgu v zápase s Midtjyllandem skvělou techniku a výborné zakončení. Jeho tým, jehož kmenovým hráčem je i Jan Žambůrek, však nakonec pouze remizoval 2:2.

11:45 – Cristiano Ronaldo se podle italského deníku La Gazzetta dello Sport chystá soudit s Juventusem o 19,9 milionu eur, které mu klub dluží z dob pandemie Covidu-19.

10:45 – Bývalý velšský fotbalista Gareth Bale se díky své dobře známé vášni pro golf dostal do oficiální videohry série PGA Tour. Kdysi nejdražší hráč světa se stal jednou z postav, za kterou si mohou fanoušci zahrát ve hře PGA Tour 2K23.

10:15 – Ángelo Preciado se teprve v pátek v noci vrátil do České republiky poté, co za ekvádorskou reprezentaci odehrál většinu utkání proti Uruguayi. Nad jeho startem v nedělním utkání Sparty proti Slovácku tak visí otazník.

09:45 – Paris Saint-Germain v pátek prohrálo 2:3 s OGC Nice a v pátém kole si připsalo již třetí ztrátu (2-2-1). To je pro úřadujícího mistra Ligue 1 nejhorší vstup do sezony od převzetí katarským vlastníkem v roce 2011.

09:35 – "Je mi už 58 let a nikdy v životě jsem nezažil zcela bezstarostné období," začal svou emotivní řeč na tiskové konferenci manažer Tottenhamu Ange Postecoglu poté, co byl dotázán na stav Richarlisona, který má v plánu zapracovat na svém psychickém stavu.

"To, že máte peníze nebo jste v něčem opravdu dobří, vám nezaručí, že si život stejně nenajde způsob, jak udržet rovnováhu – vždy se v něm objeví věci, které budou stresující, budou vás vyčerpávat a vy se s tím prostě musíte vyrovnat," má jasno australský trenér.

09:05 – Neymar si odbyl debut v Saúdské Arábii. V dresu celku Al Hilal odehrál 27 minut a na šestigólové demolici soupeře z Rijádu se podílel jednou asistencí.

08:45 – Erik ten Hag si není jistý, jestli si Jadon Sancho ještě někdy zahraje v dresu Manchesteru United. Nizozemský kouč to řekl před sobotním zápasem s Brightonem. Jak celou kauzu vnímá, si můžete přečíst v článku.

08:00 – Romee Leuchterová nastoupila k prvnímu letošnímu ligovému zápasu za ženský tým Ajaxu ve velkém stylu. Nejen, že zaznamenala hattrick, ale jeden z gólů navíc vstřelila nevídaným způsobem – z volného přímého kopu trefila břevno, odkud se míč nevydal mimo hřiště, nýbrž spadl po odrazu zpět do hry a zamířil přímo do brány.

07:30 – "Kryštof (Daněk) má obrovskou motivaci a chuť dokázat, že do áčka Sparty jednoznačně patří. Chce hrát. Právě u nás je velký předpoklad, že mu tohle přání splníme," říká trenér Pardubic Radoslav Kováč. V rozhovoru, který si můžete přečíst na Livesport Zprávách, se mimo jiné také vrací ke ztrátě dvojice obránců Robina Hranáče a Tomáše Vlčka.

06:45 – Křídelník CF Montreal Matko Miljevic může na reprezentační úrovni nastoupit za Argentinu, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko nebo USA. Svou univerzálnost si chtěl ovšem přenést i do klubových soutěží. Jelikož v týmu MLS sbíral minut po málu, zpestřoval si čas hraním v amatérské lize halové kopané.

Problém nastal v momentě, kdy se dostal do hádky s jedním z protihráčů, kterého uhodil do obličeje. Za své chování vyfasoval doživotní zákaz působení v soutěži. Navíc se přišlo na to, že ji hrál pod falešným jménem jako Matko Milojevic, protože regule MLS mu účast v jakékoli další sportovní soutěži zakazují. Je tak pravděpodobné, že obdrží ještě další trest.

PÁTEK, 15. ZÁŘÍ

23:07 – Fotbalisté Leverkusenu zůstávají i po 4. kole Bundesligy na prvním místě. Radost z penaltového vyrovnání na 2:2 na hřišti Bayernu byla obrovská.

Penaltová radost Leverkusenu. AFP

21:05 – Harry Kane otevřel skóre v pátečním bundesligovém duelu Bayernu proti Bayeru a je prvním hráčem klubu, který v prvních čtyřech utkáních dal stejný počet gólů od dob Miroslava Kloseho.

20:56 – Brno zvítězilo v 9. kole druhé ligy v Jihlavě 1:0 a po páté výhře za sebou se dostalo do čela neúplné tabulky. Pražská Dukla prohrála v Opavě 0:1 a klesla na třetí místo. Příbram zdolala sparťanský B-tým 2:1.

Páteční výsledky 9. kola. Livesport

19:17 – Když Mario Balotelli naposledy hrál za Demirspor, předváděl podobné kousky. Fanoušci se na italského hráče jistě velmi těší...

18:54 – Ve skvělých výkonech z minulé sezony pokračuje útočník Newcastlu Callum Wilson. I přes to, že ve většině zápasů naskakuje až z lavičky, nasázel v součtu s minulým ročníkem již 20 ligových branek. Na gól mu stačí 99 minut na hřišti, což ho v Premier League řadí na druhé místo za Erlinga Haalanda.

18:44 – Útočník Mario Balotelli skončil po ročním angažmá v Sionu a zamířil zpět do turecké ligy, kde se opět upsal Demirsporu. Předseda švýcarského klubu to potvrdil tamním médiím. Více informací o přestupu italského rebela najdete v článku.

18:28 – Manchester City v Premier League čeká pikantní bitva s rozjetým West Hamem, obhájci titulu se ale budou muset obejít bez důležité trojice hráčů. Chybět budou John Stones, Mateo Kovačič a Jack Grealish.

18:05 – Enzo Fernández v prvních čtyřech kolech Premier League vládne na finální třetině hřiště. V prostoru nejblíž soupeřově brance rozdal 118 úspěšných přihrávek, nikdo v Premier League jich nemá víc.

17:07 – S blížícím se návratem Reece Jamese musí trenér Chelsea Mauricio Pochettino řešit dilema koho postavit na pravou stranu hřiště. Francouz Malo Gusto, který při absenci anglického reprezentanta odehrál tři ligové zápasy v základní sestavě, za 263 minut připravil dva góly a zaznamenal o jednu asistenci víc než James za celý minulý ročník.

16:40 – Česká reprezentace bude ještě dva dny dražit herní dresy z kvalifikačního zápasu proti Albánii. Výtěžek z prodeje věnuje Kapce naděje.

16:31 – Na den přesně před pěti lety debutoval v dresu Leverkusenu současný gólman číslo jedna Lukas Hradecky. Dočká se v dnešním zápase proti Bayernu soutěžní premiéry český brankář Matěj Kovář?

16:20 – Španělský soud zakázal bývalému šéfovi fotbalového svazu Luisi Rubialesovi přiblížit se k Jenni Hermosové, která ho kvůli polibku po MS zažalovala.

14:40 – Premiéru v dresu PSG si dnes večer může odbýt francouzský reprezentant Randal Kolo Muani. Posila, která do Paříže přišla v posledních minutách přestupového období z Frankfurtu, figuruje ve dvacetičlenném výběru pro zápas proti Nice.

14:35 – Útočník Lipska Benjamin Šeško dal v dosavadním průběhu Bundesligy tři branky a prokázal obrovskou efektivitu. Na gól mu stačí pouhých devět doteků s míčem, což z něj dělá nejefektivnějšího útočníka v nejlepších pěti evropských ligách.

14:11 – Bayern Mnichov dnes večer čeká bundesligový šlágr proti Bayeru Leverkusen a fotbalisté bavorského velkoklubu do něj zasáhnou ve speciálních světlezelených dresech. Neobvyklá barevná kombinace a netradiční květinový vzor vznikly k příležitosti blížícího se Oktoberfestu.

13:50 – Kvůli aféře s polibkem fotbalové mistryně světa Španělky nadále odmítají hrát za reprezentaci. I po rezignaci svazového šéfa Luise Rubialese a vyhození kouče žádají další personální změny ve vedení svazu a reformy. Na konci září hráčky přitom čekají dva zápasy v Lize národů a nová trenérka má dnes oznámit nominaci.

13:22 –⁠ Reprezentační přestávka je u konce, náš úvodní příspěvek ji ale ještě připomene. Anglie v přátelském zápase porazila Skotsko a jako první evropský celek zaznamenala výhru číslo 600. To vše i přes vlastní gól, který si vstřelil kritizovaný Harry Maguire.